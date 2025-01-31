บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

31 มกราคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

ลองนึกภาพนี้: สำนักงานที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของคุณ ช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การประมวลผลเอกสาร ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม และการจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันชุดสำนักงานที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

การทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่มีอยู่ในตลาดจะช่วยให้คุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดได้

รายการที่เราคัดสรรมาอย่างดีจะพาคุณเจาะลึกสู่อินทรีตี้ 10 อันดับที่ดีที่สุดเพื่อปรับรูปแบบการทำงาน การสร้างสรรค์ และการแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัลของคุณให้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน

  • คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: ชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่ดีที่สุดมอบคุณสมบัติการสร้างเอกสารและงานนำเสนอที่แข็งแกร่ง เครื่องมือแก้ไขสำหรับผู้ใช้การจัดการงาน และรองรับไฟล์รูปแบบยอดนิยม
  • การร่วมมือและการสื่อสารระหว่างทีม: ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมของคุณที่ทำงานในโครงการต่าง ๆ พร้อมกันสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยการแก้ไขพร้อมกัน การแสดงความคิดเห็น และการเพิ่มบันทึก ชุดโปรแกรมสำนักงานควรมีแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารเช่นอีเมลและข้อความเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำให้งานสำเร็จได้มากขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณต้องการให้ทีมของคุณใช้เวลาในการทำงานให้เสร็จมากกว่าการพยายามทำความเข้าใจวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์สำนักงาน เลือกชุดซอฟต์แวร์สำนักงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความมีสมาธิ
  • ความสามารถในการผสานรวม: โซลูชันนี้สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่? การผสานรวมกับระบบหลังบ้าน ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ จะช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่มีระบบเข้ารหัสขั้นสูง, ความปลอดภัยของข้อมูล, การควบคุมการเข้าถึง, และการแชร์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญ
  • ความสามารถในการขยายตัวและความเข้ากันได้: เลือกซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลายประเภทและการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกสถานที่ของพนักงานของคุณ

ซอฟต์แวร์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ในฐานะผู้จัดการที่ต้องดูแลหลายโครงการและทำงานร่วมกับหลายทีม คุณต้องการโซลูชันที่เหมาะสมในการจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ของClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและงานต่างๆ ได้ตามต้องการ แม่แบบที่ ClickUp มีให้ช่วยทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่มีความสำคัญและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น

นอกเหนือจากเทมเพลตที่มีให้เลือกหลากหลายแล้ว คุณยังสามารถสร้างเอกสารของคุณจากศูนย์ตามความต้องการของคุณได้ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp AIคุณสามารถจัดเรียงเอกสารของคุณเพื่อค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และเก็บไว้ในที่ทำงานของคุณเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

โซลูชันของ ClickUp ช่วยให้คุณเข้าใจลำดับของงานที่ทีมของคุณต้องทำให้เสร็จและเชื่อมโยงความพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยมุมมองแบบองค์รวม การจัดการทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการทับซ้อนน้อยที่สุดจึงเป็นเรื่องง่าย

ทำให้การจัดการโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ClickUp เวอร์ชันล่าสุดช่วยให้การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเชื่อมต่อทุกคนในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้ได้รับข้อมูลจากทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานในสำนักงานของคุณด้วยการมองเห็นรายละเอียดของโครงการทั้งหมดและวิธีการที่คุณต้องการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
  • ใช้ClickUp Docsเพื่อเข้าถึงทุกสิ่งในที่เดียวโดยการเชื่อมโยง Docs และงาน เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ อัปเดตสถานะโครงการ มอบหมายงานแชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ClickUp Whiteboardเป็นผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมองเห็นความคิดของคุณ สร้างกระบวนการทำงานของทีมสำหรับการระดมความคิด กลยุทธ์ และการวางแผน และเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับงานของคุณโดยการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และไฟล์ต่างๆ
ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน gif
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้ของคุณ เพื่อเปลี่ยนความคิดของทีมให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างรายการดำเนินการและงานย่อยตามบริบทของงานและเอกสารโดยใช้ClickUp AIและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ
  • สร้างแม่แบบงานสำหรับงานทั่วไปและเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขแบบสมบูรณ์, แท็กงาน, และรายการตรวจสอบงาน เพื่อที่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานที่พลาดไป
  • แก้ไขเอกสารพร้อมกันเพื่อการร่วมมือในทีมที่ง่ายดาย และมอบหมายงานและความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • ทำให้การติดตามทีมเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals, อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, และตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความสำเร็จ
แดชบอร์ดเป้าหมาย Clickup
ติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดเป้าหมายของ ClickUp
  • ClickUp ช่วยให้การย้ายข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น—ตัวอย่างเช่น จาก Google Workspace, Asana, Microsoft Excel หรือ Monday.com—และผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารอย่าง Zoom และ Slack ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติใหม่
  • เวอร์ชันฟรีไม่ให้การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์หรือไทม์ไลน์ของโครงการ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

2. ไมโครซอฟต์ 365

Dynamics 365 แดชบอร์ด
ผ่านทางMicrosoft 365

แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น Microsoft Office 365 เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ทำงานร่วมกันได้ในที่เดียวด้วยแอปโปรดทั้งหมดของพวกเขา

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 ประกอบด้วย Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office สำหรับเว็บ และ Microsoft Skype for Business Online ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากแทบทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365

  • ความสามารถในการออกแบบทุกอย่างตั้งแต่ งบประมาณ, โพสต์ทางสังคม, วิดีโอ, และอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิก
  • อินเทอร์เฟซ Microsoft Office แบบรวมเพื่อสร้างเอกสาร, การนำเสนอ, และแผ่นงาน
  • OneDrive จัดระเบียบและจัดเก็บไฟล์สำคัญทั้งหมดของคุณภายใน Office 365
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีมและลูกค้าของคุณเพื่อทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ผ่านทุกอุปกรณ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft 365

  • คุณไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Office 365 แบบแยกชิ้นได้
  • แบนด์วิดท์ต่ำอาจทำให้ชุดโปรแกรม Office ทำงานช้า

ราคาของ Microsoft 365

  • Microsoft 365 Business Basic: 6.00 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $10.62 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Premium: $22.00/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Apps for Business: $8. 25/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 E3: $36.00/ผู้ใช้/เดือน (ผูกพันรายปี)
  • Microsoft 365 E5: $57.00/ผู้ใช้/เดือน (ผูกพันรายปี)
  • Microsoft 365 F3: $8.00/ผู้ใช้/เดือน (ผูกพันรายปี)
  • ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $99. 99/ปี
  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $69.99/ปี

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365

  • G2: 4. 7/5 (4900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (13,400+ รีวิว)

3. Google Workspace

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace เป็นชุดสำนักงานออนไลน์บนเว็บที่ผสานรวมเป้าหมายทางธุรกิจของคุณกับความต้องการของทีมได้อย่างราบรื่น Duet AI รุ่นล่าสุดของพวกเขาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของบริษัทคุณด้วย AI แบบสร้างเนื้อหา

คุณสามารถเชื่อมต่อ สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้ด้วยความช่วยเหลือจากอีเมล แชท ไฟล์ และการประชุมภายในทางเลือกของ Microsoft Office นี้ เวอร์ชันล่าสุดของ Gmail เหมาะสำหรับองค์กรและบริษัทระดับองค์กร พร้อมด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์และการกำหนดค่าความปลอดภัยของข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • ความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้จากสำนักงานหรือที่บ้านบนอุปกรณ์หลายชนิด รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ
  • โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ช่วยรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูล, อัตลักษณ์, แอปพลิเคชัน เช่น Google Docs และอุปกรณ์ต่างๆ
  • ผสานหน้าเว็บที่สามารถแชร์ได้ของคุณกับ Google Calendar เพื่อเก็บเอกสารการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ทดลองใช้งาน 14 วัน เพื่อสัมผัสชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจาก Google

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการแชร์เอกสารอื่นได้
  • ซอฟต์แวร์บนเว็บไม่อนุญาตให้ทำงานในโหมดออฟไลน์

ราคาของ Google Workspace

  • เวอร์ชันฟรี: สำหรับ 14 วัน
  • แผนรายบุคคล: $9.99/เดือน (มีส่วนลดเมื่อสมัคร 1 ปี)
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน/ผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • บิสิเนส พลัส: $18/เดือน/ผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (42,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15,200+ รีวิว)

4. แอปเปิล ไอเวิร์ค

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน iWork ของ Apple
ผ่านทางApple iWork

หากคุณต้องการสร้างเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอภายในระบบนิเวศของ Apple, Apple iWork สามารถทำได้. ใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตสำนักงานบน iCloud.com เพื่อเปิด, แก้ไข, และส่งออกเอกสารในรูปแบบไฟล์เช่น Word, Excel, และการนำเสนอ.

ชุดสำนักงานมีเทมเพลตหลากหลายที่รองรับการสร้างเอกสารมืออาชีพที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลง การเน้นข้อความ และการแชทแบบบูรณาการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple iWork

  • รวบรวมเอกสารและเพิ่มรูปภาพ แผนภูมิ และอื่นๆ ด้วยเทมเพลตที่มีให้
  • สร้างสเปรดชีตพร้อมแผนภูมิ ตาราง รูปภาพ หมวดหมู่สมาร์ท และตารางหมุนวิเคราะห์
  • สร้างและนำเสนอผลงานด้วย Keynotes ทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม

ข้อจำกัดของ Apple iWork

  • ผู้ใช้เผชิญกับความไม่สอดคล้องกันในการจัดรูปแบบเมื่อเปิดเอกสาร iWork ใน MS Office และซอฟต์แวร์สำนักงานอื่น ๆ
  • ปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ของ iOS

ราคาของ Apple iWork

  • เวอร์ชันฟรี สำหรับทุกคนที่มีบัญชี iCloud

Apple iWork คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. WordPerfect

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน WordPerfect Office
ผ่านทางWordPerfect

WordPerfect เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องมือประมวลผลคำไปจนถึงเครื่องมือแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

นอกจากนี้ Corel WordPerfect Office ยังมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น พจนานุกรม Oxford ในตัว ผู้จัดพิมพ์ eBook และแม่แบบหลายแบบเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPerfect

  • ชุดสำนักงานครบวงจรพร้อมแอปประมวลผลคำ (WordPerfect), แอปสเปรดชีต (Quattro Pro), แอปนำเสนอ, WordPerfect Lightning และเครื่องมือแก้ไขภาพ AfterShot
  • เปิด แก้ไข และบันทึกเวอร์ชันล่าสุดของไฟล์รูปแบบ Microsoft Office ในแอปพลิเคชัน WordPerfect Office
  • WordPerfect Lightning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อความและรูปภาพจากแหล่งต่าง ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่เป็นเอกสารหรืออีเมลได้

ข้อจำกัดของ WordPerfect

  • การแปลงตารางและองค์ประกอบอื่น ๆ ไปยังเครื่องมืออื่น เช่น Word ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์
  • เมื่อเปรียบเทียบกับไมโครซอฟต์ การทำเครื่องหมายสีแดงยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

ราคาของ WordPerfect

  • ใบอนุญาตครั้งเดียว: 249.99 บาท

คะแนนและรีวิวของ WordPerfect

  • G2: 4. 1/5 (73 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (190 รีวิว)

6. LibreOffice

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ LibreOffice
ผ่านทางLibreOffice

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่เข้าถึงได้ง่ายแต่เกือบจะครบถ้วนและคุ้มค่า LibreOffice ซึ่งเป็นผลงานของ Document Foundation ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของ OpenOffice ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานฟรีนี้ช่วยให้งานของคุณดูดีไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ตั้งแต่จดหมาย วิทยานิพนธ์ รายงานทางการเงิน การนำเสนอ ไปจนถึงภาพวาดทางเทคนิค

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice

  • เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ใช้งานได้ฟรี พร้อมโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต และซอฟต์แวร์นำเสนอ ที่มีให้บริการใน 110 ภาษา
  • รองรับการใช้งานร่วมกับรูปแบบเอกสารหลากหลาย รวมถึง Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) และ Publisher
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานและทำให้งานอัตโนมัติด้วยส่วนขยายจากศูนย์ส่วนขยาย LibreOffice และแม่แบบที่พร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของ LibreOffice

  • ขาดตัวเลือกในการบันทึก, แชร์, อัตโนมัติ, และผสานรวมออนไลน์กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ

ราคาของ LibreOffice

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของ LibreOffice

  • G2: 4. 3/5 (257 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (2151 รีวิว)

7. Apache OpenOffice

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Apache OpenOffice
ผ่านทางApache OpenOffice

เรามีทางออกหาก CFO ของคุณขอให้ลดงบประมาณแต่ยังคงต้องการชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพ่นซอร์ส

Apache OpenOffice เป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโอเพนซอร์สฟรีที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ จัดเตรียมไฟล์ Excel งานนำเสนอ กราฟิก และการจัดการข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice

  • มีให้บริการในหลายภาษาและใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์มาตรฐานทุกประเภท
  • ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบมาตรฐานสากลแบบเปิด ซึ่งสามารถอ่านและเขียนไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ชุดซอฟต์แวร์สำนักงานมาตรฐานอื่น ๆ ได้
  • Apache OpenOffice Base ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขตาราง, แบบฟอร์ม, และรายงานภายในชุดซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูน่าเบื่อและล้าสมัย
  • บางรูปแบบจากแอป MS Office ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Oneoffice ได้

ราคาของ Apache OpenOffice

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (480+ รีวิว)

8. โซโฮ วอร์คเพลส

ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Zoho Workplace
ผ่านทางZoho Workplace

คุณพบว่าทีมของคุณกำลังสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชันและทำงานแยกส่วนกันอยู่หรือไม่?

ธุรกิจสามารถกำจัดงานที่ยุ่งยากด้วยแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ผสานรวมแอปและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียวด้วย Zoho Workplace ชุดแอปพลิเคชันและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร

Zoho Workplace มีบริการอีเมล เครื่องมือจัดการไฟล์ และชุดโปรแกรมสำนักงานและการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้มอบการร่วมมือในสไตล์โซเชียลมีเดียสำหรับกล่องจดหมายของคุณ ใน Zoho Mail's Streams คุณสามารถโพสต์ความคิดของคุณ จัดการประชุมระดมสมองกับทีมของคุณ และวางแผนรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมกันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Workplace

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเปลี่ยนธีมและเลือกภาษาที่คุณต้องการ
  • ด้วยแอปมือถือ Workplace เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้จากทุกที่
  • Connect เป็นโซลูชันอินทราเน็ตทางสังคมสำหรับการทำงานร่วมกันทั่วทั้งบริษัท
  • สร้างและนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพต่อผู้ชมทั่วโลกด้วย Zoho Show พร้อมเลือกจากเทมเพลตหลากหลายและตัวเลือกแอนิเมชันขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Zoho Workplace

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ความท้าทายในการผสานรวมกับแอปที่ไม่ใช่ Zoho

ราคาของ Zoho Workplace

  • มาตรฐาน: $3/เดือน/ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $6/เดือน/ผู้ใช้
  • ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น: $1/เดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Zoho Workplace คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (2300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. ซอฟต์เมคเกอร์ ออฟฟิศ

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน SoftMaker Office
ผ่านทางSoftMaker Office

SoftMaker Officeเป็นทางเลือกของ Google Workspaceที่มีฟังก์ชันการแปลอัตโนมัติ การรวมไฟล์ PDF ลายเซ็นดิจิทัล และการเปรียบเทียบเอกสารสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับ GDPR นี้สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้ ทำให้คุณสามารถแก้ไขเอกสารของคุณในระบบนิเวศของ Microsoft ได้

คุณสมบัติเด่นของ SoftMaker Office

  • มาพร้อมกับการแปลอัตโนมัติ, การรวมไฟล์ PDF, ลายเซ็นดิจิทัล, และการเปรียบเทียบเอกสาร
  • ฟอนต์ OpenType และ TrueType คุณภาพพรีเมียมสำหรับระบบ Windows, Mac และ Linux
  • GDPR compliant และพร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android

ข้อจำกัดของ SoftMaker Office

  • ไม่สามารถซิงค์กับระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ง่าย
  • ผู้ใช้บ่นว่าการอัปเดตมีบั๊กและช้า

ราคาของ SoftMaker Office

  • มืออาชีพ 2024: $129. 95
  • มาตรฐาน 2024: $99.95

SoftMaker Office คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. OnlyOffice

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน OnlyOffice
ผ่านทางOnlyOffice

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายไอทีในสถาบันการศึกษาที่ต้องการผสานรวมชุดโปรแกรมสำนักงานเข้ากับสภาพแวดล้อมคลาวด์เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยบนคลาวด์ คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ MS Office ที่สามารถโฮสต์ภายในองค์กรได้ และ OnlyOffice เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ OnlyOffice ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถทำงานในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันออนไลน์ สร้างและแก้ไขเอกสาร ตารางคำนวณ และงานนำเสนอ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการสอนและการเรียนรู้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnlyOffice

  • แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณและปรับแต่งด้วยชุดสีในตัว, เปลี่ยนโลโก้, ชื่อเรื่อง, และลิงก์, รวมถึงเปลี่ยนธีมของอินเทอร์เฟซ
  • ห้องทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถเขียนเอกสารร่วมกัน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชทในตัว รวมถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
  • ใช้ Workspaceสำหรับเอกสารโครงการ,เข้ารหัสการร่วมมือเอกสารเพื่อความปลอดภัยขององค์กร, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์

ข้อจำกัดของ OnlyOffice

  • ไม่ง่ายที่จะปรับแต่งส่วนหน้า
  • มันไม่ซิงค์กับ Google Drive โดยอัตโนมัติ

ราคาของ OnlyOffice

  • องค์กรธุรกิจ: $2,200/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
  • Enterprise Plus: $3,300/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
  • Enterprise Premium: $4,450/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้

OnlyOffice การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (63 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (324 รีวิว)

พร้อมที่จะปฏิวัติประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรคุณหรือไม่?

การเลือกซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานของคุณเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางคุณไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลผลเอกสารที่คล่องตัว และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร เลือกชุดโปรแกรมที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานขององค์กรคุณ เพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ราบรื่น มีประสิทธิผล และปลอดภัยสำหรับทีมในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ClickUp เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำนักงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ องค์กร สถาบันการศึกษา และทุกคนที่ต้องการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัล

การจัดการเวิร์กโฟลว์ช่วยแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ที่เป็นงานประจำเป็นอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สำนักงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และแผนกต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ระบบความปลอดภัยระดับองค์กรทำให้ ClickUp เป็นชุดสำนักงานออนไลน์ที่ได้รับความนิยม แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมเช่นสถาบันการศึกษา

คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เทมเพลตสเปรดชีต, เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม, การโยกย้ายข้ามแพลตฟอร์ม, และความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันสื่อสารอื่น ๆ ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจที่ยุ่งอยู่กับการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัลกับลูกค้าและทีมของตน

