วิธีการทำงานทางไกลและท่องเที่ยว

ใครบ้างที่ไม่ต้องการสวมรองเท้าของเอลิซาเบธ กิลเบิร์ต แล้วออกเดินทางตามหาความสุขด้วยการกิน สวดมนต์ และรักไปทั่วโลก? อุปสรรคเดียวคืออะไร? กิลเบิร์ตได้รับเงิน 200,000 ดอลลาร์เพื่อทำตามความฝันของเธอ และเว้นแต่ว่าคุณจะมีผู้อุปถัมภ์ใจดี คุณต้องหาเงินสำหรับการเดินทางด้วยการทำงานทางไกล
ดิจิตอล นอมADS คือผู้คนที่ทำงานทางไกลเพื่อท่องเที่ยวไปทั่วโลก. พวกเขาเชี่ยวชาญในการทำงานจากที่ใดก็ได้, รู้วิธีใช้เทคโนโลยีการทำงานทางไกล, และมีทักษะการควบคุมการเงินที่ยอดเยี่ยม.
ในทางทฤษฎีแล้ว วิถีชีวิตของพวกเขาดูดีมาก และด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือและพื้นที่ทำงานแบบรีโมทในโลกหลังโควิดทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากกว่าที่เคย
หากคุณวางแผนจะเปลี่ยนโต๊ะทำงานในออฟฟิศเป็นโต๊ะริมชายหาด และเปลี่ยนความมั่นคงเป็นความผจญภัย คุณจำเป็นต้องจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ก่อน เพราะคุณคงไม่อยากติดอยู่บนเกาะร้างโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเงินใช่ไหม!
ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการทำงานจากระยะไกลและการเดินทาง รวมถึงเทคโนโลยีที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้
แนวคิดของการทำงานระยะไกลขณะเดินทาง
นักเดินทางดิจิทัลโดยทั่วไปคือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างอิสระ หรือพนักงานที่ทำงานทางไกล
ตามรายงานของSafetyWing ประมาณ 75% ของนักเดินทางดิจิทัลให้เครดิตกับโรคระบาดว่าเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดในการทำงานจากระยะไกล และ 90% ของพวกเขาได้รายงานถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงาน
การที่พนักงานทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติได้กระตุ้นให้พนักงานแบบดั้งเดิมละทิ้งสำนักงานของตนเช่นกัน บริษัทในปัจจุบันทราบดีว่าผู้คนให้คุณค่ากับความยืดหยุ่นในการทำงาน และการอนุญาตให้พวกเขาทำงานจากที่ใดก็ได้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงาน
ตามข้อมูลจาก Nomad List, 40% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลทำงานเต็มเวลา ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาดิจิทัลโนแมด
หากคุณโชคดี (และกล้าหาญ) พอที่จะสามารถเคลื่อนไหวและทำให้กิจกรรมฟรีแลนซ์ของคุณเป็นดิจิทัลได้ คุณจำเป็นต้องมีแผนก่อน สำหรับสิ่งที่กำหนดอาชีพอย่างการทำงานทางไกล คุณไม่สามารถพึ่งพาความหุนหันพลันแล่นของเอลิซาเบธ กิลเบิร์ตได้
ก่อนอื่น คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการจะอยู่ที่ไหน ประเทศต่างๆ มักมีกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับนักเดินทางดิจิทัลที่แตกต่างกัน แต่คุณก็ควรคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน และภาษีด้วย
หากคุณเป็นพนักงานที่มีงานทางไกล ให้ตรวจสอบนโยบายการเดินทางของบริษัทของคุณอย่างละเอียด และหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณกับผู้จัดการของคุณ เมื่อคุณออกเดินทางแล้ว คุณอาจไม่ได้กลับมาที่สำนักงานเป็นเวลานาน ดังนั้นให้กำหนดขอบเขตและสื่อสารกับทีมของคุณให้เหมาะสม
เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานระยะไกลขณะเดินทาง
คุณจะพบเห็นนักเดินทางดิจิทัลจำนวนมากที่กลับมาทำงานในออฟฟิศของตนอีกครั้ง หลังจากที่พยายามทำงานจากอีกฟากหนึ่งของโลกแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดหรือใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานระยะไกล หากคุณต้องการเป็นนักดิจิทัลโนแมดที่ประสบความสำเร็จ นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรจำไว้:
1. ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
ในฐานะผู้ทำงานทางไกล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานทางไกลของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ตลอดระยะเวลาที่คุณใช้งาน หลายคนเลือกคาเฟ่หรือสวนสาธารณะที่สวยงามสำหรับทำงานประจำวัน แต่ WiFi สาธารณะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง การมีฮอตสปอตมือถือสำรองไว้จึงคุ้มค่า
หา VPN ที่ดีเพื่อช่วยปกปิดการเข้าใช้งานของคุณและปลดล็อกเนื้อหาที่ถูกจำกัดทางภูมิศาสตร์ ควรเลือกพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานระยะไกลโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
การเงินอาจกลายเป็นเรื่องเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วในดินแดนที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้นคุณไม่ควรประนีประนอมกับงานของคุณ และนั่นนำเราไปสู่ประเด็นถัดไป
2. สร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับการเดินทาง
เมื่อคุณทำงานจากระยะไกลและเดินทาง คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกมีประสิทธิภาพเท่ากันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณควรคิดสร้างสรรค์และจัดระเบียบพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับการเดินทาง ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิได้โดยไม่คำนึงถึงเขตเวลา
พื้นที่ทำงานที่พร้อมสำหรับการเดินทางควรมีน้ำหนักเบา เรียบง่าย และสะท้อนความเป็นตัวตน
เพื่อลดความรกรุงรัง ให้เลือกแล็ปท็อปที่มีน้ำหนักเบาและแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน พร้อมพาวเวอร์แบงค์สำรอง แฟลชไดรฟ์ และฮับ USB แบบออลอินวัน จากนั้น ใช้โต๊ะและขาตั้งแล็ปท็อปแบบพับได้ เพื่อเข้าร่วมประชุม Zoom ได้ในไม่กี่วินาที ตั้งแต่สมุดบันทึกไปจนถึงหมอนรองหลัง ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้รู้สึกดีและสบาย
3. ผสานกลยุทธ์การเดินทางแบบช้า
เมื่อคุณไปเยือนสถานที่ใด ให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับตัวและเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมและความงามของที่นั่นอย่างเต็มที่ การทำตามแผนการเดินทางเหมือนนักท่องเที่ยวจะทำให้คุณเหนื่อยล้าและเสียสมาธิ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้คุณปฏิบัติต่อทุกจุดหมายปลายทางเหมือนเป็นการทำงานพร้อมกับการพักผ่อน และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกรูปแบบที่แท้จริง
การเดินทางแบบช้าๆ ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของสถานที่และประหยัดเงินได้ด้วยการใช้บริการที่พักและตัวเลือกการเดินทางในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังดีสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ที่บาหลี ลองอาศัยอยู่ในที่พักแบบโค-ลิฟวิ่ง จองการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และซื้อผลผลิตท้องถิ่น อย่างที่เขาว่ากัน จงเป็นนักเดินทาง ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยว
4. กำหนดขอบเขตและความคาดหวังในการทำงาน
เมื่อคุณมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ คุณก็ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งด้วย การเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักอาจทำให้รู้สึกหนักใจ และนั่นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ทำงานทางไกล
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและเวลาทำงาน หากคุณอยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน ให้หารือเกี่ยวกับเวลาของคุณกับผู้นำทีม/ลูกค้าเพื่อไม่ได้รับคำเชิญประชุมในเวลาที่ไม่เหมาะสม หากคุณไม่กำหนดขอบเขตและให้การทำงานทางไกลควบคุมแผนการเดินทางของคุณ คุณจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางดิจิทัลได้
5. รักษาสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี
การได้เห็นโลกกว้างมีผลกระทบต่อร่างกายของคุณ จิตใจของคุณอาจได้รับการเติมเต็ม แต่ร่างกายของคุณต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอระหว่างการงานและการเดินทาง
อาจไม่รุนแรงเท่าเมื่ออยู่ในบ้านที่ปลอดภัย แต่ความเหนื่อยล้าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนต้องหยุดการเดินทางแบบเร่ร่อนก่อนกำหนด ให้ความสำคัญกับตารางการนอนของคุณและให้ความสนใจกับร่างกายของคุณ รวมกิจกรรมมากมาย อาหารที่มีประโยชน์ และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ การป่วยในสถานที่ไกลโพ้นย่อมทำให้การเดินทางเสียอรรถรสอย่างแน่นอน
6. ใช้เครื่องมือการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล
วิธีหนึ่งในการป้องกันภาวะหมดไฟคือการใช้เครื่องมืออย่างClickUp's Remote Team Project Management Software ซึ่งเป็นสมองดิจิทัลสำหรับทุกโครงการ ตารางเวลา งานธุรการ และการวางแผนการเดินทางของคุณ!
คุณสมบัติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน วางแผนตารางเวลา และสื่อสารกับพนักงานระยะไกลคนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่โดยการแบ่งกระบวนการของคุณออกเป็นสามส่วน: การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการจัดสรรทรัพยากร
การจัดการโครงการ
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งสถานะงาน ตั้งระดับความสำคัญ และเพิ่มบริบทและลิงก์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำงานกับลูกค้าหลายคน การมองเห็นแบบ Kanban บนมุมมองบอร์ดของ ClickUp ช่วยรวมทุกโปรเจกต์ไว้ด้วยกันเครื่องมือการทำงานระยะไกลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับดิจิทัลโนแมดที่ต้องจัดการหลายสิ่งพร้อมกัน
ความร่วมมือ
ผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมทางไกลสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานความรู้ ร่วมมือกันในรายการที่ต้องดำเนินการ และจัดระเบียบวิกิและทรัพยากรต่างๆ ใน Docs Hub ที่รวมศูนย์
คุณสามารถ สร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกับเพื่อนร่วมงาน (และลูกค้า) ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมสื่อสารผ่านความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา หากคุณคิดว่าข้อเสนอแนะจะดูชัดเจนขึ้นในรูปแบบวิดีโอ คุณสามารถใช้ClickUp Clipsเพื่อแชร์วิดีโอสั้น ๆ อธิบายประเด็นสำคัญได้
การจัดสรรทรัพยากร
ชีวิตแบบนักเดินทางต้องการการทบทวนเป็นครั้งคราวเพื่อวัดความสำเร็จ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Goals! ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน รักษาตารางโครงการ และจัดการเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพทั้งหมดของคุณในที่เดียว สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรในลักษณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงภาพรวมของปริมาณงาน ความคืบหน้า การเงิน และอื่นๆ ด้วย ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่แสดงในรูปแบบแถบ กราฟ และแผนภูมิอื่นๆ ที่เข้าใจง่าย คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับปริมาณงานและแผนการเดินทางของคุณ
ระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
หากคุณต้องการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ของ ClickUp คือผู้ช่วยที่คุณต้องการ
ฟังก์ชันเช่น การตอบกลับข้อความด้วย AI, การแปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความ, การตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารที่คุณเขียน, การสรุปบันทึกการประชุม, และการขจัดภาวะติดขัดในการเขียน เป็นตัวอย่างของการปรับปรุงคุณภาพการทำงานที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้กับ ClickUp Brain
เวลาที่คุณประหยัดได้สามารถนำไปใช้ในการสำรวจเมืองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทาง
เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของคุณ คุณสามารถเดินทางได้อย่างเบาสบายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
นอกจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานทางไกลสำหรับตัวคุณเองแล้ว คุณยังสามารถส่งเสริมให้สมาชิกในทีมของคุณทำเช่นเดียวกันได้อีกด้วยแม่แบบแผนการทำงานทางไกลของ ClickUpสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่มีทีมงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจของพวกเขา หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่กำลังขยายไปสู่รูปแบบเอเจนซี่
คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจตามทีม, ความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, เป้าหมาย, และอื่น ๆ ได้ ด้วยกรอบการทำงานนี้อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถ:
- รักษาโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณในขณะที่ทำงานจากระยะไกล แม้ว่าสมาชิกในทีมจะอยู่ในสถานที่ต่างๆ
- กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับทีมระยะไกลของคุณ
- ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดติดขัด (ถ้ามี)
- จัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานไว้ในเอกสารเดียวเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ตั้งค่าสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจับความละเอียดอ่อนของโครงการของคุณได้อย่างถูกต้อง และคุณจะมีแม่แบบที่พอดีกับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนในส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวของธุรกิจของคุณ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานและทำให้แน่ใจว่าทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนก/องค์กร
การเอาชนะความท้าทายของการทำงานและการเดินทางทางไกล
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือระยะไกลที่จะทำให้การเดินทางแบบนักเดินทางของคุณคุ้มค่าแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องรู้ถึงความท้าทายและวิธีเอาชนะมัน
ลดปัญหาความแตกต่างของเขตเวลา
หากคุณกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ชีวิตแบบดิจิทัลโนแมด ความแตกต่างของเขตเวลาอาจกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—เว้นแต่คุณจะใช้บริการ VPN
การใช้ เครื่องมือเช่น NordVPN คุณสามารถจับคู่ตำแหน่งเสมือนของคุณกับเขตเวลาของทีมคุณได้ สิ่งนี้ทำให้การจัดตารางเวลาง่ายขึ้นและมั่นใจว่าคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมตอนเช้าได้จากร้านกาแฟที่คึกคักในปารีส (GMT+1) หรือร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานบนชายหาดในบาหลี (GMT+7) ความแตกต่างของเขตเวลาจะไม่เป็นอุปสรรค
แต่ VPN ไม่ได้มีแค่การย้อนเวลาเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์ของ NordVPN มอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและไม่จำกัด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานได้เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยัง ปกป้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณในคาเฟ่ทำงานร่วมกันกลางแจ้งหรือเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งช่วยให้ข้อมูลของคุณยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัยขณะทำงานจากระยะไกล
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
คุณกำลังรับผิดชอบชีวิตของคุณเอง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ มากมาย กุญแจสำคัญคือการมีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านพื้นที่ทำงาน ที่พักอาศัย และอาหาร
ในขณะที่โรงแรมหรูหราอาจดึงดูดใจ ลองพิจารณาโฮมสเตย์ที่อบอุ่นซึ่งมอบประสบการณ์ท้องถิ่นมากกว่า นี่จะช่วยประหยัดเงินและทำให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นขณะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปเยี่ยมชมตลาดเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อซื้อผลผลิตสดใหม่ได้อีกด้วย
ค้นหาพื้นที่ทำงานร่วมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโต๊ะทำงานที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้ทำงานระยะไกลคนอื่นๆ และสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามพื้นฐานและดูแลสุขภาพของคุณ คุณจะพัฒนาชีวิตและสัมผัสความสุขของการใช้ชีวิตแบบนักเดินทาง
สร้างกิจวัตรการทำงานระยะไกลขณะเดินทาง
การตั้งเวลาตื่นและนอนให้สม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อทำงานจากที่บ้าน การทำเช่นนี้จะช่วยปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตของคุณ และทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีสมาธิตลอดทั้งวันทำงาน สร้างกิจวัตรเช้าที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิ การเขียนบันทึก หรือเดินออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันใหม่
เมื่อคุณมีกิจวัตรยามเช้าที่แน่นอนแล้ว คุณสามารถจัดโครงสร้างวันของคุณได้ดีขึ้นด้วยการแบ่งเวลาสำหรับงานทางไกล คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อสร้างและรักษาตารางเวลาประจำวัน จัดลำดับความสำคัญของงาน และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเป็นระเบียบและป้องกันความรู้สึกท่วมท้นจากปริมาณงานของคุณ
อย่าลืมจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การเดินป่า, การฝึกโยคะ, หรือการออกกำลังกายในยิม เพื่อรักษาสุขภาพของคุณและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า
วิธีการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นดิจิทัลโนแมด
การเปลี่ยนไปทำงานทางไกลเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ แต่ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มันสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง:
- เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานของคุณรองรับการทำงานทางไกล พูดคุยกับนายจ้างหรือลูกค้าเกี่ยวกับแผนของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแบบดิจิทัลโนแมดจากทุกที่
- วางแผนการเงินของคุณ: การเดินทางและการทำงานระยะไกลอาจมีความไม่แน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ประกันการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับเงินสำรองที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างน้อยสามถึงหกเดือน
- เลือกจุดหมายแรกของคุณอย่างรอบคอบ: เริ่มต้นที่สถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ มีชุมชนดิจิทัลโนแมดที่ให้การสนับสนุน และมีค่าครองชีพที่ไม่แพง สถานที่อย่างบาหลี เชียงใหม่ และลิสบอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- จัดกระเป๋าอย่างชาญฉลาด: น้อยแต่มาก นำเฉพาะสิ่งจำเป็น เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีคุณภาพดีและเสื้อผ้าที่ใช้งานได้หลากหลาย อย่าลืมว่าคุณสามารถซื้อของเพิ่มเติมระหว่างเดินทางได้เสมอ
- รักษาความเป็นระเบียบ: รักษาตารางเวลาเพื่อจัดการงานและตารางการเดินทางของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อติดตามงานและกำหนดเวลาของคุณอยู่เสมอ นอกจากนี้ ให้เตรียมเครื่องมือการจัดการการเดินทางไว้ใกล้ตัวเพื่อปรับการเดินทางของคุณให้เหมาะสมตามตารางเวลาของคุณ
- เชื่อมต่ออยู่เสมอ: การอยู่ห่างจากบ้านและใบหน้าที่คุณรู้จักมาตลอดชีวิตอาจทำให้รู้สึกเหงาได้ สร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักเดินทางดิจิทัลเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทาง เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ (เช่นRemote YearและNomad Cruise) เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ และพิจารณาใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อพบปะกับคนที่มีความคิดคล้ายกัน
โอกาสในการทำงานทางไกลนั้นน่าตื่นเต้น แต่เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต คุณต้องอดทนเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสนุกและอิสระที่มันนำมาให้ คุณจะมีวันที่รู้สึกอยากวิ่งกลับไปยังความสะดวกสบายของบ้าน แต่เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยและเรียนรู้ที่จะบาลานซ์ระหว่างงานกับการเดินทาง คุณจะได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน
เริ่มต้นการเดินทางแบบดิจิทัลโนแมดของคุณด้วย ClickUp
คุณเชื่อไหมว่าผลการสำรวจของกลุ่มนักเดินทางดิจิทัลเผยว่า48.3% ของพวกเขามีบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี? ใช่แล้ว ไม่เคยสายเกินไปที่จะลองทำสิ่งนี้!
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นดิจิทัลโนแมดเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าแก่การลองทำ ตราบใดที่คุณรู้ถึงความเสี่ยง ความท้าทาย และวิธีที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จในฐานะพนักงานระยะไกล คุณก็ควรจะสามารถใช้ชีวิตตามที่คุณวาดฝันไว้ได้
แพลตฟอร์มการทำงานทางไกลเช่น ClickUp สามารถผสานการทำงานกับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา มองเห็นภาพรวมของเป้าหมายระยะยาว และปรับแต่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้ หากคุณทำตามขั้นตอนข้างต้น คุณอาจไม่ได้กลายเป็นที่รู้จักเหมือนเอลิซาเบธ กิลเบิร์ต แต่การบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีในขณะทำงานทางไกลจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!