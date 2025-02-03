บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนบล็อกที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

การเขียนบล็อกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ความหลงใหล และมุมมองของคุณ แต่การสร้างบทความบล็อกสำหรับบล็อกที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ—ตั้งแต่การสร้างปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงการเขียนและแก้ไขโพสต์ การปรับแต่ง SEO และการโปรโมตผลงานของคุณ

โชคดีที่มีเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนบล็อกที่ยอดเยี่ยมทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีมากมายในตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ทำให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ประหยัดเวลา และยกระดับเนื้อหาของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการเขียนบล็อก?

เมื่อพูดถึงเครื่องมือสำหรับการเขียนบล็อก ขนาดเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันสำหรับบล็อกส่วนตัวกับบล็อกเชิงธุรกิจสำหรับบริษัทB2B SaaSอย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติบางประการที่คุณควรระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับคุณค่าที่ดีที่สุด

ก่อนอื่น ให้พิจารณาว่าคุณจะใช้เครื่องมือบล็อกของคุณเพื่ออะไร: คุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนและแก้ไข การวางแผนเนื้อหา SEO หรือทั้งหมดที่กล่าวมา? เครื่องมือบล็อกแบบครบวงจรอย่าง ClickUp สามารถช่วยในการจัดการและวางแผนโครงการ ในขณะที่แพลตฟอร์มบล็อกอย่าง Yoast มีความเชี่ยวชาญในด้าน SEO

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสะดวกในการใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเครื่องมือสำหรับเขียนบล็อกควรช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ยุ่งยาก

ความสามารถในการจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือสำหรับบล็อก และฟีเจอร์การจัดการปริมาณงานของClickUp สามารถช่วยให้คุณกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ เครื่องมือบล็อกของคุณต้องสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มบล็อกและเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบล็อก

ตอนนี้ที่คุณได้ทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่ควรมองหาในแพลตฟอร์มบล็อกแล้ว มาสำรวจเครื่องมือบล็อกและเครื่องมือ SEO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มพลังให้กับเนื้อหาของคุณให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหา

การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs
การใช้ClickUp AIเพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs จากคำสั่งง่ายๆ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและแง่มุมสำคัญอื่นๆ

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานเท่านั้น — มันคือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการ หากคุณกำลังมองหาวิธีในการวางแผนและเขียนบทความบล็อกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ด้วยเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp คุณสามารถจัดโครงสร้างโพสต์บล็อกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และติดตามกระบวนการเขียนของคุณได้ ClickUp ยังมีเครื่องมือการเขียนให้คุณสร้างโพสต์บล็อกของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้อีกด้วย ClickUpยังมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาให้เลือกมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อวางแผนและจัดตารางโพสต์บล็อกของคุณล่วงหน้าได้

หากคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาดคุณลักษณะการจัดการแคมเปญการตลาดของClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ป้องกันการสลับบริบท
  • รวมการจัดการงาน เอกสาร และโครงการไว้ในศูนย์กลางเดียวสำหรับทุกความต้องการในการทำงาน
  • นำเสนอเทมเพลตแผนการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อเร่งการเริ่มต้นโครงการ
  • ทำงานประจำโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ช่วยให้สามารถปรับแต่งการจัดการปริมาณงานและอินเทอร์เฟซให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
  • สร้างฐานข้อมูลเนื้อหาเพื่อติดตามเนื้อหาที่สำคัญและนำกลับมาใช้ใหม่หรือปรับใช้ในภายหลัง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจและสำรวจคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างเต็มที่
  • ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อออฟไลน์

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. BuzzSumo

ดีที่สุดสำหรับการวิจัยและการติดตาม

แดชบอร์ด BuzzSumo
ผ่านทางBuzzSumo

BuzzSumo เป็นเครื่องมือวิจัยและติดตามที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมอบความได้เปรียบให้กับบล็อกเกอร์ในการสร้างและโปรโมทเนื้อหา

Buzzsumo คล้ายกับ Google Trends แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์การวิเคราะห์และวัดผลบนโซเชียลมีเดียที่มากกว่าเครื่องมือฟรีแบบง่าย ๆ นั้น Buzzsumo ยังโดดเด่นเหนือเครื่องมือบล็อกอื่น ๆ เพราะช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาที่ถูกแชร์มากที่สุดและอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังเป็นกระแสในอุตสาหกรรมของคุณได้ ช่วยให้บล็อกของคุณมีความเกี่ยวข้องและดึงดูดผู้อ่านอยู่เสมอ

ความสามารถในการระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงและผู้มีอิทธิพลหลักสามารถให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์แก่คุณสำหรับการพัฒนาเนื้อหาที่มีผลกระทบ

BuzzSumo นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ และให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการเขียนบล็อกของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo

  • เครื่องมือค้นหาเนื้อหาเพื่อช่วยคุณค้นหาหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
  • เครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเพื่อช่วยคุณค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลชั้นนำ
  • ระบบแจ้งเตือนการจัดการเนื้อหาเพื่อให้คุณอัปเดตกับเนื้อหาล่าสุดในสาขาของคุณ
  • ส่งออกรายชื่อผู้มีอิทธิพลไปยัง Google Analytics, Google Docs หรือ Google Sheets ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างฐานข้อมูล

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเครื่องมือบล็อกอื่น ๆ
  • ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับบล็อกเกอร์รายบุคคล และไม่มีเครื่องมือให้ใช้ฟรี

ราคา BuzzSumo

  • พื้นฐาน: $119/เดือน
  • การสร้างเนื้อหา: $249/เดือน
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $249/เดือน
  • ห้องสวีท: $499/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน

คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

3. โซเชียล แชมป์

เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด

แดชบอร์ด Social Champ
ผ่านทางSocial Champ

Social Champ ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียเท่านั้น—แต่เป็นอาวุธลับของคุณในการดำเนินแคมเปญการตลาดโซเชียลมีเดียให้ประสบความสำเร็จ

ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม คุณสามารถจัดตารางโพสต์ได้อย่างง่ายดาย ติดตามประสิทธิภาพของคุณ และมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ

Social Champ ไม่เพียงแต่ช่วยจัดตารางเวลาเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติการดำเนินโครงการเพื่อช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Social Champ

  • การอัปโหลดและกำหนดเวลาโพสต์จำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ของคุณ
  • การติดตามประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะห์โพสต์บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีม

ข้อจำกัดของ Social Champ

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน
  • การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือบล็อกอื่น ๆ

ราคาของ Social Champ

  • ฟรี
  • แชมป์: $26/เดือน
  • ธุรกิจ: $89/เดือน
  • หน่วยงาน: ติดต่อ Social Champ เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Social Champ

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

4. โคสคิว

ดีที่สุดสำหรับการตลาดเนื้อหา

ปฏิทินการตลาดเนื้อหา CoSchedule
ผ่านทางCoSchedule

CoSchedule เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบองค์รวมที่มีชุดเครื่องมือบล็อกที่ผสานรวมไว้อย่างครบถ้วน

จากปฏิทินเนื้อหาที่มีชีวิตชีวาไปจนถึงตัวจัดตารางโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย และผู้จัดการโครงการการตลาดที่ทุ่มเท CoSchedule ตอบโจทย์ทุกแง่มุมของความต้องการด้านการตลาดเนื้อหาของคุณ

ในฐานะหนึ่งในซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดในตลาดCoSchedule ช่วยให้การวางแผน การสร้าง และการแบ่งปันเนื้อหาง่ายขึ้น ทำให้ความพยายามในการเขียนบล็อกของคุณมีความสม่ำเสมอและมีผลกระทบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • ปฏิทินเนื้อหาแบบรวมสำหรับการวางแผนและจัดตารางโพสต์
  • เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการโพสต์และติดตามประสิทธิภาพทางสังคม
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการการตลาดที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่กับเครื่องมือบล็อกรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบล็อกเกอร์ส่วนบุคคล
  • เครื่องมือ SEO ที่จำกัด

ราคา CoSchedule

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • การตลาด ชุด: ติดต่อ CoSchedule สำหรับราคา

การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)

5. Yoast SEO

ปลั๊กอินแพลตฟอร์มบล็อก SEO ที่ดีที่สุด

แดชบอร์ด Yoast SEO
ผ่านทางYoast SEO

Yoast SEO นำพลังแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหามาสู่ปลายนิ้วของคุณ

ในฐานะปลั๊กอินสำหรับบล็อก WordPress, Yoast ทำให้เครื่องมือ SEO ง่ายขึ้นโดยทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย.

ได้รับการจัดอันดับสูงว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์เอเจนซี SEO ที่ดีที่สุดเนื่องจากความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มบล็อกที่ได้รับความนิยม เช่น ปลั๊กอิน WordPress ของมัน และคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงอันดับของเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yoast SEO

  • การวิเคราะห์ SEO สำหรับทุกโพสต์พร้อมปลั๊กอิน WordPress
  • การวิเคราะห์ความอ่านง่ายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ
  • ปลั๊กอิน WordPress นี้รวมการนำสคีมาไปใช้เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของคุณได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Yoast SEO

  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้เวอร์ชันพรีเมียม

ราคาของ Yoast SEO

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $99/ปี

คะแนนและรีวิว Yoast SEO

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

6. เขียนอย่างใจเย็น

เครื่องมือเขียนบล็อกที่ดีที่สุด

แดชบอร์ดนักเขียนที่สงบ
ผ่านทางCalmly Writer

Calmly Writer เป็นเครื่องมือเขียนแบบมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อขจัดสิ่งรบกวนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเขียนอย่างมีสมาธิ

การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของมันช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเขียนที่ดื่มด่ำ ทำให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเนื้อหาบล็อกที่น่าสนใจได้

เครื่องมือบล็อกเช่นนี้ไม่ให้ความเรียบง่ายของมันมาทำลายความสามารถในการใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องมือบล็อกที่ดีที่สุดบางตัวอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่จำเป็นเช่นการบันทึกอัตโนมัติและโหมดออฟไลน์ และมาพร้อมกับเครื่องมือแก้ไขสำหรับไวยากรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calmly Writer

  • อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อเพิ่มสมาธิ
  • การบันทึกบนคลาวด์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • การรองรับ Markdown
  • เครื่องมือแก้ไขเพื่อช่วยในการไวยากรณ์

ข้อจำกัดของผู้เขียนอย่างใจเย็น

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

ราคาของ Calmly Writer

  • $12. 99 ชำระครั้งเดียว

คะแนนและรีวิวผู้เขียนอย่างใจเย็น

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Grammarly

ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน

แดชบอร์ด Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในบรรดาเครื่องมือสำหรับบล็อก ฟีเจอร์ของมันช่วยให้มันก้าวข้ามซอฟต์แวร์ตรวจสอบการสะกดแบบดั้งเดิม

มันให้การแก้ไขไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำด้านสไตล์ และยังสามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกโพสต์ที่ละเอียดหรือการอัปเดตการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่กระชับ Grammarly ก็ช่วยให้เนื้อหาของคุณดูดี เป็นมืออาชีพ และปราศจากข้อผิดพลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ข้อเสนอแนะการเขียนอย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและการมีส่วนร่วม
  • เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือค้นหาและบล็อกโพสต์อื่น ๆ
  • เป้าหมายการเขียนที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • การตรวจสอบขั้นสูงต้องใช้บัญชีพรีเมียม
  • ไม่สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่อิงตามบริบททั้งหมดได้

ราคาของ Grammarly

ขึ้นอยู่กับขนาดของทีม กรุณาเยี่ยมชมหน้าข้อมูลราคาของ Grammarly สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)

เปรียบเทียบGrammarly กับ Wordtune!

8. นักโต้คลื่น

เครื่องมือวิจัยคำหลักที่ดีที่สุด

แดชบอร์ดนักโต้คลื่น
ผ่านทางนักโต้คลื่น

Surfer ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาออนไลน์ของคุณเพื่อให้ได้อันดับที่ดีขึ้นในเครื่องมือค้นหา. มันวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายจากหน้าเว็บของคุณ และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องและความแข่งขันของเนื้อหาของคุณ.

ด้วย Surfer คุณสามารถทำการวิจัยคำหลักอย่างครอบคลุม วิเคราะห์ SERP และเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับคู่แข่งที่มีอันดับสูงได้

เครื่องมือนี้มีตัวแก้ไขเนื้อหาที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถร่างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ได้ พร้อมให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณเขียน นอกจากนี้ยังมีตัววิเคราะห์ SERP ที่ช่วยแยกแยะว่าทำไมบางหน้าถึงมีอันดับสูงกว่า พร้อมมอบแผนกลยุทธ์ให้คุณเพื่อปรับปรุงอันดับของคุณ

ความสามารถในการวิจัยคำหลักของ Surfer ช่วยในการระบุคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้บล็อกของคุณเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์, ผู้สร้างเนื้อหา, หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, Surfer ให้บริการชุดคุณสมบัติที่สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็น, ปริมาณการเข้าชม, และการมีส่วนร่วมของเว็บไซต์คุณได้

คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์

  • เครื่องมือวิเคราะห์ SERP สำหรับนักเซิร์ฟของเราจะแยกแยะเหตุผลว่าทำไมบางหน้าจึงติดอันดับสูงกว่า พร้อมมอบแผนที่นำทางให้คุณยกระดับอันดับของคุณ
  • ตัวแก้ไขเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO พร้อมเสนอคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนของคุณ
  • เปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับคู่แข่งที่มีอันดับสูงและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลในกลุ่มเป้าหมายของคุณและวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันสำหรับบล็อกของคุณ
  • เชื่อมต่อเครื่องมือวิจัยคำหลักของคุณกับ Google Search Console เพื่อเครื่องมือวิจัยที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
  • ใช้แนวทางของ Content Editor ได้โดยตรงใน Google Docs ด้วยส่วนขยาย Surfer ที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น

  • จำนวนฟีเจอร์อาจทำให้การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้เริ่มต้นด้าน SEO
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาสำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: 89 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: 179 ดอลลาร์/เดือน
  • สูงสุด: $299/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Surfer เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. ผู้สร้างชื่อเรื่องลางสังหรณ์

เครื่องมือฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบล็อก

แดชบอร์ดผู้สร้างชื่อเรื่องทำนายอนาคต
ผ่านPortent Title Maker

เครื่องมือสร้างชื่อเรื่องของ Portent เป็นเครื่องมือที่สะดวกและฟรีซึ่งสร้างชื่อเรื่องที่ดึงดูดใจและเหมาะกับ SEO สำหรับบทความบล็อกของคุณ

การออกแบบที่ใช้งานง่ายและอัลกอริทึมอัจฉริยะของมันสร้างคำแนะนำชื่อเรื่องที่สร้างสรรค์ซึ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณเมื่อเผชิญกับภาวะตันในการเขียน

ด้วย Portent Title Maker คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกโพสต์บล็อกจะมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ ดึงดูดการคลิก และเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมสร้างชื่อเรื่องพยากรณ์

  • สร้างคำแนะนำชื่อเรื่องที่สร้างสรรค์สำหรับแต่ละบทความบล็อก
  • เครื่องมือบล็อกที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้บัญชี
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพชื่อเรื่องเพื่อเพิ่มการเข้าชมบล็อกจาก SEO

ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างชื่อเรื่องทำนาย

  • ข้อเสนอแนะอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของคุณเสมอไป
  • ไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการสร้างชื่อ

ราคาของเครื่องมือสร้างชื่อเรื่องทำนาย

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวเครื่องมือสร้างชื่อเรื่องพยากรณ์

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. RightBlogger

ดีที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด

แดชบอร์ด RightBlogger
ผ่านทางRightBlogger

RightBlogger เป็นเครื่องมือจัดการแคมเปญการตลาด เชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาสำหรับบล็อกเกอร์

ฟังก์ชันหลักของมันคือการค้นหาผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณและติดต่อพวกเขาเพื่อโอกาสในการเขียนบล็อกในฐานะแขกรับเชิญ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มปริมาณการเข้าชมบล็อก SEO และขยายกลุ่มผู้ชมของคุณได้

ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ SEO และการตลาดของคุณ RightBlogger สามารถเป็นเพื่อนร่วมทางที่เปลี่ยนเกมในเส้นทางการเขียนบล็อกของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RightBlogger

  • ช่วยค้นหาผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมในวงการของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการติดต่อสำหรับการเขียนบล็อกรับเชิญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ RightBlogger

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือบล็อกสำหรับอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจร
  • ความถูกต้องของข้อมูลอาจแตกต่างกัน

ราคาของ RightBlogger

  • ไม่จำกัด: $29.99/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ RightBlogger

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ปฏิวัติการจัดการบล็อกของคุณด้วย ClickUp

เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนบล็อกที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถเสริมและปรับปรุงกระบวนการเขียนบล็อกของคุณด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ แต่เพื่อให้การเดินทางในการเขียนบล็อกของคุณราบรื่นอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือต้องรวมศูนย์กระบวนการของคุณและจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp นำเสนอเทมเพลตการจัดการบล็อกที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบ วางแผน และติดตามโพสต์บล็อกของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์เดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมคอนเทนต์ เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ เพื่อให้คุณอยู่ในเกมการเขียนบล็อกของคุณได้ตลอดเวลา

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ClickUp Docsคือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่คุณสามารถเขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันในบทความบล็อกของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์แก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณและทีมของคุณสามารถสร้างสรรค์ แก้ไข และสรุปเนื้อหาได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือบล็อกของคุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณเท่านั้น เมื่อบล็อกของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการในการใช้แนวทางทางการตลาดแบบบูรณาการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp คุณสามารถประสานงานแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างราบรื่น ติดตามประสิทธิภาพ และทำให้มั่นใจว่าทุกเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดที่กว้างขึ้นของคุณ

แล้วทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ? ด้วยชุดฟีเจอร์ครบครัน แม่แบบที่หลากหลาย และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น—แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบล็อกของคุณอีกด้วย ขอให้สนุกกับการเขียนบล็อก!