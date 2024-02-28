โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาด: ประเภทและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด [คู่มือปี 2025]

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารธุรกิจการตลาดที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน หรือทีมการตลาดดิจิทัลที่มีเพียงไม่กี่คน คุณก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงสากลนี้ได้—ความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการจัดระเบียบบทบาทและความรับผิดชอบภายในองค์กรของคุณเป็นอย่างมาก
โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาดที่ชัดเจนช่วยสร้างสายการบังคับบัญชาที่โปร่งใส ส่งเสริมความรับผิดชอบ จัดกลุ่มพนักงานตามหน้าที่ และนำคุณไปสู่เส้นทางที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 🎯
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ ประเภทโครงสร้างที่พบได้บ่อยที่สุดของเอเจนซีการตลาด เพื่อช่วยคุณเลือกโครงสร้างที่เหมาะกับขนาดและเป้าหมายของทีมการตลาดหรือแผนกการตลาดของคุณ นอกจากนี้ เราจะแนะนำโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่จะช่วยให้การสร้างโครงสร้างของเอเจนซีการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย
โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาดคืออะไร?
โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาด หมายถึงการจัดระเบียบบทบาท ทีมงาน และแผนกต่างๆ ภายในธุรกิจที่ให้บริการด้านการตลาด กล่าวอย่างง่ายๆ โครงสร้างนี้กำหนดว่าใครควรตอบสนองต่อใคร และกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลภายในองค์กร
ทำไมคุณควรให้ความสนใจกับโครงสร้างของเอเจนซีการตลาดของคุณ? สาเหตุที่ชัดเจนที่สุดคือการให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณเข้าใจลำดับการบังคับบัญชาและหน้าที่ของพวกเขา.
นอกจากนี้ หน่วยงานการตลาดที่มีโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ทรัพยากรทุกชนิด รวมถึงเวลา เงิน และเทคโนโลยี จะถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในเอเจนซี่การตลาดที่มีการจัดการอย่างดีอยู่ในระดับที่น่าชื่นชม—มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดความเข้าใจผิดและการสื่อสารผิดพลาด
รวมประโยชน์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน แล้วคุณจะได้รับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ✨
5 รูปแบบโครงสร้างที่พบบ่อยที่สุดของเอเจนซี่การตลาด
ขอชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น—โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาดที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีอยู่จริง แต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน และหน้าที่ของคุณคือการค้นหาโครงสร้างที่เหมาะสมกับเอเจนซี่ของคุณและช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่
มาดูโครงสร้างองค์กรการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกัน: 👇
1. โครงสร้างลำดับชั้นแบบดั้งเดิม
หากคุณกำลังบริหารจัดการเอเจนซี่ขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านการตลาดทุกประเภท คุณอาจเลือกใช้แนวทางแบบดั้งเดิมในการจัดระเบียบ โครงสร้างเอเจนซี่การตลาดแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับบทบาทที่ชัดเจนและมีการจัดลำดับชั้นของทีมบริหารและการตลาดที่หลากหลาย
คุณเคยเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายพีระมิดและมีการทำงานแบบนี้มาก่อน—ที่ด้านบนสุดคือคณะกรรมการบริหารหรือเจ้าขององค์กร ถัดลงมาคือผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหารระดับ C
จากนั้น คุณจะมีหัวหน้าแผนกหรือผู้อำนวยการที่นำทีมตามบทบาทหรือทีมเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์อาจรับผิดชอบทีมการตลาดเนื้อหาและการออกแบบ
ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานของคุณ คุณอาจมีหัวหน้าทีมที่อยู่ใต้ผู้อำนวยการ ยิ่งคุณลงไปในลำดับชั้นมากเท่าไร คุณก็จะมีคนมากขึ้นเท่านั้น
ข้อดี
ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างเอเจนซี่การตลาดแบบดั้งเดิมคือ บทบาทที่ชัดเจน ทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะเกิดการเข้าใจผิด การทับซ้อน และการสื่อสารผิดพลาด
ข้อดีอีกประการหนึ่งของโครงสร้างนี้คือ ความมั่นคง—เนื่องจากทุกคนทราบหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน จึงมีความเสี่ยงต่อความสับสนน้อยมาก และสมาชิกในทีมทุกคนสามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน
ความสามารถในการขยายขนาด เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ คุณมีทีมและบทบาทที่ชัดเจน ดังนั้นจึงง่ายที่จะเพิ่มบุคคลอื่นเข้ามาในทีมเมื่อองค์กรการตลาดของคุณเติบโตขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตระหนักว่าคุณต้องการนักวิจัยตลาดคนใหม่ เนื่องจากคุณมีทีมวางแผนและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลอยู่แล้ว พนักงานใหม่ของคุณจะไม่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับทีม
ข้อเสีย
เนื่องจากโครงสร้างนี้มีลำดับชั้นที่ค่อนข้างเข้มงวด จุดที่สร้างความลำบากมากที่สุดคือ การขาดการมุ่งเน้นที่ การร่วมมือข้ามสายงาน. โครงสร้างนี้เน้นการร่วมมือภายในทีม ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ขนาดใหญ่ที่ให้บริการลูกค้าแยกต่างหาก.
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าหนึ่งต้องการบริการเขียนเนื้อหา และอีกคนหนึ่งต้องการการออกแบบแบรนด์ คุณจะมีทีมการตลาดสองทีมแยกกันเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
หากมีลูกค้าหนึ่งรายที่ต้องการบริการหลายอย่าง อาจเกิดความวุ่นวายได้ เนื่องจากต้องให้ทีมหลายทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการเฉพาะทางเหล่านี้ได้ แน่นอนว่าการสร้างความร่วมมือข้ามสายงานและการบริหารบัญชีลูกค้าอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่โครงสร้างทีมเช่นนี้ไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับความยืดหยุ่นภายในสายงาน
โดยรวมแล้ว หากคุณใช้โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาดนี้ คุณอาจพบว่าการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนั้นยากขึ้น
2. โครงสร้างของพ็อด
โครงสร้างหรือระบบแบบพอดเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสำหรับทุกคนที่มองหาแนวทางที่ทันสมัย คล่องตัว และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในกรณีนี้ จุดเน้นอยู่ที่ พอดหรือทีมขนาดเล็กที่มีสมาชิกจากหลากหลายสายงาน โดยแต่ละทีมจะรับผิดชอบดูแลลูกค้าเฉพาะราย
ทุกพอดเป็นหน่วยงานอิสระที่ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพียงรายเดียว ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีลูกค้าที่ต้องการนักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC ดังนั้นคุณจะมีพอดที่ประกอบด้วยสมาชิกทีมจากทีมเหล่านี้ซึ่งโดยปกติจะแยกจากกัน ลูกค้าอีกรายอาจต้องการบริการด้านโซเชียลมีเดียและการสร้างแบรนด์—คุณจะสร้างพอดใหม่ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการโซเชียลมีเดียและนักออกแบบ
ข้อดี
หนึ่งในข้อได้เปรียบของระบบโพดคือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น คุณสร้างทีมสำหรับลูกค้าแต่ละราย—ซึ่งทำให้ผู้จัดการบัญชีของคุณสามารถเชื่อมต่อกับงาน เรียนรู้บัญชีอย่างลึกซึ้ง และทุ่มเทเวลา 100% ให้กับโครงการเดียว โครงสร้างโพดนี้วางรากฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและช่วยให้ทีมของคุณเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะ
ข้อดีอีกประการหนึ่งของระบบนี้คือการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน การมีบุคลากรที่มีทักษะหลากหลายทำงานในทีมเดียวกันอาจเป็นเรื่องท้าทายในช่วงแรก แต่ในระยะยาวแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมาก—พวกเขาจะได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการทำงานและบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น
ลดปัญหาคอขวด เป็นอีกหนึ่งข้อดี พ็อดของคุณเปรียบเสมือนทีมบาสเกตบอลมืออาชีพ—ผู้เล่นทุกคนประสานงานกันได้อย่างลงตัวและมีแผนการเล่นเดียวกันในใจ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าประทับใจ 🏀
ข้อเสีย
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของระบบพอดคือ ความสามารถในการขยายตัว พนักงานใหม่อาจพบว่าการเข้าร่วมพอดและมีส่วนร่วมเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับบัญชีงาน ในขณะที่พนักงานใหม่กำลังเรียนรู้ระบบ คุณภาพงานของทั้งพอดอาจได้รับผลกระทบ
ในบางสถานการณ์ คุณสามารถป้องกันสถานการณ์เหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณจ้างใครสักคน ให้พวกเขาได้ติดตามการทำงานของสมาชิกในทีมคนหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจถึงพลวัต การทำงาน และความต้องการของลูกค้า จากนั้นค่อยๆ มอบความรับผิดชอบให้มากขึ้นจนกว่าพวกเขาจะพร้อม แม้ว่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แต่นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง—คุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างมาก
3. โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์
โครงสร้างแบบเมทริกซ์ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวระหว่างรูปแบบลำดับชั้นแบบดั้งเดิมกับระบบพอด โดยผสานข้อดีของทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
ในกรณีนี้ คุณมีทีมและหัวหน้าแผนกแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว แต่คุณยังมีอิสระในการสร้างทีมข้ามสายงานที่เน้นลูกค้า แบรนด์ หรือตลาดเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดเนื้อหาของคุณรายงานต่อหัวหน้าแผนกการตลาดเช่นเดียวกับในแบบดั้งเดิม แต่พวกเขายังรายงานต่อผู้จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการเฉพาะที่ทีมสร้างเนื้อหาของคุณกำลังทำงานอยู่ด้วย
โครงสร้างองค์กรแบบผสมผสานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรการตลาดที่ต้องรับมือกับโครงการหลายอย่างพร้อมกัน ช่วยลดความสับสนและให้ทีมสามารถส่งมอบคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคนได้ โดยไม่มีอุปสรรคทางการสื่อสารและการร่วมมือ
ข้อดี
ด้วยโครงสร้างแบบเมทริกซ์ คุณจะได้รับ ความยืดหยุ่น และสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน—คุณสามารถปรับทีมของคุณได้ตามความต้องการของลูกค้า ทีมเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ไม่มีการสิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากทุกทีมถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรอบคอบ—หากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง ทีมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าจ้างบริษัทของคุณให้เขียนเนื้อหา และตัดสินใจในภายหลังว่าพวกเขาต้องการบริการออกแบบเว็บไซต์หรือโฆษณาแบบชำระเงิน คุณก็จะเพิ่มนักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC เข้าไปในทีม
พนักงานของคุณได้รับประโยชน์จากโครงสร้างนี้เพราะพวกเขาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการที่หลากหลายและพัฒนาทักษะของตนเองให้กว้างขึ้น
ข้อเสีย
ในโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ พนักงานจะรายงานต่อหัวหน้าแผนก และผู้จัดการโครงการ ความสัมพันธ์ในการรายงานสองทางนี้อาจทำให้เกิดความสับสนและขัดแย้งกันได้หากทุกคนไม่ประสานงานกัน
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการนำที่ไม่มีเสถียรภาพและไม่ชัดเจนคือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อย ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน และความเครียดของพนักงาน และนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นภายใต้หลังคาของคุณ 🏠
โครงสร้างแบบเมทริกซ์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารมีการจัดระเบียบที่ดีและเปิดกว้างต่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน หากคุณต้องการนำโครงสร้างนี้มาใช้ คุณจะต้องจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับฝ่ายบริหารเพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
4. โครงสร้างแบบแบน
ด้วยรูปแบบแบน คุณละทิ้งโครงสร้างลำดับชั้นและนำโครงสร้างแนวนอนมาใช้
ไม่มีการเน้นย้ำแนวทางแบบดั้งเดิมที่แบ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูง-ผู้บริหารระดับกลาง-พนักงาน คุณจะยกเลิกขอบเขตที่มักมีอยู่ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันโดยตรง
โครงสร้างองค์กรแบบแบนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการนำแนวทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
ข้อดี
เอเจนซี่การตลาดชอบโครงสร้างแบบแบนเพราะช่วยให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงระบบราชการและกระบวนการอนุมัติที่ยืดเยื้อซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ได้ ด้วยการนำโครงสร้างแนวนอนมาใช้ คุณเปิดประตูสู่การตัดสินใจที่รวดเร็ว ทำให้เอเจนซี่การตลาดของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้น
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการเน้นความร่วมมือและการสื่อสาร—ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพื่อขออนุมัติ พนักงานจึงมีความเป็นอิสระมากขึ้น ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า และส่งผลให้มีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น
ข้อเสีย
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างแบบแบนก็เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน—ไม่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เพื่อให้โครงสร้างแบบแบนนี้ทำงานได้ คุณ (ในฐานะเจ้าของหรือซีอีโอของเอเจนซี) จำเป็นต้องไว้วางใจให้พนักงานของคุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เนื่องจากขาดโครงสร้างลำดับชั้นแบบดั้งเดิม จึงไม่มีการเน้นย้ำถึงบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความสับสน เนื่องจากสมาชิกในทีมแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์น้อย อาจไม่เข้าใจว่าใครควรรับผิดชอบอะไร
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการขยายตัว เมื่อเอเจนซี่การตลาดของคุณเติบโตขึ้น การรักษาประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานให้คงที่โดยไม่ใช้บทบาทการจัดการแบบดั้งเดิมจะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น
5. โครงสร้างฟรีแลนซ์
หน่วยงานของคุณมีความต้องการแรงงานเสริมเป็นครั้งคราวหรือไม่? หากใช่ โครงสร้างฟรีแลนซ์อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ในกรณีนี้ พนักงานของคุณส่วนใหญ่เป็นฟรีแลนซ์ ที่คุณจ้างมาสำหรับโครงการเฉพาะ พนักงานประจำของคุณมักจะเป็นผู้ที่สื่อสารกับฟรีแลนซ์และจัดทีมตามความต้องการของโครงการ
ตัวอย่างเช่น คุณรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการบริการออกแบบเว็บไซต์หรือกราฟิก และต้องการนักเขียนเนื้อหาเพื่อเขียนหน้าแลนดิ้งเพจ แทนที่จะจ้างนักออกแบบหรือนักเขียนประจำ คุณจะจ้างฟรีแลนซ์ที่สามารถทำงานนี้ได้
ข้อดี
โครงสร้างของฟรีแลนซ์มีประโยชน์มากมายหากคุณรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมัน. การประหยัดเงิน คือหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุด—คุณจ้างฟรีแลนซ์เพียงเมื่อคุณต้องการพวกเขาเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการสิ้นเปลืองทรัพยากร.
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ความยืดหยุ่น—ขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ คุณสามารถจ้างฟรีแลนซ์ที่มีทักษะเฉพาะทางและส่งมอบงานคุณภาพสูงได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
หากคุณสังเกตเห็นว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังเติบโตและคุณต้องการจ้างพนักงานประจำ คุณสามารถเสนองานให้กับฟรีแลนซ์ที่มีผลงานดีที่สุดของคุณได้ ในทำนองเดียวกัน หากคุณสูญเสียลูกค้าใหญ่ไป คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพนักงานที่เกินความจำเป็น—คุณเพียงแค่จะไม่เสนองานใหม่ให้กับฟรีแลนซ์จนกว่าคุณจะหาลูกค้าใหม่ได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณขยายเอเจนซี่ของคุณและนำทางไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่มีปัญหาเรื่องบุคลากร
ข้อเสีย
หากคุณต้องการให้โครงสร้างนี้ทำงานได้ผลสำหรับคุณ คุณจำเป็นต้องมีทีมงานที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถจัดการและประสานงานกับฟรีแลนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่า คุณยังต้องมีเครือข่ายฟรีแลนซ์ที่มีความทุ่มเทและทักษะเฉพาะทางอีกด้วย
บางทีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่นี่คือ ความไม่แน่นอน เมื่อคุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ คุณจำเป็นต้องจ้างฟรีแลนซ์โดยเร็วที่สุด คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าจะหาคนที่ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่ในเวลาอันสั้น
ข้อเสียอีกประการที่ควรพิจารณาคือ ทัศนคติของฟรีแลนซ์ต่อการทำงาน แน่นอนว่าคุณจะพบคนที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทุ่มเท 100% เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ แต่ฟรีแลนซ์บางคนอาจไม่ทำงานอย่างจริงจัง โดยคิดว่า "มันเป็นแค่การทำงานพาร์ทไทม์เท่านั้น"
จัดระเบียบแผนกการตลาดของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้โครงสร้างแบบใด คุณจำเป็นต้องทำให้ทุกคนในเอเจนซี่การตลาดของคุณเข้าใจโครงสร้างนั้นอย่างถ่องแท้ ความโปร่งใสและการมองเห็นสูงสุด จะรับประกันว่าสมาชิกทุกคนในทีมตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงลำดับการบังคับบัญชา และได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวบรวมทีมการตลาดของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน และให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทของตนในภาพรวม ด้วยClickUp แพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ClickUp มีคุณสมบัติที่ส่งเสริมการร่วมมือและการสื่อสารและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
มาดูเครื่องมือและคุณสมบัติที่คุณจะพบว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อสร้างโครงสร้างให้กับเอเจนซี่การตลาดหรือทีมของคุณ
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsคือ ผืนผ้าใบดิจิทัล ที่ทีมการตลาดของคุณสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ จดบันทึก เพิ่มรูปภาพและลิงก์ และเปลี่ยนไอเดียให้เป็นการกระทำได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานรวมถึงทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกล เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลแบบเรียลไทม์
รวมศูนย์การทำงานของคุณโดยการสร้างงานโดยตรงภายใน Whiteboard ของคุณ—กำหนดสมาชิกในทีม ตั้งกำหนดเวลา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มลิงก์ไปยัง Docs และไฟล์เพื่อให้บริบทเพิ่มเติม
คุณยังสามารถใช้ไวท์บอร์ดเพื่อแสดงโครงสร้างของเอเจนซี่ของคุณและทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจบทบาทของตน 🖥️
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้าง แก้ไข จัดการ และจัดเก็บเอกสาร ใช้เพื่อสร้าง คู่มือบริษัทและคู่มือพนักงานที่อธิบายโครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน่วยงานของคุณ
เมื่อคุณกรอกเอกสารเสร็จแล้ว ให้เพิ่มสมาชิกในทีมของคุณในเอกสาร. ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถเข้าถึงเอกสารได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับสถานการณ์เฉพาะอย่างไร.
การสร้างเอกสารที่ครอบคลุมจำนวนมากอาจฟังดูไม่น่าสนุก แต่สามารถทำได้ด้วยClickUp AI ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ เป็นคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp Docs และช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาด ✍️
เทมเพลต ClickUp
ห้องสมุดของ ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ในบริบทของการจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาดเราขอแนะนำเทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพทีม แผนก และสายการบังคับบัญชาของเอเจนซี่ของคุณได้อย่างชัดเจน ⛓️
เนื่องจากสามารถแก้ไขได้ง่าย เทมเพลตนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่กำลังเติบโตหรือผู้ที่ทำงานกับลูกค้าหลายรายในโครงการต่างๆ เพิ่มบันทึกข้างช่องข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมโยงไปยังงาน หรือประกาศข่าวสาร
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดยอดนิยมอื่นๆ จาก ClickUp ได้แก่:
- เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ ClickUp: เหมาะสำหรับการจัดการกระบวนการขายการบริหารทรัพยากร และการต้อนรับลูกค้าใหม่
- เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp: ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอก
- เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp: ทำให้การวางแผน, การสร้าง, และการจัดการเนื้อหาผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
มุมมองแชท ClickUp
ClickUp มีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ ช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบงาน ดูปฏิทิน และติดตามปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากหัวใจสำคัญของทุกเอเจนซี่การตลาดที่ประสบความสำเร็จคือการสื่อสารมุมมองแชทของ ClickUpจึงเป็นอาวุธที่จำเป็นในคลังแสงของคุณ—ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อความแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ✉️
เครื่องมือนี้ทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย—จัดการงานและจัดระเบียบการทำงานไปพร้อมกับการสนทนากับเพื่อนร่วมงานของคุณ
ClickUp: ตัวช่วยสร้างโครงสร้างหน่วยงานการตลาดของคุณ
แม้แต่โครงสร้างของเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุดก็จะไม่ทำงานหากคุณไม่ทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมเข้าใจมันและมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารและการจัดการ
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถสร้างและมองเห็นโครงสร้างองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย นำเสนอให้ทีมของคุณทราบ และชมว่ามันช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
สมัครใช้ ClickUpและเริ่มขยายองค์กรของคุณด้วยโครงสร้างเอเจนซี่การตลาดที่ประสบความสำเร็จ! 💗