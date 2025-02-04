บล็อก ClickUp

10 โซลูชันซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

4 กุมภาพันธ์ 2568

ลองนึกภาพการดำเนินธุรกิจในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 15 MB ซึ่งมีราคาแพงมหาศาล และซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่แทบจะไม่สามารถติดตั้งลงไปได้!

ในขณะเดียวกัน เมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ทางออกก็ปรากฏชัดในสายตาของวิสัยทัศน์บางท่าน: จะดีกว่าไหมถ้าเราโฮสต์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลและเรียกเก็บเงินลูกค้าเพื่อใช้งาน? ?

นั่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้อง! ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบศูนย์กลางที่รวมแอปพลิเคชันและการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างครบวงจรโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล

ข้ามมาถึงปัจจุบัน SaaS ไม่ใช่แค่เทรนด์เทคโนโลยีที่เจ๋งอีกต่อไป—แต่เป็นเพื่อนคู่ใจของธุรกิจคุณ! เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปกับเราในเส้นทางสู่ 10 โซลูชัน ซอฟต์แวร์ SaaS สำหรับองค์กร B2B ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรมในโลกธุรกิจ!

ซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรคืออะไร?

B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ)SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ)หมายถึง โซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่บริษัทหนึ่งจัดส่งให้กับธุรกิจอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมที่บริษัทต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทุนในฮาร์ดแวร์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ในระบบของตนเอง โซลูชัน SaaS จะได้รับการดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการ ☁️

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจต่อธุรกิจสำหรับบริษัทองค์กร

โซลูชันระดับองค์กร B2B SaaS ได้รับการปรับแต่งเพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนและให้บริการข้อมูลจำนวนมากผ่านบริการวิจัยตลาด ซึ่งมักเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทต่างๆ

พวกเขาสามารถนำเสนอคุณสมบัติสำหรับพื้นที่ต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) การบัญชีและการจัดการโครงการขององค์กร ซอฟต์แวร์ธุรกิจต่อธุรกิจสามารถช่วยสนับสนุนการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะในการสร้างแคมเปญการตลาดอัตโนมัติหรือการจัดการประสิทธิภาพการขาย (ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า)

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

เนื่องจากบริษัท SaaS มักเป็นโซลูชันแบบสมัครสมาชิกและอยู่บนคลาวด์ พวกเขาจึง เสนอความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและ ง่ายต่อการปรับขนาดตามความต้องการทางธุรกิจ ข้อดีอื่นๆ ของ B2B SaaS สำหรับองค์กร ได้แก่:

  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า?
  • เวลาการนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น ⏱️
  • อัปเดตเป็นประจำ ?
  • ความสามารถในการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กร?

พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ:

  1. คุณสมบัติหลัก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีชุดคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการโครงการ หรือการใช้งานอื่น ๆ
  2. การปรับแต่ง: ประเมินว่าซอฟต์แวร์สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณได้ง่ายเพียงใด
  3. รองรับอนาคต: โซลูชัน SaaS จะเติบโตไปพร้อมกับคุณหรือไม่? สามารถรองรับผู้ใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้เมื่อธุรกิจของคุณขยายตัวหรือไม่
  4. การผสานรวม: ตรวจสอบว่าสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้ง่ายเพียงใด
  5. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการ SaaS ปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจได้ดีเพียงใด

10 ซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตอนนี้คุณได้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันบนคลาวด์แล้ว มาเจาะลึกกันและ สำรวจแพลตฟอร์ม B2B SaaS ชั้นนำ 10 อันดับแรก ประจำปี 2024 กันเถอะ! ?

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
15+ วิวใน ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติแบบครบวงจรที่สามารถปรับขนาดได้ทำให้เหมาะสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น CRM หรือการจัดการโครงการ

จัดการโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณด้วยClickUp Dashboardsพร้อมฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัว, วิดเจ็ต, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติสำหรับเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การรายงาน KPIเป็นเรื่องง่าย ?

ด้วยฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp CRM คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงคำสั่งซื้อ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและบัญชีของคุณด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์,กระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์ และมุมมองตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลต CRM ฟรีหลายแบบเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณ!

ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณหรือไม่? ไว้วางใจในแบบฟอร์ม ClickUpที่มีแบรนด์ของคุณเองและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และสมาชิกในทีมภายในของคุณ

ทีมข้ามสายงานชื่นชอบClickUp Docs เป็นอย่างมาก มันเป็นคลังข้อมูลกลางที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของบริษัท เช่น SOPs, สัญญา และเอกสารการปฐมนิเทศ

ปรับแต่งงานของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยClickUp AI ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์มของเรา มอบคำแนะนำสำเร็จรูปเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารต่าง ๆเช่น สรุปโครงการ อีเมลถึงลูกค้า สรุปการประชุม ไทม์ไลน์ และรายงาน

สรุปหัวข้อด้วย GIF ใน ClickUp AI
สรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียดได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวด้วย ClickUp AI

เพิ่มเวลาว่างของคุณด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังของ ClickUpและปล่อยให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเขียนอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายและการเปลี่ยนสถานะเป็นระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดและมุมมองสำหรับติดตามโครงการและกระบวนการทำงาน
  • การจัดการเอกสารแบบครบวงจร
  • มากกว่า 1,000 แบบฟอร์มสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • แบบฟอร์มสำหรับรายงานข้อบกพร่อง, คำขอคุณสมบัติใหม่, และข้อเสนอแนะ
  • ClickUp AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนและการจัดการงาน
  • การสร้างภาพข้อมูลสำหรับเป้าหมายและ KPI ที่ใช้ร่วมกัน
  • 50+ การดำเนินการอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำ
  • การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ พร้อมตัวเลือกที่กำหนดเองผ่านClickUp API
  • การทำงานร่วมกันข้ามสายงานผ่านความคิดเห็น การแชท และกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
  • มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • โซลูชัน SaaS ของพวกเขามีคุณสมบัติครบครัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเรียนรู้
  • แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติหลักเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Salesforce

แดชบอร์ดการจัดการการขาย Salesforce
ผ่านทาง:Salesforce

ในปี 1999 Salesforce ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม CRM ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ทั้งหมด เหตุการณ์นี้ได้ปูทางให้กับรูปแบบธุรกิจ SaaS สมัยใหม่และเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งสถานะนี้ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

Salesforce CRM เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ จึงเป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายตลอดทั้งกระบวนการขาย พร้อมทั้งอัตโนมัติขั้นตอนการส่งต่อลูกค้าไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสม

Salesforce นำเสนอโซลูชันบนคลาวด์ไม่เพียงแค่ในด้านการขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการ การตลาด และการพาณิชย์อีกด้วย ชุดผลิตภัณฑ์เสริมของมันประกอบด้วย Tableauซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ และ Slack แอปพลิเคชันการสื่อสารในที่ทำงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Salesforce ในปี 2021

โดยรวมแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) รายนี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากสำหรับโซลูชัน SaaS แบบ B2B สำหรับองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • คุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปรับแต่งได้สูง
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เว็บ
  • การจัดการและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดลูกค้าได้
  • การพยากรณ์แบบร่วมมือสำหรับการคาดการณ์ยอดขายแบบทีม
  • การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 3,000 ระบบ

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและใช้งาน
  • อาจมีการชะลอตัวเป็นครั้งคราวเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคา Salesforce (Sales Cloud)

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 17,000 รายการ)

3. Deel

แดชบอร์ด Deel
ผ่านทาง:Deel

Deel ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของบริษัทที่มีพนักงานและผู้รับเหมาหลายสัญชาติในหลายประเทศ ช่วยให้สามารถจัดการเงินเดือนในกว่า 100 ประเทศและสกุลเงิน และทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น เช่น การจัดการเวลาหยุดงาน การตรวจสอบค่าใช้จ่าย และการติดตามเอกสารสำคัญ ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเดียว

การต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมเป็นเรื่องง่ายไร้ความยุ่งยากด้วยแพลตฟอร์มบริการตนเองของ Deel ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ตามประเภทของสัญญาฟีเจอร์แผนผังองค์กรช่วยให้คุณเห็นภาพรวมขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

จัดการค่าตอบแทน ตำแหน่งงาน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งด้วยระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงในตัว สำหรับทุกการแก้ไข ด้วย Deel คุณสามารถจัดการความซับซ้อนของการบริหารจัดการพนักงานระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศในทุกขั้นตอน

คุณสมบัติเด่นของ Deel

  • การสนับสนุนการจ่ายเงินเดือนหลายประเทศ
  • การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
  • เครื่องมือรายงานแบบดั้งเดิมสำหรับการติดตามการลา, การจัดสรรโบนัส, และสิทธิประโยชน์ทางหุ้น
  • การลงทะเบียนด้วยตนเอง
  • แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลแบบรวมสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะขององค์กร

ข้อจำกัดของ Deel

  • ค่าธรรมเนียมสูงสำหรับการถอนเงินระหว่างประเทศ
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Deel

  • Deel HR: ฟรีสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน
  • ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
  • EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • การย้ายถิ่นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. ความกระตือรือร้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Gusto
ผ่านทาง:กัสโต้

ออกแบบมาโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ Gusto คือ ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับความต้องการด้านเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินให้กับพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ หรือผู้รับเหมาต่างชาติ แพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับโครงสร้างการจ่ายเงินและตารางการจ่ายเงินที่หลากหลายได้ แอป Gusto Wallet ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะการเงินของพนักงานอย่างละเอียด ตั้งแต่การแยกแยะเงินเดือนไปจนถึงการตั้งค่าบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

สำหรับองค์กรที่ใช้แผนพรีเมียม พนักงานสามารถจัดการคำขอลาหยุดและลงเวลาเข้า-ออกงานได้ตามต้องการ

จากการบริหารจัดการสวัสดิการอย่างครอบคลุมไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรายงาน Gusto ได้รวบรวมฟังก์ชัน HR ที่สำคัญไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบประวัติ การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และการจดทะเบียนภาษีของรัฐ ทำให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมเป็นเรื่องง่าย ?

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • ตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลเพื่อความยืดหยุ่น
  • การสนับสนุนด้านสุขภาพทางการเงินผ่านแอป Gusto Wallet
  • การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและแรงงานที่ไร้กังวล
  • คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน

ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ

  • การจัดการเงินเดือนรายชั่วโมงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • การสนับสนุนการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างจำกัด

ราคา Gusto

  • ง่าย: $40/เดือน + $6/เดือน ต่อคน
  • เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์/เดือน + 12 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
  • พรีเมียม: ราคาพร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ
  • สำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น: $35/เดือน + $6/เดือน ต่อผู้รับเหมา

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

5. ฮับสปอต

แดชบอร์ด Hubspot
ผ่าน:HubSpot

HubSpot เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการ ขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. HubSpot นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 5 ชนิด ได้แก่ Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub, และOperations Hub. ?️

แผนฟรีประกอบด้วยระบบจัดการดีลเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทีมหรือแผนกเดียว แผงควบคุมสามารถปรับแต่งให้แสดงโมดูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายของคุณมากที่สุด หากความต้องการของคุณเกินกว่าแผนฟรี HubSpot มีบริการเสริมแบบชำระเงินเพิ่มเติมจากแผนการสมัครสมาชิก ช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขยายตัวได้

HubSpot CRM มีการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ การผสานรวมอีเมลเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ CRM ได้จากแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • แผนฟรีรองรับได้สูงสุดหนึ่งล้านรายชื่อ
  • การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและดูแลลูกค้าเป้าหมาย
  • การผสานรวมแอปอย่างกว้างขวาง รวมถึง ClickUp, Google Workspace และ Salesforce
  • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • การผสานอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจขัดขวางการทำงาน
  • ไม่มีคุณสมบัติการแท็กอยู่ภายในตัววางแผนสังคม

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับลูกค้าใหม่ของ HubSpot เท่านั้น)
  • มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,600+ รีวิว)

6. เมลชิมพ์

แดชบอร์ด MailChimp
ผ่านทาง:Mailchimp

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001, Mailchimp ได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทที่สร้าง แคมเปญการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี. ?

จุดเด่นของ Mailchimp คือเครื่องมือสร้างแคมเปญที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคลังเทมเพลตสำเร็จรูปที่หลากหลายและตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด

นอกเหนือจากอีเมลแล้ว ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มยังครอบคลุมตั้งแต่การสร้างโพสต์และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงการรายงานผลแบบกำหนดเองและการออกแบบคอนเทนต์ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ชุดเครื่องมือนี้ยังรวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้ชมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ทำให้ Mailchimp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับการเปิดตัว วิเคราะห์และปรับปรุงแคมเปญการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp

  • เครื่องมือสร้างแคมเปญที่ใช้งานง่ายสำหรับอีเมลระดับมืออาชีพ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป
  • ความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่แข็งแกร่งสำหรับการรณรงค์ที่มุ่งเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
  • เครื่องมือผู้ช่วยสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบคอนเทนต์แบรนด์

ข้อจำกัดของ Mailchimp

  • คุณสมบัติการรายงานอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Mailchimp

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
  • มาตรฐาน: $20/เดือน
  • พรีเมียม: $350/เดือน

คะแนนและรีวิว Mailchimp

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)

7. แอทลาสเซียน

แดชบอร์ด Jira
ผ่านทาง:Atlassian

ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 Atlassian ได้พิสูจน์ให้เห็นสมชื่ออย่างแท้จริง โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ไททันแอตลาส ผู้ยิ่งใหญ่จากตำนานเทพเจ้ากรีก เช่นเดียวกับที่แอตลาสแบกท้องฟ้าไว้ Atlassian มอบการสนับสนุนที่จำเป็นใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีม ให้กับลูกค้ามากกว่า 260,000 ราย

ผลิตภัณฑ์แรกของ Atlassian คือ Jiraซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับการติดตามปัญหาและการพัฒนาแบบ Agile ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์และอื่นๆ อีกมากมาย Confluence ตามมาหลังจาก Jira เปิดตัวไม่นานเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถสร้าง แชร์ และจัดระเบียบเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่แนวคิดใหม่ๆ ไปจนถึงรายละเอียดโครงการและเอกสารสำคัญต่างๆ ?

Trello ถูกซื้อกิจการโดย Atlassian ในปี 2017 มอบวิธีการจัดการโครงการที่ผ่อนคลายให้กับลูกค้า โดยไม่มีโครงสร้างการทำงานที่เข้มงวดเหมือน Jira หรือลักษณะที่เน้นเอกสารของ Confluence

นอกเหนือจากเครื่องมือที่เป็นพี่น้องเหล่านี้แล้ว Atlassian ยังมีบริการจัดการงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมองค์กรอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian

  • ร่ม Atlassian โดดเด่นด้วยชุดเครื่องมือสำหรับองค์กรที่ครบครัน
  • นำเสนอโซลูชันการจัดการงานที่สามารถปรับขนาดได้
  • การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดและกระบวนการทำงานสำหรับทีม Agile
  • การผสานรวมเครื่องมือเข้ากับระบบนิเวศที่ครอบคลุมอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Atlassian

  • ผู้เริ่มต้นอาจพบว่ามันท้าทายในการใช้งาน
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่

Atlassian (บริการสำหรับองค์กร)

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Atlassian (บริการสำหรับองค์กร)

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Gartner: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

8. วันทำงาน

แดชบอร์ด WorkDay
ผ่านทาง:Workday

Workday เป็น โซลูชันชั้นนำบนระบบคลาวด์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อินเทอร์เฟซของมันรวมการวางแผน การจ่ายเงินเดือน และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน

แก่นแท้ของ Workday คือการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก ด้วยบริการทรัพยากรบุคคลที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เมื่อพูดถึงการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามผู้สมัคร ดำเนินการสัมภาษณ์ และต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ทีมได้อย่างราบรื่น

หนึ่งในจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดของ Workday คือเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุด คุณจะได้รับคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายหลากหลายเพื่อประเมินข้อมูลประสิทธิภาพ วิเคราะห์ตัวชี้วัดการแข่งขัน และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday

  • บริการทรัพยากรบุคคลแบบเฉพาะบุคคล
  • ความสามารถที่ผสานรวมของระบบบุคคล, การเงิน, การวางแผน, และการจ่ายเงินเดือน
  • การสรรหาและบริหารจัดการบุคลากร
  • เครื่องมือรายงานที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดในการทำงาน

  • ฟังก์ชันการทำงานของ ATS ยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการทำงาน

  • G2: 4. 0/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

9. Ahrefs

เครื่องมือค้นหาคำหลักโดย Ahrefs
ผ่าน:Ahrefs

การดำเนินงานหนึ่งในเว็บครอลเลอร์ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งประมวลผลได้ถึงแปดพันล้านหน้าต่อวัน Ahrefs ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย รวบรวมข้อมูลเพื่อ ให้คุณนำหน้าในเกม SEO.

ด้วย Ahrefs คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอันดับของคู่แข่งบนเครื่องมือค้นหา หรือคำค้นหาที่นำทราฟฟิกเข้ามามากที่สุดได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบ ช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการค้นหาของคุณได้อีกด้วย ?

นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้ว แพลตฟอร์มยังช่วยให้คุณค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจและระบุโอกาสในการสร้างลิงก์ที่มีคุณค่าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของอันดับของคุณตลอดเวลา ยังมอบหลักฐานที่สามารถวัดได้ถึงความพยายามด้าน SEO ของคุณที่ส่งผลลัพธ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs

  • เว็บครอลเลอร์ทรงพลังสำหรับการรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุม
  • การวิเคราะห์คู่แข่งด้าน SEO
  • การตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อระบุและแก้ไขปัญหา SEO
  • การค้นพบคำหลักเพื่อการมีส่วนร่วมที่ตรงเป้าหมาย
  • ติดตามความคืบหน้าของอันดับ

ข้อจำกัดของ Ahrefs

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
  • ความสามารถในการทำ SEO ในพื้นที่ที่จำกัด

ราคาของ Ahrefs

  • ไลท์: เริ่มต้นที่ $99/เดือน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณเกินขีดจำกัดของแผน)
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
  • ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $399/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ahrefs

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

10. Zendesk

แดชบอร์ด Zendesk
ผ่านทาง:Zendesk

ได้รับการโหวตให้เป็นแผนกบริการลูกค้าที่ดีที่สุดประจำปี2024 โดย Forbes, Zendesk ได้ช่วยให้แบรนด์มากกว่า 100,000 แบรนด์เชื่อมต่อกับลูกค้าของตน ระบบตั๋วของมันรวบรวมการติดต่อจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโทรศัพท์ไว้ในแดชบอร์ดเดียว ในขณะเดียวกัน, เครื่องมือแชทสดของมันช่วยให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์

ปรับปรุงตัวเลือกการบริการตนเองของคุณด้วย ฐานความรู้ที่สร้างอย่างดี ของ Zendesk ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของคุณแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองและลดจำนวนตั๋วหรือการโทรขอความช่วยเหลือ

แม้ว่าจะได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้า แต่ Zendesk ก็ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเดียว

นอกจากนี้ยังมีระบบ CRM สำหรับการขายเพื่อช่วยให้ทีมขายจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามการติดต่อของลูกค้า, และปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น. และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไปอีก? คุณสามารถผสานระบบ CRM กับชุดระบบสนับสนุนได้, ทำให้ตัวแทนของคุณสามารถเข้าถึงตั๋วการสนับสนุนและระบุโอกาสในการขายเพิ่มเติมหรือขายข้ามได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • ระบบจำหน่ายบัตรหลายช่องทาง
  • แชทสดแบบเรียลไทม์
  • ฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการให้บริการตนเอง
  • การผสานรวมระหว่างระบบ CRM และชุดระบบสนับสนุน
  • ปรับขนาดได้

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
  • การตั้งค่าอาจทำได้ยาก

ราคาของ Zendesk (Support Suite)

  • ทีมสูท: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
  • การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
  • ชุดมืออาชีพ: $115 ต่อตัวแทน/เดือน
  • Suite Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Suite Enterprise Plus: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ส่วนเสริม AI ขั้นสูง: 50 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน (แผน Suite Professional ขึ้นไป)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Zendesk (ชุดสนับสนุน)

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

สำรวจจักรวาล B2B SaaS: ข้อสรุปสุดท้าย

โลกของซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรได้เติบโตอย่างหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพไปจนถึงการทำให้ความซับซ้อนของการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดแข็งเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป

ในบรรดาเครื่องมือเฉพาะทางมากมายนี้ ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายในการใช้งานสร้างบัญชีฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน—และดูสมาชิกในทีมของคุณจัดการงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับนักร็อคสตาร์ที่พวกเขาเป็น ?