วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล (คู่มือฉบับสมบูรณ์ 2025)

อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ SDLC Agile ไหม?
ฟังดูเหมือนอะไรที่ซับซ้อนจากคลาสการจัดการโครงการที่น่าเบื่อใช่ไหม?
แต่อย่ากังวลไป
SDLC Agile จริง ๆ แล้วสนุกที่จะเรียนรู้ และไม่ยากอย่างที่คิด
ในความเป็นจริง ใครก็ตามสามารถทำได้ดีเยี่ยมหลังจากอ่านบทความนี้
เราจะครอบคลุมถึงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คืออะไร และมีความแตกต่างจาก SDLC แบบดั้งเดิมอย่างไร นอกจากนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดการโครงการ Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลย!
SDLC คืออะไร?
SDLC คือตัวย่อของ Software Development Life Cycle หรือวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ใด ๆ
เช่นเดียวกับโมเดล SDLC ส่วนใหญ่ โมเดล Agile ก็เช่นกัน ปฏิบัติตามขั้นตอนพื้นฐานของ SDLC โดยมีบางจุดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ "เวทมนตร์ของ Agile" เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรที่อยู่ในโมเดล SDLC
ในโมเดล SDLC ส่วนใหญ่ วงจรการพัฒนาจะผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น:
- การวิเคราะห์ความต้องการ: วางแผนสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการและวิธีการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
- ออกแบบ: ออกแบบโครงสร้างของระบบที่จะสร้าง
- การเขียนโค้ดและพัฒนา: สร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม
- การทดสอบ: ตรวจสอบระบบเพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
- การปรับใช้: เปิดใช้งานระบบให้กับผู้ใช้
- การบำรุงรักษา: รักษาให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น
ฟังดูครอบคลุมมากเลยใช่ไหม?
เกือบจะเหมือนกับการเตรียมอาหารที่อร่อยมาก ซอฟต์แวร์ก็ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) เพื่อให้ได้รูปแบบสุดท้าย
ตอนนี้เรามาดูอย่างรวดเร็วกันว่าแต่ละขั้นตอนของโมเดลวงจรชีวิตการพัฒนาประกอบด้วยอะไรบ้าง:
ขั้นตอนที่ 1:การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ
เป้าหมายของซอฟต์แวร์ใด ๆ คือการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้มี
ในระยะนี้ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการโครงการจะประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้เพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขา
เป้าหมายคือการตอบคำถามเช่น:
- ใครจะเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้?
- พวกเขาจะใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร?
- ซอฟต์แวร์ต้องการข้อมูลอะไรเป็นอินพุต?
- ซอฟต์แวร์จะให้ผลลัพธ์อะไรออกมา?
หลังการประชุม แต่ละข้อกำหนดจะถูกวิเคราะห์เพื่อความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ
คุณมีความเข้าใจแล้วว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไร
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแผนงานและกรอบการทำงานสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมโครงการของคุณกำลังทำงานสร้างเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้น
ในขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานวางแผนเรื่องต่างๆ เช่น:
- การจัดวางเว็บไซต์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
- สีของเว็บไซต์ทั้งหมดตามแบรนด์
- พวกเขาควรใช้ภาษาโปรแกรมใด
- เฟรมเวิร์กแบ็กเอนด์และการออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์
เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการสร้างฐานของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานต่อไปได้
ขั้นตอนที่ 3: การเขียนโค้ดและพัฒนา
ระยะการพัฒนาโดยทั่วไปใช้เวลาและแรงงานมากที่สุด
แต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสนุกที่แท้จริง!
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระดับนี้:
- ทีมพัฒนาเริ่มสร้างโค้ด
- ทีมปฏิบัติการติดตั้งฮาร์ดแวร์ทางกายภาพและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
- นักออกแบบมุ่งเน้นการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้
- ผู้ทดสอบวิเคราะห์ความต้องการและเริ่มออกแบบแผนการทดสอบ
อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้ที่ได้รับความสนใจในที่นี้ เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่!
ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบ
การทดสอบซอฟต์แวร์ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวงจรชีวิต (SDLC)
นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไม:
สมมติว่านักพัฒนาได้สร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย: เมื่อผู้ใช้ทำการออกจากระบบ ระบบจะไม่ล้างเซสชั่นของเบราว์เซอร์
ดังนั้น หากบุคคลอื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน พวกเขาอาจรีเฟรชเว็บไซต์และเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้คนแรกได้
หากสิ่งนี้ถูกนำไปใช้จริง จะเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่คุณทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดก่อนที่จะนำไปใช้งาน
มาดูกันว่าผู้ทดสอบทำงานอย่างไรในขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์การทดสอบและกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ทั้งหมดตามคุณสมบัติ/ข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น
- รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนการทดสอบแบบ 360 องศาที่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องทั้งหมดได้
- รันการทดสอบทั้งหมดที่วางแผนไว้
เมื่อพวกเขาพบข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนใด ๆ จะถูกส่งกลับไปยังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทันทีเพื่อแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5: การนำไปใช้งาน
เมื่อกำจัด (หรือส่วนใหญ่ของ) ข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว เว็บไซต์ของคุณพร้อมที่จะนำไปใช้งาน
ทีมปฏิบัติการกำลังทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานและทำงานได้อย่างราบรื่น
ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ พวกเขาจะต้องดูแลเรื่องต่างๆ เช่น:
- การติดตั้งและเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ให้พร้อมสำหรับการเปิดตัว
- การตั้งค่าลิงก์และฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำไปใช้จริงในขั้นตอนสุดท้าย มักจะมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง (การทดสอบเบต้า/การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้)
เกิดอะไรขึ้นในการทดสอบนี้?
คุณมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าบางรายเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพิ่มเติมหรือปัญหาการใช้งาน หากพบปัญหา ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะแก้ไขก่อนการนำไปใช้งานจริง
และแม้ว่าการจัดส่งสินค้าออกไปจะเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ แต่คุณอาจจะไม่ได้มีพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเฉลิมฉลองมัน!
ขั้นตอนที่ 6: การบำรุงรักษา
คุณไม่สามารถปล่อยซอฟต์แวร์ออกมาแล้วลืมมันไปได้ใช่ไหม?
เว้นแต่คุณต้องการให้กล่องข้อความของบริษัทคุณเต็มไปด้วยความคิดเห็นจากลูกค้าที่ไม่พอใจ!
เมื่อใดก็ตามที่มีการนำระบบใด ๆ ไปใช้งานในโลกจริง ข้อผิดพลาดหรือบั๊กมักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทีมพัฒนาของคุณจะต้องทำการแก้ไขหรือออกแพตช์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
คุณยังจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือแนวคิดในการปรับปรุง ซึ่งคุณสามารถตัดสินใจนำมาปรับใช้ได้
สำหรับระบบที่ใช้บนคลาวด์ทุกประเภท (เว็บไซต์, ซอฟต์แวร์, หรือแอปพลิเคชัน) ทีมปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการ SDLC นี้ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และฮาร์ดแวร์สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ของคุณเพิ่มขึ้น 30,000 คนในช่วงเวลาหกเดือน คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
และด้วยเหตุนี้ เราได้เสร็จสิ้นกระบวนการ SDLC แล้ว!
แต่เดี๋ยวก่อน... โมเดล SDLC เปลี่ยนแปลงอย่างไรในการพัฒนาแบบ Agile?
เพื่อที่จะรู้เรื่องนั้น คุณควรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบการทำงานแบบ Agile ก่อน
อะไรคือ Agile?
Agileเป็นวิธีการบริหารโครงการที่กว้างขวางซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
มันทำได้อย่างไร?
แนวทางแบบ Agile แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็กที่เรียกว่า การวนซ้ำ หรือ สปรินต์
ในวิธีการแบบ Agile สำหรับแต่ละรอบการทำงาน คุณจะพัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชันเฉพาะที่ใช้งานได้ ซึ่งเรียกว่า การเพิ่มขึ้น
เมื่อสิ้นสุดรอบการทำงาน ลูกค้าจะตรวจสอบส่วนเพิ่มเติมและให้ ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะถูกนำไปปรับปรุงในรอบถัดไป วงจรนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าซอฟต์แวร์จะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
นี่คือตัวอย่างของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในชีวิตจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น:
สมมติว่าคุณกำลังพัฒนาแอปหาคู่ใหม่โดยใช้โมเดล Waterfall แบบดั้งเดิม
ทีมโครงการของคุณจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในการปล่อยแอป
แต่หนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัวแอป คุณพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ชอบฟิลเตอร์ภาพ "น่ารัก" ที่ทีมของคุณใช้เวลาพัฒนาถึงสองเดือน!
น่าเศร้าใจใช่ไหม?
เวลาและเงินทั้งหมดนั้น รวมถึงสติของทีมคุณ ได้สูญเปล่าไปแล้ว!
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะแตกต่างออกไปหากคุณได้ใช้วิธีการแบบ Agile
ในการพัฒนาแบบ Agile เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบการทำงาน (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์) คุณจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับส่วนเพิ่มเติมล่าสุดของคุณ ด้วยวิธีนี้ การใช้แนวทาง Agile ทำให้คุณสามารถตัดฟีเจอร์ที่ไม่ดีออกไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเงินในการพัฒนา
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ด้วยวิธีการแบบ Agile ซอฟต์แวร์ของคุณจะเป็น อย่างเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ
แบบจำลอง SDLC Agile
ตอนนี้เรามาตอบคำถามที่กวนใจกันอยู่:
วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ในกรอบการทำงานแบบAgile มีลักษณะอย่างไร?
คำตอบสั้น ๆ: กระบวนการพัฒนาและแบบจำลองยังคงเหมือนเดิม
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจะกลายเป็น การทำซ้ำและเพิ่มทีละน้อย ตามแนวทางของ Agile ตามที่ระบุไว้ใน Agile manifesto
นั่นหมายความว่าอย่างไร?
- วนซ้ำ: วงจรจะถูกทำซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- แบบเพิ่มทีละน้อย: ในแต่ละรอบจะมีสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมให้เสมอ (ส่วนที่เพิ่มขึ้น)
แบบจำลอง Agile SDLC ถูกนำไปใช้และทำซ้ำในทุก ๆ รอบ (โดยทั่วไป วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งเดือน) จนกว่าคุณจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
โปรดจำไว้ว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามามีส่วนร่วมในตอนท้ายของแต่ละรอบการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะของตน จากนั้นข้อเสนอแนะนี้จะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ถัดไป
ดังนั้น นี่คือวิธีที่ขั้นตอนของ SDLC เปลี่ยนแปลงในโมเดล Agile SDLC:
- การวิเคราะห์ความต้องการ: รวมข้อเสนอแนะที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดรอบการทำงานก่อนหน้า
- การออกแบบ: ข้อเสนอแนะจะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างการออกแบบการปรับปรุงที่จะเกิดขึ้น
- การเขียนโค้ดและพัฒนา: นักพัฒนาทำงานเพื่อสร้างส่วนเพิ่มเติม (ซึ่งรวมถึงเพียงบางฟีเจอร์) แทนที่จะสร้างซอฟต์แวร์ทั้งหมดในครั้งเดียว
- การทดสอบ: ผู้ทดสอบออกแบบและดำเนินการตามแผนการทดสอบตามการเพิ่มขึ้น
- การปรับใช้: ทีมปฏิบัติการปรับใช้เวอร์ชันที่พัฒนาใหม่
- การบำรุงรักษา: ทีมปฏิบัติการจะตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นก่อนที่จะเริ่มการทำงานในรอบถัดไป
โปรดทราบว่าในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile หลังจากการปรับใช้แล้ว การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการรับข้อเสนอแนะเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเริ่มวงจรถัดไป
ยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง โมเดลการพัฒนาแบบ Agile กับ โมเดล SDLC แบบดั้งเดิม อย่างชัดเจนใช่ไหม?
ไม่ต้องกังวล เรามีอีกมากมายที่เตรียมไว้ให้คุณ!
โมเดล SDLC แบบ Agile เทียบกับแบบดั้งเดิม
โดยทั่วไป เมื่อผู้คนพูดถึง SDLC พวกเขามักหมายถึงแบบจำลองSDLC แบบน้ำตก (Waterfall ) แบบดั้งเดิม
แล้วโมเดล SDLC แตกต่างกันอย่างไรระหว่าง วิธีการ Agile และ Waterfall?
คำตอบสั้น: โมเดล Agile มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ในแบบจำลองน้ำตกแบบดั้งเดิม การมีปฏิสัมพันธ์หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าไม่มีให้ ดังนั้นทีมจึงใช้เวลาเป็นจำนวนมากในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ โดยสมมติ ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร
เมื่อพวกเขาตัดสินใจเลือกคุณสมบัติที่จะสร้างและทำงานแล้ว นั่นจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดโครงการ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์จะดำเนินไปตามปกติเป็นเวลาหนึ่งปี หรือจนกว่าซอฟต์แวร์จะพร้อมและถูกนำไปใช้งานในที่สุด
อย่างไรก็ตาม สำหรับ Agile SDLCทีม Agileจะไม่ใช้เวลาในระยะความต้องการมากนัก เนื่องจากพวกเขารู้ว่ามันมีความยืดหยุ่นและสามารถกลับมาทบทวนได้ในอนาคต
นี่คือแผนภูมิสรุปความแตกต่างเหล่านี้อย่างรวดเร็ว:
|โมเดล SDLC แบบอไจล์
|แบบจำลอง SDLC แบบดั้งเดิม
|ความยืดหยุ่น
|มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนโครงการได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้
|การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและไม่ยืดหยุ่นจะได้รับการยอมรับเฉพาะในระยะเริ่มต้นของโครงการเท่านั้น
|วงจรการทำซ้ำ
|ใช้จำนวนครั้งซ้ำตามความจำเป็น โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์
|รับผิดชอบโครงการทั้งหมดในรอบการทำงานยาวหนึ่งรอบ
|แนวทาง
|ใช้วิธีการวนซ้ำ
|ใช้วิธีเชิงเส้น
|เอกสาร
|มีเอกสารขั้นต่ำ
|มีการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด
|ขนาดของโครงการ
|เหมาะสำหรับทุกขนาดของโครงการเนื่องจากความสามารถในการปรับตัว
|เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากมีขอบเขตของข้อผิดพลาดน้อยกว่า
|การวางแผน
|จำเป็นต้องมีการวางแผนเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มต้น เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง
|จำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนอย่างเข้มข้นก่อนที่กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้น
|การส่งถึงผู้รับ
|ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้บางส่วนจะถูกส่งมอบเมื่อสิ้นสุดรอบการทำงาน
|ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จะมีให้เฉพาะในช่วงท้ายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น
ดังนั้น แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?
มาดูข้อดีและข้อเสียของแต่ละโมเดล SDLC กันเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
นี่คือเหตุผลบางประการที่ควรพิจารณาใช้โมเดลแบบดั้งเดิม เช่น โมเดล Waterfall:
- เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้สะดวก
- จัดการได้ง่ายเนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้าง
- เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จชัดเจนแจ่มแจ้ง
ข้อบกพร่องบางประการของวิธีการ SDLC แบบดั้งเดิม ได้แก่:
- ปัจจัยเสี่ยงสูงเนื่องจากการขาดความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
- ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จนกว่าจะถึงช่วงปลายของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตอนนี้ มาดูข้อดีบางประการของรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile:
- ปัจจัยเสี่ยงต่ำเนื่องจากความยืดหยุ่นและการปรับตัวสูง
- ส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้บางส่วนตลอดวงจรการพัฒนา
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น (การจัดการตนเองและการทำงานข้ามสายงาน)
ข้อเสียบางประการของแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คือ:
- การปฏิบัติตามกำหนดเวลาอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากวงจรทั้งหมดมีระยะเวลาสั้น
- ขอบเขตงานที่ขยายตัวอาจกลายเป็นปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทางการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ทั้งหมด!
มาดูกันให้ละเอียดว่า:
วิธีจัดการวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่น Agile SDLC
ผมหมายถึง คุณมีเป้าหมาย บทบาทในทีม เป้าประสงค์ และส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากมาย
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เร็วปานสายฟ้าเพื่อจัดการกับ SDLC Agile
สิ่งที่คุณต้องการคือซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังอย่าง ClickUp ซึ่งทำให้การจัดการวงจรชีวิตแบบ Agile เป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน
เดี๋ยวก่อน, ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ:
- วิธีการใด ๆ เช่นKanban,Agile Scrum หรือ Extreme Programming
- การจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์หรือแบ็กล็อกสปรินต์ของคุณ
- การติดตามกระบวนการทดสอบของคุณ เช่น การทดสอบข้อบกพร่องหรือการทดสอบความปลอดภัย
- กระบวนการวางแผนใด ๆ เช่นการวางแผนสปรินต์หรือการวางแผนทรัพยากร
ClickUp ดูแลคุณแล้ว!
ฟังดูดีใช่ไหม?
มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไรในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์:
A.เป้าหมาย
เป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกโครงการ
หากไม่มีมัน โครงการ ของคุณจะเหมือนเรือที่หลงทางกลางมหาสมุทร
ก่อนเริ่มการวนรอบแรกของวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและระยะสั้นสำหรับโครงการ Agile ของคุณ
นี่คือลักษณะของเป้าหมายในวิธีการแบบ Agile:
- ปรับแต่งการออกแบบหน้า landing page ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- เพิ่มฟีเจอร์ตัวจับเวลาในหน้าแลนดิ้ง
- เพิ่มฟีเจอร์ป๊อปอัพเมื่อผู้ใช้พยายามออกจากหน้าเว็บ
โดยปกติแล้ว ในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ความต้องการ คุณมักจะได้รับเป้าหมายหลายประการที่ต้องดูแล
แต่คุณจะติดตามทุกเป้าหมายได้อย่างไร?
การจดบันทึกทุกอย่างลงบนกระดาษแผ่นเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนในปี 2022
ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นกระดาษแผ่นนั้น?!
โชคดีที่ฟีเจอร์ เป้าหมาย ของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้!
เป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็น เป้าหมายย่อย ซึ่งสามารถทำให้บรรลุได้ง่ายขึ้น ในขณะที่วิธีนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ยังช่วยกระตุ้นทีมAgile หรือ Scrumของคุณด้วยการให้ความรู้สึกสำเร็จบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ เมื่อทุกเป้าหมายถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของทีมคุณโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีภาพที่ชัดเจนว่าพวกเขาใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากเพียงใด
การใช้ เป้าหมาย ของ ClickUp คุณยังสามารถ:
ข. การทำงานอัตโนมัติ
ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อได้โดยอัตโนมัติ ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากมาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคุณ
นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:
หากเกิดทริกเกอร์และเงื่อนไขเป็นจริง จะมีการดำเนินการการกระทำเฉพาะอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติ
ประมาณว่า:
หากเกมa เปิดตัว และ นักเล่นเกมของคุณพอใจ, แชมเปญก็จะเปิด* ออกมาโดยอัตโนมัติ
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับเวิร์กโฟลว์โมเดล Agile ของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วย 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ของ ClickUp
นี่คือระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile:
- เปลี่ยนผู้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
- ใช้แม่แบบเพื่อประหยัดเวลาในการสร้างงาน
- อัปเดตความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติเมื่อรายการตรวจสอบถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- เปลี่ยนแท็กโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน
- เก็บถาวรงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ
C. มุมมองหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการนำเรือเดินสมุทร การมีมุมมองที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์เสมอ!
ด้วย มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp คุณสามารถรับภาพรวมที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังจัดการในทุกขั้นตอนของโมเดล SDLC
นี่คือประเภทของมุมมองที่มีให้ใช้ใน ClickUp:
- มุมมองรายการ: เหมาะสำหรับทีมที่ชอบดูแดชบอร์ดในรูปแบบรายการ สิ่งที่ต้องทำแบบ GTD
- มุมมองบอร์ด: แสดงงานบนแดชบอร์ดของคุณในรูปแบบ คัมบัง
- มุมมองปฏิทิน: วางแผนและจัดการกำหนดการโครงการของคุณบนปฏิทิน
- มุมมองกล่อง: ดูงานที่เรียงตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทราบได้ทันทีว่าใครกำลังทำงานอะไร
- โหมดของฉัน: แสดงงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะคุณ
วิธีการใช้มุมมองเหล่านี้?
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการหรือ Scrum Master สามารถใช้มุมมอง Box เพื่อตรวจสอบว่าทีมกำลังทำงานหนักเกินไปหรือไม่ เพียงแค่ดูแวบเดียวเท่านั้น!
นอกจากนี้เมื่อคุณต้องการวางแผนการประชุม Scrum คุณสามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว เพียงคลิกเดียว
D.แผงควบคุม
กัปตันไม่ควรละสายตาจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พวกเราทุกคนจำเรื่องไททานิคได้ใช่ไหม?
เช่นเดียวกัน ผู้จัดการโครงการต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้วย แดชบอร์ด ของ ClickUp นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอน!
แดชบอร์ดให้แผนภูมิภาพระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ด้วยการใช้วิดเจ็ตสปรินต์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มกราฟหลายตัวลงในแดชบอร์ดของคุณได้ เช่น:
- แผนภูมิความเร็ว: แสดงอัตราการเสร็จสิ้นสำหรับชุดงานใด ๆ
- แผนภูมิการเผาไหม้: คาดการณ์ปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- กราฟการเผาไหม้: แสดงปริมาณงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในโครงการ
- แผนภูมิการไหลสะสม: แสดงความคืบหน้าของงานตามช่วงเวลา
E.สถานะงานที่กำหนดเอง
คุณไม่สามารถโทรหาพนักงานของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อขออัปเดตโครงการได้
ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังจะทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างมากอีกด้วย
ด้วย ClickUp คุณจะไม่ต้อง ถาม เพื่อขออัปเดตสถานะอีกต่อไป
ฟังดูดี แต่ทำอย่างไร?
ด้วย สถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp คุณสามารถดูสถานะของงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อที่คุณต้องการ
แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งสถานะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโครงการที่เกี่ยวข้องได้
ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ แทนที่จะใช้คำว่า "กำลังดำเนินการ" คุณสามารถใช้คำที่เกี่ยวข้องเช่น "กำลังทดสอบเบต้า"
แต่เดี๋ยวก่อน นี่เพิ่งเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น จริงๆ นะ
ClickUp มี ฟีเจอร์ ที่มีประโยชน์มากมาย เพื่อช่วยให้ ชีวิตของผู้จัดการโครงการทุกคนง่ายขึ้น
นี่คือสิ่งเพิ่มเติมที่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile สามารถช่วยคุณได้:
- ลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานในโครงการ Agile ของคุณตามความเร่งด่วน
- รายงาน: เข้าถึงรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
- พัลส์: ทราบว่าทีมโครงการของคุณทำงานอย่างคึกคักที่สุดในช่วงเวลาใดของวัน
- การพึ่งพา: จัดลำดับงานของคุณให้ถูกต้อง
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ติดตามชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทีมคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ClickUp
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย: สร้างรายการดำเนินการจากความคิดเห็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ถูกมองข้าม
- แอปพลิเคชันมือถือทรงพลัง: ตรวจสอบงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป ClickUp สำหรับ Android และ iOS
- สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง: ปฏิบัติตามหลักการของ Agile โดยให้ลูกค้าของคุณมีส่วนร่วมโดยไม่เปิดเผยข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อน
สรุป
ต่างจากแนวทางแบบ Waterfall แนวทาง Agile ใช้กลยุทธ์แบบวนซ้ำและเพิ่มทีละน้อยกับวิธีการ SDLC
ผลลัพธ์คืออะไร?
สินค้าที่ดีกว่าและลูกค้าที่พึงพอใจมากขึ้น!
อย่างไรก็ตาม การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ในขณะที่ต้องคอยดูแลทีม Agile ของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยซอฟต์แวร์ Agile ที่ทรงพลังเช่นClickUp
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโมเดล Agile หรือโมเดล SDLC แบบดั้งเดิมใด ๆ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!
คลิกที่กัปตันเพื่อสมัครใช้ ClickUp และแล่นผ่านวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย!