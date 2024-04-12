บล็อก ClickUp
วิธีคำนวณระยะเวลาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ

PMO Team
12 เมษายน 2567

"จะใช้เวลานานแค่ไหน?" และ "ราคาเท่าไหร่?" คือสองคำถามที่ผู้ซื้อทุกคนจะถาม ไม่ว่าจะเป็นชุดสูทที่ตัดเฉพาะบุคคลหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์

ในบล็อกโพสต์นี้, มาสำรวจสิ่งที่ต้องการเพื่อตอบคำถามแรก โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเวลาเตรียมการ.

เวลาการนำเข้าคืออะไร?

ระยะเวลาดำเนินการหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลาระหว่างที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจนถึงได้รับสินค้าหรือบริการนั้น

แนวคิดเรื่องระยะเวลาล่วงหน้า (Lead Time) มีรากฐานมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมแรกเริ่ม โดยเริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้นพร้อมกับการเติบโตของภาคการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในกระบวนการผลิต ระยะเวลาล่วงหน้าหมายถึงระยะเวลาที่หน่วยการผลิตใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์

จากกระบวนการผลิต ปัจจุบันกลายเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมในหลากหลายอุตสาหกรรม เมื่อคุณไปที่ร้านอาหารและสั่งอาหารเย็น พนักงานอาจพูดว่า "กรุณาให้เวลาเรา 20 นาทีในการเตรียมอาหารของคุณ" 20 นาทีนั้นคือเวลาเตรียมการ (Lead Time)

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล ผู้จัดการโครงการใช้ระยะเวลาเตรียมการ (lead time) สำหรับการวางแผนสปรินต์ การจัดตารางการPLOYMENT การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่น ๆ

ประเภทต่าง ๆ ของระยะเวลาการนำเข้า

ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถวัดระยะเวลาการนำเข้าสำหรับกระบวนการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ ประเภทของระยะเวลาการนำเข้าที่แตกต่างกันมีดังนี้

ระยะเวลาการผลิต

เวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตทางกายภาพจนถึงการเสร็จสิ้นเรียกว่า ระยะเวลาการผลิต

พิจารณาบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโต๊ะตามสั่ง หากใช้เวลา:

  • 2 วันเพื่อรับวัสดุ
  • 3 วันสำหรับการตัดและประกอบ
  • 1 วันสำหรับการขัด
  • 2 วันสำหรับเคลือบเงาและตกแต่งขั้นสุดท้าย
  • 1 วันสำหรับการตรวจสอบ

ระยะเวลาการผลิตทั้งหมดคือเก้าวัน หากมีช่องว่างหรือเวลาที่ต้องรอเนื่องจากความไม่พร้อมของสายการประกอบ/สมาชิกในทีม ควรรวมไว้ด้วย

ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุ

ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อวัสดุจนถึงการได้รับวัสดุพร้อมใช้งานในกระบวนการผลิต เรียกว่า ระยะเวลาการนำเข้าวัสดุ

รวมเวลาที่ผู้ขายใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ เตรียม/ผลิตวัตถุดิบ บรรจุ และจัดส่งไปยังสายการประกอบของคุณ

ระยะเวลาการจัดหาวัสดุมักเป็นส่วนแรกของระยะเวลาการผลิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ซื้ออลูมิเนียมหรือผู้ทำขนมที่ซื้อแป้ง ระยะเวลาการจัดหาวัสดุจะกำหนดว่าคุณสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อใด

ระยะเวลาการผลิต

เวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตสินค้า ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการเสร็จสิ้นของสินค้าชิ้นสุดท้าย เรียกว่า ระยะเวลาการผลิต (Manufacturing Lead Time) ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมถึงการเตรียมการผลิตการดำเนินการตามโครงการ และการประกอบ

ในขณะที่ระยะเวลาการผลิตรวมถึงเวลาในการรับวัสดุ การตรวจสอบ ฯลฯ ระยะเวลาการผลิตหมายถึงเฉพาะเวลาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ตามตัวอย่างก่อนหน้านี้ ระยะเวลาการผลิตจะเป็นหกวัน ไม่รวมสองวันในการรับวัสดุและหนึ่งวันสำหรับการตรวจสอบ

ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาตั้งแต่การยื่นคำขอซื้อสินค้าหรือบริการจนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้นเรียกว่า ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง

ครอบคลุมการประมวลผลคำขอ การสร้างใบสั่งซื้อ การคัดเลือกผู้จัดหา การผลิต และการจัดส่ง เวลาดำเนินการจัดซื้อเริ่มต้นก่อนเวลาดำเนินการวัสดุ แต่ยังรวมถึงเวลาดำเนินการวัสดุด้วย

ระยะเวลาการจัดหาช่วยให้ทีมโครงการประเมินความล่าช้าที่เกิดจากกระบวนการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบโดยตรงของพวกเขา

ระยะเวลาการดำเนินการของลูกค้า

ระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจนกระทั่งได้รับสินค้าหรือบริการนั้นเรียกว่า ระยะเวลาการนำลูกค้า

ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลด์ ระยะเวลาการเตรียมการ (lead time) จะถูกย่อให้สั้นที่สุดโดยการเตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าก่อนการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นไปได้เพราะการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (standardization of services) สิ่งนี้สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบ SaaS ได้เช่นกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ทันที เพราะซอฟต์แวร์ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและพร้อมที่จะส่งมอบให้ใช้งานได้ทันที

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังออกแบบโลโก้ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณ ระยะเวลาดำเนินการสำหรับลูกค้าจะครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด

ระยะเวลาการจัดส่ง

ระยะเวลาตั้งแต่ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการจัดส่งที่โรงงานจนถึงการส่งมอบถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย เรียกว่า ระยะเวลาการขนส่ง (Shipping Lead Time) ระยะเวลาดังกล่าวรวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง การจัดการ การขนส่ง และการส่งมอบถึงลูกค้าหรือสถานที่โครงการ

ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ ระยะเวลาการขนส่งเป็นมาตรวัดที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น หากสมาร์ทโฟนของคุณถูกประกอบในจีนหรืออินเดีย ความสามารถในการขายในสหรัฐอเมริกาของคุณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ขายของคุณใช้ในการขนส่งถึงคุณ ดังนั้น แผนการเข้าสู่ตลาดของคุณต้องคำนึงถึงระยะเวลาการขนส่งด้วย

ระยะเวลาสะสม

ผลรวมของระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดในแต่ละกระบวนการเรียกว่า ระยะเวลาดำเนินการสะสม หรือ ระยะเวลาดำเนินการของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาดำเนินการของทุกองค์ประกอบและทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบเริ่มต้น ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปถึงมือลูกค้าปลายทาง

เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการหลายประเภทที่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ การคำนวณระยะเวลาดำเนินการอาจกลายเป็นความท้าทายได้ ดังนั้น เราจึงได้เตรียมความช่วยเหลือมาให้คุณ นี่คือสูตรการคำนวณระยะเวลาดำเนินการและขั้นตอนทีละขั้นตอนในการคำนวณ

วิธีคำนวณระยะเวลาดำเนินการ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณระยะเวลาดำเนินการคือการดูข้อมูลในอดีตและคำนวณเวลาจากวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น หากกระบวนการเริ่มต้นในวันที่ 01/01/2024 และสิ้นสุดในวันที่ 01/31/2024 ระยะเวลาเตรียมการคือ 31 วัน บนเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp คุณสามารถคำนวณระยะเวลาเตรียมการเฉลี่ยได้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลประวัติศาสตร์

มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp สำหรับการคำนวณระยะเวลาดำเนินการ

แม้ว่าจะให้ภาพรวมที่ชัดเจน แต่สูตรระยะเวลาล่วงหน้านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดังนั้น อีกวิธีหนึ่งในการจัดการเรื่องนี้คือการดำเนินการไปข้างหน้า นี่คือวิธีการ

1. ระบุองค์ประกอบของระยะเวลาล่วงหน้า

เริ่มต้นด้วยการแยกกระบวนการออกเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น:

  • การจัดซื้อวัตถุดิบ
  • การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
  • การผลิต/การผลิต
  • ระยะเวลาพักตัว (ถ้ามี)
  • ความหน่วง/เวลารอ
  • การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ
  • การประกอบ
  • บรรจุภัณฑ์
  • การประมวลผลคำสั่งซื้อ
  • การขนส่งและโลจิสติกส์

ไม่ใช่ทุกกระบวนการที่จะมีผลกระทบต่อเวลาการดำเนินการ. ในบางกรณี อาจถูกเรียกหรือดำเนินการในลักษณะที่ต่างออกไป.

ตัวอย่างเช่น ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบรรจุอาจรวมถึงการบรรจุในคอนเทนเนอร์ และการจัดส่งอาจหมายถึงการปรับใช้ สำหรับโครงการเช่นนี้การติดตามเวลาของโครงการใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการวัดอย่างแม่นยำ ในการติดตามเวลาใน ClickUp สมาชิกทีมสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา เพิ่มช่วง หรือเพียงแค่ป้อนเวลาที่ใช้ในชั่วโมง/นาทีย้อนหลังได้!

การติดตามเวลาใน ClickUp
ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ใน ClickUp

ดังนั้น เลือกทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ

2. วัดระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอน

คำนวณระยะเวลาการนำเข้าแต่ละรายการตามส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณ

สูตรระยะเวลาการจัดซื้อ: วันที่ได้รับคำสั่งซื้อ – วันที่ขอซื้อจากทีมโครงการ

หากคุณใช้แบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมคำขอ คุณจะพบว่าการป้อนวันที่รับและดูระยะเวลาดำเนินการในแดชบอร์ดนั้นง่ายขึ้นมาก

ClickUp Forms
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp สำหรับการรวบรวมคำขอจากลูกค้าอย่างไม่ยุ่งยาก

แม้ว่าทีมโครงการจะมีอำนาจควบคุมเพียงเล็กน้อยต่อความเร็วในการทำงานของทีมจัดซื้อจัดจ้าง แต่ระยะเวลานำนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ

สูตรระยะเวลาการผลิต/การผลิต: วันที่ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย – วันที่ได้รับวัตถุดิบ. ใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการในการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย รวมถึงระยะเวลาในการตั้งค่า, การผลิต, การประกอบ, การตรวจสอบคุณภาพ, หรือการตรวจสอบ.

สูตรคำนวณระยะเวลาการจัดส่ง: เวลาที่ส่งมอบถึงลูกค้า – เวลาที่จัดส่งออกจากคลังสินค้า บางธุรกิจรวมเวลาบรรจุภัณฑ์ไว้ในระยะเวลาการผลิต ขณะที่บางธุรกิจถือว่ากระบวนการนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ

3. รวมเข้าด้วยกัน!

รวมระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน (การจัดซื้อ การผลิต และการจัดส่ง) เพื่อหาค่าระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดหรือระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งซื้อจริงฟิลด์สูตรของ ClickUpสามารถทำให้ง่ายขึ้นมากด้วยฟังก์ชันวันที่และเวลา ฟังก์ชันสตริง ฟังก์ชันตรรกะ และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

สูตรขั้นสูงในฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp
ฟิลด์สูตร ClickUp สำหรับการคำนวณขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย

ในขณะที่คุณทำสิ่งนั้น นี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้

พิจารณาเวลาสำรอง: หากคุณใช้ระยะเวลาดำเนินการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดวันที่สัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ควรเพิ่มเวลาสำรองไว้บ้างเพื่อรองรับความล่าช้าหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ

ตัวอย่างเช่น ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยในขั้นตอนหนึ่งอาจส่งผลกระทบสะสมต่อขั้นตอนถัดไปใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างงานและผลกระทบโดยรวมต่อกำหนดการส่งมอบ

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สำหรับการวางแผนโครงการตามระยะเวลาการนำเข้า

แยกย่อยระยะเวลาล่วงหน้าให้ละเอียด: ธุรกิจส่วนใหญ่คำนวณระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ หากเป็นเช่นนั้น คุณควรเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องทราบว่าขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรใช้เวลามากที่สุดของระยะเวลาการขนส่งของคุณหรือไม่

ตัวอย่างระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการคือช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของกระบวนการ ในทุกอุตสาหกรรม ธุรกิจ โครงการ และทีมต่างๆ มีตัวอย่างของระยะเวลาดำเนินการนับร้อย

ระยะเวลาการผลิต

สมมติว่าคุณเป็นผู้ผลิตเสื้อยืดผ้าฝ้ายที่ขายผ่านร้านค้าปลีก ระยะเวลาดำเนินการของคุณจะเท่ากับ:

  • ระยะเวลาการจัดซื้อฝ้าย (15 วัน)
  • ระยะเวลาการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น ด้าย กระดุม วัสดุบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ (3 วัน)
  • เวลาการผลิต/การแปรรูปสำหรับการวัด, การตัด, การเย็บ, การรีด, การพับ, และการติดป้าย (1 วัน)
  • เวลาตรวจสอบ (1 วัน)
  • เวลาในการบรรจุหีบห่อ (3 วัน)
  • ระยะเวลาการจัดส่งถึงร้านค้าปลีก (12 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด = 35 วัน

ระยะเวลาดำเนินการในโครงการซอฟต์แวร์

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ระยะการวางแผนและสถาปัตยกรรมอาจใช้เวลานานกว่ามาก แต่ส่วนที่เหลืออาจเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งพัฒนาไปทีละส่วน

ดังนั้น ระยะเวลาดำเนินการจึงมักคำนวณจากเวลาที่เรื่องราวของผู้ใช้พร้อมจนถึงเวลาที่ฟีเจอร์ถูกนำไปใช้งาน

ประโยชน์ของการลดเวลาในการผลิต

ระยะเวลาดำเนินการ (Lead time) บอกคุณว่าคุณใช้เวลานานเท่าใดในการทำงานนั้น ๆ โดยขยายความออกไป คุณสามารถทราบได้ว่าคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้มากน้อยเพียงใดในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากคนหนึ่งสามารถพัฒนาคุณสมบัติหนึ่งอย่างได้ในหนึ่งสัปดาห์ (คือ ระยะเวลาดำเนินการของคุณ) คุณสามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและความสามารถของคุณได้ตามจำนวนคุณสมบัติที่คุณต้องการพัฒนาในแต่ละสัปดาห์

ด้วยระยะเวลาในการดำเนินการที่ลดลง กล่าวคือ หากมีบุคคลหนึ่งสามารถพัฒนาคุณลักษณะได้สองอย่างในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถเพิ่มรายได้ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า ความได้เปรียบในการแข่งขัน และอื่นๆ ได้อีกมากมาย!

ความพึงพอใจของลูกค้า: เมื่อคุณสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะพึงพอใจมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่การลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า—หรือก็คือการปฏิบัติตามกำหนดเวลา—เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon ที่ลงทุนอย่างมากในคลังสินค้า โลจิสติกส์ และระบบอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ประสิทธิภาพ: เวลาในการดำเนินการที่สั้นลงหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นภายในระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นยังช่วยเร่งการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและถือครองสินค้า

ความคล่องตัว: การลดระยะเวลาการดำเนินโครงการช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงการระบาดของ COVID-19 องค์กรที่สามารถทำงานจากระยะไกลและสร้างประสบการณ์ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว—ในระยะเวลาที่สั้นลง—ได้รับข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมาก

การจัดการสินค้าคงคลัง: ระยะเวลาการสั่งซื้อที่สั้นลงทำให้ระดับสินค้าคงคลังลดลง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบพื้นฐานที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเห็นเป็นครั้งแรกจากการผลิตแบบลีน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า ลดสินค้าคงคลังที่ล้าสมัย และลดเงินทุนที่จมอยู่ในสต็อก ซึ่งช่วยปรับปรุงสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท

ประโยชน์ของการลดระยะเวลาในการผลิตสามารถเห็นได้ทั่วทั้งกระบวนการ แต่คุณจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร? นี่คือเคล็ดลับบางประการ

กลยุทธ์เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องทราบสถานะปัจจุบัน ดังนั้น เริ่มต้นจากตรงนั้น

ใช้แอปพลิเคชันการจัดการเวลาเพื่อคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าในทุกกระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง. จากนั้น ระบุโอกาสในการปรับปรุง. เมื่อคุณมีข้อมูลพื้นฐานอยู่ในมือแล้ว คำถามต่อไปคือ:จะประหยัดเวลาได้อย่างไร?

อัตโนมัติ

ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมหรือการแทรกแซงจากมนุษย์ อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การตั้งค่าการทำงานแบบ if-this-then-that บนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น หากงานใดค้างอยู่ ระบบจะแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติบนแผนภูมิการแจ้งเตือน หรือหากนักออกแบบได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะมอบหมายงานนั้นให้ผู้พัฒนาโดยอัตโนมัติ

ClickUp Automationsมีเทมเพลตมากกว่า 100 แบบเพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, งานประจำ, การส่งมอบโครงการ, และอื่น ๆ

ClickUp Automation
ClickUp Automations เพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ

จัดตารางเวลาให้ดีขึ้น

จัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเวลาการรอที่ไม่จำเป็น ใช้มุมมอง ClickUp Workload เพื่อดูว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และมอบหมายงานให้เหมาะสม ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมดูรายงานประสิทธิภาพการทำงานของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารเวลา!

มุมมองปริมาณงาน clickup
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนเทมเพลตการจัดการเวลาของClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว เลือกจากเทมเพลตทั้งสิบและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ!

คาดการณ์อย่างแม่นยำ

ลดระยะเวลาการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การจัดเก็บสินค้าสำรอง การกำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ และปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดต้นทุน (EOQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลัง ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งสำหรับการตรวจนับสินค้า!

แบ่งปันความรู้

ป้องกันช่องว่างทางความรู้ด้วยการจัดทำเอกสารอย่างละเอียดและการแบ่งปันความรู้ClickUp Docsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียนและแบ่งปันทุกสิ่งภายในองค์กร แล้วมีอะไรอีก?ClickUp AIสามารถตรวจทาน แก้ไขสรุป และทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

คลิกอัพ เอไอ เบรน
ClickUp AI, ระบบปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่อภารกิจ, เอกสาร, ผู้คน, และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณด้วยปัญญาประดิษฐ์.

ลดเวลาในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp

การตอบคำถามอย่างถูกต้องและทันทีว่า "จะใช้เวลานานเท่าใด?" เป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการโครงการ

มันช่วยตลอดวงจรการบริหารโครงการในด้านการวางแผน, การจัดตารางเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, การสร้างแผนสำรอง, การกู้คืนจากภัยพิบัติ, การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด, เป็นต้น

การคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าอย่างแม่นยำเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการทำนายอนาคต ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การลดระยะเวลาล่วงหน้าให้เหลือน้อยที่สุดอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง

เมื่อคุณลงทุนมากขึ้นในการลดระยะเวลาการผลิต คุณก็สร้างความมีประสิทธิภาพและผลผลิตในระบบของคุณไปด้วย ตัวอย่างเช่น แม้แต่ระบบอัตโนมัติที่ง่ายที่สุดก็สามารถลดระยะเวลาการผลิตได้ไม่เพียงแต่สำหรับกระบวนการนั้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพของระยะเวลาการนำเข้า (Lead Time) มีผลกระทบที่สะสมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ClickUp จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีอำนาจในการมองเห็น, วัด, และลดระยะเวลาการนำเข้าให้เหลือน้อยที่สุด

ClickUpซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรฟรีช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาทำงานของงาน ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ วัดประสิทธิภาพ ปรับแต่งตัวชี้วัด และอัตโนมัติกระบวนการทำงาน ทั้งหมดในที่เดียว

จากเอเจนซี่สร้างสรรค์ไปจนถึงการจัดการอสังหาริมทรัพย์ องค์กรต่างๆ ทั่วทุกภาคส่วนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp ดูด้วยตัวคุณเอง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. สูตรระยะเวลาดำเนินการคืออะไร?

ระยะเวลาดำเนินการ = เวลาเสร็จสิ้น – เวลาเริ่มต้น

แม้ว่าสูตรเวลานำนี้จะตรงไปตรงมาที่สุด แต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมเวลานำจึงเป็นจำนวนเท่านี้ ดังนั้น บางครั้งองค์กรจึงทำงานย้อนกลับ ในช่วงเวลาดังกล่าว การคำนวณเวลานำจะเป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการ = ระยะเวลาจัดซื้อ + ระยะเวลาการผลิต + ระยะเวลาจัดส่ง

2. อะไรคือเวลาเตรียมการ (Lead Time) และเวลาวงจร (Cycle Time)?

แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ตัวชี้วัดทั้งสองนี้มีวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือภาพรวมของเวลาวัฏจักรเทียบกับเวลาล่วงหน้า

ระยะเวลาดำเนินการเวลาในการหมุนเวียน
คำนิยามเวลาทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อจนกระทั่งการส่งมอบคำสั่งซื้อเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจหรือกระบวนการเฉพาะให้เสร็จสิ้นในการผลิตสินค้าชิ้นเดียว
ขอบเขตวัดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบวัดระยะเวลาที่ใช้ในเซกเมนต์/กระบวนการย่อยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ประมาณเวลาการจัดส่ง วางแผนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน จัดทำกำหนดการสำหรับลูกค้า จัดการสินค้าคงคลังประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบุจุดคอขวด ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สูตรวันที่จัดส่ง – วันที่ขอสั่งซื้อเวลาการผลิตทั้งหมด/จำนวนหน่วยที่ผลิต

3. ระยะเวลาในการจัดส่งคืออะไร?

ระยะเวลาการส่งมอบหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าทำการสั่งซื้อจนถึงเวลาที่สินค้าถูกส่งถึงหน้าประตูบ้านของลูกค้า