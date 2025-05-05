10 อันดับเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์สำหรับทีมในปี 2025

ทีมของคุณยังคงจัดเก็บไฟล์สำคัญไว้ในกล่องจดหมายอีเมลหรือฮาร์ดไดรฟ์ส่วนตัวอยู่หรือไม่? การจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องจะทำให้ข้อมูลของบริษัทถูกแยกส่วนและยากต่อการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้หันมาใช้การร่วมมือบนคลาวด์เพื่อเก็บรักษาและแบ่งปันงานของคุณอย่างปลอดภัย
มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างน้อยบางส่วนไว้ในซอฟต์แวร์คลาวด์บางประเภท—ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม โชคดีที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชร์ไฟล์และระดมความคิดใหม่ ๆ เป็นกลุ่ม ด้วยเครื่องมือที่ใช้คลาวด์ คุณสามารถจัดเก็บทุกอย่างในแพลตฟอร์มที่แชร์และปลอดภัย เพื่อให้ทีมทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงการสนทนา เอกสาร รูปภาพ และอื่น ๆ ได้ ⭐
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว—เพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดให้คุณได้รู้จัก
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือการร่วมมือบนคลาวด์ เราจะให้คุณทราบถึงรายละเอียดของเครื่องมือการร่วมมือบนคลาวด์ที่ดีที่สุด 10 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและเพิ่มผลผลิต
เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์คืออะไร?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันออนไลน์ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะใช้อุปกรณ์หรืออยู่ที่ใด เครื่องมือเหล่านี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้การจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว ?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้ได้นำไปสู่การฟื้นฟูครั้งใหม่ในวงการการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ ด้วยจำนวนบริษัทที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีการจัดรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานและระยะไกล เครื่องมือบนคลาวด์จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้จัดการทีมที่ทำงานทางไกล
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือบนระบบคลาวด์?
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดจะ ขึ้นอยู่กับสไตล์การจัดการโครงการและกระบวนการทำงานของคุณอย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณมองหาซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่มีคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- การแชร์ไฟล์: ไม่มีใครมีเวลา (หรือพื้นที่) ในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ทางอีเมล แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใส่ทุกอย่างไว้ในเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำให้การแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ระหว่างสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องปวดหัวกับไฟล์แนบหรือข้อจำกัดด้านขนาด
- การทำงานร่วมกันจากระยะไกล: เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ดีจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทำให้การทำงานระยะไกลเป็นเรื่องง่าย มองหาฟีเจอร์เช่น การส่งข้อความทันที การแชร์หน้าจอ และการประชุมทางวิดีโอ เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่แข็งแกร่งสำหรับทีมของคุณ
- การวิเคราะห์: คุณอยากรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณหรือไม่? เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มั่นคงควรมีแดชบอร์ดการจัดการโครงการที่ช่วยในการติดตามทีม ลูกค้า และโครงการ
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: พนักงานของคุณอาจใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มองหาเครื่องมือที่มีแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android จะได้คะแนนพิเศษหากมีแอปสำหรับ Mac สำหรับแฟนพันธุ์แท้ของ Apple
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่สามารถปรับแต่งได้ ไม่ว่าจะเป็นผ่าน API หรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
พร้อมที่จะเพิ่มการรับผิดชอบ, ผลักดันประสิทธิภาพ, และประหยัดเวลาเป็นจำนวนมากหรือไม่? ค้นหาตัวเลือกของเราสำหรับ 10 เครื่องมือออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือสำหรับทีมที่กระจายตัว:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม เพื่อจัดเก็บ ทำงานร่วมกัน และพัฒนาผลงานทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่หลากหลายหลายร้อยรายการ การเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 1,000 ระบบ และคลังแม่แบบขนาดใหญ่ ClickUp เป็นทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่ชัดเจน
ความร่วมมือคือรากฐานของทุกฟีเจอร์ใน ClickUp ด้วยมุมมองงานที่หลากหลายกว่า 15 รูปแบบ และฟีเจอร์แชทในแอปแบบไดนามิก ทีมงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อ เอกสาร และข้อมูลกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่มอบหมายยังสามารถเปลี่ยนความคิดใด ๆ ให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้ทันที พร้อมทั้งจัดกลุ่มทุกการสนทนาให้เป็นเธรดที่เรียบร้อยภายในแต่ละงานของคุณ
การตรวจจับแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ในภารกิจ, เอกสาร ClickUp, กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย ดูว่าสมาชิกทีมคนไหนอยู่ที่ไหนเมื่อแก้ไขข้อความหรือแผนภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ?
เพื่อความร่วมมือบนคลาวด์และการแชร์ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เน้นภาพและมีความปลอดภัยสูง ลองใช้ClickUp Whiteboardsก่อนเริ่มโครงการใหญ่ครั้งต่อไปของคุณเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพนี้เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนไอเดียใหญ่ของทีมให้กลายเป็นงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง ร่วมระดมความคิดแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง พร้อมฟีเจอร์โน้ตติดผนัง ภาพวาด สื่อประกอบ และสีสันหลากหลาย เพื่อถ่ายทอดไอเดียของคุณได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในตัวด้วย SSL 256-bit, ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน, และการอนุญาตและบทบาทที่กำหนดเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ GDPR และ SOC 2
- ClickUp มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นอย่างมากมายมหาศาล เชื่อมต่อClickUp กับ Zoomสำหรับการประชุมออนไลน์, Slack, Dropbox และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- คุณสามารถดึงเทมเพลต ClickUpสำหรับเกือบทุกสิ่ง ตั้งแต่การสร้างแนวทางแบรนด์ไปจนถึงการติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้า
- เป้าหมาย ClickUpที่สามารถติดตามได้ สนับสนุนทีมระยะไกลด้วยการติดตามไทม์ไลน์และความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และ AI มีให้บริการเฉพาะบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น
- คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้เฉพาะในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ไม่สามารถทำได้ในแอป ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Microsoft 365
Microsoft 365 คือเวอร์ชันที่อัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบของ Microsoft Office บนระบบคลาวด์ นี่ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์เท่านั้น: แต่เป็นชุดโปรแกรมที่ครบครันสำหรับการสร้างเอกสาร จัดเก็บไฟล์ สนทนากับทีมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ดีที่สุดคือ ผู้ใช้แผนธุรกิจจะได้รับพื้นที่จัดเก็บหนึ่งเทราไบต์ต่อคน พร้อมเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์พกพาของ Word, Excel, PowerPoint และ Outlook
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- Microsoft 365 เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับธุรกิจอย่างครบวงจร พร้อมฟีเจอร์หลากหลาย—คุณแทบไม่จำเป็นต้องออกจากแพลตฟอร์มนี้เพื่อทำงานเลย
- เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams เพื่อแชทหรือเริ่มการโทรแบบวิดีโอ
- จัดการอีเมล ปฏิทิน และงานของคุณใน Microsoft Outlook
- OneDrive มาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์มากมาย
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- Microsoft 365 สามารถจัดการงานบางอย่างได้ แต่ฟีเจอร์การจัดการโครงการยังไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนัก
- ผู้ใช้มักรายงานว่า Microsoft 365 มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยใช้งานง่าย
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้ Teams มีการปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงได้มากขึ้น
ราคาของ Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $19.80/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,300+ รีวิว)
3. ซิงค์
ต้องการให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันหรือไม่? เข้าสู่ระบบ Sync เพื่อจัดเก็บไฟล์และทำงานร่วมกันในเอกสารกับทีมของคุณบนคลาวด์ ☁️
นี่คือซอฟต์แวร์การร่วมมือบนคลาวด์ที่ค่อนข้างใหม่ แต่ Sync มีคุณสมบัติการอนุญาตที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเชิญคู่ค้าภายนอกและลูกค้าให้ใช้ Sync ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงเอกสารภายในของคุณได้
ซิงค์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างพอร์ทัลไฟล์ลูกค้าที่ปรับแต่งได้
- เพลิดเพลินกับการจัดเก็บเอกสารไม่จำกัด แม้แต่ไฟล์ขนาดใหญ่
- Sync ให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์
- นอกจากนี้ยังมีบันทึกกิจกรรมแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดในการซิงค์
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- การซิงค์ไม่รวมคุณสมบัติการจัดการโครงการสำหรับการร่วมมือทางออนไลน์
ซิงค์ราคา
- ทีมมาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม+ ไม่จำกัด: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ซิงค์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ความคิด
Notion อาจเริ่มต้นเป็นแอปจดบันทึก แต่ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาโครงการ เอกสาร และแม้แต่ฐานความรู้แบบวิกิ
แทนที่จะซ่อนความรู้ไว้ในสมองของทีมหรือในกล่องจดหมายอีเมล ให้บันทึกทุกอย่างไว้ด้วยวิกิของ Notion เอกสารยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม Notion
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ Notion AI เพื่อสรุปบันทึกการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และเขียนข้อความ
- Notion มาพร้อมกับตัวกรองภาพหลายแบบ เพื่อให้คุณสามารถแสดงรายการที่ต้องทำในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดได้อย่างอิสระ
- ทุกอย่างเป็นแบบลากและวาง ทำให้แพลตฟอร์มของ Notion ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ
- เอกสาร Notion ประกอบด้วยโค้ดสั้น ๆ, ส่วนที่สามารถซ่อนได้, ลิงก์มัลติมีเดีย, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Notion ค้างเมื่อพวกเขาเปลี่ยนแอป
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้ Notion มีฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงมากขึ้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
5. Wrike
Wrike เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์สำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เป็นที่รู้จักกันดีในด้านฟีเจอร์การอนุมัติ ดังนั้นหากทีมของคุณต้องผ่านกระบวนการ QA/QC Wrike อาจเป็นสิ่งที่กำลังมองหามากที่สุดดูงานของคุณบนกระดาน Kanbanหรือแผนภูมิ Gantt เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- Wrike มีระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไขเพื่อลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 400 รายการ
- แสดงสถานะรายงานและงานของโครงการของคุณในแดชบอร์ด Wrike
- เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถติดแท็กข้ามแผนกได้หากคุณมีหลายทีม
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้ Wrike กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้อาจใช้งานง่ายขึ้น
- ผู้ใช้รายอื่นที่มีแพลตฟอร์มมีเครื่องมือทางภาพมากกว่า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,400+ รีวิว)
6. Lucidspark
Lucidspark เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ Lucid ที่ใหญ่กว่า โดยหลักแล้วเป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันบนคลาวด์แบบภาพที่คุณสามารถใช้เป็นกระดานไวท์บอร์ดได้ อย่างไรก็ตาม มันมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น การแชท การติดแท็ก การสำรวจความคิดเห็น ตัวจับเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ⏲️
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- Lucidspark มีแม่แบบแผนผังความคิดให้เลือกไม่กี่แบบ
- Lucidspark สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลาย รวมถึง Microsoft และ Google
- คุณสามารถส่งออกแผนภูมิ Lucid ไปยังบริการอื่น ๆ หรือนำเข้าไฟล์เข้าสู่ Lucid
ข้อจำกัดของ Lucidspark
- Lucidspark เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ ดังนั้นจึงมีเหตุผลมากกว่าที่จะซื้อ Lucid Suite ทั้งหมดแทนที่จะเลือกซื้อเฉพาะโซลูชันที่ต้องการ
- ผู้ใช้หลายคนต้องการให้ Lucidspark มีบทแนะนำที่ดีกว่า
ราคาของ Lucidspark
- แผนฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Lucidspark
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 9350+ รีวิว)
7. กระพริบตา
Blink ประกาศตัวเองว่าเป็น "ซูเปอร์แอป" ที่คุณสามารถใช้สำหรับการรักษาพนักงาน, การสื่อสารในทีม, และการวิเคราะห์ข้อมูล. อาจเป็นน้องใหม่ในวงการ แต่ Blink บรรจุคุณสมบัติมากมายไว้ในตัว รวมถึง Content Hub, แบบสำรวจ, แบบฟอร์มดิจิทัล, และแชท. ?
คุณสมบัติเด่นของ Blink
- Blink ทำงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้
- เชื่อมต่อพนักงานทุกคนด้วยฟีดข่าวทั่วทั้งบริษัท
- ส่ง Blink Kudos เพื่อยกย่องพนักงานและทีม
- สร้างพอร์ทัลเข้าสู่ระบบครั้งเดียวสำหรับพนักงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของการกระพริบตา
- Blink เป็นเครื่องมือสื่อสารมากกว่า—คุณยังคงต้องใช้แพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการใช้แอปโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต
การตั้งราคาแบบกะพริบตา
- ธุรกิจ: $6. 18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นแบบกระพริบตา
- G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
8. Google Workspace
Google Workspace เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกแห่งประสิทธิภาพการทำงาน มันรวมอีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, ปฏิทิน, การประชุม, การแชท, เอกสาร, สเปรดชีต, และการนำเสนอไว้ในที่เดียว มันทำงานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิดและมีคุณสมบัติการทำงานแบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่งด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ใช้ Jamboard เพื่อสร้างกระดานไวท์บอร์ดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- ลองใช้ Apps Script เพื่อสร้างโซลูชันแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับบัญชี Workspace ของคุณ
- Google Keep เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายสำหรับใช้งานขณะเดินทาง
- Google Meet ทำงานได้ในเบราว์เซอร์บางตัวโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือส่วนขยายใดๆ
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- Google Workspace ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์
- ผู้ใช้ปลายทางบางคนกล่าวว่ายากที่จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,100+ รีวิว)
9. ดรอปบ็อกซ์
Dropbox อาจเริ่มต้นเป็นเพียงแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เรียบง่าย แต่ในปัจจุบันมันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์นี้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์สำหรับการบันทึกข้อความวิดีโอ การเขียนวิกิของบริษัท และการติดตามกิจกรรมของเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- ลิงก์ที่สามารถติดตามได้มาพร้อมกับข้อมูลวิเคราะห์ที่บอกคุณว่าใครได้มีส่วนร่วมกับลิงก์ (และนานแค่ไหน)
- แก้ไขไฟล์ PDF ได้โดยตรงใน Dropbox
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Dropbox
- Dropbox มีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเอกสารที่แข็งแกร่ง เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ประวัติการใช้งาน การกู้คืนไฟล์ และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Dropbox
- Dropbox ไม่มีเครื่องมือจัดการโครงการมาให้
- ผู้ใช้หลายคนบอกว่ายากที่จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า
ราคาของ Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- สิ่งจำเป็น: $18/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจพลัส: 26 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (21,400+ รีวิว)
10. มิโร
Miro เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่เน้นภาพเป็นหลัก รองรับกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง แต่มีมากกว่านั้น แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการแสดงข้อมูลด้วยภาพ การจัดการโครงการ การทำแผนที่กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการผสานรวมเพื่อปรับปรุงการทำงานในแต่ละวันของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- สร้างแผนภาพและแชร์กับทีมของคุณผ่านลิงก์
- ขอให้ Miro AI ช่วยระดมความคิดให้คุณภายในไม่กี่วินาที
- เพิ่มความคิดเห็น, โน้ตติด, และ Talktracks ลงในเนื้อหา Miro ใด ๆ
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวหรือสำหรับทีมเพื่อดูข้อมูลวิเคราะห์ของ Miro ได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Miro
- บางคนรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อใช้งานกับไวท์บอร์ดขนาดใหญ่
- Miro มีคุณสมบัติมากมาย แต่ผู้ใช้บางคนกล่าวว่า การขาดเอกสารประกอบทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Miro
- เวอร์ชันฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $16/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
สวัสดีกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรของคุณ
มีโซลูชันการทำงานร่วมกันบนคลาวด์มากมาย แต่ทำไมต้องแยกบริการจัดเก็บข้อมูล ข้อความ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกจากกัน? ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการและมากกว่านั้นในหนึ่งระบบนิเวศที่สะดวกสบาย ✨
ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการระดมความคิดระยะไกลและการวิเคราะห์ธุรกิจ ธุรกิจต่างๆ พึ่งพา ClickUp เพื่อทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม แม้ทีมของคุณจะอยู่ห่างกันหลายไมล์ ด้วยแอปการทำงานร่วมกันที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อวิธีการทำธุรกิจของคุณ
สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีทันที—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต