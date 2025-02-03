10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการเขียนเชิงเทคนิคที่ต้องมีในปี 2025

นักเขียนทางเทคนิคทำหน้าที่รวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเอกสารที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายสินค้า คำแนะนำการใช้งาน บันทึกการปล่อยเวอร์ชัน หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แม้ว่าการสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเช่นนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ซอฟต์แวร์การเขียนทางเทคนิคในปัจจุบันทำให้กระบวนการนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัวน้อยลงมาก
คู่มือนี้นำเสนอเครื่องมือ 10 อันดับแรกสำหรับนักเขียนด้านเทคนิคในปี 2024 เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ครอบคลุมถึงพื้นฐานของสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือเขียนเชิงเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเราทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
มาเริ่มกันเลย!
การเขียนเชิงเทคนิคคืออะไร?
การเขียนเชิงเทคนิคเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนและกระชับ มักใช้สำหรับเอกสารเช่นต่อไปนี้:
- คู่มือผู้ใช้
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
- บทความทางวิทยาศาสตร์
- รายงานทางเทคนิค
- คู่มือซอฟต์แวร์
- เอกสารโครงการ
นักเขียนทางเทคนิคต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเขียนของตนถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด และต้องทำเช่นนี้ในขณะที่ย่อความรู้เหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
นอกเหนือจากการมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่พวกเขากำลังเขียนและสำหรับใครแล้ว นักเขียนทางเทคนิคยังต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียน การแก้ไข การจัดรูปแบบ และการค้นคว้า
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเขียนทางเทคนิค?
การระบุคุณสมบัติที่คุณต้องการในซอฟต์แวร์การเขียนทางเทคนิคของคุณเป็นสิ่งจำเป็น. นี่คือองค์ประกอบที่สำคัญที่คุณควรค้นหา:
- เทมเพลต: กระบวนการสร้างเอกสารทางเทคนิคจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (เชื่อเราเถอะ)
- ปัญญาประดิษฐ์: ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากพลังของการเรียนรู้ของเครื่องและเครื่องมือการเขียนด้วย AIในยุคปัจจุบัน และพวกมันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากมาย
นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะรู้จักคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณกำลังมองหา: คิดถึงเครื่องมือแก้ไข, การจับภาพหน้าจอ, การตรวจสอบไวยากรณ์, เครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำ,และการผสานรวมกับซอฟต์แวร์เช่น MS Word
เครื่องมือการเขียนเชิงเทคนิคที่ดีที่สุด 10 อย่างที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาซอฟต์แวร์ช่วยเขียนหรือโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการในรายการนี้สำหรับเอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุด
1.ClickUp AI
คุณอาจไม่แปลกใจที่ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของเรา แต่เราไม่ใช่คนเดียวที่ให้คะแนนสูงสุดแก่พวกเขา เพียงปีนี้ เราได้ติดอันดับต้น ๆ ของ G2ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย! ✨ ?
ClickUp เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้ชีวิตของนักเขียนด้านเทคนิคง่ายขึ้น เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและฐานความรู้ที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นClickUp Docs,Whiteboards และมุมมองรายการ
ใช้มุมมอง ClickUp Board เป็นฐานหลักสำหรับโครงการใหม่ด้วยการลากและวาง จากนั้นสลับไปยังมุมมองรายการเพื่อจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองงานของคุณ หรือใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการจัดสไตล์ใน ClickUp Docs เพื่อเพิ่มตารางและจัดรูปแบบฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
และแล้วก็มาถึงผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpที่รวมดาวเด่นไว้ครบ! นี่คือเครื่องมือ AIที่ฉลาดล้ำ สามารถลดเวลาการทำงานของคุณได้หลายชั่วโมงด้วยการสร้างสแนปช็อต, ตารางเนื้อหา, และหน้าเว็บเพจทั้งหมด ClickUp AI ยังสามารถจัดการกับการจัดรูปแบบและการแก้ไขข้อความได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที พร้อมทั้งช่วยคุณแปลงข้อมูลทางเทคนิคให้กลายเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้
คุณยังสามารถใช้ClickUp's ChatGPT Prompts สำหรับการเขียนเชิงเทคนิคเพื่อลดความยุ่งยากในการเริ่มต้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้ทักษะการเขียนของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจุดที่สำคัญได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot และ Google Docs
- เทมเพลตมากมายให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์เนื้อหา (ไม่ใช่การจัดโครงสร้าง)ของคุณ—คิดถึงเทมเพลตสำหรับการรวบรวมความต้องการ,เทมเพลตการจัดการเนื้อหา, และอื่น ๆ
- ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ได้ รวมถึง Chrome, Windows, iOS, Android และ MacOS
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, แชท, จีฟ, และแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง ทำให้การให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันง่ายขึ้น
- ClickUp AI สามารถสร้างอีเมลทั้งหมด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และสรุปเอกสารได้ คุณยังสามารถใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความออนไลน์เพื่อย่อ ขยาย หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะได้อีกด้วย
- ClickUp Automationsสามารถช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการอัตโนมัติการตั้งค่าเงื่อนไข (Triggers) และการกระทำ (Actions) ที่คุณกำหนดเองสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ และใช้เวลานาน เช่น การปรับปรุงวันครบกำหนด และการสร้างรายการที่ต้องทำ
- คุณสมบัติคลิปให้ความสามารถในการบันทึกวิดีโอเพื่อส่งวิดีโอที่บันทึกไปยังเพื่อนร่วมทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้รีวิวบางรายรายงานว่าต้องปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนตามสิ่งที่ต้องการเห็น
- ClickUp AI ไม่สามารถใช้ได้กับแผนฟรีตลอดชีพ
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Document360
Document360 เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนทางเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างและเผยแพร่บทความ คู่มือผู้ใช้ บทเรียน รายการคำถามที่พบบ่อย และบทความฐานความรู้ได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายของเครื่องมือนี้
คุณยังสามารถเปลี่ยนจุดสนใจจากเลย์เอาต์ไปสู่การสร้างเนื้อหาที่อุดมไปด้วยสื่อได้มากขึ้นด้วย HTML Editor หรือใช้การตั้งค่า SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นออนไลน์และรวม CSS แบบกำหนดเองเพื่อให้หน้าเว็บของคุณโดดเด่น!
คุณสมบัติเด่นของ Document360:
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 20 รายการ รวมถึง Google Analytics, FullStory และ Chatra
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณกำหนดวันครบกำหนด มอบหมายบทบาท และจัดการขั้นตอนการทำงานสำหรับทีมของคุณ
- คุณสมบัติของโปรแกรมแก้ไขข้อความหลายประการเพื่อลดงานซ้ำซากในการแก้ไขข้อผิดพลาด
- เครื่องมือเฉพาะทางช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้คุณภาพสูงสำหรับลูกค้าและพนักงานได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว พร้อมด้วยตัวสร้างแผนผังเว็บไซต์แบบ XML ที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ Document360:
- ผู้ตรวจสอบบางรายรายงานว่าพบข้อจำกัดด้านจำนวนตัวอักษรและจำนวนหน้าที่ขัดขวางการเขียนเอกสารซอฟต์แวร์ของพวกเขา
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือเอกสารขั้นสูงส่วนใหญ่
ราคาของ Document360:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อโครงการ ชำระรายปี
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อโครงการ ชำระรายปี
- ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ ชำระรายปี
- องค์กร: $599/เดือน ต่อโครงการ, ชำระรายปี
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Document360 เหล่านี้!
3. Atlassian Confluence
Confluence เป็นพื้นที่ทำงานแบบเปิดและแชร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมระยะไกลและการทำงานร่วมกัน วางแผน สร้าง แชร์ และอัปเดตเอกสารทางเทคนิค และเลือกใช้ปลั๊กอินหลากหลายเพื่อประหยัดเวลาตลอดวงจรชีวิตของเอกสาร
คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่แผนการเปิดตัวสินค้า แคมเปญการตลาดไปจนถึงบทความฐานความรู้ ด้วยโครงสร้างที่เปิดกว้างและสามารถทำงานร่วมกันได้
คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Confluence:
- การผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์และปลั๊กอินหลายตัว รวมถึง Google Drive, Draw.io, Jira, Slack และ Miro
- แม่แบบสำหรับการวางแผนโครงการ, การจัดการผลิตภัณฑ์, การพัฒนาซอฟต์แวร์, และการจัดทำเอกสารออนไลน์
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ พร้อมด้วยเครื่องมือแก้ไขภาพ เครื่องมือจับภาพหน้าจอ และสมุดบันทึกส่วนตัว
- ไวท์บอร์ดถูกออกแบบมาเพื่อให้การระดมสมองกับทีมของคุณง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น Smart Links และโน้ตติด
ข้อจำกัดของ Atlassian Confluence:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วขณะที่กำลังทำให้ทีมของตนคุ้นเคยกับชุดโปรแกรม Atlassian
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันการค้นหาแบบข้อความ
ราคาของ Atlassian Confluence:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 11 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $102,500/ปี สำหรับผู้ใช้ 801 คนขึ้นไป
Atlassian Confluence คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
โบนัส:ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสาร
4. Adobe FrameMaker
Adobe Framemaker เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเขียนทางเทคนิค, บรรณาธิการ, และผู้สร้างเนื้อหา. คุณสามารถจัดรูปแบบ, สร้าง, และแก้ไขเอกสารยาวและซับซ้อน, คู่มือทางเทคนิค, รายงาน, และหนังสือ โดยใช้เครื่องมือการเขียนและการเผยแพร่ที่มีโครงสร้าง.
ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Adobe อื่น ๆ เพื่อจัดการงานในรายการที่ต้องทำทั้งหมดของคุณในที่เดียว ต้องการแปลงเอกสารของคุณเป็นข้อความธรรมดาสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น ความช่วยเหลือออนไลน์ใช่ไหม? ใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือของ Adobe, Adobe RoboHelp, เพื่อแปลงเป็นรูปแบบ WebHelp ต้องการเพิ่มแอนิเมชันลงในหน้าสำหรับผู้ใช้ปลายทางแบบโต้ตอบใช่ไหม? ใช้โปรแกรมแก้ไข HTML5 ของ Adobe, Adobe Animate, เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง
คุณสมบัติเด่นของ Adobe FrameMaker:
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Adobe เช่น Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign และ Adobe XD
- ระบบนำทางที่นวัตกรรมใหม่และมุมมองแบบ 'สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้' (WYSIWYG) ช่วยให้การสร้างเอกสารทางเทคนิคที่น่าสนใจง่ายขึ้น
- โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้เทมเพลตช่วยให้คุณแทรกสื่อมัลติมีเดียลงในงานเขียนเชิงเทคนิคได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยาก
- สภาพแวดล้อมการเขียนที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อลดความท้าทายในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
ข้อจำกัดของ Adobe FrameMaker:
- ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่พอใจที่ FrameMaker ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Adobe อื่น ๆ เช่น Adobe Creative Suite ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการออกแบบกราฟิกและการตัดต่อวิดีโอ
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานเนื่องจากไม่สามารถส่งออกไฟล์ FrameMaker MIF ไปยังรูปแบบ Markdown, MkDocs และ Material หรือใช้เครื่องมือเช่น GitHub สำหรับการควบคุมเวอร์ชัน
ราคาของ Adobe FrameMaker:
- Adobe FrameMaker การสมัครสมาชิก: $39.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Adobe FrameMaker:
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Copyscape
Copyscape เป็นเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่ตรงไปตรงมา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ซ้ำกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เครื่องมือนี้จะตรวจสอบการลอกเลียนแบบโดยเจตนา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีใครคัดลอกเนื้อหาของคุณ และตรวจสอบการลอกเลียนแบบโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับการเขียนเชิงเทคนิค
Copyscape สร้างรายงานที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเนื้อหา ดูแหล่งที่มาที่เนื้อหาตรงกัน และดูเปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่ถูกระบุว่าเป็นการลอกเลียนแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Copyscape:
- การผสานรวมกับ WordPress ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือบล็อกโปรดของตนและตอบกลับผ่านปลั๊กอิน Copyscape เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความเป็นต้นฉบับก่อนเผยแพร่
- ตัวเลือกในการคัดลอก/วางเนื้อหาโดยตรงไปยัง Copyscape หรืออัปโหลดเอกสารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
- ผู้ตรวจสอบรายงานว่าผลลัพธ์รวดเร็วและเชื่อถือได้ แม้แต่เมื่อตรวจสอบเอกสารขนาดใหญ่
- แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมช่วยลดขั้นตอนการเรียนรู้ ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
ข้อจำกัดของ Copyscape:
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความต้องการให้ราคาถูกลงเมื่อตรวจสอบเนื้อหาเป็นจำนวนมาก
- เวอร์ชันฟรีสามารถตรวจสอบได้เพียงหน้าเว็บเพจเดียว และไม่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจหรือทีมส่วนใหญ่
- ไม่มีการตรวจจับ AI
ราคาของ Copyscape:
- ฟรี
- Copyscape Premium: $0. 03/การค้นหา (สูงสุด 200 คำ), บวก $0. 01/เพิ่มทุก 100 คำ
คะแนนและรีวิวจาก Copyscape:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. พาลิโก
Paligo เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบส่วนประกอบ (CCMS) บนคลาวด์และเครื่องมือการเขียนทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง จัดการ อัปเดต แปล และเผยแพร่เอกสาร ใช้สำหรับเอกสารทางเทคนิค ขั้นตอน นโยบาย เนื้อหาการฝึกอบรมและการจัดการความรู้
Paligo ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้เขียนเนื้อหาและนักเขียนทางเทคนิค โดยใช้ AI เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนให้อยู่ในรูปแบบผลลัพธ์หลายรูปแบบเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมง ?️
คุณสมบัติเด่นของ Paligo:
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 24 รายการ รวมถึง Zendesk, GitLab และ Coveo
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ SaaS ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ประวัติเวอร์ชัน การย้อนกลับเวอร์ชัน และการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน
- CCMS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาที
- การเขียนที่มีโครงสร้างและตามหัวข้อทำให้การสร้าง การเผยแพร่ และการอัปเดตเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Paligo:
- บางรีวิวรายงานว่าขาดความยืดหยุ่นในเอกสารประกอบและตัวเลือกการเผยแพร่ของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการเข้าสู่ระบบล่าช้าและมีอาการกระตุกเมื่อเข้าสู่พื้นที่ทำงาน Paligo
ราคาของ Paligo:
- มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Paligo:
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3/5 (1+ รีวิว)
7. Jasper AI
แจสเปอร์ (เดิมชื่อจาร์วิส) เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับบริษัทต่างๆ ซอฟต์แวร์เขียนเชิงเทคนิคนี้สามารถช่วยคุณได้ในกว่า 30 ภาษา ในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุณสามารถขอได้
Jasper AI สร้างเนื้อหาโดยการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของมัน ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นต้นฉบับและไม่มีการลอกเลียนแบบ และยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมายสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดระเบียบโครงการและสลับระหว่างพื้นที่ทำงานต่างๆ
คุณได้ลองใช้ Jasper AI แล้วหรือยัง? ลองดู 10อันดับทางเลือก Jasper AI ที่เราแนะนำ ?
คุณสมบัติเด่นของ Jasper:
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Grammarly, Surfer SEO และ Zapier
- Jasper AI ใช้ทักษะมากกว่า 50 ทักษะที่อิงตามกรอบการทำงานจริงและตัวอย่างการเขียนเพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง
- ปรับให้เหมาะสมกับเสียงของแบรนด์และความสม่ำเสมอ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนทางเทคนิคที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว, แบบจำลอง AI หลายแบบ, และกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ช่วยให้คุณทำงานเสร็จอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Jasper:
- จำนวนคำต่อเดือนจะรีเซ็ตใหม่ทุกเดือน และคำที่ไม่ได้ใช้จะไม่ถูกนำไปใช้ในเดือนถัดไป
- ผู้รีวิวบางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อใช้ฟีเจอร์แชทกับสมาชิกในทีม
ราคาของ Jasper:
- ผู้สร้าง: $39.99/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $49.99/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ทีม: $99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; $125/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Jasper:
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
8. Awesome Screenshot
Awesome Screenshot เป็นแอปจับภาพหน้าจอและโซลูชันการแชร์สำหรับธุรกิจทุกขนาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มภาพประกอบคำแนะนำลงในเนื้อหาทางเทคนิค ถ่ายภาพหน้าจอ บันทึกหน้าจอของคุณ บันทึกวิดีโอผ่านกล้อง และเพิ่มคำอธิบายประกอบลงในเนื้อหาของคุณจากแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
บันทึกหน้าจอของคุณเพื่อใช้ในเอกสารทางเทคนิคได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในขั้นตอนการทำงานของคุณ และหากคุณทำงานร่วมกับทีม ทุกคนสามารถส่งความคิดเห็น เข้าถึงวิดีโอในคลาวด์ที่แชร์ระหว่างสมาชิก และสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันทีด้วยเครื่องมือตัดหน้าจอตัวนี้
คุณสมบัติเด่นของ Awesome Screenshot:
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Trello, Slack, Asana และ Jira
- แผนราคาที่แตกต่างกันสำหรับบุคคลและทีม เพื่อให้มีตัวเลือกสำหรับทุกขนาดของโครงการและธุรกิจ
- เครื่องมือตัดภาพที่ใช้งานร่วมกับ Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox และ Chrome
- รวดเร็วและใช้งานง่าย พร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยมาก จึงเหมาะสำหรับทีมที่มีระดับความรู้ทางเทคนิคทุกระดับ
ข้อจำกัดของ Awesome Screenshot:
- เวอร์ชันฟรีและเวอร์ชัน Lite มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิดีโอ, รูปภาพ, และภาพหน้าจอ และไม่มีการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง (เช่น, ความละเอียด 4K, การแปลงไฟล์ MP4 แบบ 우선, เป็นต้น)
- บางรีวิวได้กล่าวถึงตัวเลือกการออกแบบที่จำกัดและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันบนเครื่องมือตัดภาพ
ราคาของ Awesome Screenshot:
- ฟรี
- มืออาชีพ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- เวิร์กสเปซ ไลท์: ฟรี
- พื้นที่ทำงานพรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Awesome Screenshot:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
9. MadCap Software
MadCap เป็นเครื่องมือเขียนทางเทคนิคที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเนื้อหาในทุกอุตสาหกรรม สร้างการสนับสนุนตนเอง, เว็บไซต์ช่วยเหลือออนไลน์, ศูนย์การเรียนรู้, บทความฐานความรู้, พอร์ทัลเอกสาร, และอื่น ๆ โดยใช้โซลูชันการเขียนเพียงหนึ่งเดียว
ปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือการเขียนทางเทคนิคนี้ เพื่อเผยแพร่ผ่านหลายช่องทางและจัดการเนื้อหาในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของมัน และทำทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AIเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ MadCap:
- ปลั๊กอินและการเชื่อมต่อกับ Salesforce, Zendesk และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
- โครงสร้างราคาหลายรูปแบบสำหรับการสร้างเนื้อหาและการเผยแพร่ตามหัวข้อ การจัดการโครงการบนคลาวด์ การโฮสต์ และอื่นๆ
- ตัวแก้ไข WYSIWYG ในตัวช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างง่ายขึ้น
- CSS editor ช่วยให้สามารถปรับแต่งเนื้อหาที่เผยแพร่ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ MadCap:
- ผู้รีวิวบางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและข้อความแสดงข้อผิดพลาดบ่อยครั้งโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียด
- ผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความยากลำบากในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม
ราคาของ MadCap:
- MadCap Flare: $182/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- MadCap Central: $311/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- MadCap IXIA CCMS: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว MadCap:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
10. การเขียนเร็ว
Speedwrite เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่สร้างเนื้อหาโดยการถอดความข้อความที่มีอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตCreative Commons(แหล่งที่มาได้รับอนุญาตให้ใช้งานสาธารณะ) ในหัวข้อใดก็ได้ ปัญญาประดิษฐ์ของเครื่องมือนี้จะสร้างงานเขียนใหม่โดยอิงจากข้อความที่ป้อนเข้าไป
นักเขียนทางเทคนิคที่ผลิตเอกสารทางเทคนิคและคู่มือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกับเอกสารที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเดียวกันก็ใช้เพื่อถอดความเอกสารที่มีอยู่และสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา
ลองใช้ Speedwrite แล้วหรือยัง? ลองดูรายการทางเลือกของSpeedwriteของเราเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกว่า ?
คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite:
- เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AIถูกออกแบบมาเพื่อสร้างภาษาธรรมชาติที่มีไวยากรณ์และการสะกดคำถูกต้อง
- การคัดลอก/วางข้อความช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถปรับปรุงการผลิตเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- สร้างเนื้อหาภายในไม่กี่วินาทีเพื่อการเขียนทางเทคนิคที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ระบบสรุปความหมายใหม่สร้างเนื้อหาใหม่โดยไม่ดึงประโยคหรือย่อหน้าจากแหล่งอื่นบนเว็บ
ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว:
- ผู้ตรวจสอบบางรายรายงานว่าจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาซ้ำและสำเนาที่ถูกต้อง
- ผู้ใช้ถูกจำกัดให้ทำนายได้ 6,000 ครั้งต่อเดือนสำหรับแผนการชำระเงินทุกประเภท
ราคา Speedwrite:
- รายเดือน: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- รายครึ่งปี: $11.65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ชำระปีละสองครั้ง
- รายปี: 8.33 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
คะแนนและรีวิว Speedwrite:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เขียนอย่างชาญฉลาด ไม่ยาก ด้วยเครื่องมือการเขียนทางเทคนิคที่มีประโยชน์
นักเขียนเทคนิค—อย่าประเมินค่าตัวเองต่ำเกินไป—กระบวนการทำงานของคุณสมควรได้รับซอฟต์แวร์เขียนเทคนิคคุณภาพสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนเทคนิคที่มีประสบการณ์หรือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เชื่อเราเถอะ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล ?
อย่าเชื่อเพียงแค่คำพูดของเรา ลองใช้ด้วยตัวเองเพื่อดูความแตกต่างด้วยตาของคุณเองสมัครใช้ ClickUpตอนนี้ และทดลองใช้ฟรี!