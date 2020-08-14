บล็อก ClickUp
อะไรคือคุณค่าของ Agile? (คู่มือฉบับสมบูรณ์)

Holly
HollySenior Coaching Program Manager
14 สิงหาคม 2563

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ ค่านิยมของ Agile?

แนวทาง Agile เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างผลิตภัณฑ์

แต่Agileไม่ใช่ แค่ การจัดระเบียบสปรินต์และอัปเดตบอร์ด Agile เท่านั้น

ในการนำวิธีการแบบ Agile มาใช้ ทีมของคุณต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ Agile ด้วยเช่นกัน

ค่านิยมเหล่านี้จะเชื่อมโยงทีมของคุณเข้าด้วยกัน เหมือนกับกลุ่มเพื่อนเรียนที่เราชื่นชอบจากซีรีส์ Community!

ผู้คนกำลังเฉลิมฉลอง

เราจะใช้ตัวอย่างจาก ชุมชน ในบทความนี้เพื่อแนะนำคุณให้รู้จักกับคุณค่าหลัก 4ประการของแนวทาง Agileนอกจากนี้เราจะเน้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agileที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับวิธีการ Agile ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นพาเพื่อนกลุ่มเรียนของคุณมาด้วย เพราะทุกคนยินดีต้อนรับในชุมชนนี้!

คุณค่าของ Agile คืออะไร?

ค่านิยมของ Agile คือ สี่ ลักษณะที่เป็นแนวทางซึ่งระบุไว้ใน Agile Manifesto เอกสารแนวทางสำหรับโครงการ Agile

พวกเขาคือ:

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการ Agile ให้ไปที่ ส่วนนี้.

อย่างไรก็ตาม ค่านิยมของ Agile ไม่ใช่แค่กฎที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์

ท้ายที่สุดแล้ว ขบวนการ Agile ไม่เหมือนกับชั้นเรียนภาษาสเปนของเซญอร์ชางใน Community ที่คุณจะถูกดึงออกจากห้องเพราะตอบผิด!

ผู้ชายกำลังดึงโต๊ะ

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ค่านิยมเหล่านี้จะพัฒนาทัศนคติแบบ Agileที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น ดังนั้น แม้ว่าค่านิยมเหล่านี้จะไม่ได้เป็นข้อบังคับ แต่เป็นเครื่องเตือนใจที่แข็งแกร่งถึงสิ่งที่วิธีการ Agile ยึดถือ

แล้วนั่นคืออะไรกันล่ะ คุณถาม?

มาค้นหาคำตอบกัน...

หมายเหตุ: หากคุณทราบรายละเอียดของวิธีการ Agile เป็นอย่างดีแล้ว และต้องการเรียนรู้เฉพาะค่านิยมของ Agile เท่านั้นกรุณาคลิกที่นี่เพื่อไปยังส่วนที่กล่าวถึงค่านิยมเหล่านั้น

การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร?

Agileเป็นแนวทางที่ทันสมัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการที่เน้น ความยืดหยุ่น และ ประสิทธิภาพ

ในความเป็นจริง การปฏิบัติแบบ Agile เป็นที่นิยมในการเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมซอฟต์แวร์ ช่วยให้พวกเขาส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็ว

โดยสรุปแล้ว นี่คือสิ่งที่เซญอร์ชางจำเป็นต้องพิจารณาในขณะที่ทำงาน!

ฉันต้องคิดให้เร็ว

แต่กระบวนการพัฒนาแบบAgile มีอะไรบ้าง?

มาค้นหาคำตอบกัน...

Agile ทำงานอย่างไร?

วิธีการแบบ Agile ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานกันได้ดีขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วกว่าการใช้วิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่นWaterfall

นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Agile และ Waterfall:

สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีแนวคิดแบบ Agile

ทีมของคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มศึกษาของ Greendale ผลิตภัณฑ์สุดท้ายควรช่วยให้กลุ่มจัดการการเรียนการสอนของพวกเขาได้

แทนที่จะส่งมอบแอปพลิเคชันทั้งหมดในครั้งเดียว (เหมือนในวิธีการแบบดั้งเดิม) คุณจะแบ่งมันออกเป็นหลายๆ ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีวงจรการพัฒนาที่สั้น (เรียกว่า สปรินต์) ซึ่งใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์

หลังจากแต่ละสปรินต์ ทีมของคุณจะส่งเวอร์ชันของแอปไปยังกลุ่มศึกษาเพื่อรับข้อเสนอแนะ

ระวังคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาจากอดีตนักกีฬาอย่างทรอยให้ดี

คุณเป็นโรคข้อศอกเทนนิส

เมื่อทีมพัฒนาของคุณทำงานร่วมกับลูกค้า คุณจะเร็ว ๆ นี้มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองทุกความต้องการของพวกเขา!

แต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตาม 4 ค่านิยม Agile และ12 หลักการที่ระบุไว้ใน Agile Manifesto

ค่านิยมหลัก 4 ประการของ Agile

Agile Manifesto เป็นเอกสารที่เน้นความเรียบง่ายซึ่งนำเสนอแก่นแท้ของกรอบการทำงานแบบ Agile เท่านั้น แต่ความหมายที่แท้จริง (และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน) อาจยากเกินไปที่จะสังเกตเห็นสำหรับคนอย่างชาง

ผู้ชายกำลังหรี่ตา

นั่นคือเหตุผลที่เราจะครอบคลุมแต่ละคุณค่า อย่างละเอียด!

นี่คือวิธีที่ค่านิยมของ Agile manifesto สามารถนำมาใช้กับองค์กร Agile ของคุณได้:

คุณค่าของ Agile #1: บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ

ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการไปจนถึงการขออนุญาตใช้ห้องประชุม ทุกบริษัทล้วนมีวิธีการในการดำเนินงานของตนเอง

แน่นอน, สิ่งเหล่านี้อาจเป็นกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพในแบบของตัวเอง

แต่บางครั้งกระบวนการเช่นนี้อาจทำให้ทีมไม่มีความคล่องตัว

และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น มีเพียง การสนทนาโดยตรง เท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอดีตทนายความเจฟฟ์เป็นคนพูด

ผู้ชายคนหนึ่งพูดว่ามันคือเคมี

ผู้สร้างกรอบการทำงานแบบ Agile ตระหนักถึงพลังของ ผู้คนและการมีปฏิสัมพันธ์ ในการเร่งความเร็วของสิ่งต่างๆ และด้วยเหตุนี้ แก่นแท้ของกระบวนการ Agile ใดๆ ก็จะมีองค์ประกอบของมนุษย์อยู่ด้วยเสมอ

ยกตัวอย่างเช่น รับหน้าที่ในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

แน่นอน คุณสามารถขอให้พวกเขาทำแบบฟอร์มมาตรฐานได้ แต่แบบฟอร์มเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถบันทึกความต้องการทั้งหมดของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง

ทำไมไม่ลองพูดคุยกับพวกเขาโดยตรงแทนล่ะ?

คุณจะสามารถเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรในผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสามารถชี้แจงข้อกังวลหรือปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย!

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของทีมได้อย่างเต็มที่ องค์กรแบบ Agile จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความสามารถของทีมเป็นอันดับแรก ผมหมายถึงว่า ในท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาคือผู้ที่รับผิดชอบต่อกระบวนการพัฒนา!

นั่นคือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติงาน Agile ไม่ควรพึ่งพาขั้นตอนและเครื่องมือมากเกินไป แต่ควรพึ่งพาบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์แทน!

คุณค่าของ Agile #2: ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารที่ครอบคลุม

ด้วยความรักในงานเอกสารของดีน เขาจะเข้ากับรูปแบบการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว

ฉันกำลังเย็บกระดาษ

อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบการจัดการเช่นนี้ เอกสารจำนวนมากอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ก็ได้

นอกจากนี้ ยังใช้เวลาที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าได้แทน

นั่นคือเหตุผลที่วิธีการแบบ Agile แนะนำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อทดแทนเอกสารที่ไร้ประโยชน์: ตัวผลิตภัณฑ์เอง!

ผู้ปฏิบัติงานแบบ Agile นำเสนอเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ให้กับลูกค้า เกือบทุกสองสัปดาห์. ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า คุณยังสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้อีกด้วย.

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการ Agile ไม่ ให้ความสำคัญกับเอกสาร แต่เมื่อเผชิญกับกำหนดเวลาที่บีบคั้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จะมีความสำคัญเหนือกว่าเอกสารรายละเอียดเสมอ

ท้ายที่สุดแล้ว คุณสามารถบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ภายหลังได้เสมอ ใช่ไหม?

คุณค่าของ Agile #3: การร่วมมือกับลูกค้าแทนการต่อรองสัญญา

หากองค์กรแบบ Agile และลูกค้าขององค์กรเพียงแค่กำหนดขอบเขตของงานทั้งหมดไว้ล่วงหน้า จะทำให้เหลือพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือคิดสร้างสรรค์น้อยมากสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สิ่งนี้ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบ Agile อย่างสิ้นเชิง

หากไม่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า นักพัฒนาอาจสูญเสียวิสัยทัศน์ของตนได้

เมื่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายพร้อมแล้ว ลูกค้าอาจไม่ตอบสนองในทางที่ดีเท่าที่คาดหวังไว้

พวกเขาจะเป็นเหมือนเมืองทรอยที่นี่:

ทำไมคุณทำให้เรารู้สึกแบบนี้

แทนที่จะเจรจาสัญญาเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติงานแบบ Agile ควรร่วมมือกับลูกค้าในทุกระดับของกระบวนการพัฒนา

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้ Scrum, Scrum Master ควรรวมลูกค้าในการประชุมทบทวนสปรินต์, การทดสอบผู้ใช้, และการสนทนากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

แน่นอน สิ่งนี้ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เร็วขึ้นเนื่องจากทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับข้อมูลจากลูกค้าหลายราย

แต่ที่สำคัญกว่านั้น การปฏิบัติแบบ Agile ให้เวลาและพื้นที่แก่ทีมในการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าสำหรับพวกเขา

คุณค่าของ Agile #4: การยอมรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการยึดติดกับแผน

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ซับซ้อน และควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด

แต่ดังที่เซญอร์ชางกล่าวไว้ว่า:

ถึงเวลาเปลี่ยนมุมมองของคุณแล้ว

ถูกต้องแล้ว! การเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับชาง คือหลีกเลี่ยงไม่ได้

และ Agile สอนให้เรายอมรับมัน (และเขาด้วย!)

เพราะชีวิตนั้นคาดเดาไม่ได้และเรื่องบ้าๆ สามารถทำให้โครงการของคุณล้มเหลวได้

เหมือนโรงเรียนของคุณถูกยึดครองโดยยามรักษาความปลอดภัยที่มีลักษณะเหมือนเผด็จการชั่วร้าย

ผู้ชายกำลังเล่นกีตาร์อย่างเมามัน

ในทำนองเดียวกัน สมมติฐานเบื้องต้นของคุณสำหรับโครงการหรือความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

นี่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการภายใต้ข้อจำกัดการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างเช่น คุณเริ่มต้นด้วยการสมมติว่าคุณกำลังสร้างแอปสำหรับกลุ่มเรียนที่มีสมาชิกหกคน แต่เมื่อชางเข้ามาควบคุม อาจไม่มีกลุ่มเรียนเหลืออยู่ที่วิทยาลัยชุมชนกรีนเดลเลย!

อย่างไรก็ตาม ด้วยการปฏิบัติแบบ Agile คุณมีการประชุมทบทวนและโอกาสอื่น ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ โดยไม่ทำให้โครงการของคุณเสี่ยงต่อความล้มเหลว

อย่างไรก็ตาม เมื่อชางอยู่ใกล้ คุณอาจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณทั้งหมด!

หลักการ Agile 12 ข้อ

ผู้สร้างวิธีการพัฒนาแบบ Agile ไม่ได้หยุดเพียงแค่การพัฒนาคุณค่า

พวกเขายังมอบหลักการบริหารโครงการแบบ Agile จำนวน 12 ข้อให้เรา ซึ่งชี้แจงว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับทีม Agile คืออะไร

หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความสับสนเช่นนี้ในองค์กร Agile ของคุณได้:

ผู้คนตื่นตระหนก

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแต่ละหลักการของ Agile Manifesto เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาแนวคิดแบบ Agile

(เราได้จัดหมวดหมู่หลักการแต่ละข้อออกเป็น 4 กลุ่มที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละหลักการได้ดียิ่งขึ้น)

กลุ่ม A. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า

  1. ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด ส่งมอบตามคำมั่นสัญญาของคุณกับพวกเขาโดยการจัดหาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงภายในกำหนดเวลา
  2. ตอบตกลงกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด แม้จะเป็นนาทีสุดท้ายก็ตาม กระบวนการแบบ Agile ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้คุณสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้าของคุณ
  3. ส่งมอบบ่อย ๆ; ควรทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือน นี่ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม

กลุ่ม B. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับคุณภาพ

  1. ในการวัดความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาของคุณ ให้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. กระบวนการแบบ Agile มีพื้นฐานมาจาก กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบนำ ในการดำเนินการนี้ ให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการรักษาความเร็วในการทำงานอย่างต่อเนื่อง*
  3. การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ต่อ ความเป็นเลิศทางเทคนิค และ การออกแบบที่ดี ช่วยเพิ่ม ความคล่องตัว ให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กลุ่ม C. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน

  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและนักพัฒนาของคุณต้องทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างโครงการ โดยรอบสมาชิกทีมที่มีแรงจูงใจ และมอบการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ เชื่อใจพวกเขาเสมอว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่
  3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการสนทนาแบบพบหน้ากันมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการถ่ายทอดข้อมูล
  4. สนับสนุน ทีมของคุณ ในการจัดระเบียบตนเองและทำงานโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล ผลงานที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากทีมเช่นนี้

กลุ่ม D. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับการจัดการทีม

  1. ทำให้กระบวนการของคุณเรียบง่ายและกำจัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป นี่คือแก่นแท้ของโครงการแบบ Agile
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้ทีมมีประสิทธิภาพและดีขึ้น

แต่ละหลักการของ Agile (เมื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แน่นอน) จะช่วยให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าในกรณีใด หลักการของ Agile จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทดลองเพื่อพิสูจน์ 'หลักการดันแคน' ที่โด่งดังเสียอีก!

ขอโทษที่คุณต้องรอถึง 26 ชั่วโมง

วิธีจัดการโครงการแบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแบบ Agile เปรียบเสมือนการเล่นเกมเพนท์บอล

เพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องมีความ คล่องตัว และการทำงานร่วมกัน

แต่ละคุณค่าและหลักการของ Agile ในกรอบการทำงานของ Agile จะวางรากฐานสำหรับความสำเร็จของโครงการของคุณ

แต่นั่นก็ประมาณนั้น

คุณจะสามารถ จัดการจริง ๆ โครงการ Agile ของคุณได้อย่างไรในตอนนี้?

โชคดีที่คุณมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณ!

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมและล้าสมัยอาจเพียงพอสำหรับสำนักงานคณบดี แต่จะไม่ตอบสนองความต้องการของโครงการแบบ Agile ของคุณ

ท้ายที่สุดแล้ว Agile ก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความคล่องตัว!

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ยอดเยี่ยมอย่าง ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ!

แต่ ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์คลิกอัพ

ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมจากสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั่วโลก

ด้วยคุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย มี ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทีม Agile ของคุณต้องการ!

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้ง่ายมาก

คุณไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือสำหรับเรื่องนี้หรอก ดีน!

ชายคนหนึ่งพูดว่า คุณช่วยหาหนังสือเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆ ให้ฉันได้ไหม

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUpสนับสนุนการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile ที่ประสบความสำเร็จ

A. จัดการสปรินต์ด้วยรายการสปรินต์

การวิ่งเร็วเป็นทักษะที่มีประโยชน์เมื่อเล่นเพนต์บอลที่วิทยาลัยชุมชนกรีนเดล

ผู้ชายวิ่งเร็ว

แต่โครงการแบบ Agile ต้องการการวิ่งแบบสปรินต์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

สปรินต์คือระยะการพัฒนาที่สั้น (แต่ละระยะใช้เวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์) ซึ่งสิ้นสุดด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงให้กับลูกค้า

เนื่องจากแต่ละสปรินต์มีกิจกรรมและความตื่นเต้นมากพอๆ กับเกมเพนท์บอลทั่วไป จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามความคืบหน้าของพวกเขา

แต่ไม่ใช่กับ ClickUp!

รายการสปรินต์ ของ ClickUp เป็นรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายซึ่งแบ่งแต่ละสปรินต์ออกเป็นงานย่อยๆ ทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จ คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จจากรายการได้อย่างรวดเร็ว!

คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับโครงการ Agile ทั้งหมดของคุณ งานย่อย งานย่อยของงานย่อย และแม้แต่เรื่องราวของผู้ใช้ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มคะแนน Scrum ลงในรายการเพื่อประเมินเวลาที่คุณจะใช้ในการทำงานในรายการที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

คุณสามารถใช้ Sprint Listในการประชุม Agile ต่างๆ เช่น การทบทวน Sprint เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของ Sprint ได้อย่างง่ายดาย!

คลิกอัพ สปรินต์ รายการ

B. รับภาพรวมระดับสูงบนแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้

กลุ่มศึกษาของกรีนเดลมีโต๊ะที่แข็งแรงมากซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้

ผู้คนกำลังเฉลิมฉลองในโรงเรียน

ทีม Agile โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกล ต้องการบางสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้เพื่อจัดการสิ่งต่าง ๆ และเพิ่มความคล่องตัวของทีม

และนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากฟีเจอร์ แดชบอร์ด ของ ClickUp!

มันจะให้คุณเห็นภาพสรุปอย่างรวดเร็วของโครงการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปตามแผน

คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ด้วยวิดเจ็ตสปรินต์เช่น:

แผนภูมิการไหลสะสม

C. ใช้ส่วนความคิดเห็นเพื่อทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย

อาเบด คนคลั่งหนัง มีปัญหาเรื่องการสื่อสารในอดีต

นี่เป็นสัญญาณทางสังคมหรือไม่

แต่โครงการแบบ Agile ต้องการให้สมาชิกทุกคนในทีมสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม

โชคดีที่ ClickUp ช่วยให้การสนทนาของทีมเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ส่วนความคิดเห็น

คุณสามารถใช้มันสำหรับ:

  • การสนทนาโดยละเอียด: เกี่ยวกับงานเฉพาะ กิจกรรม หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • การแท็กสมาชิกในทีม: เพื่อแจ้งเตือนความคิดเห็นที่สำคัญ
  • การแบ่งปันเอกสารและไฟล์: เพื่อให้ทีมของคุณได้รับสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้ก้าวหน้า
ความคิดเห็นแบบมีลำดับในคลิกอัพ

เราทราบว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่

อเบดจะต้องอ่านความคิดเห็นทั้งหมดนั้นเพื่อดูว่าเขาถูกแท็กในอะไรหรือเปล่า?

ผู้ชายกำลังมองโทรศัพท์

ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย ของ ClickUp เขาจะไม่ต้องทำ!

คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานและมอบหมายให้กับตัวคุณเองหรือสมาชิกทีมคนอื่นได้! ClickUp จะแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายและแสดงความคิดเห็นในถาดงานของพวกเขาด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ลืมงานนั้น

เมื่อพวกเขาทำภารกิจเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถแก้ไขความคิดเห็นได้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามที่ไม่จำเป็น

ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp

D.สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองเพื่อนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่พื้นที่โครงการของคุณ

อาเบดรู้ว่าเหตุการณ์สำคัญจริงๆ เกิดขึ้น เบื้องหลัง.

เขาถึงกับให้เราได้ชมเบื้องหลังภาพยนตร์ของคณบดีพร้อมกับฟุตเทจที่น่าสนใจเช่นนี้:

คุณคุ้นเคยกับโรคสต็อกโฮล์มหรือไม่

ในทำนองเดียวกัน 'การสร้าง' โครงการแบบ Agile อาจน่าสนใจมากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว และทีม Agile ยังได้รับการสนับสนุนให้เชิญลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา (คุณค่าข้อที่ 3)

เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ClickUp อนุญาตให้คุณแชร์ สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง กับพวกเขาได้

นี่ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์โปรเจ็กต์, โฟลเดอร์, และรายการงานของคุณกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของคุณ

ClickUp ช่วยให้คุณแชร์สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง

แต่คุณยังคงมี การควบคุมอย่างสมบูรณ์ เหนือทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เมื่ออยู่ข้างใน เพียงตั้งค่า'สิทธิ์' ของพวกเขาได้เลย

นี่คือประเภทของสิทธิ์ที่คุณสามารถตั้งค่าให้กับบุคคลภายนอกทีมของคุณ:

  • สามารถดูได้: สามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ แต่ไม่สามารถโต้ตอบได้
  • สามารถแสดงความคิดเห็น: สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะในภารกิจและรายการภารกิจเท่านั้น
  • แก้ไขได้: ไม่สามารถสร้างงานได้ แต่สามารถแก้ไขงานได้
  • สร้างและแก้ไข: สามารถสร้างงานและงานย่อยของตนเองได้
  • สามารถลบได้: สามารถลบงานที่ตนเองไม่ได้สร้าง

เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างสารคดีในสไตล์ของอาเบดเกี่ยวกับโครงการของคุณได้!

E. ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์

จิตใจของอาเบดเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจดจำการอ้างอิงภาพยนตร์นับพันเรื่องและติดตามเส้นเวลาคู่ขนานได้

คุณกำลังสร้างเส้นเวลาที่แตกต่างกันหกเส้น

แต่พวกเราที่เหลือที่เป็นมนุษย์ธรรมดา มีความสามารถที่จำกัด

ไม่มีทางที่คุณจะติดตามงานหลัก งานย่อย และกำหนดเวลาหลายร้อยรายการในโครงการแบบ Agile ด้วยตนเองได้!

โชคดีที่ แผนภูมิแกนต์ ของ ClickUp จะช่วยคุณทำได้

มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการใช้รหัสสี!

นอกจากนี้ยังสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ ของโครงการเป็นอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์

  • ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลื่อนกำหนดเวลาของงานใด ๆ
  • คำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้นของโครงการของคุณได้ทันที โดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับความคืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ในตารางเวลาโครงการที่วางแผนไว้
  • คำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณได้ทันทีเพื่อทราบถึงงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
การสร้างการพึ่งพาในแผนภูมิแกนต์ในคลิกอัพ

แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของ ClickUp

ยังมีอีกมากมายที่มาจากที่นั่น!

ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ เช่น:

สรุป

วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างมากในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการอื่นๆ

ดังนั้น หากคุณกำลังเปลี่ยนมาใช้แนวทาง Agile ที่มีความคล่องตัวสูง คุณต้องปฏิบัติตามค่านิยมและหลักการของ Agile เพื่อยกระดับความสำเร็จของโครงการให้สูงขึ้นไปอีกขั้น

เหมือนกับที่ทรอยและอาเบดทำเมื่อพวกเขาปฏิวัติการสร้างป้อมผ้าห่ม!

ชายสองคนกำลังวางแผน

แต่คุณไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ล้าสมัยและใช้งานยาก

สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและคล่องตัว เช่น ClickUp!

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเร็วและความโปร่งใส ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จในโครงการอย่างมีสไตล์ — ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม!

กลุ่มคนที่กำลังเฉลิมฉลอง