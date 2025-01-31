10 อันดับทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

คุณพึ่งพา Spinbot ในการสร้างเนื้อหาหรือไม่? เราไม่ตำหนิคุณหรอก—ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนก็ชอบของฟรี แต่ไม่มีอะไรเสียหายหากคุณลองดูทางเลือกอื่นของ Spinbot
หากคุณต้องการลองอะไรที่แตกต่าง เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มอบตัวเลือกที่สร้างสรรค์มากมายให้กับเรา และส่วนใหญ่ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ ผลที่ตามมาคือการสร้างเนื้อหาด้วย AI ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในธุรกิจปัจจุบัน ?
ดังนั้น มาหมุนเส้นทางผ่านภูมิทัศน์แห่งความเป็นไปได้ที่คำพูดจะโบยบินและประโยคจะมีชีวิตชีวา เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการคัดสรรทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีให้
แต่ละชิ้นเป็นดั่งดวงดาวที่ส่องแสงในแบบของตัวเอง และเราได้เน้นคุณสมบัติ ข้อมูลราคา และรีวิวเพื่อพิสูจน์ให้เห็นแล้ว
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Spinbot?
ด้วยตัวเลือก Spinbot หลายร้อยตัว การเลือกตัวที่ดีที่สุดอาจใช้เวลานาน แต่เช่นเคย เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ?
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ช่วยให้เราคัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับ Spinbot ในปี 2024:
- ความถูกต้อง: มองหาสิ่งที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและคุณภาพ
- ขับเคลื่อนด้วย AI: เลือกสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วย AIเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIคือสิ่งที่ดีที่สุด และไม่มีเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้สำหรับเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือบล็อกใหม่
- ความเข้ากันได้: ค้นหาทางเลือกที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การปรับแต่ง: เลือกทางเลือกแทน Spinbot ที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อควบคุมผลลัพธ์และสร้างโทนที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ ?️
- คุณภาพของผลลัพธ์: คุณต้องการสิ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง มีความสอดคล้องกัน อ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ และรักษาความหมายของคุณไว้
- ชื่อเสียง: อย่าลืมตรวจสอบชื่อเสียงและรีวิวของเครื่องมือทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุน
- การสนับสนุน: คุณต้องการทางเลือกที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น
- ความเป็นมิตรกับผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, การควบคุมที่เข้าใจง่าย, และคู่มือสอนที่ละเอียดเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่ในระดับสูงสุด
- คุ้มค่า: แม้ว่าเวอร์ชันฟรีของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จะเป็นข้อดีเสมอ แต่อย่าลังเลที่จะพิจารณาทางเลือกของ Spinbot ที่มีราคาไม่แพงในรายการนี้
10 อันดับทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าสู่โลกอันน่าตื่นตาตื่นใจของเครื่องมือสร้างเนื้อหาและสปินเนอร์เขียนบทความด้วย AI ดังนั้นโดยไม่ต้องรอช้า เราขอภูมิใจนำเสนอรายชื่อสุดยอดทางเลือก Spinbot ที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ซึ่งอัดแน่นไปด้วยดาวเด่นแห่งวงการ
1.คลิกอัพ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ ClickUp ติดอันดับต้น ๆ ในรายการของเรา และด้วยรางวัลมากมายที่เราได้รับ เราภูมิใจที่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะเราลำเอียง ตัวอย่างเช่น ClickUp ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการประจำปี 2024 บนG2!
โอ้ แล้วเราได้บอกหรือยังว่าเราเพิ่งเปิดตัว AI ที่ไม่เหมือนใคร?
ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Spinbot เพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนบทความใหม่เท่านั้น!ClickUp AI Writing Assistantใช้คำสั่ง AI ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างละเอียดหลายร้อยรายการเพื่อสร้างบทความ อีเมล สรุป แผนการดำเนินการ และอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำใคร
แทนที่จะหมุนบทความและหวังว่าจะได้เนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครเครื่องมือเขียนของClickUp สร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์โดยใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันเหมือนกับการมีนักเขียนเนื้อหาขนาดพกพาที่พร้อมช่วยคุณสร้างเนื้อหาต้นฉบับในเวลาเพียงไม่กี่วินาที! ?
อัลกอริทึมของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพที่จะผ่านการตรวจสอบการคัดลอกอย่าง Copyscape เพื่อช่วยป้องกันปัญหา SEO หลังจากทั้งหมดนี้เครื่องมือค้นหาชอบเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและอาจลงโทษเนื้อหาที่คัดลอกมาอย่างไม่เหมาะสมแม้ว่าจะมีชื่อบทความที่ดีที่สุดและ SEO ที่ดีอยู่ก็ตาม
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ClickUp ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มีคุณค่าอีกมากมายที่จะทำให้ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมตื่นเต้น!ตั้งแต่ปฏิทินการตลาดไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ ClickUp ทำได้ทั้งหมด และการผสานรวมที่ครอบคลุมของเราช่วยให้คุณรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียวเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใดเลย
หากคุณต้องการมากกว่าการเปลี่ยนคำ, การปรับคำ, และข้อความที่มนุษย์สามารถอ่านได้, คุณควรลองใช้ ClickUp. และหากคุณไม่ชอบ, เราให้เกียรติการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน. สรุปคือ, คุณไม่มีอะไรจะเสีย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แถบเครื่องมือ ClickUp AI ช่วยให้การปรับปรุงงานเขียนของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงคลิกเดียว ?
- นี่คือเครื่องมือ AIที่ขับเคลื่อนด้วยบทบาทแรกที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom และ Zendesk
- ClickUp AI สามารถจดจำภาษาต่างๆ และสร้างเนื้อหาในภาษาเดียวกันได้ — นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม ClickUp ภาษาอังกฤษกำลังถูกแปลเป็นหลายภาษา โดยมีเวอร์ชันภาษาสเปนพร้อมใช้งานแล้ว
- ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมเครื่องมือเขียน AIกว่า 100รายการ
- ให้ทีมของคุณเลือกได้จากเวอร์ชัน Mac, เวอร์ชัน Windows, แอป, และส่วนขยาย Chrome
- แผนพรีเมียมที่เข้าถึงได้เริ่มต้นเพียง $5/เดือน
- แผนฟรีตลอดไปรวมคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ ClickUp
- เข้าถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการ รวมถึงเอกสาร,แม่แบบโซเชียลมีเดีย,แม่แบบแผนงานโครงการ, กระดานไวท์บอร์ด, แชท, ระบบติดตามเวลาในตัว, การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมุมมองแบบกำหนดเองกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการโครงการ ?
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ (สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยเดโมฟรีและการฝึกอบรม)
- ClickUp AI ไม่ได้รวมอยู่ในเวอร์ชันฟรี (แต่จะมีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดในเร็วๆ นี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Hypotenuse AI
Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงานโซเชียลมีเดีย รายละเอียดสินค้า หน้าแลนดิ้งสำหรับอีคอมเมิร์ซ และงานเขียนโฆษณา รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับบล็อกเกอร์และทุกคนที่ต้องการเนื้อหาที่อ่านง่าย
นอกจากการเขียนบทความแล้ว Hypotenuse AI ยังสามารถเปลี่ยนคำสำคัญของคุณให้เป็นภาพที่สวยงามเพื่อเสริมเนื้อหาของคุณและทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สรุปเนื้อหาที่ให้คุณวางข้อความบางส่วน (ที่มีจำนวนคำจำกัด) ลงในเครื่องมือหมุนและรับข้อความสั้น ๆ ที่กระชับกลับมา
The
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานอีคอมเมิร์ซ — ปั่นเนื้อหาจำนวนมากเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้ร้านค้าของคุณ
- สร้างโครงร่างบทความจากประโยคเดียวเพื่อช่วยให้ผู้เขียนเนื้อหาทำงานได้ง่ายขึ้น
- ใช้ API ง่าย ๆ หรือนำเข้าข้อมูล Shopify เพื่อส่งข้อมูลสินค้าและดึงคำอธิบายสินค้า ?
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม
- แผนราคาพรีเมียมอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย
- บางรีวิวรายงานว่ามีเนื้อหาที่อ่านไม่ได้ซึ่งจำเป็นต้องเขียนใหม่ทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 4/5 (<5 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
3. Spin Rewriter
Spin Rewriter เป็นเครื่องมือสร้างบทความแบบหมุนข้อความปริมาณสูงที่มี AI สำหรับการถอดความซึ่งทำงานเหมือนพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว เครื่องมือสร้างบทความออนไลน์นี้มาพร้อมกับเครื่องมือถอดความที่แข็งแกร่ง สามารถเปลี่ยนบทความที่คัดลอกมาเพียงหนึ่งบทความให้กลายเป็นบทความที่หมุนเวียนได้หลายร้อยบทความ
เครื่องมือสปินบทความนี้ใช้เทคโนโลยีสปินเชิงความหมายแบบภาษาธรรมชาติจำลอง (ENL) ที่ล้ำสมัย เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณป้อนเข้ามา มันสกัดความหมายจากทุกคำที่คุณวาง และใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเพื่อสร้างเนื้อหาที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ เพียงคลิกปุ่มเดียว ✨
คุณสมบัติเด่นของ Spin Rewriter
- สร้างบทความหลากหลายได้ถึง 1,000 รูปแบบจากบทความเดียวที่คัดลอกมาอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้กับบทความแต่ละบทความได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
- รองรับรูปแบบ spintax สำหรับการเขียนบทความใหม่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 5 รูปแบบ และมีตัวตรวจสอบไวยากรณ์
- วิดีโอสอนแบบละเอียด
- การผสานรวมกับเครื่องมือ SEO AIชื่อดัง
- เทคโนโลยีบนระบบคลาวด์ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Spin Rewriter:
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับการหมุนบทความ แต่มีการทดลองใช้ฟรีห้าวัน
- รีวิวจากลูกค้าจำกัดในขณะนี้
ราคาของ Spin Rewriter
- รายเดือน: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $197/ปี ต่อผู้ใช้
- ตลอดชีพ: ชำระเงินครั้งเดียว $497
คะแนนและรีวิวของ Spin Rewriter
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. WordAi
WordAi เป็นโปรแกรมสร้างบทความใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนประโยคและย่อหน้าใหม่ให้เป็นเนื้อหาใหม่ โปรแกรมนี้ใช้ AI ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคำและวิธีที่คำเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันที่ใช้ในแต่ละประโยคนั้นมีความหมายที่สอดคล้องและสมเหตุสมผล
WordAi ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เทียบเท่ากับสิ่งที่นักเขียนเนื้อหาที่เป็นมนุษย์สามารถผลิตได้โดยการเขียนประโยคใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถเขียนเนื้อหา AIที่สร้างโดยโปรแกรมเช่น ChatGPTใหม่เพื่อให้มีโทนที่เหมือนมนุษย์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับทีมขายและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงเพื่อสร้างบทความคุณภาพสูงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ฟีเจอร์ตรวจสอบไวยากรณ์ช่วยให้คุณสแกนเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบน้ำเสียงและข้อผิดพลาดก่อนเผยแพร่เนื้อหา
- ตัวเลือก AI ช่วยให้คุณสามารถแยกประโยค ปรับปรุงคุณภาพ และอธิบายแนวคิดในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ
- ทดลองใช้ฟรี 3 วัน สำหรับเครื่องมือสร้างบทความใหม่
ข้อจำกัดของ WordAi
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรีสามวัน
- บางรีวิวรายงานปัญหาการลอกเลียนแบบในเครื่องมือการสรุปความและบทลงโทษเนื้อหาซ้ำบนการค้นหา
ราคาของ WordAi
- รายเดือน: $57/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว WordAi
- G2: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
5. Writesonic
Writesonicเป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการเขียนเนื้อหาและการสร้างภาพ มีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการวางแผน เขียน แก้ไข และเผยแพร่บทความบล็อก โฆษณา อัปเดตโซเชียลมีเดีย รายละเอียดสินค้าอีคอมเมิร์ซ และอีเมลการตลาดที่ได้รับการปรับแต่ง SEO เป็นไปอย่างง่ายดาย
เครื่องมือสร้างบทความนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนที่มีพรสวรรค์ในตัวทุกคน โดยมอบความช่วยเหลือในการสร้างและเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว นอกจากนี้ยังทำงานเป็นส่วนขยายของ ChatGPT และได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูล GPT ที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างคำแนะนำไอเดียและเนื้อหาด้วยผู้ช่วยเขียน AI Writesonic
- ค้นหาการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเพื่อให้บทความของคุณมีประโยชน์มากขึ้นต่อผู้อ่านและติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
- ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AIทำงานบนอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณและสมาชิกทีมของคุณพึ่งพา
- คุณสมบัติของตัวแก้ไขสไตล์และเครื่องมือแปลงคำช่วยให้เนื้อหาที่ถูกหมุนฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น
- ใช้AI เพื่อสร้างประวัติส่วนตัวและคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียอย่างมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 10,000 คำ
- บางรีวิวรายงานว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับเครดิตเนื่องจากข้อจำกัดจำนวนคำต่อเดือน
ราคา Writesonic
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12.76 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
6. QuillBot
QuillBot เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ให้บริการชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้งานเขียนเป็นไปโดยอัตโนมัติในเชิงกลไก ฟังก์ชันหลักของมันคือการเป็นเครื่องมือหมุนบทความ แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็น "ผู้เขียนร่วม" เพื่อขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้อีกด้วย
เครื่องมือการเขียนใหม่ทางออนไลน์นี้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยสร้างเนื้อหาบล็อก, อีเมลการตลาด, และอื่น ๆ อีกมากมาย. เป็นโบนัส, มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพียงไม่กี่ตัวในรายการนี้ (ยกเว้น ClickUp) ที่มีแผนฟรี! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- เครื่องมือการเขียนช่วยให้คุณย่อความ, ปรับเปลี่ยน, สรุป, แปล, ตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, และขยายความจากงานเขียนต้นฉบับของคุณ
- เครื่องมือไวยากรณ์ประกอบด้วยตัวตรวจสอบไวยากรณ์, ผู้ตรวจทาน, ตัวตรวจสอบการสะกด, ตัวตรวจสอบเครื่องหมายวรรคตอน, และตัวตรวจสอบเรียงความ
- เครื่องมืออ้างอิงสามารถสร้างการอ้างอิงแบบ APA และ MLA เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้น
- มีแผนฟรีสำหรับเครื่องมือถอดความ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัดในแผนฟรี
- ต้องสลับหน้าต่างและบางครั้งอาจเกิดปัญหาทางเทคนิค
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกของ QuillBot เหล่านี้ดูสิ!
7. Copy. ai
Copy.aiเป็นเครื่องมือเปลี่ยนประโยคและสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม, บล็อกเกอร์, และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ
ด้วยแผน Pro คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือเขียน AI นี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่อ่านได้เหมือนมนุษย์และปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Spinbot เพราะมันช่วยคุณไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคำอธิบายสินค้าหรือสรุปกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของคุณสำหรับผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram, อีเมลการตลาด, และย่อหน้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- สร้างเนื้อหาใน 29 ภาษาที่แตกต่างกัน
- เข้าถึงเครื่องมือการเขียนมากกว่า 90 รายการ รวมถึงเครื่องมือสร้างจดหมายลาออก เครื่องมือสร้างชื่อ SEO เครื่องมือหมุนย่อหน้า เครื่องมือเขียนบทความใหม่ และเครื่องมือถอดความ
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับเนื้อหาอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วยไอเดียและโครงร่างที่สร้างโดย AI
- ค้นหาการอ้างอิงเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา
- มีแผนฟรีให้บริการ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- แผนโปรจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ห้าคน — คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนราคาสำหรับองค์กรเพื่อเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม
- แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติการเขียนบทความใหม่ล่าสุดหรือภาษาต่างๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและมีไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. ชิมแปร์ รีไรเตอร์
Chimp Rewriter เป็นซอฟต์แวร์เขียนบทความใหม่ที่ใช้ AI โดยใช้ NLP เพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้คุณค้นหาบทความเพื่อเขียนใหม่โดยใช้ 알고ริทึม AI ของมัน ทำให้คุณสามารถดึงภาพและวิดีโอที่มีอยู่มาใช้กับเนื้อหาของคุณได้
ซอฟต์แวร์ AI เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Spinbot ที่ถูกโปรแกรมให้สามารถจดจำภาษา ไวยากรณ์ และสำนวนเพื่อสร้างบทความใหม่ขึ้นมาได้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ความหมายของต้นฉบับคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่ใช้คำและโครงสร้างภาษาใหม่ และทั้งหมดนี้สามารถทำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว บทความจะถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
คุณสมบัติเด่นของ Chimp Rewriter
- การผสานรวมกับ ChatGPT API เพื่อประสบการณ์ AI ที่ราบรื่น
- การผสานรวมกับแอปสร้างเนื้อหาชื่อดัง
- หมุนบทความและผสานรวมภาพและวิดีโอที่มีอยู่เพื่อประสบการณ์เนื้อหาที่สมบูรณ์
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือ SEO เช่น WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon และ SEO Content Machine เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของ Chimp Rewriter
- มีบทวิจารณ์และความคิดเห็นจากลูกค้าจำกัด
- ไม่มีแผนฟรี แต่มีการทดลองใช้ฟรี 14 วัน
ราคาของ Chimp Rewriter
- รายเดือน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $99/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Chimp Rewriter
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. บทความฟอร์จ
Article Forge เป็นโปรแกรมเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เครื่องมือนี้ได้รับการฝึกฝนด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเดียวกับที่ Google ใช้
แพลตฟอร์ม AI นี้ยังสามารถเขียนบทความใหม่และปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อช่วยให้คุณติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหาและเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการอีเมลการตลาด เนื้อหาบล็อก หรือหน้าแลนดิ้งเพจ ทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นตามแนวทาง SEO อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Article Forge
- สร้างเนื้อหาตามคำค้นหา
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและทีมขาย
- ทุกบทความถูกสร้างขึ้นโดย AI ตั้งแต่ต้นเพื่อลดการเกิดเนื้อหาซ้ำและเนื้อหาที่ลอกเลียนแบบ
- SEO AutoPilot สร้างบล็อก Web 2.0 พร้อมลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณค่า
- สรุปเนื้อหา SEO ที่มีอยู่ด้วยการผสาน WordAi
- ทดลองใช้ฟรี 5 วัน
ข้อจำกัดของ Article Forge
- ต้องการการปรับขึ้นราคาสำหรับขีดจำกัดจำนวนคำต่อเดือนที่สูงขึ้น
- ความยาวของผลลัพธ์ถูกจำกัดไว้ที่ 1,500 คำ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางรายไม่สามารถสร้างบล็อกโพสต์และบทความที่ต้องการได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ การลอกเลียนแบบ และข้อผิดพลาดทางเทคนิค
ราคาของ Article Forge
- มาตรฐาน: $13/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อ 25,000 คำ
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
บทความ Forge คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (<10 รีวิว)
10. GrowthBar
GrowthBar เป็นเครื่องมือเขียนที่เน้น SEO ซึ่งใช้ AI สร้างสรรค์และ NLP เพื่อเขียนบทความบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เกี่ยวกับหัวข้อเกือบทุกประเภท นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังให้คำแนะนำ SEO สำหรับจำนวนคำ การเชื่อมโยงภายใน และคำสำคัญสำหรับการจัดดัชนีเชิงความหมายแฝง เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณยังคงปรากฏในเครื่องมือค้นหา
คุณสามารถใช้ AI ที่มีประโยชน์นี้เพื่อสร้างอีเมลขาย, จดหมายข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, คำอธิบายสินค้า, บล็อกโพสต์, และการอัปเดตทางสังคมได้ และหากคุณกำลังทำงานกับทีม คุณสามารถเชิญสมาชิกไม่กี่คนมาร่วมกับคุณบน GrowthBar เพื่อการทำงานร่วมกันได้!
คุณสมบัติเด่นของ GrowthBar
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถเชิญทีมของคุณมาสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย SEO ได้อย่างง่ายดาย
- GrowthBar AI Draft Builder สร้างร่างบทความจากโครงร่างเป็นโพสต์บล็อกได้ภายในเวลาไม่ถึงสองนาที
- ดึงข้อมูลจากคำแนะนำคำค้นหา 7,000 ล้านคำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เนื้อหาของคุณดีขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้น
- ใช้คุณสมบัติ AI หลายอย่างเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้า, ข่าวประชาสัมพันธ์, และอีเมลการตลาด
- ปรับแต่งเครื่องมือสร้าง AI ให้เขียนในน้ำเสียงของแบรนด์คุณ
- ทดลองใช้ฟรี 5 วัน
ข้อจำกัดของ GrowthBar
- ราคาพรีเมียมอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค
- ข้อจำกัดของผู้ใช้ที่เข้มงวดอาจจำกัดเกินไปสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่
ราคาของ GrowthBar
- มาตรฐาน: $79/เดือน (จำกัดผู้ใช้สองคน)
- ข้อดี: $139/เดือน (จำกัดผู้ใช้ห้าคน)
- หน่วยงาน: $249/เดือน (จำกัดผู้ใช้ 10 คน)
- ทีม: ติดต่อเพื่อขอสาธิตและราคา
คะแนนและรีวิว GrowthBar
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (<10 รีวิว)
พร้อมที่จะปฏิวัติการเขียนของคุณหรือไม่?
คุณกำลังรออะไรอยู่? ตัวเลือกรูปแบบ Spinbot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถยกระดับเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น ไม่ว่าคุณจะมองหาเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ตั้งแต่เริ่มต้น หรือวิธีหมุนบทความที่มีอยู่ให้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะปฏิวัติการทำงานของคุณและช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่า (ใครอยากฉลองช่วง Happy Hour บ้าง?)
เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย ClickUp ซึ่งทำได้มากกว่าการสร้างเนื้อหา คุณจะสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ วางแผนโครงการ และทำลายเป้าหมายของคุณได้ในเวลาไม่นาน! ?
เชื่อเราเถอะ คุณยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์การทำงานอย่างแท้จริงจนกว่าจะได้รวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นดาวน์โหลดแอป ClickUp วันนี้