12 ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

จำได้ไหมตอนที่แพมจาก "The Office" ชนะรางวัล Dundie สำหรับรองเท้าผ้าใบที่ขาวที่สุด? หรือตอนที่โทบี้ได้รับรางวัลสำหรับ "ความน่ารังเกียจขั้นสุด"?
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย พิธีมอบรางวัล Dundies ประจำปีถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทหนังสือพิมพ์สมมติ Dunder Mifflin ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในรายการโทรทัศน์
แม้ว่า Dundies จะ—ตามคำบอกเล่าทั้งหมด—ดูไร้เหตุผล และรางวัลบางรางวัล (เช่นของ Toby) อาจไม่ได้ดูน่าดึงดูดเป็นพิเศษ แต่พวกเขาก็สามารถจับแก่นแท้ของการยกย่องพนักงานและการส่งเสริมจิตวิญญาณของทีมได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการทำงานแบบไฮบริดและระยะไกลกลายเป็นเรื่องปกติ การจัดพิธีมอบรางวัลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่ ก็แทบไม่มีความหมายอีกต่อไป
โชคดีที่เรามี ซอฟต์แวร์สำหรับยกย่องพนักงาน ที่จะช่วยเพิ่มสีสันแบบเทคโนโลยีให้กับ "การตบหลัง" หรือ "ดาวทอง" แบบเก่าของเรา ⭐️
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึก 12 แอปพลิเคชันสำหรับการยกย่องพนักงานที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ทีมของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เพิ่มขวัญกำลังใจ และรักษาแรงจูงใจไว้ได้—ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศหรืออยู่ห่างไกลทั่วโลก!
การยกย่องพนักงานคืออะไร?
การยกย่องพนักงานไม่ได้หมายถึงการให้คำชมเชยเพียงครั้งคราวว่า "เฮ้ คุณทำได้ดี!" เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ ยอมรับอย่างเปิดเผย ชื่นชม และให้รางวัลแก่ความพยายามของพนักงาน ด้วย
แนวคิดเรื่องการยอมรับพนักงานมีรากฐานมาจากทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ซึ่งบ่งบอกว่าเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางกายภาพ (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย) แล้ว พวกเขามักจะมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความต้องการด้านความนับถือตนเองและการบรรลุศักยภาพของตนเองมากขึ้น เช่น:
- ข้อเสนอแนะเชิงบวก
- การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
- ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- การปรับเงินเดือนและโบนัส
จากมุมมองทางธุรกิจ โปรแกรมการยกย่องพนักงาน ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล ทำให้สมาชิกทีมที่ดีที่สุดของคุณรู้สึกเติมเต็มและเพิ่มการรักษาพนักงาน
ความหมายและประโยชน์ของซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงาน
ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานเป็นโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมจัดการโปรแกรมจูงใจในที่ทำงาน มัน ทำให้กระบวนการวัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตามเป้าหมายของทีมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มการยกย่องพนักงานส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แสดงความก้าวหน้าของบุคคล, และจัดการรางวัลเช่นป้ายรางวัลและบัตรของขวัญ. ประโยชน์ที่เครื่องมือเหล่านี้นำมาสู่ที่ทำงาน ได้แก่:
- วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก: พนักงานมีภาพรวมของระบบรางวัลและสามารถมั่นใจได้ว่าปราศจากอคติหรือความลำเอียง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: สมาชิกในทีมจะมีแนวโน้มที่จะพยายามมากขึ้นเมื่อพวกเขาติดตามความก้าวหน้าของตนไปสู่ความสำเร็จครั้งต่อไป
- การสร้างทีม: พนักงานที่ทำงานทางไกลและในสำนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมมากขึ้นเนื่องจากมีแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว
- พฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า: การปฏิบัติตนของพนักงานสอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมของบริษัทโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงาน?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการยกย่องพนักงาน:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การนำทางและการเข้าถึงที่ง่ายสำหรับพนักงานทุกคน
- การตั้งเป้าหมาย: คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์และKPI ที่ชัดเจนและวัดผลได้
- การปรับแต่ง: ตัวเลือกในการปรับแต่งรางวัลและการยกย่องให้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ HR หรือเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่มีอยู่
- การวิเคราะห์และรายงาน: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประสิทธิภาพและระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ช่วยในการตัดสินใจว่าจะให้รางวัลแก่สมาชิกทีมคนใด
12 ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานที่ดีที่สุด
มาค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสริมโปรแกรมการยกย่องของคุณในภารกิจเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ เราได้คัดสรร ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานที่ดีที่สุด 12 อันดับ ที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณที่หลากหลาย
1.คลิกอัพ
ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการทีมที่เป็นมิตรกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์มากมายที่ช่วยในการจัดการความผูกพันและการให้รางวัลแก่พนักงาน
ClickUp นำคุณสู่เส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ Goals ที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและ KPI ที่สามารถวัดผลได้สำหรับพนักงานแต่ละคน คุณสามารถกำหนดและให้รางวัลความสำเร็จที่ชัดเจนด้วยการ ติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติและรายงานคะแนนพนักงานรายสัปดาห์! ✌️
ClickUp ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเฉลิมฉลองผลงานของแต่ละบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยมุมมองแชท ฟีเจอร์การส่งข้อความในแอปนี้ช่วยรวบรวมหัวข้อสนทนาของทีมไว้ในที่เดียว และสามารถจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ งาน หรือกลุ่มได้ นอกจากนี้ การตอบกลับด้วยอีโมจิและการกล่าวถึงด้วย @ ยังมอบ ความพึงพอใจทันทีสำหรับการยกย่องเพื่อนร่วมงาน!
นอกเหนือจากมุมมองแชทแล้ว ยังมีมุมมองอื่น ๆ มากกว่า 15+ มุมมองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามพนักงานของคุณและรวบรวมรายงานอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น มุมมองปริมาณงาน (Workload view) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดขีดความสามารถสำหรับพนักงานแต่ละคนและติดตามระดับความพยายามของพวกเขาตามเกณฑ์เช่นเวลา, งาน, และคะแนน คุณยังสามารถจัดกลุ่มงานที่สำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญ (Milestones) และให้รางวัลแก่พนักงานเมื่อพวกเขาผ่านจุดตรวจสอบความก้าวหน้าหลัก!
กังวลเกี่ยวกับการรักษาการเชื่อมต่อของทีมที่กระจายอยู่หรือทำงานจากระยะไกลหรือไม่?แพลตฟอร์มนี้ทำให้การทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลายรวมถึงซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลในตัว,โปรแกรมแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือกันและอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เป้าหมาย, แดชบอร์ด, และสกอร์การ์ดรายสัปดาห์ของพนักงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- มุมมองการแชทเพื่อการรับรู้จากเพื่อนร่วมงานทันทีผ่านการส่งข้อความโดยตรง
- เอกสาร ClickUpแบบร่วมมือกันเพื่อแก้ไขร่วมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อน อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น
- แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับการสำรวจความคิดเห็นและการร้องขอ เพื่อติดตามการตอบกลับของพนักงาน
- มากกว่า 1,000 แบบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของทีม (เช่นแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและแบบสำรวจทีม)
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันระยะไกลที่สะดวก
- การสนับสนุนการปฐมนิเทศและการพัฒนาพนักงาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี
- คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Awardco
Awardco เป็น แพลตฟอร์มการจัดการรางวัลอัตโนมัติ ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ฉลองความสำเร็จในการให้บริการ เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการยอมรับพนักงานของ Amazon ซึ่งมอบตัวเลือกรางวัลที่หลากหลายให้กับผู้จัดการในการเลือกใช้
ด้วย Awardco การปรับความสนใจของพนักงานให้สอดคล้องกับงบประมาณการให้ของขวัญและค่านิยมของบริษัทเป็นเรื่องง่าย พนักงานสามารถเลือกรางวัลของตนเองได้เช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
Awardco ให้พนักงานสามารถสะสมคะแนนจากการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถแลกเป็นของขวัญได้ คุณยังสามารถตั้งค่ารางวัลที่กำหนดเองสำหรับวันเกิด การเข้าร่วมงาน และวันครบรอบการทำงานได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Awardco
- โปรแกรมการยกย่องหลายรูปแบบสำหรับองค์กรทุกขนาด
- การเฉลิมฉลองพิเศษผ่านกล่องโบนัสหรือชุดของขวัญที่ออกแบบเฉพาะ
- โปรแกรมจูงใจแบบกำหนดเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเฉพาะของพนักงาน
- ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรแกรมสด การใช้คะแนน และรายละเอียดประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Awardco
- การตั้งค่าแพลตฟอร์มอาจใช้เวลา
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการผสานรวมกับ Amazon ค่อนข้างไม่สะดวก
การกำหนดราคาของ Awardco
- ไลท์: 2,500 ดอลลาร์/ปี
- ไป: 4,000 ดอลลาร์/ปี
- คอร์, พลัส, และโปร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รางวัลและการรีวิวของ Awardco
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (4,000+ รีวิว)
3. น้ำหวาน
Nectar เป็นแพลตฟอร์มที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมโดยให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถแบ่งปันคำชื่นชมที่มีคุณค่าซึ่งจะถูกแปลงเป็นคะแนน Nectar หวานเลย! 🐝
สมาชิกในทีมของคุณจะรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการดูแลอย่างแท้จริงด้วยรางวัลหลากหลายประเภทให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Amazon สินค้าที่ระลึกของแบรนด์บริษัท และโครงการส่งเสริมสุขภาพ
น้ำหวานยังเพิ่ม มิติที่คำนึงถึงสุขภาพ ให้กับการยกย่องพนักงาน โดยให้คุณสามารถให้รางวัลแก่พนักงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมท้าทายด้านสุขภาพได้ แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยม เช่น Slack และMicrosoft Teams
คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน
- บัตรของขวัญหลายร้อยใบเป็นตัวเลือกรางวัล
- สนับสนุนรางวัลที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ
- ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ผ่านการสำรวจแบบรวดเร็ว
- โปรแกรมที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของน้ำหวาน
- การคุ้มครองผลประโยชน์จำกัดในประเทศนอกสหรัฐอเมริกา
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
การกำหนดราคาเนคทาร
- มาตรฐาน: $2. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $4.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาสามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของน้ำหวาน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
4. โบนัสลี่
หากคุณกำลังมีภารกิจในการ ปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานในทีมขนาดใหญ่ Bonusly อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ การตั้งค่าแพลตฟอร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการให้รางวัลนั้นง่ายดาย—โดยปกติใช้เวลาเพียง 1.5 ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือการยกย่องพนักงานนี้
แพลตฟอร์มนี้กระตุ้นการมีส่วนร่วมด้วยอินเทอร์เฟซที่ดูสวยงามคล้ายกับโซเชียลมีเดีย คุณสามารถจูงใจให้เกิดการผลิตผลงาน ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจและโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพได้ แคตตาล็อกรางวัลที่หลากหลายรวมถึงบัตรของขวัญ (จากหลายสิบประเทศ) การบริจาคเพื่อการกุศล และการหยุดงานแบบได้รับค่าจ้าง! 🏖️
ตั้งแต่การผสานรวมกับ Slack ไปจนถึงการรองรับทั้ง Android และ iOS Bonusly ยังคงเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนและทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bonusly
- ตัวเลือกการจัดการรางวัลที่ช่วยประหยัดเวลา
- มีให้บริการทั่วโลกและในหลายภาษา
- แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารสนเทศ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 15 ระบบ
ข้อจำกัดของโบนัส
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำทาง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบโบนัส
- หลัก: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Bonusly
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
5. กูสโต
กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการยกระดับขวัญกำลังใจของทีมคุณอยู่หรือเปล่า? ลองใช้แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกความต้องการของ Guusto สำหรับการยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างบัญชีฟรีและจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณขยายทีม
ด้วย Guusto คุณสามารถรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมจากทั้งพนักงานแนวหน้าและพนักงานออฟฟิศได้ รางวัลและส่วนต่างเน้นมูลค่าเงินจริงแทนที่จะเป็นคะแนน กล่าวคือ 1 ดอลลาร์บนแพลตฟอร์มเท่ากับ 1 ดอลลาร์ในโลกจริง
ด้วยการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน ของขวัญทุกชิ้นจาก Guusto จะมอบให้ในรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดขยะพลาสติก แพลตฟอร์มนี้ยังสนับสนุนโครงการน้ำสะอาดในทุกการส่งของขวัญอีกด้วย 🌊
Guusto มอบรางวัลระดับโลกในกว่า 160 ประเทศ โดยไม่มีขั้นต่ำ, ไม่มีค่าเพิ่ม, ไม่มีค่าขนส่ง, และไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น เป็นตัวเลือกที่โปร่งใสและเข้าถึงได้สำหรับทุกองค์กร!
คุณสมบัติเด่นของ Guusto
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมผู้รับไม่จำกัด
- ตัวเลือกการส่งต่อรางวัลช่วยให้ผู้รับสามารถโอนรางวัลของตนไปยังผู้อื่นได้
- มากกว่า 60,000 สาขาของร้านค้า
ข้อจำกัดของ Guusto
- ตัวเลือกผู้ขายที่จำกัด
- ไม่สามารถเปลี่ยนของขวัญได้เมื่อเลือกแล้ว
ราคาของ Guusto
- ฟรี
- จำเป็น: $80/เดือน สำหรับทีม 35 คน + $2.25/เดือน ต่อสมาชิกเพิ่มเติม
- พรีเมียม: $350/เดือน สำหรับทีม 100 คน + $3.50/เดือน ต่อสมาชิกเพิ่มเติม
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Guusto
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (1,000+ รีวิว)
6. ฉับไว
แพลตฟอร์มการให้ของขวัญที่สนุกสนานและใช้งานง่ายอย่าง Snappy มุ่งเน้นการสร้างความประทับใจผ่านการยอมรับที่ส่วนตัวและมีความหมาย ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความขอบคุณของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ของขวัญที่ปรับแต่งได้ รางวัลอัตโนมัติ และการเสนอชื่อ ❤️🔥
ด้วยคุณสมบัติเช่น คอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดี, ตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนของขวัญ, และเครื่องมือพิเศษสำหรับการวางแผนงบประมาณ, Snappy โดดเด่นเป็นโซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครสำหรับวันเกิด, วันครบรอบ, หรือโอกาสพิเศษใด ๆ
ลดความยุ่งยากในการเลือกของขวัญด้วย ผู้ช่วยเลือกของขวัญด้วย AI จาก Snappy และเลือกของขวัญตามโปรไฟล์ของพนักงาน!
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- รายงานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการให้ของขวัญล่าสุดในที่ทำงาน
- ข้อความขอบคุณที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- แคตตาล็อกที่หลากหลาย ครอบคลุมสินค้า ประสบการณ์ และการพักผ่อนจากกว่า 300 บริษัท
- ผู้ช่วยเลือกของขวัญด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดที่รวดเร็ว
- การป้อนข้อมูลเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ไม่มีตัวเลือกบัตรของขวัญ
ราคาที่รวดเร็ว
- จำเป็น: ฟรี ชำระเงินเฉพาะของขวัญที่รับเท่านั้น
- ระดับสูง: $999/ปี และจ่ายเฉพาะของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์เท่านั้น
- องค์กร: สามารถขอใบเสนอราคาพิเศษได้เมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวที่รวดเร็วทันใจ
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
7. คูลีฟ
Cooleaf เป็นแพลตฟอร์มการยกย่องพนักงานที่ใช้งานง่าย มีสองฟังก์ชันหลัก: ทำให้รางวัล (เช่น ทริป, สินค้า, และคูปองร้านอาหาร) พร้อมใช้งานได้ทันที และส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพ
ใช้ประโยชน์จากการยอมรับของสาธารณชนเพื่อแสดงผลงานที่มีความหมายและช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกมีแรงบันดาลใจ คุณจะได้รับแดชบอร์ดและตัวชี้วัดที่เตรียมไว้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
การเก็บข้อมูลตามความต้องการและการสำรวจสุขภาพที่ทันสมัยของ Coolleaf ช่วยให้คุณสามารถ จับความรู้สึกและข้อเสนอแนะของพนักงานได้ทันที ทำให้เข้าใจปัญหาที่ค้างคาและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cooleaf
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนนการมีส่วนร่วม
- รางวัลอัตโนมัติและปรับแต่งได้สำหรับทุกวาระครบรอบการทำงาน
- กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงสำหรับทีมระยะไกล
- ตัวชี้วัดสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Cooleaf
- ไม่มีตัวเลือกการส่งข้อความโดยตรง
- ยากที่จะหาว่าใคร "ยอมรับ" คุณ
ราคา Cooleaf
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิว Cooleaf
- G2: 4. 9/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
8. เฮ้ทาโก้
หากปรัชญาการทำงานเป็นทีมของคุณคือ "ทุกคนสมควรได้รับทาโก้" คำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับแล้ว!
HeyTaco นำเสนอความแปลกใหม่ที่น่าประทับใจในการตั้งค่าซอฟต์แวร์การให้รางวัลพนักงาน โดยใช้ "ทาโก้" เป็นสกุลเงินสนุกและน่าสนใจแทนคะแนนสะสม ซึ่งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับในทีมที่มีชีวิตชีวาและร่าเริง ซึ่งสอดคล้องกับพนักงานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี
พนักงานให้และรับทาโก้เสมือนจริง, ฉลองความสำเร็จของกันและกัน, และไต่ขึ้นกระดานผู้นำในรูปแบบเกม 🌮
แพลตฟอร์มรางวัลนี้มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ในตัวเพื่อช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มและรูปแบบการให้และรับทาโก้
HeyTaco คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- HeyTaco bot ช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความชื่นชมต่อเพื่อนร่วมงานผ่านอินเทอร์เฟซแชทที่เป็นมิตร
- ลำดับชั้นของทาโก้เปิดโอกาสให้มีการบรรลุผลสำเร็จในระดับต่าง ๆ รวมถึงซูเปอร์ทาโก้และซอสฮาลาปิโน่
- แคตตาล็อกในตัวสำหรับรางวัลเชิงประสบการณ์หลากหลายประเภท
- ผสานการทำงานกับSlack และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ HeyTaco
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรกเกินไป
- อาจมีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์การนำทาง
HeyTaco ราคา
- ทีม: $3.00/เดือน ต่อผู้ใช้ที่เพิ่มด้วยตนเอง
- ทุกคน: $3.00/เดือน ต่อผู้ใช้ที่เพิ่มโดยอัตโนมัติ
HeyTaco คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
9. ขอชื่นชม
Kudos เป็นซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานแบบโต้ตอบระดับนานาชาติที่ เน้นการยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานและให้บริการที่ปรึกษาที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่น่าสนใจ
ในบรรดาคุณสมบัติที่โดดเด่น เราชอบรายงานการวิเคราะห์บุคลากรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากที่สุด มันช่วยให้คุณติดตามขวัญกำลังใจของพนักงานและคาดการณ์การลาออกของพนักงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Kudos
- มีให้บริการในแปดภาษา ทำให้สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับทีมนานาชาติ
- ชุดเครื่องมือการยกย่องครบครันทั้งเวอร์ชันเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ Kudos
- พนักงานจำเป็นต้องสะสมคะแนนจำนวนมากเพื่อแลกเป็นเงินสด
การกำหนดราคาแบบคูดัส
- กำหนดเอง: ติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว Kudos
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
10. โม
"เฮ้ บ็อบบี้ ยินดีด้วยนะที่ทำงานครบสิบปีแล้ว—นี่บัตรของขวัญนะ บ๊ายบาย!"
ไม่ชอบระบบรางวัลที่ถูกบังคับและดูเป็นทางการ? โมเน้นที่ การทำให้กระบวนการยอมรับมีความคิดสร้างสรรค์และส่วนตัวมากขึ้น
ในขณะที่ Mo มอบรางวัลที่เป็นสิ่งของ เช่น บัตรของขวัญ จุดมุ่งหมายหลักคือการติดตามชัยชนะรายสัปดาห์และเฉลิมฉลองประสบการณ์หรือ "ช่วงเวลา" ที่แบ่งปันร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่มีคุณค่าของคุณ แนวคิดเบื้องหลังซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานนี้คือเพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าคุณใส่ใจอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mo
- เครื่องมือผู้ช่วยจะเตือนนายจ้างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับโอกาสสำคัญและความสำเร็จของพนักงาน พร้อมทั้งกระตุ้นให้นายจ้างแสดงความชื่นชม
- รางวัลที่กำหนดเองมากมาย
ไม่มีข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเค้าโครงการนำทางซับซ้อนเกินไป
ราคา Mo
- เริ่มต้น: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยกระดับ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาสามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว Mo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
11. สลาค
แม้ว่า Slack จะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเป็นหลัก แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการยกย่องพนักงานได้เช่นกัน โดยการสร้าง ช่องทางเฉพาะสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จทางอาชีพ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถชื่นชมซึ่งกันและกันในที่สาธารณะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับการยกย่องทีมได้ โดยเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน เช่น ตารางผู้นำ, การเสนอชื่อ, และรางวัล ภายในสภาพแวดล้อมของ Slack
- การสนทนาแบบมีหัวข้อช่วยให้การพูดคุยเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ Slack
- ข้อความและการส่งเสียงทักทายอาจติดตามได้ยากในพื้นที่ทำงานที่วุ่นวาย
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
12. รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
Bucketlist เป็นแพลตฟอร์มการยกย่องพนักงานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและความสามารถในการ ปรับโปรแกรมให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ มันมอบรางวัลทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งรวมถึงที่จอดรถลับและใช้รถบริษัทเป็นเวลาหนึ่งเดือน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
- แผนราคาที่สามารถต่อรองได้
- นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนการพบปะทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์เพื่อสร้างทีม
ข้อจำกัดของรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
- คะแนนต่ำสุดที่มอบให้สำหรับวันครบรอบการทำงาน
ราคาแบบในรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
- กำหนดเอง: ติดต่อทีมขายเพื่อขอแผนที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวในรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
สุดยอดกลยุทธ์การเติบโต: สร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมและการขอบคุณ
ตามการศึกษาของ Harvard Business Review พฤติกรรมที่เป็นพิษในที่ทำงานเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เครียด การฝึกความกตัญญูช่วยอย่างมากในการ ลดความขัดแย้งในทีม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงสุขภาพจิตของพนักงาน
เราได้สำรวจซอฟต์แวร์การให้รางวัลพนักงานที่ยอดเยี่ยมถึง 12 ตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากทีมของคุณ หลายตัวในรายการของเรามีแผนให้บริการฟรีและตัวเลือกให้ทดลองใช้ ดังนั้นอย่าลังเลที่จะตรวจสอบและเริ่มสร้างวัฒนธรรมการให้รางวัลในที่ทำงานที่มีความสุขมากขึ้นในวันนี้! 🍀
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ทำไมไม่เริ่มต้นที่จุดสูงสุดของรายการ—สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มตอบแทนทีมของคุณ