การปรับปรุงแดชบอร์ดเพื่อติดตามการทำงานจากทุกมุมมอง

Hemant Kumar
Hemant Kumar
19 กรกฎาคม 2566

ธุรกิจกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและติดตามเป้าหมายด้วยความแม่นยำมากกว่าที่เคย ด้วยการทำเช่นนี้ พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายนั้นมีส่วนช่วยต่อความสำเร็จโดยรวมของพวกเขา

นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Dashboardsมีความสำคัญอย่างยิ่ง—พวกมันดึงข้อมูลโครงการจาก Workspace ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความคืบหน้าและประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ทันที ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามงาน ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และทำให้ทุกคนรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัวเพื่อรับข้อมูลอัปเดตของโครงการเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้ว การรวมศูนย์ข้อมูลเป็นทางเลือกใหม่ ✨

ความสำเร็จของคุณ ถ่ายทอดเป็นภาพ

แดชบอร์ดของ ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม โดยให้มุมมองโครงการที่ครอบคลุมและระดับสูงโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมการทำงานร่วมกันสำหรับทีมสมัยใหม่ที่มีการทำงานข้ามสายงาน

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันการอัปเดตใหม่ที่หลายคนเรียกร้องมากที่สุด แต่ละการปรับปรุงได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และมอบความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ให้คุณ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ดของคุณ

มาเริ่มกันเลย:

1. การเจาะลึก: เจาะลึกข้อมูลของคุณให้มากขึ้น

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการปฏิบัติ และด้วย Drill-down ผู้ใช้สามารถบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย

การปรับปรุงแดชบอร์ด ClickUp แผนภูมิวงกลมแยกส่วน
ใช้การเจาะลึกในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อเปลี่ยนหรืออัปเดตงานภายในแผนภูมิเพื่อการแก้ไขที่ราบรื่น

โดยการคลิกที่แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแบตเตอรี่, หรือบัตรคำนวณ, ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขงานที่ช่วยสร้างแผนภูมิได้

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดเฉพาะของงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถระบุจุดติดขัด ระบุรูปแบบและแนวโน้ม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด

หมายเหตุ: บัตรแผนภูมิแท่งจะรองรับการเจาะลึกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย!

2. ช่วงเวลาการหมุนเวียน: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

การอัปเดตการ์ดตามเวลาแบบแมนนวลกลายเป็นอดีตไปแล้วอย่างเป็นทางการ! Rolling Time Period ช่วยให้คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาของคุณในช่วงเวลาที่ชัดเจนได้

แดชบอร์ด ClickUp การปรับปรุง ช่วงเวลาการดำเนินการต่อเนื่อง
อัปเดตและปรับช่วงเวลากับคำขอหรือตั๋วที่เข้ามาโดยอัตโนมัติด้วย Rolling Time Period ในแดชบอร์ด ClickUp

เมตริกที่แสดงจะอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องปรับช่วงเวลาด้วยตนเองทุกสัปดาห์อีกต่อไป ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีการใช้งานช่วงเวลาแบบหมุนเวียน:

  • บั๊กที่ถูกรายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
  • ตั๋วการสนับสนุนที่ได้ถูกส่งมาในเดือนที่ผ่านมา
  • คำขอการออกแบบที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

บอกลาเอกสารรายงานล้าสมัย และต้อนรับการติดตามอัตโนมัติ ⏱️

3. ตัวกรองกลุ่มผสม: ปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดของคุณ

การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการรายงาน นั่นคือเหตุผลที่เราได้แนะนำตัวกรองกลุ่มผสม (Mixed Group Filters) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถรวมตัวดำเนินการ "และ" (And) และ "หรือ" (Or) ได้ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ตัวกรองกลุ่มผสมในแดชบอร์ด ClickUp
ตัวกรองกลุ่มผสมใหม่ในแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและกำหนดเองได้มากขึ้นด้วยตัวดำเนินการ "และ" และ "หรือ"

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการดูงานที่อยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงและมีวันที่ครบกำหนดในวันนี้หรือก่อนหน้านั้น รวมถึงงานที่มีวันที่เริ่มต้นในวันนี้หรือก่อนหน้านั้นเช่นกัน คุณสามารถทำได้โดยใช้ตัวกรองที่มีลักษณะดังนี้:

(วันที่ครบกำหนดคือวันนี้หรือก่อนหน้า) หรือ (วันที่เริ่มต้นคือวันนี้หรือก่อนหน้า) และสถานที่...

ระดับการปรับแต่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่เฉพาะเจาะจงสูงซึ่งตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ

4. การ์ดสปรินต์ใหม่: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น

ปิดท้ายรายการการปรับปรุงแดชบอร์ดของเราด้วย Sprint Cards ใหม่สามใบ! แต่ละใบจะมอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ให้กับทีมซอฟต์แวร์ในการติดตามเป้าหมายของสปรินต์และตรวจสอบความคืบหน้าของทีม

บัตรแสดงการเผาไหม้ 🔥

ดูว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามสิ่งที่ได้ตกลงไว้หรือไม่

ตัวอย่างบัตรการเผาไหม้ในแดชบอร์ด ClickUp
บัตรแสดงการติดตามงานแบบกำหนดเองในแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับชั่วโมงหรือคะแนนสปรินต์ที่คุณวางแผนไว้แต่แรก

บัตรเบิร์นอัพ 🔥

มองเห็นภาพรวมของงานที่เสร็จสิ้นแล้วและขอบเขตทั้งหมดของโครงการ

ตัวอย่างบัตรเบิร์นอัพในแดชบอร์ด ClickUp
บัตรการเผาไหม้ในแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถดูแนวโน้มของคุณในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์หรือโครงการ

บัตรความเร็ว 🏃‍♀️

วัดค่าเฉลี่ยของงานที่ทีมของคุณทำเสร็จใน 3 ถึง 10 สปรินต์ล่าสุด และปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์

บัตรความเร็วสปรินต์ในแดชบอร์ด ClickUp
บัตรความเร็วสปรินท์ของ ClickUp ในแดชบอร์ดช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นในการคาดการณ์โครงการ

บัตรใหม่เหล่านี้สนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการช่วยให้คุณติดตามสปรินต์ในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เพียงเพิ่มบัตรนี้ลงในแดชบอร์ดของคุณ แล้วคุณก็พร้อมที่จะรายงานได้อย่างราบรื่น 📈

กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ที่แดชบอร์ดใกล้คุณ: บัตรรายการงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

สุดท้ายนี้ เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่ออัปเกรดการ์ดแดชบอร์ดที่ใช้บ่อยที่สุดของเรา: รายการงาน!

การปรับปรุงนี้จะช่วยขจัดความจำเป็นที่คุณต้องออกจากแดชบอร์ดไปยังรายการแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงานโครงการ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่ คุณจะสามารถ:

  • แก้ไขงานและงานย่อยในบรรทัด
  • ปรับแต่งมุมมองของคุณ
  • ค้นหาภารกิจ

มันจะเหมือนกับการมีมุมมองรายการแบบฝังเต็มรูปแบบในแดชบอร์ดของคุณ! โปรดติดตามการอัปเดตนี้และอัปเดตอื่นๆ ที่จะมาในแดชบอร์ดเร็วๆ นี้ 👀

สร้างแดชบอร์ดในฝันของคุณ

ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการหรืออัปเดตเป้าหมายของบริษัทหรือไม่? แดชบอร์ดสามารถช่วยได้!

แดชบอร์ดของ ClickUp มอบมุมมองแบบ 360 องศาของงานให้กับผู้ใช้ เมื่อเราเข้าสู่ครึ่งปีหลัง ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่านี้ในการตรวจสอบว่าคุณกำลังติดตามเป้าหมายปี 2023 ของคุณอยู่หรือไม่

ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของคุณ ประสานงานกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และติดตามความคืบหน้าของบริษัทของคุณได้อย่างทันท่วงที

เริ่มต้นตอนนี้และสัมผัสประโยชน์ของแดชบอร์ด ClickUp ได้เลยวันนี้!