วิธีที่ธุรกิจสามารถช่วยพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ไม่ว่าผู้คนจะทำงานจากที่บ้าน ในสำนักงาน หรือในรูปแบบผสมผสานใด ๆ ธุรกิจต่าง ๆ ก็มักมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ—นั่นคือจำนวนสินค้าหรือบริการที่พนักงานสามารถผลิตหรือให้บริการได้ในแต่ละชั่วโมง
มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายแล้ว: พนักงานในสหรัฐอเมริกาโดยรวมมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 164% เมื่อเทียบกับปี 1948 ตามการวิเคราะห์ล่าสุดโดยสถาบันนโยบายเศรษฐกิจ
แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีขีดจำกัดต่อสิ่งที่เคยได้ผลในอดีต: ในปี 2022 ผลผลิตของแรงงานสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทำให้ค่าจ้างรายชั่วโมงที่แท้จริงลดลงมากกว่า 3% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สาม ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงาน
ClickUpได้วิเคราะห์งานวิจัยชั้นนำและการศึกษาที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และรวบรวมรายการวิธีการที่มีศักยภาพในการช่วยพนักงานให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
20 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความสำเร็จตรงเวลา
หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ และบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่ประหยัดเวลาจาก ClickUp
เพิ่มเงินเดือน
การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ— ค่าจ้างเฉลี่ยที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 24 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในปี 2022— ได้เป็นวิธีการสำคัญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสำหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงอัตราการผลิต.
ในขณะที่หลายรัฐและวอชิงตัน ดี.ซี.ได้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลกลางยังคงอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงตั้งแต่ปี 2009 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2021 สำนักงานสถิติแรงงานพบว่าผลผลิตของแรงงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี
"ในระดับประเทศ ผลผลิตแรงงานเติบโตเร็วกว่าค่าตอบแทนเล็กน้อย" สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงาน ดังนั้น แม้ว่าค่าจ้างจะไม่เพิ่มขึ้นเสมอไป แต่แรงงานก็มีความสามารถในการผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลกำไรขององค์กรอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่านี้ ด้วยการสร้างความประหลาดใจให้กับพนักงานด้วยการขึ้นเงินเดือน
รายงานจากHarvard Business Reviewปี 2018 ระบุว่า "งานวิจัย... พบว่าเมื่อบริษัทให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด พนักงานมักจะตอบแทน [การกระทำนั้น] ด้วยการทำงานหนักกว่าที่จำเป็น (แม้ว่าพวกเขาจะไม่กังวลว่าจะถูกไล่ออกก็ตาม)"
ส่วนหนึ่งของการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การจัดการในปี 2016 ที่ระบุว่า "ของขวัญที่ไม่คาดคิด" สร้างความตอบแทนให้กับพนักงานต่อบริษัทของตน และกระตุ้นให้พวกเขาอยู่ในงานที่มีเงินเดือนดี—ตราบใดที่งานที่มีเงินเดือนสูงเหล่านั้นยังคงจ่ายเงินมากกว่าคู่แข่ง
มีส่วนร่วมกับทุกคน
พนักงานที่รู้สึกมีพลังและตื่นเต้นกับงานของตน—ซึ่งมักถูกวัดจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน—มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นจรรยาบรรณในการทำงานที่มุ่งมั่นมากขึ้น และการอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานขึ้น ตามข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการQualtrics
Gallup พบว่าประสิทธิภาพในการขายเพิ่มขึ้น 18%เมื่อพนักงานมีความผูกพันกับงานหรือมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในงานและสถานที่ทำงานของพวกเขา แต่การสำรวจของบริษัทยังพบว่าเพียง 33% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่รู้สึกผูกพันกับงานในปี2022
วิธีหนึ่งในการเพิ่มการมีส่วนร่วม—และในทางกลับกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—คือการขอให้พนักงานติดตามผลงานของตนเอง สำหรับพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลัก—เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเขียน และนักวิจัย—การติดตามความพยายามของตนเองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยช่วยให้พวกเขา "เข้าใจและสะท้อนถึงวิธีที่พวกเขาใช้เวลา"ตามการศึกษาทางวิชาการในปี 2019
34 กิจกรรมสร้างทีมเพื่อรวมพลังทีมของคุณ
สำรวจรายการกิจกรรมสร้างทีมที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารในทีม
ปฏิเสธสำนักงานแบบเปิด, ยอมรับความโดดเดี่ยว
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสำนักงานแบบเปิดโล่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยทำให้พนักงานมีสิ่งรบกวนและการขัดจังหวะมากมาย การศึกษาทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในปี 2020 พบว่าพนักงานที่ทำงานในห้องส่วนตัวมีประสิทธิภาพดีกว่าพนักงานในสำนักงานแบบเปิดโล่งถึง14%ในงานที่ต้องใช้ความคิด
แท้จริงแล้ว การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลในช่วงการระบาดของโรคได้ก่อให้เกิดการกล่าวอ้าง—และมีหลักฐานสนับสนุน—ว่าพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาเดินทางน้อยลง มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองมากขึ้น และมีเวลามุ่งเน้นกับงานของตนเองมากขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับเพื่อนร่วมงานเต็มห้อง
แน่นอนว่าวิธีหนึ่งที่นายจ้างสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้สูงได้คือการอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านต่อไป แต่หากพนักงานบางคนจำเป็นต้องมาทำงานที่สำนักงานอย่างน้อยบางเวลา นายจ้างก็ยังสามารถรักษาผลผลิตให้สูงได้โดยการจัดให้มีห้องทำงานส่วนตัวและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน
โบนัส:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงาน
10 วิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงมารยาทในการประชุมของคุณ
กำหนดบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพและสร้างมาตรฐานสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพด้วยรายการ 10 อันดับแรกเกี่ยวกับมารยาทในการประชุมออนไลน์
วันไม่มีประชุม
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ การประชุมนี้สามารถส่งอีเมลแทนได้เป็นทั้งมีมและคำวิจารณ์ที่จริงจังเกี่ยวกับการจัดการเวลา การที่สมาชิกในทีมตรวจสอบความคืบหน้าของงานร่วมกันและรับทราบความสำคัญ ตารางเวลา และความพร้อมของแต่ละคนถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นโดยไม่ต้องให้ทุกคนนั่งล้อมโต๊ะหรือรวมตัวกันทาง Zoom นักวิจัยแนะนำให้ตั้งช่อง Slack สำหรับการทำงานพร้อมคำถามหรือหัวข้อสนทนา โดยกำหนดเวลาให้ตรงกันในแต่ละวัน โดยทั่วไปแล้วการประชุมที่น้อยลงจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ตามการวิจัยของ Harvard Business Review
อีกวิธีหนึ่งในการลดโอกาสการประชุมคือการประกาศวันทั่วทั้งบริษัทที่ไม่มีประชุม—ไม่ใช่สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือแม้แต่กับลูกค้า การศึกษาของ MIT Sloan Management Review ในปี 2022 พบว่าการมีวันปลอดการประชุมหนึ่งวันต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้พวกเขารู้สึกเครียดน้อยลงและถูกควบคุมงานน้อยลง
ประโยชน์อื่น ๆ ของวันไม่มีประชุม ได้แก่ เวลาที่เพิ่มขึ้นสำหรับการมุ่งเน้นกับงาน และส่งเสริมให้ทุกคนคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการประชุมมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการประชุมเกิดขึ้น พวกมันก็จะกลายเป็น "เฉพาะเจาะจง, มีประสิทธิภาพ, และมีความรับผิดชอบ" ตามคำกล่าวของกอร์ดอน เจนกินส์ ผู้ให้คำปรึกษาการจัดการองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ClickUp
เป็นที่ชัดเจนว่ามีหลายมาตรการที่นายจ้างสามารถดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน การเพิ่มค่าตอบแทนให้พนักงานการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการยอมรับการทำงานทางไกล ร่วมกับการกำหนดวันทำงานที่ปราศจากการประชุมในแต่ละสัปดาห์ เป็นเพียงไม่กี่วิธีในการสนับสนุนพนักงานของคุณ
แน่นอนว่าแนวคิดเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ทีมของคุณมีสิ่งที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จและทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรเช่น ClickUpที่มอบคุณสมบัติทรงพลังหลายร้อยอย่างและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ นั่นหมายความว่าผู้ใช้ทุกคน ทีม หรือองค์กรสามารถปรับแต่ง ClickUp ได้ตามต้องการเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครและซับซ้อน ความชอบในการทำงาน และความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ความยืดหยุ่นไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนด้วยชุดตัวเลือกที่ครอบคลุมของ ClickUp ลองใช้ดูวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและดูว่ามันสามารถปลดล็อกสิ่งมหัศจรรย์อะไรได้บ้างสำหรับองค์กรของคุณทั้งหมด