อะไรคือคุณค่าของ Agile? (คู่มือฉบับสมบูรณ์)

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ ค่านิยมของ Agile?
แนวทาง Agile เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างผลิตภัณฑ์
แต่Agileไม่ใช่ แค่ การจัดระเบียบสปรินต์และอัปเดตบอร์ด Agile เท่านั้น
ในการนำวิธีการแบบ Agile มาใช้ ทีมของคุณต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ Agile ด้วยเช่นกัน
ค่านิยมเหล่านี้จะเชื่อมโยงทีมของคุณเข้าด้วยกัน เหมือนกับกลุ่มเพื่อนเรียนที่เราชื่นชอบจากซีรีส์ Community!
เราจะใช้ตัวอย่างจาก ชุมชน ในบทความนี้เพื่อแนะนำคุณให้รู้จักกับคุณค่าหลัก 4ประการของแนวทาง Agileนอกจากนี้เราจะเน้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agileที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับวิธีการ Agile ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นพาเพื่อนกลุ่มเรียนของคุณมาด้วย เพราะทุกคนยินดีต้อนรับในชุมชนนี้!
คุณค่าของ Agile คืออะไร?
ค่านิยมของ Agile คือ สี่ ลักษณะที่เป็นแนวทางซึ่งระบุไว้ใน Agile Manifesto เอกสารแนวทางสำหรับโครงการ Agile
พวกเขาคือ:
หมายเหตุ: หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการ Agile ให้ไปที่ ส่วนนี้.
อย่างไรก็ตาม ค่านิยมของ Agile ไม่ใช่แค่กฎที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์
ท้ายที่สุดแล้ว ขบวนการ Agile ไม่เหมือนกับชั้นเรียนภาษาสเปนของเซญอร์ชางใน Community ที่คุณจะถูกดึงออกจากห้องเพราะตอบผิด!
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ค่านิยมเหล่านี้จะพัฒนาทัศนคติแบบ Agileที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น ดังนั้น แม้ว่าค่านิยมเหล่านี้จะไม่ได้เป็นข้อบังคับ แต่เป็นเครื่องเตือนใจที่แข็งแกร่งถึงสิ่งที่วิธีการ Agile ยึดถือ
แล้วนั่นคืออะไรกันล่ะ คุณถาม?
มาค้นหาคำตอบกัน...
หมายเหตุ: หากคุณทราบรายละเอียดของวิธีการ Agile เป็นอย่างดีแล้ว และต้องการเรียนรู้เฉพาะค่านิยมของ Agile เท่านั้นกรุณาคลิกที่นี่เพื่อไปยังส่วนที่กล่าวถึงค่านิยมเหล่านั้น
การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร?
Agileเป็นแนวทางที่ทันสมัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการที่เน้น ความยืดหยุ่น และ ประสิทธิภาพ
ในความเป็นจริง การปฏิบัติแบบ Agile เป็นที่นิยมในการเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมซอฟต์แวร์ ช่วยให้พวกเขาส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็ว
โดยสรุปแล้ว นี่คือสิ่งที่เซญอร์ชางจำเป็นต้องพิจารณาในขณะที่ทำงาน!
แต่กระบวนการพัฒนาแบบAgile มีอะไรบ้าง?
มาค้นหาคำตอบกัน...
Agile ทำงานอย่างไร?
วิธีการแบบ Agile ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานกันได้ดีขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วกว่าการใช้วิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่นWaterfall
นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Agile และ Waterfall:
สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีแนวคิดแบบ Agile
ทีมของคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มศึกษาของ Greendale ผลิตภัณฑ์สุดท้ายควรช่วยให้กลุ่มจัดการการเรียนการสอนของพวกเขาได้
แทนที่จะส่งมอบแอปพลิเคชันทั้งหมดในครั้งเดียว (เหมือนในวิธีการแบบดั้งเดิม) คุณจะแบ่งมันออกเป็นหลายๆ ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีวงจรการพัฒนาที่สั้น (เรียกว่า สปรินต์) ซึ่งใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์
หลังจากแต่ละสปรินต์ ทีมของคุณจะส่งเวอร์ชันของแอปไปยังกลุ่มศึกษาเพื่อรับข้อเสนอแนะ
ระวังคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาจากอดีตนักกีฬาอย่างทรอยให้ดี
เมื่อทีมพัฒนาของคุณทำงานร่วมกับลูกค้า คุณจะเร็ว ๆ นี้มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองทุกความต้องการของพวกเขา!
แต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตาม 4 ค่านิยม Agile และ12 หลักการที่ระบุไว้ใน Agile Manifesto
ค่านิยมหลัก 4 ประการของ Agile
Agile Manifesto เป็นเอกสารที่เน้นความเรียบง่ายซึ่งนำเสนอแก่นแท้ของกรอบการทำงานแบบ Agile เท่านั้น แต่ความหมายที่แท้จริง (และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน) อาจยากเกินไปที่จะสังเกตเห็นสำหรับคนอย่างชาง
นั่นคือเหตุผลที่เราจะครอบคลุมแต่ละคุณค่า อย่างละเอียด!
นี่คือวิธีที่ค่านิยมของ Agile manifesto สามารถนำมาใช้กับองค์กร Agile ของคุณได้:
คุณค่าของ Agile #1: บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการไปจนถึงการขออนุญาตใช้ห้องประชุม ทุกบริษัทล้วนมีวิธีการในการดำเนินงานของตนเอง
แน่นอน, สิ่งเหล่านี้อาจเป็นกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพในแบบของตัวเอง
แต่บางครั้งกระบวนการเช่นนี้อาจทำให้ทีมไม่มีความคล่องตัว
และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น มีเพียง การสนทนาโดยตรง เท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอดีตทนายความเจฟฟ์เป็นคนพูด
ผู้สร้างกรอบการทำงานแบบ Agile ตระหนักถึงพลังของ ผู้คนและการมีปฏิสัมพันธ์ ในการเร่งความเร็วของสิ่งต่างๆ และด้วยเหตุนี้ แก่นแท้ของกระบวนการ Agile ใดๆ ก็จะมีองค์ประกอบของมนุษย์อยู่ด้วยเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น รับหน้าที่ในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
แน่นอน คุณสามารถขอให้พวกเขาทำแบบฟอร์มมาตรฐานได้ แต่แบบฟอร์มเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถบันทึกความต้องการทั้งหมดของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง
ทำไมไม่ลองพูดคุยกับพวกเขาโดยตรงแทนล่ะ?
คุณจะสามารถเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรในผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสามารถชี้แจงข้อกังวลหรือปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย!
นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของทีมได้อย่างเต็มที่ องค์กรแบบ Agile จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความสามารถของทีมเป็นอันดับแรก ผมหมายถึงว่า ในท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาคือผู้ที่รับผิดชอบต่อกระบวนการพัฒนา!
นั่นคือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติงาน Agile ไม่ควรพึ่งพาขั้นตอนและเครื่องมือมากเกินไป แต่ควรพึ่งพาบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์แทน!
คุณค่าของ Agile #2: ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารที่ครอบคลุม
ด้วยความรักในงานเอกสารของดีน เขาจะเข้ากับรูปแบบการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบการจัดการเช่นนี้ เอกสารจำนวนมากอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ก็ได้
นอกจากนี้ ยังใช้เวลาที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าได้แทน
นั่นคือเหตุผลที่วิธีการแบบ Agile แนะนำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อทดแทนเอกสารที่ไร้ประโยชน์: ตัวผลิตภัณฑ์เอง!
ผู้ปฏิบัติงานแบบ Agile นำเสนอเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ให้กับลูกค้า เกือบทุกสองสัปดาห์. ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า คุณยังสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้อีกด้วย.
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการ Agile ไม่ ให้ความสำคัญกับเอกสาร แต่เมื่อเผชิญกับกำหนดเวลาที่บีบคั้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จะมีความสำคัญเหนือกว่าเอกสารรายละเอียดเสมอ
ท้ายที่สุดแล้ว คุณสามารถบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ภายหลังได้เสมอ ใช่ไหม?
คุณค่าของ Agile #3: การร่วมมือกับลูกค้าแทนการต่อรองสัญญา
หากองค์กรแบบ Agile และลูกค้าขององค์กรเพียงแค่กำหนดขอบเขตของงานทั้งหมดไว้ล่วงหน้า จะทำให้เหลือพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือคิดสร้างสรรค์น้อยมากสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
สิ่งนี้ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบ Agile อย่างสิ้นเชิง
หากไม่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า นักพัฒนาอาจสูญเสียวิสัยทัศน์ของตนได้
เมื่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายพร้อมแล้ว ลูกค้าอาจไม่ตอบสนองในทางที่ดีเท่าที่คาดหวังไว้
พวกเขาจะเป็นเหมือนเมืองทรอยที่นี่:
แทนที่จะเจรจาสัญญาเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติงานแบบ Agile ควรร่วมมือกับลูกค้าในทุกระดับของกระบวนการพัฒนา
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้ Scrum, Scrum Master ควรรวมลูกค้าในการประชุมทบทวนสปรินต์, การทดสอบผู้ใช้, และการสนทนากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
แน่นอน สิ่งนี้ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เร็วขึ้นเนื่องจากทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับข้อมูลจากลูกค้าหลายราย
แต่ที่สำคัญกว่านั้น การปฏิบัติแบบ Agile ให้เวลาและพื้นที่แก่ทีมในการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าสำหรับพวกเขา
คุณค่าของ Agile #4: การยอมรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการยึดติดกับแผน
คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ซับซ้อน และควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด
แต่ดังที่เซญอร์ชางกล่าวไว้ว่า:
ถูกต้องแล้ว! การเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับชาง คือหลีกเลี่ยงไม่ได้
และ Agile สอนให้เรายอมรับมัน (และเขาด้วย!)
เพราะชีวิตนั้นคาดเดาไม่ได้และเรื่องบ้าๆ สามารถทำให้โครงการของคุณล้มเหลวได้
เหมือนโรงเรียนของคุณถูกยึดครองโดยยามรักษาความปลอดภัยที่มีลักษณะเหมือนเผด็จการชั่วร้าย
ในทำนองเดียวกัน สมมติฐานเบื้องต้นของคุณสำหรับโครงการหรือความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
นี่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการภายใต้ข้อจำกัดการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม
ตัวอย่างเช่น คุณเริ่มต้นด้วยการสมมติว่าคุณกำลังสร้างแอปสำหรับกลุ่มเรียนที่มีสมาชิกหกคน แต่เมื่อชางเข้ามาควบคุม อาจไม่มีกลุ่มเรียนเหลืออยู่ที่วิทยาลัยชุมชนกรีนเดลเลย!
อย่างไรก็ตาม ด้วยการปฏิบัติแบบ Agile คุณมีการประชุมทบทวนและโอกาสอื่น ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ โดยไม่ทำให้โครงการของคุณเสี่ยงต่อความล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม เมื่อชางอยู่ใกล้ คุณอาจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณทั้งหมด!
หลักการ Agile 12 ข้อ
ผู้สร้างวิธีการพัฒนาแบบ Agile ไม่ได้หยุดเพียงแค่การพัฒนาคุณค่า
พวกเขายังมอบหลักการบริหารโครงการแบบ Agile จำนวน 12 ข้อให้เรา ซึ่งชี้แจงว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับทีม Agile คืออะไร
หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความสับสนเช่นนี้ในองค์กร Agile ของคุณได้:
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแต่ละหลักการของ Agile Manifesto เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาแนวคิดแบบ Agile
(เราได้จัดหมวดหมู่หลักการแต่ละข้อออกเป็น 4 กลุ่มที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละหลักการได้ดียิ่งขึ้น)
กลุ่ม A. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
- ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด ส่งมอบตามคำมั่นสัญญาของคุณกับพวกเขาโดยการจัดหาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงภายในกำหนดเวลา
- ตอบตกลงกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด แม้จะเป็นนาทีสุดท้ายก็ตาม กระบวนการแบบ Agile ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้คุณสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้าของคุณ
- ส่งมอบบ่อย ๆ; ควรทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือน นี่ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม
กลุ่ม B. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับคุณภาพ
- ในการวัดความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาของคุณ ให้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- กระบวนการแบบ Agile มีพื้นฐานมาจาก กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบนำ ในการดำเนินการนี้ ให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการรักษาความเร็วในการทำงานอย่างต่อเนื่อง*
- การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ต่อ ความเป็นเลิศทางเทคนิค และ การออกแบบที่ดี ช่วยเพิ่ม ความคล่องตัว ให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
กลุ่ม C. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและนักพัฒนาของคุณต้องทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- สร้างโครงการ โดยรอบสมาชิกทีมที่มีแรงจูงใจ และมอบการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ เชื่อใจพวกเขาเสมอว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่
- ส่งเสริมให้สมาชิกมีการสนทนาแบบพบหน้ากันมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการถ่ายทอดข้อมูล
- สนับสนุน ทีมของคุณ ในการจัดระเบียบตนเองและทำงานโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล ผลงานที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากทีมเช่นนี้
กลุ่ม D. หลักการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเกี่ยวกับการจัดการทีม
- ทำให้กระบวนการของคุณเรียบง่ายและกำจัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป นี่คือแก่นแท้ของโครงการแบบ Agile
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้ทีมมีประสิทธิภาพและดีขึ้น
แต่ละหลักการของ Agile (เมื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แน่นอน) จะช่วยให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าในกรณีใด หลักการของ Agile จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทดลองเพื่อพิสูจน์ 'หลักการดันแคน' ที่โด่งดังเสียอีก!
วิธีจัดการโครงการแบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาแบบ Agile เปรียบเสมือนการเล่นเกมเพนท์บอล
เพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องมีความ คล่องตัว และการทำงานร่วมกัน
แต่ละคุณค่าและหลักการของ Agile ในกรอบการทำงานของ Agile จะวางรากฐานสำหรับความสำเร็จของโครงการของคุณ
แต่นั่นก็ประมาณนั้น
คุณจะสามารถ จัดการจริง ๆ โครงการ Agile ของคุณได้อย่างไรในตอนนี้?
โชคดีที่คุณมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณ!
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมและล้าสมัยอาจเพียงพอสำหรับสำนักงานคณบดี แต่จะไม่ตอบสนองความต้องการของโครงการแบบ Agile ของคุณ
ท้ายที่สุดแล้ว Agile ก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความคล่องตัว!
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ยอดเยี่ยมอย่าง ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ!
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมจากสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั่วโลก
ด้วยคุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย มี ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทีม Agile ของคุณต้องการ!
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้ง่ายมาก
คุณไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือสำหรับเรื่องนี้หรอก ดีน!
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUpสนับสนุนการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile ที่ประสบความสำเร็จ
A. จัดการสปรินต์ด้วยรายการสปรินต์
การวิ่งเร็วเป็นทักษะที่มีประโยชน์เมื่อเล่นเพนต์บอลที่วิทยาลัยชุมชนกรีนเดล
แต่โครงการแบบ Agile ต้องการการวิ่งแบบสปรินต์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
สปรินต์คือระยะการพัฒนาที่สั้น (แต่ละระยะใช้เวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์) ซึ่งสิ้นสุดด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงให้กับลูกค้า
เนื่องจากแต่ละสปรินต์มีกิจกรรมและความตื่นเต้นมากพอๆ กับเกมเพนท์บอลทั่วไป จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
แต่ไม่ใช่กับ ClickUp!
รายการสปรินต์ ของ ClickUp เป็นรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายซึ่งแบ่งแต่ละสปรินต์ออกเป็นงานย่อยๆ ทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จ คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จจากรายการได้อย่างรวดเร็ว!
คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับโครงการ Agile ทั้งหมดของคุณ งานย่อย งานย่อยของงานย่อย และแม้แต่เรื่องราวของผู้ใช้ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มคะแนน Scrum ลงในรายการเพื่อประเมินเวลาที่คุณจะใช้ในการทำงานในรายการที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณสามารถใช้ Sprint Listในการประชุม Agile ต่างๆ เช่น การทบทวน Sprint เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของ Sprint ได้อย่างง่ายดาย!
B. รับภาพรวมระดับสูงบนแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
กลุ่มศึกษาของกรีนเดลมีโต๊ะที่แข็งแรงมากซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้
ทีม Agile โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกล ต้องการบางสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้เพื่อจัดการสิ่งต่าง ๆ และเพิ่มความคล่องตัวของทีม
และนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากฟีเจอร์ แดชบอร์ด ของ ClickUp!
มันจะให้คุณเห็นภาพสรุปอย่างรวดเร็วของโครงการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปตามแผน
คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ด้วยวิดเจ็ตสปรินต์เช่น:
- แผนภูมิความเร็ว: เน้นอัตราการเสร็จสิ้นงานของคุณ
- แผนภูมิการเผาผลาญ: แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- กราฟการเผาไหม้: แสดงปริมาณงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในโครงการ
- แผนภูมิการไหลสะสม: แสดงความคืบหน้าของงานตามช่วงเวลา
C. ใช้ส่วนความคิดเห็นเพื่อทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
อาเบด คนคลั่งหนัง มีปัญหาเรื่องการสื่อสารในอดีต
แต่โครงการแบบ Agile ต้องการให้สมาชิกทุกคนในทีมสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
โชคดีที่ ClickUp ช่วยให้การสนทนาของทีมเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ส่วนความคิดเห็น
คุณสามารถใช้มันสำหรับ:
- การสนทนาโดยละเอียด: เกี่ยวกับงานเฉพาะ กิจกรรม หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- การแท็กสมาชิกในทีม: เพื่อแจ้งเตือนความคิดเห็นที่สำคัญ
- การแบ่งปันเอกสารและไฟล์: เพื่อให้ทีมของคุณได้รับสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้ก้าวหน้า
เราทราบว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่
อเบดจะต้องอ่านความคิดเห็นทั้งหมดนั้นเพื่อดูว่าเขาถูกแท็กในอะไรหรือเปล่า?
ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย ของ ClickUp เขาจะไม่ต้องทำ!
คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานและมอบหมายให้กับตัวคุณเองหรือสมาชิกทีมคนอื่นได้! ClickUp จะแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายและแสดงความคิดเห็นในถาดงานของพวกเขาด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ลืมงานนั้น
เมื่อพวกเขาทำภารกิจเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถแก้ไขความคิดเห็นได้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามที่ไม่จำเป็น
D.สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองเพื่อนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่พื้นที่โครงการของคุณ
อาเบดรู้ว่าเหตุการณ์สำคัญจริงๆ เกิดขึ้น เบื้องหลัง.
เขาถึงกับให้เราได้ชมเบื้องหลังภาพยนตร์ของคณบดีพร้อมกับฟุตเทจที่น่าสนใจเช่นนี้:
ในทำนองเดียวกัน 'การสร้าง' โครงการแบบ Agile อาจน่าสนใจมากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว และทีม Agile ยังได้รับการสนับสนุนให้เชิญลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา (คุณค่าข้อที่ 3)
เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ClickUp อนุญาตให้คุณแชร์ สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง กับพวกเขาได้
นี่ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์โปรเจ็กต์, โฟลเดอร์, และรายการงานของคุณกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของคุณ
แต่คุณยังคงมี การควบคุมอย่างสมบูรณ์ เหนือทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เมื่ออยู่ข้างใน เพียงตั้งค่า'สิทธิ์' ของพวกเขาได้เลย
นี่คือประเภทของสิทธิ์ที่คุณสามารถตั้งค่าให้กับบุคคลภายนอกทีมของคุณ:
- สามารถดูได้: สามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ แต่ไม่สามารถโต้ตอบได้
- สามารถแสดงความคิดเห็น: สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะในภารกิจและรายการภารกิจเท่านั้น
- แก้ไขได้: ไม่สามารถสร้างงานได้ แต่สามารถแก้ไขงานได้
- สร้างและแก้ไข: สามารถสร้างงานและงานย่อยของตนเองได้
- สามารถลบได้: สามารถลบงานที่ตนเองไม่ได้สร้าง
เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างสารคดีในสไตล์ของอาเบดเกี่ยวกับโครงการของคุณได้!
E. ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์
จิตใจของอาเบดเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจดจำการอ้างอิงภาพยนตร์นับพันเรื่องและติดตามเส้นเวลาคู่ขนานได้
แต่พวกเราที่เหลือที่เป็นมนุษย์ธรรมดา มีความสามารถที่จำกัด
ไม่มีทางที่คุณจะติดตามงานหลัก งานย่อย และกำหนดเวลาหลายร้อยรายการในโครงการแบบ Agile ด้วยตนเองได้!
โชคดีที่ แผนภูมิแกนต์ ของ ClickUp จะช่วยคุณทำได้
มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการใช้รหัสสี!
นอกจากนี้ยังสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ ของโครงการเป็นอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์
- ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลื่อนกำหนดเวลาของงานใด ๆ
- คำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้นของโครงการของคุณได้ทันที โดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
- เปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับความคืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ในตารางเวลาโครงการที่วางแผนไว้
- คำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณได้ทันทีเพื่อทราบถึงงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของ ClickUp
ยังมีอีกมากมายที่มาจากที่นั่น!
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ เช่น:
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อติดตามการใช้เวลาในแต่ละงาน
- เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายสปรินต์ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่บรรลุได้ง่ายขึ้น
- มุมมองหลากหลาย: เลือกจากมุมมองโครงการต่างๆ เช่นมุมมองรายการ,มุมมองบอร์ด,มุมมองกล่อง,มุมมองปฏิทิน,และโหมดฉัน
- ลำดับความสำคัญ: พยายามทำภารกิจที่สำคัญที่สุดก่อน
- สกอร์การ์ดรายสัปดาห์: ติดตามวัตถุประสงค์และความคืบหน้าของเป้าหมายทีมพัฒนาของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะเฉพาะสำหรับโครงการของคุณ
- พัลส์: รู้ว่างานใดที่ทีมของคุณมีความกระตือรือร้นมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง
- การจัดการโครงการอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการโครงการที่ทำซ้ำกันเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
สรุป
วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างมากในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการอื่นๆ
ดังนั้น หากคุณกำลังเปลี่ยนมาใช้แนวทาง Agile ที่มีความคล่องตัวสูง คุณต้องปฏิบัติตามค่านิยมและหลักการของ Agile เพื่อยกระดับความสำเร็จของโครงการให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
เหมือนกับที่ทรอยและอาเบดทำเมื่อพวกเขาปฏิวัติการสร้างป้อมผ้าห่ม!
แต่คุณไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ล้าสมัยและใช้งานยาก
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและคล่องตัว เช่น ClickUp!
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเร็วและความโปร่งใส ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จในโครงการอย่างมีสไตล์ — ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม!