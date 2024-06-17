10 แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มันยากที่จะหาเวลาว่างจากวันที่ยุ่งของคุณเพื่อเข้าร่วมการประชุม—นั่นคือเวลาที่คุณไม่มีวันได้กลับคืนมา! ดังนั้นคุณต้องการให้แน่ใจว่าทุกการประชุมมีประสิทธิภาพและไม่มีสิ่งสำคัญใดถูกลืม
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการวางแผนอย่างดีจดบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน แล้วแปลงบันทึกเหล่านั้นเป็นรายงานการประชุมที่ทุกคนสามารถอ้างอิงได้ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก—เว้นแต่คุณจะใช้แม่แบบบันทึกการประชุม
มาดูกันว่าแม่แบบบันทึกการประชุมสามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณได้อย่างไร จากนั้นเราจะสำรวจแม่แบบสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการรูปแบบสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม หรือการประชุมคณะกรรมการ ก็มีแม่แบบที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน 😊
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกการประชุม?
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมเป็นเครื่องมือที่สะดวกแทนแอปบันทึกการประชุม. มันให้คุณโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเขียนบันทึกการประชุมของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ. การปฏิบัติตามรูปแบบของแบบฟอร์มยังช่วยให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นก่อนเวลา.
แม่แบบบันทึกการประชุมมีหัวข้อสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณบันทึกประเด็นสำคัญทั้งหมด รวมถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นและขั้นตอนต่อไปที่วางแผนไว้
คุณสามารถแก้ไขบันทึกการประชุมของคุณได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนให้เป็นเอกสารบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการได้ 📃
ให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดโดยการแบ่งปันบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการของคุณกับสมาชิกทีมที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกทีมที่ไม่ได้เข้าร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ลูกค้าหรือกรรมการบริษัท การใช้แบบฟอร์มบันทึกการประชุมยังช่วยให้คุณสามารถทบทวนบันทึกการประชุมครั้งก่อน ๆ ได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจในอนาคต
แต่สิ่งใดล่ะที่ทำให้เป็นแบบบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพ? มาดูกันให้ละเอียดเพื่อให้คุณรู้ว่าควรค้นหาอะไร 👀
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกการประชุมและบันทึกการประชุมที่ดี?
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมหรือบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเช่นนี้:
- โครงสร้างที่ปฏิบัติตามรูปแบบโดยประมาณของวาระการประชุมและให้ผู้จดบันทึกการประชุมสามารถติดตามการไหลของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลสำคัญของการประชุม เช่น เวลา วันที่ และเป้าหมายของการประชุม เพื่อให้ทุกคนทราบว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไร
- ส่วนสำหรับระบุผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ขาดประชุม รายการวาระการประชุม ประเด็นการหารือหลัก ข้อสรุปและประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม และการดำเนินการต่อไป
- เครื่องมือ AIสำหรับคัดเลือกประเด็นสำคัญและสรุปข้อความยาวให้กลายเป็นเอกสารที่กระชับและมีประโยชน์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานที่มีกำหนดส่ง ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้สมาชิกในทีมติดตามผลได้ ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุมระดมความคิดกับทีมของคุณ การประชุมไม่เป็นทางการกับผู้จัดการสายงานของคุณ หรือการประชุมธุรกิจอย่างเป็นทางการกับลูกค้า ทุกช่วงเวลาที่คุณประหยัดได้จากงานที่น่าเบื่อเช่นการจดบันทึกการประชุม ถือเป็นชัยชนะ 🏆
10 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมฟรี เพื่อการจดบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อคุณวางแผนที่จะใช้เทมเพลตสำหรับบันทึกการประชุมของคุณ การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ มาสำรวจเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีให้ใช้งานออนไลน์กันเถอะ
1. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีม เป็นแม่แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสำหรับคณะกรรมการบริหาร และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกโน้ตสำหรับการประชุมหลายครั้งในหน้าเดียว—เหมาะสำหรับการประชุมแบบยืนสั้น ๆ—หรือบนหน้าย่อยแยกต่างหากสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้นหรือการกลับไปดูบันทึกการประชุมในอดีต
จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและบันทึกหัวข้อวาระการประชุมและประเด็นสำหรับการอภิปราย ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมของ ClickUp ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเพิ่มการอัปเดตความคืบหน้าส่วนตัวล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาได้อีกด้วย จากนั้นบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการหรือหัวข้อที่ต้องนำไปดำเนินการในที่อื่นหรือภายหลัง เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวด้วยการเชื่อมโยงการบันทึกการประชุม งานที่ต้องทำจากการประชุม และทรัพยากรสำคัญต่างๆ
ClickUp ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นอย่างดีด้วยแม่แบบวาระการประชุมที่มีประโยชน์ และระดมความคิดกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ แบบเรียลไทม์บนClickUp Whiteboard พร้อมทั้งรวบรวมความคิดของคุณด้วยบันทึกออนไลน์แบบสติ๊กเกอร์
จากนั้นใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUpเพื่อสรุปบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AIของคุณอย่างละเอียดให้กลายเป็นรายงานการประชุม พร้อมดึงข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องดำเนินการออกมา 🤖
เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านั้นให้กลายเป็นงาน และเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง เพื่อสร้างแผนงานที่ชัดเจนสำหรับก้าวต่อไป พร้อมกำหนดระยะเวลาอย่างละเอียด
แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบเอกสารClickUp Docsที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่สวยงามและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด และพิเศษไปกว่านั้น ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Docs, Microsoft Teams, Zoom และ Slackรวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น 🙌
📮 ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆอีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา
ประหยัดเวลาประชุมได้สูงสุดถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
2. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
เมื่อคุณมีการประชุมเป็นประจำที่มีรูปแบบคล้ายกัน เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือการประชุมติดตามผลประจำสัปดาห์เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสม การใช้เทมเพลตเดียวกันทุกครั้งจะสร้างความสม่ำเสมอและให้แหล่งข้อมูลเดียวที่คุณสามารถอ้างอิงได้หากจำเป็น 💯
บันทึกวันที่และวัตถุประสงค์ของการประชุมของคุณ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ขาดประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง จากนั้นจะมีโครงสร้างการประชุมที่แนะนำ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
สำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม มีพื้นที่สำหรับเขียนบันทึกและผลการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ เชื่อมโยงกับงาน และติดตามด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ จัดระเบียบทุกอย่างโดยการบันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการประชุม รวมถึงวันที่ประชุมครั้งถัดไป
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถสร้างลิงก์แบบอ่านอย่างเดียวได้อย่างง่ายดายเพื่อแชร์เอกสารฉบับสุดท้ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนของคุณ 🔗
3. แม่แบบบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
ประสิทธิภาพของทีมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับสมาชิกในทีม การประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณช่วยให้คุณสามารถให้การสนับสนุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจ และช่วยให้ทุกคนติดตามงานได้อย่างทันท่วงที 🤝
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpสร้างโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประชุม กำหนดความคาดหวังสำหรับการสื่อสารที่มีความหมายและวิธีการทำงานร่วมกัน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จ
นี่คือแม่แบบงาน ดังนั้นจึงง่ายต่อการตั้งเวลาประชุมเป็นระยะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง โดยใช้การตั้งงานซ้ำ
กำหนดให้ทั้งสมาชิกทีมและผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มการอัปเดตและประเด็นการสนทนาลงในวาระการประชุมก่อนการประชุมได้ ในระหว่างการประชุม พวกเขาจะปฏิบัติตามโครงร่างที่แนะนำและทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกโน้ตในคำอธิบายงาน
รายการในรายการสิ่งที่ต้องทำสามารถกลายเป็นงานหรืองานย่อยสำหรับขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย หลังจากนั้น เพียงแค่คัดลอกบันทึกไปยังความคิดเห็นเพื่อให้เป็นบันทึกสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
4. แม่แบบบันทึกการประชุมลูกค้า ClickUp
เมื่อลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย การติดตามทุกแง่มุมของโครงการจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยการใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมลูกค้าของ ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม 📝
เทมเพลตฟรีนี้มอบโครงสร้างที่ครอบคลุมให้คุณได้ทำงานภายใน ทำให้คุณมีระเบียบและไม่พลาดหรือหลงลืมสิ่งใด สถานะที่กำหนดเองจะแจ้งให้คุณทราบว่า การประชุมถูกกำหนดไว้แล้ว กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว และคุณสามารถรวบรวมทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
เทมเพลตการประชุมลูกค้านี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันภายในเอกสารเพื่อเพิ่มการอัปเดตหรือรายการวาระการประชุมล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมแบบเรียลไทม์และติดตามข้อเสนอแนะจากลูกค้า ข้อกำหนดทางธุรกิจใหม่ การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย
หลังการประชุม ส่งบันทึกการประชุมทางอีเมลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนโดยตรงจากแพลตฟอร์ม ClickUp บันทึกการประชุมทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงในการประชุมครั้งต่อไป
5. แม่แบบบันทึกการประชุมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
เมื่อคุณทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คุณต้องการให้เวลาและความพยายามส่วนใหญ่ของคุณไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง—ไม่ใช่การร่างบันทึกการประชุม.เทมเพลตบันทึกการประชุมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการระดมทุนล่าสุดของคุณหรือแผนการประชาสัมพันธ์ชุมชนของคุณ. 🙋
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณในการสร้างวาระการประชุม บันทึกประเด็นการอภิปรายและข้อปฏิบัติในบันทึกการประชุม จากนั้นมอบหมายงานสำหรับการติดตามผล
บันทึกการตัดสินใจในมุมมองบันทึกการตัดสินใจเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น จากนั้นติดตามงานที่เปิดอยู่ในมุมมองรายการที่ต้องดำเนินการด้วยฟิลด์สถานะที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยการทำงานร่วมกัน คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายในอนาคตของคุณเสมอ
ลองดูเทมเพลตการระดมทุนเหล่านี้!
6. แม่แบบบันทึกชั้นเรียน ClickUp
ในขณะที่แม่แบบบันทึกการประชุมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผน การบันทึก และการติดตามผลหลังการประชุม แม่แบบการจดบันทึกก็มีประโยชน์เช่นกันเมื่อใช้ในโรงเรียน ไม่ต้องมีกระดาษที่ยุ่งเหยิงกองอยู่บนโต๊ะของคุณอีกต่อไป หรือลืมสิ่งที่อาจารย์พูด 🧑🏫
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUpรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นบันทึกจากการบรรยาย ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
เทมเพลตบันทึกนี้เป็นเอกสาร ClickUp ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยสารบัญในตัว คุณจะสามารถค้นหาและไปยังส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณจัดรูปแบบบันทึก ฝังลิงก์หรือตาราง หรือสร้างงานสำหรับตัวคุณเองได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญ
7. แม่แบบรายงานการประชุม ClickUp
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ทำงานอย่างกว้างขวางกับข้อเสนอแนะจากลูกค้า,เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpยังมีประโยชน์สำหรับการประชุมประเภทอื่น ๆ ด้วย
มีพื้นที่สำหรับรายละเอียด เช่น ชื่อของผู้ดำเนินการ ผู้จดบันทึก และผู้ควบคุมเวลา รวมถึงประเภทของการประชุม สถานที่ และระยะเวลา มีช่องสำหรับกรอกจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด จากนั้นใช้เทมเพลตนี้เพื่อบันทึกข้อคิดเห็นจากการประชุมและร่างวาระการประชุมสำหรับครั้งถัดไป
รายการตรวจสอบหลังการประชุมช่วยให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับบันทึกการประชุมฉบับสุดท้ายและบันทึกดังกล่าวได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยเตือนให้คุณติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม ซึ่งอาจรวมถึงการปิดการรับฟังความคิดเห็นกับทีมและผู้นำของบริษัท รวมถึงกับลูกค้าด้วย 🔃
เทมเพลตรายงานการประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการเพื่อเชื่อมต่อกับพนักงานของตน กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของตนและบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน
เทมเพลตนี้ทำให้การจดบันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่ายและส่งเสริมการสนทนาระหว่างผู้จัดการและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผู้จัดการพูดตลอดเวลา
9. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมโครงการ Excel โดย Template Lab
ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกการประชุมโครงการนี้ในรูปแบบไฟล์ Excel, เอกสาร Word หรือ PDF
เริ่มต้นด้วยพื้นที่สำหรับชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของการประชุม รวมถึงข้อมูลด้านโลจิสติกส์ เช่น สถานที่ประชุม วันที่ เวลาเริ่มและสิ้นสุดการประชุม บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุแผนกหรือบริษัทและรายละเอียดการติดต่อของแต่ละคนด้วย
มีช่องสำหรับบันทึกหัวข้อต่าง ๆ ในวาระการประชุมและจดบันทึกย่อเกี่ยวกับการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ นอกจากนี้ยังมีรายการข้อปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบขั้นตอนถัดไปและทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
สุดท้ายนี้ ให้คุณและทีมของคุณเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จโดยการกำหนดวันและเวลาของการประชุมครั้งถัดไปให้แน่นอน และระบุวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเวลาเตรียมตัวอย่างเพียงพอ 🗓️
10. แบบฟอร์มบันทึกการประชุม โดย Canva
หากคุณกำลังมองหาเอกสารสำหรับการวางแผนและจดบันทึกที่เรียบง่ายโดยไม่มีการผสานการทำงานกับระบบอื่น นี่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
Canvaมีเทมเพลตบันทึกการประชุมแบบมินิมอลที่ช่วยให้คุณสามารถทำรายการผู้เข้าร่วมประชุมและหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย ให้ข้อมูลอัปเดตสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ปิดท้ายด้วยการประกาศใด ๆ ที่สำคัญ และคุณก็เสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
รูปแบบที่สะอาดและเรียบง่ายของเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ภายใน Canva และเอกสารถูกออกแบบในรูปแบบกระดาษ US Letter เพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์หากคุณต้องการสำเนาทางกายภาพ 🖨️
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม
การประชุมเป็นส่วนสำคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แต่หากจัดการไม่ดี ก็อาจทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการใช้แบบฟอร์มบันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมที่มีโครงสร้างให้คุณสามารถกรอกข้อมูลได้ 📰
แม่แบบช่วยให้คุณมั่นใจว่ามีวาระการประชุมที่ชัดเจน จดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบันทึกการตัดสินใจและรายการดำเนินการที่ต้องติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp ยกระดับเทมเพลตบันทึกการประชุมไปอีกขั้น เลือกจากเทมเพลตหลากหลาย ใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยสรุปบันทึกการประชุมของคุณ จากนั้นเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่มอบหมายและติดตามได้ผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp
และไม่ต้องหยุดอยู่แค่นั้น ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพทุกด้านของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสมัครฟรีตอนนี้และดูธุรกิจของคุณเติบโต 📈