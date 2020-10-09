การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Agile และ Scrum

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":{"@type":"Question","name":"ความแตกต่างระหว่าง Agile และ Scrum คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"โครงสร้างทีมและรูปแบบการนำทีมทำให้ Agile และ Scrum แตกต่างกัน Agile มีทีมที่แบ่งออกเป็นสี่บทบาท ในขณะที่ Scrum มีเพียงสามบทบาท การมีผู้นำเป็นสิ่งสำคัญใน Agile ในขณะที่ทีม Scrum มีความอิสระมากกว่า "}}}
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Agile กับ Scrum ไหม?
แม้ว่า Agile และ Scrum จะเป็นวิธีการบริหารโครงการที่คล้ายคลึงกันมาก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ทีมสครัมมักจะมีขนาดเล็กกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าทีมอไจล์ พวกเขายังมีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองสูงกว่าและต้องการการนำแบบลงมือทำน้อยกว่า นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สครัมเหมาะสำหรับงานซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ในขณะที่อไจล์เหมาะสมกับโครงการพัฒนาทั่วไปมากกว่า
แต่อย่ากังวลไป พวกมันยังคงคล้ายกันมากอยู่
คล้ายกับ The Avengers และ Justice League ทั้งสองมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตัวเอง แต่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมเหมือนกัน
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกเกี่ยวกับทั้งสองสิ่งนี้ ทั้งความหมาย ความแตกต่าง และกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละแบบ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการโครงการ Agile และ Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย!
มาเริ่มกันเลย!
การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร?
การจัดการโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการจัดการโครงการแบบเพิ่มพูนและวนซ้ำ ซึ่งแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็ก
วงจรเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่า "สปรินต์" จะถูกมอบหมายให้กับทีม Agileที่มีความเป็นอิสระและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ
เนื่องจากคุณกำลังแบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ คุณสามารถนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้ได้อย่างง่ายดายในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์ ด้วยวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนทีละน้อยนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์
คิดแบบนี้:
คุณคิดว่าแนวทางใดจะดีกว่าสำหรับ The Avengers?
ต่อสู้กับเหล่าร้ายทั้งหมดพร้อมกัน? หรือจะลองเอาชนะทีละคน?
สวย, แน่ใจว่าพวกเขาจะเลือกตัวเลือกที่สอง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะ Infinity War เกี่ยวข้องกับแนวทางแรก และมันไม่ได้จบลงอย่างดี...
ในทำนองเดียวกัน กับ Agile คุณไม่พยายามทำทุกอย่างในคราวเดียว คุณแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้มากขึ้น
นี่เป็นเพียงการสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ Agile คือ หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับมันอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบได้ที่ คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Agile.
สปรินต์แบบ Agile ทำงานอย่างไร?
ด้วยการสปรินต์ คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ
นี่คือตัวอย่างของสิ่งนี้:
สมมติว่าคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน
ในกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ แบบ Agile คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ (user story) ในแต่ละสปรินต์ปัจจุบัน เมื่อทีมของคุณพัฒนาฟีเจอร์แต่ละอย่างเสร็จสิ้น (สปรินต์) คุณสามารถขอให้ลูกค้าของคุณลองใช้แอปและให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ
เมื่อทีมของคุณได้รวมข้อมูลของพวกเขาแล้ว พวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปยังสปรินต์ถัดไปและรายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ได้
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile หรือไม่?
ทำไม Agile ถึงดีกว่าการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น วิธีการแบบ Waterfall?
วิธีการแบบน้ำตกน่าจะเป็นวิธีการบริหารโครงการที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน ในวิธีการแบบน้ำตก ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเพียงช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดเท่านั้น: ไม่มีพื้นที่สำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
และแม้ว่าโมเดล Waterfall จะยอดเยี่ยมสำหรับบางโครงการและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ แต่มันก็เป็นแนวทางที่แข็งตัวและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ คุณต้องติดอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและ หวัง ว่าพวกเขาจะชอบสิ่งที่คุณพัฒนาขึ้นหลังจากทำงานหนักมาหลายเดือน
เราไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไร แต่เราไม่อยากเสี่ยงกับการทำงานเป็นเดือน ๆ โดยอาศัยแค่ความหวัง!
ในการพัฒนาแบบ Agile สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น
ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของลูกค้าและผู้ใช้งาน ในกระบวนการพัฒนา คุณไม่ได้ สมมติ ว่าพวกเขาต้องการอะไร แต่คุณกำลัง ถามพวกเขาโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร ด้วยวิธีนี้ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของคุณจะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลของพวกเขา!
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโมเดล Agile เปรียบเทียบกับโมเดล Waterfall
อะไรคือ Agile Manifesto?
เพื่อที่จะเข้าใจแนวทาง Agile ได้ดีขึ้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่า Agile Manifesto คืออะไร
Agile Manifesto คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่วิธีการโครงการ Agile ยึดถือและหลักการที่ชี้นำแนวทางของมัน
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของหลักการ 12 ข้อของกรอบการทำงานแบบ Agile:
- หลักการของ Agile ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า: ลูกค้าของคุณควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ ยอมรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องของพวกเขา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งตอบสนองความต้องการของพวกเขา
- หลักการของ Agile ด้านคุณภาพ: การวัดความสำเร็จหลักของคุณคือความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบรรลุได้ผ่านกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นคุณภาพ
- หลักการของทีมเวิร์คแบบ Agile: สมาชิกในทีมควรมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ คุณควรให้อำนาจแก่ทีมของคุณ ปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะบุคคล และมอบเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ
- หลักการของAgileในการบริหารโครงการ: รักษาให้กระบวนการพัฒนาแบบวนซ้ำของ Agile ของคุณเรียบง่ายและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อเร่งความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด
Agile ใช้ได้เฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้นหรือ?
แนวทาง Agile เริ่มต้นเป็นวิธีการบริหารโครงการที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม มีเวอร์ชันต่าง ๆ มากมายของ Agile ที่สร้างขึ้นตาม Agile Manifesto
ในขณะที่บางกรอบการทำงานเช่น Extreme Programming ยังคงใช้แนวปฏิบัติ Agile ที่มุ่งเน้นการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง Agile นั้นเป็นมากกว่าวิธีการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพียงอย่างเดียว
วิธีการแบบ Agile สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของ โครงการทุกประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
การจัดการโครงการแบบสครัมคืออะไร?
การจัดการโครงการแบบสครัม (Scrum project management) เป็นแนวทางการจัดการโครงการสมัยใหม่ที่แบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถทำงานได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-4 สัปดาห์
แต่ละรอบนี้เรียกว่าสปรินต์ และช่วยให้คุณสามารถนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
ฟังดูคล้ายกับ การจัดการแบบアジล ใช่ไหม?
เกือบจะเหมือนกันเกินไปใช่ไหม?
เหมือนกับว่ามันเป็นสำเนาของมัน:
นั่นก็เพราะว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด...
Scrum ใน Agile หมายถึงอะไร?
กระบวนการ Scrum มีพื้นฐาน จากวิธีการพัฒนาแบบ Agile และนำแนวทางแบบสปรินต์มาใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม กรอบการทำงาน Scrum ได้ยกระดับแนวทางการพัฒนาแบบวนซ้ำไปอีกขั้นหนึ่ง โดยใช้ทีมข้ามสายงานและ ทีมที่จัดการตนเอง
หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Scrum อย่างละเอียด นี่คือ คู่มือ Scrum ที่ครอบคลุมของเรา.
สครัมเป็นส่วนหนึ่งของ Agile หรือไม่?
ใช่, Scrum เป็นแนวทางการจัดการที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Agile
เมื่อเปรียบเทียบ Agile กับ Scrum สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ กระบวนการ Scrum เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการ Agile ในขณะที่แนวทาง Agile เป็นวิธีการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมในตัวเอง แต่ก็เป็นแนวคิดที่กว้างกว่า
นั่นคือเหตุผลที่คุณมี วิธีการโครงการหลาย ที่ ตั้งอยู่บน วิธีการ Agile เช่น Scrum, Extreme Programming, และ Kanban.
คล้ายๆ กับ X-Men
พวกเขาเริ่มต้นและสร้างกระแสภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่หลากหลายเรื่องที่ใช้สูตรสำเร็จเดียวกัน!
วิธีการ Kanban คืออะไร?
วิธีการคัมบัง (Kanban) เป็นวิธีการพัฒนาที่จัดวางงานของคุณบนกระดานคัมบังแบบโต้ตอบ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการตั้งค่าคัมบังนี้ คุณสามารถย้ายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมองเห็นความคืบหน้าของคุณได้อย่างง่ายดาย
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ Kanban
และในกรณีที่คุณสนใจในวิธีการ Agile อื่นๆ ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ Lean และ Extreme Programming.
กระบวนการสครัม, เช่นเดียวกับวิธีการคันบาน, เป็นกรอบการทำงานแบบ Agile-based.
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเปรียบเทียบการจัดการโครงการแบบ Scrum กับ Waterfall คุณจะเห็นประโยชน์เหมือนกันกับการเปรียบเทียบ Agile กับวิธีการแบบ Waterfall
ในหลายกรณี ทีมโครงการใช้ Scrum และ Kanban ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในการพัฒนา:
Agile Scrum และ Kanban ต่างกันอย่างไร?
เมื่อพิจารณาวิธีการแบบ Agile และประเมิน Scrum กับ Kanban คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกเสมอไป
ทำไม?
เนื่องจาก Scrum และ Kanban สามารถใช้ ร่วมกันได้
ตัวอย่างเช่น ทีม Scrum ของคุณสามารถใช้กระดาน Kanbanร่วมกับกระดาน Scrumเพื่อเพิ่มชั้นการมองเห็นเพิ่มเติมให้กับกระบวนการทำงานแบบปรับตัวของสปรินต์
คุณสามารถใช้แผนภูมิคัมบังในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณเพื่อสร้างมุมมองรวมของรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้น ในระหว่างกิจกรรม Scrum เช่น การประชุมทบทวนสปรินต์หรือการทบทวนย้อนกลับของสปรินต์ Scrum Master (ผู้จัดการ) สามารถอัปเดตความคืบหน้าของงานของทีมได้
มันเหมือนกับการรวมกันของความไม่มีพลังพิเศษของแบทแมนกับความไม่มีพลังพิเศษของฮอว์คอายเข้าไว้ด้วยกัน
โอ๊ะ เดี๋ยวก่อน ลืมไป
มันเหมือนกับการรวมความเร็วของแฟลชเข้ากับพลังของฮัลค์
เรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นเพียงการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับ Scrum และ Kanban เท่านั้น บทความฉบับละเอียดของเรา เปรียบเทียบ Scrum และ Kanban และคู่มือการใช้งาน วิธีการใช้ทั้งสองร่วมกันสามารถอ่านได้ที่นี่ .
ความแตกต่างระหว่าง Scrum กับ Sprint คืออะไร?
สครัมเป็นวิธีการที่อิงตามแนวคิด Agile ซึ่งใช้สปรินต์ เป็นส่วนหนึ่ง ของกรอบการทำงานของมัน โครงการสครัมจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะใช้เวลาทำงานประมาณ 2-4 สัปดาห์ ช่วงเวลา 2-4 สัปดาห์ที่คุณทำงานในแต่ละส่วนของโครงการนี้เรียกว่าสปรินต์
สรุป: Scrum เป็นวิธีการบริหารโครงการ Sprints ไม่ใช่
อย่างไรก็ตาม การวิ่งสปรินต์ถือเป็น ส่วนหนึ่ง ของวิธีการ Scrum
ความแตกต่างระหว่าง Agile และ Scrum คืออะไร?
แม้ว่า Agile และ Scrum จะมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนอยู่บ้าง ทีม Scrum มักจะมีขนาดเล็กกว่า มีประสบการณ์มากกว่า และสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ใน Scrum บทบาทของ Scrum Master จะเน้นการเป็นโค้ชมากกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานโดยตรงเหมือนกับผู้จัดการโครงการใน Agile
สิ่งนี้ทำให้ Scrum สามารถนำไปใช้กับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Agile ซึ่งเหมาะสมกับโครงการประเภทอื่น ๆ มากกว่า
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ ความแตกต่างที่สำคัญ ระหว่าง Agile และ Scrum:
A. อไจล์ vs สครัม: โครงสร้างทีม
แม้ว่าทีม Agile และ Scrum จะมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่บทบาทของพวกเขาก็แตกต่างกันเล็กน้อย
1. ทีม Agile คืออะไร?
ในกรอบการทำงานแบบ Agile ทีมจะถูกแบ่งออกเป็นสี่บทบาทที่กำหนดไว้:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: สื่อสารกับลูกค้าและถ่ายทอดความคิดเห็นของพวกเขา
- ผู้จัดการโครงการ: แนะนำทีมโครงการ
- สมาชิกทีมโครงการ: ทำงานจริงในโครงการ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ: บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยตรง แต่มีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่มีคุณค่าต่อโครงการ เช่น พนักงานขาย นักการตลาด เป็นต้น
2. ทีมสครัมคืออะไร?
ทีม Scrum มักจะมีขนาดทีมเล็ก ประกอบด้วยสมาชิกห้าถึงเจ็ดคน และมักจะแบ่งออกเป็นดังนี้:
- Scrum master: Scrum master ผู้เชี่ยวชาญช่วยสมาชิกทีมให้เรียนรู้หลักการของ Scrum และการนำไปใช้ Scrum master ยังดูแลทีมของพวกเขาให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิ่งที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ และทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบผ่านการประชุม Scrum ประจำวัน (การประชุมยืนรายวัน)
- เจ้าของโครงการ: เจ้าของโครงการ Scrum เป็นตัวเชื่อมระหว่างทีมกับลูกค้า พวกเขาคือผู้ที่ทำให้แน่ใจว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างถูกต้องโดยทีม
- ทีมพัฒนา: ทีมนี้มีการจัดการตนเองและพึ่งพาตนเองได้ ทีม Scrum เป็นทีมที่รับผิดชอบในการพัฒนาโครงการ Scrum
B. Agile กับ Scrum: ภาวะผู้นำ
หนึ่งในวิธีหลักที่เฟรมเวิร์ก Agile และ Scrum แตกต่างกันคือแนวทางในการนำ
1. ภาวะผู้นำแบบアジล
ในกระบวนการ Agile, ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งจำเป็น.
โดยปกติแล้วคุณจะมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าและรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เจ้าของผลิตภัณฑ์จะสื่อสารข้อมูลนี้ไปยังผู้จัดการโครงการซึ่งดูแลทีมโครงการ
นอกจากนี้ คุณยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการหลายรายที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในกระบวนการพัฒนา ด้วยวิธีนี้ ในขณะที่ สมาชิกทีม Agile ของคุณจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองได้ ก็ยังมีผู้นำจำนวนมากที่จะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขา
2. ภาวะผู้นำแบบสครัม
ในวิธีการ Scrum คุณมีทีมที่มีความเป็นอิสระสูงและทำงานข้ามสายงาน
ในขณะที่ Scrum Master ทำหน้าที่ชี้แนะแนวทางตลอดกระบวนการและเป็นผู้นำการประชุม Scrum เช่น การทบทวนสปรินต์ ทีม Scrum มีอิสระในการจัดการงานและกระบวนการของตนเองมากกว่า
ต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม Scrum อย่างละเอียดหรือไม่? ตรวจสอบบทความที่ครอบคลุมของเราเกี่ยวกับ การประชุม Scrum เช่น การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนย้อนหลังสปรินต์.
นอกจากนี้ เนื่องจากกรอบการทำงานของ Scrum มักเกี่ยวข้องกับงานและโครงการที่มีความซับซ้อนสูง สมาชิกในทีมแต่ละคนจึงจำเป็นต้องสามารถทำงานได้โดยมีการกำกับดูแลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความอิสระเพิ่มเติมช่วยให้สมาชิกทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนทิศทางได้ภายในขอบเขตของเป้าหมายการพัฒนาที่กว้างขึ้น หากไม่มีความอิสระนี้ โครงการของคุณทั้งหมดอาจติดขัดอยู่ตลอดเวลา!
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม เมื่อคุณทำงานกับทีม Scrum สมาชิกแต่ละคนจึงเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความสามารถสูงในตัวเอง!
แต่มีข้อควรระวังเมื่อพิจารณา Scrum กับ Agile สำหรับวิธีการ Scrum ที่จะทำงานได้ สมาชิกในทีมจะต้องมีประสบการณ์เพียงพอ
สครัม หรือ อไจล์?
เมื่อพูดถึง Agile กับ Scrum โครงการใดที่เหมาะสมที่สุด?
นี่คือรายละเอียด:
คุณควรเลือกวิธีการแบบ Agile หาก:
- คุณต้องการความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโครงการ
- คุณต้องการทีมที่มีพลวัตการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการโต้ตอบกัน
- คุณต้องการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่หลากหลาย เช่น นักการตลาดและผู้บริหารระดับสูง
คุณควรใช้วิธีการ Scrum หาก:
- คุณกำลังจัดการกับโครงการที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- คุณมีสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์ซึ่งทำงานร่วมกันได้ดีและมีความกระตือรือร้นในตนเอง
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าเมื่อพิจารณา Scrum กับ Agile ให้ทราบว่าทั้งสองเป็นวิธีการบริหารโครงการที่มีประโยชน์มากที่จะช่วยคุณ:
- นำแนวทางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าของคุณไปใช้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
- เร่งการพัฒนา การจัดการ และกระบวนการโดยรวมของคุณ
- ร่วมมือกันให้ดีขึ้น
- ทำให้โปรเจกต์ของคุณฟังดูเจ๋งขึ้น 100 เท่า
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile และ Scrum ที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณไม่สามารถบริหารจัดการ ทีม Agile หรือ ทีม Scrum ได้หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการ Scrum และ Agile!
และหากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมมันถึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ Agile และ Scrum โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับเครื่องมือAgile ที่ดีที่สุด.
(คำเตือน: มีทุกอย่างที่คุณต้องการ!)
ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการ Agile Scrumที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก และมีคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยให้โครงการ Agile, Scrum, Kanban และ Extreme Programming ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
การใช้ ClickUp นั้นง่ายมาก และจะช่วยให้คุณนำแนวทาง Agile หรือวิธีการ Scrum ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว!
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองและปรับตัวเข้ากับแนวคิด Agile ได้อย่างง่ายดาย:
1.มุมมองหลายแบบสำหรับความต้องการในการทำงานที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะใช้กรอบการทำงานแบบ Agile แบบใดก็ตาม สภาพแวดล้อมของโครงการของคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูงต่อการเปลี่ยนแปลง
ฉันหมายถึง ทำไมคุณถึงคิดว่าสำนักงานใหญ่ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ถึงถูกทำลายอยู่เรื่อยๆ?
พวกเขาไม่ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับวายร้ายใหม่ได้!
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Agile ของคุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการได้
โชคดีที่นั่นคือ สิ่งที่คุณได้รับอย่างแน่นอน กับ ClickUp
ClickUp ยึดมั่นในกระบวนการ Agile โดยมอบมุมมองหลากหลายให้คุณ ปรับให้เข้ากับทีมของคุณ!
นี่คือสิ่งที่มันดูเหมือน:
ก. มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบที่สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการจัดการโครงการใด ๆ และให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น:
- มุมมองบอร์ด
มุมมองบอร์ด ของ ClickUp เป็นมุมมองแบบ Agile ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม Kanban
คุณสามารถใช้มันเป็นบอร์ด Scrum หรือบอร์ด Kanban ได้ด้วย เพื่อย้ายงานไปมาอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามหลักการพัฒนาแบบ Agile
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่มองดูบอร์ดงานของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาว่าโครงการของคุณอยู่ที่ไหนและย้ายงานได้ทันที
เราพนันเลยว่า The Justice League จะต้องชอบวิวนี้มากแน่ ๆ เพราะสามารถติดตามภารกิจทั้งหมดได้ในพริบตา!
เข้าใจไหม?
แฟลช เหมือนซูเปอร์ฮีโร่
ขอโทษ
- รายการแสดงผล
นี่เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่จัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTD
ด้วยมุมมองนี้ งานของทีมคุณจะถูกจัดเรียงเป็นรายการในเช็กลิสต์ที่เรียบง่าย เมื่อทีมของคุณดำเนินการไป พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถย้ายไปยังสปรินต์ถัดไปได้อย่างง่ายดาย
B. มุมมองกล่อง
มุมมองแบบกล่อง เป็นมุมมองที่เหมาะสำหรับทีม Agile อย่างแท้จริง เป็นภาพรวมในระดับสูงที่เรียบง่ายของงานทั้งหมดที่ทีม Agile ของคุณกำลังดำเนินการอยู่
วิธีที่คุณ สามารถ ใช้มุมมองนี้สำหรับ ทีม Agile และ Scrum:
ผู้จัดการโครงการและสครัมมาสเตอร์สามารถใช้มันเพื่อรับภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกสิ่งที่กำลังพัฒนาในแต่ละวัน
เนื่องจากงานของสปรินต์ถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการและสครัมมาสเตอร์สามารถทราบได้ทันทีว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่
ค. มุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผนและจัดการตารางงานได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถตรวจสอบงานที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดและเตรียมตัวได้อย่างรวดเร็ว
การใช้มุมมองนี้กับทีม Agile และ Scrum:
ใช้มุมมองนี้สำหรับกิจกรรม Scrum เช่น การวางแผนสปรินต์และการทบทวนสปรินต์ เพื่อให้คุณติดตามงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างต่อเนื่อง คุณยังสามารถใช้เพื่อดูว่าเมื่อใดที่คุณสามารถเริ่มเพิ่มรายการจากแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ และเมื่อใดที่คุณสามารถวางแผนงานเลี้ยงออฟฟิศได้อีกด้วย!
เนื่องจากวิธีการแบบ Agile เน้นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ผู้จัดการสามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทินได้เช่นกัน
ผู้จัดการสามารถดูปฏิทินของตนได้ในรูปแบบ:
- วัน: เพื่อตรวจสอบงานที่กำหนดไว้ในวันที่ระบุ
- 4 วัน: เพื่อดูงานในช่วงเวลาสี่วัน
- สัปดาห์: เพื่อตรวจสอบตารางเวลาสปรินท์ Scrum ประจำสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: เพื่อดูว่าแผนงานโครงการ Scrum ของคุณสำหรับเดือนถัดไปเป็นอย่างไร
D. โหมดฉัน
โหมด "ฉัน" ของ ClickUp จะเน้นเฉพาะความคิดเห็น งานย่อย และรายการงานที่มอบหมายให้คุณเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยลดสิ่งรบกวนสมาธิ ทำให้คุณมีสมาธิกับงานถัดไปได้ดีขึ้น
ดูเหมือนว่ามีใครบางคนชอบวิวนี้:
2. ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ Agile ของคุณด้วยรายการสปรินต์
ในการจัดการ กระบวนการ Agile ของคุณ คุณจะต้องมีรายการสปรินต์ใช่ไหม?
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ใน ClickUp:
ClickUp สามารถเพิ่มรายการตรวจสอบของทุกโครงการ งาน และงานย่อยของคุณเพื่อสร้าง รายการสปรินต์ ที่แยกย่อยผลิตภัณฑ์ที่ต้องส่งมอบสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง
สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบรายการเหล่านี้ให้ครบถ้วนขณะที่คุณย้ายไปยังสปรินต์ถัดไป
คุณสามารถเพิ่มคะแนน Scrum ลงในแต่ละรายการเหล่านี้เพื่อจัดการกับรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรายการของ ClickUp เข้าใจได้ง่ายมาก จึงเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับโค้ช Agile ในการอธิบายหลักการสำคัญใดๆ ให้กับทีมของพวกเขา!
สครัมมาสเตอร์สามารถใช้รายการตรวจสอบเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนสปรินต์และการประชุมสแตนด์อัพกับทีมของพวกเขาได้เช่นกัน
3. สร้างภาพการจัดการโครงการ Agile Scrum ของคุณด้วย Agile Dashboards
แดชบอร์ด ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพรวมในระดับสูงของงานพัฒนาแบบ Agile และ Scrum ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรายการสปรินต์และงานต่างๆ ลงในกรอบการทำงานแบบภาพนี้เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อีกด้วย
และอย่าประเมินความสำคัญของสัญญาณทางสายตาต่ำเกินไป!
คุณนึกภาพออกไหมว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จะได้รับความนิยมมากขนาดนี้ ถ้าพวกเขาทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากนวนิยาย 1,000 หน้า แทนที่จะเป็นหนังสือการ์ตูน?
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถติดตามได้:
ก. แผนภูมิความเร็ว
ด้วย แผนภูมิความเร็ว ของ ClickUp คุณสามารถค้นหาอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะแบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงเวลาสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ละครั้ง พร้อมแสดงค่าเฉลี่ยความเร็วของคุณไว้ที่นี่
นี่เป็นวิธีที่ดีในการดูว่าทีมของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้คุณไม่รับภาระมากเกินไป ซึ่งทีมซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่มักจะทำอย่างนั้น น่าเสียดาย
ดังนั้น ใช่ อย่าเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่
ฉลาดขึ้น
เป็นทีมที่คล่องตัว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิความเร็ว!
B. แผนภูมิการเผาไหม้
ฟีเจอร์แผนภูมิ Burndown ของ ClickUp แสดงให้คุณเห็นว่าทีมของคุณกำลังทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเส้นเป้าหมาย ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าทีมของคุณเหลืองานอีกเท่าไร
นี่คือสิ่งที่แผนภูมิแสดง:
- เป้าหมายความก้าวหน้า: อัตราความสมบูรณ์ที่เหมาะสมที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
- ความคืบหน้าคาดการณ์: อัตราแนวโน้มปัจจุบันของคุณตามงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- แอคทีฟ: จำนวนงานจริงที่เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้
ดูบทความ ที่ครอบคลุมของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิการเผาไหม้
C. แผนภูมิการเผาไหม้
ด้วย แผนภูมิการเผาไหม้ ของ ClickUp คุณสามารถเห็น สิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วเทียบกับขอบเขตของคุณ
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถประเมินผลงานทั้งหมดที่คุณได้ทำไปแล้วจนถึงตอนนี้ได้ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ทีมของคุณทุกคนมุ่งมั่นไปถึงเส้นชัยได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟการเผาไหม้!
ง. แผนภูมิการไหลสะสม
แผนภูมิการไหลสะสม ของ ClickUp แสดงความคืบหน้าของโครงการ Scrum ของคุณตามช่วงเวลา งานของคุณจะถูกกำหนดสีตามสถานะเพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดได้ทันที!
เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิการไหลสะสม
4. รับคำตอบที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp
คุณไม่สามารถเป็น "Agile" ได้ หากทีมของคุณใช้เวลานานเกินไปในการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ใช่ไหม?
ความคิดเห็นของคุณต้องได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่ Marvel ปล่อยภาพยนตร์ออกมา!
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณ:
ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้ทันทีและ มอบหมาย ให้กับสมาชิกในทีมได้ พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนและงานจะปรากฏในถาดงานของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้ทันที
เมื่อพวกเขาได้แก้ไขปัญหาแล้ว พวกเขาเพียงแค่ทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อลดการติดตามที่ไม่จำเป็น
5. รักษาการสื่อสารให้ราบรื่นด้วยส่วนความคิดเห็น
การสื่อสารทีมอย่างกระตือรือร้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโครงการ Agile ใด ๆ
ทีมของคุณต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลอัปเดตของโครงการอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันตลอดกระบวนการพัฒนา สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันได้เฉพาะผ่านการประชุมทางวิดีโอเท่านั้น
นี่คือวิธีการใช้งานร่วมกับ ClickUp:
ทุกงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นเฉพาะของตัวเองไว้สำหรับแลกเปลี่ยนไฟล์, ความคิด, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม. เพื่อนร่วมทีมสามารถแท็กผู้คนและแชร์การอัปเดตโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง.
ClickUpยังผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารมากมาย เช่น Slack และZoom เพื่อให้การสื่อสารในโครงการประสบความสำเร็จอยู่แค่เพียงคลิกเดียว!
6. จัดการขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ Agile ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
แนวทาง Agile ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์อีกต่อไป
สามารถนำไปใช้กับการขาย การตลาด การออกแบบ การเป็นซูเปอร์ฮีโร่... แทบทุกอย่างเลย!
แต่เพียงเพราะคุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันสำหรับโครงการต่าง ๆ ไม่ได้หมายความว่าพวกมันเหมือนกัน
เนื่องจากแต่ละโครงการมีการออกแบบกระบวนการและข้อกำหนดของโครงการที่แตกต่างกันเครื่องมือการจัดการสครัมของคุณจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านั้นด้วย
วิธี ClickUp ช่วยคุณในเรื่องนี้:
เครื่องมือการจัดการโครงการมาตรฐานทั่วไปมักจะให้สถานะโครงการมาตรฐานชุดหนึ่งเท่านั้น ด้วยโปรแกรมการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถ ปรับแต่ง ได้!
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ติดอยู่กับสถานะที่ไม่เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
ทำไมถึงจะเป็นปัญหา?
ลองนึกภาพการใช้ชุดสถานะเดียวกันสำหรับทั้งการตลาดและโครงการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ของคุณ!
ด้วย สถานะที่ปรับแต่งได้ ของ ClickUp คุณจะไม่มีปัญหานั้นอีกต่อไป
คุณสามารถสร้างสรรค์และละเอียดได้มากเท่าที่คุณต้องการ – "บทวิจารณ์จากบรรณาธิการ", "การทดสอบระบบเบต้า", "การสร้างโครงร่าง", "งานเลี้ยงฉลองพิซซ่า" – ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ!
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของฟีเจอร์ของ ClickUp!
เช่นเดียวกับที่คุณไม่มีวันมีภาพยนตร์ Marvel มากเกินไปได้ เครื่องมือ Agile Scrum ที่ทรงพลังนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น:
- การจัดการโครงการอัตโนมัติ: อัตโนมัติการกระทำมากกว่า 50 อย่าง หรือสร้างของคุณเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการScrum
- ลำดับความสำคัญ: กำหนดลำดับความสำคัญของงานจากช่วงระหว่างต่ำสุดถึงสูงสุด
- การพึ่งพา: พยายามทำงานแต่ละอย่างตามลำดับที่ถูกต้อง
- ClickUp Goals: จัดการเป้าหมายในแต่ละสปรินต์ได้อย่างง่ายดายด้วยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่า
- พัลส์: ทราบว่าทีมคัมบังของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่อะไรมากที่สุดในขณะนี้
- เอกสาร: สร้างแผนโครงการหรือฐานความรู้โดยละเอียดได้อย่างง่ายดาย
- โปรไฟล์: รู้หน้าที่ของทุกบทบาทในทีม Scrum ของคุณ
- รายการตรวจสอบงาน: จัดการแบ็กล็อกสปรินต์ของคุณด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย
- การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: รู้เมื่อมีคนกำลังทำงานในภารกิจเดียวกับคุณ
- รายงานทีม: ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของทีม Scrum ของคุณทั้งแบบระยะไกลหรือภายในองค์กร และวิเคราะห์รายงานระหว่างการประชุม Scrum ประจำวัน การทบทวนสปรินต์ หรือการทบทวนการทำงานของสปรินต์
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการ Agile Scrum และงานแต่ละรายการของคุณ
- กล่องขาเข้า: รายละเอียดครบถ้วนของงานที่ผ่านมา งานปัจจุบัน และงานที่กำลังจะมาถึงของคุณ
- MindMaps: สร้างแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระเพื่อจัดระเบียบแนวคิดโครงการของคุณอย่างชัดเจน
สรุป
แม้ว่า Agile และ Scrum จะเป็นวิธีการบริหารโครงการที่มีประโยชน์มาก แต่ทั้งสองก็มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย
การเลือกที่เหมาะสมระหว่าง Scrum กับ Agile ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ ทีมของคุณ และสไตล์การบริหารจัดการของคุณ
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการจัดการแบบใด คุณก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อจัดการกิจกรรมของคุณ
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ซึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับทีม Agile และ Scrum เป็นเครื่องมือที่ สมบูรณ์แบบ สำหรับคุณ!
มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ แล้วทำไมไม่สมัครวันนี้และผ่านโปรเจ็กต์ของคุณไปอย่างราบรื่นเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ที่คุณชื่นชอบผ่านตัวร้าย!