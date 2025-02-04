10 โซลูชันซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ลองนึกภาพการดำเนินธุรกิจในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 15 MB ซึ่งมีราคาแพงมหาศาล และซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่แทบจะไม่สามารถติดตั้งลงไปได้!
ในขณะเดียวกัน เมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ทางออกก็ปรากฏชัดในสายตาของวิสัยทัศน์บางท่าน: จะดีกว่าไหมถ้าเราโฮสต์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลและเรียกเก็บเงินลูกค้าเพื่อใช้งาน? ?
นั่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้อง! ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบศูนย์กลางที่รวมแอปพลิเคชันและการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างครบวงจรโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
ข้ามมาถึงปัจจุบัน SaaS ไม่ใช่แค่เทรนด์เทคโนโลยีที่เจ๋งอีกต่อไป—แต่เป็นเพื่อนคู่ใจของธุรกิจคุณ! เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปกับเราในเส้นทางสู่ 10 โซลูชัน ซอฟต์แวร์ SaaS สำหรับองค์กร B2B ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรมในโลกธุรกิจ!
ซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรคืออะไร?
B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ)SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ)หมายถึง โซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่บริษัทหนึ่งจัดส่งให้กับธุรกิจอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมที่บริษัทต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทุนในฮาร์ดแวร์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ในระบบของตนเอง โซลูชัน SaaS จะได้รับการดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการ ☁️
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจต่อธุรกิจสำหรับบริษัทองค์กร
โซลูชันระดับองค์กร B2B SaaS ได้รับการปรับแต่งเพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนและให้บริการข้อมูลจำนวนมากผ่านบริการวิจัยตลาด ซึ่งมักเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทต่างๆ
พวกเขาสามารถนำเสนอคุณสมบัติสำหรับพื้นที่ต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) การบัญชีและการจัดการโครงการขององค์กร ซอฟต์แวร์ธุรกิจต่อธุรกิจสามารถช่วยสนับสนุนการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะในการสร้างแคมเปญการตลาดอัตโนมัติหรือการจัดการประสิทธิภาพการขาย (ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า)
เนื่องจากบริษัท SaaS มักเป็นโซลูชันแบบสมัครสมาชิกและอยู่บนคลาวด์ พวกเขาจึง เสนอความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและ ง่ายต่อการปรับขนาดตามความต้องการทางธุรกิจ ข้อดีอื่นๆ ของ B2B SaaS สำหรับองค์กร ได้แก่:
- ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า?
- เวลาการนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น ⏱️
- อัปเดตเป็นประจำ ?
- ความสามารถในการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กร?
พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ:
- คุณสมบัติหลัก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีชุดคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการโครงการ หรือการใช้งานอื่น ๆ
- การปรับแต่ง: ประเมินว่าซอฟต์แวร์สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณได้ง่ายเพียงใด
- รองรับอนาคต: โซลูชัน SaaS จะเติบโตไปพร้อมกับคุณหรือไม่? สามารถรองรับผู้ใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้เมื่อธุรกิจของคุณขยายตัวหรือไม่
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้ง่ายเพียงใด
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการ SaaS ปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจได้ดีเพียงใด
10 ซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้คุณได้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันบนคลาวด์แล้ว มาเจาะลึกกันและ สำรวจแพลตฟอร์ม B2B SaaS ชั้นนำ 10 อันดับแรก ประจำปี 2024 กันเถอะ! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติแบบครบวงจรที่สามารถปรับขนาดได้ทำให้เหมาะสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น CRM หรือการจัดการโครงการ
จัดการโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณด้วยClickUp Dashboardsพร้อมฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัว, วิดเจ็ต, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติสำหรับเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การรายงาน KPIเป็นเรื่องง่าย ?
ด้วยฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp CRM คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงคำสั่งซื้อ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและบัญชีของคุณด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์,กระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์ และมุมมองตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลต CRM ฟรีหลายแบบเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณ!
ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณหรือไม่? ไว้วางใจในแบบฟอร์ม ClickUpที่มีแบรนด์ของคุณเองและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และสมาชิกในทีมภายในของคุณ
ทีมข้ามสายงานชื่นชอบClickUp Docs เป็นอย่างมาก มันเป็นคลังข้อมูลกลางที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของบริษัท เช่น SOPs, สัญญา และเอกสารการปฐมนิเทศ
ปรับแต่งงานของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยClickUp AI ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์มของเรา มอบคำแนะนำสำเร็จรูปเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารต่าง ๆเช่น สรุปโครงการ อีเมลถึงลูกค้า สรุปการประชุม ไทม์ไลน์ และรายงาน
เพิ่มเวลาว่างของคุณด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังของ ClickUpและปล่อยให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเขียนอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายและการเปลี่ยนสถานะเป็นระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดและมุมมองสำหรับติดตามโครงการและกระบวนการทำงาน
- การจัดการเอกสารแบบครบวงจร
- มากกว่า 1,000 แบบฟอร์มสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- แบบฟอร์มสำหรับรายงานข้อบกพร่อง, คำขอคุณสมบัติใหม่, และข้อเสนอแนะ
- ClickUp AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนและการจัดการงาน
- การสร้างภาพข้อมูลสำหรับเป้าหมายและ KPI ที่ใช้ร่วมกัน
- 50+ การดำเนินการอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำ
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ พร้อมตัวเลือกที่กำหนดเองผ่านClickUp API
- การทำงานร่วมกันข้ามสายงานผ่านความคิดเห็น การแชท และกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
- มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- โซลูชัน SaaS ของพวกเขามีคุณสมบัติครบครัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติหลักเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Salesforce
ในปี 1999 Salesforce ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม CRM ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ทั้งหมด เหตุการณ์นี้ได้ปูทางให้กับรูปแบบธุรกิจ SaaS สมัยใหม่และเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งสถานะนี้ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
Salesforce CRM เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ จึงเป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายตลอดทั้งกระบวนการขาย พร้อมทั้งอัตโนมัติขั้นตอนการส่งต่อลูกค้าไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสม
Salesforce นำเสนอโซลูชันบนคลาวด์ไม่เพียงแค่ในด้านการขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการ การตลาด และการพาณิชย์อีกด้วย ชุดผลิตภัณฑ์เสริมของมันประกอบด้วย Tableauซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ และ Slack แอปพลิเคชันการสื่อสารในที่ทำงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Salesforce ในปี 2021
โดยรวมแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) รายนี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากสำหรับโซลูชัน SaaS แบบ B2B สำหรับองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- คุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปรับแต่งได้สูง
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เว็บ
- การจัดการและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดลูกค้าได้
- การพยากรณ์แบบร่วมมือสำหรับการคาดการณ์ยอดขายแบบทีม
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 3,000 ระบบ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและใช้งาน
- อาจมีการชะลอตัวเป็นครั้งคราวเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคา Salesforce (Sales Cloud)
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 17,000 รายการ)
3. Deel
Deel ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของบริษัทที่มีพนักงานและผู้รับเหมาหลายสัญชาติในหลายประเทศ ช่วยให้สามารถจัดการเงินเดือนในกว่า 100 ประเทศและสกุลเงิน และทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น เช่น การจัดการเวลาหยุดงาน การตรวจสอบค่าใช้จ่าย และการติดตามเอกสารสำคัญ ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเดียว
การต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมเป็นเรื่องง่ายไร้ความยุ่งยากด้วยแพลตฟอร์มบริการตนเองของ Deel ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ตามประเภทของสัญญาฟีเจอร์แผนผังองค์กรช่วยให้คุณเห็นภาพรวมขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
จัดการค่าตอบแทน ตำแหน่งงาน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งด้วยระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงในตัว สำหรับทุกการแก้ไข ด้วย Deel คุณสามารถจัดการความซับซ้อนของการบริหารจัดการพนักงานระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- การสนับสนุนการจ่ายเงินเดือนหลายประเทศ
- การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
- เครื่องมือรายงานแบบดั้งเดิมสำหรับการติดตามการลา, การจัดสรรโบนัส, และสิทธิประโยชน์ทางหุ้น
- การลงทะเบียนด้วยตนเอง
- แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลแบบรวมสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะขององค์กร
ข้อจำกัดของ Deel
- ค่าธรรมเนียมสูงสำหรับการถอนเงินระหว่างประเทศ
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Deel
- Deel HR: ฟรีสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน
- ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การย้ายถิ่นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. ความกระตือรือร้น
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ Gusto คือ ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับความต้องการด้านเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินให้กับพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ หรือผู้รับเหมาต่างชาติ แพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับโครงสร้างการจ่ายเงินและตารางการจ่ายเงินที่หลากหลายได้ แอป Gusto Wallet ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะการเงินของพนักงานอย่างละเอียด ตั้งแต่การแยกแยะเงินเดือนไปจนถึงการตั้งค่าบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง
สำหรับองค์กรที่ใช้แผนพรีเมียม พนักงานสามารถจัดการคำขอลาหยุดและลงเวลาเข้า-ออกงานได้ตามต้องการ
จากการบริหารจัดการสวัสดิการอย่างครอบคลุมไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรายงาน Gusto ได้รวบรวมฟังก์ชัน HR ที่สำคัญไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบประวัติ การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และการจดทะเบียนภาษีของรัฐ ทำให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมเป็นเรื่องง่าย ?
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลเพื่อความยืดหยุ่น
- การสนับสนุนด้านสุขภาพทางการเงินผ่านแอป Gusto Wallet
- การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและแรงงานที่ไร้กังวล
- คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- การจัดการเงินเดือนรายชั่วโมงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การสนับสนุนการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างจำกัด
ราคา Gusto
- ง่าย: $40/เดือน + $6/เดือน ต่อคน
- เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์/เดือน + 12 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: ราคาพร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ
- สำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น: $35/เดือน + $6/เดือน ต่อผู้รับเหมา
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
5. ฮับสปอต
HubSpot เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการ ขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. HubSpot นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 5 ชนิด ได้แก่ Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub, และOperations Hub. ?️
แผนฟรีประกอบด้วยระบบจัดการดีลเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทีมหรือแผนกเดียว แผงควบคุมสามารถปรับแต่งให้แสดงโมดูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายของคุณมากที่สุด หากความต้องการของคุณเกินกว่าแผนฟรี HubSpot มีบริการเสริมแบบชำระเงินเพิ่มเติมจากแผนการสมัครสมาชิก ช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขยายตัวได้
HubSpot CRM มีการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ การผสานรวมอีเมลเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ CRM ได้จากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- แผนฟรีรองรับได้สูงสุดหนึ่งล้านรายชื่อ
- การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- การผสานรวมแอปอย่างกว้างขวาง รวมถึง ClickUp, Google Workspace และ Salesforce
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- การผสานอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจขัดขวางการทำงาน
- ไม่มีคุณสมบัติการแท็กอยู่ภายในตัววางแผนสังคม
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับลูกค้าใหม่ของ HubSpot เท่านั้น)
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,600+ รีวิว)
6. เมลชิมพ์
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001, Mailchimp ได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทที่สร้าง แคมเปญการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี. ?
จุดเด่นของ Mailchimp คือเครื่องมือสร้างแคมเปญที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคลังเทมเพลตสำเร็จรูปที่หลากหลายและตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
นอกเหนือจากอีเมลแล้ว ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มยังครอบคลุมตั้งแต่การสร้างโพสต์และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงการรายงานผลแบบกำหนดเองและการออกแบบคอนเทนต์ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ชุดเครื่องมือนี้ยังรวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้ชมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ทำให้ Mailchimp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับการเปิดตัว วิเคราะห์และปรับปรุงแคมเปญการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- เครื่องมือสร้างแคมเปญที่ใช้งานง่ายสำหรับอีเมลระดับมืออาชีพ
- เทมเพลตสำเร็จรูป
- ความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่แข็งแกร่งสำหรับการรณรงค์ที่มุ่งเป้าหมาย
- การวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
- เครื่องมือผู้ช่วยสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบคอนเทนต์แบรนด์
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- คุณสมบัติการรายงานอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: $20/เดือน
- พรีเมียม: $350/เดือน
คะแนนและรีวิว Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)
7. แอทลาสเซียน
ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 Atlassian ได้พิสูจน์ให้เห็นสมชื่ออย่างแท้จริง โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ไททันแอตลาส ผู้ยิ่งใหญ่จากตำนานเทพเจ้ากรีก เช่นเดียวกับที่แอตลาสแบกท้องฟ้าไว้ Atlassian มอบการสนับสนุนที่จำเป็นใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีม ให้กับลูกค้ามากกว่า 260,000 ราย
ผลิตภัณฑ์แรกของ Atlassian คือ Jiraซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับการติดตามปัญหาและการพัฒนาแบบ Agile ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์และอื่นๆ อีกมากมาย Confluence ตามมาหลังจาก Jira เปิดตัวไม่นานเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถสร้าง แชร์ และจัดระเบียบเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่แนวคิดใหม่ๆ ไปจนถึงรายละเอียดโครงการและเอกสารสำคัญต่างๆ ?
Trello ถูกซื้อกิจการโดย Atlassian ในปี 2017 มอบวิธีการจัดการโครงการที่ผ่อนคลายให้กับลูกค้า โดยไม่มีโครงสร้างการทำงานที่เข้มงวดเหมือน Jira หรือลักษณะที่เน้นเอกสารของ Confluence
นอกเหนือจากเครื่องมือที่เป็นพี่น้องเหล่านี้แล้ว Atlassian ยังมีบริการจัดการงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมองค์กรอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian
- ร่ม Atlassian โดดเด่นด้วยชุดเครื่องมือสำหรับองค์กรที่ครบครัน
- นำเสนอโซลูชันการจัดการงานที่สามารถปรับขนาดได้
- การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดและกระบวนการทำงานสำหรับทีม Agile
- การผสานรวมเครื่องมือเข้ากับระบบนิเวศที่ครอบคลุมอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Atlassian
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่ามันท้าทายในการใช้งาน
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
Atlassian (บริการสำหรับองค์กร)
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Atlassian (บริการสำหรับองค์กร)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Gartner: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
8. วันทำงาน
Workday เป็น โซลูชันชั้นนำบนระบบคลาวด์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อินเทอร์เฟซของมันรวมการวางแผน การจ่ายเงินเดือน และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน
แก่นแท้ของ Workday คือการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก ด้วยบริการทรัพยากรบุคคลที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เมื่อพูดถึงการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามผู้สมัคร ดำเนินการสัมภาษณ์ และต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ทีมได้อย่างราบรื่น
หนึ่งในจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดของ Workday คือเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุด คุณจะได้รับคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายหลากหลายเพื่อประเมินข้อมูลประสิทธิภาพ วิเคราะห์ตัวชี้วัดการแข่งขัน และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- บริการทรัพยากรบุคคลแบบเฉพาะบุคคล
- ความสามารถที่ผสานรวมของระบบบุคคล, การเงิน, การวางแผน, และการจ่ายเงินเดือน
- การสรรหาและบริหารจัดการบุคลากร
- เครื่องมือรายงานที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดในการทำงาน
- ฟังก์ชันการทำงานของ ATS ยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
9. Ahrefs
การดำเนินงานหนึ่งในเว็บครอลเลอร์ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งประมวลผลได้ถึงแปดพันล้านหน้าต่อวัน Ahrefs ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย รวบรวมข้อมูลเพื่อ ให้คุณนำหน้าในเกม SEO.
ด้วย Ahrefs คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอันดับของคู่แข่งบนเครื่องมือค้นหา หรือคำค้นหาที่นำทราฟฟิกเข้ามามากที่สุดได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบ ช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการค้นหาของคุณได้อีกด้วย ?
นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้ว แพลตฟอร์มยังช่วยให้คุณค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจและระบุโอกาสในการสร้างลิงก์ที่มีคุณค่าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของอันดับของคุณตลอดเวลา ยังมอบหลักฐานที่สามารถวัดได้ถึงความพยายามด้าน SEO ของคุณที่ส่งผลลัพธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- เว็บครอลเลอร์ทรงพลังสำหรับการรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุม
- การวิเคราะห์คู่แข่งด้าน SEO
- การตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อระบุและแก้ไขปัญหา SEO
- การค้นพบคำหลักเพื่อการมีส่วนร่วมที่ตรงเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าของอันดับ
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
- ความสามารถในการทำ SEO ในพื้นที่ที่จำกัด
ราคาของ Ahrefs
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $99/เดือน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณเกินขีดจำกัดของแผน)
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $399/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
10. Zendesk
ได้รับการโหวตให้เป็นแผนกบริการลูกค้าที่ดีที่สุดประจำปี2024 โดย Forbes, Zendesk ได้ช่วยให้แบรนด์มากกว่า 100,000 แบรนด์เชื่อมต่อกับลูกค้าของตน ระบบตั๋วของมันรวบรวมการติดต่อจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโทรศัพท์ไว้ในแดชบอร์ดเดียว ในขณะเดียวกัน, เครื่องมือแชทสดของมันช่วยให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
ปรับปรุงตัวเลือกการบริการตนเองของคุณด้วย ฐานความรู้ที่สร้างอย่างดี ของ Zendesk ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของคุณแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองและลดจำนวนตั๋วหรือการโทรขอความช่วยเหลือ
แม้ว่าจะได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้า แต่ Zendesk ก็ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเดียว
นอกจากนี้ยังมีระบบ CRM สำหรับการขายเพื่อช่วยให้ทีมขายจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามการติดต่อของลูกค้า, และปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น. และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไปอีก? คุณสามารถผสานระบบ CRM กับชุดระบบสนับสนุนได้, ทำให้ตัวแทนของคุณสามารถเข้าถึงตั๋วการสนับสนุนและระบุโอกาสในการขายเพิ่มเติมหรือขายข้ามได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ระบบจำหน่ายบัตรหลายช่องทาง
- แชทสดแบบเรียลไทม์
- ฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการให้บริการตนเอง
- การผสานรวมระหว่างระบบ CRM และชุดระบบสนับสนุน
- ปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
- การตั้งค่าอาจทำได้ยาก
ราคาของ Zendesk (Support Suite)
- ทีมสูท: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
- การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
- ชุดมืออาชีพ: $115 ต่อตัวแทน/เดือน
- Suite Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Suite Enterprise Plus: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ส่วนเสริม AI ขั้นสูง: 50 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน (แผน Suite Professional ขึ้นไป)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Zendesk (ชุดสนับสนุน)
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
สำรวจจักรวาล B2B SaaS: ข้อสรุปสุดท้าย
โลกของซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กรได้เติบโตอย่างหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพไปจนถึงการทำให้ความซับซ้อนของการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดแข็งเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป
ในบรรดาเครื่องมือเฉพาะทางมากมายนี้ ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายในการใช้งานสร้างบัญชีฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน—และดูสมาชิกในทีมของคุณจัดการงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับนักร็อคสตาร์ที่พวกเขาเป็น ?