การทดสอบแบบอไจล์: กุญแจสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูง

พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การทดสอบแบบอไจล์ หรือยัง?
วิธีการแบบ Agile ใช้การทดสอบหลากหลายรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
และถ้าคุณอยู่ในทีม Agile คุณจะต้องทดสอบ ทุกอย่าง
คล้ายๆ กับริก แซนเชซ นักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจจากรายการริกแอนด์มอร์ตี้
นั่นคือเหตุผลที่เราจะใช้ตัวอย่างจาก Rick and Morty ในบทความนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการทดสอบแบบ Agile
คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ Agile testing ทั้ง 4 ประเภท, Agile testing quadrants, และวิธีจัดการกระบวนการ Agile testing ของคุณได้อย่างง่ายดาย!
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ Agile?
หมายเหตุ: ส่วนนี้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ วิธีการแบบ Agile หากคุณคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้ว คลิกที่นี่ เพื่อไปยังส่วนที่เกี่ยวกับการ ทดสอบ
การจัดการโครงการแบบ Agileช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ในระยะเวลาการพัฒนาที่สั้นกว่า ต่างจากวิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
วิธีการแบบ Agile โดยพื้นฐานแล้วเหมาะกับอัจฉริยะที่คิดเร็วอย่างริค
ทำไม?
มันไม่ทำให้ความก้าวหน้าของเขาหยุดชะงักด้วยกระบวนการที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงให้เขาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมได้
นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของ Agile:
สมมติว่า Rick ต้องการสร้างแอปที่ติดตามตำแหน่งของหลานชายของเขา (Morty) เมื่อทั้งสองคนออกไปผจญภัยด้วยกัน แอปนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ Rick สามารถหาตำแหน่งของ Morty ในมิติคู่ขนานได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พ่อแม่ของ Morty สามารถติดตามที่อยู่ของลูกชายได้อีกด้วย
ท้ายที่สุดแล้ว เราต่างก็รู้ว่าริกเกลียดลูกเขยของเขา เจอร์รี่ มากแค่ไหน ที่ชอบบ่นเกี่ยวกับการผจญภัยของพวกเขา
หากริคใช้วิธีการจัดการโครงการแบบ ดั้งเดิม เขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการให้ข้อมูลจากเจอร์รี่เลย ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีและอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เจอร์รี่ไม่ชอบเลยก็ได้ เนื่องจากเขาไม่เคยถูกปรึกษาหารือ!
อย่างไรก็ตาม หากริคใช้วิธี Agile เขาจะสร้างแอปในหลายๆ'สปรินต์'สั้นๆ และทดสอบหลังจากแต่ละสปรินต์ หลังจากทดสอบแล้ว เขาจะขอความคิดเห็นจากเจอร์รี่และนำไปปรับปรุงในสปรินต์ถัดไป จนในที่สุดก็สร้างแอปสุดท้ายได้ตามที่เจอร์รี่ต้องการ!
เนื่องจากมีการทดสอบมากมายที่เกี่ยวข้องในสปรินต์เหล่านี้ ทีม Agile จึงพึ่งพา วิธีการ การทดสอบที่ซับซ้อนและครอบคลุม
มาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาทั้งหมดกันเถอะ…
หมายเหตุ: แม้ว่า วิธีการแบบ Agile สามารถปรับใช้กับโครงการทุกประเภทได้ แต่ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการนำไปใช้ใน โครงการซอฟต์แวร์
กรอบการทดสอบแบบアジลคืออะไร?
วิธีการทดสอบที่อิงตามค่านิยมและหลักการของ Agileเรียกว่า กรอบการทดสอบแบบ Agile
ดังนั้น จึงปฏิบัติตามแนวทางบางประการจากวิธีการพัฒนาแบบ Agile เช่น:
- ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องแก่ผู้พัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- การรักษาความเรียบง่ายในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์
- การมีส่วนร่วมของทีมทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ลดเอกสารและเพิ่มการสื่อสารโดยตรง
ตามแนวทางเหล่านี้ ทีม Agile ใช้เทคนิคการทดสอบ Agile 4 ประเภท:
(คลิกที่หัวข้อเพื่อไปยังส่วนที่เกี่ยวกับประเภทการทดสอบแต่ละประเภท)*
แต่ทำไมทีม Agile ถึงใช้วิธีการทดสอบของตัวเอง?
นั่นก็เหมือนกับการสงสัยว่าทำไมริคถึงสร้างของของเขาเองแทนที่จะซื้อ!
เพราะมันเจ๋งกว่าเยอะ!
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวแน่นอน
ทีม Agile ปฏิบัติตามวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ที่แตกต่าง เนื่องจากวิธีการทดสอบแบบดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อม Agile
มาดูกันว่า เทคนิคการทดสอบแบบ Agile แตกต่างจาก การทดสอบแบบดั้งเดิม อย่างไร
ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการทดสอบแบบดั้งเดิมและแบบ Agile
1. ความถี่ของการทดสอบ
ในวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น การทดสอบแบบWaterfallผลิตภัณฑ์จะถูกทดสอบเพียง หลังจากสิ้นสุดวงจรการพัฒนา เท่านั้น แต่เนื่องจากขอบเขตของการทดสอบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทีมงานจึงมักจะเลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือลดขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ วิธีการทดสอบแบบ Agile แนะนำให้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยการผสานรวมคุณสมบัติใหม่ ๆ ในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ทีมจะสร้างฟีเจอร์และทดสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งได้ภายในกำหนดเวลา
2. ลักษณะของทีมทดสอบ
การทดสอบแบบดั้งเดิมมักจะดำเนินการโดยทีมประกันคุณภาพหรือ QA แยกต่างหากซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ทีม QA ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับนักพัฒนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแยกข้อมูล ภายในทีม
กระบวนการแบบ Agile อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและการสร้างระบบการสื่อสารสำหรับทีมทดสอบของคุณ
ทุกทีมทำงาน ร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ และไม่จำเป็นต้องมีทีม QA แยกต่างหาก
นักพัฒนาสร้างการทดสอบ, ดำเนินการทดสอบ, และ นอกจากนี้ ยังค้นหาวิธีแก้ไข. สิ่งนี้ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมมีความเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกันในผลิตภัณฑ์.
แล้วใครคือผู้ทดสอบแบบ Agile?
ทุกคนในทีม Agile สามารถเป็นผู้ทดสอบได้ และไม่มีใครถูกจ้าง เพียง เพื่อทำงานนั้นอย่างเดียว
แต่ตามความเชื่อของริกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ผู้ทดสอบแบบอไจล์จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในบางสิ่ง:
- ทักษะการสื่อสาร
- ความร่วมมือ
- การจัดการตนเอง
- การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
- ทักษะทางเทคนิค (โดยเฉพาะสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ) และประสบการณ์ในการทดสอบเชิงสำรวจ
- เอกสาร
4 ประเภทของการทดสอบแบบアジล
ตอนนี้คุณทราบพื้นฐานของการทดสอบแบบ Agile แล้ว เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทการทดสอบทั้ง 4 ประเภทและวิธีการดำเนินการทดสอบเหล่านั้น
มาดำดิ่งสู่มิติใหม่นี้กันเลย!
ประเภทที่ 1: การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม (BDD)
จำได้ไหมว่าริกหนีออกจากเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของสหพันธ์กาแล็กซี่ได้อย่างไร?
เขาวางแผนระบบให้ผู้สอบสวนของเขาเชื่อว่าแผนของเขาล้มเหลว
และนั่นคือวิธีที่เขาสามารถพลิกเกมทั้งหมดได้!
การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม หรือ BDD มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไม่ผ่านการทดสอบ!
ทำไม?
ทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวในการทดสอบ BDD มันจะบอกนักพัฒนาอย่างชัดเจนว่ามันตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไร ความรู้นี้ช่วยให้พวกเขาสร้างฟีเจอร์ที่สามารถแก้ไขพฤติกรรมนี้ได้
แล้วมันดำเนินการอย่างไร?
ผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, และนักวิเคราะห์ธุรกิจ ร่วมกันสร้างรายการของสถานการณ์หรือ 'กรณีทดสอบ' ที่พวกเขาต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เขียนด้วยไวยากรณ์ Gherkin: Given/When/Then
ตัวอย่างกรณีทดสอบสำหรับแอปติดตามมอร์ตี้ของริกอาจเป็น:
เนื่องจาก แผนล้มเหลว, เมื่อ มอร์ตี้สูญหายในอวกาศ และ เวลา, ดังนั้น แอปควรสามารถชี้ตำแหน่งและกรอบเวลาของเขาได้.
ทีมทดสอบปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการที่ผลิตภัณฑ์จะใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น
และเนื่องจากกิจกรรมการทดสอบเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาแบบ Agile ผลิตภัณฑ์จึง ควรล้มเหลว ในสถานการณ์เหล่านี้!
ควบคู่กับ การทดสอบ นักพัฒนาจะสร้างฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบ BDD
พวกเขาทดสอบผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้ผลที่ต้องการ โดยปรับปรุงให้ดีขึ้นในแต่ละรอบการพัฒนา
เหมือนกับที่ริค, มอร์ตี้, และน้องสาวของเขา ซัมเมอร์, พบวิธีแบ่งเวลาเพื่อทำสิ่งต่างๆ พร้อมกัน!
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่มีกฎเกณฑ์ในการเดินทางข้ามเวลา (ซึ่งริกแทบจะปฏิบัติตามเสมอ), คุณจำเป็นต้องระมัดระวังบางสิ่งเมื่อทำการทดสอบ BDD
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบ BDD ได้แก่:
- เขียนกรณีทดสอบที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนที่สามารถดำเนินการได้
- ใช้การทดสอบอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในทุกกรณีทดสอบ
- จำกัดเอกสารแต่ไม่ลืมบันทึกจุดสำคัญทั้งหมด
ประเภทที่ 2: การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบการยอมรับ (ATDD)
ATDD หรือการทดสอบการยอมรับมีความคล้ายคลึงกับการทดสอบ BDD มาก
พวกเขาทั้งสองทำตามกระบวนการเดียวกันคือ:
เขียนเกณฑ์การทดสอบ –> ทดสอบผลิตภัณฑ์ –> ล้มเหลวในการทดสอบ –> สร้างฟีเจอร์เพื่อให้ผ่านการทดสอบ –> ทดสอบอีกครั้ง –> ผ่านการทดสอบ
อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะพวกเขา ดูเหมือน คล้ายกัน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้น
เหมือนกับที่ริกและมอร์ตี้สังเกตเห็น "ความแตกต่างเล็กน้อย" ระหว่างจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในทำนองเดียวกัน BDD และการทดสอบการยอมรับมีความแตกต่างกันในสองประเด็นสำคัญ:
- ในขณะที่ ATDD ดำเนินการโดยมีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากลูกค้า BDD จะรวมถึงเฉพาะนักวิเคราะห์ธุรกิจ (นอกเหนือจากนักพัฒนา) เท่านั้น
- ATDD มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ดังนั้นจึงรวมถึงลูกค้าด้วย อย่างไรก็ตาม BDD จะทดสอบเฉพาะพฤติกรรมทางเทคนิคเท่านั้น
สิ่งนี้ช่วยลดแรงกดดันจากนักพัฒนาในการทำความเข้าใจ (หรือคาดเดา) ความต้องการของลูกค้า พวกเขาสามารถรวมและสอบถามลูกค้าได้โดยตรงระหว่างกระบวนการ!
ตัวอย่าง สถานการณ์การทดสอบการยอมรับ สำหรับตัวติดตาม Rick's Morty อาจเป็น:
การแนะนำ Jerry ที่ไม่คุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์ของการเดินทางข้ามเวลา
แม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ แต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้งาน ดังนั้น ริคจะเชิญเจอร์รีมาร่วมทดสอบแอปพลิเคชันและประเมินความสามารถในการใช้งานของมัน
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ควรปฏิบัติตามในการทดสอบการยอมรับ:
- รับข้อเสนอแนะโดยตรงจากลูกค้าผ่านการใช้กลุ่มสนทนาหรือแบบสำรวจ
- ให้บุคลากรที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคและต้องติดต่อกับลูกค้าเข้าร่วมในกระบวนการเพื่อโต้ตอบกับลูกค้า
- สร้างรายการ 'เกณฑ์การยอมรับ' และตรวจสอบกับพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า
- ให้คำตอบของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile หลังการทดสอบ
ทำตามทั้งหมดนี้ และบางที บางทีคุณอาจจะช่วยเจอร์รี่ให้รอดพ้นจากตัวเขาเองได้!
ประเภทที่ 3: การทดสอบเชิงสำรวจ
จำได้ไหมว่าเครือข่ายเคเบิลข้ามมิติ (ที่ริกกับมอร์ตี้ชอบมาก) ดูเหมือนจะไม่มีบท?
แต่เฮ้ นั่นแหละคือเหตุผลที่เราชอบมันมากขนาดนี้ ใช่ไหมล่ะ?!
และถ้าคุณเป็นแฟนรายการทีวีที่เน้นการด้นสดอย่าง Rick and Morty คุณจะพบว่า การทดสอบเชิงสำรวจ นั้นถูกใจคุณเช่นกัน เพราะมันก็ไม่ยึดติดกับสคริปต์เช่นกัน!
ผู้ทดสอบที่ใช้วิธีนี้จะ เล่นอย่างไม่เป็นระเบียบ กับผลิตภัณฑ์ เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
อย่างไรก็ตาม มีวิธีการในความบ้าคลั่งนี้!
ขณะที่พวกเขากำลังเล่นกับผลิตภัณฑ์, ผู้ทดสอบแบบสำรวจ:
- ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างเฉพาะเจาะจง
- นำบุคลิกผู้ใช้มาใช้
- บันทึกกิจกรรมของพวกเขา
- ออกแบบการทดสอบใหม่พร้อมกัน
นี่ทำให้กระบวนการ เป็นวิทยาศาสตร์, สนุก, และน่าตื่นเต้น… สิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คู่หูที่เต็มไปด้วยพลังนี้ติดใจ!
เพื่อให้การทดสอบเชิงสำรวจมีประสิทธิภาพ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
- สร้างบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบทั้งหมด
- โปรดสังเกตฟังก์ชันที่ไม่ได้ทดสอบในแต่ละรอบเพื่อทดสอบในภายหลัง
- ปรับแต่งบุคลิกผู้ใช้ให้สอดคล้องกับกรอบความคิดของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- บันทึกและสื่อสารรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ประเภทที่ 4: การทดสอบแบบเซสชัน
การทดสอบแบบเซสชันมีลักษณะคล้ายกับการทดสอบเชิงสำรวจเมื่อพูดถึงการนำการทดสอบที่สร้างสรรค์และไหลลื่นมาใช้
อย่างไรก็ตาม การทดสอบเชิงสำรวจเหมาะสำหรับผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่ได้เน้นความรับผิดชอบและโครงสร้าง
นั่นคือจุดที่ การทดสอบแบบเซสชัน ช่วยได้
มันใช้วิธีการทดสอบแบบด้นสดเช่นเดียวกับเดิม แต่ยังมีโครงสร้างเพิ่มเติมด้วย:
- แผนการทดสอบ ที่ระบุเป้าหมายของแต่ละเซสชันการทดสอบ
- เซสชันที่มีกรอบเวลา ซึ่งผู้ทดสอบต้องสรุปการทดสอบ
- รายงานการทดสอบ ที่ผู้ทดสอบส่งเพื่อรายงานกิจกรรมในแต่ละเซสชั่น
- การสรุปผล เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบระหว่างผู้ทดสอบและผู้จัดการหลังจากการทดสอบแต่ละครั้ง
วิธีการทดสอบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของการทดสอบเชิงสำรวจ แต่มันยังสามารถเป็น ก้าวสำคัญสำหรับทีมทดสอบ ในการติดตามแนวทางการทดสอบที่เปิดกว้างมากขึ้น
และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการทดสอบแบบเซสชัน นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ควรปฏิบัติตาม:
- กำหนดตารางการทดสอบ (พร้อมวาระการประชุมสำหรับแต่ละช่วง) ล่วงหน้า
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับแต่ละรอบการทดสอบ
- ดำเนินการทดสอบโดยไม่หยุดชะงัก
- หารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในระหว่างการสรุปหลังการประชุม
อะไรคือ Agile Testing Quadrants?
การรู้เกี่ยวกับประเภทของการทดสอบต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีมาก
แต่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการ นำความรู้นี้ไปใช้ มิฉะนั้นคุณอาจจะสร้างสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเช่น นี้
ดังนั้น คุณควรใช้ การทดสอบใด และ เมื่อใด?*
สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เมื่อใดที่คุณควรรวม การทดสอบอัตโนมัติ ไว้ใน กลยุทธ์การทดสอบแบบ Agile?*
การทดสอบแบบอไจล์มีคำตอบสำหรับทั้งสองคำถามนี้ และนี่คือลักษณะของมัน:
(ไม่ต้องกังวลถ้ามันดูสับสน เราจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟัง!)
ส่วนสี่ส่วนได้มาตามข้อกำหนดเหล่านี้:
- แกน 'X': แบ่งการทดสอบออกเป็น ที่มุ่งเน้นธุรกิจ (ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า) และ ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี (เข้าใจพฤติกรรมทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์)
- แกน Y: แบ่งการทดสอบออกเป็นว่าคุณกำลัง สนับสนุน หรือ วิจารณ์ ผลิตภัณฑ์
สิ่งนี้ก่อให้เกิด 4 ประเภทการทดสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 มุมมองดังต่อไปนี้:
การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 1: การทดสอบอัตโนมัติ
นี่คือชุดของวิธีการทดสอบทางเทคโนโลยีหรือการทดสอบหน่วยที่ช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ตัวอย่าง: การทดสอบหน่วย, การทดสอบส่วนประกอบ
การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 2: การทดสอบอัตโนมัติและการทดสอบด้วยมือ
นี่คือการทดสอบที่มุ่งเน้นธุรกิจซึ่งสนับสนุนทีมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจที่ดีขึ้น ตัวอย่าง: การทดสอบการทำงาน
การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 3: การทดสอบด้วยมือ
นี่คือการทดสอบที่มุ่งเน้นไปยังธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้, การทดสอบเชิงสำรวจ
การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 4: เครื่องมือ
นี่คือการทดสอบทางเทคนิคที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงาน (ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติที่ลูกค้าเห็น เช่น ความปลอดภัย การบำรุงรักษา ความสามารถในการขยายตัว ฯลฯ) ตัวอย่าง: การทดสอบประสิทธิภาพและการทดสอบโหลด
เนื่องจากการทดสอบแบบ Agile ปฏิบัติตามค่านิยมและหลักการของ Agile จึงไม่มีการแนะนำกฎ ที่ตายตัวและเคร่งครัด สำหรับการทดสอบ แต่จะสนับสนุนให้คุณตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามความต้องการของทีมของคุณ
หรืออย่างที่ริกพูดว่า:
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าแต่ละส่วนจะได้รับการกำหนดหมายเลขไว้แล้ว แต่คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามลำดับเดียวกัน
คุณสามารถเลือกประเภทของการทดสอบได้ตามความต้องการปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ดังนั้น นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามตัวเองก่อนสร้างแผนการทดสอบ:
- ทีมของคุณมีความสามารถ (ทั้งทักษะและทรัพยากร) ที่จะทำการทดสอบเฉพาะนี้ได้หรือไม่?
- คุณกำลังทดสอบคุณสมบัติที่มีความสำคัญในโครงการของคุณอยู่หรือไม่
- คุณจะจัดการการทดสอบอย่างต่อเนื่องและกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ไปพร้อมกันได้อย่างไร?
- คุณต้องการทดสอบด้วยตนเองหรือทดสอบอัตโนมัติหรือไม่?
โบนัส:สี่เหลี่ยมหนี้เทคโนโลยี
ในที่สุด คำถามเดียวที่คุณต้องตอบคือ:
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการทดสอบแบบ Agile จะช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?
วิธีจัดการกระบวนการทดสอบแบบอไจล์
จำได้ไหมว่าทำไมสหพันธ์กาแล็กซี่ และ เหล่านักรบรับจ้างนับล้านจากทั่วทั้งจักรวาลถึงได้ไล่ล่าริกเพราะปืนประตูมิติของเขา?
นั่นคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตของ เครื่องมือที่ดีจริงๆ!
แม้ว่าเป้าหมายการทดสอบแบบ Agile ของคุณจะไม่ครอบคลุมการเดินทางข้ามเวลาและอวกาศ แต่กระบวนการทดสอบและพัฒนาของคุณก็ยังคงท้าทายไม่แพ้กัน
คุณอาจพบอุปสรรคต่อไปนี้ในกระบวนการทดสอบของคุณ:
- ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- ขาดข้อมูลเพียงพอ
- ขาดผู้ทดสอบที่มีทักษะ
- การประสานงานระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และแน่นอน ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีม Agile ใด ๆ: การทดสอบอย่างต่อเนื่อง, ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น.
โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดนี้!
คุณต้องการ 'ปืนพอร์ทัล' ของคุณ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ทรงพลัง และคล่องตัว.
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agileแบบ ครบวงจร เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการ: ClickUp!
ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในการจัดการโครงการแบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย มันมี ทุกอย่าง เพื่อสนับสนุนทีม Agile หรือScrum ใด ๆ!
มาดูกันว่าซอฟต์แวร์ที่เหมือนประตูมิติปืนนี้สามารถช่วยจัดการกระบวนการทดสอบแบบ Agile ของคุณได้อย่างไร:
ก. ปรับปรุงกระบวนการทดสอบและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพด้วยงาน,งานย่อย, และรายการตรวจสอบ
แน่นอน ริกเป็นอัจฉริยะ แต่คุณไม่สามารถไว้วางใจเขาได้เสมอกับงานเล็ก ๆ ง่าย ๆ
ดูบัตรคำใบนี้สิ สำหรับคำกล่าวของเพื่อนเจ้าบ่าวที่ดีที่สุดของเขา!
ทีม Agile ของคุณ (แม้ว่าพวกเขาจะจดบันทึกได้ดีกว่า Rick ก็ตาม) ก็ยังต้องการการสนับสนุนในการจัดการกระบวนการทดสอบและพัฒนาของพวกเขาด้วยเช่นกัน
งาน, งานย่อย และ รายการตรวจสอบ ของ ClickUp จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับกิจกรรมการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- งานและงานย่อย: แบ่งแผนการทดสอบแบบ Agile ของคุณออกเป็นงานและงานย่อย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมคนใดก็ได้
- รายการตรวจสอบ: สร้างรายการของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแม้กระทั่งการทดสอบคุณภาพเพื่อตรวจสอบในระหว่างการทดสอบแบบ Agile
นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นได้มากขึ้นด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การจัดลำดับ: เพิ่มรายการย่อยได้มากเท่าที่ต้องการในรายการตรวจสอบของคุณ
- ฟังก์ชันการลากและวาง: ย้ายรายการเพื่อจัดตารางใหม่
- การมอบหมายรายการ: มอบหมายรายการจากรายการไปยังสมาชิกทีมหลายคนโดยตรง
- เทมเพลต: สร้างเทมเพลตที่สามารถใช้ซ้ำได้สำหรับรายการตรวจสอบและเพิ่มลงในโปรเจกต์ของคุณ
ข. บันทึกทุกรายละเอียดในเอกสาร
บางครั้งคุณก็แค่ต้องเขียนอะไรบางอย่างลงไป ใช่ไหม?
แต่ด้วยฟีเจอร์ เอกสาร ของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีเอเลี่ยนที่ไม่จริงและปรสิตมาช่วยจดบันทึกอีกต่อไป!
คุณสามารถสร้างเอกสารเพื่อบันทึก:
- กลยุทธ์การทดสอบแบบアジล
- แผนการทดสอบ
- เอกสารการทดสอบ
- คำแนะนำสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถใช้ Docs เพื่อสร้างวิกิภายในองค์กรของคุณเองสำหรับวิธีการทดสอบแบบ Agile ได้อีกด้วย!
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณสามารถค้นหาเอกสารทั้งหมดเหล่านี้ได้ข้างๆ โครงการของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา!
การเขียนใน ClickUp Docs นั้นสนุกมาก เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์เพื่อเอกสารที่มีลักษณะโดดเด่น
- การจัดวางหน้าภายในเอกสารเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้เพื่อรวมสมาชิกทีมในการแก้ไข
- ความสามารถในการให้ Google ดัชนีเอกสารเหล่านี้เพื่อแสดงในผลการค้นหา
C. ติดตามเวลาด้วยระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟ
การจัดการเวลาเป็นเรื่องยาก และมันแทบจะน่าล่อใจให้ย้อนเวลากลับไปเพื่อทำบางสิ่งให้เสร็จ
แต่คุณไม่อยากจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับ 'ตำรวจสายเวลา' ที่นี่:
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยจัดการเวลาของคุณได้ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากสำหรับสมาชิกในทีมที่ทำงานจาก ระยะไกลหรือนอกสถานที่
คุณสามารถเข้าถึงตัวติดตามได้ ภายใน ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเพิ่มป้ายกำกับ บันทึก และจัดประเภทเวลาเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
แต่หากคุณกำลังใช้ตัวติดตามเวลาของบุคคลที่สามอยู่แล้ว เช่นTime Doctor, Hubstaff หรือToggl คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบการใช้เวลาและวางแผนการทดสอบของคุณได้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามเวลา!
ง.แบ่งปันสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โปรดจำไว้ว่า ทีม Agile จำเป็นต้องทำงานร่วมกับทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี
เพื่อช่วยคุณในที่นี้ ClickUp อนุญาตให้คุณแชร์ สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง กับพวกเขาได้ คุณสามารถแชร์ไฟล์โครงการ, โฟลเดอร์, และรายการงานของคุณกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของคุณ
แต่คุณยังสามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เมื่ออยู่ใน Workspace ของคุณโดยการตั้งค่า'สิทธิ์' ของพวกเขา
นี่คือตัวอย่างสิทธิ์บางประการที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
- สามารถดูได้: ดูรายละเอียดโครงการแต่ไม่สามารถโต้ตอบได้
- สามารถแสดงความคิดเห็น: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและรายการงาน
- สามารถแก้ไขได้: แก้ไขงานได้แต่ไม่สามารถสร้างงานใหม่
- สร้างและแก้ไข: สร้างและแก้ไขงานและงานย่อย
- สามารถลบได้: ลบงานที่พวกเขาไม่ได้สร้าง
นี่จะช่วยให้คุณรวมลูกค้าไว้ในกระบวนการทดสอบ ATDD ของคุณ
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!
เช่นเดียวกับจำนวนของ Mr. Meeseeks ที่รวมตัวกันเพื่อรับใช้ Jerry รายการคุณสมบัติของ ClickUp นั้นไม่มีที่สิ้นสุด!
อย่างไรก็ตาม ต่างจากพวกเขา คุณสมบัติเหล่านี้จะ ประสบความสำเร็จจริง ในการตอบสนองความต้องการในการทดสอบแบบ Agile ของคุณ!
คุณสมบัติ ที่น่าทึ่งของAgile ที่ClickUp มอบให้กับทีมของคุณ ได้แก่:
- แดชบอร์ด: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ต เช่นแผนภูมิวงกลมและการคำนวณ และติดตามคะแนน Agile และ Scrumของคุณ
- Notepad:เข้าถึงสมุดบันทึกจากแดชบอร์ดของคุณเพื่อจดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็ว
- เป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายการทดสอบ, แปลงเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้, และติดตาม
- ลำดับความสำคัญ: ดำเนินการทดสอบตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะเฉพาะสำหรับการทดสอบของคุณ
- แผนภูมิแกนต์: แสดงภาพไทม์ไลน์โครงการของคุณอย่างครบถ้วน
- การอัตโนมัติโครงการ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำมากกว่า 50 งานระหว่างการทดสอบและประหยัดเวลา
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android ที่ทรงพลัง: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
สรุป
การเข้าใจวิธีการทดสอบแบบ Agile สามารถให้ประโยชน์แก่ทีมของคุณได้
ท้ายที่สุดแล้ว กลยุทธ์การทดสอบแบบ Agile ของคุณคือ หัวใจ ของวิธีการ Agile
ยิ่งการทดสอบของคุณมีความมุ่งเน้นและแม่นยำมากเท่าใด ผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
แต่การทดสอบที่ดีต้องการมากกว่าความรู้และทักษะ
คุณยังจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แม่นยำระดับเลเซอร์เพื่อช่วยในการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ห้องทดลองของริกในการสร้างมันขึ้นมา
ทุกสิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp!
มันมีชุดคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การทดสอบแบบ Agile ใด ๆ พร้อมด้วยการสนับสนุนการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อม Agile
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเฉลิมฉลองการผจญภัยในการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณ เหมือนกับริคและหลานๆ ของเขา!