Scrum Master กับ Project Manager: ต่างกันอย่างไร?

สับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสครัมมาสเตอร์และผู้จัดการโครงการหรือไม่?
ไม่ต้องกังวล! นี่เป็นสาเหตุของความสับสนสำหรับหลายๆ คน เนื่องจากความคล้ายคลึงกันระหว่างบทบาททั้งสอง หลายคนมักใช้คำเหล่านี้แทนกันและกัน แม้ว่านั่นจะไม่ถูกต้องก็ตาม
ดังนั้น บทบาทเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร? คุณต้องการเพียงหนึ่งหรือทั้งสองสำหรับโครงการแบบ Agile?
หากคุณทำการเปรียบเทียบระหว่าง Scrum Master กับผู้จัดการโครงการ คุณจะพบว่ามีทั้งส่วนที่ทับซ้อนกันและความแตกต่างที่ชัดเจน อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Scrum Master และผู้จัดการโครงการ รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา
ไขข้อเท็จจริง: Scrum Master กับ Project Manager
หนึ่งในความเชื่อที่ผิดมากที่สุดในด้านการจัดการโครงการแบบอไจล์คือ การที่คิดว่า Scrum Master มีหน้าที่เหมือนกับผู้จัดการโครงการ บางบริษัทถึงกับเปลี่ยนชื่อผู้จัดการโครงการเป็น Scrum Master เมื่อพวกเขาเริ่มใช้กรอบการทำงาน Scrum ครั้งแรก หรือพวกเขาคาดหวังให้ Scrum Master ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ
ก่อนอื่น ขอชี้แจงความเข้าใจผิดนี้ให้ชัดเจน: Scrum Master และ Project Manager เป็นบทบาทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกัน
Scrum Master คือผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบการทำงาน Scrum และให้คำแนะนำแก่ทีมโครงการในลักษณะที่ปรึกษา ในทางกลับกัน ผู้จัดการโครงการจะดูแลทุกแง่มุมอื่น ๆ ของโครงการ ตั้งแต่การจัดสรรงานไปจนถึงการรับรองว่ากำหนดเวลาจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
การรวมสองบทบาทเข้าด้วยกันอาจนำไปสู่ความหายนะได้เนื่องจาก:
- การเพิ่มหน้าที่เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอาจทำให้สครัมมาสเตอร์รู้สึกหนักใจ และอาจล้มเหลวในทุกด้าน
- การคาดหวังให้ผู้จัดการโครงการกลายเป็นสครัมมาสเตอร์นั้นไม่สมจริง และพวกเขาอาจไม่มีความเชี่ยวชาญที่จำเป็น
สครัมคืออะไร?
สครัม เป็นกรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้หลักการของการทำงานร่วมกันแบบอไจล์ของทีม. มันมอบชุดของกฎและหลักการที่ชัดเจนให้แก่ทีมโครงการเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและจัดการกับงานของพวกเขา.
มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงการออกเป็นสปรินต์—ช่วงเวลาที่ต้องทำงานให้เสร็จตามปริมาณที่กำหนด เป้าหมายคือการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้ และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละสปรินต์
ทีมสครัมได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาและปรับปรุงแนวทางของพวกเขาให้เหมาะสมที่สุดตามความจำเป็น
แม้ว่ากรอบงานนี้จะถูกใช้เป็นหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่หลักการของมันสามารถนำไปใช้กับโครงการใด ๆ ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์สำคัญทั้งหมดของ Agile Scrumก่อนที่จะใช้กรอบงาน Scrum
Scrum Master ทำอะไร?
Scrum Master มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยให้บริษัทสามารถนำกระบวนการ Scrum ไปใช้ได้สำเร็จ พวกเขาฝึกอบรมสมาชิกในทีมเกี่ยวกับวิธีการแบบ Agile และกรอบการทำงานของ Scrum ถือเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญที่สุดในScrumสำหรับทุกโครงการ
พวกเขายังจัดสปรินต์ Scrum และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบ Agileและขจัดอุปสรรคต่างๆ พวกเขาเสริมพลังให้ทีมสามารถทำงานที่จำเป็นได้อย่างเต็มที่
นี่คือบทบาทเฉพาะที่มุ่งเน้นเฉพาะการนำ Scrum ไปใช้เท่านั้น ดังนั้น สกูร์มมาสเตอร์จึงไม่มีความรับผิดชอบในการมอบหมายงานและจัดการด้านอื่นๆ ของโครงการ
นี่คือหน้าที่หลักของสครัมมาสเตอร์:
- การจัดตารางและดำเนินการประชุมทีม Scrum
- การให้ความรู้แก่สมาชิกทีมเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของ Scrum
- การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับกรอบงาน Scrum และวิธีการนำไปใช้
- การวางแผนสปรินต์สครัมและทำให้แน่ใจว่าดำเนินการอย่างถูกต้อง
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
- ช่วยเหลือสมาชิกในทีมในกรณีที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายใด ๆ กับการนำไปใช้ของ Scrum
ตามที่เห็นได้ชัด บทบาทนี้จำกัดอยู่เพียงการนำไปใช้ Scrum และไม่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆ ของโครงการ
ผู้จัดการโครงการทำอะไรบ้าง?
ผู้จัดการโครงการเป็นผู้นำโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรงาน ตรวจสอบความคืบหน้า บริหารงบประมาณ และปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการ
นี่คือหน้าที่หลักบางประการของผู้จัดการโครงการ:
- การตั้งเป้าหมายสำหรับโครงการและการระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ
- การกำหนดขอบเขตของโครงการและการกำหนดกรอบเวลา
- การสร้างงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ
- มอบหมายงานและจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการต่างๆ
- การจัดตารางเวลาสำหรับงานและผลลัพธ์ต่างๆ
- ประสานงานกับสมาชิกในทีมและตรวจสอบความคืบหน้า
- การคาดการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิผลของทีม
ผู้จัดการโครงการมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของโครงการ ตั้งแต่การคิดค้นแนวคิดไปจนถึงการดำเนินการและการส่งมอบ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีเช่น ClickUpเพื่อจัดการงานทั้งหมด
Scrum Master เป็นผู้จัดการโครงการด้วยหรือไม่?
ในทางหนึ่ง ใช่ครับ. Scrum Masterต้องการทักษะการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง และขอบเขตของบทบาทของพวกเขามีจำกัดมากกว่าผู้จัดการโครงการ. อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกันบางประการ.
นี่คือความคล้ายคลึงกันระหว่างสครัมมาสเตอร์และผู้จัดการโครงการ ทั้งสองต้อง:
- ฝึกอบรมทีม Scrum และช่วยให้สมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- รับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว แม้ว่าตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดอาจแตกต่างกัน
- มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทีม Scrum ในการจัดการความเสี่ยงและเอาชนะความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในทีมของพวกเขาทำงานได้ดีขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- มีทักษะการสื่อสารและการเป็นผู้นำที่ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในบทบาทของตน
อย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงกันก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้น ขอบเขตของบทบาทและงานที่ผู้จัดการโครงการกับสครัมมาสเตอร์ปฏิบัติจริงนั้นแตกต่างกันอย่างมาก บทบาทของผู้จัดการโครงการมีความกว้างกว่าสครัมมาสเตอร์
ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Scrum Master และ Project Manager
แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันและทักษะที่ทับซ้อนกันอยู่มาก การนำเสนอ Scrum Master กับผู้จัดการโครงการอาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองบทบาทจึงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดการโครงการ Scrum
นี่คือลักษณะเด่นบางประการของ Scrum Master ที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้จัดการโครงการ:
- พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการทำให้การนำไปใช้ของกรอบการทำงาน Scrum ประสบความสำเร็จเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับแง่มุมอื่น ๆ ของโครงการ. ผู้จัดการโครงการ, อย่างไรก็ตาม, มีความรับผิดชอบต่อโครงการทั้งหมด.
- พวกเขามีความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการแบบอไจล์และกรอบงาน Scrum ซึ่งผู้จัดการโครงการอาจมีหรือไม่ก็ได้
- สครัมมาสเตอร์ทำหน้าที่โค้ชทีมเกี่ยวกับวิธีการสครัมและช่วยให้พวกเขาสามารถนำหลักการไปใช้ได้สำเร็จ ผู้จัดการโครงการไม่ใช่ที่ปรึกษาหรือผู้ฝึกอบรม แต่เป็นผู้จัดการที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ
- ผู้จัดการโครงการสามารถนำและบริหารโครงการทุกประเภทในทุกอุตสาหกรรมได้; ผู้จัดการ Scrum พบได้เฉพาะในโครงการ Scrum และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยี
- ผู้จัดการสครัมมีหน้าที่รับผิดชอบทีมสครัมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายแผนก(ไม่เกิน 10 คน) ในขณะที่ทีมของผู้จัดการโครงการอาจมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่คนไปจนถึงหลายสิบคน ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ
เราได้รวบรวมการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองเพื่อยุติความสับสนระหว่าง Scrum Master กับ Project Manager
|สครัมมาสเตอร์
|ผู้จัดการโครงการ
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|การนำกรอบการทำงาน Scrum ไปใช้
|การวางแผนและดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
|บทบาท
|บทบาทที่ปรึกษาเพื่อแนะนำทีมเกี่ยวกับหลักการของ Scrum
|บทบาทการจัดการที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการดำเนินการ
|หน้าที่หลัก
|– อบรมทีมเกี่ยวกับหลักการของ Scrum– วางแผนสปรินต์ Scrum– ดำเนินการประชุม Scrum และการสปรินต์– ขจัดอุปสรรคในการนำ Scrum ไปใช้
|– การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ – การกำหนดขอบเขตของโครงการ – การจัดสรรทรัพยากรและการตั้งงบประมาณ – การมอบหมายงานและการกำหนดเส้นตาย – การจัดการงานประจำวันของโครงการ – การประสานงานกับสมาชิกทีมต่าง ๆ – การรับประกันว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
|สมรรถนะหลัก
|– การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา – การอำนวยความสะดวกและการสร้างแรงจูงใจ
|– การจัดการเวลา– การตัดสินใจ– การจัดการทีม– การสื่อสาร
การรับรองสำหรับ Scrum Master และผู้จัดการโครงการ
ต่างจากผู้จัดการโครงการ สครัมมาสเตอร์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นหากมีใบรับรอง เนื่องจากเป็นบทบาทเฉพาะทาง ใบรับรองจึงมักเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าที่จะมีไว้เพื่อเสริมสร้างการเติบโตในสายอาชีพ
นี่คือสองใบรับรองที่พบบ่อยที่สุดสำหรับ Scrum Master:
- Certified Scrum Master (CSM): ใบรับรอง Scrum Master นี้ได้รับการรับรองโดย Scrum Alliance การรับรองนี้จำเป็นสำหรับการเป็น Scrum Master เนื่องจากหลายบริษัทต้องการเมื่อจ้างงานในตำแหน่งนี้ สามารถได้รับโดยการเรียนหลักสูตรและผ่านการสอบ
- Professional Scrum Master (PSM I): นี่คือใบรับรองที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองสำหรับ Scrum Master ที่ได้รับการรับรองโดย Scrum.org ต่างจาก CSM ที่คุณไม่จำเป็นต้องจบหลักสูตรเพื่อจะได้รับใบรับรองนี้ แต่คุณจะต้องผ่านการสอบ
ผู้จัดการโครงการไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองเสมอไป แม้ว่าการรับรองสามารถช่วยส่งเสริมการเติบโตในอาชีพของพวกเขาได้ก็ตามการรับรองการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองอย่างคือ:
- ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ (PMP): จัดโดยสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) นี่คือประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรการจัดการโครงการที่ต้องการให้คุณสอบ อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์สมัคร
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยการจัดการโครงการ (CAPM): ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการจัดให้โดย PMI สำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้น คุณต้องมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 23 ชั่วโมงจึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ คุณยังต้องสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรนี้
เคล็ดลับสำหรับ Scrum Master และผู้จัดการโครงการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Scrum masters และผู้จัดการโครงการแบบ Agile ควรทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ. นี่คือบทบาทที่เสริมซึ่งกันและกันซึ่งต้องการการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและการวางแผนร่วมกัน.
ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ?
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากโครงการ Scrum ของคุณ
1. ร่วมมือกันวางแผนโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสครัมมาสเตอร์และผู้จัดการโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ
แม้ว่าทั้งสองจะมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนโครงการที่แตกต่างกัน การให้ข้อมูลแก่กันและกันสามารถช่วยให้เห็นภาพรวมได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบAgile ของ ClickUp สามารถช่วยทั้ง Scrum Master และผู้จัดการโครงการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการแม่แบบแผนงานโครงการของ ClickUpสามารถทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างแผนงานโครงการ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
แม้ว่าสิ่งนี้จะเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการมากกว่า แต่ Scrum Masterก็สามารถใช้เทมเพลตการวางแผน SprintของClickUp Scrumเพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบ Scrum ได้
กระบวนการทำงานแบบ Scrumจะประกอบด้วยการประชุม Scrum ประจำวันการวางแผนสปรินต์ ตารางการทบทวนและกิจกรรมสะท้อนผลหลังสปรินต์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับสปรินต์ถัดไป
2. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่างสครัมมาสเตอร์และผู้จัดการโครงการไม่ใช่เพียงแค่ในขั้นตอนการวางแผนเท่านั้น แต่ควรดำเนินต่อไปตลอดทั้งโครงการ
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันในScrum project managementจึงมีความสำคัญที่จะต้องมีช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง และให้ทุกคนทราบถึงการพัฒนาล่าสุดอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น สครัมมาสเตอร์ควรแจ้งผู้จัดการโครงการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากร ในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการโครงการควรแจ้งสครัมมาสเตอร์หากมีความล่าช้าใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสปรินต์
ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคิดเห็น แชร์ลิงก์หรือทรัพยากร และแท็กบุคคลที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็นถึง
3. ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีสามารถช่วยผู้จัดการโครงการและ Scrum Master ประหยัดเวลาและความพยายามได้ เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผน จัดการ และดำเนินโครงการพัฒนาแบบAgile ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเฉพาะบางประการของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง มาพูดถึงบางคุณสมบัติเหล่านี้กัน
มุมมองบอร์ดแบบ Agile สำหรับ Scrum Master
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้, Scrum masters ต้องวางแผนสปรินต์และจัดตารางการประชุม Scrum ประจำเพื่อให้สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้. กระบวนการ Scrum อาจน่าเบื่อหากคุณไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม.
ClickUp มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ Scrum ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณวางแผนสปรินต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp เป็นตัวอย่าง เพื่อทำให้การวางแผนสปรินต์และการจัดตารางการประชุมของคุณง่ายขึ้น มันมีมุมมองกระดานแบบภาพที่ช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมและการประชุมที่วางแผนไว้ทั้งหมดได้ในคราวเดียว
มุมมองบอร์ดของ ClickUpยังเหมาะสำหรับการจัดการสปรินต์และการประชุมของคุณอีกด้วย มันช่วยให้คุณเห็นงานทั้งหมดพร้อมสถานะปัจจุบัน เช่น งานที่ต้องทำและงานที่พร้อมสำหรับสปรินต์
แผนภูมิแกนต์สำหรับผู้จัดการโครงการ
ClickUp ยังมีเครื่องมือมากมายสำหรับผู้จัดการโครงการในการวางแผนและดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการวางแผนโครงการ ClickUp ช่วยเหลือในทุกด้านของการจัดการโครงการแบบ Agile
ตัวอย่างเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนตารางเวลาโครงการทั้งหมดและกิจกรรมต่างๆ ของคุณ มันให้เส้นเวลาที่ชัดเจนสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ ทำให้การติดตามงานง่ายขึ้นมาก
ClickUp มีแม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับการใช้งานและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถปรับแต่งและใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการรวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับตัวคุณเอง
การจัดการงานสำหรับทั้ง Scrum Master และผู้จัดการโครงการ
ClickUp มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลากหลายสำหรับ Scrum Master และผู้จัดการโครงการ และช่วยจัดการแง่มุมต่างๆ ของโครงการได้
ตัวอย่างเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานที่มีรายละเอียด ติดตามงานเหล่านั้น และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบหลายคนได้
นอกจากนี้ คุณสามารถดูงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ในแดชบอร์ดเดียว และสามารถจัดเรียงและกรองงานเหล่านั้นตามเจ้าของงาน สถานะการเสร็จสิ้น ฯลฯ
สรุปความแตกต่างระหว่าง Scrum Master กับ Project Manager
ทั้ง Scrum Master และผู้จัดการโครงการมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Scrum อย่างมาก ขณะที่ Scrum Master เป็นบทบาททางเทคนิคและให้คำปรึกษา ผู้จัดการโครงการเป็นบทบาททางการจัดการ
ไม่ว่าจะมีข้อแตกต่างเพียงใด ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการ และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ดี เช่น ClickUp จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ เพราะสามารถช่วยจัดการทุกขั้นตอนของการวางแผนและดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการติดตามสถานะความคืบหน้าของแต่ละงาน
สมัครวันนี้และสำรวจคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยคุณในการจัดการโครงการแบบอไจล์ทุกความต้องการของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
1. ผู้จัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร?
ผู้จัดการโครงการแบบアジลคือบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการแบบアジลตั้งแต่ต้นจนจบ. พวกเขามีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดสรรงาน การติดตามสถานะการเสร็จสิ้นของงาน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาไม่ถูกเลื่อนออกไป.
2. เจ้าของผลิตภัณฑ์คืออะไร?
เจ้าของผลิตภัณฑ์คือผู้ติดต่อจากฝั่งลูกค้า ซึ่งรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าทีมพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด พวกเขาดูแลงานของทีมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำให้แน่ใจว่าทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อส่งมอบมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท
3. Scrum Master เป็นอาชีพที่ดีหรือไม่?
แน่นอน! มันเป็นอาชีพที่มีกำไรและเป็นที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต. เมื่อบริษัทต่างๆ นำเอาวิธีการแบบอไจล์และกรอบการทำงานของสครัมมาใช้มากขึ้น ความต้องการสำหรับบทบาทเฉพาะทางเช่นนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน.