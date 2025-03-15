15 แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

เคยดูบันทึกของตัวเองแล้วคิดว่า 'นี่มันอะไรเนี่ย?' 😵💫
ขอบคุณ ข้อความแบบไม่เรียงลำดับ, ความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์, และ รายการสิ่งที่ต้องทำที่ซ่อนอยู่ ที่ไหนสักแห่ง.
บันทึกที่ไม่เป็นระเบียบคือตัวร้ายเงียบๆ ของประสิทธิภาพการทำงาน แต่เมื่อคุณพบชุดเครื่องมือจดบันทึกที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง ทุกอย่างก็จะลงตัว!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 15 แม่แบบจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุด ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณ คิด, เรียนรู้, และ สร้างสรรค์.
มาเริ่มกันด้วยการพิจารณาอย่างใกล้ชิดว่าสิ่งที่พวกเขาแทนความหมายจริงๆ คืออะไร
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 แม่แบบจดบันทึกฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของคุณ:
- เทมเพลตบันทึกชั้นเรียน ClickUp
- เทมเพลตบันทึกการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน ClickUp
- เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp
- เทมเพลตสำหรับนักเรียน ClickUp
- เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
- เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
- เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUp
- เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
- เทมเพลตบันทึก Cornell ของ ClickUp
- เทมเพลตรายงานการประชุม ClickUp
- แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp (MoM)
- เทมเพลตบันทึกสำหรับผู้ฝึกสอน ClickUp
- แบบฟอร์มบันทึกการเรียนโดย GooDocs แบบฟอร์มบันทึกการวิจัยโดย Template. Net
- แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ โดย DocsandSlides
เทมเพลตการจดบันทึกคืออะไร?
เทมเพลตการจดบันทึกคือ โครงสร้างที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ความคิด, ไอเดีย, และ ข้อมูล ในลักษณะที่เข้าใจได้จริง
แม่แบบที่ดี ช่วยคุณโดยแสดง:
🖊️ ที่ไหน สำหรับจดบันทึกประเด็นสำคัญ
💡 วิธี เชื่อมโยงความคิด
❗ อะไร ที่ควรให้ความสำคัญ
เทมเพลตเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ 'เส้นบนกระดาษ' ทั่วไป
จากเครื่องมือซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมไปจนถึงเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AIที่ช่วยให้คุณย่อยเนื้อหาที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว มีเทมเพลตการจดบันทึกสำหรับทุกกรณีการใช้งาน!
ไม่ว่าคุณจะเป็น นักเรียน ที่กำลังจดบันทึกการบรรยาย หรือ มืออาชีพที่กำลังจดบันทึกการประชุม คุณจะพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ แม้แต่ นักวิจัย และ ผู้วางแผนในชีวิตประจำวัน ก็สามารถใช้เพื่อทำให้การจัดระเบียบบันทึกของพวกเขาง่ายขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการจดบันทึกดี?
กรอบการทำงานที่ดีสำหรับบันทึก ไม่ว่าจะเป็นแม่แบบบันทึกการประชุม หรือ สำหรับบรรยายในมหาวิทยาลัย จะช่วยคุณประหยัดเวลาจากการคิดกระจายและรายละเอียดที่พลาดไป
นี่คือสิ่งที่ทำให้การจัดวางมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง:
📝 ความเรียบง่าย: เลือกเทมเพลตที่จัดระเบียบโน้ตของคุณโดยไม่ทำให้กลายเป็นเขาวงกตของกล่องและเส้น (คุณไม่ได้ออกแบบพิมพ์เขียวที่นี่!)
🔄 โครงสร้างที่ยืดหยุ่น: เลือกสไตล์ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกการบรรยาย ระดมความคิด หรือจัดโครงสร้างโครงการ
🎯 ระบุพื้นที่โฟกัสให้ชัดเจน: เลือกที่มีช่องสำหรับจุดสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และไอเดียโดยเฉพาะ—คุณไม่ควรต้องเสียเวลาค้นหาว่าจะเขียนอะไรไว้ตรงไหน
🔔 ส่งเสริมการติดตามผล: เลือกเทมเพลตที่ช่วยเตือนให้คุณกลับมาทบทวน ตรวจสอบ และนำสิ่งที่คุณจดบันทึกไปใช้จริง
🖼️ จัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบ: เลือกแบบที่ไม่ทำให้ตาคุณร้องว่า "วุ่นวาย!"; การจัดวางที่สะอาดและเข้าใจง่ายชนะทุกครั้ง
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกของคุณ ลองผสมผสานวิธีการจดบันทึกที่หลากหลายเข้าด้วยกันในการเขียนของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย เพื่อจดรายละเอียดอย่างรวดเร็ว หรือ ใช้แผนผังความคิด เพื่อสรุปแนวคิดสำคัญ
15 แบบฟอร์มจดบันทึกฟรี
1. แม่แบบบันทึกชั้นเรียน ClickUp
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUp เปลี่ยนแปลงกิจวัตรการเรียนของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการบันทึกและงานเรียนได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการเฉพาะสำหรับแต่ละวิชา พร้อมช่องทำเครื่องหมาย 'ตรวจสอบแล้ว' เพื่อติดตามเนื้อหาที่คุณได้เรียนไปแล้ว หากคุณต้องการ มุมมองแบบรวมทุกอย่าง ให้รวมทุกอย่างไว้ในรายการภาคเรียนเดียว โดยใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่บันทึกจากการบรรยาย หนังสืออ่าน หรือกลุ่มศึกษา
สำหรับโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้รูปแบบการจัดวางแบบวิกิ โดยสร้างเอกสารสำหรับแต่ละหลักสูตร พร้อมหน้าสำหรับหัวข้อต่างๆ การเรียนการสอน และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง
สร้างขึ้นบนClickUp Docs, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณในบันทึก, โครงการ, และงานที่ได้รับมอบหมาย, ฝังลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อเพิ่มบริบท
- เพิ่มคำถามและมอบหมายให้กับใครก็ได้ในกลุ่มนักเรียนของคุณหรืออาจารย์เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
- เพิ่มการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, รูปภาพ, และวิดีโอ, บันทึกที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น
⚡️ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่จัดระเบียบการบรรยายในชั้นเรียนตามหัวข้อ ชื่อวิชา และกำหนดส่งงาน
2. แม่แบบบันทึกการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน ClickUp
บันทึกการเรียน ClickUp สำหรับนักศึกษาเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบตลอดทั้งภาคการศึกษาของคุณ
ในเอกสารสด ให้เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าตารางสำหรับข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อของคุณ ชื่อวิทยาลัย หมายเลขประจำตัวนักศึกษา และส่วนเรียน
ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับไฮไลท์การบรรยาย, ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม, และสรุปการอ่าน รูปแบบสไตล์วิกิช่วยให้บันทึกของคุณสะอาด, เชื่อมโยง, และง่ายต่อการอ่านผ่าน
⚡️ เหมาะสำหรับ: นักศึกษาที่ต้องการบันทึกและจัดระเบียบบันทึกอย่างรวดเร็ว พร้อมเชื่อมโยงงานที่ได้รับมอบหมายและวันสอบ
3. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpช่วยจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่ความคิดแวบผ่านไปจนถึงการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง
เริ่มต้นด้วย แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านลิงก์ บันทึกไว้ในโทรศัพท์ หรือบุ๊กมาร์กไว้เพื่อใช้งานอย่างรวดเร็ว ออกแบบด้วย ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ที่ปรับแต่งได้ สำหรับบันทึกงาน ความคิด และข้อคิดได้อย่างสะดวก คุณยังสามารถเพิ่มบริบทเพิ่มเติมผ่านช่องข้อความยาวหรืออัปโหลดไฟล์แนบได้อีกด้วย
เมื่อบันทึกของคุณถูกส่งแล้ว บันทึกของคุณจะปรากฏในมุมมองรายการบันทึก โดยถูกจัดกลุ่มตามประเภทเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถคลิกที่บันทึกแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเพิ่มความคิดเห็นได้
⚡️ เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานทางไกลที่ต้องการติดตามความคิดและสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปและเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด
4. แม่แบบสำหรับนักเรียน ClickUp
เทมเพลตนักเรียน ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานเรียน การบ้าน และบันทึกของคุณในที่เดียว
แม่แบบถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับโฟลเดอร์เพื่อให้สามารถดูภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและในระดับสูง ใน 'โฟลเดอร์ย่อยบันทึกชั้นเรียน' คุณสามารถติดตามแต่ละบันทึกที่ถูกเปลี่ยนเป็นงานในรายการที่มีช่องทำเครื่องหมาย ชื่อชั้นเรียนที่แบ่งตามสี ประเภทของบันทึก (เช่น การบรรยาย การอ่าน การเรียนกลุ่ม) วันที่สำคัญ และอื่นๆ
'โฟลเดอร์ย่อย 'งานที่มอบหมาย' ให้คุณมีตัวเลือกการดูหลายแบบ 'มุมมองตาราง' ช่วยให้คุณติดตามสถานะงานที่มอบหมาย วันที่ครบกำหนด และเพิ่มลิงก์ภายนอกไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง 'รายการงานทั้งหมด' จัดกลุ่มกิจกรรมตามสถานะ ช่วยให้คุณติดแท็กผู้รับมอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงาน และ 'รายการวิชา' จัดระเบียบงานตามชั้นเรียน ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
⚡️ เหมาะที่สุดสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังเตรียมตัวสอบโดยสร้างรายการบันทึกแยกสำหรับแต่ละวิชา
5. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpใช้รูปแบบสไตล์วิกิพร้อมหน้าย่อยสามหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดวางที่สอดคล้องกันและใช้งานง่ายสำหรับบันทึกทั้งหมดของคุณ
📋 การตอบสนองต่อความคาดหวัง: สมาชิกทีมสามารถเพิ่มการอัปเดตได้โดยตรงในวาระการประชุมก่อนการประชุม, บันทึกข้อมูลร่วมกันในระหว่างการประชุม, และมอบหมายงานจากเอกสารได้ภายหลังการประชุม
🗓️ การประชุมทีมประจำสัปดาห์: จัดระเบียบบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์เป็นรายวัน เพื่อให้ประวัติการสนทนาและการตัดสินใจมีความชัดเจนและเป็นระเบียบ
🔄 การประชุมสแตนด์อัพ/ซิงค์ประจำวัน: จัดระเบียบการเช็คอินประจำวันให้เป็นส่วนที่สามารถพับได้แยกตามวันที่ ครอบคลุมการอัปเดต เป้าหมาย และอุปสรรคที่พบ
ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ ยกระดับการทำงานไปอีกขั้น เครือข่ายประสาทเทียมในตัวช่วยให้คุณ:
- สร้างต่อยอดจากแนวคิดหรือระลึกถึงบริบทสำคัญด้วยข้อเสนอแนะที่อ้างอิงจากบันทึกของคุณก่อนหน้านี้
- สรุปการประชุมด้วยสรุปอัตโนมัติที่เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ปรับปรุงคำอธิบายวาระการประชุม, ตอบคำถามเกี่ยวกับงาน, และทำให้การติดตามผลง่ายขึ้นผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ
- บันทึกข้อสังเกตจากวิดีโอ ช่วยประหยัดเวลาจากการถอดความด้วยตนเอง
⚡️เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุมและติดตามความคืบหน้าของงานในทีม
6. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างลงตัว ช่วยให้การประชุมประจำของคุณเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการต่อได้ ด้วยบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการจากประชุมครั้งก่อนๆ ที่บันทึกไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการต่อ และกลับมาสนทนาต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้
ทุกหน้ามีช่องเฉพาะสำหรับบันทึกวันที่ประชุม, วาระการประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม, เป็นต้น และหน้าหลักแต่ละหน้าสามารถจัดเก็บหน้าย่อยสำหรับการประชุมแต่ละครั้งได้ ทำให้เกิดบันทึกที่เรียบร้อยและไม่ต้องเลื่อนดู
คุณยังสามารถสร้างงานติดตามผลตามการสนทนาและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมโดยกำหนดป้ายกำกับความสำคัญและกำหนดเส้นตายได้
⚡️ เหมาะสำหรับ: ทีมธุรกิจที่ต้องการทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์ง่ายขึ้นด้วยเอกสารการประชุมที่สม่ำเสมอ
7. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp
เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การบันทึกเอกสารโครงการง่ายขึ้น พร้อมให้ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
เริ่มต้นด้วยช่องว่างสำหรับข้อมูลบริษัทและโลโก้ของคุณ เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพและมีเอกลักษณ์ของแบรนด์ จากนั้น ตารางที่สามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็วจะรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก วันที่เสร็จสิ้น สรุปโครงการ และขอบเขตของงาน เป็นต้น
คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าและความสำคัญได้ด้วยตาราง 'หมุดหมาย' พร้อมช่องทำเครื่องหมายระดับผลกระทบ (สูง, กลาง, หรือต่ำ) ส่วน 'แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด' จะใช้รูปแบบเดียวกัน
สุดท้าย ตาราง 'การขอบคุณโครงการ' ช่วยให้คุณติดแท็กผู้มีส่วนร่วมเพื่อความรับผิดชอบ
⚡️ เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้นำโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูลสรุป แนวคิดที่ได้จากการระดมสมอง และเหตุการณ์สำคัญของโครงการไว้ในที่เดียว
8. แม่แบบสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUpทำให้การบันทึกการประชุมง่าย สามารถแชร์ได้ และมีประสิทธิภาพ
ในเทมเพลตเอกสารที่สะดวกนี้ เริ่มต้นด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับวันที่ เวลา วาระการประชุม และแม้แต่ลิงก์สำหรับการบันทึกการประชุม ถัดไป คุณจะพบส่วนสำหรับอัปเดตประเด็นสำคัญจากการประชุม สรุปการอภิปราย รายการที่ต้องดำเนินการและติดตามผล
คุณยังสามารถ เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมเพื่อแท็กทีมของคุณ และให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
⚡️ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดประชุมที่ต้องการให้ทุกคนในทีมทราบถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการของตนเอง
9. แม่แบบบันทึกโน้ต Cornell ของ ClickUp
เทมเพลตการจดบันทึกแบบ Cornell ของ ClickUp นำระบบจดบันทึกแบบ Cornell อันคลาสสิกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ใช้งานได้ง่าย ร่วมมือกันได้อย่างดี และมีความเป็นประโยชน์
แม่แบบนี้มีโครงสร้างแบบสามส่วนตามแบบดั้งเดิม:
- คอลัมน์สำหรับคีย์เวิร์ด 🏷️
- ส่วนบันทึกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 🗒️
- พื้นที่สรุปสำหรับทบทวนอย่างรวดเร็ว 🔍
การบันทึกบันทึกนั้นง่าย: จดรายละเอียดที่สำคัญในส่วนบันทึก, สรุปเป็นคำสำคัญในคอลัมน์ 'คำเตือน', และสรุปสั้น ๆ ใน 'สรุป'.
นอกจากนี้ ด้วยมุมมอง Doc คุณสามารถ แชร์และทำงานร่วมกันในบันทึกกับเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มศึกษาได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเรียนรู้เป็นความพยายามของทีม
⚡️เหมาะที่สุดสำหรับ: นักศึกษาที่กำลังมองหาวิธีการจัดระเบียบโน้ตการบรรยายอย่างเป็นระบบ และจัดระเบียบประเด็นสำคัญและสรุปเนื้อหา
10. แม่แบบรายงานการประชุม ClickUp
แม่แบบรายงานการประชุม ClickUp นำเสนอโครงสร้างแบบครบวงจรสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบบันทึกจากการประชุมของคุณ
เริ่มต้นด้วยสิ่งจำเป็นในระดับสูงสุด: สถานะและวันที่เพื่อกำหนดบริบทให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้น เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง ใส่ URL หรือแท็กผู้ร่วมงานเพื่อให้ติดตามได้ง่าย
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถ:
- 👩🏫 มอบหมายผู้อำนวยความสะดวก ผู้จดบันทึก และผู้จับเวลา
- 📍 บันทึกสถานที่ ประเภท และระยะเวลาของการประชุม
- 👥 บันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด
เพื่อเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกันด้วยงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายสมาชิกในทีม กำหนดลำดับความสำคัญ และกำหนดเส้นตายให้ชัดเจน คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายการที่ต้องทำหลังการประชุมได้อีกด้วย
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการสร้างรายงานการประชุมที่กระชับสำหรับผู้บริหารหรือสมาชิกในทีม
11. แม่แบบบันทึกการประชุม (MoM) ของ ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุม (MoM) ของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียดของการประชุมได้อย่างครบถ้วน
เริ่มต้นด้วยกำหนดการที่สามารถปรับแต่งได้ จากนั้นใช้ช่องข้อมูลบุคคลที่มีอยู่เพื่อกำหนดผู้จดบันทึก ผู้ดำเนินการประชุม และผู้ควบคุมเวลา ต่อไป บันทึกประเภทการประชุม (ออนไลน์หรือพบปะกัน) เพื่อความชัดเจน
โดยการใช้ เมนูแบบเลื่อนลงและรายการตรวจสอบ คุณสามารถติดตามประเด็นการสนทนา รายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผลได้
เมื่อคุณต้องการบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็ว ให้ใช้Notepad ของ ClickUp
มันช่วยคุณ:
- ลากและวางไอเดียภายในรายการตรวจสอบและจัดเรียงเป็นลำดับชั้นเพื่อสร้างลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ
- เข้าถึงบันทึกของคุณข้ามพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย ClickUp ซึ่งทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร
⚡️ เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้าทีมที่ต้องการร่างบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วและทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
12. แม่แบบบันทึกของผู้ฝึกสอน ClickUp
เทมเพลตบันทึกผู้ฝึกอบรม ClickUpช่วยให้การบันทึกและแบ่งปันการฝึกอบรมในองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ด้วยโลโก้ ชื่อ ที่ตั้ง และรายละเอียดการติดต่อของบริษัทของคุณได้ เทมเพลตนี้ยังอนุญาตให้คุณใส่ชื่อ รูปถ่าย และอีเมลของผู้ฝึกอบรมเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น เพิ่มคำกล่าวแนะนำเพื่อให้บริบทและกำหนดบรรยากาศ และสรุปผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป้าหมาย กิจกรรม และระยะเวลา
หลังจากการประชุม ให้สรุปประเด็นสำคัญ ระบุบทเรียนที่ได้รับ (พร้อมตัวอย่างจริง) และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
⚡️ เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้ฝึกสอนที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลและประสิทธิภาพของเนื้อหาหลังจบแต่ละเซสชัน
13. แบบฟอร์มบันทึกการเรียนโดย GooDocs
เทมเพลตบันทึกการเรียนโดย GooDocs ผสานความเรียบง่ายเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เรียนจัดระเบียบและจดจ่อกับการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย
ใช้งานร่วมกับ Google Docs และ Word ได้ มี รูปแบบหน้าเดียวที่กะทัดรัดและสีสันสดใส ด้านบน คุณสามารถเพิ่มชื่อของคุณ จากนั้นกรอกหัวข้อและเรื่องของคุณ ส่วนท้ายจะแสดงวันที่
การออกแบบสองคอลัมน์ประกอบด้วยช่องว่างสำหรับเขียนคำถามไว้ทางด้านซ้ายมือ และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ทางด้านขวามือ
คุณสามารถปรับรูปแบบได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสีที่กำหนดเองหรือเพิ่มหน้าสำหรับหัวข้อต่างๆ
⚡️ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการจัดระเบียบและติดตามจุดสำคัญในการเรียน
14. แบบฟอร์มการจดบันทึกการวิจัยโดย Template. Net
แบบฟอร์มบันทึกการวิจัยโดย Template. Net รวบรวมกระบวนการรวบรวมและจัดระเบียบผลการวิจัยของคุณ
สามารถใช้งานร่วมกับ Google Docs, Microsoft Word และ PDF ได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ วันที่ หัวข้อการวิจัย และวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อค้นพบที่สำคัญ คุณสามารถจัดหมวดหมู่แหล่งข้อมูลได้ตามประเภท เช่น หนังสือ บทความ วารสาร ฯลฯ และสรุประเบียบวิธีวิจัย แนวทาง และอุปสรรคที่พบในการทำงาน
⚡️เหมาะสำหรับ: นักวิจัยที่ต้องการจัดหมวดหมู่ผลการวิจัย บันทึกข้อมูลอ้างอิง และติดตามตัวแปรในการทดลอง
15. แบบบันทึกการสัมภาษณ์โดย DocsandSlides
เทมเพลตบันทึกการสัมภาษณ์โดย DocsandSlides นำรูปลักษณ์แบบกระดาษคลาสสิกมาสู่สกอร์การ์ดในรูปแบบดิจิทัลของคุณ ทำให้การติดตามผู้สมัครมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดล่วงหน้าได้ เช่น ชื่อผู้สมัคร ชื่อผู้สัมภาษณ์ ตำแหน่งงาน แผนก คำบรรยายลักษณะงาน ความคาดหวังด้านเงินเดือน และช่วงเวลาที่สามารถทำงานได้
เพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการสัมภาษณ์ ให้คะแนนผู้สมัครว่าแย่ พอใช้ ดี หรือยอดเยี่ยม และเพิ่มคำแนะนำใดๆ
เทมเพลตนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Google Docs ได้อย่างสมบูรณ์ คุณจึงสามารถเร่งประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมได้ด้วยกลยุทธ์การจดบันทึกแบบร่วมมือกัน
⚡️ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ต้องการจัดโครงสร้างข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ตามประเภทของคำถามและให้คะแนนคำตอบของผู้สมัคร
ทำให้บันทึกของคุณทำงานเพื่อคุณด้วย ClickUp
มีเทมเพลตการจดบันทึกมากมายให้เลือกใช้ แต่ประเด็นคือ: ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม บันทึกของคุณจะไม่ถูกทิ้งไว้เฉยๆ—แต่จะทำงานให้คุณ ลองนึกภาพว่าบันทึกของคุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และประสานงานทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
นั่นแหละ ClickUp สำหรับคุณ 💪
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกในที่ประชุม, คิดค้นไอเดีย, หรือติดตามการบ้าน, เทมเพลตของ ClickUp จะเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณไม่ต้องสลับแอปไปมาอยู่ตลอดเวลา
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? แบบฟอร์มเหล่านี้ฟรีทั้งหมด!
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นการกระทำในระดับใหญ่