การปรับปรุงแดชบอร์ดเพื่อติดตามการทำงานจากทุกมุมมอง

ธุรกิจกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและติดตามเป้าหมายด้วยความแม่นยำมากกว่าที่เคย ด้วยการทำเช่นนี้ พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายนั้นมีส่วนช่วยต่อความสำเร็จโดยรวมของพวกเขา
นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Dashboardsมีความสำคัญอย่างยิ่ง—พวกมันดึงข้อมูลโครงการจาก Workspace ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความคืบหน้าและประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ทันที ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามงาน ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และทำให้ทุกคนรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
การสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัวเพื่อรับข้อมูลอัปเดตของโครงการเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้ว การรวมศูนย์ข้อมูลเป็นทางเลือกใหม่ ✨
ความสำเร็จของคุณ ถ่ายทอดเป็นภาพ
แดชบอร์ดของ ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม โดยให้มุมมองโครงการที่ครอบคลุมและระดับสูงโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมการทำงานร่วมกันสำหรับทีมสมัยใหม่ที่มีการทำงานข้ามสายงาน
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันการอัปเดตใหม่ที่หลายคนเรียกร้องมากที่สุด แต่ละการปรับปรุงได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และมอบความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ให้คุณ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ดของคุณ
มาเริ่มกันเลย:
1. การเจาะลึก: เจาะลึกข้อมูลของคุณให้มากขึ้น
เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการปฏิบัติ และด้วย Drill-down ผู้ใช้สามารถบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย
โดยการคลิกที่แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแบตเตอรี่, หรือบัตรคำนวณ, ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขงานที่ช่วยสร้างแผนภูมิได้
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดเฉพาะของงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถระบุจุดติดขัด ระบุรูปแบบและแนวโน้ม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด
หมายเหตุ: บัตรแผนภูมิแท่งจะรองรับการเจาะลึกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย!
2. ช่วงเวลาการหมุนเวียน: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
การอัปเดตการ์ดตามเวลาแบบแมนนวลกลายเป็นอดีตไปแล้วอย่างเป็นทางการ! Rolling Time Period ช่วยให้คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาของคุณในช่วงเวลาที่ชัดเจนได้
เมตริกที่แสดงจะอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องปรับช่วงเวลาด้วยตนเองทุกสัปดาห์อีกต่อไป ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีการใช้งานช่วงเวลาแบบหมุนเวียน:
- บั๊กที่ถูกรายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
- ตั๋วการสนับสนุนที่ได้ถูกส่งมาในเดือนที่ผ่านมา
- คำขอการออกแบบที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา
บอกลาเอกสารรายงานล้าสมัย และต้อนรับการติดตามอัตโนมัติ ⏱️
3. ตัวกรองกลุ่มผสม: ปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดของคุณ
การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการรายงาน นั่นคือเหตุผลที่เราได้แนะนำตัวกรองกลุ่มผสม (Mixed Group Filters) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถรวมตัวดำเนินการ "และ" (And) และ "หรือ" (Or) ได้ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการดูงานที่อยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงและมีวันที่ครบกำหนดในวันนี้หรือก่อนหน้านั้น รวมถึงงานที่มีวันที่เริ่มต้นในวันนี้หรือก่อนหน้านั้นเช่นกัน คุณสามารถทำได้โดยใช้ตัวกรองที่มีลักษณะดังนี้:
(วันที่ครบกำหนดคือวันนี้หรือก่อนหน้า) หรือ (วันที่เริ่มต้นคือวันนี้หรือก่อนหน้า) และสถานที่...
ระดับการปรับแต่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่เฉพาะเจาะจงสูงซึ่งตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
4. การ์ดสปรินต์ใหม่: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
ปิดท้ายรายการการปรับปรุงแดชบอร์ดของเราด้วย Sprint Cards ใหม่สามใบ! แต่ละใบจะมอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ให้กับทีมซอฟต์แวร์ในการติดตามเป้าหมายของสปรินต์และตรวจสอบความคืบหน้าของทีม
บัตรแสดงการเผาไหม้ 🔥
ดูว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามสิ่งที่ได้ตกลงไว้หรือไม่
บัตรเบิร์นอัพ 🔥
มองเห็นภาพรวมของงานที่เสร็จสิ้นแล้วและขอบเขตทั้งหมดของโครงการ
บัตรความเร็ว 🏃♀️
วัดค่าเฉลี่ยของงานที่ทีมของคุณทำเสร็จใน 3 ถึง 10 สปรินต์ล่าสุด และปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์
บัตรใหม่เหล่านี้สนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการช่วยให้คุณติดตามสปรินต์ในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เพียงเพิ่มบัตรนี้ลงในแดชบอร์ดของคุณ แล้วคุณก็พร้อมที่จะรายงานได้อย่างราบรื่น 📈
กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ที่แดชบอร์ดใกล้คุณ: บัตรรายการงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
สุดท้ายนี้ เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่ออัปเกรดการ์ดแดชบอร์ดที่ใช้บ่อยที่สุดของเรา: รายการงาน!
การปรับปรุงนี้จะช่วยขจัดความจำเป็นที่คุณต้องออกจากแดชบอร์ดไปยังรายการแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงานโครงการ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่ คุณจะสามารถ:
- แก้ไขงานและงานย่อยในบรรทัด
- ปรับแต่งมุมมองของคุณ
- ค้นหาภารกิจ
มันจะเหมือนกับการมีมุมมองรายการแบบฝังเต็มรูปแบบในแดชบอร์ดของคุณ! โปรดติดตามการอัปเดตนี้และอัปเดตอื่นๆ ที่จะมาในแดชบอร์ดเร็วๆ นี้ 👀
สร้างแดชบอร์ดในฝันของคุณ
ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการหรืออัปเดตเป้าหมายของบริษัทหรือไม่? แดชบอร์ดสามารถช่วยได้!
แดชบอร์ดของ ClickUp มอบมุมมองแบบ 360 องศาของงานให้กับผู้ใช้ เมื่อเราเข้าสู่ครึ่งปีหลัง ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่านี้ในการตรวจสอบว่าคุณกำลังติดตามเป้าหมายปี 2023 ของคุณอยู่หรือไม่
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของคุณ ประสานงานกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และติดตามความคืบหน้าของบริษัทของคุณได้อย่างทันท่วงที
เริ่มต้นตอนนี้และสัมผัสประโยชน์ของแดชบอร์ด ClickUp ได้เลยวันนี้!