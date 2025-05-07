10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Speedwrite ปี 2025

Speedwrite เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร มันทำงานโดยการถอดความข้อความใด ๆ ในหัวข้อใด ๆ เพื่อสร้างข้อความที่ไม่ซ้ำกัน 100 เปอร์เซ็นต์ มันปฏิบัติตามหลักการเขียนที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้อ่าน
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Speedwrite ได้มีผู้ใช้จำนวนมากในหมู่นักเรียน นักวิจัย นักเขียนเนื้อหา นักเขียนคำโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และนักการตลาด
แม้ว่า Speedwrite จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ และอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน นั่นคือเหตุผลที่การทำความรู้จักกับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Speedwrite เป็นความคิดที่ดี เปรียบเทียบพวกมัน และค้นหาเครื่องมือที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณได้ดีกว่า
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Speedwrite?
มีเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อยู่มากมาย และดูเหมือนว่าทุกเครื่องมือจะมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือคล้ายกัน เมื่อคุณสำรวจหน้าแรกของแต่ละเครื่องมือ สิ่งต่างๆ อาจดูสับสนเพราะต่างก็สัญญาว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและอาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ คุณควรมองหาความเร็ว ความเป็นต้นฉบับ หรือเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน? แอปมือถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นหรือไม่? มีทางเลือก Speedwrite ที่ใช้ฟรีด้วย แต่มีคุณภาพดีหรือไม่? มาดูคุณสมบัติที่ควรสังเกตกัน
ความสะดวกในการใช้งาน: เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Speedwrite คุณควรเลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายเป็นอันดับแรกเครื่องมือเขียนด้วยAI ควรใช้งานได้อย่างราบรื่นและสนุกสนาน โดยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายและสะอาดตาถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: จุดประสงค์ทั้งหมดของเครื่องมือเขียนด้วย AIคือเพื่อให้พวกเขาทำงานแทนคุณ หากคุณต้องเสียเวลาควบคุมไวยากรณ์และการสะกดคำของผลลัพธ์ คุณอาจจะเขียนเองทั้งหมดเลยก็ได้
คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง: อย่าง 이상ale, ตัวสร้างข้อความที่คุณเลือกไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การสร้างข้อความอย่างเดียวเท่านั้น. มันควรมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้. คุณสมบัติเหล่านี้อาจรวมถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ, ตัวนับคำ, คะแนนความอ่านได้พร้อมการวิเคราะห์และคำแนะนำ, คำที่มีความหมายเหมือนกัน, รูปแบบเสียงและน้ำเสียง, และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้.
การผสานรวมและการส่งออก: หากคุณจะใช้ตัวสร้างข้อความของคุณในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การขายหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน รวมถึงตัวเลือกการส่งออกที่จะช่วยให้คุณสามารถผสานข้อความที่สร้างขึ้นเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น การผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ก็เป็นข้อดีเพิ่มเติมเช่นกัน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speedwrite ที่คุณควรใช้
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะแนะนำคุณผ่านเครื่องมือสปินเนื้อหาที่ดีที่สุด, ผู้เขียนใหม่ด้วย AI, และทางเลือกอื่น ๆ ของ Speedwrite ที่มีอยู่ในตลาดวันนี้
1.คลิกอัพ
คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับ ClickUp มาแล้ว แต่คุณทราบหรือไม่ว่าแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมนี้ยังมีเครื่องมือเขียน AI อีกด้วย?
ClickUp AIเป็นฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้มันสำหรับเอกสารโครงการ กรณีศึกษา รายงาน อีเมลติดต่อ รายงานความต้องการผลิตภัณฑ์ (PRD) วาระการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือนี้ยังใช้คำสั่ง AI ที่ได้รับการวิจัยอย่างละเอียดและสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันสำหรับบทบาทและวัตถุประสงค์แทบทุกประเภท โดยจัดระเบียบไว้ในเทมเพลตที่ใช้งานสะดวก
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงเทคนิคของคุณClickUpมีเทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับการเขียนเชิงเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้และยังมีเทมเพลตแผนการวิจัยหลายแบบที่มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับทีม
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เหมาะสำหรับเอกสารสรุปโครงการ, รายงาน, คำอธิบายสินค้า, อีเมลประชาสัมพันธ์, เนื้อหาเว็บไซต์, เป็นต้น
- ClickUp Automationsช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติหลายงานที่น่าเบื่อที่สุด
- คลังแม่แบบที่หลากหลายพร้อมคำแนะนำสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการและงานต่างๆ มากมาย
- สรุปโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็น บันทึก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ต้องการสรุป
- เนื้อหาที่มีโครงสร้างล่วงหน้าพร้อมหัวข้อ, ตัวอักษรแบบมีจุด, ตาราง, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความสามารถในการสนทนาแบบจำกัดกับ AI ดังนั้นคุณไม่สามารถหารือหรือโต้ตอบไปมาได้เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ
- การเริ่มต้นใช้ ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย; มีช่วงที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง (แต่คุ้มค่าแน่นอน!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Copy. ai
Copy.ai เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Speedwrite
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนคำโฆษณาและการสร้างเนื้อหา Copy.ai ทำงานโดยการประมวลผลคำสั่งจากผู้ใช้ (ซึ่งควรให้พร้อมกับบริบทบางส่วนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด) เพื่อสร้างบทความบล็อก อีเมล ข้อความขาย โฆษณา และเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ไม่ซ้ำใครซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้
ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สามารถช่วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้โดยการสร้างคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจ
เช่นเดียวกับ ClickUp, มันมาพร้อมกับเทมเพลตเนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าเช่นกัน แม้ว่าจะไม่มากและไม่สมบูรณ์เท่ากับของ ClickUp
Copy.ai เป็นเครื่องมือหลายภาษาที่กำลังสร้างข้อความในกว่า 29 ภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สามารถสร้างเนื้อหาในสไตล์และโทนที่แตกต่างกันได้
- เครื่องมือและแม่แบบมากกว่า 90 รายการ
- การสนับสนุนและศูนย์ช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยม
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- อาจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
- บางครั้งอาจช้าลง
- ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
- เนื้อหาคุณภาพสูงที่ผลิตออกมานั้นไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Copy.ai เพื่อสอบถามราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 55 รายการ)
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้ของCopy.ai!
3. Writesonic
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างข้อความอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านการตลาดโดยเฉพาะ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า WriteSonic
เครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สร้างเนื้อหาที่พร้อมสำหรับ SEO และปราศจากการคัดลอกสำหรับบล็อก, อีเมลส่งเสริมการขายและการติดต่อ, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, และคำอธิบายสินค้า. มันได้รับการขับเคลื่อนโดย GPT-4 และปัจจุบันรองรับ 24 ภาษา.
ด้วยการผสานรวมกับ Surfer SEO ทำให้ผลลัพธ์ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับคำค้นหาโดยอัตโนมัติ และสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น นอกจากนี้ หากคุณหมดไอเดียเนื้อหา Writesonic ยังมีเครื่องมือที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเริ่มต้นให้คุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เครื่องมือสรุปความที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนใหม่ให้มีเอกลักษณ์และดีกว่าต้นฉบับ
- เครื่องมือ Text Expander สำหรับเวลาที่คุณกำลังประสบปัญหาในการเขียนให้ได้ตามจำนวนคำที่กำหนด
- เทมเพลตโฆษณา Facebook และ Google
- เครื่องมือสรุปเนื้อหาสำหรับสรุปบทความยาวอย่างรวดเร็ว
- การผสานการทำงานกับ Zapier อย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ข้อความอาจต้องตรวจสอบไวยากรณ์
- ความรู้ที่จำกัดทำให้ไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับหัวข้อล่าสุดได้
- ไม่ใช่เครื่องมือที่ถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆของ Writesonic
ราคา Writesonic
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: ระหว่าง $12.67/เดือน ถึง $666/เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้และจำนวนคำที่สร้างขึ้นต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Writesonic เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,810+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,790+ รีวิว)
4. ผู้บรรยาย
สำหรับนักเขียนคำโฆษณาและผู้สร้างเนื้อหา Narrato เป็นชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำเป็นพิเศษ แพลตฟอร์มและตลาดสำหรับนักเขียนอิสระแห่งนี้เพิ่งหันมาใช้ AI โดยเพิ่มเครื่องมือสร้างเนื้อหาเข้าไปในชุดฟีเจอร์ของตน
นอกเหนือจากผู้ช่วยเนื้อหา AI แล้ว ยังช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้ในที่เดียวโดยตรงบนแพลตฟอร์ม และมีเครื่องมือการจัดการทีมและการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากโดยการสร้างบทสรุปเนื้อหาที่ผู้จัดการสามารถมอบหมายให้กับนักเขียน และจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมใด ๆที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Narrato
- มอบหมายและติดตามงานได้ง่าย พร้อมการแจ้งเตือน การดำเนินการแบบกลุ่ม และคลังเนื้อหา
- เครื่องมือ AI สร้างไอเดียเนื้อหาและสรุปเนื้อหา
- Narrato สร้างเนื้อหาที่พร้อมสำหรับ SEO และมีประสิทธิภาพสูง
- ตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความอ่านง่าย ไวยากรณ์ และโครงสร้างของข้อความ
ข้อจำกัดของนาเรโต้
- คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างพื้นฐาน
- รายงานต้องการการปรับปรุง
- Narrato อาจมีการผสานรวมเพิ่มเติมเพื่อให้กลายเป็นโซลูชันครบวงจรอย่างแท้จริง
การกำหนดราคา Narrato
- ข้อดี: $45/เดือน
- ธุรกิจ: $95/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อ Narrato เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Narrato
- G2: 4. 8/5 (30 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (15 รีวิว)
5. WordAi
นี่คือเครื่องมือที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาของคุณ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ในการสร้างข้อความที่ดีไม่แพ้หรืออาจดีกว่าที่มนุษย์สร้างขึ้น เครื่องมือนี้ทำงานโดยการปรับเปลี่ยนคำ, แก้ไข, และปรับโครงสร้างข้อความ ซึ่งหมายความว่ามันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้รับข้อความทั้งชิ้นให้ทำงาน
เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยปรับปรุงเนื้อหาต้นฉบับของคุณให้ดีขึ้นได้โดยการแนะนำวิธีการทำให้เนื้อหาอ่านง่ายขึ้น เพิ่มความชัดเจน และแบ่งข้อความออกเป็นประโยคที่สั้นและกระชับมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi
- รับประกันว่าไม่มีเนื้อหาซ้ำหรือการตรวจจับ AI
- ระยะเวลาดำเนินการยอดเยี่ยม
- ขอบคุณ API ดั้งเดิม คุณสามารถผสานการเขียนใหม่ของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ WordAi
- เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบหมุนเวียน ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาต้นฉบับคุณภาพสูง
- คุณสมบัติการแก้ไขเนื้อหาขั้นพื้นฐานมาก
ราคาของ WordAi
- รายเดือน: 57 ดอลลาร์/เดือน
- รายปี: $27/เดือน
- องค์กร: ถาม Word.Ai เกี่ยวกับราคา
คะแนนและรีวิว WordAi
- G2: 3. 8/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (13 รีวิว)
6. QuillBot
QuillBot เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะไม่ช่วยคุณสร้างเนื้อหาใหม่ที่มีเอกลักษณ์ แต่หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเร่งความเร็วในการเขียนใหม่หรือผลิตเนื้อหาที่คล้ายกันจำนวนมาก มันอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Speedwrite ที่ควรค่าแก่การพิจารณาของคุณ
นอกเหนือจากเครื่องมือ Paraphraser แล้ว เครื่องมือเขียนบทความนี้ยังมีคุณสมบัติตรวจสอบไวยากรณ์, ตรวจสอบการคัดลอก, เครื่องมือเขียนร่วม และสรุปเนื้อหา. เครื่องมือสร้างการอ้างอิงเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการอ้างอิงที่ถูกต้องและได้รับการตรวจสอบได้ในเวลาไม่นาน.
QuillBot เป็นเครื่องมือออนไลน์และมีส่วนขยายสำหรับ Chrome ซึ่งสะดวกมากอย่างแน่นอน การจัดรหัสสีของเนื้อหาที่ถอดความช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ง่ายขึ้น ดังนั้นคุณจึงไม่เขียนซ้ำในระหว่างกระบวนการเขียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบทางการไปจนถึงแบบสร้างสรรค์ รวมถึงความคล่องแคล่ว
- ทำงานได้มากกว่า 23 ภาษา
- พจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัวเพื่อเปลี่ยนคำด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียง
- รองรับหลายภาษา
- ส่วนขยาย Chrome ทำงานบน Google Docs
ข้อจำกัดของ QuillBot
- เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆของ QuillBot, มันไม่สร้างเนื้อหาต้นฉบับ
- ผลลัพธ์ที่จำกัดแม้ในแผนที่ชำระเงิน (เช่น สรุปได้ 6,000 คำใน Summarizer, 4 คำพ้องความหมาย)
- อาจมีปัญหาขัดข้อง
- หนึ่งในไม่กี่เครื่องมือฟรีในรายการนี้
ราคาของ QuillBot
- พื้นฐาน: แผนฟรี
- พรีเมียม: $9.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- Capterra: 4. 6/5 (118 รีวิว)
- Trustpilot: 3. 2/5 (96 รีวิว)
7. Paraphraser. io
Paraphraser. io เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา และไม่ยุ่งยาก สำหรับการสร้างเนื้อหาต้นฉบับที่ปราศจากการคัดลอกผลงานผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนทางเลือกฟรีสำหรับ Speedwrite ที่มีความแม่นยำในการถอดความหรือเรียบเรียงข้อความทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเครื่องมือหมุนเนื้อหาที่ง่ายและรวดเร็ว
ใช้งานง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซออนไลน์ที่ใช้งานง่าย และสัญญาว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงเนื้อหาซ้ำ
เครื่องมือสร้างคำอธิบายใหม่มีหกโหมด: ความคล่องแคล่ว, มาตรฐาน, สร้างสรรค์, เปลี่ยนคำ, ย่อ, และฉลาดขึ้น ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากในแง่ของโทนของผลลัพธ์
Paraphraser. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือที่รวดเร็ว ราคาถูก และใช้งานง่าย สำหรับการถอดความเนื้อหาเพื่อสร้างข้อความที่ไม่ซ้ำใคร
- มี API ที่ไม่มีการเก็บข้อมูลฝั่งของตนและให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- สัญญาการถอดความในระดับมนุษย์
- หนึ่งในไม่กี่ทางเลือกของ Speedwrite ที่ฟรีในรายการนี้
ข้อจำกัดของ Paraphraser. io
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีโฆษณาจำนวนมาก
- ไม่เชื่อถือได้เสมอในแง่ของความเป็นต้นฉบับ
- แผนฟรีที่มีเครื่องมือการเขียนจำกัดมาก
- ไม่เพียงพอของความคิดเห็นหรือรีวิวจากผู้ใช้
Paraphraser. io ราคา
- ฟรี
- รายสัปดาห์: 7 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์
- รายเดือน: $20/เดือน
- รายปี: $60/ปี
Paraphraser. io คะแนนและรีวิว
- Trustpilot: 3. 7/5 (8 รีวิว)
- ไม่มีรีวิวจาก G2 หรือ Capterra
8. SpinBot
ในบรรดาทางเลือกฟรีของ Speedwrite, SpinBot โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยความเรียบง่ายอย่างแท้จริง พัฒนาขึ้นเพื่อทำตามชื่อของมัน SpinBot ช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วด้วยการปรับคำหรือหมุนเวียนข้อความของคุณ
เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแบรนด์และธุรกิจที่ต้องการสร้างการมองเห็นบนเว็บผ่านการตลาดเนื้อหา และยังสามารถช่วยนักเรียนและนักวิจัยได้
คุณสมบัติเด่นของ SpinBot
- ฟีเจอร์สรุปเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาใหม่
- มีเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์แยกต่างหาก รวมถึงการแนะนำคำพ้องความหมาย
- ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากและสามารถประมวลผลได้หลายภาษา
- แผนฟรีทำให้แตกต่างจากเครื่องมือแปลงคำอื่น ๆ ของ Speedwrite
ข้อจำกัดของ SpinBot
- เครื่องมือนี้มีความพื้นฐานมากเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆของSpinbotและไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์หรือต้นฉบับได้
- ข้อความที่สร้างขึ้นอาจจำเป็นต้องตรวจสอบการลอกเลียนแบบด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์
- แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการใช้งาน แต่ข้อความที่ให้มาไม่ควรเกิน 10,000 คำ
ราคาของ SpinBot
ฟรี
คะแนนและรีวิวของ SpinBot
- Trustpilot: 4/5 (6 รีวิว)
- ไม่มีรีวิวจาก G2 หรือ Capterra
9. เขียนให้เหนือกว่า
แม้ว่า Outwrite จะไม่ใช่เครื่องมือสร้างข้อความโดยตรงแต่เป็นผู้ช่วยเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม Outwrite ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Speedwrite ทั้งแบบเสียเงินและฟรีสำหรับผู้ที่สนใจใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง
โซลูชันที่คล้ายกับ Grammarly นี้มีเครื่องมือแปลงคำและตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องสไตล์และการจัดโครงสร้างได้อีกด้วย เวอร์ชันฟรีค่อนข้างพื้นฐานและช่วยเฉพาะด้านไวยากรณ์และการสะกดคำเท่านั้น ในขณะที่แผนแบบชำระเงินมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างและสไตล์ เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และเครื่องมือเขียนตรวจจับการลอกเลียนแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Outwrite
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมประมวลผลคำทุกประเภท (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)
- รองรับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
- ข้อมูลเชิงลึกและสถิติเกี่ยวกับความอ่านง่ายและรูปแบบการเขียน
- เครื่องมือสรุปความที่มีอยู่ในทางเลือก Speedwrite นี้
ข้อจำกัดในการเขียน
- คุณสมบัติพรีเมียมมีราคาค่อนข้างแพง
- ปัญหาความไม่สอดคล้องกันบางประการ
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการลูกค้า
การกำหนดราคาแบบเอาท์ไรท์
- ฟรี
- ข้อดี: $8.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Outwrite
- G2: 4. 3/5 (15 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (22 รีวิว)
10. Frase
Frase. io เป็นเครื่องมือ AI นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) มันให้บทสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด ตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงอันดับ SEO ของคุณ
ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาเว็บที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Frase. io จึงเป็นเครื่องมือแปลงถ้อยคำและเขียนบทความใหม่ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ มาพร้อมกับตัวตรวจสอบไวยากรณ์และกำลังกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Speedwrite
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- เครื่องมือสรุปเนื้อหาในตัวที่ใช้สามรูปแบบที่แตกต่างกันในการเขียนสรุปเนื้อหา
- เครื่องมือเขียน AI ของมันสามารถสร้างส่วนหรือชิ้นส่วนของข้อความได้เช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่ข้อเสนอโครงการไปจนถึงส่วนคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ของคุณ
- ง่ายต่อการแชร์เอกสาร PDF แบบอ่านอย่างเดียวหรือเอกสารเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม (ไม่ต้องใช้ Microsoft Word หรือ Google Docs)
ข้อจำกัดของ Frasé
- สำหรับการสร้างข้อความมากกว่า 4,000 คำ แพ็กเกจเสริม Pro มาพร้อมกับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนในราคา $35
- เครื่องมือนี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำในการสร้างคำหลัก SEO และคำแนะนำที่อิงตาม SERP ได้
- ไม่เหมือนกับเครื่องมือ AI บางตัว มันไม่มีเวอร์ชันฟรีที่แท้จริง
- แม้ว่าโปรแกรมเขียนบทความใหม่จะสามารถทำงานได้หลายภาษา แต่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับภาษาอังกฤษ
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- โซโล: $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พื้นฐาน: $44.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $114. 99 (ผู้ใช้ 3 คน และ $25 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติม)
รีวิวลูกค้าของ Frase
- G2: 4. 9/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ClickUp: เครื่องมือสรุปและเขียนใหม่ที่ดีที่สุด
เมื่อเราสรุปการสำรวจทางเลือกของ Speedwrite เครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนคือ ClickUp
ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Speedwrite เพราะช่วยให้ผู้เขียนเนื้อหาสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตามทันปริมาณเนื้อหาของคู่แข่งรายใหญ่ และยังคงรักษาปฏิทินเนื้อหาให้เป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น วันเวลาที่ต้องต่อสู้กับความซ้ำซ้อนและการทำซ้ำได้สิ้นสุดลงแล้ว ด้วย ClickUp AI คุณจะสร้างเนื้อหาที่แปลกใหม่และน่าสนใจได้อย่างสม่ำเสมอ
ลองใช้ClickUpวันนี้เพื่อค้นหาว่าทำไมมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Speedwrite; มันคือก้าวต่อไปของคุณสู่การบรรลุประสิทธิภาพและความมีประสิทธิภาพของเนื้อหาที่เหนือกว่า