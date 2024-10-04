วิธีการ Scrumban: วิธีการนำไปใช้พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์ม

คำอย่าง brunch, motel, webinar และ Scrumban มีอะไรเหมือนกัน? คำเหล่านี้ล้วนเป็นพอร์ทแมนทัวส์—การผสมคำสองคำที่แยกจากกันให้มีความหมายใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร! 🦄
Scrumban ผสมผสานสองกรอบการทำงานที่ทรงพลังภายในโครงการแบบ Agile—Scrum และ Kanban—เพื่อสร้างวิธีการจัดการแบบไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แต่แล้ววิธีการใหม่นี้มีอะไรให้ผู้จัดการโครงการบ้าง และคุณควรใช้เมื่อไหร่? ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการ Scrumban และแนวทางที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับซอฟต์แวร์การจัดการแบบภาพที่สะดวกเพื่อช่วยคุณนำหลักการ Scrumban ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
สครัมบันคืออะไร?
Scrumban เป็น กรอบการจัดการโครงการที่ผสมผสานหลักการและเครื่องมือที่ดีที่สุดของ Scrum และ Kanban เข้าด้วยกัน มันยังคงการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ Kanban และผสานรวมกับโครงสร้างสปรินต์ที่มั่นคงของ Scrum เพื่อสร้างวิธีการแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับทีมที่มีความคล่องตัวทุกขนาด
Scrumban ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อช่วยทีมในการเปลี่ยนผ่านจาก Scrum ไปสู่ Kanban และในทางกลับกัน อย่างไรก็ตาม ในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นวิธีการที่แยกออกมาต่างหาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการหาจุดสมดุลระหว่างโครงสร้างที่มีกรอบเวลาของ Scrum กับความยืดหยุ่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ Kanban
แต่ Scrumban ผสมผสานวิธีการทำงานแบบ Agile ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันได้อย่างไร? เพื่อตอบคำถามนี้ เรามาเจาะลึก Scrum และ Kanban และแยกแยะคุณสมบัติเด่นของพวกมันกันก่อน 📦
วิธีการสครัม
Scrum เป็นหนึ่งในวิธีการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนที่ แบ่งโครงการออกเป็นรอบย่อยที่เรียกว่าสปรินท์ แต่ละสปรินท์มีระยะเวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ ทำให้คุณสามารถทำงานในส่วนต่างๆ ของโครงการแยกกันได้
หลังจากเสร็จสิ้นสปรินต์แล้ว คุณจะนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะจากนั้นจึงนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปปรับปรุงก่อนที่จะเริ่มสปรินต์ถัดไป ด้วยวิธีนี้ ทีม Scrum สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น
ทีมสครัมโดยทั่วไปมีขนาดเล็กและจัดการตัวเอง และประกอบด้วย:
- สครัมมาสเตอร์ (ผู้นำทีม)
- เจ้าของผลิตภัณฑ์
- ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
หากคุณคิดว่าทีมของคุณจะประสบความสำเร็จด้วย Scrum ให้ปรับการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Agile Scrum Management Template— กรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมด้วยองค์ประกอบ Scrum ที่จำเป็นทั้งหมด!
ประโยชน์ของสครัม
วิธีการ Scrumได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการเนื่องจากประโยชน์มากมาย รวมถึง:
- ความยืดหยุ่นมากขึ้น: เมื่อโครงการถูกแบ่งออกเป็นรอบย่อย ๆ จะทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณเพียงแค่ต้องทำซ้ำเพียงรอบเดียวแทนที่จะต้องทำทั้งโครงการใหม่
- ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: เนื่องจากลูกค้าของคุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนา คุณสามารถนำข้อเสนอแนะของพวกเขาไปปรับใช้ในทุกระดับเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น: เนื่องจากทีม Scrum มีขนาดเล็กและประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายแผนก พวกเขาจึงสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้น
- เพิ่มแรงจูงใจ: ทีมสครัมทำงานบนเป้าหมายที่เล็กกว่าและระยะสั้นกว่า ทำให้เกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์
ข้อจำกัดของสครัม
ในขณะที่วิธีการบริหารโครงการแบบ Scrum มีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมี ข้อเสียบางประการ:
- ต้องมีประสบการณ์:เพื่อให้พิธีกรรม Scrumประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Agile สมาชิกทีมโครงการที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้กระบวนการล่าช้า ส่งผลให้สปรินท์ไม่ประสบความสำเร็จ
- มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทีมขนาดเล็กเป็นหลัก: ทีม Scrum ที่เหมาะสมควรมีสมาชิกสามถึงเก้าคน ดังนั้นหากคุณมีทีมที่ใหญ่กว่า คุณจะต้องแบ่งทีมออกเป็นหลายทีมย่อย
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน: Scrum เป็นกรอบการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งสมาชิกในทีมต้องคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะเช่น วงจรเวลา, ระยะเวลาก่อนเริ่มงาน, รายการงาน, เรื่องราวของผู้ใช้, และคะแนนเรื่องราว
วิธีการแบบคัมบัง
คัมบัง (Kanban) เป็นคำผสมระหว่างภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า สัญญาณ และ กระดาน. มันเป็นกรอบการทำงานแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง แต่ต่างจากสครัม (Scrum) ตรงที่ คัมบังส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ การวางแผน, ทบทวน, และวัดผลลัพธ์ของงานแต่ละอย่างอย่างต่อเนื่อง.
ในวิธีการนี้ งานจะถูกแทนด้วยบัตรและวางเรียงบนกระดานคัมบัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนต่างๆ ของความคืบหน้าของงานได้ กระดานคัมบังโดยทั่วไปจะมี สามคอลัมน์หลัก:
- สิ่งที่ต้องทำ: งานที่คุณยังไม่ได้เริ่มทำ
- งานที่กำลังดำเนินการ (WIP): งานที่กำลังดำเนินการอยู่
- เสร็จแล้ว: งานที่คุณได้ทำเสร็จแล้ว
ในการเปลี่ยนสถานะของงาน คุณเพียงแค่ย้ายการ์ดงานไปยังคอลัมน์ที่สอดคล้องกันบนกระดานเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งทีมได้รับการอัปเดตความคืบหน้าของงานแล้ว
ทีมคัมบังจำกัดจำนวนงานที่ดำเนินการพร้อมกันโดยการกำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) ขีดจำกัด WIP ช่วยลดความยุ่งเหยิงและส่งเสริมการมีสมาธิ 🧐
ต้องการลองใช้กระดานคัมบังโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตมุมมองคัมบังของ ClickUp ที่ให้คุณปรับแต่งและมองเห็นงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจนในมุมมองเดียว
ประโยชน์ของคัมบัง
ประโยชน์หลักของการนำวิธีการบริหารโครงการแบบคัมบังมาใช้ ได้แก่:
- มุ่งเน้นได้ดีขึ้น: ทีม Kanban ต้องมุ่งเน้นที่งานเพียงหนึ่งงานในแต่ละครั้ง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพงานโดยรวมที่สูงขึ้น
- ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น: ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับเปลี่ยนงานได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีม เนื่องจากทีมจะมุ่งเน้นเฉพาะงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น
- ความสะดวกในการใช้งาน: Kanban ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อเปิดเผยจุดอ่อนของกระบวนการ และไม่ต้องการประสบการณ์มาก่อนมากมาย สมาชิกทีมทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
- การลดคอขวด: ช่วยลดงานค้างเนื่องจากข้อจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจำกัดจำนวนงานที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้
ข้อจำกัดของคานบัน
ทุกระบบมีข้อบกพร่อง และ Kanban ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น. นี่คือปัญหาบางประการของวิธีการ Kanban:
- ความเสี่ยงในการจัดลำดับความสำคัญไม่ดี: เนื่องจากคุณเพียงแค่ย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งในกระดานคัมบัง คุณอาจลืมจัดลำดับความสำคัญของงาน
- การสื่อสารที่อาจผิดพลาด: Kanban ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานมากกว่าพลวัตของทีม ดังนั้นอาจเกิดปัญหาการสื่อสารได้เนื่องจากการติดตามที่ไม่ดี
- การขาดกรอบเวลา: ต่างจาก Scrum, Kanban ไม่มีกรอบเวลาใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการติดตามกำหนดเวลา
การทำความเข้าใจกรอบการทำงาน Scrumban
สครัมและคานบันเป็นวิธีการบริหารโครงการที่น่าทึ่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกขนาด อย่างไรก็ตาม พวกมันก็มีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเลือกระหว่างสองอย่างเมื่อต้องตัดสินใจเลือกใช้หนึ่งในสองระบบนี้ นี่คือสครัมบัน วิธีการแบบไฮบริดที่ ผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน! 🌍
มาสำรวจกันว่า Scrumban ยืมอะไรมาจากแต่ละกรอบการทำงานแบบ Agile สองกรอบนี้บ้าง และมันแตกต่างจากทั้งสองกรอบอย่างไร
ส่วน Scrum ของ Scrumban
Scrumban นำ สามองค์ประกอบสำคัญจากกรอบการทำงาน Scrum มาใช้ดังนี้:
- สปรินต์: เช่นเดียวกับกรอบการทำงาน Scrum, Scrumban จะแบ่งโครงการที่ซับซ้อนมากออกเป็นรอบการพัฒนาขนาดเล็กที่มีระยะเวลาคงที่ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาเรียกว่าการวนซ้ำแทนที่จะเป็นสปรินต์ และโดยทั่วไปจะใช้เวลาสองสัปดาห์
- การประชุมวางแผน: คล้ายกับ Scrum แต่ละโครงการ Scrumbanมีการประชุมวางแผนที่ทีมสร้าง backlog ซึ่งเป็นรายการของสิ่งที่ต้องจัดการตลอดทั้งโครงการ
- การทบทวนย้อนหลัง: เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ ทีมจะประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลนั้นไปปรับปรุงการวางแผนการทำงานในรอบถัดไป
อย่างไรก็ตาม Scrumban ไม่ได้นำองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Scrum มาใช้มากนัก เช่น การประชุมยืนรายวัน การรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างทีมที่เฉพาะเจาะจง
ส่วนคัมบันของสครัมบัน
Kanban มีบทบาทสำคัญในระบบ Scrumban โดยหลักแล้วคือการนำวิธีการใช้กระดานของ Kanban มาช่วยให้ทีมมองเห็นกระบวนการทำงานของตนได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แทนที่จะแสดงงานบนกระดาน Kanban พวกเขาจะแสดงงานบนกระดาน Scrumban แทน
กระดานดูคล้ายกันมาก โดยมีคอลัมน์แสดงสถานะและบัตรแสดงงานของโครงการ เมื่องานของคุณคืบหน้า คุณสามารถย้ายบัตรที่สอดคล้องกันไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงว่างานนั้นกำลังดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว ✅
Scrumban นำแนวคิดจาก Kanban มาใช้โดย ยอมรับระบบดึง ทีมใช้สัญญาณดึง (pull signals) เพื่อบ่งชี้ว่างานใหม่พร้อมที่จะดำเนินการแล้ว สัญญาณดึงจะถูกกระตุ้นภายในระบบดึงเมื่อจำนวนการ์ดในคอลัมน์ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ในทางกลับกัน เมื่อถึงขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ จะไม่สามารถย้ายงานอื่นใดในระบบดึงไปข้างหน้าได้จนกว่างานที่กำลังดำเนินการอยู่จะเสร็จสมบูรณ์
Scrumban แตกต่างจาก Kanban และ Scrum อย่างไร?
แม้ว่า Scrumban จะมีความคล้ายคลึงกับทั้ง Kanban และ Scrum อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็เป็นวิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น ทีม Scrumban มักจะมีสมาชิกน้อยกว่าสิบสองคน ไม่มีบทบาททีมที่ตายตัว และนอกเหนือจากการประชุมวางแผนเบื้องต้นแล้วการประชุมประจำวันก็เป็นทางเลือก
Scrumban, Scrum, และ Kanban ในมุมมองที่รวดเร็ว
|สครัมบัน
|สครัม
|คัมบัง
|ขนาดทีม
|ไม่มีขนาดทีมที่เฉพาะเจาะจง แต่แนะนำให้ทีมมีสมาชิกไม่เกิน 12 คน
|ทีมสครัมมีขนาดเล็ก และโดยปกติประกอบด้วยสมาชิกสามถึงเก้าคน
|ไม่เหมือนกับทีมที่คล่องตัวอื่น ๆ ทีม Kanban ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องขนาดของทีม
|บทบาท
|แม้ว่าจะมีผู้จัดการโครงการโดยปกติ แต่ไม่มีบทบาททีมที่ตายตัว
|ทีมสครัมมีบทบาทสำคัญสามประการ: สครัมมาสเตอร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมพัฒนา
|โดยปกติจะมีผู้จัดการโครงการ แต่ไม่มีบทบาททีมที่ตายตัว
|การประชุมโครงการ
|มีการประชุมวางแผนเบื้องต้นซึ่งคล้ายกับการประชุมวางแผนสปรินต์ อย่างไรก็ตาม การประชุมประจำวันอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทางเลือก
|ประกอบด้วยห้าการประชุมที่จำเป็น: การวางแผนผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก การวางแผนสปรินต์ การประชุมสครัมประจำวัน การทบทวนสปรินต์การทบทวนย้อนกลับสปรินต์
|การประชุมสั้นประจำวัน (Daily stand-ups) หน้าบอร์ดคัมบัง
|วัฏจักรการทำงาน
|เกี่ยวข้องกับรอบการทำงานสั้น ๆ ที่เรียกว่าการวนซ้ำซึ่งใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์
|เกี่ยวข้องกับรอบการทำงานสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งใช้เวลา 2-4 สัปดาห์
|การไหลของงานไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นวงจรแยกต่างหาก
กระบวนการ Scrumban ทำงานอย่างไร?
Scrumban ผสมผสานการมองเห็นขั้นตอนการทำงานและความยืดหยุ่นของ Kanban เข้ากับรูปแบบสปรินต์ของ Scrum อย่างไรก็ตาม Scrumban ไม่เข้มงวดเท่ากับ Scrum ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้
นี่คือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ วิธี Scrumban:
- ทำรายการสิ่งของที่คุณต้องการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
- เปลี่ยนรายการเหล่านั้นให้กลายเป็นงานและวางไว้ในคอลัมน์ "ต้องทำ" บนกระดาน Scrumban
- จำกัดปริมาณงานที่ทีมของคุณสามารถรับผิดชอบได้ในเวลาที่กำหนด
- กำหนดรายการบนกระดานที่ควรให้ความสำคัญก่อน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการก่อน
- วางแผนการทำซ้ำของแต่ละรายการ—ต้องระบุกำหนดส่งและรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จ
- ย้ายงานไปยังสถานะกำลังดำเนินการเมื่อคุณเริ่มทำงาน หรือย้ายไปยังคอลัมน์เสร็จสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
- เมื่อคุณทำภารกิจทั้งหมดที่วางแผนไว้สำหรับการวนรอบหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เริ่มทำงานในรอบถัดไปและทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์
ประโยชน์ของวิธีการ Scrumban
นี่คือประโยชน์หลักของการใช้ Scrumban ที่ทำให้เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านการจัดการโครงการ:
- ความง่ายในการใช้งาน: ต่างจากวิธีการ Scrum, Scrumban ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน, การประชุมรายวัน, และคำศัพท์ที่ทีมของคุณต้องเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
- ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น: เนื่องจาก Scrumban แบ่งโครงการออกเป็นรอบการทำงานหรือรอบสปรินต์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้แม้ในระหว่างกระบวนการในขณะที่ยังคงก้าวหน้าไปสู่การเสร็จสิ้นโครงการในเวลาเดียวกัน
- กระบวนการทำงานต่อเนื่อง: ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบฟีเจอร์ได้เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องรอให้สปรินต์สิ้นสุดลง
- เพิ่มแรงจูงใจ: การพิจารณาความสามารถของทีมและกำหนดขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) ให้เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหมดไฟ
- การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น: การแสดงงานเป็นบัตรบนกระดาน Scrumban ช่วยเพิ่มความชัดเจนและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น 🏃
ข้อจำกัดของวิธีการ Scrumban
แม้ว่าวิธีการ Scrumban จะได้รับการยกย่องว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง Scrum และ Kanban ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีความจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจำเป็นต้องตระหนักถึงเมื่อพิจารณาการนำไปใช้
แรงกดดันจากภายนอก: ด้วยการขาดผู้ดูแล Scrum ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องทีม ทำให้กรอบการทำงาน Scrumban ทำให้ทีมต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพของทีม เนื่องจากสมาชิกต้องรับมือกับทั้งงานโครงการและคำขอจากภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและชะลอความก้าวหน้า
ความเสี่ยงของการข้ามการทบทวน: แม้ว่าการทบทวนจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่การทบทวนไม่ได้รับการบังคับใน Scrumban ทีมอาจละเลยการทบทวนเนื่องจากข้อจำกัดทางเวลาหรือสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการ
ขาดบทบาทที่ชัดเจน: ต่างจาก Scrum บทบาทใน Scrumban ค่อนข้างไม่ชัดเจน แม้ว่าลักษณะประชาธิปไตยของ Scrumban จะน่าสนใจ แต่การขาดบทบาทที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความสับสน การสื่อสารผิดพลาด หรือภาระงานที่ไม่สมดุลได้
การพึ่งพาความพร้อมของทีมมากขึ้น: เนื่องจาก Scrumban มีแนวทางที่ผ่อนคลายต่อการประชุมประจำวัน จึงต้องการทักษะการจัดการตนเอง การประสานงานในทีม และการสื่อสารที่แข็งแกร่งภายในทีมในระดับที่สูงขึ้นโดยปริยาย
การปรับสมดุลอย่างระมัดระวัง: แม้ว่า Scrumban จะผสานองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ของ Scrum และ Kanban เข้าด้วยกัน แต่ก็อาจเป็นเรื่องท้าทายในการประสานให้เข้ากันได้อย่างลงตัวโดยไม่ให้ข้อเสียบดบังข้อดี
ต้องการการนำไปใช้ที่มีประสบการณ์: การตีความความยืดหยุ่นของ Scrumban ผิดอาจนำไปสู่ความวุ่นวายมากเกินไปแทนที่จะเป็นการปรับตัวตามที่ต้องการ ทีมงานที่ยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแบบ Agile อาจใช้แนวคิดและกระบวนการผิดโดยไม่รู้ตัว
การวางแผนแบบไม่มีกำหนด: เนื่องจาก Scrumban รักษา backlog อย่างต่อเนื่อง กระบวนการวางแผนจึงกลายเป็นไม่มีกำหนดเนื่องจากขาดกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น การส่งมอบงานเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ใน Scrum สิ่งนี้อาจนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งหรือการเลื่อนงานสำคัญออกไป เนื่องจากมีรอบถัดไปเสมอที่สามารถทำงานให้เสร็จได้
เมื่อใดควรใช้วิธีการ Scrumban?
Scrumban จะโดดเด่นที่สุดในโครงการที่ทั้ง Scrum และ Kanban ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพียงลำพัง ตัวอย่างเช่น Scrum อาจไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบางทีมเนื่องจากปัญหาการไหลของงาน จุดอ่อนของกระบวนการ หรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร ในขณะเดียวกัน Kanban อาจทำให้ทีมตั้งลำดับความสำคัญได้ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ Scrumban มาใช้เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของผู้ใช้บ่อยครั้ง หรือมีข้อบกพร่อง เนื่องจากกระบวนการ Scrumban ประกอบด้วยการวนซ้ำแบบจำกัดเวลาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมสามารถทำงานเป็นระยะๆ ได้ แม้ในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
โครงการที่มีหลายโครงการดำเนินไปพร้อมกัน สามารถได้รับประโยชน์จากการนำหลักการ Scrumban มาใช้ได้เช่นกัน บริษัทขนาดใหญ่มักมีโครงการหลายโครงการที่กำลังดำเนินการในเวลาเดียวกัน และบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับทีมเดียวกัน ความยืดหยุ่นของ Scrumban ช่วยให้สามารถดำเนินโครงการพร้อมกันได้ และช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถรับมือกับข้อกำหนดหลายอย่างได้
วิธีการนำ Scrumban ไปใช้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
แม้ว่า Scrumban อาจง่ายต่อการนำไปใช้มากกว่า Scrum หรือ Kanban แต่คุณยังคงต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Scrum และ Kanban ที่ทรงพลังสามารถช่วยคุณ:
- วางแผนบอร์ด Scrumban ของคุณ
- จัดระเบียบงานของคุณ
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ClickUpคือโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุด ที่มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดเพื่อนำ Scrumban ไปใช้ในโครงการถัดไปของคุณได้อย่างง่ายดาย
จากกระดานคัมบังที่ใช้งานง่ายและงานที่ติดตามได้ง่าย ไปจนถึงฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ! มาดูกันว่าคุณสามารถนำหลักการ Scrumban มาใช้ได้อย่างไรใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
ขั้นตอนที่ 1: สร้างบอร์ด Scrumban
การบริหารโครงการ Scrumban โดยไม่มีบอร์ดก็เหมือนกับการทำอาหารโดยไม่มีหม้อ—แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย! 🍲
โชคดีที่ คุณสามารถใช้ มุมมองกระดาน ClickUp เป็นกระดาน Scrumban ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ. มันช่วยให้คุณมองเห็นงานและโครงการของคุณได้เหมือนกับกระดาน Kanban ทั่วไป แต่ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบ!
กระดานสไตล์คัมบังของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้ชัดเจนขึ้นโดยการแสดงเป็นบัตรที่สามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถลากและวางบัตรไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมซึ่งแทนสถานะเช่น ต้องทำ, กำลังทำ, หรือเสร็จแล้ว
กระดานเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะต้องการหลายกระดานก็ตาม! เพียงเปิดมุมมองทุกอย่างเพื่อดูภาพรวมของกระดาน Kanban ทั้งหมดของคุณ 📸
เบื่อกับการอัปเดตงานทีละรายการหรือไม่?แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มช่วยประหยัดเวลาโดยให้คุณเปลี่ยนสถานะ ลบงาน และเพิ่มผู้รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองบอร์ด
ขั้นตอนที่ 2: จัดระเบียบงานของคุณ
กระดาน Scrumban ส่วนใหญ่มีเพียงสามคอลัมน์สถานะงาน: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว แต่ถ้าคุณต้องการคอลัมน์ระหว่างกลาง เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือ กำลังดำเนินการล่ะ? 🤔
ตัวเลือก สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสถานะได้มากเท่าที่ต้องการและบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อใช้งานซ้ำได้! ด้วยวิธีนี้ โครงการ Scrumban ทั้งหมดของคุณสามารถมีหลายคอลัมน์เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากสถานะแล้ว คุณยังสามารถ จัดระเบียบงานใน ClickUpตามวันที่กำหนด ความสำคัญ แท็ก และชื่องาน รวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ ได้อีกด้วย ด้วยฟีเจอร์การจัดหมวดหมู่เหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านบัตรทั้งหมดบนกระดาน Scrumban ของคุณเพื่อหาบัตรที่คุณต้องการอีกต่อไป!
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน
คานบันเน้นการมองเห็นภาพ ในขณะที่สครัมเน้นความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ แล้วสครัมบันล่ะ? เช่นเคย มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทั้งสองอย่าง!
ClickUp ช่วยให้คุณ ตั้ง ลำดับความสำคัญ สำหรับทุกงาน เพื่อให้ทีม Scrumban ของคุณทราบเสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน โดยตรงในมุมมองบอร์ด. 🚩
ระบบการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ใช้รหัสสีเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น:
- สีแดง (ด่วน): งานที่มีความเร่งด่วนที่สุด
- สีเหลือง (สูง): งานที่มีความสำคัญมาก
- สีน้ำเงิน (ปกติ): งานที่สามารถรอได้
- สีเทา (ต่ำ): งานที่มีความสำคัญต่ำ
เมื่อคุณได้กำหนดระดับความสำคัญแล้ว ให้เพิ่มการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงก่อน จากนั้นค่อยดำเนินการกับงานที่มีความสำคัญต่ำกว่า!
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามงานของคุณ
การสร้างรายการงานที่คุณจะดำเนินการในแต่ละรอบการทำงาน (iteration) และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของวิธีการ Scrumban เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ ClickUp Task Checklists เพื่อแยกย่อยรายการงานในสปรินต์ (sprint backlog)หรือสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับแต่ละรอบการทำงาน ✔️
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย คุณสามารถตรวจสอบงานแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ Nesting เพื่อสร้างรายการย่อยในรายการตรวจสอบของคุณและจัดระเบียบด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม Scrumban—คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับการวนรอบแต่ละครั้ง และรวมงานย่อยที่ต้องทำในแต่ละรอบได้ ด้วยวิธีนี้ จะง่ายมากในการติดตามจำนวนงานที่เหลืออยู่ในรอบปัจจุบัน ⏳
จัดการงานด้วยวิธีการ Scrumban
นอกจากบอร์ดคัมบัง, ลำดับความสำคัญของงาน, และรายการตรวจสอบงานแล้ว ClickUp ยังมีชุดคุณสมบัติที่ครบครันเพื่อสนับสนุนทีมที่ทำงานแบบ Agile ใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ,แดชบอร์ดที่หลากหลาย, ไปจนถึงระบบอัตโนมัติและตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการสปรินต์ของคุณ ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนและจัดการทุกโครงการ Scrumban ได้อย่างสมบูรณ์แบบ!
พร้อมที่จะนำแนวทาง Scrumban ไปใช้และเก็บเกี่ยวประโยชน์ทั้งหมดจากวิธีการของ Scrum และ Kanban หรือยัง?สมัครใช้ ClickUpและสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นการเดินทาง Scrumban ของคุณอย่างมีสไตล์! ⚡