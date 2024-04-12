วิธีคำนวณระยะเวลาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ

"จะใช้เวลานานแค่ไหน?" และ "ราคาเท่าไหร่?" คือสองคำถามที่ผู้ซื้อทุกคนจะถาม ไม่ว่าจะเป็นชุดสูทที่ตัดเฉพาะบุคคลหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์
ในบล็อกโพสต์นี้, มาสำรวจสิ่งที่ต้องการเพื่อตอบคำถามแรก โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเวลาเตรียมการ.
เวลาการนำเข้าคืออะไร?
ระยะเวลาดำเนินการหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลาระหว่างที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจนถึงได้รับสินค้าหรือบริการนั้น
แนวคิดเรื่องระยะเวลาล่วงหน้า (Lead Time) มีรากฐานมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมแรกเริ่ม โดยเริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้นพร้อมกับการเติบโตของภาคการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในกระบวนการผลิต ระยะเวลาล่วงหน้าหมายถึงระยะเวลาที่หน่วยการผลิตใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์
จากกระบวนการผลิต ปัจจุบันกลายเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมในหลากหลายอุตสาหกรรม เมื่อคุณไปที่ร้านอาหารและสั่งอาหารเย็น พนักงานอาจพูดว่า "กรุณาให้เวลาเรา 20 นาทีในการเตรียมอาหารของคุณ" 20 นาทีนั้นคือเวลาเตรียมการ (Lead Time)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล ผู้จัดการโครงการใช้ระยะเวลาเตรียมการ (lead time) สำหรับการวางแผนสปรินต์ การจัดตารางการPLOYMENT การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่น ๆ
ประเภทต่าง ๆ ของระยะเวลาการนำเข้า
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถวัดระยะเวลาการนำเข้าสำหรับกระบวนการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ ประเภทของระยะเวลาการนำเข้าที่แตกต่างกันมีดังนี้
ระยะเวลาการผลิต
เวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตทางกายภาพจนถึงการเสร็จสิ้นเรียกว่า ระยะเวลาการผลิต
พิจารณาบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโต๊ะตามสั่ง หากใช้เวลา:
- 2 วันเพื่อรับวัสดุ
- 3 วันสำหรับการตัดและประกอบ
- 1 วันสำหรับการขัด
- 2 วันสำหรับเคลือบเงาและตกแต่งขั้นสุดท้าย
- 1 วันสำหรับการตรวจสอบ
ระยะเวลาการผลิตทั้งหมดคือเก้าวัน หากมีช่องว่างหรือเวลาที่ต้องรอเนื่องจากความไม่พร้อมของสายการประกอบ/สมาชิกในทีม ควรรวมไว้ด้วย
ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุ
ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อวัสดุจนถึงการได้รับวัสดุพร้อมใช้งานในกระบวนการผลิต เรียกว่า ระยะเวลาการนำเข้าวัสดุ
รวมเวลาที่ผู้ขายใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ เตรียม/ผลิตวัตถุดิบ บรรจุ และจัดส่งไปยังสายการประกอบของคุณ
ระยะเวลาการจัดหาวัสดุมักเป็นส่วนแรกของระยะเวลาการผลิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ซื้ออลูมิเนียมหรือผู้ทำขนมที่ซื้อแป้ง ระยะเวลาการจัดหาวัสดุจะกำหนดว่าคุณสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อใด
ระยะเวลาการผลิต
เวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตสินค้า ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการเสร็จสิ้นของสินค้าชิ้นสุดท้าย เรียกว่า ระยะเวลาการผลิต (Manufacturing Lead Time) ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมถึงการเตรียมการผลิตการดำเนินการตามโครงการ และการประกอบ
ในขณะที่ระยะเวลาการผลิตรวมถึงเวลาในการรับวัสดุ การตรวจสอบ ฯลฯ ระยะเวลาการผลิตหมายถึงเฉพาะเวลาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ตามตัวอย่างก่อนหน้านี้ ระยะเวลาการผลิตจะเป็นหกวัน ไม่รวมสองวันในการรับวัสดุและหนึ่งวันสำหรับการตรวจสอบ
ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลาตั้งแต่การยื่นคำขอซื้อสินค้าหรือบริการจนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้นเรียกว่า ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
ครอบคลุมการประมวลผลคำขอ การสร้างใบสั่งซื้อ การคัดเลือกผู้จัดหา การผลิต และการจัดส่ง เวลาดำเนินการจัดซื้อเริ่มต้นก่อนเวลาดำเนินการวัสดุ แต่ยังรวมถึงเวลาดำเนินการวัสดุด้วย
ระยะเวลาการจัดหาช่วยให้ทีมโครงการประเมินความล่าช้าที่เกิดจากกระบวนการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบโดยตรงของพวกเขา
ระยะเวลาการดำเนินการของลูกค้า
ระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจนกระทั่งได้รับสินค้าหรือบริการนั้นเรียกว่า ระยะเวลาการนำลูกค้า
ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลด์ ระยะเวลาการเตรียมการ (lead time) จะถูกย่อให้สั้นที่สุดโดยการเตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นไปได้เพราะการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (standardization of services) สิ่งนี้สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบ SaaS ได้เช่นกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ทันที เพราะซอฟต์แวร์ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและพร้อมที่จะส่งมอบให้ใช้งานได้ทันที
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังออกแบบโลโก้ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณ ระยะเวลาดำเนินการสำหรับลูกค้าจะครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด
ระยะเวลาการจัดส่ง
ระยะเวลาตั้งแต่ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการจัดส่งที่โรงงานจนถึงการส่งมอบถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย เรียกว่า ระยะเวลาการขนส่ง (Shipping Lead Time) ระยะเวลาดังกล่าวรวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง การจัดการ การขนส่ง และการส่งมอบถึงลูกค้าหรือสถานที่โครงการ
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ ระยะเวลาการขนส่งเป็นมาตรวัดที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น หากสมาร์ทโฟนของคุณถูกประกอบในจีนหรืออินเดีย ความสามารถในการขายในสหรัฐอเมริกาของคุณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ขายของคุณใช้ในการขนส่งถึงคุณ ดังนั้น แผนการเข้าสู่ตลาดของคุณต้องคำนึงถึงระยะเวลาการขนส่งด้วย
ระยะเวลาสะสม
ผลรวมของระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดในแต่ละกระบวนการเรียกว่า ระยะเวลาดำเนินการสะสม หรือ ระยะเวลาดำเนินการของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาดำเนินการของทุกองค์ประกอบและทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบเริ่มต้น ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปถึงมือลูกค้าปลายทาง
เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการหลายประเภทที่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ การคำนวณระยะเวลาดำเนินการอาจกลายเป็นความท้าทายได้ ดังนั้น เราจึงได้เตรียมความช่วยเหลือมาให้คุณ นี่คือสูตรการคำนวณระยะเวลาดำเนินการและขั้นตอนทีละขั้นตอนในการคำนวณ
วิธีคำนวณระยะเวลาดำเนินการ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณระยะเวลาดำเนินการคือการดูข้อมูลในอดีตและคำนวณเวลาจากวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุด
ตัวอย่างเช่น หากกระบวนการเริ่มต้นในวันที่ 01/01/2024 และสิ้นสุดในวันที่ 01/31/2024 ระยะเวลาเตรียมการคือ 31 วัน บนเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp คุณสามารถคำนวณระยะเวลาเตรียมการเฉลี่ยได้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลประวัติศาสตร์
แม้ว่าจะให้ภาพรวมที่ชัดเจน แต่สูตรระยะเวลาล่วงหน้านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดังนั้น อีกวิธีหนึ่งในการจัดการเรื่องนี้คือการดำเนินการไปข้างหน้า นี่คือวิธีการ
1. ระบุองค์ประกอบของระยะเวลาล่วงหน้า
เริ่มต้นด้วยการแยกกระบวนการออกเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น:
- การจัดซื้อวัตถุดิบ
- การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
- การผลิต/การผลิต
- ระยะเวลาพักตัว (ถ้ามี)
- ความหน่วง/เวลารอ
- การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ
- การประกอบ
- บรรจุภัณฑ์
- การประมวลผลคำสั่งซื้อ
- การขนส่งและโลจิสติกส์
ไม่ใช่ทุกกระบวนการที่จะมีผลกระทบต่อเวลาการดำเนินการ. ในบางกรณี อาจถูกเรียกหรือดำเนินการในลักษณะที่ต่างออกไป.
ตัวอย่างเช่น ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบรรจุอาจรวมถึงการบรรจุในคอนเทนเนอร์ และการจัดส่งอาจหมายถึงการปรับใช้ สำหรับโครงการเช่นนี้การติดตามเวลาของโครงการใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการวัดอย่างแม่นยำ ในการติดตามเวลาใน ClickUp สมาชิกทีมสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา เพิ่มช่วง หรือเพียงแค่ป้อนเวลาที่ใช้ในชั่วโมง/นาทีย้อนหลังได้!
ดังนั้น เลือกทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ
2. วัดระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
คำนวณระยะเวลาการนำเข้าแต่ละรายการตามส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณ
สูตรระยะเวลาการจัดซื้อ: วันที่ได้รับคำสั่งซื้อ – วันที่ขอซื้อจากทีมโครงการ
หากคุณใช้แบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมคำขอ คุณจะพบว่าการป้อนวันที่รับและดูระยะเวลาดำเนินการในแดชบอร์ดนั้นง่ายขึ้นมาก
แม้ว่าทีมโครงการจะมีอำนาจควบคุมเพียงเล็กน้อยต่อความเร็วในการทำงานของทีมจัดซื้อจัดจ้าง แต่ระยะเวลานำนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ
สูตรระยะเวลาการผลิต/การผลิต: วันที่ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย – วันที่ได้รับวัตถุดิบ. ใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการในการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย รวมถึงระยะเวลาในการตั้งค่า, การผลิต, การประกอบ, การตรวจสอบคุณภาพ, หรือการตรวจสอบ.
สูตรคำนวณระยะเวลาการจัดส่ง: เวลาที่ส่งมอบถึงลูกค้า – เวลาที่จัดส่งออกจากคลังสินค้า บางธุรกิจรวมเวลาบรรจุภัณฑ์ไว้ในระยะเวลาการผลิต ขณะที่บางธุรกิจถือว่ากระบวนการนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ
3. รวมเข้าด้วยกัน!
รวมระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน (การจัดซื้อ การผลิต และการจัดส่ง) เพื่อหาค่าระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดหรือระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งซื้อจริงฟิลด์สูตรของ ClickUpสามารถทำให้ง่ายขึ้นมากด้วยฟังก์ชันวันที่และเวลา ฟังก์ชันสตริง ฟังก์ชันตรรกะ และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
ในขณะที่คุณทำสิ่งนั้น นี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้
พิจารณาเวลาสำรอง: หากคุณใช้ระยะเวลาดำเนินการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดวันที่สัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ควรเพิ่มเวลาสำรองไว้บ้างเพื่อรองรับความล่าช้าหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยในขั้นตอนหนึ่งอาจส่งผลกระทบสะสมต่อขั้นตอนถัดไปใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างงานและผลกระทบโดยรวมต่อกำหนดการส่งมอบ
แยกย่อยระยะเวลาล่วงหน้าให้ละเอียด: ธุรกิจส่วนใหญ่คำนวณระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ หากเป็นเช่นนั้น คุณควรเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องทราบว่าขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรใช้เวลามากที่สุดของระยะเวลาการขนส่งของคุณหรือไม่
ตัวอย่างระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการคือช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของกระบวนการ ในทุกอุตสาหกรรม ธุรกิจ โครงการ และทีมต่างๆ มีตัวอย่างของระยะเวลาดำเนินการนับร้อย
ระยะเวลาการผลิต
สมมติว่าคุณเป็นผู้ผลิตเสื้อยืดผ้าฝ้ายที่ขายผ่านร้านค้าปลีก ระยะเวลาดำเนินการของคุณจะเท่ากับ:
- ระยะเวลาการจัดซื้อฝ้าย (15 วัน)
- ระยะเวลาการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น ด้าย กระดุม วัสดุบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ (3 วัน)
- เวลาการผลิต/การแปรรูปสำหรับการวัด, การตัด, การเย็บ, การรีด, การพับ, และการติดป้าย (1 วัน)
- เวลาตรวจสอบ (1 วัน)
- เวลาในการบรรจุหีบห่อ (3 วัน)
- ระยะเวลาการจัดส่งถึงร้านค้าปลีก (12 วัน)
ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด = 35 วัน
ระยะเวลาดำเนินการในโครงการซอฟต์แวร์
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ระยะการวางแผนและสถาปัตยกรรมอาจใช้เวลานานกว่ามาก แต่ส่วนที่เหลืออาจเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งพัฒนาไปทีละส่วน
ดังนั้น ระยะเวลาดำเนินการจึงมักคำนวณจากเวลาที่เรื่องราวของผู้ใช้พร้อมจนถึงเวลาที่ฟีเจอร์ถูกนำไปใช้งาน
ประโยชน์ของการลดเวลาในการผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ (Lead time) บอกคุณว่าคุณใช้เวลานานเท่าใดในการทำงานนั้น ๆ โดยขยายความออกไป คุณสามารถทราบได้ว่าคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้มากน้อยเพียงใดในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากคนหนึ่งสามารถพัฒนาคุณสมบัติหนึ่งอย่างได้ในหนึ่งสัปดาห์ (คือ ระยะเวลาดำเนินการของคุณ) คุณสามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและความสามารถของคุณได้ตามจำนวนคุณสมบัติที่คุณต้องการพัฒนาในแต่ละสัปดาห์
ด้วยระยะเวลาในการดำเนินการที่ลดลง กล่าวคือ หากมีบุคคลหนึ่งสามารถพัฒนาคุณลักษณะได้สองอย่างในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถเพิ่มรายได้ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า ความได้เปรียบในการแข่งขัน และอื่นๆ ได้อีกมากมาย!
ความพึงพอใจของลูกค้า: เมื่อคุณสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะพึงพอใจมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่การลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า—หรือก็คือการปฏิบัติตามกำหนดเวลา—เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon ที่ลงทุนอย่างมากในคลังสินค้า โลจิสติกส์ และระบบอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
ประสิทธิภาพ: เวลาในการดำเนินการที่สั้นลงหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นภายในระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นยังช่วยเร่งการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและถือครองสินค้า
ความคล่องตัว: การลดระยะเวลาการดำเนินโครงการช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงการระบาดของ COVID-19 องค์กรที่สามารถทำงานจากระยะไกลและสร้างประสบการณ์ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว—ในระยะเวลาที่สั้นลง—ได้รับข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมาก
การจัดการสินค้าคงคลัง: ระยะเวลาการสั่งซื้อที่สั้นลงทำให้ระดับสินค้าคงคลังลดลง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบพื้นฐานที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเห็นเป็นครั้งแรกจากการผลิตแบบลีน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า ลดสินค้าคงคลังที่ล้าสมัย และลดเงินทุนที่จมอยู่ในสต็อก ซึ่งช่วยปรับปรุงสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท
ประโยชน์ของการลดระยะเวลาในการผลิตสามารถเห็นได้ทั่วทั้งกระบวนการ แต่คุณจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร? นี่คือเคล็ดลับบางประการ
กลยุทธ์เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องทราบสถานะปัจจุบัน ดังนั้น เริ่มต้นจากตรงนั้น
ใช้แอปพลิเคชันการจัดการเวลาเพื่อคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าในทุกกระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง. จากนั้น ระบุโอกาสในการปรับปรุง. เมื่อคุณมีข้อมูลพื้นฐานอยู่ในมือแล้ว คำถามต่อไปคือ:จะประหยัดเวลาได้อย่างไร?
อัตโนมัติ
ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมหรือการแทรกแซงจากมนุษย์ อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การตั้งค่าการทำงานแบบ if-this-then-that บนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น หากงานใดค้างอยู่ ระบบจะแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติบนแผนภูมิการแจ้งเตือน หรือหากนักออกแบบได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะมอบหมายงานนั้นให้ผู้พัฒนาโดยอัตโนมัติ
ClickUp Automationsมีเทมเพลตมากกว่า 100 แบบเพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, งานประจำ, การส่งมอบโครงการ, และอื่น ๆ
จัดตารางเวลาให้ดีขึ้น
จัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเวลาการรอที่ไม่จำเป็น ใช้มุมมอง ClickUp Workload เพื่อดูว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และมอบหมายงานให้เหมาะสม ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมดูรายงานประสิทธิภาพการทำงานของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารเวลา!
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนเทมเพลตการจัดการเวลาของClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว เลือกจากเทมเพลตทั้งสิบและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ!
คาดการณ์อย่างแม่นยำ
ลดระยะเวลาการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การจัดเก็บสินค้าสำรอง การกำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ และปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดต้นทุน (EOQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลัง ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งสำหรับการตรวจนับสินค้า!
แบ่งปันความรู้
ป้องกันช่องว่างทางความรู้ด้วยการจัดทำเอกสารอย่างละเอียดและการแบ่งปันความรู้ClickUp Docsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียนและแบ่งปันทุกสิ่งภายในองค์กร แล้วมีอะไรอีก?ClickUp AIสามารถตรวจทาน แก้ไขสรุป และทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ลดเวลาในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
การตอบคำถามอย่างถูกต้องและทันทีว่า "จะใช้เวลานานเท่าใด?" เป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการโครงการ
มันช่วยตลอดวงจรการบริหารโครงการในด้านการวางแผน, การจัดตารางเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, การสร้างแผนสำรอง, การกู้คืนจากภัยพิบัติ, การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด, เป็นต้น
การคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าอย่างแม่นยำเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการทำนายอนาคต ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การลดระยะเวลาล่วงหน้าให้เหลือน้อยที่สุดอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง
เมื่อคุณลงทุนมากขึ้นในการลดระยะเวลาการผลิต คุณก็สร้างความมีประสิทธิภาพและผลผลิตในระบบของคุณไปด้วย ตัวอย่างเช่น แม้แต่ระบบอัตโนมัติที่ง่ายที่สุดก็สามารถลดระยะเวลาการผลิตได้ไม่เพียงแต่สำหรับกระบวนการนั้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพของระยะเวลาการนำเข้า (Lead Time) มีผลกระทบที่สะสมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ClickUp จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีอำนาจในการมองเห็น, วัด, และลดระยะเวลาการนำเข้าให้เหลือน้อยที่สุด
ClickUpซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรฟรีช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาทำงานของงาน ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ วัดประสิทธิภาพ ปรับแต่งตัวชี้วัด และอัตโนมัติกระบวนการทำงาน ทั้งหมดในที่เดียว
จากเอเจนซี่สร้างสรรค์ไปจนถึงการจัดการอสังหาริมทรัพย์ องค์กรต่างๆ ทั่วทุกภาคส่วนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp ดูด้วยตัวคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. สูตรระยะเวลาดำเนินการคืออะไร?
ระยะเวลาดำเนินการ = เวลาเสร็จสิ้น – เวลาเริ่มต้น
แม้ว่าสูตรเวลานำนี้จะตรงไปตรงมาที่สุด แต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมเวลานำจึงเป็นจำนวนเท่านี้ ดังนั้น บางครั้งองค์กรจึงทำงานย้อนกลับ ในช่วงเวลาดังกล่าว การคำนวณเวลานำจะเป็นดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการ = ระยะเวลาจัดซื้อ + ระยะเวลาการผลิต + ระยะเวลาจัดส่ง
2. อะไรคือเวลาเตรียมการ (Lead Time) และเวลาวงจร (Cycle Time)?
แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ตัวชี้วัดทั้งสองนี้มีวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือภาพรวมของเวลาวัฏจักรเทียบกับเวลาล่วงหน้า
|ระยะเวลาดำเนินการ
|เวลาในการหมุนเวียน
|คำนิยาม
|เวลาทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อจนกระทั่งการส่งมอบคำสั่งซื้อ
|เวลาที่ใช้ในการทำภารกิจหรือกระบวนการเฉพาะให้เสร็จสิ้นในการผลิตสินค้าชิ้นเดียว
|ขอบเขต
|วัดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
|วัดระยะเวลาที่ใช้ในเซกเมนต์/กระบวนการย่อยเฉพาะ
|วัตถุประสงค์
|ประมาณเวลาการจัดส่ง วางแผนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน จัดทำกำหนดการสำหรับลูกค้า จัดการสินค้าคงคลัง
|ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบุจุดคอขวด ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
|สูตร
|วันที่จัดส่ง – วันที่ขอสั่งซื้อ
|เวลาการผลิตทั้งหมด/จำนวนหน่วยที่ผลิต
3. ระยะเวลาในการจัดส่งคืออะไร?
ระยะเวลาการส่งมอบหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าทำการสั่งซื้อจนถึงเวลาที่สินค้าถูกส่งถึงหน้าประตูบ้านของลูกค้า