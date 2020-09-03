บล็อก ClickUp
วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล (คู่มือฉบับสมบูรณ์ 2025)

3 กันยายน 2563

อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ SDLC Agile ไหม?

ฟังดูเหมือนอะไรที่ซับซ้อนจากคลาสการจัดการโครงการที่น่าเบื่อใช่ไหม?

แต่อย่ากังวลไป

SDLC Agile จริง ๆ แล้วสนุกที่จะเรียนรู้ และไม่ยากอย่างที่คิด

ในความเป็นจริง ใครก็ตามสามารถทำได้ดีเยี่ยมหลังจากอ่านบทความนี้

ยกนิ้วโป้งให้ gif

เราจะครอบคลุมถึงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คืออะไร และมีความแตกต่างจาก SDLC แบบดั้งเดิมอย่างไร นอกจากนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดการโครงการ Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาเริ่มกันเลย!

SDLC คืออะไร?

SDLC คือตัวย่อของ Software Development Life Cycle หรือวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ใด ๆ

เช่นเดียวกับโมเดล SDLC ส่วนใหญ่ โมเดล Agile ก็เช่นกัน ปฏิบัติตามขั้นตอนพื้นฐานของ SDLC โดยมีบางจุดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ "เวทมนตร์ของ Agile" เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรที่อยู่ในโมเดล SDLC

ในโมเดล SDLC ส่วนใหญ่ วงจรการพัฒนาจะผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น:

ฟังดูครอบคลุมมากเลยใช่ไหม?

เกือบจะเหมือนกับการเตรียมอาหารที่อร่อยมาก ซอฟต์แวร์ก็ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) เพื่อให้ได้รูปแบบสุดท้าย

อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ตอนนี้เรามาดูอย่างรวดเร็วกันว่าแต่ละขั้นตอนของโมเดลวงจรชีวิตการพัฒนาประกอบด้วยอะไรบ้าง:

ขั้นตอนที่ 1:การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ

เป้าหมายของซอฟต์แวร์ใด ๆ คือการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้มี

ในระยะนี้ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการโครงการจะประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้เพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขา

เป้าหมายคือการตอบคำถามเช่น:

  • ใครจะเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้?
  • พวกเขาจะใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร?
  • ซอฟต์แวร์ต้องการข้อมูลอะไรเป็นอินพุต?
  • ซอฟต์แวร์จะให้ผลลัพธ์อะไรออกมา?

หลังการประชุม แต่ละข้อกำหนดจะถูกวิเคราะห์เพื่อความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ

คุณมีความเข้าใจแล้วว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไร

ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแผนงานและกรอบการทำงานสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมโครงการของคุณกำลังทำงานสร้างเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้น

ในขั้นตอนการออกแบบ ทีมงานวางแผนเรื่องต่างๆ เช่น:

  • การจัดวางเว็บไซต์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
  • สีของเว็บไซต์ทั้งหมดตามแบรนด์
  • พวกเขาควรใช้ภาษาโปรแกรมใด
  • เฟรมเวิร์กแบ็กเอนด์และการออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์

เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการสร้างฐานของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 3: การเขียนโค้ดและพัฒนา

ระยะการพัฒนาโดยทั่วไปใช้เวลาและแรงงานมากที่สุด

แต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสนุกที่แท้จริง!

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระดับนี้:

  • ทีมพัฒนาเริ่มสร้างโค้ด
  • ทีมปฏิบัติการติดตั้งฮาร์ดแวร์ทางกายภาพและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
  • นักออกแบบมุ่งเน้นการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้
  • ผู้ทดสอบวิเคราะห์ความต้องการและเริ่มออกแบบแผนการทดสอบ

อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้ที่ได้รับความสนใจในที่นี้ เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่!

ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบ

การทดสอบซอฟต์แวร์ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวงจรชีวิต (SDLC)

นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไม:

สมมติว่านักพัฒนาได้สร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย: เมื่อผู้ใช้ทำการออกจากระบบ ระบบจะไม่ล้างเซสชั่นของเบราว์เซอร์

ดังนั้น หากบุคคลอื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน พวกเขาอาจรีเฟรชเว็บไซต์และเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้คนแรกได้

หากสิ่งนี้ถูกนำไปใช้จริง จะเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยใช่ไหม?

ไมเคิล สก็อตต์ รู้สึกหงุดหงิด

นั่นคือเหตุผลที่คุณทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดก่อนที่จะนำไปใช้งาน

มาดูกันว่าผู้ทดสอบทำงานอย่างไรในขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์:

  • ระดมความคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์การทดสอบและกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ทั้งหมดตามคุณสมบัติ/ข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น
  • รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนการทดสอบแบบ 360 องศาที่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องทั้งหมดได้
  • รันการทดสอบทั้งหมดที่วางแผนไว้

เมื่อพวกเขาพบข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนใด ๆ จะถูกส่งกลับไปยังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทันทีเพื่อแก้ไข

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบแบบアジล

ขั้นตอนที่ 5: การนำไปใช้งาน

เมื่อกำจัด (หรือส่วนใหญ่ของ) ข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว เว็บไซต์ของคุณพร้อมที่จะนำไปใช้งาน

ทีมปฏิบัติการกำลังทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานและทำงานได้อย่างราบรื่น

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ พวกเขาจะต้องดูแลเรื่องต่างๆ เช่น:

  • การติดตั้งและเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ให้พร้อมสำหรับการเปิดตัว
  • การตั้งค่าลิงก์และฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำไปใช้จริงในขั้นตอนสุดท้าย มักจะมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง (การทดสอบเบต้า/การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้)

เกิดอะไรขึ้นในการทดสอบนี้?

คุณมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าบางรายเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพิ่มเติมหรือปัญหาการใช้งาน หากพบปัญหา ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะแก้ไขก่อนการนำไปใช้งานจริง

และแม้ว่าการจัดส่งสินค้าออกไปจะเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ แต่คุณอาจจะไม่ได้มีพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเฉลิมฉลองมัน!

ตัดริบบิ้นสีแดง

ขั้นตอนที่ 6: การบำรุงรักษา

คุณไม่สามารถปล่อยซอฟต์แวร์ออกมาแล้วลืมมันไปได้ใช่ไหม?

เว้นแต่คุณต้องการให้กล่องข้อความของบริษัทคุณเต็มไปด้วยความคิดเห็นจากลูกค้าที่ไม่พอใจ!

เมื่อใดก็ตามที่มีการนำระบบใด ๆ ไปใช้งานในโลกจริง ข้อผิดพลาดหรือบั๊กมักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทีมพัฒนาของคุณจะต้องทำการแก้ไขหรือออกแพตช์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

คุณยังจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือแนวคิดในการปรับปรุง ซึ่งคุณสามารถตัดสินใจนำมาปรับใช้ได้

สำหรับระบบที่ใช้บนคลาวด์ทุกประเภท (เว็บไซต์, ซอฟต์แวร์, หรือแอปพลิเคชัน) ทีมปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการ SDLC นี้ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และฮาร์ดแวร์สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ของคุณเพิ่มขึ้น 30,000 คนในช่วงเวลาหกเดือน คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

และด้วยเหตุนี้ เราได้เสร็จสิ้นกระบวนการ SDLC แล้ว!

แต่เดี๋ยวก่อน... โมเดล SDLC เปลี่ยนแปลงอย่างไรในการพัฒนาแบบ Agile?

เพื่อที่จะรู้เรื่องนั้น คุณควรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบการทำงานแบบ Agile ก่อน

สำหรับผู้ที่เข้าใจ กระบวนการ Agile อยู่แล้ว คลิกที่นี่ เพื่อไปยัง โมเดล SDLC ของ Agile ได้เลย

อะไรคือ Agile?

Agileเป็นวิธีการบริหารโครงการที่กว้างขวางซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา

มันทำได้อย่างไร?

แนวทางแบบ Agile แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็กที่เรียกว่า การวนซ้ำ หรือ สปรินต์

ในวิธีการแบบ Agile สำหรับแต่ละรอบการทำงาน คุณจะพัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชันเฉพาะที่ใช้งานได้ ซึ่งเรียกว่า การเพิ่มขึ้น

เมื่อสิ้นสุดรอบการทำงาน ลูกค้าจะตรวจสอบส่วนเพิ่มเติมและให้ ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะถูกนำไปปรับปรุงในรอบถัดไป วงจรนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าซอฟต์แวร์จะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

นี่คือตัวอย่างของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในชีวิตจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น:

สมมติว่าคุณกำลังพัฒนาแอปหาคู่ใหม่โดยใช้โมเดล Waterfall แบบดั้งเดิม

ทีมโครงการของคุณจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในการปล่อยแอป

แต่หนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัวแอป คุณพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ชอบฟิลเตอร์ภาพ "น่ารัก" ที่ทีมของคุณใช้เวลาพัฒนาถึงสองเดือน!

ผู้ชายตีหัวกับหมอน

น่าเศร้าใจใช่ไหม?

เวลาและเงินทั้งหมดนั้น รวมถึงสติของทีมคุณ ได้สูญเปล่าไปแล้ว!

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะแตกต่างออกไปหากคุณได้ใช้วิธีการแบบ Agile

ในการพัฒนาแบบ Agile เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบการทำงาน (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์) คุณจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับส่วนเพิ่มเติมล่าสุดของคุณ ด้วยวิธีนี้ การใช้แนวทาง Agile ทำให้คุณสามารถตัดฟีเจอร์ที่ไม่ดีออกไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเงินในการพัฒนา

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

ด้วยวิธีการแบบ Agile ซอฟต์แวร์ของคุณจะเป็น อย่างเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ

เรียนรู้วิธีการนำกระบวนการทำงานแบบ Agile มาใช้💜

แบบจำลอง SDLC Agile

ตอนนี้เรามาตอบคำถามที่กวนใจกันอยู่:

วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ในกรอบการทำงานแบบAgile มีลักษณะอย่างไร?

คำตอบสั้น ๆ: กระบวนการพัฒนาและแบบจำลองยังคงเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจะกลายเป็น การทำซ้ำและเพิ่มทีละน้อย ตามแนวทางของ Agile ตามที่ระบุไว้ใน Agile manifesto

นั่นหมายความว่าอย่างไร?

  • วนซ้ำ: วงจรจะถูกทำซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • แบบเพิ่มทีละน้อย: ในแต่ละรอบจะมีสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมให้เสมอ (ส่วนที่เพิ่มขึ้น)

แบบจำลอง Agile SDLC ถูกนำไปใช้และทำซ้ำในทุก ๆ รอบ (โดยทั่วไป วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งเดือน) จนกว่าคุณจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย

โปรดจำไว้ว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามามีส่วนร่วมในตอนท้ายของแต่ละรอบการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะของตน จากนั้นข้อเสนอแนะนี้จะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ถัดไป

ดังนั้น นี่คือวิธีที่ขั้นตอนของ SDLC เปลี่ยนแปลงในโมเดล Agile SDLC:

  • การวิเคราะห์ความต้องการ: รวมข้อเสนอแนะที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดรอบการทำงานก่อนหน้า
  • การออกแบบ: ข้อเสนอแนะจะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างการออกแบบการปรับปรุงที่จะเกิดขึ้น
  • การเขียนโค้ดและพัฒนา: นักพัฒนาทำงานเพื่อสร้างส่วนเพิ่มเติม (ซึ่งรวมถึงเพียงบางฟีเจอร์) แทนที่จะสร้างซอฟต์แวร์ทั้งหมดในครั้งเดียว
  • การทดสอบ: ผู้ทดสอบออกแบบและดำเนินการตามแผนการทดสอบตามการเพิ่มขึ้น
  • การปรับใช้: ทีมปฏิบัติการปรับใช้เวอร์ชันที่พัฒนาใหม่
  • การบำรุงรักษา: ทีมปฏิบัติการจะตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นก่อนที่จะเริ่มการทำงานในรอบถัดไป

โปรดทราบว่าในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile หลังจากการปรับใช้แล้ว การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการรับข้อเสนอแนะเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเริ่มวงจรถัดไป

ยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง โมเดลการพัฒนาแบบ Agile กับ โมเดล SDLC แบบดั้งเดิม อย่างชัดเจนใช่ไหม?

ไม่ต้องกังวล เรามีอีกมากมายที่เตรียมไว้ให้คุณ!

โมเดล SDLC แบบ Agile เทียบกับแบบดั้งเดิม

โดยทั่วไป เมื่อผู้คนพูดถึง SDLC พวกเขามักหมายถึงแบบจำลองSDLC แบบน้ำตก (Waterfall ) แบบดั้งเดิม

แล้วโมเดล SDLC แตกต่างกันอย่างไรระหว่าง วิธีการ Agile และ Waterfall?

คำตอบสั้น: โมเดล Agile มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้

ถูกต้องแล้ว กิฟ

ในแบบจำลองน้ำตกแบบดั้งเดิม การมีปฏิสัมพันธ์หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าไม่มีให้ ดังนั้นทีมจึงใช้เวลาเป็นจำนวนมากในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ โดยสมมติ ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร

เมื่อพวกเขาตัดสินใจเลือกคุณสมบัติที่จะสร้างและทำงานแล้ว นั่นจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดโครงการ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์จะดำเนินไปตามปกติเป็นเวลาหนึ่งปี หรือจนกว่าซอฟต์แวร์จะพร้อมและถูกนำไปใช้งานในที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับ Agile SDLCทีม Agileจะไม่ใช้เวลาในระยะความต้องการมากนัก เนื่องจากพวกเขารู้ว่ามันมีความยืดหยุ่นและสามารถกลับมาทบทวนได้ในอนาคต

นี่คือแผนภูมิสรุปความแตกต่างเหล่านี้อย่างรวดเร็ว:

โมเดล SDLC แบบอไจล์แบบจำลอง SDLC แบบดั้งเดิม
ความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนโครงการได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและไม่ยืดหยุ่นจะได้รับการยอมรับเฉพาะในระยะเริ่มต้นของโครงการเท่านั้น
วงจรการทำซ้ำใช้จำนวนครั้งซ้ำตามความจำเป็น โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์รับผิดชอบโครงการทั้งหมดในรอบการทำงานยาวหนึ่งรอบ
แนวทางใช้วิธีการวนซ้ำใช้วิธีเชิงเส้น
เอกสารมีเอกสารขั้นต่ำมีการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด
ขนาดของโครงการเหมาะสำหรับทุกขนาดของโครงการเนื่องจากความสามารถในการปรับตัวเหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากมีขอบเขตของข้อผิดพลาดน้อยกว่า
การวางแผนจำเป็นต้องมีการวางแผนเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มต้น เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังจำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนอย่างเข้มข้นก่อนที่กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้น
การส่งถึงผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้บางส่วนจะถูกส่งมอบเมื่อสิ้นสุดรอบการทำงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จะมีให้เฉพาะในช่วงท้ายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น

ดังนั้น แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?

มาดูข้อดีและข้อเสียของแต่ละโมเดล SDLC กันเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

นี่คือเหตุผลบางประการที่ควรพิจารณาใช้โมเดลแบบดั้งเดิม เช่น โมเดล Waterfall:

  • เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้สะดวก
  • จัดการได้ง่ายเนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้าง
  • เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จชัดเจนแจ่มแจ้ง

ข้อบกพร่องบางประการของวิธีการ SDLC แบบดั้งเดิม ได้แก่:

  • ปัจจัยเสี่ยงสูงเนื่องจากการขาดความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จนกว่าจะถึงช่วงปลายของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์

ตอนนี้ มาดูข้อดีบางประการของรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile:

ข้อเสียบางประการของแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คือ:

  • การปฏิบัติตามกำหนดเวลาอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากวงจรทั้งหมดมีระยะเวลาสั้น
  • ขอบเขตงานที่ขยายตัวอาจกลายเป็นปัญหาได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทางการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ทั้งหมด!

มาดูกันให้ละเอียดว่า:

วิธีจัดการวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่น Agile SDLC

ผมหมายถึง คุณมีเป้าหมาย บทบาทในทีม เป้าประสงค์ และส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากมาย

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เร็วปานสายฟ้าเพื่อจัดการกับ SDLC Agile

ไฟล์แฟลช GIF

สิ่งที่คุณต้องการคือซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังอย่าง ClickUp ซึ่งทำให้การจัดการวงจรชีวิตแบบ Agile เป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน

เดี๋ยวก่อน, ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์คลิกอัพ

ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ:

  • วิธีการใด ๆ เช่นKanban,Agile Scrum หรือ Extreme Programming
  • การจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์หรือแบ็กล็อกสปรินต์ของคุณ
  • การติดตามกระบวนการทดสอบของคุณ เช่น การทดสอบข้อบกพร่องหรือการทดสอบความปลอดภัย
  • กระบวนการวางแผนใด ๆ เช่นการวางแผนสปรินต์หรือการวางแผนทรัพยากร

ClickUp ดูแลคุณแล้ว!

ฟังดูดีใช่ไหม?

มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไรในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์:

A.เป้าหมาย

เป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกโครงการ

หากไม่มีมัน โครงการ ของคุณจะเหมือนเรือที่หลงทางกลางมหาสมุทร

ก่อนเริ่มการวนรอบแรกของวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและระยะสั้นสำหรับโครงการ Agile ของคุณ

นี่คือลักษณะของเป้าหมายในวิธีการแบบ Agile:

  • ปรับแต่งการออกแบบหน้า landing page ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • เพิ่มฟีเจอร์ตัวจับเวลาในหน้าแลนดิ้ง
  • เพิ่มฟีเจอร์ป๊อปอัพเมื่อผู้ใช้พยายามออกจากหน้าเว็บ

โดยปกติแล้ว ในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ความต้องการ คุณมักจะได้รับเป้าหมายหลายประการที่ต้องดูแล

แต่คุณจะติดตามทุกเป้าหมายได้อย่างไร?

การจดบันทึกทุกอย่างลงบนกระดาษแผ่นเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนในปี 2022

ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นกระดาษแผ่นนั้น?!

ลิงกำลังกินกระดาษ

โชคดีที่ฟีเจอร์ เป้าหมาย ของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้!

เป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็น เป้าหมายย่อย ซึ่งสามารถทำให้บรรลุได้ง่ายขึ้น ในขณะที่วิธีนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ยังช่วยกระตุ้นทีมAgile หรือ Scrumของคุณด้วยการให้ความรู้สึกสำเร็จบ่อยครั้ง

นอกจากนี้ เมื่อทุกเป้าหมายถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของทีมคุณโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีภาพที่ชัดเจนว่าพวกเขาใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากเพียงใด

การใช้ เป้าหมาย ของ ClickUp คุณยังสามารถ:

  • วัดผลเป้าหมาย Agile ของคุณด้วยOKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
  • สร้างสกอร์การ์ดรายสัปดาห์เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
  • ติดตามสปรินท์Scrum หรือโครงการใด ๆ แบบเรียลไทม์
เป้าหมายในคลิกอัพ

ข. การทำงานอัตโนมัติ

ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อได้โดยอัตโนมัติ ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากมาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคุณ

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ:

หากเกิดทริกเกอร์และเงื่อนไขเป็นจริง จะมีการดำเนินการการกระทำเฉพาะอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติ

ประมาณว่า:

หากเกมa เปิดตัว และ นักเล่นเกมของคุณพอใจ, แชมเปญก็จะเปิด* ออกมาโดยอัตโนมัติ

ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับเวิร์กโฟลว์โมเดล Agile ของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วย 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ของ ClickUp

นี่คือระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile:

  • เปลี่ยนผู้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
  • ใช้แม่แบบเพื่อประหยัดเวลาในการสร้างงาน
  • อัปเดตความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติเมื่อรายการตรวจสอบถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
  • เปลี่ยนแท็กโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน
  • เก็บถาวรงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ

(คลิก ที่นี่ เพื่อดูการตั้งค่าอัตโนมัติเพิ่มเติม).

การทำงานอัตโนมัติของคลิกอัพ

C. มุมมองหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการนำเรือเดินสมุทร การมีมุมมองที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์เสมอ!

ด้วย มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp คุณสามารถรับภาพรวมที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังจัดการในทุกขั้นตอนของโมเดล SDLC

นี่คือประเภทของมุมมองที่มีให้ใช้ใน ClickUp:

โหมดของฉันในคลิกอัพ

วิธีการใช้มุมมองเหล่านี้?

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการหรือ Scrum Master สามารถใช้มุมมอง Box เพื่อตรวจสอบว่าทีมกำลังทำงานหนักเกินไปหรือไม่ เพียงแค่ดูแวบเดียวเท่านั้น!

นอกจากนี้เมื่อคุณต้องการวางแผนการประชุม Scrum คุณสามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว เพียงคลิกเดียว

D.แผงควบคุม

กัปตันไม่ควรละสายตาจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พวกเราทุกคนจำเรื่องไททานิคได้ใช่ไหม?

ไททานิกกำลังจม

เช่นเดียวกัน ผู้จัดการโครงการต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์

ด้วย แดชบอร์ด ของ ClickUp นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอน!

แดชบอร์ดให้แผนภูมิภาพระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

ด้วยการใช้วิดเจ็ตสปรินต์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มกราฟหลายตัวลงในแดชบอร์ดของคุณได้ เช่น:

แผนภูมิการไหลสะสม

E.สถานะงานที่กำหนดเอง

คุณไม่สามารถโทรหาพนักงานของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อขออัปเดตโครงการได้

ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังจะทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างมากอีกด้วย

เบื่อ ดไวท์

ด้วย ClickUp คุณจะไม่ต้อง ถาม เพื่อขออัปเดตสถานะอีกต่อไป

ฟังดูดี แต่ทำอย่างไร?

ด้วย สถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp คุณสามารถดูสถานะของงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อที่คุณต้องการ

แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งสถานะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโครงการที่เกี่ยวข้องได้

ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ แทนที่จะใช้คำว่า "กำลังดำเนินการ" คุณสามารถใช้คำที่เกี่ยวข้องเช่น "กำลังทดสอบเบต้า"

มุมมองบอร์ด คลิกอัพ

แต่เดี๋ยวก่อน นี่เพิ่งเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น จริงๆ นะ

ClickUp มี ฟีเจอร์ ที่มีประโยชน์มากมาย เพื่อช่วยให้ ชีวิตของผู้จัดการโครงการทุกคนง่ายขึ้น

นี่คือสิ่งเพิ่มเติมที่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile สามารถช่วยคุณได้:

สรุป

ต่างจากแนวทางแบบ Waterfall แนวทาง Agile ใช้กลยุทธ์แบบวนซ้ำและเพิ่มทีละน้อยกับวิธีการ SDLC

ผลลัพธ์คืออะไร?

สินค้าที่ดีกว่าและลูกค้าที่พึงพอใจมากขึ้น!

อย่างไรก็ตาม การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ในขณะที่ต้องคอยดูแลทีม Agile ของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยซอฟต์แวร์ Agile ที่ทรงพลังเช่นClickUp

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโมเดล Agile หรือโมเดล SDLC แบบดั้งเดิมใด ๆ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!

คลิกที่กัปตันเพื่อสมัครใช้ ClickUp และแล่นผ่านวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย!

