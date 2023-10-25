10 เทคนิคการบริหารโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกโครงการ

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในการบริหารโครงการ คุณอาจรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก—ในขณะที่ก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับงานใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าและความคาดหวังอันหนักอึ้งจากทีมและหัวหน้าของคุณ
หากคุณมีประสบการณ์บ้าง คุณอาจรู้สึกมั่นใจในทักษะของคุณ แต่ก็ตระหนักถึงความท้าทายของแต่ละโครงการใหม่ ๆ คุณยังรู้ว่าการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแนวทางของคุณนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการที่มากขึ้น และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของคุณให้มั่นคง
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ เรามีเทคนิคการจัดการโครงการ 10 ประการที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกโครงการ ส่วนที่ดีที่สุดคือ เทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมและขนาดของโครงการ เราเชื่อว่าคุณจะค้นพบเคล็ดลับดีๆ ในบทความนี้ที่จะท้าทายให้คุณลองสิ่งใหม่ๆ 💎
การจัดการโครงการคืออะไร?
สถาบันการจัดการโครงการ (PMI)ให้คำนิยามการจัดการโครงการว่า "การใช้ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคเฉพาะ เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ผู้คน"
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุความต้องการของโครงการ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ และจากนั้นก็ลงรายละเอียด—วางแผนว่าต้องทำอะไร ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบความคืบหน้า จัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และสุดท้าย ส่งมอบโครงการที่เสร็จสมบูรณ์
ผู้จัดการโครงการดูแลกระบวนการ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานดำเนินไปตามกำหนดเวลา, และช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของโครงการ. 💯
10 เทคนิคการบริหารโครงการ
เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงอย่างประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือและเทคนิคการจัดการโครงการหลากหลายชนิดไว้ใช้
นี่คือรายการเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร 10 อย่างที่คุณควรค้นหา. เราจะอธิบายว่าพวกมันคืออะไร, วิธีใช้, และเวลาที่เหมาะสมในการใช้.
1. โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
โครงการมีความซับซ้อนโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเทคนิค WBSจึงมีประโยชน์ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ มันช่วยให้คุณแยกวัตถุประสงค์ของโครงการออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
สิ่งต่าง ๆ จะง่ายขึ้นเมื่อคุณมาถึง "แพ็กเกจงาน" (งานเล็กที่สุดที่คุณไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก) คุณสามารถมอบหมายงานแต่ละชิ้นให้กับทีมของคุณ จัดสรรทรัพยากร กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของโครงการเมื่องานเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบ WBS เช่นแม่แบบการแบ่งงานของ ClickUp ทำให้แนวทางการจัดการโครงการที่เข้มงวดดูไม่น่ากลัวมากขึ้น มันเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีรูปทรงต่างๆ, โน้ตติด, และตัวเชื่อมต่อสำหรับการวางแผน WBS ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชิญทีมของคุณเข้าร่วมและทำการเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกรายละเอียดได้รับการครอบคลุมก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น
ลองดูเครื่องมือ WBS เหล่านี้!
2. น้ำตก
เทคนิคน้ำตก (Waterfall)เป็นวิธีการเชิงเส้นและลำดับขั้นสำหรับการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และเป็นหนึ่งในเทคนิคการบริหารโครงการที่เก่าแก่ที่สุด โดยจะแบ่งงานออกเป็นลำดับขั้นหรือขั้นตอนต่าง ๆ และดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนเหล่านี้โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ข้อกำหนด: รวบรวมรายละเอียดสินค้า
- การออกแบบ: วางแผนวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์
- การดำเนินการ: ลงมือทำตามแผนของคุณ
- การทดสอบ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นหรือไม่
- การPLOYMENT: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
- การบำรุงรักษา: แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งานผลิตภัณฑ์
ต่างจากวิธีการแบบคล่องตัว เทคนิคนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าข้อกำหนดของโครงการของคุณได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วและมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นจริงสำหรับโครงการต่างๆ เช่น การวางแผนงานอีเวนต์ การก่อสร้าง การผลิต และการจัดพิมพ์หนังสือ
3. สครัม
สครัม เป็นเทคนิคการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งมักถูกนำมาใช้โดยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ในสครัม คุณและทีมโครงการของคุณจะเริ่มต้นด้วยการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหลักซึ่งเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก" 📝
เมื่อเริ่มต้น "สปรินต์" ซึ่งเป็นช่วงการทำงานสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นและมีระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ (สูงสุดหนึ่งเดือน) ทีมของคุณจะเลือกงานที่มีความสำคัญสูงสุดจากรายการงานที่ค้างอยู่ (backlog) งานที่เลือกเหล่านี้ (หรือที่เรียกว่า backlog ของสปรินต์) จะกลายเป็นจุดเน้นหลักสำหรับสปรินต์นั้น
เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณจะมีการประชุมสแตนด์อัพทุกวัน (การประชุมเช้า 15 นาที) นำโดยสครัมมาสเตอร์เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาใด ๆ
ใช้ Scrumสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งความต้องการอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง หรือเมื่อการสื่อสารเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. คันบัน
คานบัน (Kanban) เป็นวิธีการแบบアジล (Agile) ที่มีความหลากหลายและใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการจัดวางกระดานอย่างง่ายเพื่อแสดงงานของโครงการและสถานะของงานเหล่านั้นกระดานคานบันทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสามคอลัมน์ได้แก่ ต้องทำ, กำลังทำ, และ เสร็จแล้ว
ในการเริ่มต้น ให้ย้ายงานจากรายการงานหลักของคุณไปยังคอลัมน์ To Do จากนั้นย้ายไปยังคอลัมน์ In Progress เมื่อกำลังดำเนินการอยู่ และย้ายไปยังคอลัมน์ Done เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ต่างจาก Scrum ที่ไม่มีกรอบเวลาที่เคร่งครัดสำหรับเวลาที่ต้องเสร็จสิ้นงาน แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักเกินไป ให้กำหนดจำนวนงานสูงสุดในแต่ละคอลัมน์ หรือที่เรียกว่าขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP)
มุมมองแบบ Kanban ดิจิทัลของ ClickUpช่วยให้การสร้าง อัปเดต และจัดการบอร์ดของคุณเป็นเรื่องง่าย ทั้งทางออนไลน์และจากอุปกรณ์ใดก็ได้ สร้างคอลัมน์ได้ไม่จำกัด (พร้อมป้ายกำกับที่กำหนดเอง) กำหนดขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP) และย้ายงานด้วยการลากและวางข้ามคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย
วิธีการบริหารโครงการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานที่ดำเนินอยู่ซึ่งลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การจัดการแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริง การจัดการตั๋วสนับสนุน หรือการจัดการการเผยแพร่บล็อกและสื่อสังคมออนไลน์
5. แผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับการมองเห็นงานทั้งหมดในโครงการและวันที่สำคัญต่างๆ ได้ในคราวเดียว แผนภูมินี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานแต่ละชิ้นเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด งานใดมีความสัมพันธ์หรือขึ้นกับงานอื่นอย่างไร รวมถึงการทำเครื่องหมายจุดสำคัญต่างๆ ในโครงการ
การสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpนั้นง่ายเมื่อคุณมี WBS ของคุณแล้ว: ป้อนงานของคุณ ลากและวางลงบนแผนภูมิ ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และเชื่อมต่องานที่ขึ้นต่อกัน
มุมมอง Gantt ของ ClickUp ยังมีฟีเจอร์การแสดงผลที่เป็นประโยชน์:
- ชุดสี: กำหนดรหัสสีให้กับงานตามลำดับความสำคัญและสถานะ
- ตัวกรอง: แสดงงานที่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ, ลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ
- โหมดของฉัน: ให้สมาชิกในทีมเห็นเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- แถบความคืบหน้า: ติดตามเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้นของโครงการตามงานที่เสร็จสมบูรณ์
หากคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีงานหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาของงาน แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) คือเทคนิคที่เหมาะที่สุดเพื่อช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง 🎯
6. วิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM)
CPM ชี้ให้เห็นเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณเมื่อคุณได้วางแผนระยะเวลาและข้อขึ้นอยู่กับของงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์แล้ว
เส้นทางวิกฤตประกอบด้วยงานที่ใช้เวลานานที่สุดในการทำให้เสร็จ ซึ่งกำหนดวันที่เสร็จสิ้นของโครงการของคุณ การล่าช้าในงานใด ๆ ของเส้นทางนี้จะทำให้โครงการล่าช้าทั้งหมด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง 🗓️
ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp การเปิดเผยเส้นทางวิกฤตอยู่แค่เพียงคลิกเดียว คุณยังสามารถเห็น "เวลาว่าง" ของงานแต่ละงาน ซึ่งเป็นเวลาเพิ่มเติมที่คุณมีในการทำงานเหล่านั้นโดยไม่ต้องขยายวันสิ้นสุดของโครงการ ดังนั้น หากงานใดบนเส้นทางวิกฤตล่าช้า คุณจะจัดเรียงงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เวลาว่างช่วยดูดซับความล่าช้าได้
7. การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกโครงการ คุณจะมีบุคคลที่มีอิทธิพลหรือความสนใจในระดับหนึ่งต่อผลลัพธ์ของโครงการ นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องระบุบุคคลเหล่านี้ก่อนที่โครงการจะเริ่มต้นการใช้แบบแผนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
เมื่อคุณได้ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักแล้ว ให้ทำความรู้จักกับความคาดหวังและความชอบในการสื่อสารของพวกเขา และเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการ ให้จัดให้มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ
มุมมองปฏิทิน AIของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดตารางและติดตามการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ในที่เดียว คุณยังสามารถซิงค์กับ Google Calendar ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ซ้ำซ้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับแจ้งเตือนสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง!
8. การบริหารมูลค่าที่ได้มา (EVM)
EVM เป็นเทคนิคสำหรับการวัดผลการดำเนินงานโดยรวมของโครงการในแง่ของงบประมาณและกำหนดการโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปได้ดีเพียงใด ณ จุดใดจุดหนึ่ง คุณจำเป็นต้องมีค่าสำคัญสามค่า:
- มูลค่าตามแผน (PV): สิ่งที่คุณวางแผนไว้ว่าจะบรรลุถึงจุดนี้
- มูลค่าที่ได้ (EV): สิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จไปแล้วจนถึงขณะนี้
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (AC): จำนวนเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปแล้วจนถึงจุดนี้
สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI) และดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI) หาก CPI ต่ำกว่าหนึ่ง แสดงว่าคุณใช้งบประมาณเกิน หาก SPI ต่ำกว่าหนึ่ง แสดงว่าคุณล่าช้ากว่ากำหนด
นี่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล เช่น การลดต้นทุนโครงการในอนาคต การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม หรือการจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
คำนวณเมตริกเหล่านี้โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp ด้วยฟิลด์ตัวเลขและสูตร นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงเมตริกเหล่านี้ในรูปแบบที่มองเห็นได้และติดตามเป้าหมายของโครงการของคุณได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่นๆจะสามารถเข้าใจข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแถวรายละเอียดของโครงการที่ยาวเหยียด
9. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงคือการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อโครงการของคุณให้เหลือน้อยที่สุด เริ่มต้นด้วยการระบุภัยคุกคามและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และในกรณีที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือภัยธรรมชาติ 🌪️
วิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดการโครงการของ ClickUpและวางแผนการตอบสนองของคุณให้เหมาะสม ในระหว่างโครงการ ให้ติดตามความเสี่ยงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องด้วยทะเบียนความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจ
ต้องการระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขหรือไม่? ใช้ClickUp WhiteboardsหรือClickUp Mind Maps การร่างความคิดของคุณจะช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
10. การจัดการโครงการแบบโซ่สำคัญ (CCPM)
ในขณะที่เทคนิค CPM มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการลำดับงานบนเส้นทางวิกฤตเท่านั้น CCPM จะปรับเปลี่ยนเส้นทางวิกฤตโดยคำนึงถึงความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดของทรัพยากร ส่งผลให้เกิดเป็นโซ่เส้นวิกฤต (Critical Chain)
เป้าหมายของคุณกับ CCPM คือการทำให้ห่วงโซ่ที่สำคัญไม่ถูกขัดจังหวะโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์, การปรับเปลี่ยนตารางงานของงานที่ต้องการทรัพยากรจำกัดให้ทำงานพร้อมกัน, และการเพิ่มบัฟเฟอร์เพื่อปกป้องงานจากความล่าช้า
นำเทคนิคนี้ไปใช้ในโครงการที่มีทรัพยากรจำกัด (เช่น สมาชิกทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอุปกรณ์) และการส่งมอบตรงเวลาเป็นสิ่งจำเป็น
5 แม่แบบการจัดการโครงการ
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความสมดุลระหว่างเทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลา เช่นแม่แบบการจัดการโครงการ เราได้รวบรวมแม่แบบที่ดีที่สุด 5 แบบเพื่อช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
1. แม่แบบแนวทางการจัดการโครงการด้วย ClickUp
เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการด้วย ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการวางแผนเส้นทางโครงการทุกขนาดโดยเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินการได้ด้วยเทคนิคแบบน้ำตก
เริ่มต้นด้วยการกรอกรายละเอียดโครงการที่สำคัญในคำอธิบายของเทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน:
- ชื่อโครงการ
- ลูกค้า/องค์กร
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้สนับสนุน
- วันที่ทบทวนล่าสุด
- กรอบเวลา
ในมุมมองรายการ ให้เพิ่มงานภายใต้กลุ่มความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การดำเนินการ การทดสอบ และการปรับใช้ กำหนดงานให้กับทีมของคุณ ตั้งวันครบกำหนด และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่ทีมของคุณอาจต้องการ
เทมเพลตนี้ เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ปรับแต่งบันทึก แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง และเพิ่มมุมมองโครงการตามที่คุณต้องการ!
2. แม่แบบกรอบการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่คุณสามารถวางแผนพื้นที่สำคัญหลักของโครงการได้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดโครงการ, กำหนดการคาดการณ์, การจัดการต้นทุน, การจัดการความเสี่ยง, และการจัดการโลจิสติกส์
มอบหมายแต่ละพื้นที่โฟกัสให้กับสมาชิกในทีม และใช้กระดาษโน้ตเพื่อแยกย่อยงานสำหรับแต่ละพื้นที่โฟกัส ใช้รหัสสีบนกระดาษโน้ตตามสถานะของงาน (ทำแล้ว, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น), ลำดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ), หรือกรอบเวลาที่จะดำเนินการ (เช่น ไตรมาส 1, 2, 3, และ 4)
หากคุณกำลังมองหาพื้นที่ที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิดของทีมและสร้างมุมมองที่ชัดเจนและกว้างขวางของโครงการที่ซับซ้อน เทมเพลตนี้อาจเหมาะสำหรับคุณ
3. แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการ ClickUp
แบบแผนงานการจัดการโครงการ ClickUp Project Management Tasks Plan Templateคือแผนที่นำทางสำหรับขั้นตอนการวางแผนของโครงการของคุณ โดยจะระบุขั้นตอนทั้งหมดที่คุณต้องดำเนินการ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายของโครงการ ไปจนถึงการวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการบนแผนภูมิแกนต์ และการประมาณงบประมาณของโครงการ 💰
มอบหมายแต่ละขั้นตอนให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตายให้ชัดเจน นอกจากนี้ ควรทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าโดยแบ่งงานแต่ละอย่างออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างแนวคิดโครงการ รายการตรวจสอบจะครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น พื้นหลัง ความสำคัญขอบเขตของโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปที่มุมมองบอร์ดเพื่อดูว่างานใดที่ทีมของคุณยังไม่ได้เริ่ม งานใดที่กำลังดำเนินการอยู่ และงานใดที่ทำเสร็จแล้ว ด้วยวิธีนี้ การวางแผนทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเวลา ทำให้โครงการจริงเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
4. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดของคุณ พร้อมทั้งติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง
จัดระเบียบกิจกรรมโครงการของคุณออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ และการปิดโครงการ สำหรับแต่ละงาน ให้ระบุผู้รับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
หากต้องการดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ให้เปลี่ยนไปที่มุมมองทีมและปริมาณงาน แบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่างานถูกกระจายไปยังสมาชิกในทีมอย่างไร ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลปริมาณงานให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
5. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
หากคุณเป็นแฟนของสเปรดชีต คุณจะรักการจัดการโครงการด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp
ภายในมุมมองตาราง คุณสามารถลากและวางคอลัมน์เพื่อจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ ซ่อนคอลัมน์ที่ไม่ต้องการ หรือปักหมุดคอลัมน์ที่สำคัญเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว หรือสลับไปยังมุมมองอื่น เช่น คันบง แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน และรายละเอียดงานของคุณจะซิงค์อย่างราบรื่นในทุกมุมมอง
สำหรับกระบวนการอนุมัติ ขอให้สมาชิกในทีมของคุณอัปเดตสถานะการอนุมัติของแต่ละงานเป็น พร้อมสำหรับการอนุมัติ เมื่อเหมาะสม หลังจากตรวจสอบแล้ว ให้อัปเดตสถานะงานเป็น ต้องแก้ไข หรืออนุมัติด้วย อนุมัติแล้ว 🚦
ใช้มุมมองปัญหาเพื่อจัดลำดับปัญหาของงานตามความรุนแรง จากต่ำไปสูง ในทำนองเดียวกัน มุมมองความเสี่ยงช่วยให้คุณเห็นงานตามระดับความเสี่ยง จากสูงไปต่ำ หรือแม้แต่ไม่มีความเสี่ยงเลย ทั้งสองมุมมองช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
บริหารจัดการโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยเทคนิคการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทุกเทคนิคจะเหมาะกับทุกโครงการ ดังนั้นควรประเมินความต้องการของโครงการของคุณอย่างรอบคอบ และเลือกผสมผสานเทคนิคที่เหมาะสมตามความจำเป็น
ด้วย ClickUp การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มันจัดการงานหนักทั้งหมดให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ของโครงการ บรรลุเป้าหมายการจัดการโครงการ และสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของคุณ 🤩
