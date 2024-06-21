บล็อก ClickUp
วิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาด

วิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาด

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
21 มิถุนายน 2567

เขาว่ากันว่า 'ส่วนรวมย่อมยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละส่วน'

สิ่งนี้ใช้กับทีมการตลาดโดยเฉพาะ คุณสามารถรวบรวมทีมนักการตลาดที่มีความสามารถอย่างเหลือเชื่อได้ แต่ถ้าพวกเขาทำงานแยกกันเป็นกลุ่มๆ ความสามารถอันยอดเยี่ยมของแต่ละคนอาจไม่สามารถแปลงเป็นประสิทธิภาพทางการตลาดโดยรวมได้

กุญแจสำคัญในการบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของทีมการตลาดอยู่ที่วิธีการจัดโครงสร้างทีมของคุณ ด้วยการมีบุคลากรที่เหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน คุณจะสร้างพลังร่วมที่นำไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและแคมเปญที่มีผลกระทบ

บทความนี้จะสำรวจวิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาดของคุณ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของทีม อุตสาหกรรม และเป้าหมายของแคมเปญ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจุดแข็งของแต่ละบุคคลสามารถเสริมกันได้

ประเภทของโครงสร้างทีมการตลาด

โครงสร้างทีมการตลาดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของบริษัทคุณ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรม และอื่นๆ

นี่คือตัวอย่างโครงสร้างทั่วไปบางส่วนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโครงสร้างของคุณเอง:

โครงสร้างทีมการตลาดแบบดั้งเดิม

นี่คือโครงสร้างแบบคลาสสิกที่พบได้ในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีแผนกการตลาดที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น 'พื้นที่หน้าที่' ที่มีลำดับการรายงานที่ชัดเจน ซึ่งกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่)

โครงสร้างแบบดั้งเดิมพึ่งพาผู้ทำการตลาดที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะมากกว่าผู้ทำการตลาดทั่วไป

ทีมและบทบาทที่พบบ่อยในโครงสร้างดังกล่าว ได้แก่:

  • หัวหน้าฝ่ายการตลาด (หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/CMO): นำทีมการตลาดทั้งหมด กำหนดกลยุทธ์และกำกับดูแลกิจกรรมทั้งหมด
  • การตลาดแบรนด์: จัดการอัตลักษณ์ของแบรนด์, ข้อความสื่อสาร, และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
  • การตลาดผลิตภัณฑ์: มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างการรับรู้และความต้องการ
  • การประชาสัมพันธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและสาธารณชน
  • บริการสร้างสรรค์: ออกแบบสื่อการตลาด เช่น โฆษณา โบรชัวร์ และเนื้อหาเว็บไซต์

แต่ละแผนกเหล่านี้จะมีการแบ่งย่อยเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถมีบทบาทเช่น:

  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์: นำทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กำหนดกลยุทธ์ จัดการงบประมาณ และดูแลกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รายงานตรงต่อ CMO หรือหัวหน้าฝ่ายการตลาด
  • ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์: บริหารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะ อาจบริหารทีมผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์หรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด
  • นักวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์: มุ่งเน้นการวิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงเทคนิค: สร้างเนื้อหาทางเทคนิค (เอกสารข้อมูลเชิงลึก, กรณีศึกษา) และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมการตลาดผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม

แม้ว่าบริษัทมหาชนส่วนใหญ่และองค์กรขนาดใหญ่จะดูเหมือนจะนิยมวิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาดแบบลำดับชั้นนี้ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสีย—การสร้างทีมแยกต่างหากสำหรับหน้าที่การตลาดที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่การทำงานแบบแยกส่วนและการทำงานร่วมกันที่น้อยลง

โครงสร้างที่เข้มงวดเช่นนี้ยังมาพร้อมกับกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติจำนวนมาก ซึ่งอาจลดความเร็วในการดำเนินแคมเปญการตลาดหรือการตอบสนองต่อการอัปเดตต่างๆ

โครงสร้างทีมการตลาดขนาดเล็ก

คุณอาจได้รับประโยชน์จากการมีทีมการตลาดแบบลีนหากคุณเป็นสตาร์ทอัพ (หรือธุรกิจ SMB ที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนตัวเอง) แตกต่างจากทีมการตลาดแบบดั้งเดิม ทีมการตลาดขนาดเล็กจะสร้างขึ้นโดยเน้นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบรอบด้านและโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น

ตำแหน่งงานด้านการตลาดที่คุณสามารถจ้างได้ ได้แก่:

  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ดูแลกิจกรรมการตลาดทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเนื้อหา การจัดการโซเชียลมีเดีย และการตลาดผ่านอีเมล
  • นักการตลาดเนื้อหา: สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เขียนข้อความบนเว็บไซต์ และจัดการการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมด
  • นักการตลาดเชิงการเติบโต: เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางการตลาดและจัดการงานปฏิบัติการทางการตลาด เช่น การตั้งค่าแคมเปญและการเพิ่มตัวติดตาม

แต่เมื่อคุณเลือกทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั่วไป คุณอาจพลาดคำแนะนำและกลยุทธ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งนักการตลาดเฉพาะทางสามารถให้ได้ คุณควรเสริมทีมนักการตลาดประจำของคุณด้วยที่ปรึกษาอิสระและเอเจนซี่การตลาด

ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษา SEO สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนนักการตลาดเนื้อหาของคุณ หรือการจ้างเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาภายนอกสามารถช่วยให้คุณเพิ่มความเร็วและปริมาณการเผยแพร่บล็อกของคุณได้

โครงสร้างทีมการตลาดขององค์กร

ทีมการตลาดขององค์กรเป็นส่วนย่อยของโครงสร้างแบบดั้งเดิม ในที่นี้ ทีมการตลาด—แม้จะมีลำดับชั้นและประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน—แต่ก็มุ่งเน้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองพฤติกรรมเฉพาะของตลาดองค์กร

ทีมองค์กรมักมีวงจรการขายที่ยาวนานกว่า ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการทำแคมเปญแบบพบปะลูกค้าโดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีทีมย่อยสำหรับการสนับสนุนการขาย การตลาดภาคสนาม การจัดงานอีเวนต์ การสร้างความต้องการ และอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ

นอกจากนี้ เนื่องจากทีมการตลาดขององค์กรมีขนาดใหญ่มาก—มีนักการตลาดตั้งแต่ 100 ถึง 250 คนในระดับอาชีพที่แตกต่างกัน—คุณจึงต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งและกระบวนการที่ดีเพื่อให้มั่นใจในความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส

โครงสร้างทีมการตลาดแบบบูรณาการ

โครงสร้างนี้ช่วยลดการแบ่งแยกและส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆ ทีมต่างๆ ถูกจัดระเบียบตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าหรือแคมเปญการตลาดเฉพาะ แทนที่จะเป็นตามหน้าที่ของการตลาด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทีมการตลาดย่อยสำหรับแต่ละโมดูลหรือผลิตภัณฑ์ (ในกรณีที่คุณกำลังขายชุดเครื่องมือ) โดยแต่ละทีมจะมีชุดของนักการตลาดผลิตภัณฑ์, นักการตลาดเนื้อหา, และนักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์แยกต่างหาก

นี่สามารถช่วยคุณเปิดตัวแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการได้อย่างง่ายดาย

สมมติว่าบริษัทจัดการอีเวนต์กำลังเปิดตัวเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ใหม่และต้องโปรโมตมัน:

  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ เป็นผู้นำกลยุทธ์แคมเปญ—กำหนดข้อความและตำแหน่งทางการตลาด เน้นจุดขายที่โดดเด่น และเปิดตัวหน้าเว็บไซต์
  • นักการตลาดเนื้อหา สร้างบทความบล็อกที่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างเว็บไซต์ช่วยให้ผู้วางแผนงานอีเวนต์ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
  • ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ สร้างและจัดการความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมเพื่อการโปรโมต และจัดการการเปิดตัวฟีเจอร์บนสื่อสังคมออนไลน์—ขยายข้อความที่ตั้งไว้โดยนักการตลาดผลิตภัณฑ์และบล็อกที่สร้างโดยนักการตลาดเนื้อหา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ ดูแลการประชาสัมพันธ์ในสื่อที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างกระแสและได้รับการประชาสัมพันธ์
  • นักการตลาดด้านการเติบโต ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญในทุกช่องทาง—การเข้าชมหน้าแลนดิ้ง, การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย, อัตราการเปิดอีเมล—และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับปรุง

ประโยชน์บางประการของการเลือกเส้นทางทีมการตลาดแบบบูรณาการคือ:

  • การร่วมมือที่ดีขึ้น เนื่องจากทุกคนกำลังทำงานในแคมเปญเดียวกัน
  • ความโปร่งใสมากขึ้นเนื่องจากทุกแคมเปญมีความเกี่ยวข้องกันและมีเป้าหมายเดียวกัน

โครงสร้างทีมการตลาดดิจิทัล

ในขณะที่โครงสร้างทีมก่อนหน้านี้มีความกว้างและครอบคลุมทุกหน้าที่ทางการตลาด โครงสร้างนี้มีความแคบกว่า

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้โครงสร้างทีมการตลาดแบบดั้งเดิมหรือแบบองค์กร หากคุณมีหน้าที่การตลาดดิจิทัล นี่คือความเชี่ยวชาญพิเศษบางประการที่คุณอาจต้องการพิจารณา:

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO: ปรับแต่งเนื้อหาและด้านเทคนิคของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของเครื่องมือค้นหา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC: จัดการแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads และโซเชียลมีเดีย
  • นักวิเคราะห์เว็บ: ติดตามข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์และการวัดผลแคมเปญ
  • นักการตลาดด้านการเติบโต: ใช้ช่องทางทางการตลาดและกลยุทธ์การเติบโตที่หลากหลายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการการตลาด: ให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติการแก่ทีมการตลาด บริหารจัดการแพลตฟอร์มการตลาด แคมเปญ และกระบวนการทำงาน

ทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจต้องเพิ่มตำแหน่ง 'หัวหน้าการตลาดดิจิทัล' เพื่อดูแลผู้เชี่ยวชาญต่างๆ

ความท้าทายในการจัดโครงสร้างทีมการตลาดและวิธีเอาชนะ

การจัดโครงสร้างทีมการตลาดให้ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย คุณต้องหาคนที่เหมาะสม คิดหาวิธีจ่ายเงินให้พวกเขา และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีแนวโน้มและลำดับความสำคัญทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา—คิดถึงเวิร์กโฟลว์ AI, ระบบอัตโนมัติ, การตลาด TikTok สำหรับธุรกิจ B2B เป็นต้น

นี่คือรายละเอียดของปัญหาทั่วไปที่คุณอาจเผชิญเมื่อจัดตั้งแผนกการตลาดของคุณ พร้อมคำแนะนำเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้:

การสรรหา (และรักษา) บุคลากรที่มีความสามารถ

ความท้าทายแรกของหลายบริษัทคือการหาผู้ทำการตลาดที่เหมาะสม (โดยเฉพาะในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง) นอกจากนี้ การหาผู้ทำการตลาดที่มีทักษะก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ คุณยังต้องการคนที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วย

นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยคุณหาผู้ทำการตลาดที่เหมาะสม:

1. เปิดเผยความคาดหวังของคุณอย่างตรงไปตรงมา

ระบุทักษะที่คุณต้องการ, ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่การตลาดในแต่ละวัน, ผลประโยชน์, และสิทธิพิเศษ, และที่สำคัญที่สุด, ให้เปิดเผยเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนของคุณอย่างโปร่งใส—นี่สามารถช่วยคุณตั้งความคาดหวังให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น.

2. บอกต่อ

อย่าพึ่งพาแค่เว็บไซต์หางานเท่านั้น โพสต์รายละเอียดงานและประกาศรับสมัครงานของคุณบนช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางการตลาดเว็บไซต์หางาน และชุมชนการตลาดใน Slack เช่น Superpath เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เหมาะสมจะได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการจ้างงานของคุณ

3. เริ่มโปรแกรมแนะนำลูกค้า

นี่อาจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหากคุณเพิ่งเริ่มต้น

แม้แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Slackก็สร้างทีมแรกของพวกเขาโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของผู้ก่อตั้ง

4. สร้างแบรนด์นายจ้างของคุณ

พนักงานต้องการทำงานให้กับแบรนด์ที่มีความแท้จริง ดังนั้น ควรเปิดเผยค่านิยม พันธกิจ และวัฒนธรรมการทำงานของคุณอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้ในหน้า 'เกี่ยวกับเรา' ส่วนงานอาชีพ และอาจรวมถึงในบล็อกของคุณด้วย

โปรไฟล์ LinkedIn
ผ่านทางอินสตาแกรม

หรือลองนำแนวทางจาก Google หรือ LinkedIn มาใช้ดูLinkedIn Lifeคือช่องทาง Instagram ของ LinkedIn ที่เน้นการสร้างแบรนด์นายจ้างในแบบสนุกสนาน มีผู้ติดตามมากกว่า 75,000 คน ขณะที่Life at Googleนำเสนอโครงการและเรื่องราวของพนักงานที่เน้นความเป็นศูนย์กลางของพนักงานในแบบที่สร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจมากที่สุด

ชีวิตที่กูเกิล
ผ่านทางYouTube

ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ความคาดหวังของนักการตลาดเกี่ยวกับค่าตอบแทนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตามการสำรวจของ Performance Marketing World ประจำปี 2022 พบว่า นักการตลาดสี่ในสิบคนระบุว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจรับงานใหม่

ในทางกลับกัน งบประมาณที่จำกัดอาจทำให้การตอบสนองความคาดหวังของนักการตลาดระดับสูงเป็นเรื่องท้าทาย นี่คือวิธีสร้างทีมในฝันของคุณ แม้จะมีงบประมาณจำกัด

1. จัดให้มีการชดเชยในรูปแบบอื่น

เงินเดือนเป็นเพียงด้านหนึ่งของสมการเท่านั้น สวัสดิการอื่น ๆ เช่น หุ้นสำหรับพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพ ความเป็นอิสระในการทำงานมากขึ้น และแม้กระทั่งการฝึกอบรมภาวะผู้นำ สามารถช่วยให้คุณสร้างแพ็คเกจที่น่าสนใจสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพได้

2. พิจารณาผู้รับจ้างอิสระ

สำหรับทักษะเฉพาะทางหรือความต้องการชั่วคราว การจ้างงานภายนอกให้กับฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาพาร์ทไทม์สามารถเป็นทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถ เข้าถึงความเชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการจ้างพนักงานประจำ

3. จ้างงานเป็นระยะ

เริ่มต้นด้วยการจ้างงานในตำแหน่งการตลาดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการ—อาจจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา (หากคุณกำลังเน้น SEO อย่างจริงจัง) หรือนักการตลาดภาคสนาม (หากคุณมีกิจกรรมที่ต้องพบปะลูกค้าโดยตรง) เมื่อคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการจ้างงานเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถสร้างเหตุผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการขยายทีมต่อไป

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

โลกของการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักการตลาดที่คุณจ้างควรอัปเดตความรู้อยู่เสมอ แพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และแพลตฟอร์มเก่าก็อาจหายไปหรือถูกเปลี่ยนแบรนด์อย่างรวดเร็ว (เช่น Twitter) และกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยที่สุดเมื่อวานนี้อาจไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปในวันนี้

ยกตัวอย่างเช่น SEO ฟีเจอร์Google AI Overviewsหมายความว่าเราอาจต้องเริ่มปรับแต่งเนื้อหาเพื่อ AI ไม่ใช่แค่เสิร์ชเอนจิน

สิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในทีมการตลาดทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่ทีมย่อยเท่านั้น ส่งเสริมให้ผู้ทำการตลาดเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมในอุตสาหกรรม และสมัครสมาชิกสิ่งพิมพ์ด้านการตลาด ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถสนับสนุนพวกเขาได้
  • ภูมิทัศน์ของ MarTech กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน! ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดใหม่ ๆ และสำรวจศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ
  • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในแผนกการตลาด ให้สมาชิกในทีมนำเสนอแนวโน้มใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการสนทนาและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

จำไว้ว่ากุญแจสำคัญคือการรักษาความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว ดังนั้น จงสร้างทีมที่ยอมรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เติบโตจากการทดลอง และใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีการตลาด

วิธีการจัดโครงสร้างทีมการตลาด

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างแผนกการตลาดครั้งแรก หรือบริษัทที่มั่นคงที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างปัจจุบันของคุณ คุณจำเป็นต้องคิดหาวิธีในการจัดโครงสร้างทีมของคุณ

เครื่องมือการตลาดเช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ มันมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมการตลาด ช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการการตลาดของคุณได้

จากแคมเปญหลายช่องทางไปจนถึงกิจกรรมระดับโลก ClickUp ให้บริการคุณสมบัติสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ, การจัดการทรัพยากร, และการร่วมมือ

แนะนำการอ่าน: ต้องการแรงบันดาลใจบ้างไหม?เรียนรู้วิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อทำงานอย่างรวดเร็วและทำลายสิ่งต่าง ๆ (ในทางที่ดี!)

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp
สร้าง วางแผน และดำเนินการแผนการตลาดของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของClickUp Brainเพื่อสร้างแนวคิดแคมเปญ, สรุปเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, และอีเมล
  • แผนที่การตลาดลิงก์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่สามารถทำได้จริง
  • ทำงานข้ามสายงานการตลาดได้อย่างราบรื่นด้วย Docs, Whiteboards และเครื่องมือพิสูจน์อักษร
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยความโปร่งใสทั่วทั้งทีมและแดชบอร์ดแบบภาพ
  • ติดตามเป้าหมายการตลาดอย่างละเอียดและเห็นภาพรวม

นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณตั้งค่าแผนกการตลาดของคุณโดยใช้ ClickUp:

ตัดสินใจบทบาทการตลาด

คิดถึงเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ ขนาด และงบประมาณของบริษัทคุณเพื่อกำหนดโครงสร้างทีมที่เหมาะสมที่สุด คำนึงถึงการรวมบทบาทเฉพาะทาง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางอีเมล หรือผู้จัดการชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตามแผนการตลาดและกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดของคุณการปรับแต่งนี้ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณเหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบในการบรรลุเป้าหมายเฉพาะของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตทีมการตลาดของClickUpเป็นจุดเริ่มต้นของคุณได้

กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบด้านการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบด้านการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถขยายรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของคุณ และระบุได้ว่าสมาชิกทีมคนใดเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับแคมเปญหรือช่องทางใด

มันมาพร้อมกับหน้าพร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณกำหนดแนวทางแบรนด์และกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบบล็อกและการจัดการแคมเปญ คุณยังสามารถเพิ่มหน้าซ้อนเพิ่มเติมสำหรับแง่มุมอื่น ๆ ของการจ้างงาน เช่น การมอบหมายงานสัมภาษณ์และขั้นตอนในกระบวนการจ้างงาน

โดยการมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ คุณสามารถได้ภาพรวมเกี่ยวกับประเภทของนักการตลาดที่ควรจ้างได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะเน้น SEO อย่างจริงจัง ความสำคัญของคุณคือทีมการตลาดเนื้อหา ในทำนองเดียวกัน กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่เน้นวิดีโออาจหมายถึงการจ้างผู้สร้างเนื้อหาวิดีโอและบรรณาธิการวิดีโอ

วิเคราะห์ช่องว่างทักษะ

ตอนนี้คุณได้กำหนดเป้าหมายทางการตลาดและระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นไปได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเจาะลึกถึงสิ่งที่คุณต้องการในแต่ละบทบาท หากคุณได้ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเติบโตที่เน้นเนื้อหา คุณจำเป็นต้องจัดตั้งทีมการตลาดเนื้อหา

แต่ทักษะที่แน่นอนที่คุณควรมองหาคืออะไร? นี่คือจุดที่ClickUp Skill Mapping Templateเข้ามาช่วย

ขอให้ผู้ทำการตลาดประเมินทักษะของตนเองโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองในเทมเพลตการจับคู่ทักษะของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ขอให้ผู้ทำการตลาดประเมินทักษะของตนเองโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองในเทมเพลตการจับคู่ทักษะของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้าง 'ฐานข้อมูลทักษะ' เพื่อติดตามชุดทักษะของพนักงานปัจจุบันและผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ
  • วิเคราะห์ทักษะของพนักงานในแต่ละบทบาท เพื่อระบุจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
  • ระบุช่องว่างทักษะภายในทีมของคุณ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อจ้างบุคลากรที่เหมาะสมมาเสริมทีมที่มีอยู่ของคุณ

วิธีการทำงานเป็นอย่างไร?ปรับแต่งแบบฟอร์ม ClickUpที่มีอยู่โดยเพิ่มคำถามเกี่ยวกับทักษะการตลาดที่แตกต่างกัน จากนั้นคุณสามารถขอให้พนักงาน (หรือผู้สมัครสัมภาษณ์) ประเมินตนเองในทักษะเหล่านั้น

บันทึกการส่งแบบฟอร์มเป็นรายการ คำนวณคะแนน และตัดสินใจจ้างงานโดยอิงจากข้อมูล ง่ายใช่ไหม? ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือใช้คะแนนเหล่านี้เพื่อคัดเลือกตำแหน่งการตลาดที่คุณต้องการจ้างงาน

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุช่องว่างในทีมการตลาดของคุณทั้งหมดและจ้างคนที่เหมาะสมด้วยชุดทักษะที่เหมาะสมและอยู่ในช่วงอาชีพที่เหมาะสม

สรุปขั้นตอน

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าตำแหน่งใดที่คุณต้องจ้างและทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่ง ขั้นตอนต่อไปคือการสรุปกระบวนการสัมภาษณ์และแพ็กเกจค่าตอบแทน ขั้นตอนต่อไปของคุณจะเป็นดังนี้:

  • ค้นหารายได้เฉลี่ยสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกัน ในอุตสาหกรรมและสถานที่ของคุณ ข้อมูลเงินเดือนสามารถหาได้จากเว็บไซต์เช่น Glassdoor และ Salary.com หรือผ่านรายงานอุตสาหกรรม
  • วางแผนขั้นตอนการสัมภาษณ์ รวมถึงการคัดกรองทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์เบื้องต้น การประเมินงานที่บ้าน และการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย กับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
  • คัดเลือกผู้สัมภาษณ์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อประเมินผู้สมัครตามชุดทักษะที่กำหนดไว้
  • จัดเตรียมแพ็คเกจค่าตอบแทนของคุณ รวมถึงสวัสดิการ เช่น สิทธิ์ในการซื้อหุ้นของพนักงาน ประกันสุขภาพ และแผนเกษียณอายุ

คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อร่างคำอธิบายตำแหน่งงาน, จัดทำเอกสารคำถามสัมภาษณ์, ติดตามคะแนนการมอบหมายงาน, และร่วมมือกับคณะกรรมการสรรหาได้. นี่คือเครื่องมือประมวลผลเอกสารที่จะช่วยให้ทีมของคุณทุกคนสามารถร่วมมือกันในกระบวนการสรรหาได้.

คลิกอัพ ด็อกส์
จัดการกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมดของคุณ แบ่งปันข้อเสนอแนะ และอัปเดตทุกคนโดยใช้ ClickUp Docs

การสร้างกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างชัดเจนและแพ็คเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการดึงดูดบุคลากรด้านการตลาดที่มีความสามารถสูงและสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ

รับสมัครนักการตลาดใหม่

เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์แล้ว ให้ทำการรับสมัครนักการตลาดที่เพิ่งได้รับการว่าจ้างเข้าสู่ทีมของคุณ

เริ่มต้นด้วยการส่งชุดต้อนรับที่มีของที่ระลึกจากบริษัท เอกสารสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับวันแรกให้พวกเขา คุณอาจพิจารณาแต่งตั้งพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อสนับสนุนพวกเขาในช่วงสัปดาห์แรกๆ ด้วย

เคียงข้างกัน คุณยังสามารถเริ่มเพิ่มพวกเขาเข้าไปในเครื่องมือสื่อสารภายในของคุณ ชุดเทคโนโลยีการตลาดและแม้กระทั่งแผนผังองค์กรเพื่อให้พวกเขามีการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ (และสมาชิกทีมคนอื่นๆ ก็ทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมของพวกเขาด้วย)

คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUpเพื่อแสดงโครงสร้างของแผนกการตลาด รวมถึงสายการรายงาน ทีม และแผนกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร ควรรายงานต่อใคร และทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร

สร้างภาพโครงสร้างทีมและลำดับการรายงานด้วยเทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพโครงสร้างทีมและลำดับการรายงานด้วยเทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUp

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • ก่อนอื่น ให้รวบรวมรายละเอียดของสมาชิกทีมทุกคนไว้ในเอกสาร ClickUp Doc. ดีกว่านั้น คุณสามารถขอให้ผู้ทำการตลาดแต่ละคนจัดทำเอกสาร 'วิธีการทำงานของฉัน' พร้อมกับรายละเอียดโปรไฟล์ของพวกเขา
  • จากนั้น เพิ่มการตลาดที่แตกต่างกันลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpและใช้เส้นเพื่อแสดงลำดับชั้นของการรายงาน
  • เพิ่มรายละเอียด เช่น รูปโปรไฟล์, ความรับผิดชอบ, ข้อมูลติดต่อ, เป็นต้น, เพื่อเพิ่มความลึก
  • เชื่อมโยงเอกสาร ClickUp ของสมาชิกแต่ละทีมไปยังโปรไฟล์ของพวกเขาในไวท์บอร์ด เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้โดยไม่ทำให้แผนผังองค์กรรก

พนักงานใหม่สามารถใช้แผนผังองค์กรเพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งของตนในโครงสร้างบริษัท รู้ว่าใครคือเพื่อนร่วมงาน และมีความสัมพันธ์ในการรายงานอย่างไร นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถระบุบุคคลที่เหมาะสมในการติดต่อสำหรับความต้องการหรือคำถามเฉพาะได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับทีมข้ามสายงาน

แง่มุมที่สำคัญของทีมการตลาด

นี่คือคำแนะนำสุดท้ายเพื่อช่วยคุณจัดตั้งทีมการตลาดภายในองค์กรที่สมดุลและมุ่งเน้นทุกแง่มุมที่สำคัญของการตลาด:

การจัดการการมีตัวตนออนไลน์

การตลาดการจัดการการมีอยู่ทางออนไลน์หมายถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้เพื่อรักษาการมองเห็นของแบรนด์บนอินเทอร์เน็ต. นี่คือการร่วมมือกันที่รวมถึงทีมต่าง ๆ เช่น ทีมการตลาดเนื้อหา, ทีมสื่อสังคม, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และ PPC, และในระดับเล็กน้อย ทีมวิเคราะห์และทีมสัมพันธ์กับสื่อ.

หน้าที่การจัดการการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณรับผิดชอบใน:

  • เพิ่มการมองเห็นแบรนด์: ทำให้แบรนด์ของคุณค้นหาได้ง่ายทางออนไลน์ผ่าน SEO, โซเชียลมีเดีย และการลงรายชื่อในไดเรกทอรี เช่น G2, Gartner และ Capterra
  • การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม: ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านเนื้อหาที่มีคุณค่า การมีส่วนร่วมกับชุมชน และเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับการค้นหา
  • การได้เปรียบทางการแข่งขัน: โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการนำเสนอจุดขายเฉพาะของแบรนด์คุณ

พวกเขาจัดการการปรากฏตัวทางดิจิทัลของคุณโดยรวมและสร้างการรับรู้แบรนด์ในเชิงบวก

การจัดการสื่อ

ในการตลาด การจัดการสื่อหมายถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการ และการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อที่เสียค่าใช้จ่าย สื่อที่ได้มา และสื่อที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึง:

  • สื่อที่ชำระเงิน: หมายถึงการจัดการแคมเปญโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เครื่องมือค้นหา (PPC), การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย, การโฆษณาแบบดิสเพลย์, และการโฆษณาแบบเนทีฟ
  • สื่อที่ได้มา: มุ่งเน้นไปที่การได้รับการนำเสนอในสื่อในเชิงบวก เช่น บทความ, การสัมภาษณ์, หรือการรีวิวสินค้าในสื่อดั้งเดิมและสิ่งพิมพ์ออนไลน์
  • สื่อที่คุณเป็นเจ้าของ: ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างและควบคุม เช่น เว็บไซต์ของคุณ, บทความในบล็อก, การสัมมนาออนไลน์, และจดหมายข่าว

การจัดการสื่อสามารถเป็นบทบาทเฉพาะทางหรือกระจายไปยังผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดทีมและงบประมาณ ในขณะที่นักการตลาดคนหนึ่งอาจดูแลทุกแง่มุมของการจัดการสื่อในสตาร์ทอัพ ทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจมีบทบาทเฉพาะทาง เช่น นักการตลาดตลอดวงจรชีวิต ผู้บริหารความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ และนักการตลาดผู้มีอิทธิพล

การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหาและการสร้างลิงก์

SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) และการสร้างลิงก์เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการการปรากฏตัวออนไลน์ และช่วยปรับปรุงการมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณและปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs)

  • SEO: ปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอันดับในผลการค้นหาสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการปรับแต่งบนหน้าเว็บไซต์ (on-page optimization), การทำ SEO ทางเทคนิค, และการวิจัยคำค้นหา
  • การสร้างลิงก์: รวบรวมลิงก์ย้อนกลับ (ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือและความมีอำนาจให้กับเครื่องมือค้นหา

บางตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในด้าน SEO ได้แก่ นักวิเคราะห์ SEO ด้านเนื้อหา, ผู้จัดการ SEO ด้านเทคนิค, และอื่น ๆ. โดยการผสาน SEO และการสร้างลิงก์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทของคุณสามารถเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニック, ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ, และกระตุ้นยอดขายได้.

ใช้เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUpเพื่อจัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณและรวบรวมงาน SEO ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ติดตามความคืบหน้าของโครงการ SEO ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตการวิจัยและจัดการ SEO จาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามความคืบหน้าของโครงการ SEO ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตการวิจัยและจัดการ SEO จาก ClickUp

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับแดชบอร์ดในตัวที่แสดงให้คุณเห็นถึงอันดับของคีย์เวิร์ดของคุณ ปริมาณการเข้าชมที่คุณได้รับ และหน้าเพจที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณ:

  • ระบุคำหลักเป้าหมายของคุณ, ติดตามประสิทธิภาพของพวกมัน, และบันทึกการแข่งขันไว้ด้วย
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, กระดานคัมบัง, หรือมุมมองปฏิทิน เพื่อดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน

การเขียนข้อความโฆษณา

การเขียนโฆษณาเป็นรูปแบบการเขียนเฉพาะทางที่ใช้ในการตลาดเพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจและโน้มน้าวใจสำหรับโฆษณา ซึ่งรวมถึงโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และแม้กระทั่งแบนเนอร์และป้ายโฆษณาสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

การเขียนโฆษณาเป็นทักษะเฉพาะที่ใช้คำกริยาที่ทรงพลัง วลีสั้นๆ ตัวกระตุ้นอารมณ์ และ 'ภาษาที่เน้นประโยชน์' เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการทันที ในทางกลับกัน นักเขียนเนื้อหาจะมีลักษณะการเขียนที่เป็นกันเองมากกว่าและมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้หรือความบันเทิงแก่ผู้ใช้ด้วยเนื้อหาที่ยาว

พวกเขายังมีOKR ทางการตลาดที่แตกต่างกันการเขียนโฆษณาถูกวัดผลจากจำนวนคลิกและการเปลี่ยนแปลง ขณะที่เนื้อหาแบบยาวถูกติดตามด้วยตัวชี้วัดเช่นการมีส่วนร่วม, ปริมาณการเข้าชม, และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย

ด้วยการมีนักเขียนเนื้อหาและนักเขียนโฆษณาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลซึ่งดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ และเขียนข้อความโฆษณาที่โน้มน้าวใจให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลายเป็นผู้ใช้ที่จ่ายเงินได้

การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้า

ทีมการตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ตลอดการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ไปจนถึงการใช้การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อขับเคลื่อนพวกเขาผ่านกระบวนการขาย

นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเหลือ:

  • การสื่อสาร: การสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและให้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อกำหนดความคาดหวังและให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • การสร้างความสัมพันธ์: ใช้การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์ เช่น การสาธิตและแบบทดสอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์
  • การสร้างชุมชน: สร้างชุมชนที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้จากกันและกันได้
  • การขายเพิ่มและการขายข้าม: การระบุโอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า

นักการตลาดทุกคน—ตั้งแต่ผู้ทำการตลาดแบรนด์ไปจนถึงนักการตลาดทางอีเมลและนักวิเคราะห์—มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าและช่องทางการซื้อ

การวิเคราะห์และการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ นี่คือการนำข้อมูลพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกค้าไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการตลาด และปรับปรุงแคมเปญให้ดีที่สุด นี่คือการตรงกันข้ามกับวิธีการแบบ 'สเปรย์แอนด์เพลย์' ที่พึ่งพาการเดาสุ่ม โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมด้วยข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

สมาชิกหลักในที่นี้คือ นักวิเคราะห์การตลาด พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ SEO และผู้เชี่ยวชาญ PPC ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ แบบสำรวจลูกค้า การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

การพัฒนาและดำเนินการแผนการตลาด

โลกของการตลาดเติบโตได้ดีจากกิจวัตรและกระบวนการ และสองบทบาทสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการการตลาดและผู้จัดการโครงการการตลาด ซึ่งทำงานเพื่อให้แผนการตลาดของคุณดำเนินไปตามกำหนดการ

อดีตผู้รับผิดชอบในการเลือกเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ขึ้นอยู่กับระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณ พวกเขาอาจรับผิดชอบการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของข้อมูล การกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และการดำเนินการอัตโนมัติทางการตลาด

ผู้จัดการโครงการการตลาด, ในทางกลับกัน, รับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ ตั้งแต่การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ ไปจนถึงการดำเนินการและการวัดผลลัพธ์.

แม้ว่าบางครั้งอาจถูกมองข้าม แต่สองบทบาทที่สำคัญนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามทางการตลาดประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

เพื่อให้แผนการตลาดของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพ ให้ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

ติดตามแผนการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามแผนการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ตั้งเป้าหมายและงานที่สามารถทำได้ตามลำดับความสำคัญ (สูง ปานกลาง ต่ำ) พร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละไตรมาส
  • ติดตามสถานะ ความคืบหน้า และความพยายามของแต่ละงาน
  • ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ประเภทงาน', 'ไตรมาส', และ 'ผลกระทบ' สำหรับการค้นหาเฉพาะตามความต้องการ

สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความสำเร็จทางการตลาด

ทีมการตลาดที่ประสบความสำเร็จคือการลงทุนในอนาคตของแบรนด์คุณ ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางการขายและยอดขายเท่านั้น แต่ยังสร้างลูกค้าที่ภักดีและผู้สนับสนุนแบรนด์อีกด้วย มันสร้างผลลัพธ์ทันทีและยังวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

ดังนั้น การใช้เวลาในการค้นหาผู้คนที่เหมาะสมสำหรับแผนกการตลาดของคุณทั้งหมดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่คุณสามารถทำให้ภารกิจนี้ง่ายขึ้นได้ด้วยการใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp ClickUp สามารถช่วยคุณคิดค้นบทบาทต่าง ๆ วิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะ และทำให้กระบวนการสัมภาษณ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สมัครใช้ ClickUpและดูว่ามันสามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างทีมการตลาดที่เหมาะสม (และเตรียมทีมการตลาดในฝันของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ)