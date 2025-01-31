บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31 มกราคม 2568

คุณพึ่งพา Spinbot ในการสร้างเนื้อหาหรือไม่? เราไม่ตำหนิคุณหรอก—ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนก็ชอบของฟรี แต่ไม่มีอะไรเสียหายหากคุณลองดูทางเลือกอื่นของ Spinbot

หากคุณต้องการลองอะไรที่แตกต่าง เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มอบตัวเลือกที่สร้างสรรค์มากมายให้กับเรา และส่วนใหญ่ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ ผลที่ตามมาคือการสร้างเนื้อหาด้วย AI ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในธุรกิจปัจจุบัน ?

ดังนั้น มาหมุนเส้นทางผ่านภูมิทัศน์แห่งความเป็นไปได้ที่คำพูดจะโบยบินและประโยคจะมีชีวิตชีวา เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการคัดสรรทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีให้

แต่ละชิ้นเป็นดั่งดวงดาวที่ส่องแสงในแบบของตัวเอง และเราได้เน้นคุณสมบัติ ข้อมูลราคา และรีวิวเพื่อพิสูจน์ให้เห็นแล้ว

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Spinbot?

ด้วยตัวเลือก Spinbot หลายร้อยตัว การเลือกตัวที่ดีที่สุดอาจใช้เวลานาน แต่เช่นเคย เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ?

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ช่วยให้เราคัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับ Spinbot ในปี 2024:

  • ความถูกต้อง: มองหาสิ่งที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและคุณภาพ
  • ขับเคลื่อนด้วย AI: เลือกสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วย AIเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIคือสิ่งที่ดีที่สุด และไม่มีเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้สำหรับเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือบล็อกใหม่
  • ความเข้ากันได้: ค้นหาทางเลือกที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • การปรับแต่ง: เลือกทางเลือกแทน Spinbot ที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อควบคุมผลลัพธ์และสร้างโทนที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ ?️
  • คุณภาพของผลลัพธ์: คุณต้องการสิ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง มีความสอดคล้องกัน อ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ และรักษาความหมายของคุณไว้
  • ชื่อเสียง: อย่าลืมตรวจสอบชื่อเสียงและรีวิวของเครื่องมือทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุน
  • การสนับสนุน: คุณต้องการทางเลือกที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น
  • ความเป็นมิตรกับผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, การควบคุมที่เข้าใจง่าย, และคู่มือสอนที่ละเอียดเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่ในระดับสูงสุด
  • คุ้มค่า: แม้ว่าเวอร์ชันฟรีของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จะเป็นข้อดีเสมอ แต่อย่าลังเลที่จะพิจารณาทางเลือกของ Spinbot ที่มีราคาไม่แพงในรายการนี้

10 อันดับทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าสู่โลกอันน่าตื่นตาตื่นใจของเครื่องมือสร้างเนื้อหาและสปินเนอร์เขียนบทความด้วย AI ดังนั้นโดยไม่ต้องรอช้า เราขอภูมิใจนำเสนอรายชื่อสุดยอดทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ซึ่งอัดแน่นไปด้วยดาวเด่นแห่งวงการ

1.คลิกอัพ

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ ClickUp ติดอันดับต้น ๆ ในรายการของเรา และด้วยรางวัลมากมายที่เราได้รับ เราภูมิใจที่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะเราลำเอียง ตัวอย่างเช่น ClickUp ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการประจำปี 2024 บนG2!

โอ้ แล้วเราได้บอกหรือยังว่าเราเพิ่งเปิดตัว AI ที่ไม่เหมือนใคร?

ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Spinbot เพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนบทความใหม่เท่านั้น!ClickUp AI Writing Assistantใช้คำสั่ง AI ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างละเอียดหลายร้อยรายการเพื่อสร้างบทความ อีเมล สรุป แผนการดำเนินการ และอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำใคร

แทนที่จะหมุนบทความและหวังว่าจะได้เนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครเครื่องมือเขียนของClickUp สร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์โดยใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันเหมือนกับการมีนักเขียนเนื้อหาขนาดพกพาที่พร้อมช่วยคุณสร้างเนื้อหาต้นฉบับในเวลาเพียงไม่กี่วินาที! ?

อัลกอริทึมของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพที่จะผ่านการตรวจสอบการคัดลอกอย่าง Copyscape เพื่อช่วยป้องกันปัญหา SEO หลังจากทั้งหมดนี้เครื่องมือค้นหาชอบเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและอาจลงโทษเนื้อหาที่คัดลอกมาอย่างไม่เหมาะสมแม้ว่าจะมีชื่อบทความที่ดีที่สุดและ SEO ที่ดีอยู่ก็ตาม

นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ClickUp ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มีคุณค่าอีกมากมายที่จะทำให้ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมตื่นเต้น!ตั้งแต่ปฏิทินการตลาดไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ ClickUp ทำได้ทั้งหมด และการผสานรวมที่ครอบคลุมของเราช่วยให้คุณรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียวเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใดเลย

หากคุณต้องการมากกว่าการเปลี่ยนคำ, การปรับคำ, และข้อความที่มนุษย์สามารถอ่านได้, คุณควรลองใช้ ClickUp. และหากคุณไม่ชอบ, เราให้เกียรติการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน. สรุปคือ, คุณไม่มีอะไรจะเสีย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แถบเครื่องมือ ClickUp AI ช่วยให้การปรับปรุงงานเขียนของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงคลิกเดียว ?
  • นี่คือเครื่องมือ AIที่ขับเคลื่อนด้วยบทบาทแรกที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom และ Zendesk
  • ClickUp AI สามารถจดจำภาษาต่างๆ และสร้างเนื้อหาในภาษาเดียวกันได้ — นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม ClickUp ภาษาอังกฤษกำลังถูกแปลเป็นหลายภาษา โดยมีเวอร์ชันภาษาสเปนพร้อมใช้งานแล้ว
  • ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมเครื่องมือเขียน AIกว่า 100รายการ
  • ให้ทีมของคุณเลือกได้จากเวอร์ชัน Mac, เวอร์ชัน Windows, แอป, และส่วนขยาย Chrome
  • แผนพรีเมียมที่เข้าถึงได้เริ่มต้นเพียง $5/เดือน
  • แผนฟรีตลอดไปรวมคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ ClickUp
  • เข้าถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการ รวมถึงเอกสาร,แม่แบบโซเชียลมีเดีย,แม่แบบแผนงานโครงการ, กระดานไวท์บอร์ด, แชท, ระบบติดตามเวลาในตัว, การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมุมมองแบบกำหนดเองกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการโครงการ ?

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ (สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยเดโมฟรีและการฝึกอบรม)
  • ClickUp AI ไม่ได้รวมอยู่ในเวอร์ชันฟรี (แต่จะมีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดในเร็วๆ นี้)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Hypotenuse AI

ทางเลือกของ Spinbot: Hypotenuse AI
ผ่านHypotenuse AI

Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงานโซเชียลมีเดีย รายละเอียดสินค้า หน้าแลนดิ้งสำหรับอีคอมเมิร์ซ และงานเขียนโฆษณา รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับบล็อกเกอร์และทุกคนที่ต้องการเนื้อหาที่อ่านง่าย

นอกจากการเขียนบทความแล้ว Hypotenuse AI ยังสามารถเปลี่ยนคำสำคัญของคุณให้เป็นภาพที่สวยงามเพื่อเสริมเนื้อหาของคุณและทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สรุปเนื้อหาที่ให้คุณวางข้อความบางส่วน (ที่มีจำนวนคำจำกัด) ลงในเครื่องมือหมุนและรับข้อความสั้น ๆ ที่กระชับกลับมา

The

คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานอีคอมเมิร์ซ — ปั่นเนื้อหาจำนวนมากเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้ร้านค้าของคุณ
  • สร้างโครงร่างบทความจากประโยคเดียวเพื่อช่วยให้ผู้เขียนเนื้อหาทำงานได้ง่ายขึ้น
  • ใช้ API ง่าย ๆ หรือนำเข้าข้อมูล Shopify เพื่อส่งข้อมูลสินค้าและดึงคำอธิบายสินค้า ?
  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม

  • แผนราคาพรีเมียมอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย
  • บางรีวิวรายงานว่ามีเนื้อหาที่อ่านไม่ได้ซึ่งจำเป็นต้องเขียนใหม่ทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น

การกำหนดราคา Hypotenuse AI

  • เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI

  • G2: 4. 4/5 (<5 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

3. Spin Rewriter

ทางเลือกของ Spinbot: Spin Rewriter
ผ่านทางSpin Rewriter

Spin Rewriter เป็นเครื่องมือสร้างบทความแบบหมุนข้อความปริมาณสูงที่มี AI สำหรับการถอดความซึ่งทำงานเหมือนพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว เครื่องมือสร้างบทความออนไลน์นี้มาพร้อมกับเครื่องมือถอดความที่แข็งแกร่ง สามารถเปลี่ยนบทความที่คัดลอกมาเพียงหนึ่งบทความให้กลายเป็นบทความที่หมุนเวียนได้หลายร้อยบทความ

เครื่องมือสปินบทความนี้ใช้เทคโนโลยีสปินเชิงความหมายแบบภาษาธรรมชาติจำลอง (ENL) ที่ล้ำสมัย เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณป้อนเข้ามา มันสกัดความหมายจากทุกคำที่คุณวาง และใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเพื่อสร้างเนื้อหาที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ เพียงคลิกปุ่มเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Spin Rewriter

  • สร้างบทความหลากหลายได้ถึง 1,000 รูปแบบจากบทความเดียวที่คัดลอกมาอย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้กับบทความแต่ละบทความได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
  • รองรับรูปแบบ spintax สำหรับการเขียนบทความใหม่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 5 รูปแบบ และมีตัวตรวจสอบไวยากรณ์
  • วิดีโอสอนแบบละเอียด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือ SEO AIชื่อดัง
  • เทคโนโลยีบนระบบคลาวด์ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Spin Rewriter:

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับการหมุนบทความ แต่มีการทดลองใช้ฟรีห้าวัน
  • รีวิวจากลูกค้าจำกัดในขณะนี้

ราคาของ Spin Rewriter

  • รายเดือน: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $197/ปี ต่อผู้ใช้
  • ตลอดชีพ: ชำระเงินครั้งเดียว $497

คะแนนและรีวิวของ Spin Rewriter

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. WordAi

ทางเลือกของ Spinbot: WordAi
ผ่านทางWordAi

WordAi เป็นโปรแกรมสร้างบทความใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนประโยคและย่อหน้าใหม่ให้เป็นเนื้อหาใหม่ โปรแกรมนี้ใช้ AI ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคำและวิธีที่คำเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันที่ใช้ในแต่ละประโยคนั้นมีความหมายที่สอดคล้องและสมเหตุสมผล

WordAi ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เทียบเท่ากับสิ่งที่นักเขียนเนื้อหาที่เป็นมนุษย์สามารถผลิตได้โดยการเขียนประโยคใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถเขียนเนื้อหา AIที่สร้างโดยโปรแกรมเช่น ChatGPTใหม่เพื่อให้มีโทนที่เหมือนมนุษย์มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi

  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับทีมขายและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
  • ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงเพื่อสร้างบทความคุณภาพสูงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ฟีเจอร์ตรวจสอบไวยากรณ์ช่วยให้คุณสแกนเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบน้ำเสียงและข้อผิดพลาดก่อนเผยแพร่เนื้อหา
  • ตัวเลือก AI ช่วยให้คุณสามารถแยกประโยค ปรับปรุงคุณภาพ และอธิบายแนวคิดในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ
  • ทดลองใช้ฟรี 3 วัน สำหรับเครื่องมือสร้างบทความใหม่

ข้อจำกัดของ WordAi

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรีสามวัน
  • บางรีวิวรายงานปัญหาการลอกเลียนแบบในเครื่องมือการสรุปความและบทลงโทษเนื้อหาซ้ำบนการค้นหา

ราคาของ WordAi

  • รายเดือน: $57/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว WordAi

  • G2: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)

5. Writesonic

ไรท์โซนิค
ผ่านทางWritesonic

Writesonicเป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการเขียนเนื้อหาและการสร้างภาพ มีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการวางแผน เขียน แก้ไข และเผยแพร่บทความบล็อก โฆษณา อัปเดตโซเชียลมีเดีย รายละเอียดสินค้าอีคอมเมิร์ซ และอีเมลการตลาดที่ได้รับการปรับแต่ง SEO เป็นไปอย่างง่ายดาย

เครื่องมือสร้างบทความนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนที่มีพรสวรรค์ในตัวทุกคน โดยมอบความช่วยเหลือในการสร้างและเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว นอกจากนี้ยังทำงานเป็นส่วนขยายของ ChatGPT และได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูล GPT ที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • สร้างคำแนะนำไอเดียและเนื้อหาด้วยผู้ช่วยเขียน AI Writesonic
  • ค้นหาการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเพื่อให้บทความของคุณมีประโยชน์มากขึ้นต่อผู้อ่านและติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
  • ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AIทำงานบนอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณและสมาชิกทีมของคุณพึ่งพา
  • คุณสมบัติของตัวแก้ไขสไตล์และเครื่องมือแปลงคำช่วยให้เนื้อหาที่ถูกหมุนฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น
  • ใช้AI เพื่อสร้างประวัติส่วนตัวและคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียอย่างมืออาชีพ

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 10,000 คำ
  • บางรีวิวรายงานว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับเครดิตเนื่องจากข้อจำกัดจำนวนคำต่อเดือน

ราคา Writesonic

  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12.76 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)

6. QuillBot

QuillBot
ผ่านทางQuillBot

QuillBot เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ให้บริการชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้งานเขียนเป็นไปโดยอัตโนมัติในเชิงกลไก ฟังก์ชันหลักของมันคือการเป็นเครื่องมือหมุนบทความ แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็น "ผู้เขียนร่วม" เพื่อขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้อีกด้วย

เครื่องมือการเขียนใหม่ทางออนไลน์นี้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยสร้างเนื้อหาบล็อก, อีเมลการตลาด, และอื่น ๆ อีกมากมาย. เป็นโบนัส, มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพียงไม่กี่ตัวในรายการนี้ (ยกเว้น ClickUp) ที่มีแผนฟรี! ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • เครื่องมือการเขียนช่วยให้คุณย่อความ, ปรับเปลี่ยน, สรุป, แปล, ตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, และขยายความจากงานเขียนต้นฉบับของคุณ
  • เครื่องมือไวยากรณ์ประกอบด้วยตัวตรวจสอบไวยากรณ์, ผู้ตรวจทาน, ตัวตรวจสอบการสะกด, ตัวตรวจสอบเครื่องหมายวรรคตอน, และตัวตรวจสอบเรียงความ
  • เครื่องมืออ้างอิงสามารถสร้างการอ้างอิงแบบ APA และ MLA เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้น
  • มีแผนฟรีสำหรับเครื่องมือถอดความ

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัดในแผนฟรี
  • ต้องสลับหน้าต่างและบางครั้งอาจเกิดปัญหาทางเทคนิค

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

ลองใช้ทางเลือกของ QuillBot เหล่านี้ดูสิ!

7. Copy. ai

Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

Copy.aiเป็นเครื่องมือเปลี่ยนประโยคและสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม, บล็อกเกอร์, และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ

ด้วยแผน Pro คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือเขียน AI นี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่อ่านได้เหมือนมนุษย์และปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Spinbot เพราะมันช่วยคุณไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคำอธิบายสินค้าหรือสรุปกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของคุณสำหรับผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • สร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram, อีเมลการตลาด, และย่อหน้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • สร้างเนื้อหาใน 29 ภาษาที่แตกต่างกัน
  • เข้าถึงเครื่องมือการเขียนมากกว่า 90 รายการ รวมถึงเครื่องมือสร้างจดหมายลาออก เครื่องมือสร้างชื่อ SEO เครื่องมือหมุนย่อหน้า เครื่องมือเขียนบทความใหม่ และเครื่องมือถอดความ
  • สร้างแรงบันดาลใจให้กับเนื้อหาอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วยไอเดียและโครงร่างที่สร้างโดย AI
  • ค้นหาการอ้างอิงเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา
  • มีแผนฟรีให้บริการ

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • แผนโปรจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ห้าคน — คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนราคาสำหรับองค์กรเพื่อเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม
  • แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติการเขียนบทความใหม่ล่าสุดหรือภาษาต่างๆ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและมีไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $36/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. ชิมแปร์ รีไรเตอร์

ทางเลือกของ Spinbot: Chimp Rewriter
ผ่านทางChimp Rewriter

Chimp Rewriter เป็นซอฟต์แวร์เขียนบทความใหม่ที่ใช้ AI โดยใช้ NLP เพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้คุณค้นหาบทความเพื่อเขียนใหม่โดยใช้ 알고ริทึม AI ของมัน ทำให้คุณสามารถดึงภาพและวิดีโอที่มีอยู่มาใช้กับเนื้อหาของคุณได้

ซอฟต์แวร์ AI เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Spinbot ที่ถูกโปรแกรมให้สามารถจดจำภาษา ไวยากรณ์ และสำนวนเพื่อสร้างบทความใหม่ขึ้นมาได้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ความหมายของต้นฉบับคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่ใช้คำและโครงสร้างภาษาใหม่ และทั้งหมดนี้สามารถทำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว บทความจะถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

คุณสมบัติเด่นของ Chimp Rewriter

  • การผสานรวมกับ ChatGPT API เพื่อประสบการณ์ AI ที่ราบรื่น
  • การผสานรวมกับแอปสร้างเนื้อหาชื่อดัง
  • หมุนบทความและผสานรวมภาพและวิดีโอที่มีอยู่เพื่อประสบการณ์เนื้อหาที่สมบูรณ์
  • ทำงานร่วมกับเครื่องมือ SEO เช่น WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon และ SEO Content Machine เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหา

ข้อจำกัดของ Chimp Rewriter

  • มีบทวิจารณ์และความคิดเห็นจากลูกค้าจำกัด
  • ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 14 วัน

ราคาของ Chimp Rewriter

  • รายเดือน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $99/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Chimp Rewriter

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. บทความฟอร์จ

บทความฟอร์จ
ผ่านทางArticle Forge

Article Forge เป็นโปรแกรมเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เครื่องมือนี้ได้รับการฝึกฝนด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเดียวกับที่ Google ใช้

แพลตฟอร์ม AI นี้ยังสามารถเขียนบทความใหม่และปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อช่วยให้คุณติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหาและเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการอีเมลการตลาด เนื้อหาบล็อก หรือหน้าแลนดิ้งเพจ ทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นตามแนวทาง SEO อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติเด่นของ Article Forge

  • สร้างเนื้อหาตามคำค้นหา
  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและทีมขาย
  • ทุกบทความถูกสร้างขึ้นโดย AI ตั้งแต่ต้นเพื่อลดการเกิดเนื้อหาซ้ำและเนื้อหาที่ลอกเลียนแบบ
  • SEO AutoPilot สร้างบล็อก Web 2.0 พร้อมลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณค่า
  • สรุปเนื้อหา SEO ที่มีอยู่ด้วยการผสาน WordAi
  • ทดลองใช้ฟรี 5 วัน

ข้อจำกัดของ Article Forge

  • ต้องการการปรับขึ้นราคาสำหรับขีดจำกัดจำนวนคำต่อเดือนที่สูงขึ้น
  • ความยาวของผลลัพธ์ถูกจำกัดไว้ที่ 1,500 คำ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางรายไม่สามารถสร้างบล็อกโพสต์และบทความที่ต้องการได้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ การลอกเลียนแบบ และข้อผิดพลาดทางเทคนิค

ราคาของ Article Forge

  • มาตรฐาน: $13/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อ 25,000 คำ
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

บทความ Forge คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (<10 รีวิว)

10. GrowthBar

ทางเลือกของ Spinbot: GrowthBar
ผ่านทางGrowthBar

GrowthBar เป็นเครื่องมือเขียนที่เน้น SEO ซึ่งใช้ AI สร้างสรรค์และ NLP เพื่อเขียนบทความบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เกี่ยวกับหัวข้อเกือบทุกประเภท นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังให้คำแนะนำ SEO สำหรับจำนวนคำ การเชื่อมโยงภายใน และคำสำคัญสำหรับการจัดดัชนีเชิงความหมายแฝง เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณยังคงปรากฏในเครื่องมือค้นหา

คุณสามารถใช้ AI ที่มีประโยชน์นี้เพื่อสร้างอีเมลขาย, จดหมายข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, คำอธิบายสินค้า, บล็อกโพสต์, และการอัปเดตทางสังคมได้ และหากคุณกำลังทำงานกับทีม คุณสามารถเชิญสมาชิกไม่กี่คนมาร่วมกับคุณบน GrowthBar เพื่อการทำงานร่วมกันได้!

คุณสมบัติเด่นของ GrowthBar

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถเชิญทีมของคุณมาสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย SEO ได้อย่างง่ายดาย
  • GrowthBar AI Draft Builder สร้างร่างบทความจากโครงร่างเป็นโพสต์บล็อกได้ภายในเวลาไม่ถึงสองนาที
  • ดึงข้อมูลจากคำแนะนำคำค้นหา 7,000 ล้านคำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เนื้อหาของคุณดีขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้น
  • ใช้คุณสมบัติ AI หลายอย่างเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้า, ข่าวประชาสัมพันธ์, และอีเมลการตลาด
  • ปรับแต่งเครื่องมือสร้าง AI ให้เขียนในน้ำเสียงของแบรนด์คุณ
  • ทดลองใช้ฟรี 5 วัน

ข้อจำกัดของ GrowthBar

  • ราคาพรีเมียมอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค
  • ข้อจำกัดของผู้ใช้ที่เข้มงวดอาจจำกัดเกินไปสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่

ราคาของ GrowthBar

  • มาตรฐาน: $79/เดือน (จำกัดผู้ใช้สองคน)
  • ข้อดี: $139/เดือน (จำกัดผู้ใช้ห้าคน)
  • หน่วยงาน: $249/เดือน (จำกัดผู้ใช้ 10 คน)
  • ทีม: ติดต่อเพื่อขอสาธิตและราคา

คะแนนและรีวิว GrowthBar

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (<10 รีวิว)

พร้อมที่จะปฏิวัติการเขียนของคุณหรือไม่?

คุณกำลังรออะไรอยู่? ตัวเลือกรูปแบบ Spinbot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถยกระดับเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น ไม่ว่าคุณจะมองหาเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ตั้งแต่เริ่มต้น หรือวิธีหมุนบทความที่มีอยู่ให้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะปฏิวัติการทำงานของคุณและช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่า (ใครอยากฉลองช่วง Happy Hour บ้าง?)

เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย ClickUp ซึ่งทำได้มากกว่าการสร้างเนื้อหา คุณจะสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ วางแผนโครงการ และทำลายเป้าหมายของคุณได้ในเวลาไม่นาน! ?

เชื่อเราเถอะ คุณยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์การทำงานอย่างแท้จริงจนกว่าจะได้รวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นดาวน์โหลดแอป ClickUp วันนี้