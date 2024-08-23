วิธีสร้างกระดาน Scrum แบบ Agile สำหรับการจัดการโครงการ (พร้อมตัวอย่าง)

กระดานสครัมฟังดูสนุก—เหมือนเกมกระดานที่คุณจะเล่นกับเพื่อน ๆ
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียว? แทนที่จะเป็นเพื่อน คุณมีเพื่อนร่วมงาน และแทนที่จะเป็นเกมกระดาน คุณมีเครื่องมือที่เปลี่ยนการร่วมมือและการทำงานเป็นทีมให้กลายเป็นกระบวนการที่สนุกสนาน
กระดานสครัมช่วยให้คุณจัดการงานของทีมได้ดีขึ้น และสามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการแบบอไจล์
แต่พวกมันคืออะไร? ใครใช้พวกมัน? และทำไมพวกมันถึงช่วยคุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว?
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับทั้งหมดนี้และอื่น ๆ ในบล็อกโพสต์นี้
โบนัส: รับเครื่องมือใหม่ที่จะเปลี่ยนกระดาน Scrum พื้นฐานให้กลายเป็นตัวกระตุ้นประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณทั้งหมด! 🤫
กระดานสครัมคืออะไร?
กระดาน Scrum เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบภาพที่ใช้ในการจัดการและติดตามงานในสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่ ประกอบด้วยคอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) แต่ละคอลัมน์มีแถวที่แสดงถึงงานหรือรายการงานแต่ละรายการ งานจะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่สามารถจัดการได้ และเคลื่อนย้ายข้ามกระดานจากซ้ายไปขวาเพื่อแสดงความคืบหน้า
ทีมใช้กระดาน Scrum ในการประชุมวางแผนสปรินต์เพื่อกำหนดงานสำหรับสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ยังอัปเดตกระดานทุกวันในการประชุมสแตนด์อัพเพื่อแสดงงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
ด้วยมุมมองที่สอดคล้องกันของทุกงานในหน้าเดียวผู้จัดการบอร์ด Scrumสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินอยู่ ล้างงานค้าง (ถ้ามี) และแก้ไขปัญหาได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการทีมScrum สามารถอัปเดตความคืบหน้าและรักษาให้ทุกคนมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และอยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการ
กระดาน Scrum มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละโครงการได้ แต่เพื่อพัฒนาบอร์ด Scrum ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับทีมของคุณทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของกรอบการทำงาน Scrum อย่างถ่องแท้!
แง่มุมหลักของกรอบการทำงาน Scrum อธิบาย
กรอบการทำงาน Scrum ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มคุณค่าทีละน้อย โดยเน้นความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง จึงได้รับความนิยมเป็นพิเศษสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
คำศัพท์อาจดูท้าทาย โดยเฉพาะหากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับ Scrum แต่เราได้พยายามอธิบายคำศัพท์ Scrum แบบ Agileไว้ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง 💁
1. หลักการของทีมสครัม
คุณค่าบางประการกำหนดความสำเร็จของทีม Scrumสำหรับทุกโครงการ
- การมองเห็น: กระดาน Scrum ต้องแสดงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานและความคืบหน้าของแต่ละงานโดยใช้คอลัมน์, การ์ด, และตัวบ่งชี้ทางสายตา
- ความโปร่งใสและการมุ่งเน้น: สมาชิกในทีมทุกคนควรเข้าใจกระบวนการทำงานโดยรวมและลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
- การวนซ้ำและการปรับตัว: คณะกรรมการควรสนับสนุนการทำงานแบบสปรินต์และสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามการอัปเดตประจำวันและข้อเสนอแนะ
- การร่วมมือและการเป็นเจ้าของของทีม: การจัดวางควรส่งเสริมการจัดการตนเอง การเป็นเจ้าของงาน และการแก้ปัญหาอย่างร่วมมือกันในหมู่สมาชิกทีม
- เมตริกและการมองเห็น: ข้อมูลสำคัญ เช่น เป้าหมายของสปรินต์, จำนวนวันที่เหลือ, และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ควรจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2. สปรินต์
สปรินต์ไม่ใช่การวิ่ง 100 เมตร แต่เป็นการวิ่งผลัดมากกว่า! แต่ละทีมย่อยจะได้รับ "ไม้ผลัด" (เป้าหมายสปรินต์) ทำงานร่วมกันเพื่อทำส่วนหนึ่งให้เสร็จ (งาน) และส่งมอบผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ (ส่วนเพิ่ม) ในตอนท้าย แต่ละสปรินต์จะส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ (เป้าหมายโครงการ)
สปรินต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกรอบงาน Scrum
พวกเขาแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้, ช่วยให้การส่งมอบรวดเร็ว, และส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
เช่นเดียวกับกรอบการทำงานของ Scrum สปรินต์ก็มีคำศัพท์เฉพาะของตัวเอง:
- ความยาวคงที่: โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ ระยะเวลาสปรินต์ที่สั้นช่วยรักษาความมุ่งมั่นและป้องกันไม่ให้โครงการกลายเป็นภาระที่ล่าช้า
- กิจกรรมที่มีกรอบเวลา: พิธีการเฉพาะ เช่น การวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนหลังการทำงาน ช่วยกำหนดแนวทางของกระบวนการทำงานและทำให้ทีมดำเนินงานตามแผน
- เป้าหมายสปรินต์เดียว: วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งกำหนดจุดมุ่งเน้นและทิศทางโดยรวมสำหรับสปรินต์
- งานค้างในสปรินต์: ชุดของงานจากแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกและกำหนดขนาดแล้วเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสปรินต์
- การส่งมอบแบบเป็นระยะ: การอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงซึ่งส่งมอบเป็นระยะ ๆ ในแต่ละสปรินต์ มอบคุณค่าและโอกาสในการรับข้อเสนอแนะตั้งแต่เนิ่น ๆ
3. บทบาทของทีมสครัม
ตอนนี้เรามาดูการจัดการทีม Scrum กันบ้าง แม้ว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แต่บางคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมดให้ก้าวหน้า
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดวิสัยทัศน์สำหรับผลิตภัณฑ์โดยการจัดลำดับความสำคัญและจัดการกับผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก
- Scrum Master: อำนวยความสะดวกในกระบวนการ Scrum, ขจัดอุปสรรค, และรับรองว่ากรอบการทำงานถูกปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทีมพัฒนา: ทีมที่จัดระเบียบตนเองซึ่งรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จในแต่ละสปรินต์ โดยรับงานจากแบ็กล็อก
ใครใช้ Scrum Board และทำไม?
กระดานสครัมถูกพัฒนาขึ้นในตอนแรกด้วยวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว: เพื่อให้การทำงานของทีมซอฟต์แวร์พัฒนาเป็นระเบียบมากขึ้น. แต่กระดานสครัมในปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมการใช้งานที่ไม่มีที่สิ้นสุด!
จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องใช้กระดาน Scrum สำหรับโครงการที่ซับซ้อนและกระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ แต่กระดาน Scrumยังสามารถช่วยทีม Agileอื่น ๆ ในหลากหลายสถานการณ์ได้เช่นกัน—โดยช่วยให้พวกเขาเห็นภาพกระบวนการทำงานและประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- กรณีการใช้งาน: ติดตามความคืบหน้าของงานพัฒนา, ข้อบกพร่อง, และคุณสมบัติภายในวงจรสปรินต์
- เหตุผล: เพิ่มความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน, ระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ, และมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์
ทีมการตลาด
- กรณีการใช้งาน: จัดการงานแคมเปญ,กระบวนการสร้างเนื้อหา, และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- เหตุผล: มีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแคมเปญและความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ และการส่งมอบที่ตรงเวลา
ทีมออกแบบ
- กรณีการใช้งาน: ติดตามการออกแบบซ้ำ, ไวร์เฟรม, โปรโตไทป์ และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
- เหตุผล: การจัดแนวระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนาที่ง่าย การระบุปัญหาคอขวดในการออกแบบตั้งแต่เนิ่นๆ และการปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นตามข้อเสนอแนะ
ทีมขาย
- กรณีการใช้งาน: ตรวจสอบกิจกรรมการขาย, ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีล, และจัดการโควตาภายในกรอบเวลาที่กำหนด
- เหตุผล: มุมมองที่ครอบคลุมของขั้นตอนในกระบวนการขายและการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการเข้าถึงลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทีมทรัพยากรบุคคล
- กรณีการใช้งาน: จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เหตุผล: เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การทำงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา, และการบำรุงรักษาเอกสารที่ง่ายขึ้น
ทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ทีมปฏิบัติการ
- กรณีการใช้งาน: การบำรุงรักษาระบบ, การแก้ไขปัญหา, และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน
- เหตุผล: เพิ่มความสามารถในการมองเห็นงานปฏิบัติการ, ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา, และแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมใดก็ตามแม่แบบ Scrumเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างกระดาน Scrum ที่สมบูรณ์แบบได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง
ตัวอย่างกระดานสครัม
แม้ว่าพวกเราหลายคนจะชำนาญในการใช้เครื่องหมายกำกับและเครื่องมือดิจิทัล แต่บางคนยังคงพบว่าการอธิบายแนวคิดโดยใช้บันทึกทางกายภาพนั้นง่ายกว่า
เช่นเดียวกัน คุณสามารถวาดบอร์ดสครัมของคุณบนบอร์ดทางกายภาพได้เช่นกัน แต่บอร์ดสครัมแบบดิจิตอลหรือเสมือนจริงนั้นง่ายต่อการใช้งานกับเครื่องมือสครัมสมัยใหม่
1. กระดานสครัมทางกายภาพ
กระดาน Scrum แบบดั้งเดิมสร้างขึ้นโดยใช้สิ่งของทางกายภาพ เช่น กระดานไวท์บอร์ด, กระดาษโน้ต, บัตร, และปากกา.
คุณสามารถแบ่งกระดาน Scrum ของคุณออกเป็นสามส่วน—งานที่รออยู่ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ใช้กระดาษโน้ตเพื่อกำหนดงานและย้ายงานผ่านสามส่วนนี้เมื่อคุณดำเนินการไป คุณสามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมเช่น ข้อเสนอแนะและการอนุมัติเพื่อให้รายละเอียดมากขึ้น
แม้ว่ากระดาน Scrum แบบดิจิทัลจะได้รับความนิยม แต่กระดานแบบกายภาพยังคงมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับหลายทีม ประสบการณ์การสัมผัสจริงในการย้ายการ์ดบนกระดานอาจให้ความรู้สึกพึงพอใจมากกว่าและเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน การห่างจากหน้าจอสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสนทนา และการมีสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายในทีม นอกจากนี้ กระดานแบบกายภาพยังติดตั้งได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือทักษะทางเทคนิคใดๆ 🙌
2. กระดานสครัมเสมือนจริง
กระดาน Scrum ออนไลน์เป็นเสมือนญาติของกระดาน Scrum แบบดั้งเดิมที่อยู่ในรูปแบบเสมือนจริง มันจำลองคอลัมน์, การ์ด, และกระบวนการทำงานของกระดาน Scrum แบบดั้งเดิม และช่วยให้ทีมสามารถแสดงและติดตามความคืบหน้าของโครงการออนไลน์และแบบเรียลไทม์ได้
ประโยชน์หลักคือการร่วมมือกันแบบเรียลไทม์จากระยะไกล, การทำงานอัตโนมัติ, และการมองเห็นข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถทำได้กับบอร์ดทางกายภาพ.เริ่มต้นกับเทมเพลตการระดมสมองย้อนกลับสปรินต์ของ ClickUp!
วิธีสร้างกระดานสครัม
ตื่นเต้นกับความรวดเร็วและง่ายดายของทุกอย่างใช่ไหม? การสร้างกระดาน Scrum ก็ไม่ต่างกันเลย นี่คือ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างกระดาน Scrum ของคุณเองและนำเทคนิค Agile Scrumไปใช้กับวันทำงานของคุณ 🤩
ขั้นตอนที่ 1: เลือกแพลตฟอร์มของคุณ
ก่อนสร้างบอร์ด Scrum ให้เลือกแพลตฟอร์มที่คุณต้องการสร้างบอร์ดนั้น แพลตฟอร์มควรมีเครื่องมือและเทมเพลต Scrum ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น
เริ่มต้นด้วยคุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเป็นบอร์ด Scrum ออนไลน์ได้ ผู้จัดการทีม Scrum ของคุณสามารถติดตามงานได้อย่างง่ายดายและย้ายงานไปข้างหน้าผ่านกระบวนการได้
ขั้นตอนที่ 2: วางเรื่องราวของผู้ใช้ของคุณ
ระบุเรื่องราวผู้ใช้ที่ชัดเจนและกระชับ เรื่องราวผู้ใช้คือการอธิบายสั้น ๆ และง่าย ๆ ของคุณสมบัติหรือข้อกำหนดจากมุมมองของผู้ใช้ที่ตั้งใจไว้ เรื่องราวผู้ใช้ที่เขียนอย่างถูกต้องจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทำ ไม่ใช่ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง: ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการสามารถติดตามคำสั่งซื้อของฉันได้แบบเรียลไทม์ เพื่อที่ฉันจะทราบว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่
บนกระดาน Scrum ทีมพัฒนาของคุณสามารถประมาณการงานที่ได้รับมอบหมายและความพยายามในการทำให้เรื่องราวของผู้ใช้เป็นจริงได้ และสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ ได้อีก พวกเขาสามารถปรับปรุงเรื่องราวให้ละเอียดขึ้นตามความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและข้อมูลใหม่
ขั้นตอนที่ 3: มอบหมายงาน
หลังจากแบ่งเรื่องราวของผู้ใช้แต่ละเรื่องออกเป็นงานแล้ว งานแต่ละงานก็พร้อมที่จะมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
มุมมองกระดานที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ทำให้การจัดการงานภายในโครงการใด ๆเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถลากและวางงานได้อย่างง่ายดายเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือแม้แต่เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานได้
คุณสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์/ขั้นตอนงาน, กรองงานตามผู้รับผิดชอบ, บันทึกการตั้งค่าบอร์ดของคุณไว้ใช้ในอนาคต, ตรวจสอบความสามารถในการทำงาน,ตรวจหาจุดติดขัด, และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
ขั้นตอนที่ 4: ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณ
สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายงานสามารถติดตาม, ร่วมมือ, และทำงานในเวลาจริงได้
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในแผนงานและเอกสารต่างๆ จัดการการประชุมวางแผนสปรินต์และการติดตามปัญหา ตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน วงจรการพัฒนาทั้งหมดของคุณจะถูกจัดศูนย์ไว้ในศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจร
ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยClickUp AIซึ่งช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างไอเดีย ช่วยให้คุณเขียนเอกสารความต้องการของผลิตภัณฑ์ (PRDs), แผนงาน, ข้อเสนอโครงการ และสรุปต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเร่งกระบวนการของโครงการ 🙌🏼
ขั้นตอนที่ 5: ทำงานให้เสร็จและตรวจสอบ
เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ สครัมมาสเตอร์จะจัดการประชุมทบทวนสปรินต์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและนำบทเรียนที่ได้ไปปรับใช้ในสปรินต์ถัดไป ในระหว่างสปรินต์จะมีการจัดประชุมสครัมประจำวัน (หรือการประชุมแบบยืน) เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของงานที่ส่งไปขออนุมัติ การประชุมทบทวนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานแบบアジล
ข้อดีของการใช้กระดาน Scrum
กระดานสครัมช่วยให้การพัฒนาแบบอไจล์เป็นไปได้โดยให้ความโปร่งใส, ความยืดหยุ่น, ความรับผิดชอบ, และการมุ่งเน้นสำหรับทีม
1. การจัดลำดับความสำคัญและการมุ่งเน้น
กระดาน Scrum ช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบ Agile จัดลำดับความสำคัญของงานตามมูลค่าและเป้าหมายของสปรินท์ ป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมรู้สึกหนักใจหรือเสียสมาธิ
การจำกัดจำนวนงานในแต่ละคอลัมน์ช่วยให้มีสมาธิและป้องกันการสลับบริบท ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
2. ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวที่เพิ่มขึ้น
กระดานสครัมช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นตามข้อเสนอแนะรายวันและการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
การแสดงผลทางภาพของงานส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบในงานของตนเองและร่วมมือกับทีมอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกจากกระดาน Scrum ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับทีมของคุณ
การติดตามความคืบหน้าทางสายตาช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้เสร็จและบรรลุเป้าหมายของสปรินต์
4. ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
กระดาน Scrum ดิจิทัลขั้นสูงมอบตัวชี้วัดและรายงานให้คุณเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างเป็นกลาง
ข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร, การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์, และทิศทางของโครงการ
5. การบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำของกรอบงาน Scrum และความยืดหยุ่นของกระดาน Scrum ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ
การส่งเสริมการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นอย่างมุ่งเน้นและทันเวลา บอร์ดสครัมสามารถช่วยบรรเทาความเครียดและป้องกันการหมดไฟในหมู่สมาชิกทีมได้
กระดานสครัมแตกต่างจากกระดานคัมบังอย่างไร?
ใช่ ทั้งกระดาน Scrum และกระดาน Kanban ล้วนเป็นเครื่องมือการจัดการทีมแบบ Agile ที่ช่วยในการมองเห็นภาพโครงการ แต่ความคล้ายคลึงกันก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้น
1. จุดมุ่งเน้น
- กระดานสครัม: เน้นการทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ ที่มีกำหนดเวลาชัดเจน พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน และส่งมอบผลงานที่สามารถใช้งานได้ในแต่ละช่วงสิ้นสุดของสปรินต์ ดังนั้นคุณจะทำงานเป็นช่วง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
- กระดานคัมบัง: เน้นการไหลอย่างต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญของงานตามคุณค่าและความพร้อมใช้งานของงานนั้น ๆ นี่คือการไหลของงานที่ต่อเนื่องซึ่งมีความยืดหยุ่นในแง่ของลำดับความสำคัญ และดำเนินไปโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน
2. โครงสร้าง
- กระดาน Scrum: ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น
- กระดานคัมบัง: ไม่มีขั้นตอนที่ตายตัว เลนช่วยในการจัดหมวดหมู่ของงาน (เช่น แผนก, ฟีเจอร์, หรือเรื่องราวของผู้ใช้) โดยเน้นการจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่มากเกินไป
3. การวางแผนและการควบคุม
- กระดาน Scrum: ปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนสปรินต์ที่มีเป้าหมายและประมาณการที่กำหนดไว้ ความคืบหน้าจะได้รับการตรวจสอบและปรับในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการทบทวนย้อนหลัง
- กระดานคัมบัง: มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดีกว่า สามารถเพิ่มงานได้ตลอดเวลาและจัดลำดับความสำคัญตามความสามารถในปัจจุบัน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกิดจากการวิเคราะห์การไหลงานเป็นประจำและการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
4. การตัดสินใจ
- กระดานสครัม: การตัดสินใจมักเกิดขึ้นในระหว่างการวางแผนสปรินต์และทบทวนตลอดช่วงสปรินต์ โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้จำกัดหลังจากนั้น
- กระดานคัมบัง: ส่งเสริมการปรับตัวและการจัดลำดับความสำคัญอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลใหม่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเกิดขึ้นทันที
5. ตัวชี้วัดและการวัดผล
- กระดานสครัม: ส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์ สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันเป็นหน่วยที่แน่นแฟ้น
- กระดานคัมบัง: เน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สมาชิกในทีมทำงานอย่างอิสระมากขึ้นในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การไหลของงานโดยรวม
การเลือกใช้Scrum หรือ Kanbanขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการและความชอบของทีม
หากคุณต้องการโครงสร้าง ความสามารถในการคาดการณ์ และการส่งมอบที่บ่อยครั้ง กระดาน Scrum อาจเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ Kanban เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น การไหลอย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวที่รวดเร็วมากกว่า
คุณยังสามารถเลือกใช้วิธีผสมผสานได้เช่นกัน วิธีนี้จะรวมเอาองค์ประกอบของทั้ง Scrum และ Kanban มาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างระบบที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด 🎉
กระดาน Scrum Agile แบบไหนดีที่สุด?
ณ ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งของ ClickUp ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับกรอบงาน Scrum เท่านั้น แต่ยังมอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้กระดาน Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:
- ใช้มุมมองกระดานแบบลากและวางเพื่อย้ายการ์ดงานบนกระดาน Scrum ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สร้างสถานะงานที่กำหนดเองพร้อมคุณสมบัติการจัดเรียง, การกรอง, และการติดแท็ก, ซึ่งช่วยให้การจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ลดการใช้แรงงานด้วยตนเองด้วย 50+ลำดับการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองและรับรายงานภาพที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
- ใช้เทมเพลต Kanban การจัดการงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบงาน ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำงานร่วมกันข้ามทีม
- จัดทำภาพนำเสนอ เพิ่มหรือลบงานได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อมูลที่ซ้ำซากด้วยเทมเพลตแผนงานแบบมุมมองคัมบังของ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
วัตถุประสงค์ของกระดาน Scrum คืออะไร?
กระดาน Scrum ช่วยคุณมองเห็นเส้นทางของโครงการ, รักษาความมุ่งมั่น, ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง, และรู้สึกมีแรงจูงใจ—ทั้งหมดนี้รวมกันนำไปสู่การสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จและร่วมมือกัน
กระดาน Scrum มีลักษณะอย่างไร?
กระดาน Scrum ของคุณสามารถใช้ได้ทั้งสองรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกสะดวก
- กระดาน Scrum แบบกายภาพ: จินตนาการถึงกระดานไวท์บอร์ดจริงในห้องทีม ที่เต็มไปด้วยโน้ตสติ๊กเกอร์สีสันต่างๆ ที่เคลื่อนย้ายระหว่างคอลัมน์ต่างๆ เช่น "Product Backlog" "Sprint Backlog" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว"
- กระดาน Scrum แบบดิจิทัล: คิดถึงอินเทอร์เฟซออนไลน์ที่มีบัตรดิจิทัล บัตรเหล่านี้ถูกกำหนดสีตามลำดับความสำคัญ และเรียงอยู่ในเลนสำหรับคุณสมบัติต่างๆ แถบความคืบหน้าช่วยให้คุณติดตามเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของสปรินต์
กระดาน Scrum แตกต่างจากกระดาน Kanban อย่างไร?
ในเชิงแนวคิดแล้ว พวกมันแตกต่างกันมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้
- กระดานสครัม: คล้ายกับการแข่งขันวิ่งระยะสั้น คุณทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยส่งมอบผลงานที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ คิดถึงโครงสร้าง กำหนดเวลา และความคาดการณ์ได้
- กระดานคัมบัง: คล้ายกับแม่น้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานเคลื่อนที่ไปตามลำดับความสำคัญและความสามารถที่มีอยู่ เน้นความก้าวหน้าอย่างราบรื่น การปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น และการหลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลัง
แน่นอน วิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าคือการลองใช้ด้วยตัวเองClickUpมีเครื่องมือ Scrum และ Kanban หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแบบ Agile ของคุณ!