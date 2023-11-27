หลักสูตรเร่งรัดสำหรับการจัดประชุมแบบสแตนด์อัพให้ประสบความสำเร็จ

"การประชุมครั้งนี้สามารถส่งอีเมลแทนได้" เป็นปัญหาที่แพร่หลายในโลกธุรกิจ อย่าเชื่อคำพูดของเรา—สถิติพูดแทนได้มากกว่าคำพูด:
- การสำรวจผู้บริหารระดับสูง 182 คนพบว่า 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการประชุมไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผล
- พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่งตรวจสอบอีเมล ข้อความ หรือทำหลายอย่างพร้อมกันระหว่างการประชุม
- โดยเฉลี่ยแล้วมีการสูญเสียเวลา 31 ชั่วโมงต่อเดือนไปกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ในแง่ดี การประชุมแบบยืนถือว่าใช้เวลามีประสิทธิภาพมากกว่าการประชุมส่วนใหญ่ ดังนั้นการนำมาใช้จึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงการประชุมที่น่าเบื่อ 🥱
คู่มือนี้จะสอนคุณวิธีการจัดประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบสั้นและกระชับ ที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่เสียเวลาทำงานที่มีค่า
การประชุมแบบยืนคืออะไร?
การประชุมแบบยืนขึ้น (Stand-up Meeting) คือ การเช็คอินสั้นๆ ที่ช่วยให้คุณได้พูดคุยกับทีมของคุณเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้นและงานที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงความท้าทายต่างๆ การประชุมนี้ได้รับความนิยมจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ ระเบียบวิธีแบบ Agileซึ่งเป็นชุดหลักการบริหารโครงการที่เน้น การทำงานร่วมกันข้ามสายงานและวิธีการทำงานแบบวนซ้ำเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 📈
การประชุมแบบยืน โดยทั่วไปจะจัดขึ้นทุกวัน แต่คุณสามารถปรับความถี่ได้ตามลักษณะการทำงานของคุณ การประชุมนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 5 ถึง 15 นาที ซึ่งควรเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการประชุมแบบยืน
กลไกเบื้องหลังการประชุมสแตนด์อัพประจำวันนั้นเรียบง่าย—คุณรวบรวมทีมของคุณและให้พวกเขาผลัดกัน ตอบสามคำถาม:
- "เมื่อวานนี้คุณทำอะไร"
- "วันนี้คุณจะทำอะไร?"
- "มีอะไรที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอยู่หรือไม่?"
นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "Round Robin" แต่คุณก็สามารถใช้วิธี "Walk the Board" ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทั้งทีมจะร่วมกันอภิปรายแต่ละงานบนกระดานตามลำดับที่กำหนดไว้ (โดยทั่วไปจากซ้ายไปขวา)
ให้คิดว่าคำถามข้างต้นเป็นขั้นตอนที่สมาชิกทีมแต่ละคนต้องผ่านเพื่อให้การประชุมได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ. ให้เราอธิบายแต่ละข้ออย่างละเอียดเพื่อให้คุณทราบว่าคุณควรค้นหาอะไรในคำตอบ.
คำถามที่ 1: "คุณทำอะไรเมื่อวานนี้?"
คำถามนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการนอกเหนือจากการบอกเล่าสิ่งที่ทำเสร็จแล้วอย่างชัดเจน มันแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีความเร่งด่วนมากกว่างานที่สามารถรอได้หรือไม่ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 🏃
ในขั้นตอนนี้ คุณยังสามารถ ค้นพบความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น และข้อผิดพลาดในการวางแผนได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรมาก ในขณะที่อีกคนต้องรับงานล้นมือ นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าคุณควรปรับสมดุลการทำงานและจัดสรรปริมาณงานใหม่ให้เหมาะสม
สุดท้าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งพวกเขาจะต้องการสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
อาจมีคนที่ทำภารกิจที่คล้ายกับที่สมาชิกทีมคนอื่นจะทำงานต่อไปเสร็จแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถยื่นมือช่วยเหลือได้
คำถามที่ 2: "วันนี้คุณจะทำอะไร?"
หนึ่งในจุดประสงค์หลักของการประชุมสแตนด์อัพประจำวันคือการกำหนดแนวทางสำหรับวันข้างหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณ คัดกรองงานที่มีคุณค่าต่ำ ได้อย่างเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
สมมติว่าคุณพบช่องโหว่ในการยืนยันตัวตนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากหนึ่งในสมาชิกทีมของคุณบอกว่าแผนเริ่มต้นของวันนั้นคือการทำงานที่ไม่เร่งด่วน เช่น การปรับปรุงโค้ดเก่า คุณสามารถบอกให้พวกเขาเลื่อนงานนั้นไปก่อนและทำงานด้านความปลอดภัยก่อน
การพูดคุยเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นยังช่วยป้องกันความเข้าใจผิดทุกประเภทอีกด้วย ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซ้อนชี้แจงความเชื่อมโยงระหว่างงาน และทำให้มั่นใจว่างานสำคัญได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน ✅
คำถามที่ 3: "มีอะไรที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณหรือไม่?"
ขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมแบบยืนคือการ เปิดเผยและขจัดอุปสรรค เช่น:
- สมาชิกในทีมไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานประจำวัน
- พวกเขาต้องรอให้งานก่อนหน้าที่มอบหมายให้คนอื่นเสร็จสิ้นก่อน
- งานต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะสามารถทำให้เสร็จได้
ส่งเสริมให้ทีมของคุณมีความกระตือรือร้นในการจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆเพื่อให้การสื่อสารที่จำเป็นทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสแตนด์อัพ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำซ้อนและการประชุมที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งเปิดทางให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น 🎯
6 เคล็ดลับสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อจัดการประชุมสั้น ๆ เช่น การประชุมประจำวัน คุณควรทำให้ทุกนาทีมีค่า ⏱️
ด้านล่างนี้คุณจะพบเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อลดการสิ้นเปลืองและทำให้ทุกคนได้รับคุณค่าจากการประชุม คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีที่จะยกระดับการประชุมสั้น ๆ ของคุณไปอีกขั้นด้วยClickUp— แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวทุกขนาด
เคล็ดลับที่ 1: ทำให้เรียบง่าย
การประชุมแบบยืนควรรวดเร็วและมีชีวิตชีวา—รวบรวมทุกคนในที่เดียวกัน ให้พวกเขาตอบคำถามสำคัญสามข้อ แล้วปล่อยให้กลับไปทำงานประจำวันของตน เพื่อรักษาความคล่องตัว ยึดมั่นในกระบวนการที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับเครื่องมือจัดการประชุมที่เรียบง่ายหนึ่งหรือสองอย่าง
คุณไม่มีเวลาที่จะค้นหาเอกสารหรือไฟล์สเปรดชีตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น และติดตามความคืบหน้าของโครงการ— คุณต้องการ ศูนย์กลางข้อมูล ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ClickUp Meetingsช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับความชัดเจนและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองระหว่างการประชุมสแตนด์อัพของคุณ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมและมอบหมายความคิดเห็นได้ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญหลุดรอดไป
ตัวเลือก การแก้ไขขั้นสูง ของ ClickUp ช่วยให้คุณจดบันทึกการประชุม ไฮไลท์จุดสำคัญ และฝังเนื้อหาประเภทต่างๆ เพื่อรวบรวมแนวคิดสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว หากขั้นตอนการทำงานของคุณมีงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การปรับปรุงงานค้างและการตรวจสอบโค้ด คุณสามารถตั้งค่าให้เป็น งานประจำ เพื่อให้ปรากฏโดยอัตโนมัติในการประชุมสแตนด์อัพของคุณ 🔄
เคล็ดลับที่ 2: เลือกเวลา (และยึดมั่นกับมัน)
จัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการประชุมแบบยืนของคุณ และทำให้เป็นเวลาที่สม่ำเสมอ. สิ่งนี้ ช่วยให้มีโครงสร้างและสามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น และเพิ่มการเข้าร่วมประชุม.
สำหรับ เวลา ที่การประชุมควรเกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณควรจัดการประชุมแบบยืน ในตอนเช้า เพื่อให้ทีมของคุณพร้อมสำหรับวันนั้นเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งแรกที่คุณทำ แต่ให้แน่ใจว่าการประชุมจัดขึ้นก่อนที่ทีมของคุณจะพร้อมเริ่มงานจริง
นี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสมาชิกในทีมของคุณกระจายอยู่ทั่วโลก เช้าของคุณอาจเป็นช่วงดึกของใครบางคน ซึ่งทำให้เรื่องต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้น
หากคุณไม่สามารถหาช่วงเวลาที่เหมาะกับทุกคนได้ การประชุมแบบยืนที่ไม่พร้อมกัน อาจเป็นทางเลือกเดียวของคุณ แม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการประชุมแบบเรียลไทม์ แต่ก็ยังดีกว่าการปล่อยให้สมาชิกในทีมบางคนพลาดการประชุมโดยสิ้นเชิง
เคล็ดลับที่ 3: มีภาพรวมที่ครอบคลุมของการประชุมแบบยืนของคุณ
ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานที่ออฟฟิศ แบบไฮบริด หรือทำงานจากระยะไกลทั้งหมด สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการต้องจำสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสแตนด์อัพ—หรือคาดหวังให้ทีมของคุณทำเช่นนั้น ควรมี เอกสารบันทึก ทุกอย่างที่พูดคุยกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน
อย่างน้อยที่สุด คุณควรมีสเปรดชีตเพื่อติดตามการเข้าร่วมงานของสมาชิกแต่ละคน งานที่ได้รับมอบหมาย อุปสรรคที่ขัดขวาง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
แม้ว่าการใช้สเปรดชีตพื้นฐานจะไม่มีอะไรผิด แต่คุณอาจต้องการโซลูชันที่แข็งแกร่งและใช้งานง่ายกว่า ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างระบบทั้งหมดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น หากคุณต้องการความช่วยเหลือเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpอาจเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสั้นๆ ของคุณ
มันมาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อระบบการจัดประชุมของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถ ทำรายการงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง และกำหนดป้ายกำกับความสำคัญเพื่อสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนและจัดการงานเร่งด่วนได้ทันที ⚡
มุมมองคณะกรรมการที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณลงชื่อเข้าประชุมและเห็นงานของสมาชิกแต่ละทีมได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันภาพรวมที่ครอบคลุมนี้กับทีมของคุณ และคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนหรือความเข้าใจผิดในโครงการอีกต่อไป
คุณยังสามารถกระตุ้นให้ทีมกรอกข้อมูลในช่องของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการประชุมสแตนด์อัพที่เกิดขึ้นในเขตเวลาที่แตกต่างกันได้บางส่วน
บอกคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้ทำทันทีที่พวกเขาเริ่มวันของพวกเขา และพวกเขาจะอยู่ในความรับรู้
เคล็ดลับที่ 4: รักษาผู้นำและโครงสร้างที่ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการประชุมแบบยืน คุณควรแต่งตั้งผู้นำที่จะสร้างวาระการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมหากคุณกำลังใช้วิธีการ Scrum—เช่นเดียวกับทีม Agile หลายทีม—นี่น่าจะเป็นScrum Master
หากไม่ใช่ สามารถเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือผู้นำคนอื่นที่ทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายกันได้
สำหรับวาระการประชุม โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้:
- การละลายพฤติกรรมหรือการสนทนาแบบไม่เป็นทางการสั้นๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
- คำถามยืนตอบสามข้อ (หากคุณใช้วิธีการหมุนเวียน)
- การอัปเดตโครงการเบ็ดเตล็ด
- เป้าหมายและรายการดำเนินการ
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น คุณสามารถจัดโครงสร้างการประชุมได้ตามที่ทีมและกระบวนการทำงานของคุณสะดวก
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาวาระการประชุมที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ClickUp Docs—เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยให้คุณสร้างเอกสารทุกประเภทตั้งแต่บันทึกการประชุมอย่างง่ายไปจนถึงวิกิที่ครอบคลุม 📃
ClickUp Docs มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งและการจัดรูปแบบมากมาย คุณสามารถใช้ /คำสั่ง Slash เพื่อเพิ่มบล็อกโค้ด วิดเจ็ต ปุ่มที่คลิกได้ และองค์ประกอบโต้ตอบอื่นๆ ที่ช่วยสร้างวาระการประชุมที่มีชีวิตชีวา
ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ สรุปการประชุม และทำงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยClickUp AI เครื่องมือ AI ที่ทรงประสิทธิภาพนี้สามารถช่วยจัดการงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากแทนคุณ ทำให้คุณมีเวลาเหลือมากขึ้นในการมุ่งเน้นกับเนื้อหาสำคัญของการประชุมอย่างแท้จริง
เคล็ดลับที่ 5: จงมีสมาธิกับเป้าหมายของคุณ
การประชุมแบบยืนที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การเช็คอินธรรมดา—แต่ยังช่วยให้คุณ ติดตามเป้าหมายของสปรินต์ และมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะไม่หลงทาง แต่ละการประชุมควรบอกคุณอย่างชัดเจนว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายแค่ไหนและมีอะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องมีวิธีการแสดงความคืบหน้าที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขดิบๆ หรือการอัปเดตสถานะเท่านั้น สำหรับภาพรวมที่ครอบคลุมและดึงดูดสายตา คุณสามารถใช้ClickUp Goals ได้
ไม่ว่าคุณต้องการติดตาม OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) วงจรสปรินต์ หรือเป้าหมายเฉพาะใดๆ ClickUp Goals มอบ แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างใกล้ชิด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงทุกงานภายในสปรินต์เข้ากับเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งเดียว และแถบความคืบหน้าจะเติมโดยอัตโนมัติเมื่อทีมของคุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นแล้ว คุณยังสามารถสร้างการสรุปความคืบหน้าสำหรับหมุดหมายย่อยภายในเป้าหมายและรับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดได้อีกด้วย 🔔
ด้วย ClickUp Goals ไม่มีที่ว่างสำหรับการคาดเดาและความสับสน กำหนดเป้าหมายของคุณ มอบหมายงานและกำหนดเส้นตาย แล้วคุณจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานค้างของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกินควบคุม
เคล็ดลับที่ 6: จดปัญหาที่ซับซ้อนไว้ก่อน
เมื่อวาน > วันนี้ > อุปสรรค > เสร็จแล้ว!
นี่คือลักษณะของการประชุมแบบยืนที่ควรจะเป็น—ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้ และถึงอย่างนั้น หัวข้อที่ต้องการการหารือเพิ่มเติมก็อาจปรากฏขึ้นได้ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือติดอยู่กับเรื่องเหล่านั้น เพราะนั่นเป็นวิธีที่แน่นอนที่จะทำให้การประชุมยืดเยื้อออกไป 🐌
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้พักประเด็นนี้ไว้ก่อน และบอกสมาชิกในทีมของคุณว่าคุณสามารถพูดคุยเรื่องนี้แยกต่างหากได้หลังจากประชุมสแตนด์อัพเสร็จ วิธีนี้ทุกคนจะมีโอกาสได้พูดคุยคำถามที่จำเป็นทั้งหมด และการประชุมจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
ความท้าทายทั่วไปในการแสดงสแตนด์อัพ (และวิธีเอาชนะ)
แม้จะมีการวางแผนและจัดระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว การประชุมแบบยืนของคุณก็อาจไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการเสมอไป มาดูข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและกลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้กัน 💡
การมาเรียนไม่สม่ำเสมอ
แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนร่วมทีมจะพลาดการประชุมแบบยืนในบางครั้งหากพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่สิ่งนี้ไม่ควรกลายเป็นเรื่องปกติ มันทำลายจุดประสงค์หลักของการประชุมประจำวัน เพราะคุณจะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันโดยปราศจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน ความคืบหน้า และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละคน
เพื่อลดการไม่เข้าร่วมประชุมให้น้อยที่สุด ให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจถึงความสำคัญของสแตนด์อัพ (stand-ups) อย่างชัดเจน สื่อสารคุณค่าของมันให้ชัดเจน และชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เพียงนโยบายที่น่าเบื่ออีกอย่าง แต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ทีม และช่วยให้กระบวนการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น
หากวิธีนี้ไม่ได้ผล คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณด้วยการแนะนำ สิ่งจูงใจและ/หรือมาตรการยับยั้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่เกินความเหมาะสม—ลองนึกถึงสิ่งที่เรียบง่าย เช่น โหลเก็บเงินสำหรับการขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ที่มาทำงานเป็นประจำ 🎖️
การไม่ใช้เวลามีประสิทธิภาพ
มีหลายเหตุผลที่การประชุมของคุณอาจใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- สมาชิกในทีมบางคนกำลังใช้เวลามากเกินไป
- มีการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเกินไป
- คุณกำลังใช้แพลตฟอร์มการจัดการประชุมหรือการสื่อสารทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น ความรับผิดชอบของผู้ดูแล พวกเขาไม่ควรลังเลที่จะหยุดสมาชิกในทีมจากการพูดหากพวกเขาลงรายละเอียดมากเกินไปและทำให้ผู้อื่นเสียเวลา ควรแจ้งให้สมาชิกในทีมแต่ละคนทราบว่ามี เวลาที่กำหนดไว้ สำหรับการตอบคำถามที่จำเป็นและควรตอบอย่างกระชับ ⏲️
อาจมีการเบี่ยงเบนจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในช่วงแรก เนื่องจากทีมยังปรับตัวกับการประชุมแบบสแตนด์อัพอยู่ ให้ระวังสาเหตุหลักของการสูญเสียเวลา และปรับปรุงการประชุมของคุณให้ดีขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป
การสื่อสารที่ติดขัด
ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกสบายใจในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกในทีมกำลังประสบปัญหาในการทำงานให้เสร็จ พวกเขาอาจรู้สึกอายหรือกลัวว่าจะดูไร้ความสามารถหากขอความช่วยเหลือหรือพูดถึงอุปสรรคที่พบเจอ
มีหลายวิธีในการจัดการกับปัญหานี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทำให้สมาชิกในทีมของคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้น หากคุณสังเกตเห็นว่ายังมีใครรู้สึกไม่สบายใจ คุณสามารถ ให้พวกเขาพูดเป็นคนสุดท้าย เพื่อให้ผู้อื่นได้สร้างบรรยากาศก่อน และทำให้สถานการณ์ดูไม่น่ากังวลนัก
หากคุณไม่ได้รับรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้ขอรายละเอียดเหล่านั้นอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมพูดออกมา ผ่านการฝึกฝนและการทำซ้ำ พวกเขาจะพบว่าการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นง่ายขึ้น 🗣️
ลุกขึ้นยืนหยัด!
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะสามารถช่วยปรับกระบวนการทำงานให้กระชับและเพิ่มพลังให้กับทุกขั้นตอนของทีมในการดำเนินงานแต่ละวัน การประชุมสแตนด์อัพที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นยังช่วยสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความกระตือรือร้นให้กับทีมสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจ—จนกว่าจะถึงการประชุมสแตนด์อัพครั้งถัดไป 🤩
ตามที่คุณได้เห็นแล้ว ClickUp สามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เหล่านี้ได้ โดยช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและดำเนินการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย
หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติมากมายและมั่นใจว่าจะไม่เสียเวลาในระหว่างการประชุมสั้น ๆ ของคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้!