เวลาวงจร vs เวลาการนำเข้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์

สงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง ระยะเวลาวงจรและระยะเวลาการนำเข้า?
เวลาในการรอบและเวลาในการนำเข้าเป็นเมตริกที่สำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิต. ในขณะที่ เวลาในการรอบ บอกคุณว่าใช้เวลานานเท่าใดในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้น, เวลาในการนำเข้า คือเวลาที่ใช้ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบ.
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความหมายที่แตกต่างกันของเวลาเตรียมงาน (Lead Time) กับเวลาวัฏจักร (Cycle Time) และวิธีการคำนวณและติดตามแต่ละตัวชี้วัดได้อย่างง่ายดาย
มาเริ่มกันเลย ไม่มีเวลาให้เสียไปเปล่า ๆ!
หมายเหตุ: ส่วนแรก ๆ เป็นการอธิบายสั้น ๆ ว่าวงจรและระยะเวลาล่วงหน้าคืออะไร หากคุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับทั้งสองตัวชี้วัดแล้ว คุณสามารถ ข้ามไปยังส่วนการเปรียบเทียบของเราได้.
เวลาวงจรคืออะไร?
เวลาในรอบวงจร คือเวลาที่ใช้ในการทำรอบกระบวนการหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และแม้ว่า "กระบวนการ" มักจะหมายถึงกระบวนการผลิตในภาคการผลิต แต่มันสามารถหมายถึงกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ ได้เช่นกัน เช่น การตอบรับสายโทรศัพท์จากลูกค้า
เวลาในการวนรอบ (Cycle time) ยังหมายถึงระยะเวลาที่ทีมทำงานกับผลิตภัณฑ์ จริง ๆ จนกว่าจะพร้อมสำหรับการส่งมอบให้กับลูกค้า
และเนื่องจากคำว่า การส่ง ทำให้เราคิดถึงพิซซ่า ทำไมไม่ใช้การสั่งพิซซ่าเป็นตัวอย่างที่นี่ล่ะ
ในบริบทของเวลาในการผลิต คำว่า "คำสั่ง" หมายถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับสินค้าหรือบริการ
สำหรับร้านพิซซ่า วงจรเวลาคือเวลาที่ใช้ในการเตรียมพิซซ่าแสนอร่อยหนึ่งถาด
เพื่อทราบประโยชน์ของการวัด cycle time metric,โปรดตรวจสอบคู่มือเชิงลึกของเรา
เวลาการหมุนเวียนรวมถึงเวลาที่รออยู่หรือไม่
ใช่ ระยะเวลาการทำงานรวมเวลาที่รอด้วย ซึ่งในช่วงเวลานี้งานกำลังรอการดำเนินการถัดไป ตัวอย่างเช่น เวลาที่ใช้รอให้เตาอบร้อนขึ้นในตอนแรก
โดยสรุป ระยะเวลาวงจรคือ เวลาทั้งหมด ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายงานจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการผลิต
คุณคำนวณเวลาวงจรของกระบวนการอย่างไร?
เวลาการหมุนเวียนคำนวณเป็นอัตราส่วนของเวลาการผลิตทั้งหมดต่อจำนวนหน่วยที่ผลิตในเวลาดังกล่าว
เวลาในการหมุนเวียน = เวลาในการผลิตทั้งหมด / จำนวนหน่วยที่ผลิต
เพื่ออธิบายสิ่งนี้ด้วยตัวอย่าง สมมติว่าคุณเป็นเชฟในร้านอาหารของกอร์ดอน แรมซีย์
ตอนนี้สมมติว่าร้านอาหารเปิดทำการตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 23.00 น. และสามารถเตรียมอาหารได้สำหรับลูกค้า 200 คนต่อวัน
ดังนั้น เวลาการผลิตทั้งหมด = 13 ชั่วโมง
จำนวนหน่วยที่ผลิต (มื้ออาหารที่เตรียม) = 200 มื้ออาหาร
จากนั้น รอบ เวลา = 13/200 = 0. 065 ชั่วโมง.
ดังนั้นจึงใช้เวลาประมาณสี่นาทีในการเตรียมอาหารแต่ละมื้อ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณรอบ เวลา
วิธีติดตามระยะเวลาของรอบการทำงาน?
ใช้ClickUp!
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบAgile,Scrum,Kanban หรือการผลิตแบบ LeanClickUp ก็คือเชฟมืออาชีพในทุกเมนูของโครงการ
ClickUp ช่วยติดตามเวลาวงจรได้อย่างไร?
ฟีเจอร์แดชบอร์ด Agileอันทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณคำนวณเวลาการดำเนินงานของงานด้วยวิดเจ็ต Cycle Time
เวลาในการหมุนเวียนวัดได้สองวิธี:
- ClickUp สามารถเริ่มติดตามเวลาโดยอัตโนมัติทันทีที่งานเข้าสู่กลุ่มสถานะ กำลังดำเนินการ ในพื้นที่โครงการของคุณ
- หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเลือกสถานะอื่นใดก็ได้ให้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะเวลาวงจร
หมายเหตุ: ClickApps ช่วยปรับแต่ง พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณ*
แต่กราฟเวลาวงจรไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่อยู่บนแดชบอร์ดของ ClickUp... 🍕
เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด คุณสามารถเลือกจากBurnup,Burndown,แผนภูมิการไหลสะสม,แผนภูมิความเร็ว และอื่นๆ ได้อีกด้วย
เวลาการส่งมอบคืออะไร?
โดยปกติแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ จะคำนวณจากมุมมองของลูกค้า ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย และเช่นเดียวกับระยะเวลาวงจร คุณมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันสำหรับระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับบริบท
ตัวอย่างเช่น ใน การจัดการโครงการ ระยะเวลาดำเนินการคือเวลาที่ใช้ในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์นับตั้งแต่ได้รับโครงการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรับสินค้าหลังจากที่คุณได้ทำการสั่งซื้อแล้ว
และเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะทานอาหารอย่างชัดเจน ระยะเวลาการเตรียมอาหารจะเริ่มตั้งแต่พนักงานรับออเดอร์จากลูกค้าและสิ้นสุดเมื่อลูกค้าได้รับอาหารของตน
โดยทั่วไป ยิ่งระยะเวลานำสั้นเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น เว้นแต่คุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ ครัวนรก อย่างแท้จริง
สงสัยว่าคุณจะคำนวณเวลาเตรียมการได้อย่างไร?
โปรดดูคู่มือสูตรคำนวณระยะเวลาดำเนินการของเรา
วิธีคำนวณระยะเวลาดำเนินการ (Lead Time)
ในการคำนวณระยะเวลาดำเนินการ คุณจำเป็นต้องทราบวันที่/เวลาจัดส่ง และวันที่/เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ระยะเวลาดำเนินการ = ระยะเวลาสั่งซื้อ ระยะเวลาจัดส่ง (วันสิ้นสุด) – ระยะเวลาได้รับคำสั่งซื้อ (วันที่ร้องขอ)
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าสั่งพาสต้าเวลา 13:30 น. และได้รับอาหารเวลา 14:00 น.
ดังนั้น ระยะเวลาดำเนินการคือ 30 นาที
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาล่วงหน้า เมตริก ได้ที่นี่
วิธีการติดตามระยะเวลาดำเนินการ?
แม้ว่าคุณสามารถใช้จับเวลาหรือจับเวลาในครัวเพื่อติดตามเวลาล่วงหน้าได้ แต่นั่นก็เป็นงาน ที่ต้องทำด้วยมือ มากเกินไป
ไม่เหมาะเมื่อคุณมีกำหนดเวลาที่เคร่งครัดที่ต้องปฏิบัติตามหรือลูกค้าที่หิวโหยรออยู่ ใช่ไหม?
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้วิดเจ็ตเวลาเตรียมงานบนแดชบอร์ดของ ClickUp! มันจะ ติดตามโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จตั้งแต่เริ่มสร้างงาน
คุณสามารถปรับแต่ง:
- ช่วงเวลากำหนด: กำหนดช่วงเวลที่ต้องการและกำหนดความถี่ของกราฟ
- เวลาตัวอย่าง: เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการรวมไว้ในค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละจุดในกราฟ
- กลุ่มสถานะที่นับเป็นการเสร็จสิ้น: เลือกกลุ่มสถานะ เช่น ปิดแล้ว หรือ เสร็จสิ้น เพื่อระบุว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ: การปรับแต่งเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับวิดเจ็ต Cycle Time ของ ClickUp ได้เช่นกัน.
ยังสับสนเกี่ยวกับ ระยะเวลาดำเนินการกับระยะเวลาวงจร อยู่หรือไม่?
ไม่ต้องกังวล! เราได้สรุปความแตกต่างไว้ในตารางที่สะดวกในตอนท้ายของบทความนี้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่า ระยะเวลาดำเนินการ (Lead Time) และระยะเวลาวงจร (Cycle Time) ไม่ใช่ตัวชี้วัดแบบลีน (Leanmetrics) หรือตัวชี้วัดแบบคันบัน (Kanbanmetrics) เพียงอย่างเดียวที่ผู้จัดการโครงการใช้
คุณยังมี Takt time ซึ่งเป็นญาติชาวเยอรมันของพวกเขา ("takt" เป็นคำภาษาเยอรมันที่แปลว่าจังหวะหรือจังหวะชีพ).
อะไรคือ Takt Time?
เวลา takt คือ อัตรา ที่คุณควรทำงานเพื่อให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นตามความต้องการของลูกค้าอย่างตรงเวลา
การวัดเวลา takt ช่วยคุณ:
- ปรับปริมาณงานในกระบวนการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างคุณค่าทั้งหมดสำหรับขนาดแบทช์เฉพาะ
- หลีกเลี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าคงคลังส่วนเกิน
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการจัดส่งที่ตรงเวลา
ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบ takt time ของร้านอาหารของคุณ คุณสามารถปรับการทำงานในครัวให้มีประสิทธิภาพเพื่อเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าตรงเวลา ช่วยหลีกเลี่ยงลูกค้าที่อารมณ์เสียจากความหิว:
วิธีคำนวณ takt time?
เวลา takt คำนวณเป็นอัตราส่วนระหว่างเวลาการผลิตทั้งหมดของคุณกับจำนวนหน่วยที่ลูกค้าต้องการ
เวลา takt = เวลาการผลิตทั้งหมด / จำนวนหน่วยที่ต้องการ (ความต้องการของลูกค้า)
เรามาดูตัวอย่างของกอร์ดอนแรมซีย์ที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้กัน
เวลาในการเตรียมอาหารแต่ละจานคือสี่นาที ซึ่ง ควรจะ อยู่ในเกณฑ์ปกติภายใต้สถานการณ์ปกติ
แต่มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ และกอร์ดอนคาดว่าจะมีชั่วโมงเร่งด่วน
เขาต้องการให้พนักงานให้บริการลูกค้า 300 คนภายใน 13 ชั่วโมง
จากนั้น เวลา takt = 13/300 = 0.04 ชั่วโมง ซึ่งประมาณสองนาทีต่อมื้ออาหาร
ดังนั้น หากคุณต้องการตอบสนองความต้องการ คุณจะต้องลดระยะเวลาของวงจรจากสี่นาทีเหลือสองนาที
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ takt time.
ClickUp ช่วยได้อย่างไรที่นี่?
วิดเจ็ต Cycle และ Lead Time ของ ClickUpไม่ใช่ฟีเจอร์เดียวสำหรับการจัดการปฏิบัติการ
ด้วยความยืดหยุ่นที่แม้แต่ส่วนผสมที่หลากหลายที่สุดในครัวก็ยังต้องยอมแพ้ ClickUp นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายมากมาย เช่น:
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของคุณได้ทันทีภายใน ClickUp
- วันครบกำหนด: สร้างกำหนดเวลาของงานและได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกินกำหนดเวลา
- ประมาณการเวลา: กำหนดกรอบเวลาที่แม่นยำสำหรับทีมของคุณที่ทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน
- มุมมองไทม์ไลน์:แสดงภาพตารางการผลิตของคุณในแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- มุมมองปริมาณงาน: ตรวจสอบความสามารถของทีมคุณในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัลส์: วิเคราะห์ ทัคของทีมภายในหรือทีมเสมือนของคุณตลอดทั้งวัน
- ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่: กำหนดขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP) เพื่อระบุเมื่อมีงานมากเกินไปภายใต้สถานะเฉพาะ
- การผสานการทำงานกับการติดตามเวลา: ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาหลายตัว เช่นToggl,Harvest และEverhourเพื่อช่วยให้คุณติดตามเวลาในการทำงานได้อย่างง่ายดาย
ดูคุณสมบัติอันทรงพลังทั้งหมดของ ClickUpได้ที่นี่
ความแตกต่างระหว่างเวลาวงจร, เวลาดำเนินการ, และเวลาตามจังหวะคืออะไร?
การเข้าใจว่าเวลารอบ, เวลาเตรียม, และเวลาตามจังหวะการผลิต (takt time) แตกต่างกันอย่างไรนั้น ไม่ยากเท่ากับการระบุชื่ออาหารในความท้าทาย Blind Taste Test ของ MasterChef
หากคุณยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ไม่ต้องกังวล!
เราได้สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเวลาดำเนินการ (Lead Time) กับเวลาวัฏจักร (Cycle Time) และเวลา takt ในแผนภูมิที่สะดวกนี้:
|รอบ เวลา
|ระยะเวลาดำเนินการ
|เวลา takt
|สิ่งที่ช่วยได้
|ช่วยประมาณการอัตราการผลิต
|ช่วยทำนายเวลาการรอของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
|คำนวณอัตราที่คุณควรทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
|สิ่งที่พิจารณา
|พิจารณาเฉพาะเวลาการผลิตจริงเท่านั้น
|พิจารณาทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการดำเนินการขาย
|มุ่งเน้นที่ระยะเวลาสูงสุดที่ทีมควรใช้ในการส่งมอบงาน
|วิธีที่ธุรกิจใช้มัน
|ธุรกิจควรมุ่งเน้นการลดระยะเวลาการดำเนินงานให้สั้นลงเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
|เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น ระยะเวลาในการดำเนินการควรต่ำ
|สามารถเปรียบเทียบเวลา takt กับเวลาวงจรเพื่อทำความเข้าใจความสามารถในการผลิต
|สูตร
|เวลาในการผลิต = เวลาการผลิตทั้งหมด/ จำนวนหน่วยที่ผลิต
|ระยะเวลาดำเนินการ = วันที่จัดส่ง – วันที่ได้รับคำสั่งซื้อ
|เวลา takt = เวลาการผลิตทั้งหมด/ความต้องการของลูกค้า
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเวลาวงจร, เวลาดำเนินการ, และเวลาตามจังหวะการผลิต
ลองศึกษาเรื่องเวลาในการดำเนินงานหรือเวลาที่ใช้ในการผลิต แล้วคุณอาจจะเจอคำศัพท์อย่างปริมาณงานที่ผ่านกระบวนการ, สายธารคุณค่า และอื่นๆ อีกมากมาย
ตอนนี้ พวกมันคืออะไร?
ไม่ต้องกังวล นี่คือมาสเตอร์คลาสสั้น ๆ เพื่อคลายข้อสงสัยของคุณ:
1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างระยะเวลาการผลิต (Lead Time) กับอัตราการผลิต (Throughput Rate)?
จากมุมมองของลูกค้า ระยะเวลาการผลิต คือระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการได้รับสินค้า
ในทางกลับกัน อัตราการผลิต ถูกพิจารณาจากมุมมองการผลิตและวัดอัตราที่วัตถุดิบหรือหน่วยการผลิตผ่านกระบวนการ
2. การทำแผนผังกระแสคุณค่าคืออะไร?
ในการผลิตแบบลีน สายธารคุณค่า คือลำดับของกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าซึ่งสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์โดยรวมสำหรับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การแผนภาพกระแสคุณค่า เป็นวิธีการที่คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในกระแสคุณค่าของคุณผ่านแผนภาพการไหล (หรือที่เรียกว่า แผนภาพกระแสคุณค่า) แผนภาพนี้ช่วยให้คุณระบุและลด/กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระแสคุณค่า ทำให้กระแสคุณค่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบเชิงลบต่อเวลาการนำเข้า?
ห้า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเสียต่อระยะเวลาการดำเนินการคือ:
- ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิต
- การจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- สินค้าคงคลังหมดสต็อกที่อาจก่อให้เกิดคอขวดในการผลิต
- ระยะเวลาการจัดส่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้ขาย/ผู้จัดหาของคุณ
- เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบอย่างกะทันหัน
4. คุณจะลดระยะเวลาของรอบการทำงานได้อย่างไร?
การลดระยะเวลาของวงจรไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอีกด้วย
ดังนั้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดระยะเวลาของวงจรได้:
- กำหนดเรื่องราวของผู้ใช้และเป้าหมายแต่ละข้อให้ชัดเจน
- ส่งเสริมให้ทีมมีความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง รับผิดชอบ และทำงานโดยใช้การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะให้น้อยที่สุด
- ใช้วิธีจำกัดงานระหว่างทำเพื่อลดการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ
- นำแนวทางแบบ Agile เช่นScrumมาใช้
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อจัดการกระบวนการได้อย่างง่ายดาย!
5. เป้าหมายหลักของ Agile คืออะไร?
เป้าหมายหลักของวิธีการแบบ Agile คือการช่วยให้ทีมสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่าในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับสิ่งนี้ตัวชี้วัดของ Agile(เช่น ระยะเวลาของวงจรและเวลาที่ใช้ในการเตรียมงาน) และเครื่องมือ (เช่นสปรินต์แบ็กล็อก) ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบ Agile.
สรุป
ในครัว การรู้ว่าคุณจะจัดการกับสูตรอาหารอย่างไร (ตั้งแต่การเตรียมจนถึงการตกแต่ง) ไม่เพียงแต่จะป้องกันหายนะในการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
และนั่นคือจุดที่เวลาต่าง ๆ เช่น วงจรเวลา เวลาเตรียมการ และเวลา takt time เข้ามาเกี่ยวข้อง
การเข้าใจและติดตามแต่ละตัวชี้วัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการผลิตให้ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์หรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หิวโหยในเวลาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องจับเวลาในการจับเวลาแต่ละขั้นตอนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเลย
