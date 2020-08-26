บล็อก ClickUp
การทดสอบแบบอไจล์: กุญแจสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูง

Holly
HollySenior Coaching Program Manager
26 สิงหาคม 2563

พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การทดสอบแบบอไจล์ หรือยัง?

วิธีการแบบ Agile ใช้การทดสอบหลากหลายรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

และถ้าคุณอยู่ในทีม Agile คุณจะต้องทดสอบ ทุกอย่าง

คล้ายๆ กับริก แซนเชซ นักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจจากรายการริกแอนด์มอร์ตี้

นั่นทั้งหมดเป็นเพียงภาพเคลื่อนไหวทดสอบ

นั่นคือเหตุผลที่เราจะใช้ตัวอย่างจาก Rick and Morty ในบทความนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการทดสอบแบบ Agile

คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ Agile testing ทั้ง 4 ประเภท, Agile testing quadrants, และวิธีจัดการกระบวนการ Agile testing ของคุณได้อย่างง่ายดาย!

มาเริ่มกันเลย!

อะไรคือ Agile?

หมายเหตุ: ส่วนนี้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ วิธีการแบบ Agile หากคุณคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้ว คลิกที่นี่ เพื่อไปยังส่วนที่เกี่ยวกับการ ทดสอบ

การจัดการโครงการแบบ Agileช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ในระยะเวลาการพัฒนาที่สั้นกว่า ต่างจากวิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม

วิธีการแบบ Agile โดยพื้นฐานแล้วเหมาะกับอัจฉริยะที่คิดเร็วอย่างริค

ทำไม?

มันไม่ทำให้ความก้าวหน้าของเขาหยุดชะงักด้วยกระบวนการที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงให้เขาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมได้

นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของ Agile:

สมมติว่า Rick ต้องการสร้างแอปที่ติดตามตำแหน่งของหลานชายของเขา (Morty) เมื่อทั้งสองคนออกไปผจญภัยด้วยกัน แอปนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ Rick สามารถหาตำแหน่งของ Morty ในมิติคู่ขนานได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พ่อแม่ของ Morty สามารถติดตามที่อยู่ของลูกชายได้อีกด้วย

ท้ายที่สุดแล้ว เราต่างก็รู้ว่าริกเกลียดลูกเขยของเขา เจอร์รี่ มากแค่ไหน ที่ชอบบ่นเกี่ยวกับการผจญภัยของพวกเขา

ริคเบื่อหน่ายกับการบ่นของเจอร์รี่

หากริคใช้วิธีการจัดการโครงการแบบ ดั้งเดิม เขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการให้ข้อมูลจากเจอร์รี่เลย ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีและอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เจอร์รี่ไม่ชอบเลยก็ได้ เนื่องจากเขาไม่เคยถูกปรึกษาหารือ!

อย่างไรก็ตาม หากริคใช้วิธี Agile เขาจะสร้างแอปในหลายๆ'สปรินต์'สั้นๆ และทดสอบหลังจากแต่ละสปรินต์ หลังจากทดสอบแล้ว เขาจะขอความคิดเห็นจากเจอร์รี่และนำไปปรับปรุงในสปรินต์ถัดไป จนในที่สุดก็สร้างแอปสุดท้ายได้ตามที่เจอร์รี่ต้องการ!

เนื่องจากมีการทดสอบมากมายที่เกี่ยวข้องในสปรินต์เหล่านี้ ทีม Agile จึงพึ่งพา วิธีการ การทดสอบที่ซับซ้อนและครอบคลุม

มาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาทั้งหมดกันเถอะ…

หมายเหตุ: แม้ว่า วิธีการแบบ Agile สามารถปรับใช้กับโครงการทุกประเภทได้ แต่ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการนำไปใช้ใน โครงการซอฟต์แวร์

กรอบการทดสอบแบบアジลคืออะไร?

วิธีการทดสอบที่อิงตามค่านิยมและหลักการของ Agileเรียกว่า กรอบการทดสอบแบบ Agile

ดังนั้น จึงปฏิบัติตามแนวทางบางประการจากวิธีการพัฒนาแบบ Agile เช่น:

ตามแนวทางเหล่านี้ ทีม Agile ใช้เทคนิคการทดสอบ Agile 4 ประเภท:

(คลิกที่หัวข้อเพื่อไปยังส่วนที่เกี่ยวกับประเภทการทดสอบแต่ละประเภท)*

แต่ทำไมทีม Agile ถึงใช้วิธีการทดสอบของตัวเอง?

นั่นก็เหมือนกับการสงสัยว่าทำไมริคถึงสร้างของของเขาเองแทนที่จะซื้อ!

ริกสร้างผลงานของตัวเอง

เพราะมันเจ๋งกว่าเยอะ!

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวแน่นอน

ทีม Agile ปฏิบัติตามวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ที่แตกต่าง เนื่องจากวิธีการทดสอบแบบดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อม Agile

มาดูกันว่า เทคนิคการทดสอบแบบ Agile แตกต่างจาก การทดสอบแบบดั้งเดิม อย่างไร

ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการทดสอบแบบดั้งเดิมและแบบ Agile

1. ความถี่ของการทดสอบ

ในวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น การทดสอบแบบWaterfallผลิตภัณฑ์จะถูกทดสอบเพียง หลังจากสิ้นสุดวงจรการพัฒนา เท่านั้น แต่เนื่องจากขอบเขตของการทดสอบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทีมงานจึงมักจะเลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือลดขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ วิธีการทดสอบแบบ Agile แนะนำให้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยการผสานรวมคุณสมบัติใหม่ ๆ ในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ทีมจะสร้างฟีเจอร์และทดสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งได้ภายในกำหนดเวลา

2. ลักษณะของทีมทดสอบ

การทดสอบแบบดั้งเดิมมักจะดำเนินการโดยทีมประกันคุณภาพหรือ QA แยกต่างหากซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ทีม QA ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับนักพัฒนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแยกข้อมูล ภายในทีม

กระบวนการแบบ Agile อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและการสร้างระบบการสื่อสารสำหรับทีมทดสอบของคุณ

ทุกทีมทำงาน ร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ และไม่จำเป็นต้องมีทีม QA แยกต่างหาก

นักพัฒนาสร้างการทดสอบ, ดำเนินการทดสอบ, และ นอกจากนี้ ยังค้นหาวิธีแก้ไข. สิ่งนี้ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมมีความเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกันในผลิตภัณฑ์.

แล้วใครคือผู้ทดสอบแบบ Agile?

ทุกคนในทีม Agile สามารถเป็นผู้ทดสอบได้ และไม่มีใครถูกจ้าง เพียง เพื่อทำงานนั้นอย่างเดียว

แต่ตามความเชื่อของริกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ผู้ทดสอบแบบอไจล์จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในบางสิ่ง:

4 ประเภทของการทดสอบแบบアジล

ตอนนี้คุณทราบพื้นฐานของการทดสอบแบบ Agile แล้ว เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทการทดสอบทั้ง 4 ประเภทและวิธีการดำเนินการทดสอบเหล่านั้น

มาดำดิ่งสู่มิติใหม่นี้กันเลย!

ประเภทที่ 1: การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม (BDD)

จำได้ไหมว่าริกหนีออกจากเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของสหพันธ์กาแล็กซี่ได้อย่างไร?

เขาวางแผนระบบให้ผู้สอบสวนของเขาเชื่อว่าแผนของเขาล้มเหลว

และนั่นคือวิธีที่เขาสามารถพลิกเกมทั้งหมดได้!

ริกกำลังปรับแต่งระบบ

การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม หรือ BDD มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไม่ผ่านการทดสอบ!

ทำไม?

ทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวในการทดสอบ BDD มันจะบอกนักพัฒนาอย่างชัดเจนว่ามันตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไร ความรู้นี้ช่วยให้พวกเขาสร้างฟีเจอร์ที่สามารถแก้ไขพฤติกรรมนี้ได้

แล้วมันดำเนินการอย่างไร?

ผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, และนักวิเคราะห์ธุรกิจ ร่วมกันสร้างรายการของสถานการณ์หรือ 'กรณีทดสอบ' ที่พวกเขาต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์

เหล่านี้เขียนด้วยไวยากรณ์ Gherkin: Given/When/Then

ตัวอย่างกรณีทดสอบสำหรับแอปติดตามมอร์ตี้ของริกอาจเป็น:

เนื่องจาก แผนล้มเหลว, เมื่อ มอร์ตี้สูญหายในอวกาศ และ เวลา, ดังนั้น แอปควรสามารถชี้ตำแหน่งและกรอบเวลาของเขาได้.

ทีมทดสอบปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการที่ผลิตภัณฑ์จะใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

และเนื่องจากกิจกรรมการทดสอบเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาแบบ Agile ผลิตภัณฑ์จึง ควรล้มเหลว ในสถานการณ์เหล่านี้!

ควบคู่กับ การทดสอบ นักพัฒนาจะสร้างฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบ BDD

พวกเขาทดสอบผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้ผลที่ต้องการ โดยปรับปรุงให้ดีขึ้นในแต่ละรอบการพัฒนา

เหมือนกับที่ริค, มอร์ตี้, และน้องสาวของเขา ซัมเมอร์, พบวิธีแบ่งเวลาเพื่อทำสิ่งต่างๆ พร้อมกัน!

การทำหลายสิ่งพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่มีกฎเกณฑ์ในการเดินทางข้ามเวลา (ซึ่งริกแทบจะปฏิบัติตามเสมอ), คุณจำเป็นต้องระมัดระวังบางสิ่งเมื่อทำการทดสอบ BDD

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบ BDD ได้แก่:

  • เขียนกรณีทดสอบที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนที่สามารถดำเนินการได้
  • ใช้การทดสอบอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในทุกกรณีทดสอบ
  • จำกัดเอกสารแต่ไม่ลืมบันทึกจุดสำคัญทั้งหมด

ประเภทที่ 2: การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบการยอมรับ (ATDD)

ATDD หรือการทดสอบการยอมรับมีความคล้ายคลึงกับการทดสอบ BDD มาก

พวกเขาทั้งสองทำตามกระบวนการเดียวกันคือ:

เขียนเกณฑ์การทดสอบ –> ทดสอบผลิตภัณฑ์ –> ล้มเหลวในการทดสอบ –> สร้างฟีเจอร์เพื่อให้ผ่านการทดสอบ –> ทดสอบอีกครั้ง –> ผ่านการทดสอบ

อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะพวกเขา ดูเหมือน คล้ายกัน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้น

เหมือนกับที่ริกและมอร์ตี้สังเกตเห็น "ความแตกต่างเล็กน้อย" ระหว่างจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ในทำนองเดียวกัน BDD และการทดสอบการยอมรับมีความแตกต่างกันในสองประเด็นสำคัญ:

  • ในขณะที่ ATDD ดำเนินการโดยมีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากลูกค้า BDD จะรวมถึงเฉพาะนักวิเคราะห์ธุรกิจ (นอกเหนือจากนักพัฒนา) เท่านั้น
  • ATDD มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ดังนั้นจึงรวมถึงลูกค้าด้วย อย่างไรก็ตาม BDD จะทดสอบเฉพาะพฤติกรรมทางเทคนิคเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยลดแรงกดดันจากนักพัฒนาในการทำความเข้าใจ (หรือคาดเดา) ความต้องการของลูกค้า พวกเขาสามารถรวมและสอบถามลูกค้าได้โดยตรงระหว่างกระบวนการ!

ตัวอย่าง สถานการณ์การทดสอบการยอมรับ สำหรับตัวติดตาม Rick's Morty อาจเป็น:

การแนะนำ Jerry ที่ไม่คุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์ของการเดินทางข้ามเวลา

แม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ แต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้งาน ดังนั้น ริคจะเชิญเจอร์รีมาร่วมทดสอบแอปพลิเคชันและประเมินความสามารถในการใช้งานของมัน

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ควรปฏิบัติตามในการทดสอบการยอมรับ:

  • รับข้อเสนอแนะโดยตรงจากลูกค้าผ่านการใช้กลุ่มสนทนาหรือแบบสำรวจ
  • ให้บุคลากรที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคและต้องติดต่อกับลูกค้าเข้าร่วมในกระบวนการเพื่อโต้ตอบกับลูกค้า
  • สร้างรายการ 'เกณฑ์การยอมรับ' และตรวจสอบกับพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า
  • ให้คำตอบของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile หลังการทดสอบ

ทำตามทั้งหมดนี้ และบางที บางทีคุณอาจจะช่วยเจอร์รี่ให้รอดพ้นจากตัวเขาเองได้!

ประเภทที่ 3: การทดสอบเชิงสำรวจ

จำได้ไหมว่าเครือข่ายเคเบิลข้ามมิติ (ที่ริกกับมอร์ตี้ชอบมาก) ดูเหมือนจะไม่มีบท?

การทดสอบเชิงสำรวจไม่มีสคริปต์

แต่เฮ้ นั่นแหละคือเหตุผลที่เราชอบมันมากขนาดนี้ ใช่ไหมล่ะ?!

และถ้าคุณเป็นแฟนรายการทีวีที่เน้นการด้นสดอย่าง Rick and Morty คุณจะพบว่า การทดสอบเชิงสำรวจ นั้นถูกใจคุณเช่นกัน เพราะมันก็ไม่ยึดติดกับสคริปต์เช่นกัน!

ผู้ทดสอบที่ใช้วิธีนี้จะ เล่นอย่างไม่เป็นระเบียบ กับผลิตภัณฑ์ เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

อย่างไรก็ตาม มีวิธีการในความบ้าคลั่งนี้!

ขณะที่พวกเขากำลังเล่นกับผลิตภัณฑ์, ผู้ทดสอบแบบสำรวจ:

  • ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างเฉพาะเจาะจง
  • นำบุคลิกผู้ใช้มาใช้
  • บันทึกกิจกรรมของพวกเขา
  • ออกแบบการทดสอบใหม่พร้อมกัน

นี่ทำให้กระบวนการ เป็นวิทยาศาสตร์, สนุก, และน่าตื่นเต้น… สิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คู่หูที่เต็มไปด้วยพลังนี้ติดใจ!

ริก และ มอร์ตี้ ติดยา

เพื่อให้การทดสอบเชิงสำรวจมีประสิทธิภาพ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:

  • สร้างบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบทั้งหมด
  • โปรดสังเกตฟังก์ชันที่ไม่ได้ทดสอบในแต่ละรอบเพื่อทดสอบในภายหลัง
  • ปรับแต่งบุคลิกผู้ใช้ให้สอดคล้องกับกรอบความคิดของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • บันทึกและสื่อสารรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประเภทที่ 4: การทดสอบแบบเซสชัน

การทดสอบแบบเซสชันมีลักษณะคล้ายกับการทดสอบเชิงสำรวจเมื่อพูดถึงการนำการทดสอบที่สร้างสรรค์และไหลลื่นมาใช้

อย่างไรก็ตาม การทดสอบเชิงสำรวจเหมาะสำหรับผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่ได้เน้นความรับผิดชอบและโครงสร้าง

นั่นคือจุดที่ การทดสอบแบบเซสชัน ช่วยได้

มันใช้วิธีการทดสอบแบบด้นสดเช่นเดียวกับเดิม แต่ยังมีโครงสร้างเพิ่มเติมด้วย:

  • แผนการทดสอบ ที่ระบุเป้าหมายของแต่ละเซสชันการทดสอบ
  • เซสชันที่มีกรอบเวลา ซึ่งผู้ทดสอบต้องสรุปการทดสอบ
  • รายงานการทดสอบ ที่ผู้ทดสอบส่งเพื่อรายงานกิจกรรมในแต่ละเซสชั่น
  • การสรุปผล เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบระหว่างผู้ทดสอบและผู้จัดการหลังจากการทดสอบแต่ละครั้ง

วิธีการทดสอบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของการทดสอบเชิงสำรวจ แต่มันยังสามารถเป็น ก้าวสำคัญสำหรับทีมทดสอบ ในการติดตามแนวทางการทดสอบที่เปิดกว้างมากขึ้น

และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการทดสอบแบบเซสชัน นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ควรปฏิบัติตาม:

  • กำหนดตารางการทดสอบ (พร้อมวาระการประชุมสำหรับแต่ละช่วง) ล่วงหน้า
  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับแต่ละรอบการทดสอบ
  • ดำเนินการทดสอบโดยไม่หยุดชะงัก
  • หารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในระหว่างการสรุปหลังการประชุม

อะไรคือ Agile Testing Quadrants?

การรู้เกี่ยวกับประเภทของการทดสอบต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีมาก

แต่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการ นำความรู้นี้ไปใช้ มิฉะนั้นคุณอาจจะสร้างสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเช่น นี้

หุ่นยนต์กำลังทาเนย

ดังนั้น คุณควรใช้ การทดสอบใด และ เมื่อใด?*

สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เมื่อใดที่คุณควรรวม การทดสอบอัตโนมัติ ไว้ใน กลยุทธ์การทดสอบแบบ Agile?*

การทดสอบแบบอไจล์มีคำตอบสำหรับทั้งสองคำถามนี้ และนี่คือลักษณะของมัน:

(ไม่ต้องกังวลถ้ามันดูสับสน เราจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟัง!)

แผนภูมิกลยุทธ์การทดสอบแบบคล่องตัว

ส่วนสี่ส่วนได้มาตามข้อกำหนดเหล่านี้:

  • แกน 'X': แบ่งการทดสอบออกเป็น ที่มุ่งเน้นธุรกิจ (ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า) และ ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี (เข้าใจพฤติกรรมทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์)
  • แกน Y: แบ่งการทดสอบออกเป็นว่าคุณกำลัง สนับสนุน หรือ วิจารณ์ ผลิตภัณฑ์

สิ่งนี้ก่อให้เกิด 4 ประเภทการทดสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 มุมมองดังต่อไปนี้:

การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 1: การทดสอบอัตโนมัติ

นี่คือชุดของวิธีการทดสอบทางเทคโนโลยีหรือการทดสอบหน่วยที่ช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ตัวอย่าง: การทดสอบหน่วย, การทดสอบส่วนประกอบ

การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 2: การทดสอบอัตโนมัติและการทดสอบด้วยมือ

นี่คือการทดสอบที่มุ่งเน้นธุรกิจซึ่งสนับสนุนทีมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจที่ดีขึ้น ตัวอย่าง: การทดสอบการทำงาน

การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 3: การทดสอบด้วยมือ

นี่คือการทดสอบที่มุ่งเน้นไปยังธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง: การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้, การทดสอบเชิงสำรวจ

การทดสอบแบบอไจล์ ควอดแรนต์ 4: เครื่องมือ

นี่คือการทดสอบทางเทคนิคที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงาน (ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติที่ลูกค้าเห็น เช่น ความปลอดภัย การบำรุงรักษา ความสามารถในการขยายตัว ฯลฯ) ตัวอย่าง: การทดสอบประสิทธิภาพและการทดสอบโหลด

เนื่องจากการทดสอบแบบ Agile ปฏิบัติตามค่านิยมและหลักการของ Agile จึงไม่มีการแนะนำกฎ ที่ตายตัวและเคร่งครัด สำหรับการทดสอบ แต่จะสนับสนุนให้คุณตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามความต้องการของทีมของคุณ

หรืออย่างที่ริกพูดว่า:

วิทยาศาสตร์เป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างเช่น แม้ว่าแต่ละส่วนจะได้รับการกำหนดหมายเลขไว้แล้ว แต่คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามลำดับเดียวกัน

คุณสามารถเลือกประเภทของการทดสอบได้ตามความต้องการปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ดังนั้น นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามตัวเองก่อนสร้างแผนการทดสอบ:

  • ทีมของคุณมีความสามารถ (ทั้งทักษะและทรัพยากร) ที่จะทำการทดสอบเฉพาะนี้ได้หรือไม่?
  • คุณกำลังทดสอบคุณสมบัติที่มีความสำคัญในโครงการของคุณอยู่หรือไม่
  • คุณจะจัดการการทดสอบอย่างต่อเนื่องและกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ไปพร้อมกันได้อย่างไร?
  • คุณต้องการทดสอบด้วยตนเองหรือทดสอบอัตโนมัติหรือไม่?

โบนัส:สี่เหลี่ยมหนี้เทคโนโลยี

ในที่สุด คำถามเดียวที่คุณต้องตอบคือ:

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการทดสอบแบบ Agile จะช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?

วิธีจัดการกระบวนการทดสอบแบบอไจล์

จำได้ไหมว่าทำไมสหพันธ์กาแล็กซี่ และ เหล่านักรบรับจ้างนับล้านจากทั่วทั้งจักรวาลถึงได้ไล่ล่าริกเพราะปืนประตูมิติของเขา?

ปืนประตูมิติของริก

นั่นคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตของ เครื่องมือที่ดีจริงๆ!

แม้ว่าเป้าหมายการทดสอบแบบ Agile ของคุณจะไม่ครอบคลุมการเดินทางข้ามเวลาและอวกาศ แต่กระบวนการทดสอบและพัฒนาของคุณก็ยังคงท้าทายไม่แพ้กัน

คุณอาจพบอุปสรรคต่อไปนี้ในกระบวนการทดสอบของคุณ:

  • ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • ขาดข้อมูลเพียงพอ
  • ขาดผู้ทดสอบที่มีทักษะ
  • การประสานงานระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และแน่นอน ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีม Agile ใด ๆ: การทดสอบอย่างต่อเนื่อง, ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น.

โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดนี้!

คุณต้องการ 'ปืนพอร์ทัล' ของคุณ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ทรงพลัง และคล่องตัว.

โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agileแบบ ครบวงจร เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการ: ClickUp!

ClickUp คืออะไร?

คลิกอัพ แพลตฟอร์มโครงการแบบอไจล์ บนทุกอุปกรณ์

ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในการจัดการโครงการแบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยคุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย มันมี ทุกอย่าง เพื่อสนับสนุนทีม Agile หรือScrum ใด ๆ!

มาดูกันว่าซอฟต์แวร์ที่เหมือนประตูมิติปืนนี้สามารถช่วยจัดการกระบวนการทดสอบแบบ Agile ของคุณได้อย่างไร:

ก. ปรับปรุงกระบวนการทดสอบและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพด้วยงาน,งานย่อย, และรายการตรวจสอบ

แน่นอน ริกเป็นอัจฉริยะ แต่คุณไม่สามารถไว้วางใจเขาได้เสมอกับงานเล็ก ๆ ง่าย ๆ

ดูบัตรคำใบนี้สิ สำหรับคำกล่าวของเพื่อนเจ้าบ่าวที่ดีที่สุดของเขา!

บัตรคำสำหรับเพื่อนเจ้าบ่าวในการกล่าวสุนทรพจน์

ทีม Agile ของคุณ (แม้ว่าพวกเขาจะจดบันทึกได้ดีกว่า Rick ก็ตาม) ก็ยังต้องการการสนับสนุนในการจัดการกระบวนการทดสอบและพัฒนาของพวกเขาด้วยเช่นกัน

งาน, งานย่อย และ รายการตรวจสอบ ของ ClickUp จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับกิจกรรมการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  • งานและงานย่อย: แบ่งแผนการทดสอบแบบ Agile ของคุณออกเป็นงานและงานย่อย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมคนใดก็ได้
  • รายการตรวจสอบ: สร้างรายการของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแม้กระทั่งการทดสอบคุณภาพเพื่อตรวจสอบในระหว่างการทดสอบแบบ Agile
มุมมองรายการโครงการแบบคล่องตัวใน ClickUp

นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นได้มากขึ้นด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:

  1. การจัดลำดับ: เพิ่มรายการย่อยได้มากเท่าที่ต้องการในรายการตรวจสอบของคุณ
  2. ฟังก์ชันการลากและวาง: ย้ายรายการเพื่อจัดตารางใหม่
  3. การมอบหมายรายการ: มอบหมายรายการจากรายการไปยังสมาชิกทีมหลายคนโดยตรง
  4. เทมเพลต: สร้างเทมเพลตที่สามารถใช้ซ้ำได้สำหรับรายการตรวจสอบและเพิ่มลงในโปรเจกต์ของคุณ

ข. บันทึกทุกรายละเอียดในเอกสาร

บางครั้งคุณก็แค่ต้องเขียนอะไรบางอย่างลงไป ใช่ไหม?

ริกกำลังเขียนอะไรบางอย่างด้วยเสื้อคลุมใส่ดินสอ

แต่ด้วยฟีเจอร์ เอกสาร ของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีเอเลี่ยนที่ไม่จริงและปรสิตมาช่วยจดบันทึกอีกต่อไป!

คุณสามารถสร้างเอกสารเพื่อบันทึก:

  • กลยุทธ์การทดสอบแบบアジล
  • แผนการทดสอบ
  • เอกสารการทดสอบ
  • คำแนะนำสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ

คุณยังสามารถใช้ Docs เพื่อสร้างวิกิภายในองค์กรของคุณเองสำหรับวิธีการทดสอบแบบ Agile ได้อีกด้วย!

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

คุณสามารถค้นหาเอกสารทั้งหมดเหล่านี้ได้ข้างๆ โครงการของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา!

การเขียนใน ClickUp Docs นั้นสนุกมาก เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ เช่น:

  • การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์เพื่อเอกสารที่มีลักษณะโดดเด่น
  • การจัดวางหน้าภายในเอกสารเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
  • สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้เพื่อรวมสมาชิกทีมในการแก้ไข
  • ความสามารถในการให้ Google ดัชนีเอกสารเหล่านี้เพื่อแสดงในผลการค้นหา
เปิดเอกสารในคลิกอัพ

C. ติดตามเวลาด้วยระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟ

การจัดการเวลาเป็นเรื่องยาก และมันแทบจะน่าล่อใจให้ย้อนเวลากลับไปเพื่อทำบางสิ่งให้เสร็จ

แต่คุณไม่อยากจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับ 'ตำรวจสายเวลา' ที่นี่:

ตำรวจย้อนเวลาที่คอยจู้จี้ริก

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยจัดการเวลาของคุณได้ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากสำหรับสมาชิกในทีมที่ทำงานจาก ระยะไกลหรือนอกสถานที่

คุณสามารถเข้าถึงตัวติดตามได้ ภายใน ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเพิ่มป้ายกำกับ บันทึก และจัดประเภทเวลาเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!

การติดตามเวลาสำหรับโครงการแบบอไจล์

แต่หากคุณกำลังใช้ตัวติดตามเวลาของบุคคลที่สามอยู่แล้ว เช่นTime Doctor, Hubstaff หรือToggl คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบการใช้เวลาและวางแผนการทดสอบของคุณได้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามเวลา!

ง.แบ่งปันสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โปรดจำไว้ว่า ทีม Agile จำเป็นต้องทำงานร่วมกับทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี

เพื่อช่วยคุณในที่นี้ ClickUp อนุญาตให้คุณแชร์ สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง กับพวกเขาได้ คุณสามารถแชร์ไฟล์โครงการ, โฟลเดอร์, และรายการงานของคุณกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของคุณ

แชร์โพสต์บล็อกแบบคล่องตัวไปยังสมาชิกหลายคนในคลิกอัพ

แต่คุณยังสามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เมื่ออยู่ใน Workspace ของคุณโดยการตั้งค่า'สิทธิ์' ของพวกเขา

นี่คือตัวอย่างสิทธิ์บางประการที่คุณสามารถตั้งค่าได้:

  • สามารถดูได้: ดูรายละเอียดโครงการแต่ไม่สามารถโต้ตอบได้
  • สามารถแสดงความคิดเห็น: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและรายการงาน
  • สามารถแก้ไขได้: แก้ไขงานได้แต่ไม่สามารถสร้างงานใหม่
  • สร้างและแก้ไข: สร้างและแก้ไขงานและงานย่อย
  • สามารถลบได้: ลบงานที่พวกเขาไม่ได้สร้าง

นี่จะช่วยให้คุณรวมลูกค้าไว้ในกระบวนการทดสอบ ATDD ของคุณ

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!

เช่นเดียวกับจำนวนของ Mr. Meeseeks ที่รวมตัวกันเพื่อรับใช้ Jerry รายการคุณสมบัติของ ClickUp นั้นไม่มีที่สิ้นสุด!

มิสเตอร์มีซีกส์หลายคน

อย่างไรก็ตาม ต่างจากพวกเขา คุณสมบัติเหล่านี้จะ ประสบความสำเร็จจริง ในการตอบสนองความต้องการในการทดสอบแบบ Agile ของคุณ!

คุณสมบัติ ที่น่าทึ่งของAgile ที่ClickUp มอบให้กับทีมของคุณ ได้แก่:

สรุป

การเข้าใจวิธีการทดสอบแบบ Agile สามารถให้ประโยชน์แก่ทีมของคุณได้

ท้ายที่สุดแล้ว กลยุทธ์การทดสอบแบบ Agile ของคุณคือ หัวใจ ของวิธีการ Agile

ยิ่งการทดสอบของคุณมีความมุ่งเน้นและแม่นยำมากเท่าใด ผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

แต่การทดสอบที่ดีต้องการมากกว่าความรู้และทักษะ

คุณยังจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แม่นยำระดับเลเซอร์เพื่อช่วยในการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ห้องทดลองของริกในการสร้างมันขึ้นมา

ทุกสิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp!

มันมีชุดคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การทดสอบแบบ Agile ใด ๆ พร้อมด้วยการสนับสนุนการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อม Agile

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเฉลิมฉลองการผจญภัยในการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณ เหมือนกับริคและหลานๆ ของเขา!

เฉลิมฉลองแบบริค