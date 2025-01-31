10 ซอฟต์แวร์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ลองนึกภาพนี้: สำนักงานที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของคุณ ช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การประมวลผลเอกสาร ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม และการจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันชุดสำนักงานที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
การทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่มีอยู่ในตลาดจะช่วยให้คุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดได้
รายการที่เราคัดสรรมาอย่างดีจะพาคุณเจาะลึกสู่อินทรีตี้ 10 อันดับที่ดีที่สุดเพื่อปรับรูปแบบการทำงาน การสร้างสรรค์ และการแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัลของคุณให้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: ชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่ดีที่สุดมอบคุณสมบัติการสร้างเอกสารและงานนำเสนอที่แข็งแกร่ง เครื่องมือแก้ไขสำหรับผู้ใช้การจัดการงาน และรองรับไฟล์รูปแบบยอดนิยม
- การร่วมมือและการสื่อสารระหว่างทีม: ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมของคุณที่ทำงานในโครงการต่าง ๆ พร้อมกันสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยการแก้ไขพร้อมกัน การแสดงความคิดเห็น และการเพิ่มบันทึก ชุดโปรแกรมสำนักงานควรมีแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารเช่นอีเมลและข้อความเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำให้งานสำเร็จได้มากขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณต้องการให้ทีมของคุณใช้เวลาในการทำงานให้เสร็จมากกว่าการพยายามทำความเข้าใจวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์สำนักงาน เลือกชุดซอฟต์แวร์สำนักงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความมีสมาธิ
- ความสามารถในการผสานรวม: โซลูชันนี้สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่? การผสานรวมกับระบบหลังบ้าน ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ จะช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่มีระบบเข้ารหัสขั้นสูง, ความปลอดภัยของข้อมูล, การควบคุมการเข้าถึง, และการแชร์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญ
- ความสามารถในการขยายตัวและความเข้ากันได้: เลือกซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลายประเภทและการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกสถานที่ของพนักงานของคุณ
ซอฟต์แวร์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ในฐานะผู้จัดการที่ต้องดูแลหลายโครงการและทำงานร่วมกับหลายทีม คุณต้องการโซลูชันที่เหมาะสมในการจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ของClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและงานต่างๆ ได้ตามต้องการ แม่แบบที่ ClickUp มีให้ช่วยทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่มีความสำคัญและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
นอกเหนือจากเทมเพลตที่มีให้เลือกหลากหลายแล้ว คุณยังสามารถสร้างเอกสารของคุณจากศูนย์ตามความต้องการของคุณได้ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp AIคุณสามารถจัดเรียงเอกสารของคุณเพื่อค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และเก็บไว้ในที่ทำงานของคุณเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว
โซลูชันของ ClickUp ช่วยให้คุณเข้าใจลำดับของงานที่ทีมของคุณต้องทำให้เสร็จและเชื่อมโยงความพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยมุมมองแบบองค์รวม การจัดการทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการทับซ้อนน้อยที่สุดจึงเป็นเรื่องง่าย
ทำให้การจัดการโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ClickUp เวอร์ชันล่าสุดช่วยให้การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเชื่อมต่อทุกคนในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้ได้รับข้อมูลจากทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานในสำนักงานของคุณด้วยการมองเห็นรายละเอียดของโครงการทั้งหมดและวิธีการที่คุณต้องการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- ใช้ClickUp Docsเพื่อเข้าถึงทุกสิ่งในที่เดียวโดยการเชื่อมโยง Docs และงาน เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ อัปเดตสถานะโครงการ มอบหมายงานแชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ClickUp Whiteboardเป็นผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมองเห็นความคิดของคุณ สร้างกระบวนการทำงานของทีมสำหรับการระดมความคิด กลยุทธ์ และการวางแผน และเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับงานของคุณโดยการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และไฟล์ต่างๆ
- สร้างรายการดำเนินการและงานย่อยตามบริบทของงานและเอกสารโดยใช้ClickUp AIและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ
- สร้างแม่แบบงานสำหรับงานทั่วไปและเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขแบบสมบูรณ์, แท็กงาน, และรายการตรวจสอบงาน เพื่อที่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานที่พลาดไป
- แก้ไขเอกสารพร้อมกันเพื่อการร่วมมือในทีมที่ง่ายดาย และมอบหมายงานและความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
- ทำให้การติดตามทีมเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals, อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, และตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความสำเร็จ
- ClickUp ช่วยให้การย้ายข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น—ตัวอย่างเช่น จาก Google Workspace, Asana, Microsoft Excel หรือ Monday.com—และผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารอย่าง Zoom และ Slack ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติใหม่
- เวอร์ชันฟรีไม่ให้การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์หรือไทม์ไลน์ของโครงการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. ไมโครซอฟต์ 365
แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น Microsoft Office 365 เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ทำงานร่วมกันได้ในที่เดียวด้วยแอปโปรดทั้งหมดของพวกเขา
ชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 ประกอบด้วย Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office สำหรับเว็บ และ Microsoft Skype for Business Online ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากแทบทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- ความสามารถในการออกแบบทุกอย่างตั้งแต่ งบประมาณ, โพสต์ทางสังคม, วิดีโอ, และอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิก
- อินเทอร์เฟซ Microsoft Office แบบรวมเพื่อสร้างเอกสาร, การนำเสนอ, และแผ่นงาน
- OneDrive จัดระเบียบและจัดเก็บไฟล์สำคัญทั้งหมดของคุณภายใน Office 365
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีมและลูกค้าของคุณเพื่อทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ผ่านทุกอุปกรณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- คุณไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Office 365 แบบแยกชิ้นได้
- แบนด์วิดท์ต่ำอาจทำให้ชุดโปรแกรม Office ทำงานช้า
ราคาของ Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: 6.00 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $10.62 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $22.00/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Apps for Business: $8. 25/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 E3: $36.00/ผู้ใช้/เดือน (ผูกพันรายปี)
- Microsoft 365 E5: $57.00/ผู้ใช้/เดือน (ผูกพันรายปี)
- Microsoft 365 F3: $8.00/ผู้ใช้/เดือน (ผูกพันรายปี)
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $99. 99/ปี
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $69.99/ปี
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365
- G2: 4. 7/5 (4900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (13,400+ รีวิว)
3. Google Workspace
Google Workspace เป็นชุดสำนักงานออนไลน์บนเว็บที่ผสานรวมเป้าหมายทางธุรกิจของคุณกับความต้องการของทีมได้อย่างราบรื่น Duet AI รุ่นล่าสุดของพวกเขาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของบริษัทคุณด้วย AI แบบสร้างเนื้อหา
คุณสามารถเชื่อมต่อ สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้ด้วยความช่วยเหลือจากอีเมล แชท ไฟล์ และการประชุมภายในทางเลือกของ Microsoft Office นี้ เวอร์ชันล่าสุดของ Gmail เหมาะสำหรับองค์กรและบริษัทระดับองค์กร พร้อมด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์และการกำหนดค่าความปลอดภัยของข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้จากสำนักงานหรือที่บ้านบนอุปกรณ์หลายชนิด รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ
- โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ช่วยรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูล, อัตลักษณ์, แอปพลิเคชัน เช่น Google Docs และอุปกรณ์ต่างๆ
- ผสานหน้าเว็บที่สามารถแชร์ได้ของคุณกับ Google Calendar เพื่อเก็บเอกสารการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ทดลองใช้งาน 14 วัน เพื่อสัมผัสชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจาก Google
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการแชร์เอกสารอื่นได้
- ซอฟต์แวร์บนเว็บไม่อนุญาตให้ทำงานในโหมดออฟไลน์
ราคาของ Google Workspace
- เวอร์ชันฟรี: สำหรับ 14 วัน
- แผนรายบุคคล: $9.99/เดือน (มีส่วนลดเมื่อสมัคร 1 ปี)
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน/ผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน/ผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,200+ รีวิว)
4. แอปเปิล ไอเวิร์ค
หากคุณต้องการสร้างเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอภายในระบบนิเวศของ Apple, Apple iWork สามารถทำได้. ใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตสำนักงานบน iCloud.com เพื่อเปิด, แก้ไข, และส่งออกเอกสารในรูปแบบไฟล์เช่น Word, Excel, และการนำเสนอ.
ชุดสำนักงานมีเทมเพลตหลากหลายที่รองรับการสร้างเอกสารมืออาชีพที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลง การเน้นข้อความ และการแชทแบบบูรณาการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple iWork
- รวบรวมเอกสารและเพิ่มรูปภาพ แผนภูมิ และอื่นๆ ด้วยเทมเพลตที่มีให้
- สร้างสเปรดชีตพร้อมแผนภูมิ ตาราง รูปภาพ หมวดหมู่สมาร์ท และตารางหมุนวิเคราะห์
- สร้างและนำเสนอผลงานด้วย Keynotes ทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม
ข้อจำกัดของ Apple iWork
- ผู้ใช้เผชิญกับความไม่สอดคล้องกันในการจัดรูปแบบเมื่อเปิดเอกสาร iWork ใน MS Office และซอฟต์แวร์สำนักงานอื่น ๆ
- ปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ของ iOS
ราคาของ Apple iWork
- เวอร์ชันฟรี สำหรับทุกคนที่มีบัญชี iCloud
Apple iWork คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. WordPerfect
WordPerfect เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องมือประมวลผลคำไปจนถึงเครื่องมือแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ Corel WordPerfect Office ยังมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น พจนานุกรม Oxford ในตัว ผู้จัดพิมพ์ eBook และแม่แบบหลายแบบเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPerfect
- ชุดสำนักงานครบวงจรพร้อมแอปประมวลผลคำ (WordPerfect), แอปสเปรดชีต (Quattro Pro), แอปนำเสนอ, WordPerfect Lightning และเครื่องมือแก้ไขภาพ AfterShot
- เปิด แก้ไข และบันทึกเวอร์ชันล่าสุดของไฟล์รูปแบบ Microsoft Office ในแอปพลิเคชัน WordPerfect Office
- WordPerfect Lightning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อความและรูปภาพจากแหล่งต่าง ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่เป็นเอกสารหรืออีเมลได้
ข้อจำกัดของ WordPerfect
- การแปลงตารางและองค์ประกอบอื่น ๆ ไปยังเครื่องมืออื่น เช่น Word ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์
- เมื่อเปรียบเทียบกับไมโครซอฟต์ การทำเครื่องหมายสีแดงยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
ราคาของ WordPerfect
- ใบอนุญาตครั้งเดียว: 249.99 บาท
คะแนนและรีวิวของ WordPerfect
- G2: 4. 1/5 (73 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (190 รีวิว)
6. LibreOffice
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่เข้าถึงได้ง่ายแต่เกือบจะครบถ้วนและคุ้มค่า LibreOffice ซึ่งเป็นผลงานของ Document Foundation ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของ OpenOffice ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานฟรีนี้ช่วยให้งานของคุณดูดีไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ตั้งแต่จดหมาย วิทยานิพนธ์ รายงานทางการเงิน การนำเสนอ ไปจนถึงภาพวาดทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ใช้งานได้ฟรี พร้อมโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต และซอฟต์แวร์นำเสนอ ที่มีให้บริการใน 110 ภาษา
- รองรับการใช้งานร่วมกับรูปแบบเอกสารหลากหลาย รวมถึง Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) และ Publisher
- ขยายฟังก์ชันการทำงานและทำให้งานอัตโนมัติด้วยส่วนขยายจากศูนย์ส่วนขยาย LibreOffice และแม่แบบที่พร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของ LibreOffice
- ขาดตัวเลือกในการบันทึก, แชร์, อัตโนมัติ, และผสานรวมออนไลน์กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาของ LibreOffice
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ LibreOffice
- G2: 4. 3/5 (257 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2151 รีวิว)
7. Apache OpenOffice
เรามีทางออกหาก CFO ของคุณขอให้ลดงบประมาณแต่ยังคงต้องการชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพ่นซอร์ส
Apache OpenOffice เป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโอเพนซอร์สฟรีที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ จัดเตรียมไฟล์ Excel งานนำเสนอ กราฟิก และการจัดการข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice
- มีให้บริการในหลายภาษาและใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์มาตรฐานทุกประเภท
- ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบมาตรฐานสากลแบบเปิด ซึ่งสามารถอ่านและเขียนไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ชุดซอฟต์แวร์สำนักงานมาตรฐานอื่น ๆ ได้
- Apache OpenOffice Base ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขตาราง, แบบฟอร์ม, และรายงานภายในชุดซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูน่าเบื่อและล้าสมัย
- บางรูปแบบจากแอป MS Office ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Oneoffice ได้
ราคาของ Apache OpenOffice
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (480+ รีวิว)
8. โซโฮ วอร์คเพลส
คุณพบว่าทีมของคุณกำลังสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชันและทำงานแยกส่วนกันอยู่หรือไม่?
ธุรกิจสามารถกำจัดงานที่ยุ่งยากด้วยแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ผสานรวมแอปและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียวด้วย Zoho Workplace ชุดแอปพลิเคชันและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร
Zoho Workplace มีบริการอีเมล เครื่องมือจัดการไฟล์ และชุดโปรแกรมสำนักงานและการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้มอบการร่วมมือในสไตล์โซเชียลมีเดียสำหรับกล่องจดหมายของคุณ ใน Zoho Mail's Streams คุณสามารถโพสต์ความคิดของคุณ จัดการประชุมระดมสมองกับทีมของคุณ และวางแผนรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Workplace
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเปลี่ยนธีมและเลือกภาษาที่คุณต้องการ
- ด้วยแอปมือถือ Workplace เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้จากทุกที่
- Connect เป็นโซลูชันอินทราเน็ตทางสังคมสำหรับการทำงานร่วมกันทั่วทั้งบริษัท
- สร้างและนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพต่อผู้ชมทั่วโลกด้วย Zoho Show พร้อมเลือกจากเทมเพลตหลากหลายและตัวเลือกแอนิเมชันขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Zoho Workplace
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ความท้าทายในการผสานรวมกับแอปที่ไม่ใช่ Zoho
ราคาของ Zoho Workplace
- มาตรฐาน: $3/เดือน/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $6/เดือน/ผู้ใช้
- ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น: $1/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Zoho Workplace คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (2300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. ซอฟต์เมคเกอร์ ออฟฟิศ
SoftMaker Officeเป็นทางเลือกของ Google Workspaceที่มีฟังก์ชันการแปลอัตโนมัติ การรวมไฟล์ PDF ลายเซ็นดิจิทัล และการเปรียบเทียบเอกสารสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับ GDPR นี้สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้ ทำให้คุณสามารถแก้ไขเอกสารของคุณในระบบนิเวศของ Microsoft ได้
คุณสมบัติเด่นของ SoftMaker Office
- มาพร้อมกับการแปลอัตโนมัติ, การรวมไฟล์ PDF, ลายเซ็นดิจิทัล, และการเปรียบเทียบเอกสาร
- ฟอนต์ OpenType และ TrueType คุณภาพพรีเมียมสำหรับระบบ Windows, Mac และ Linux
- GDPR compliant และพร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ SoftMaker Office
- ไม่สามารถซิงค์กับระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ง่าย
- ผู้ใช้บ่นว่าการอัปเดตมีบั๊กและช้า
ราคาของ SoftMaker Office
- มืออาชีพ 2024: $129. 95
- มาตรฐาน 2024: $99.95
SoftMaker Office คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. OnlyOffice
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายไอทีในสถาบันการศึกษาที่ต้องการผสานรวมชุดโปรแกรมสำนักงานเข้ากับสภาพแวดล้อมคลาวด์เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยบนคลาวด์ คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ MS Office ที่สามารถโฮสต์ภายในองค์กรได้ และ OnlyOffice เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ OnlyOffice ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถทำงานในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันออนไลน์ สร้างและแก้ไขเอกสาร ตารางคำนวณ และงานนำเสนอ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการสอนและการเรียนรู้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnlyOffice
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณและปรับแต่งด้วยชุดสีในตัว, เปลี่ยนโลโก้, ชื่อเรื่อง, และลิงก์, รวมถึงเปลี่ยนธีมของอินเทอร์เฟซ
- ห้องทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถเขียนเอกสารร่วมกัน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชทในตัว รวมถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- ใช้ Workspaceสำหรับเอกสารโครงการ,เข้ารหัสการร่วมมือเอกสารเพื่อความปลอดภัยขององค์กร, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดของ OnlyOffice
- ไม่ง่ายที่จะปรับแต่งส่วนหน้า
- มันไม่ซิงค์กับ Google Drive โดยอัตโนมัติ
ราคาของ OnlyOffice
- องค์กรธุรกิจ: $2,200/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
- Enterprise Plus: $3,300/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
- Enterprise Premium: $4,450/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
OnlyOffice การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (63 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (324 รีวิว)
พร้อมที่จะปฏิวัติประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรคุณหรือไม่?
การเลือกซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานของคุณเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางคุณไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลผลเอกสารที่คล่องตัว และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร เลือกชุดโปรแกรมที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานขององค์กรคุณ เพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ราบรื่น มีประสิทธิผล และปลอดภัยสำหรับทีมในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ClickUp เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำนักงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ องค์กร สถาบันการศึกษา และทุกคนที่ต้องการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัล
การจัดการเวิร์กโฟลว์ช่วยแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ที่เป็นงานประจำเป็นอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สำนักงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และแผนกต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ระบบความปลอดภัยระดับองค์กรทำให้ ClickUp เป็นชุดสำนักงานออนไลน์ที่ได้รับความนิยม แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมเช่นสถาบันการศึกษา
คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เทมเพลตสเปรดชีต, เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม, การโยกย้ายข้ามแพลตฟอร์ม, และความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันสื่อสารอื่น ๆ ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจที่ยุ่งอยู่กับการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัลกับลูกค้าและทีมของตน
ลองใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน ClickUp วันนี้