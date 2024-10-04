บล็อก ClickUp
Scrum

วิธีการ Scrumban: วิธีการนำไปใช้พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์ม

PMO Team
4 ตุลาคม 2567

คำอย่าง brunch, motel, webinar และ Scrumban มีอะไรเหมือนกัน? คำเหล่านี้ล้วนเป็นพอร์ทแมนทัวส์—การผสมคำสองคำที่แยกจากกันให้มีความหมายใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร! 🦄

Scrumban ผสมผสานสองกรอบการทำงานที่ทรงพลังภายในโครงการแบบ AgileScrum และ Kanban—เพื่อสร้างวิธีการจัดการแบบไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แต่แล้ววิธีการใหม่นี้มีอะไรให้ผู้จัดการโครงการบ้าง และคุณควรใช้เมื่อไหร่? ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการ Scrumban และแนวทางที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับซอฟต์แวร์การจัดการแบบภาพที่สะดวกเพื่อช่วยคุณนำหลักการ Scrumban ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

สครัมบันคืออะไร?

Scrumban เป็น กรอบการจัดการโครงการที่ผสมผสานหลักการและเครื่องมือที่ดีที่สุดของ Scrum และ Kanban เข้าด้วยกัน มันยังคงการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ Kanban และผสานรวมกับโครงสร้างสปรินต์ที่มั่นคงของ Scrum เพื่อสร้างวิธีการแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับทีมที่มีความคล่องตัวทุกขนาด

Scrumban ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อช่วยทีมในการเปลี่ยนผ่านจาก Scrum ไปสู่ Kanban และในทางกลับกัน อย่างไรก็ตาม ในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นวิธีการที่แยกออกมาต่างหาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการหาจุดสมดุลระหว่างโครงสร้างที่มีกรอบเวลาของ Scrum กับความยืดหยุ่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ Kanban

แต่ Scrumban ผสมผสานวิธีการทำงานแบบ Agile ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันได้อย่างไร? เพื่อตอบคำถามนี้ เรามาเจาะลึก Scrum และ Kanban และแยกแยะคุณสมบัติเด่นของพวกมันกันก่อน 📦

วิธีการสครัม

Scrum เป็นหนึ่งในวิธีการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนที่ แบ่งโครงการออกเป็นรอบย่อยที่เรียกว่าสปรินท์ แต่ละสปรินท์มีระยะเวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ ทำให้คุณสามารถทำงานในส่วนต่างๆ ของโครงการแยกกันได้

หลังจากเสร็จสิ้นสปรินต์แล้ว คุณจะนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะจากนั้นจึงนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปปรับปรุงก่อนที่จะเริ่มสปรินต์ถัดไป ด้วยวิธีนี้ ทีม Scrum สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น

ทีมสครัมโดยทั่วไปมีขนาดเล็กและจัดการตัวเอง และประกอบด้วย:

  1. สครัมมาสเตอร์ (ผู้นำทีม)
  2. เจ้าของผลิตภัณฑ์
  3. ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

หากคุณคิดว่าทีมของคุณจะประสบความสำเร็จด้วย Scrum ให้ปรับการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Agile Scrum Management Template— กรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมด้วยองค์ประกอบ Scrum ที่จำเป็นทั้งหมด!

ประโยชน์ของสครัม

วิธีการ Scrumได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการเนื่องจากประโยชน์มากมาย รวมถึง:

  • ความยืดหยุ่นมากขึ้น: เมื่อโครงการถูกแบ่งออกเป็นรอบย่อย ๆ จะทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณเพียงแค่ต้องทำซ้ำเพียงรอบเดียวแทนที่จะต้องทำทั้งโครงการใหม่
  • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: เนื่องจากลูกค้าของคุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนา คุณสามารถนำข้อเสนอแนะของพวกเขาไปปรับใช้ในทุกระดับเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น: เนื่องจากทีม Scrum มีขนาดเล็กและประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายแผนก พวกเขาจึงสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้น
  • เพิ่มแรงจูงใจ: ทีมสครัมทำงานบนเป้าหมายที่เล็กกว่าและระยะสั้นกว่า ทำให้เกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์

ข้อจำกัดของสครัม

ในขณะที่วิธีการบริหารโครงการแบบ Scrum มีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมี ข้อเสียบางประการ:

  • ต้องมีประสบการณ์:เพื่อให้พิธีกรรม Scrumประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Agile สมาชิกทีมโครงการที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้กระบวนการล่าช้า ส่งผลให้สปรินท์ไม่ประสบความสำเร็จ
  • มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทีมขนาดเล็กเป็นหลัก: ทีม Scrum ที่เหมาะสมควรมีสมาชิกสามถึงเก้าคน ดังนั้นหากคุณมีทีมที่ใหญ่กว่า คุณจะต้องแบ่งทีมออกเป็นหลายทีมย่อย
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน: Scrum เป็นกรอบการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งสมาชิกในทีมต้องคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะเช่น วงจรเวลา, ระยะเวลาก่อนเริ่มงาน, รายการงาน, เรื่องราวของผู้ใช้, และคะแนนเรื่องราว

วิธีการแบบคัมบัง

คัมบัง (Kanban) เป็นคำผสมระหว่างภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า สัญญาณ และ กระดาน. มันเป็นกรอบการทำงานแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง แต่ต่างจากสครัม (Scrum) ตรงที่ คัมบังส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ การวางแผน, ทบทวน, และวัดผลลัพธ์ของงานแต่ละอย่างอย่างต่อเนื่อง.

ในวิธีการนี้ งานจะถูกแทนด้วยบัตรและวางเรียงบนกระดานคัมบัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนต่างๆ ของความคืบหน้าของงานได้ กระดานคัมบังโดยทั่วไปจะมี สามคอลัมน์หลัก:

  1. สิ่งที่ต้องทำ: งานที่คุณยังไม่ได้เริ่มทำ
  2. งานที่กำลังดำเนินการ (WIP): งานที่กำลังดำเนินการอยู่
  3. เสร็จแล้ว: งานที่คุณได้ทำเสร็จแล้ว

ในการเปลี่ยนสถานะของงาน คุณเพียงแค่ย้ายการ์ดงานไปยังคอลัมน์ที่สอดคล้องกันบนกระดานเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งทีมได้รับการอัปเดตความคืบหน้าของงานแล้ว

ทีมคัมบังจำกัดจำนวนงานที่ดำเนินการพร้อมกันโดยการกำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) ขีดจำกัด WIP ช่วยลดความยุ่งเหยิงและส่งเสริมการมีสมาธิ 🧐

ต้องการลองใช้กระดานคัมบังโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตมุมมองคัมบังของ ClickUp ที่ให้คุณปรับแต่งและมองเห็นงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจนในมุมมองเดียว

แม่แบบแผนงานแบบ Kanban ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ก้าวไปข้างหน้าด้วยเทมเพลตแผนงานแบบคัมบังของ ClickUp

ประโยชน์ของคัมบัง

ประโยชน์หลักของการนำวิธีการบริหารโครงการแบบคัมบังมาใช้ ได้แก่:

  • มุ่งเน้นได้ดีขึ้น: ทีม Kanban ต้องมุ่งเน้นที่งานเพียงหนึ่งงานในแต่ละครั้ง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพงานโดยรวมที่สูงขึ้น
  • ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น: ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับเปลี่ยนงานได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีม เนื่องจากทีมจะมุ่งเน้นเฉพาะงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น
  • ความสะดวกในการใช้งาน: Kanban ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อเปิดเผยจุดอ่อนของกระบวนการ และไม่ต้องการประสบการณ์มาก่อนมากมาย สมาชิกทีมทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
  • การลดคอขวด: ช่วยลดงานค้างเนื่องจากข้อจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจำกัดจำนวนงานที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้

ข้อจำกัดของคานบัน

ทุกระบบมีข้อบกพร่อง และ Kanban ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น. นี่คือปัญหาบางประการของวิธีการ Kanban:

  • ความเสี่ยงในการจัดลำดับความสำคัญไม่ดี: เนื่องจากคุณเพียงแค่ย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งในกระดานคัมบัง คุณอาจลืมจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • การสื่อสารที่อาจผิดพลาด: Kanban ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานมากกว่าพลวัตของทีม ดังนั้นอาจเกิดปัญหาการสื่อสารได้เนื่องจากการติดตามที่ไม่ดี
  • การขาดกรอบเวลา: ต่างจาก Scrum, Kanban ไม่มีกรอบเวลาใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการติดตามกำหนดเวลา

การทำความเข้าใจกรอบการทำงาน Scrumban

สครัมและคานบันเป็นวิธีการบริหารโครงการที่น่าทึ่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกขนาด อย่างไรก็ตาม พวกมันก็มีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเลือกระหว่างสองอย่างเมื่อต้องตัดสินใจเลือกใช้หนึ่งในสองระบบนี้ นี่คือสครัมบัน วิธีการแบบไฮบริดที่ ผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน! 🌍

มาสำรวจกันว่า Scrumban ยืมอะไรมาจากแต่ละกรอบการทำงานแบบ Agile สองกรอบนี้บ้าง และมันแตกต่างจากทั้งสองกรอบอย่างไร

ส่วน Scrum ของ Scrumban

Scrumban นำ สามองค์ประกอบสำคัญจากกรอบการทำงาน Scrum มาใช้ดังนี้:

  1. สปรินต์: เช่นเดียวกับกรอบการทำงาน Scrum, Scrumban จะแบ่งโครงการที่ซับซ้อนมากออกเป็นรอบการพัฒนาขนาดเล็กที่มีระยะเวลาคงที่ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาเรียกว่าการวนซ้ำแทนที่จะเป็นสปรินต์ และโดยทั่วไปจะใช้เวลาสองสัปดาห์
  2. การประชุมวางแผน: คล้ายกับ Scrum แต่ละโครงการ Scrumbanมีการประชุมวางแผนที่ทีมสร้าง backlog ซึ่งเป็นรายการของสิ่งที่ต้องจัดการตลอดทั้งโครงการ
  3. การทบทวนย้อนหลัง: เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ ทีมจะประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลนั้นไปปรับปรุงการวางแผนการทำงานในรอบถัดไป

อย่างไรก็ตาม Scrumban ไม่ได้นำองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Scrum มาใช้มากนัก เช่น การประชุมยืนรายวัน การรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างทีมที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนคัมบันของสครัมบัน

Kanban มีบทบาทสำคัญในระบบ Scrumban โดยหลักแล้วคือการนำวิธีการใช้กระดานของ Kanban มาช่วยให้ทีมมองเห็นกระบวนการทำงานของตนได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แทนที่จะแสดงงานบนกระดาน Kanban พวกเขาจะแสดงงานบนกระดาน Scrumban แทน

กระดานดูคล้ายกันมาก โดยมีคอลัมน์แสดงสถานะและบัตรแสดงงานของโครงการ เมื่องานของคุณคืบหน้า คุณสามารถย้ายบัตรที่สอดคล้องกันไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงว่างานนั้นกำลังดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว ✅

Scrumban นำแนวคิดจาก Kanban มาใช้โดย ยอมรับระบบดึง ทีมใช้สัญญาณดึง (pull signals) เพื่อบ่งชี้ว่างานใหม่พร้อมที่จะดำเนินการแล้ว สัญญาณดึงจะถูกกระตุ้นภายในระบบดึงเมื่อจำนวนการ์ดในคอลัมน์ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ในทางกลับกัน เมื่อถึงขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ จะไม่สามารถย้ายงานอื่นใดในระบบดึงไปข้างหน้าได้จนกว่างานที่กำลังดำเนินการอยู่จะเสร็จสมบูรณ์

Scrumban แตกต่างจาก Kanban และ Scrum อย่างไร?

แม้ว่า Scrumban จะมีความคล้ายคลึงกับทั้ง Kanban และ Scrum อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็เป็นวิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น ทีม Scrumban มักจะมีสมาชิกน้อยกว่าสิบสองคน ไม่มีบทบาททีมที่ตายตัว และนอกเหนือจากการประชุมวางแผนเบื้องต้นแล้วการประชุมประจำวันก็เป็นทางเลือก

Scrumban, Scrum, และ Kanban ในมุมมองที่รวดเร็ว

สครัมบันสครัม คัมบัง
ขนาดทีมไม่มีขนาดทีมที่เฉพาะเจาะจง แต่แนะนำให้ทีมมีสมาชิกไม่เกิน 12 คนทีมสครัมมีขนาดเล็ก และโดยปกติประกอบด้วยสมาชิกสามถึงเก้าคนไม่เหมือนกับทีมที่คล่องตัวอื่น ๆ ทีม Kanban ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องขนาดของทีม
บทบาทแม้ว่าจะมีผู้จัดการโครงการโดยปกติ แต่ไม่มีบทบาททีมที่ตายตัวทีมสครัมมีบทบาทสำคัญสามประการ: สครัมมาสเตอร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมพัฒนาโดยปกติจะมีผู้จัดการโครงการ แต่ไม่มีบทบาททีมที่ตายตัว
การประชุมโครงการมีการประชุมวางแผนเบื้องต้นซึ่งคล้ายกับการประชุมวางแผนสปรินต์ อย่างไรก็ตาม การประชุมประจำวันอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทางเลือกประกอบด้วยห้าการประชุมที่จำเป็น: การวางแผนผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก การวางแผนสปรินต์ การประชุมสครัมประจำวัน การทบทวนสปรินต์การทบทวนย้อนกลับสปรินต์การประชุมสั้นประจำวัน (Daily stand-ups) หน้าบอร์ดคัมบัง
วัฏจักรการทำงานเกี่ยวข้องกับรอบการทำงานสั้น ๆ ที่เรียกว่าการวนซ้ำซึ่งใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์เกี่ยวข้องกับรอบการทำงานสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งใช้เวลา 2-4 สัปดาห์การไหลของงานไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นวงจรแยกต่างหาก

กระบวนการ Scrumban ทำงานอย่างไร?

Scrumban ผสมผสานการมองเห็นขั้นตอนการทำงานและความยืดหยุ่นของ Kanban เข้ากับรูปแบบสปรินต์ของ Scrum อย่างไรก็ตาม Scrumban ไม่เข้มงวดเท่ากับ Scrum ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

นี่คือวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ วิธี Scrumban:

  1. ทำรายการสิ่งของที่คุณต้องการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
  2. เปลี่ยนรายการเหล่านั้นให้กลายเป็นงานและวางไว้ในคอลัมน์ "ต้องทำ" บนกระดาน Scrumban
  3. จำกัดปริมาณงานที่ทีมของคุณสามารถรับผิดชอบได้ในเวลาที่กำหนด
  4. กำหนดรายการบนกระดานที่ควรให้ความสำคัญก่อน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการก่อน
  5. วางแผนการทำซ้ำของแต่ละรายการ—ต้องระบุกำหนดส่งและรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จ
  6. ย้ายงานไปยังสถานะกำลังดำเนินการเมื่อคุณเริ่มทำงาน หรือย้ายไปยังคอลัมน์เสร็จสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
  7. เมื่อคุณทำภารกิจทั้งหมดที่วางแผนไว้สำหรับการวนรอบหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เริ่มทำงานในรอบถัดไปและทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของวิธีการ Scrumban

นี่คือประโยชน์หลักของการใช้ Scrumban ที่ทำให้เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านการจัดการโครงการ:

  • ความง่ายในการใช้งาน: ต่างจากวิธีการ Scrum, Scrumban ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน, การประชุมรายวัน, และคำศัพท์ที่ทีมของคุณต้องเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
  • ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น: เนื่องจาก Scrumban แบ่งโครงการออกเป็นรอบการทำงานหรือรอบสปรินต์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้แม้ในระหว่างกระบวนการในขณะที่ยังคงก้าวหน้าไปสู่การเสร็จสิ้นโครงการในเวลาเดียวกัน
  • กระบวนการทำงานต่อเนื่อง: ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบฟีเจอร์ได้เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องรอให้สปรินต์สิ้นสุดลง
  • เพิ่มแรงจูงใจ: การพิจารณาความสามารถของทีมและกำหนดขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) ให้เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหมดไฟ
  • การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น: การแสดงงานเป็นบัตรบนกระดาน Scrumban ช่วยเพิ่มความชัดเจนและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น 🏃

ข้อจำกัดของวิธีการ Scrumban

แม้ว่าวิธีการ Scrumban จะได้รับการยกย่องว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง Scrum และ Kanban ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีความจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจำเป็นต้องตระหนักถึงเมื่อพิจารณาการนำไปใช้

แรงกดดันจากภายนอก: ด้วยการขาดผู้ดูแล Scrum ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องทีม ทำให้กรอบการทำงาน Scrumban ทำให้ทีมต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพของทีม เนื่องจากสมาชิกต้องรับมือกับทั้งงานโครงการและคำขอจากภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและชะลอความก้าวหน้า

ความเสี่ยงของการข้ามการทบทวน: แม้ว่าการทบทวนจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่การทบทวนไม่ได้รับการบังคับใน Scrumban ทีมอาจละเลยการทบทวนเนื่องจากข้อจำกัดทางเวลาหรือสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการ

ขาดบทบาทที่ชัดเจน: ต่างจาก Scrum บทบาทใน Scrumban ค่อนข้างไม่ชัดเจน แม้ว่าลักษณะประชาธิปไตยของ Scrumban จะน่าสนใจ แต่การขาดบทบาทที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความสับสน การสื่อสารผิดพลาด หรือภาระงานที่ไม่สมดุลได้

การพึ่งพาความพร้อมของทีมมากขึ้น: เนื่องจาก Scrumban มีแนวทางที่ผ่อนคลายต่อการประชุมประจำวัน จึงต้องการทักษะการจัดการตนเอง การประสานงานในทีม และการสื่อสารที่แข็งแกร่งภายในทีมในระดับที่สูงขึ้นโดยปริยาย

การปรับสมดุลอย่างระมัดระวัง: แม้ว่า Scrumban จะผสานองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ของ Scrum และ Kanban เข้าด้วยกัน แต่ก็อาจเป็นเรื่องท้าทายในการประสานให้เข้ากันได้อย่างลงตัวโดยไม่ให้ข้อเสียบดบังข้อดี

ต้องการการนำไปใช้ที่มีประสบการณ์: การตีความความยืดหยุ่นของ Scrumban ผิดอาจนำไปสู่ความวุ่นวายมากเกินไปแทนที่จะเป็นการปรับตัวตามที่ต้องการ ทีมงานที่ยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแบบ Agile อาจใช้แนวคิดและกระบวนการผิดโดยไม่รู้ตัว

การวางแผนแบบไม่มีกำหนด: เนื่องจาก Scrumban รักษา backlog อย่างต่อเนื่อง กระบวนการวางแผนจึงกลายเป็นไม่มีกำหนดเนื่องจากขาดกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น การส่งมอบงานเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ใน Scrum สิ่งนี้อาจนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งหรือการเลื่อนงานสำคัญออกไป เนื่องจากมีรอบถัดไปเสมอที่สามารถทำงานให้เสร็จได้

เมื่อใดควรใช้วิธีการ Scrumban?

Scrumban จะโดดเด่นที่สุดในโครงการที่ทั้ง Scrum และ Kanban ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพียงลำพัง ตัวอย่างเช่น Scrum อาจไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบางทีมเนื่องจากปัญหาการไหลของงาน จุดอ่อนของกระบวนการ หรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร ในขณะเดียวกัน Kanban อาจทำให้ทีมตั้งลำดับความสำคัญได้ยาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ Scrumban มาใช้เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของผู้ใช้บ่อยครั้ง หรือมีข้อบกพร่อง เนื่องจากกระบวนการ Scrumban ประกอบด้วยการวนซ้ำแบบจำกัดเวลาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมสามารถทำงานเป็นระยะๆ ได้ แม้ในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

โครงการที่มีหลายโครงการดำเนินไปพร้อมกัน สามารถได้รับประโยชน์จากการนำหลักการ Scrumban มาใช้ได้เช่นกัน บริษัทขนาดใหญ่มักมีโครงการหลายโครงการที่กำลังดำเนินการในเวลาเดียวกัน และบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับทีมเดียวกัน ความยืดหยุ่นของ Scrumban ช่วยให้สามารถดำเนินโครงการพร้อมกันได้ และช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถรับมือกับข้อกำหนดหลายอย่างได้

วิธีการนำ Scrumban ไปใช้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

แม้ว่า Scrumban อาจง่ายต่อการนำไปใช้มากกว่า Scrum หรือ Kanban แต่คุณยังคงต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Scrum และ Kanban ที่ทรงพลังสามารถช่วยคุณ:

  1. วางแผนบอร์ด Scrumban ของคุณ
  2. จัดระเบียบงานของคุณ
  3. ติดตามความก้าวหน้าของคุณ

ClickUpคือโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุด ที่มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดเพื่อนำ Scrumban ไปใช้ในโครงการถัดไปของคุณได้อย่างง่ายดาย

จากกระดานคัมบังที่ใช้งานง่ายและงานที่ติดตามได้ง่าย ไปจนถึงฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ! มาดูกันว่าคุณสามารถนำหลักการ Scrumban มาใช้ได้อย่างไรใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบอร์ด Scrumban

การบริหารโครงการ Scrumban โดยไม่มีบอร์ดก็เหมือนกับการทำอาหารโดยไม่มีหม้อ—แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย! 🍲

โชคดีที่ คุณสามารถใช้ มุมมองกระดาน ClickUp เป็นกระดาน Scrumban ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ. มันช่วยให้คุณมองเห็นงานและโครงการของคุณได้เหมือนกับกระดาน Kanban ทั่วไป แต่ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบ!

มุมมองกระดาน ClickUp
ดูแลงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วบนกระดานคัมบัง พร้อมลาก-วาง จัดเรียง และกรองงานได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

กระดานสไตล์คัมบังของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้ชัดเจนขึ้นโดยการแสดงเป็นบัตรที่สามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถลากและวางบัตรไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมซึ่งแทนสถานะเช่น ต้องทำ, กำลังทำ, หรือเสร็จแล้ว

กระดานเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะต้องการหลายกระดานก็ตาม! เพียงเปิดมุมมองทุกอย่างเพื่อดูภาพรวมของกระดาน Kanban ทั้งหมดของคุณ 📸

เบื่อกับการอัปเดตงานทีละรายการหรือไม่?แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มช่วยประหยัดเวลาโดยให้คุณเปลี่ยนสถานะ ลบงาน และเพิ่มผู้รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองบอร์ด

ขั้นตอนที่ 2: จัดระเบียบงานของคุณ

กระดาน Scrumban ส่วนใหญ่มีเพียงสามคอลัมน์สถานะงาน: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว แต่ถ้าคุณต้องการคอลัมน์ระหว่างกลาง เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือ กำลังดำเนินการล่ะ? 🤔

ตัวเลือก สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสถานะได้มากเท่าที่ต้องการและบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อใช้งานซ้ำได้! ด้วยวิธีนี้ โครงการ Scrumban ทั้งหมดของคุณสามารถมีหลายคอลัมน์เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น

สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp
ใช้สถานะที่แตกต่างกันสำหรับงานของคุณในทุกขั้นตอนของโครงการด้วย ClickUp

นอกจากสถานะแล้ว คุณยังสามารถ จัดระเบียบงานใน ClickUpตามวันที่กำหนด ความสำคัญ แท็ก และชื่องาน รวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ ได้อีกด้วย ด้วยฟีเจอร์การจัดหมวดหมู่เหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านบัตรทั้งหมดบนกระดาน Scrumban ของคุณเพื่อหาบัตรที่คุณต้องการอีกต่อไป!

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานด้วยระดับความเร่งด่วนสี่ระดับ และสื่อสารสิ่งที่ต้องให้ความสนใจก่อน

คานบันเน้นการมองเห็นภาพ ในขณะที่สครัมเน้นความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ แล้วสครัมบันล่ะ? เช่นเคย มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทั้งสองอย่าง!

ClickUp ช่วยให้คุณ ตั้ง ลำดับความสำคัญ สำหรับทุกงาน เพื่อให้ทีม Scrumban ของคุณทราบเสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน โดยตรงในมุมมองบอร์ด. 🚩

ระบบการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ใช้รหัสสีเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น:

  1. สีแดง (ด่วน): งานที่มีความเร่งด่วนที่สุด
  2. สีเหลือง (สูง): งานที่มีความสำคัญมาก
  3. สีน้ำเงิน (ปกติ): งานที่สามารถรอได้
  4. สีเทา (ต่ำ): งานที่มีความสำคัญต่ำ

เมื่อคุณได้กำหนดระดับความสำคัญแล้ว ให้เพิ่มการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงก่อน จากนั้นค่อยดำเนินการกับงานที่มีความสำคัญต่ำกว่า!

การพึ่งพาของงานใน ClickUp
เพิ่มการพึ่งพาโดยตรงภายในงานเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องด้วย ClickUp

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามงานของคุณ

การสร้างรายการงานที่คุณจะดำเนินการในแต่ละรอบการทำงาน (iteration) และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของวิธีการ Scrumban เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ ClickUp Task Checklists เพื่อแยกย่อยรายการงานในสปรินต์ (sprint backlog)หรือสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับแต่ละรอบการทำงาน ✔️

รายการตรวจสอบงาน ClickUp
สร้างและจัดระเบียบรายการตรวจสอบที่มีรายละเอียดพร้อมงานย่อยแบบซ้อนได้อย่างง่ายดายใน ClickUp

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย คุณสามารถตรวจสอบงานแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ Nesting เพื่อสร้างรายการย่อยในรายการตรวจสอบของคุณและจัดระเบียบด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย

นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม Scrumban—คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับการวนรอบแต่ละครั้ง และรวมงานย่อยที่ต้องทำในแต่ละรอบได้ ด้วยวิธีนี้ จะง่ายมากในการติดตามจำนวนงานที่เหลืออยู่ในรอบปัจจุบัน ⏳

จัดการงานด้วยวิธีการ Scrumban

นอกจากบอร์ดคัมบัง, ลำดับความสำคัญของงาน, และรายการตรวจสอบงานแล้ว ClickUp ยังมีชุดคุณสมบัติที่ครบครันเพื่อสนับสนุนทีมที่ทำงานแบบ Agile ใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ,แดชบอร์ดที่หลากหลาย, ไปจนถึงระบบอัตโนมัติและตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการสปรินต์ของคุณ ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนและจัดการทุกโครงการ Scrumban ได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

พร้อมที่จะนำแนวทาง Scrumban ไปใช้และเก็บเกี่ยวประโยชน์ทั้งหมดจากวิธีการของ Scrum และ Kanban หรือยัง?สมัครใช้ ClickUpและสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นการเดินทาง Scrumban ของคุณอย่างมีสไตล์! ⚡