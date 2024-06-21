วิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาด

เขาว่ากันว่า 'ส่วนรวมย่อมยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละส่วน'
สิ่งนี้ใช้กับทีมการตลาดโดยเฉพาะ คุณสามารถรวบรวมทีมนักการตลาดที่มีความสามารถอย่างเหลือเชื่อได้ แต่ถ้าพวกเขาทำงานแยกกันเป็นกลุ่มๆ ความสามารถอันยอดเยี่ยมของแต่ละคนอาจไม่สามารถแปลงเป็นประสิทธิภาพทางการตลาดโดยรวมได้
กุญแจสำคัญในการบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของทีมการตลาดอยู่ที่วิธีการจัดโครงสร้างทีมของคุณ ด้วยการมีบุคลากรที่เหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน คุณจะสร้างพลังร่วมที่นำไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและแคมเปญที่มีผลกระทบ
บทความนี้จะสำรวจวิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาดของคุณ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของทีม อุตสาหกรรม และเป้าหมายของแคมเปญ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจุดแข็งของแต่ละบุคคลสามารถเสริมกันได้
ประเภทของโครงสร้างทีมการตลาด
โครงสร้างทีมการตลาดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของบริษัทคุณ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรม และอื่นๆ
นี่คือตัวอย่างโครงสร้างทั่วไปบางส่วนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโครงสร้างของคุณเอง:
โครงสร้างทีมการตลาดแบบดั้งเดิม
นี่คือโครงสร้างแบบคลาสสิกที่พบได้ในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีแผนกการตลาดที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น 'พื้นที่หน้าที่' ที่มีลำดับการรายงานที่ชัดเจน ซึ่งกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่)
โครงสร้างแบบดั้งเดิมพึ่งพาผู้ทำการตลาดที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะมากกว่าผู้ทำการตลาดทั่วไป
ทีมและบทบาทที่พบบ่อยในโครงสร้างดังกล่าว ได้แก่:
- หัวหน้าฝ่ายการตลาด (หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/CMO): นำทีมการตลาดทั้งหมด กำหนดกลยุทธ์และกำกับดูแลกิจกรรมทั้งหมด
- การตลาดแบรนด์: จัดการอัตลักษณ์ของแบรนด์, ข้อความสื่อสาร, และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การตลาดผลิตภัณฑ์: มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างการรับรู้และความต้องการ
- การประชาสัมพันธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและสาธารณชน
- บริการสร้างสรรค์: ออกแบบสื่อการตลาด เช่น โฆษณา โบรชัวร์ และเนื้อหาเว็บไซต์
แต่ละแผนกเหล่านี้จะมีการแบ่งย่อยเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถมีบทบาทเช่น:
- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์: นำทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กำหนดกลยุทธ์ จัดการงบประมาณ และดูแลกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รายงานตรงต่อ CMO หรือหัวหน้าฝ่ายการตลาด
- ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์: บริหารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะ อาจบริหารทีมผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์หรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด
- นักวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์: มุ่งเน้นการวิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงเทคนิค: สร้างเนื้อหาทางเทคนิค (เอกสารข้อมูลเชิงลึก, กรณีศึกษา) และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมการตลาดผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม
แม้ว่าบริษัทมหาชนส่วนใหญ่และองค์กรขนาดใหญ่จะดูเหมือนจะนิยมวิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาดแบบลำดับชั้นนี้ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสีย—การสร้างทีมแยกต่างหากสำหรับหน้าที่การตลาดที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่การทำงานแบบแยกส่วนและการทำงานร่วมกันที่น้อยลง
โครงสร้างที่เข้มงวดเช่นนี้ยังมาพร้อมกับกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติจำนวนมาก ซึ่งอาจลดความเร็วในการดำเนินแคมเปญการตลาดหรือการตอบสนองต่อการอัปเดตต่างๆ
โครงสร้างทีมการตลาดขนาดเล็ก
คุณอาจได้รับประโยชน์จากการมีทีมการตลาดแบบลีนหากคุณเป็นสตาร์ทอัพ (หรือธุรกิจ SMB ที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนตัวเอง) แตกต่างจากทีมการตลาดแบบดั้งเดิม ทีมการตลาดขนาดเล็กจะสร้างขึ้นโดยเน้นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบรอบด้านและโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น
ตำแหน่งงานด้านการตลาดที่คุณสามารถจ้างได้ ได้แก่:
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ดูแลกิจกรรมการตลาดทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเนื้อหา การจัดการโซเชียลมีเดีย และการตลาดผ่านอีเมล
- นักการตลาดเนื้อหา: สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เขียนข้อความบนเว็บไซต์ และจัดการการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมด
- นักการตลาดเชิงการเติบโต: เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางการตลาดและจัดการงานปฏิบัติการทางการตลาด เช่น การตั้งค่าแคมเปญและการเพิ่มตัวติดตาม
แต่เมื่อคุณเลือกทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั่วไป คุณอาจพลาดคำแนะนำและกลยุทธ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งนักการตลาดเฉพาะทางสามารถให้ได้ คุณควรเสริมทีมนักการตลาดประจำของคุณด้วยที่ปรึกษาอิสระและเอเจนซี่การตลาด
ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษา SEO สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนนักการตลาดเนื้อหาของคุณ หรือการจ้างเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาภายนอกสามารถช่วยให้คุณเพิ่มความเร็วและปริมาณการเผยแพร่บล็อกของคุณได้
โครงสร้างทีมการตลาดขององค์กร
ทีมการตลาดขององค์กรเป็นส่วนย่อยของโครงสร้างแบบดั้งเดิม ในที่นี้ ทีมการตลาด—แม้จะมีลำดับชั้นและประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน—แต่ก็มุ่งเน้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองพฤติกรรมเฉพาะของตลาดองค์กร
ทีมองค์กรมักมีวงจรการขายที่ยาวนานกว่า ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการทำแคมเปญแบบพบปะลูกค้าโดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีทีมย่อยสำหรับการสนับสนุนการขาย การตลาดภาคสนาม การจัดงานอีเวนต์ การสร้างความต้องการ และอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ
นอกจากนี้ เนื่องจากทีมการตลาดขององค์กรมีขนาดใหญ่มาก—มีนักการตลาดตั้งแต่ 100 ถึง 250 คนในระดับอาชีพที่แตกต่างกัน—คุณจึงต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งและกระบวนการที่ดีเพื่อให้มั่นใจในความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส
โครงสร้างทีมการตลาดแบบบูรณาการ
โครงสร้างนี้ช่วยลดการแบ่งแยกและส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆ ทีมต่างๆ ถูกจัดระเบียบตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าหรือแคมเปญการตลาดเฉพาะ แทนที่จะเป็นตามหน้าที่ของการตลาด
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทีมการตลาดย่อยสำหรับแต่ละโมดูลหรือผลิตภัณฑ์ (ในกรณีที่คุณกำลังขายชุดเครื่องมือ) โดยแต่ละทีมจะมีชุดของนักการตลาดผลิตภัณฑ์, นักการตลาดเนื้อหา, และนักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์แยกต่างหาก
นี่สามารถช่วยคุณเปิดตัวแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการได้อย่างง่ายดาย
สมมติว่าบริษัทจัดการอีเวนต์กำลังเปิดตัวเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ใหม่และต้องโปรโมตมัน:
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ เป็นผู้นำกลยุทธ์แคมเปญ—กำหนดข้อความและตำแหน่งทางการตลาด เน้นจุดขายที่โดดเด่น และเปิดตัวหน้าเว็บไซต์
- นักการตลาดเนื้อหา สร้างบทความบล็อกที่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างเว็บไซต์ช่วยให้ผู้วางแผนงานอีเวนต์ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
- ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ สร้างและจัดการความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมเพื่อการโปรโมต และจัดการการเปิดตัวฟีเจอร์บนสื่อสังคมออนไลน์—ขยายข้อความที่ตั้งไว้โดยนักการตลาดผลิตภัณฑ์และบล็อกที่สร้างโดยนักการตลาดเนื้อหา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ ดูแลการประชาสัมพันธ์ในสื่อที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างกระแสและได้รับการประชาสัมพันธ์
- นักการตลาดด้านการเติบโต ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญในทุกช่องทาง—การเข้าชมหน้าแลนดิ้ง, การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย, อัตราการเปิดอีเมล—และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับปรุง
ประโยชน์บางประการของการเลือกเส้นทางทีมการตลาดแบบบูรณาการคือ:
- การร่วมมือที่ดีขึ้น เนื่องจากทุกคนกำลังทำงานในแคมเปญเดียวกัน
- ความโปร่งใสมากขึ้นเนื่องจากทุกแคมเปญมีความเกี่ยวข้องกันและมีเป้าหมายเดียวกัน
โครงสร้างทีมการตลาดดิจิทัล
ในขณะที่โครงสร้างทีมก่อนหน้านี้มีความกว้างและครอบคลุมทุกหน้าที่ทางการตลาด โครงสร้างนี้มีความแคบกว่า
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้โครงสร้างทีมการตลาดแบบดั้งเดิมหรือแบบองค์กร หากคุณมีหน้าที่การตลาดดิจิทัล นี่คือความเชี่ยวชาญพิเศษบางประการที่คุณอาจต้องการพิจารณา:
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO: ปรับแต่งเนื้อหาและด้านเทคนิคของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของเครื่องมือค้นหา
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC: จัดการแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads และโซเชียลมีเดีย
- นักวิเคราะห์เว็บ: ติดตามข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์และการวัดผลแคมเปญ
- นักการตลาดด้านการเติบโต: ใช้ช่องทางทางการตลาดและกลยุทธ์การเติบโตที่หลากหลายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการการตลาด: ให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติการแก่ทีมการตลาด บริหารจัดการแพลตฟอร์มการตลาด แคมเปญ และกระบวนการทำงาน
ทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจต้องเพิ่มตำแหน่ง 'หัวหน้าการตลาดดิจิทัล' เพื่อดูแลผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
ความท้าทายในการจัดโครงสร้างทีมการตลาดและวิธีเอาชนะ
การจัดโครงสร้างทีมการตลาดให้ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย คุณต้องหาคนที่เหมาะสม คิดหาวิธีจ่ายเงินให้พวกเขา และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีแนวโน้มและลำดับความสำคัญทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา—คิดถึงเวิร์กโฟลว์ AI, ระบบอัตโนมัติ, การตลาด TikTok สำหรับธุรกิจ B2B เป็นต้น
นี่คือรายละเอียดของปัญหาทั่วไปที่คุณอาจเผชิญเมื่อจัดตั้งแผนกการตลาดของคุณ พร้อมคำแนะนำเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้:
การสรรหา (และรักษา) บุคลากรที่มีความสามารถ
ความท้าทายแรกของหลายบริษัทคือการหาผู้ทำการตลาดที่เหมาะสม (โดยเฉพาะในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง) นอกจากนี้ การหาผู้ทำการตลาดที่มีทักษะก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ คุณยังต้องการคนที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วย
นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยคุณหาผู้ทำการตลาดที่เหมาะสม:
1. เปิดเผยความคาดหวังของคุณอย่างตรงไปตรงมา
ระบุทักษะที่คุณต้องการ, ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่การตลาดในแต่ละวัน, ผลประโยชน์, และสิทธิพิเศษ, และที่สำคัญที่สุด, ให้เปิดเผยเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนของคุณอย่างโปร่งใส—นี่สามารถช่วยคุณตั้งความคาดหวังให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น.
2. บอกต่อ
อย่าพึ่งพาแค่เว็บไซต์หางานเท่านั้น โพสต์รายละเอียดงานและประกาศรับสมัครงานของคุณบนช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางการตลาดเว็บไซต์หางาน และชุมชนการตลาดใน Slack เช่น Superpath เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เหมาะสมจะได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการจ้างงานของคุณ
3. เริ่มโปรแกรมแนะนำลูกค้า
นี่อาจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหากคุณเพิ่งเริ่มต้น
แม้แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Slackก็สร้างทีมแรกของพวกเขาโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของผู้ก่อตั้ง
4. สร้างแบรนด์นายจ้างของคุณ
พนักงานต้องการทำงานให้กับแบรนด์ที่มีความแท้จริง ดังนั้น ควรเปิดเผยค่านิยม พันธกิจ และวัฒนธรรมการทำงานของคุณอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้ในหน้า 'เกี่ยวกับเรา' ส่วนงานอาชีพ และอาจรวมถึงในบล็อกของคุณด้วย
หรือลองนำแนวทางจาก Google หรือ LinkedIn มาใช้ดูLinkedIn Lifeคือช่องทาง Instagram ของ LinkedIn ที่เน้นการสร้างแบรนด์นายจ้างในแบบสนุกสนาน มีผู้ติดตามมากกว่า 75,000 คน ขณะที่Life at Googleนำเสนอโครงการและเรื่องราวของพนักงานที่เน้นความเป็นศูนย์กลางของพนักงานในแบบที่สร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจมากที่สุด
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ความคาดหวังของนักการตลาดเกี่ยวกับค่าตอบแทนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตามการสำรวจของ Performance Marketing World ประจำปี 2022 พบว่า นักการตลาดสี่ในสิบคนระบุว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจรับงานใหม่
ในทางกลับกัน งบประมาณที่จำกัดอาจทำให้การตอบสนองความคาดหวังของนักการตลาดระดับสูงเป็นเรื่องท้าทาย นี่คือวิธีสร้างทีมในฝันของคุณ แม้จะมีงบประมาณจำกัด
1. จัดให้มีการชดเชยในรูปแบบอื่น
เงินเดือนเป็นเพียงด้านหนึ่งของสมการเท่านั้น สวัสดิการอื่น ๆ เช่น หุ้นสำหรับพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพ ความเป็นอิสระในการทำงานมากขึ้น และแม้กระทั่งการฝึกอบรมภาวะผู้นำ สามารถช่วยให้คุณสร้างแพ็คเกจที่น่าสนใจสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพได้
2. พิจารณาผู้รับจ้างอิสระ
สำหรับทักษะเฉพาะทางหรือความต้องการชั่วคราว การจ้างงานภายนอกให้กับฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาพาร์ทไทม์สามารถเป็นทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถ เข้าถึงความเชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการจ้างพนักงานประจำ
3. จ้างงานเป็นระยะ
เริ่มต้นด้วยการจ้างงานในตำแหน่งการตลาดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการ—อาจจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา (หากคุณกำลังเน้น SEO อย่างจริงจัง) หรือนักการตลาดภาคสนาม (หากคุณมีกิจกรรมที่ต้องพบปะลูกค้าโดยตรง) เมื่อคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการจ้างงานเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถสร้างเหตุผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการขยายทีมต่อไป
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
โลกของการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักการตลาดที่คุณจ้างควรอัปเดตความรู้อยู่เสมอ แพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และแพลตฟอร์มเก่าก็อาจหายไปหรือถูกเปลี่ยนแบรนด์อย่างรวดเร็ว (เช่น Twitter) และกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยที่สุดเมื่อวานนี้อาจไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปในวันนี้
ยกตัวอย่างเช่น SEO ฟีเจอร์Google AI Overviewsหมายความว่าเราอาจต้องเริ่มปรับแต่งเนื้อหาเพื่อ AI ไม่ใช่แค่เสิร์ชเอนจิน
สิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในทีมการตลาดทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่ทีมย่อยเท่านั้น ส่งเสริมให้ผู้ทำการตลาดเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมในอุตสาหกรรม และสมัครสมาชิกสิ่งพิมพ์ด้านการตลาด ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถสนับสนุนพวกเขาได้
- ภูมิทัศน์ของ MarTech กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน! ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดใหม่ ๆ และสำรวจศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในแผนกการตลาด ให้สมาชิกในทีมนำเสนอแนวโน้มใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการสนทนาและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
จำไว้ว่ากุญแจสำคัญคือการรักษาความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว ดังนั้น จงสร้างทีมที่ยอมรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เติบโตจากการทดลอง และใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีการตลาด
วิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาด
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างแผนกการตลาดครั้งแรก หรือบริษัทที่มั่นคงที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างปัจจุบันของคุณ คุณจำเป็นต้องคิดหาวิธีในการจัดโครงสร้างทีมของคุณ
เครื่องมือการตลาดเช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ มันมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมการตลาด ช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการการตลาดของคุณได้
จากแคมเปญหลายช่องทางไปจนถึงกิจกรรมระดับโลก ClickUp ให้บริการคุณสมบัติสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ, การจัดการทรัพยากร, และการร่วมมือ
แนะนำการอ่าน: ต้องการแรงบันดาลใจบ้างไหม?เรียนรู้วิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อทำงานอย่างรวดเร็วและทำลายสิ่งต่าง ๆ (ในทางที่ดี!)
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- ใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของClickUp Brainเพื่อสร้างแนวคิดแคมเปญ, สรุปเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, และอีเมล
- แผนที่การตลาดลิงก์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่สามารถทำได้จริง
- ทำงานข้ามสายงานการตลาดได้อย่างราบรื่นด้วย Docs, Whiteboards และเครื่องมือพิสูจน์อักษร
- ติดตามความคืบหน้าด้วยความโปร่งใสทั่วทั้งทีมและแดชบอร์ดแบบภาพ
- ติดตามเป้าหมายการตลาดอย่างละเอียดและเห็นภาพรวม
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณตั้งค่าแผนกการตลาดของคุณโดยใช้ ClickUp:
ตัดสินใจบทบาทการตลาด
คิดถึงเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ ขนาด และงบประมาณของบริษัทคุณเพื่อกำหนดโครงสร้างทีมที่เหมาะสมที่สุด คำนึงถึงการรวมบทบาทเฉพาะทาง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางอีเมล หรือผู้จัดการชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตามแผนการตลาดและกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดของคุณการปรับแต่งนี้ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณเหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบในการบรรลุเป้าหมายเฉพาะของคุณ
คุณสามารถใช้เทมเพลตทีมการตลาดของClickUpเป็นจุดเริ่มต้นของคุณได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถขยายรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของคุณ และระบุได้ว่าสมาชิกทีมคนใดเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับแคมเปญหรือช่องทางใด
มันมาพร้อมกับหน้าพร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณกำหนดแนวทางแบรนด์และกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบบล็อกและการจัดการแคมเปญ คุณยังสามารถเพิ่มหน้าซ้อนเพิ่มเติมสำหรับแง่มุมอื่น ๆ ของการจ้างงาน เช่น การมอบหมายงานสัมภาษณ์และขั้นตอนในกระบวนการจ้างงาน
โดยการมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ คุณสามารถได้ภาพรวมเกี่ยวกับประเภทของนักการตลาดที่ควรจ้างได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะเน้น SEO อย่างจริงจัง ความสำคัญของคุณคือทีมการตลาดเนื้อหา ในทำนองเดียวกัน กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่เน้นวิดีโออาจหมายถึงการจ้างผู้สร้างเนื้อหาวิดีโอและบรรณาธิการวิดีโอ
วิเคราะห์ช่องว่างทักษะ
ตอนนี้คุณได้กำหนดเป้าหมายทางการตลาดและระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นไปได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเจาะลึกถึงสิ่งที่คุณต้องการในแต่ละบทบาท หากคุณได้ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเติบโตที่เน้นเนื้อหา คุณจำเป็นต้องจัดตั้งทีมการตลาดเนื้อหา
แต่ทักษะที่แน่นอนที่คุณควรมองหาคืออะไร? นี่คือจุดที่ClickUp Skill Mapping Templateเข้ามาช่วย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้าง 'ฐานข้อมูลทักษะ' เพื่อติดตามชุดทักษะของพนักงานปัจจุบันและผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ
- วิเคราะห์ทักษะของพนักงานในแต่ละบทบาท เพื่อระบุจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
- ระบุช่องว่างทักษะภายในทีมของคุณ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อจ้างบุคลากรที่เหมาะสมมาเสริมทีมที่มีอยู่ของคุณ
วิธีการทำงานเป็นอย่างไร?ปรับแต่งแบบฟอร์ม ClickUpที่มีอยู่โดยเพิ่มคำถามเกี่ยวกับทักษะการตลาดที่แตกต่างกัน จากนั้นคุณสามารถขอให้พนักงาน (หรือผู้สมัครสัมภาษณ์) ประเมินตนเองในทักษะเหล่านั้น
บันทึกการส่งแบบฟอร์มเป็นรายการ คำนวณคะแนน และตัดสินใจจ้างงานโดยอิงจากข้อมูล ง่ายใช่ไหม? ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือใช้คะแนนเหล่านี้เพื่อคัดเลือกตำแหน่งการตลาดที่คุณต้องการจ้างงาน
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุช่องว่างในทีมการตลาดของคุณทั้งหมดและจ้างคนที่เหมาะสมด้วยชุดทักษะที่เหมาะสมและอยู่ในช่วงอาชีพที่เหมาะสม
สรุปขั้นตอน
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าตำแหน่งใดที่คุณต้องจ้างและทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่ง ขั้นตอนต่อไปคือการสรุปกระบวนการสัมภาษณ์และแพ็กเกจค่าตอบแทน ขั้นตอนต่อไปของคุณจะเป็นดังนี้:
- ค้นหารายได้เฉลี่ยสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกัน ในอุตสาหกรรมและสถานที่ของคุณ ข้อมูลเงินเดือนสามารถหาได้จากเว็บไซต์เช่น Glassdoor และ Salary.com หรือผ่านรายงานอุตสาหกรรม
- วางแผนขั้นตอนการสัมภาษณ์ รวมถึงการคัดกรองทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์เบื้องต้น การประเมินงานที่บ้าน และการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย กับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
- คัดเลือกผู้สัมภาษณ์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อประเมินผู้สมัครตามชุดทักษะที่กำหนดไว้
- จัดเตรียมแพ็คเกจค่าตอบแทนของคุณ รวมถึงสวัสดิการ เช่น สิทธิ์ในการซื้อหุ้นของพนักงาน ประกันสุขภาพ และแผนเกษียณอายุ
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อร่างคำอธิบายตำแหน่งงาน, จัดทำเอกสารคำถามสัมภาษณ์, ติดตามคะแนนการมอบหมายงาน, และร่วมมือกับคณะกรรมการสรรหาได้. นี่คือเครื่องมือประมวลผลเอกสารที่จะช่วยให้ทีมของคุณทุกคนสามารถร่วมมือกันในกระบวนการสรรหาได้.
การสร้างกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างชัดเจนและแพ็คเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการดึงดูดบุคลากรด้านการตลาดที่มีความสามารถสูงและสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ
รับสมัครนักการตลาดใหม่
เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์แล้ว ให้ทำการรับสมัครนักการตลาดที่เพิ่งได้รับการว่าจ้างเข้าสู่ทีมของคุณ
เริ่มต้นด้วยการส่งชุดต้อนรับที่มีของที่ระลึกจากบริษัท เอกสารสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับวันแรกให้พวกเขา คุณอาจพิจารณาแต่งตั้งพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อสนับสนุนพวกเขาในช่วงสัปดาห์แรกๆ ด้วย
เคียงข้างกัน คุณยังสามารถเริ่มเพิ่มพวกเขาเข้าไปในเครื่องมือสื่อสารภายในของคุณ ชุดเทคโนโลยีการตลาดและแม้กระทั่งแผนผังองค์กรเพื่อให้พวกเขามีการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ (และสมาชิกทีมคนอื่นๆ ก็ทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมของพวกเขาด้วย)
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUpเพื่อแสดงโครงสร้างของแผนกการตลาด รวมถึงสายการรายงาน ทีม และแผนกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร ควรรายงานต่อใคร และทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ก่อนอื่น ให้รวบรวมรายละเอียดของสมาชิกทีมทุกคนไว้ในเอกสาร ClickUp Doc. ดีกว่านั้น คุณสามารถขอให้ผู้ทำการตลาดแต่ละคนจัดทำเอกสาร 'วิธีการทำงานของฉัน' พร้อมกับรายละเอียดโปรไฟล์ของพวกเขา
- จากนั้น เพิ่มการตลาดที่แตกต่างกันลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpและใช้เส้นเพื่อแสดงลำดับชั้นของการรายงาน
- เพิ่มรายละเอียด เช่น รูปโปรไฟล์, ความรับผิดชอบ, ข้อมูลติดต่อ, เป็นต้น, เพื่อเพิ่มความลึก
- เชื่อมโยงเอกสาร ClickUp ของสมาชิกแต่ละทีมไปยังโปรไฟล์ของพวกเขาในไวท์บอร์ด เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้โดยไม่ทำให้แผนผังองค์กรรก
พนักงานใหม่สามารถใช้แผนผังองค์กรเพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งของตนในโครงสร้างบริษัท รู้ว่าใครคือเพื่อนร่วมงาน และมีความสัมพันธ์ในการรายงานอย่างไร นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถระบุบุคคลที่เหมาะสมในการติดต่อสำหรับความต้องการหรือคำถามเฉพาะได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับทีมข้ามสายงาน
แง่มุมที่สำคัญของทีมการตลาด
นี่คือคำแนะนำสุดท้ายเพื่อช่วยคุณจัดตั้งทีมการตลาดภายในองค์กรที่สมดุลและมุ่งเน้นทุกแง่มุมที่สำคัญของการตลาด:
การจัดการการมีตัวตนออนไลน์
การตลาดการจัดการการมีอยู่ทางออนไลน์หมายถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้เพื่อรักษาการมองเห็นของแบรนด์บนอินเทอร์เน็ต. นี่คือการร่วมมือกันที่รวมถึงทีมต่าง ๆ เช่น ทีมการตลาดเนื้อหา, ทีมสื่อสังคม, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และ PPC, และในระดับเล็กน้อย ทีมวิเคราะห์และทีมสัมพันธ์กับสื่อ.
หน้าที่การจัดการการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณรับผิดชอบใน:
- เพิ่มการมองเห็นแบรนด์: ทำให้แบรนด์ของคุณค้นหาได้ง่ายทางออนไลน์ผ่าน SEO, โซเชียลมีเดีย และการลงรายชื่อในไดเรกทอรี เช่น G2, Gartner และ Capterra
- การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม: ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านเนื้อหาที่มีคุณค่า การมีส่วนร่วมกับชุมชน และเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับการค้นหา
- การได้เปรียบทางการแข่งขัน: โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการนำเสนอจุดขายเฉพาะของแบรนด์คุณ
พวกเขาจัดการการปรากฏตัวทางดิจิทัลของคุณโดยรวมและสร้างการรับรู้แบรนด์ในเชิงบวก
การจัดการสื่อ
ในการตลาด การจัดการสื่อหมายถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการ และการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อที่เสียค่าใช้จ่าย สื่อที่ได้มา และสื่อที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึง:
- สื่อที่ชำระเงิน: หมายถึงการจัดการแคมเปญโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เครื่องมือค้นหา (PPC), การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย, การโฆษณาแบบดิสเพลย์, และการโฆษณาแบบเนทีฟ
- สื่อที่ได้มา: มุ่งเน้นไปที่การได้รับการนำเสนอในสื่อในเชิงบวก เช่น บทความ, การสัมภาษณ์, หรือการรีวิวสินค้าในสื่อดั้งเดิมและสิ่งพิมพ์ออนไลน์
- สื่อที่คุณเป็นเจ้าของ: ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างและควบคุม เช่น เว็บไซต์ของคุณ, บทความในบล็อก, การสัมมนาออนไลน์, และจดหมายข่าว
การจัดการสื่อสามารถเป็นบทบาทเฉพาะทางหรือกระจายไปยังผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดทีมและงบประมาณ ในขณะที่นักการตลาดคนหนึ่งอาจดูแลทุกแง่มุมของการจัดการสื่อในสตาร์ทอัพ ทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจมีบทบาทเฉพาะทาง เช่น นักการตลาดตลอดวงจรชีวิต ผู้บริหารความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ และนักการตลาดผู้มีอิทธิพล
การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหาและการสร้างลิงก์
SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) และการสร้างลิงก์เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการการปรากฏตัวออนไลน์ และช่วยปรับปรุงการมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณและปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs)
- SEO: ปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอันดับในผลการค้นหาสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการปรับแต่งบนหน้าเว็บไซต์ (on-page optimization), การทำ SEO ทางเทคนิค, และการวิจัยคำค้นหา
- การสร้างลิงก์: รวบรวมลิงก์ย้อนกลับ (ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือและความมีอำนาจให้กับเครื่องมือค้นหา
บางตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในด้าน SEO ได้แก่ นักวิเคราะห์ SEO ด้านเนื้อหา, ผู้จัดการ SEO ด้านเทคนิค, และอื่น ๆ. โดยการผสาน SEO และการสร้างลิงก์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทของคุณสามารถเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニック, ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ, และกระตุ้นยอดขายได้.
ใช้เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUpเพื่อจัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณและรวบรวมงาน SEO ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับแดชบอร์ดในตัวที่แสดงให้คุณเห็นถึงอันดับของคีย์เวิร์ดของคุณ ปริมาณการเข้าชมที่คุณได้รับ และหน้าเพจที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณ:
- ระบุคำหลักเป้าหมายของคุณ, ติดตามประสิทธิภาพของพวกมัน, และบันทึกการแข่งขันไว้ด้วย
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, กระดานคัมบัง, หรือมุมมองปฏิทิน เพื่อดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
การเขียนข้อความโฆษณา
การเขียนโฆษณาเป็นรูปแบบการเขียนเฉพาะทางที่ใช้ในการตลาดเพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจและโน้มน้าวใจสำหรับโฆษณา ซึ่งรวมถึงโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และแม้กระทั่งแบนเนอร์และป้ายโฆษณาสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
การเขียนโฆษณาเป็นทักษะเฉพาะที่ใช้คำกริยาที่ทรงพลัง วลีสั้นๆ ตัวกระตุ้นอารมณ์ และ 'ภาษาที่เน้นประโยชน์' เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการทันที ในทางกลับกัน นักเขียนเนื้อหาจะมีลักษณะการเขียนที่เป็นกันเองมากกว่าและมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้หรือความบันเทิงแก่ผู้ใช้ด้วยเนื้อหาที่ยาว
พวกเขายังมีOKR ทางการตลาดที่แตกต่างกันการเขียนโฆษณาถูกวัดผลจากจำนวนคลิกและการเปลี่ยนแปลง ขณะที่เนื้อหาแบบยาวถูกติดตามด้วยตัวชี้วัดเช่นการมีส่วนร่วม, ปริมาณการเข้าชม, และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ด้วยการมีนักเขียนเนื้อหาและนักเขียนโฆษณาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลซึ่งดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ และเขียนข้อความโฆษณาที่โน้มน้าวใจให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลายเป็นผู้ใช้ที่จ่ายเงินได้
การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้า
ทีมการตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ตลอดการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ไปจนถึงการใช้การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อขับเคลื่อนพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเหลือ:
- การสื่อสาร: การสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและให้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อกำหนดความคาดหวังและให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ
- การสร้างความสัมพันธ์: ใช้การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์ เช่น การสาธิตและแบบทดสอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์
- การสร้างชุมชน: สร้างชุมชนที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้จากกันและกันได้
- การขายเพิ่มและการขายข้าม: การระบุโอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
นักการตลาดทุกคน—ตั้งแต่ผู้ทำการตลาดแบรนด์ไปจนถึงนักการตลาดทางอีเมลและนักวิเคราะห์—มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าและช่องทางการซื้อ
การวิเคราะห์และการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ นี่คือการนำข้อมูลพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกค้าไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการตลาด และปรับปรุงแคมเปญให้ดีที่สุด นี่คือการตรงกันข้ามกับวิธีการแบบ 'สเปรย์แอนด์เพลย์' ที่พึ่งพาการเดาสุ่ม โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมด้วยข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
สมาชิกหลักในที่นี้คือ นักวิเคราะห์การตลาด พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ SEO และผู้เชี่ยวชาญ PPC ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ แบบสำรวจลูกค้า การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
การพัฒนาและดำเนินการแผนการตลาด
โลกของการตลาดเติบโตได้ดีจากกิจวัตรและกระบวนการ และสองบทบาทสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการการตลาดและผู้จัดการโครงการการตลาด ซึ่งทำงานเพื่อให้แผนการตลาดของคุณดำเนินไปตามกำหนดการ
อดีตผู้รับผิดชอบในการเลือกเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ขึ้นอยู่กับระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณ พวกเขาอาจรับผิดชอบการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของข้อมูล การกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และการดำเนินการอัตโนมัติทางการตลาด
ผู้จัดการโครงการการตลาด, ในทางกลับกัน, รับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ ตั้งแต่การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ ไปจนถึงการดำเนินการและการวัดผลลัพธ์.
แม้ว่าบางครั้งอาจถูกมองข้าม แต่สองบทบาทที่สำคัญนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามทางการตลาดประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
เพื่อให้แผนการตลาดของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพ ให้ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ตั้งเป้าหมายและงานที่สามารถทำได้ตามลำดับความสำคัญ (สูง ปานกลาง ต่ำ) พร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละไตรมาส
- ติดตามสถานะ ความคืบหน้า และความพยายามของแต่ละงาน
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ประเภทงาน', 'ไตรมาส', และ 'ผลกระทบ' สำหรับการค้นหาเฉพาะตามความต้องการ
สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความสำเร็จทางการตลาด
ทีมการตลาดที่ประสบความสำเร็จคือการลงทุนในอนาคตของแบรนด์คุณ ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางการขายและยอดขายเท่านั้น แต่ยังสร้างลูกค้าที่ภักดีและผู้สนับสนุนแบรนด์อีกด้วย มันสร้างผลลัพธ์ทันทีและยังวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
ดังนั้น การใช้เวลาในการค้นหาผู้คนที่เหมาะสมสำหรับแผนกการตลาดของคุณทั้งหมดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่คุณสามารถทำให้ภารกิจนี้ง่ายขึ้นได้ด้วยการใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp ClickUp สามารถช่วยคุณคิดค้นบทบาทต่าง ๆ วิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะ และทำให้กระบวนการสัมภาษณ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมัครใช้ ClickUpและดูว่ามันสามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างทีมการตลาดที่เหมาะสม (และเตรียมทีมการตลาดในฝันของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ)