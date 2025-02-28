วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ

ครั้งหนึ่ง การเข้าร่วมฟังการบรรยายแบบตัวต่อตัวและการจดบันทึกจากกระดานดำเคยเป็นเรื่องปกติ
แต่ทุกวันนี้ล่ะ? หน้าจอดิจิทัล คลาสเรียนผ่าน Zoom และวิดีโอออนไลน์อยู่รอบตัวเรา แต่ศิลปะการจดบันทึกยังคงเฟื่องฟู
ท้ายที่สุดแล้ว ดังที่นักเขียนชาวอเมริกัน เบน คาสโนชา ได้กล่าวไว้อย่างชาญฉลาดว่า "ถ้าคุณไม่เขียนสิ่งที่คุณได้ยินและเรียนรู้ลงไป โอกาสที่คุณจะจำมันได้มีมากแค่ไหน?"
แต่ประเด็นคือ: การจดบันทึกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
วันนี้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสรุปวิดีโอได้โดยอัตโนมัติ และช่วยให้เราเขียนบันทึกที่กระชับมากขึ้น
แต่สิ่งที่ทำให้การจดบันทึกที่ดีแตกต่างจากที่ยอดเยี่ยมคืออะไร และคุณจะนำเครื่องมือ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากวิดีโอได้อย่างไร? มาสำรวจกันโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ วิธีการจดบันทึกจากวิดีโอ อย่างมีประสิทธิภาพและเหตุผลที่มันยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้ ✍️
ทำไมคุณควรจดบันทึกจากวิดีโอ
ในอดีต การจดบันทึกมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้เรียนหรือผู้ฟังที่ตั้งใจและจริงจัง แต่การจดบันทึกช่วยเพิ่มการเรียนรู้จริงหรือไม่? นี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์กล่าวไว้:
จากการวิจัยของ Audrey van der Meerและ Ruud van der Weel ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ (NTNU) พบว่า ผู้คนจดบันทึกโดยไม่คิด
"มันน่าดึงดูดมากที่จะพิมพ์ทุกอย่างที่ผู้บรรยายพูดลงไป มันเหมือนกับว่าข้อมูลไหลผ่านหูเข้ามาและออกมาทางปลายนิ้ว แต่คุณไม่ได้ประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาเลย" เธอสังเกต
ในปี 2022 ช่อง YouTube ชื่อ Koi ได้ปล่อยวิดีโอที่มีชื่อว่า "ทำไมการจดโน้ตที่แย่ของคุณถึงทำลายเกรดของคุณ. " ในวิดีโอ ผู้บรรยายได้อธิบายแนวคิดที่เรียกว่า 'ภาระทางปัญญา'
เขาเปรียบเทียบสมองของเราเหมือนโทรศัพท์ โดยภาระการรับรู้เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ เขาเน้นย้ำว่าสมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้สมองทำงานหนักเกินไป
ผู้บรรยายเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวในปีที่สองของการเรียนแพทย์ ซึ่งความหมกมุ่นกับการจดบันทึกของเขาทำให้เสียสมาธิในการดูแลผู้ป่วย แทนที่จะจดจำข้อมูลสำคัญ เขากลับประสบปัญหาในการถามคำถามที่เกี่ยวข้อง เมื่อเขา เปลี่ยนจากการจดบันทึกมากเกินไปเป็นการฟังอย่างตั้งใจ ความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยของเขาก็ดีขึ้นอย่างมาก
แต่การจดบันทึกทำงานร่วมกับสื่ออื่น ๆ เช่น วิดีโอได้อย่างไร? คุณสามารถใช้ AI เพื่อช่วยในการจดบันทึกขณะดูวิดีโอได้หรือไม่? (คำใบ้: ได้แน่นอน ClickUp's มีให้คุณแล้ว!)
วิธีจดบันทึกจากวิดีโอ
โพล: ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณเมื่อจดบันทึกจากวิดีโอคืออะไร? 🎥
- การตามทันเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ซึ่งคุณไม่สามารถจดบันทึกและฟังไปพร้อมกันได้)
- การมีสมาธิระหว่างดูวิดีโอที่ยาว
- การจัดระเบียบบันทึกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่ว่าจะในระหว่างหรือหลังวิดีโอ)
- การจดจำรายละเอียดสำคัญหลังจากวิดีโอสิ้นสุดลง
ไม่ว่าคุณจะตอบว่าอะไร เรามีทางแก้ไขสำหรับทุกปัญหาข้างต้น อ่านต่อได้เลย 🙂
ก่อนที่คุณจะเริ่มจดบันทึกจากวิดีโอ ให้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเตรียมตัว:
- ตัดสินใจว่าบันทึกจะอยู่ที่ไหน คุณจะใช้บันทึกกระดาษหรือบันทึกดิจิทัล? คุณจะใช้แอปจดบันทึกหรือแค่เอกสารในแล็ปท็อปของคุณ?
- เลือกวิธีการจดบันทึกที่คุณชอบ. คุณอาจเลือกวิธีการทำโครงร่าง,วิธีการทำแผนภูมิ, หรืออาจนำไปใช้กับเทมเพลตการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ก็ได้.
- ดูตัวอย่างวิดีโอที่คุณจะใช้จดบันทึก ประเมินความยาวของวิดีโอว่ามีอยู่เท่าไร และมีบทถอดความหรือที่คั่นหน้าอยู่แล้วหรือไม่
เมื่อคุณพร้อมแล้ว นี่คือกลยุทธ์ที่ได้รับการทดสอบแล้วเพื่อจดบันทึกจากวิดีโอใด ๆ:
1. เปิดคำบรรยายหรือคำบรรยายใต้ภาพ
วิธีแก้ไขปัญหาการจดบันทึกที่ง่ายคือการใช้วงเล็บคำบรรยาย
เมื่อดูวิดีโอ YouTube ตัวอย่างเช่น ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์คำบรรยายหรือซับไตเติล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณอ่านข้อความบนหน้าจอขณะรับชมได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณอย่างมากและทำให้คุณมีส่วนร่วมมากขึ้น
โปรดจำไว้ว่า คำบรรยายแตกต่างจากคำบรรยายปิด คำบรรยายปิดจะรวมเสียงพื้นหลังและสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในขณะที่คำบรรยายมีไว้สำหรับผู้ชมที่ต้องการอ่านตาม
2. มองหาบทถอดเสียงวิดีโอ
วิดีโอการศึกษาบางรายการมีคำบรรยายซึ่งสามารถช่วยในการจดบันทึกได้อย่างมาก ต่างจากคำบรรยายใต้ภาพ คำบรรยายช่วยให้คุณสามารถอ่านเนื้อหาได้ตามจังหวะของคุณเอง
👀 นี่คือเทคนิคประหยัดเวลาสำหรับวิดีโอ YouTube ที่มีบทถอดเสียง
- ไปที่คำอธิบายของวิดีโอ
- เลื่อนลงและคลิก 'แสดงบทบันทึก'
- บันทึกการสนทนาพร้อมเวลาจะปรากฏทางด้านขวาของวิดีโอ
- เลื่อนดูส่วนที่เกี่ยวข้องและจดบันทึกของคุณ
หากคุณเป็นนักเรียนที่ยุ่งอยู่กับหลายวิชา นี่เป็นสิ่งช่วยชีวิต
แทนที่จะดูการบรรยายทั้งหมดซ้ำก่อนสอบ คุณสามารถค้นหาผ่านบันทึกการบรรยายได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาและทบทวนส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่สำคัญที่สุด
เครียด? หายไปแล้ว 🙌
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถถอดเสียงการบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติด้วย AI ได้ภายในไม่กี่นาที ClickUp ให้ไฟล์ถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้และมีเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งคุณสามารถทำเครื่องหมายหรือไฮไลต์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การบันทึกข้อมูลสำคัญจากวิดีโอเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ปรับความเร็วการเล่นวิดีโอ
หากเนื้อหาเคลื่อนไหวเร็วเกินไป ให้ลดความเร็วการเล่นวิดีโอลงเหลือ 0.75 เท่า (หรือความเร็วที่ต่ำกว่านี้หากคุณต้องการ)
สิ่งนี้ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการซึมซับข้อมูลและจดบันทึก เช่น บันทึกการประชุมโดยไม่ต้องรู้สึกเร่งรีบ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เทคนิคโพโมโดโร 🍅
ขณะดูวิดีโอที่ยาวขึ้น (วิดีโอ 1-3 ชั่วโมง หรือซีรีส์การบรรยายที่ยาวนานหลายสิบชั่วโมง) ลองใช้เทคนิคโพโมโดโรเพื่อรักษาสมาธิ ดูวิดีโอเป็นเวลา 25 นาที พัก 5 นาที แล้วทำซ้ำ วิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและจดจำข้อมูลได้มากขึ้น
4. หยุดวิดีโอเพื่อจดบันทึก
สำหรับวิดีโอการบรรยาย การฟังอย่างตั้งใจเพื่อจับคำสำคัญและแนวคิดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้คำบรรยายแบบปิดหรือซับไตเติลสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของคุณ ทำให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตามวิดีโอไม่ทันใช่ไหม? ไม่มีปัญหา—หยุดชั่วคราวได้ตามต้องการเพื่อจดบันทึกข้อมูลสำคัญ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณ เพิ่มคำอธิบายประกอบเพื่อทบทวนภายหลัง และหยุดการบันทึกได้ทุกเมื่อเพื่อจดบันทึกโดยละเอียด ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณจับประเด็นสำคัญจากวิดีโอและแชร์หรือฝังคลิปลงในเอกสาร ClickUp ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบหรือทบทวน
🏷️ ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบปลายภาค แทนที่จะต้องดิ้นรนเพื่อตามทันการบรรยายวิดีโอที่รวดเร็ว คุณสามารถหยุดและใช้เวลาให้แน่ใจว่าคุณจับประเด็นสำคัญทุกข้อได้
ต่อมา เมื่อคุณทำการแก้ไข ให้กลับไปดูคลิปและบันทึกที่คุณสร้างไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ละเลยสิ่งใดที่สำคัญ
5. ย้อนกลับเมื่อมีสิ่งที่ไม่ชัดเจน
อาจดูชัดเจน แต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง: หากคุณไม่เข้าใจบางสิ่ง ให้ย้อนวิดีโอและดูอีกครั้ง. ย้อนกลับไปและเล่นซ้ำอีกครั้งจนกว่าคุณจะเข้าใจแนวคิดอย่างชัดเจน.
นั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิดีโอที่บันทึกไว้ คุณสามารถซึมซับเนื้อหาได้ตามจังหวะของตัวเอง การเข้าใจเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจดบันทึกที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อีกครั้ง ClickUp Clips สามารถช่วยได้อย่างมากในที่นี้คุณสามารถบันทึกและจับภาพส่วนสำคัญของวิดีโอและทบทวนได้หลายครั้งตามต้องการในขณะที่คุณจดบันทึก
6. จัดระเบียบบันทึกด้วยหัวข้อและหัวข้อย่อย
สร้างโครงร่างโดยเพิ่มหัวข้อและหัวข้อย่อยตามหัวข้อสำคัญที่ได้กล่าวถึงในวิดีโอ โครงสร้างนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและทำให้ง่ายต่อการทบทวนในภายหลัง
ในขณะที่ Google Docs หรือเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ สามารถทำให้กระบวนการจดบันทึกเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการแก้ไขที่ใช้เวลานานได้ClickUp Docsเป็นทางเลือกที่ดีกว่า มันมีการจัดการงาน การจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้ และความสามารถในการฝังวิดีโอและทรัพยากรอื่น ๆ ลงในบันทึกของคุณโดยตรง
คุณสามารถจัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วยหัวข้อ หัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย พร้อมเชื่อมโยงไปยังงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง
🏷️ ตัวอย่าง: ผู้เชี่ยวชาญที่มีตารางงานแน่นสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงบันทึกโครงการและเอกสารสำคัญได้อย่างง่ายดาย
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการประชุมหรือจัดการกับกำหนดส่งงานโครงการ คุณสามารถเริ่มทำงานที่สำคัญที่สุดได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์ที่กระจัดกระจาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้รหัสสีกับบันทึกของคุณ โดยใช้ไฮไลต์สีต่างๆ เพื่อทบทวนแนวคิดหลัก คำถาม และไอเดียต่างๆ วิธีนี้จะช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบและช่วยให้ทบทวนได้ง่ายขึ้น 🎨
7. ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยสำหรับรายละเอียดสำคัญ
เมื่อจดบันทึก ให้ระบุรายละเอียดที่สำคัญแต่ละข้อเป็นหัวข้อแบบมีเครื่องหมายย่อหน้า (bullet point) นอกจากนี้ ให้แยกหัวข้อแบบมีเครื่องหมายย่อหน้าสำหรับ:
- คำศัพท์หรือคำศัพท์เฉพาะที่คุณไม่คุ้นเคย
- บุคคลสำคัญ
- วันที่
- แนวคิดหลัก
การใช้หัวข้อย่อยช่วยให้บันทึกของคุณชัดเจนและติดตามได้ง่ายขึ้น ด้วยการเน้นแนวคิดหลักและจัดระเบียบเป็นหัวข้อย่อย คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นข้อสรุปสำคัญที่กระชับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสมบัติ Docs และClickUp Notepadของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการแบบหัวข้อย่อยและจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนและเข้าถึงในภายหลัง
🏷️ ตัวอย่าง: วิศวกรที่กำลังดูการสาธิตซอฟต์แวร์สามารถใช้สรุปโดย AI เพื่อช่วยแยกคำอธิบายโค้ดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นจุดที่เข้าใจง่าย
8. รักษาประโยคของคุณให้สั้นและง่าย
จำไว้: คุณกำลังจดบันทึก ไม่ใช่เขียนเรียงความอย่างละเอียด
ใช้ประโยคสั้น ๆ, ชิ้นส่วน, และตัวย่อเพื่อสื่อสารความคิดหลักอย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการถอดความประโยคยาว ๆ
คุณสามารถใส่เวลาในบันทึกของคุณได้เสมอเพื่อกลับมาดูส่วนที่เกี่ยวข้องของวิดีโอในภายหลัง
9. ใช้คำพูดของคุณเอง
จดบันทึกจากวิดีโอด้วยคำพูดของคุณเองเสมอ การปฏิบัตินี้ช่วยเสริมความจำและทำให้ง่ายต่อการเรียกคืนข้อมูลในภายหลัง
หลีกเลี่ยงการคัดลอกคำพูดของผู้พูดโดยตรง—ให้ซึมซับข้อมูลในแบบที่เข้าใจมากที่สุดสำหรับคุณและปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับตัวคุณเอง
คู่มือฉบับย่อ: วิธีรักษาสมาธิขณะจดบันทึกจากวิดีโอ
🔕 กำจัดสิ่งรบกวน: ปิดแท็บที่ไม่เกี่ยวข้องและปิดเสียงการแจ้งเตือน
🎯 ใช้โหมดโฟกัส: หากคุณกำลังจดบันทึกใน ClickUp Docs ให้ใช้โหมดโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่การจดบันทึกของคุณเท่านั้น
⏸️ พักเบรก: หยุดวิดีโอและพักสั้น ๆ ทุก 20 นาทีเพื่อจดจำข้อมูลได้มากขึ้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพักเบรกช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
📝 สรุปทุก 5 นาที: หยุดทุก 5-10 นาทีเพื่อสรุปสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้ในคำพูดของคุณเอง
10. ไฮไลต์คำสำคัญ, บุคคล, และแนวคิด
โปรดให้ความสนใจกับคำค้นหา ตัวเลขที่สำคัญ วันที่ และแนวคิดหลักในวิดีโอ. สิ่งเหล่านี้มักจะถูกเน้นย้ำทั้งทางสายตาและทางวาจา.
ไฮไลต์ หรือ ขีดเส้นใต้ สิ่งเหล่านี้ในบันทึกของคุณเพื่อให้โดดเด่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างสรุปเนื้อหาวิดีโอโดยใช้ AI ได้ ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถปรับแต่งและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
11. วาดแผนภาพอย่างง่ายจากวิดีโอ
หากวิดีโอมีแผนภาพหรือกราฟิกที่สำคัญ ให้หยุดและทำซ้ำไว้ในบันทึกของคุณ
หากคุณกำลังจดบันทึกแบบดิจิทัล ให้ถ่ายภาพหน้าจอด้วย ClickUp Clips และฝังลงใน ClickUp Docs ได้โดยตรง
เพื่อยกระดับขั้นต่อไป ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวาดแผนผังความคิด และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดสำคัญต่างๆ
ตามการศึกษา การบันทึกข้อมูลด้วยภาพเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่าการบันทึกแบบดั้งเดิม
🏷️ ตัวอย่าง: หากคุณกำลังดูเว็บบินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดเนื้อหา คุณสามารถใช้ ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อวางแผนความคิดและข้อสังเกตต่างๆ ในรูปแบบภาพได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดควบคู่ไปกับบันทึกของคุณ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากวิดีโอให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง
12. สังเกตสัญญาณ เช่น น้ำเสียงและดนตรีประกอบ
วิดีโอมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร: สัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด เช่น น้ำเสียง, ดนตรีประกอบ, และเสียงเอฟเฟ็กต์ มักเน้นจุดสำคัญ.
ด้วยการใช้ ClickUp Clips คุณสามารถจับภาพรายละเอียดเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในฐานะส่วนขยาย Chrome ฟรี Clip ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและส่งข้อความคุณภาพสูงที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ อีเมล หรือโดยตรงภายใน ClickUp
13. ใช้เวลาวิดีโอเป็นเครื่องหมายเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกของคุณ
วิดีโอบางรายการมีเวลาที่ระบุหรือบท ซึ่งสามารถเป็นแนวทางที่ดีในการจัดระเบียบบันทึกของคุณ ใช้เครื่องหมายเวลาเหล่านี้เป็นหัวข้อในบันทึกของคุณและระบุรายละเอียดสำคัญภายใต้แต่ละหัวข้อ
วิธีนี้ช่วยให้บันทึกของคุณสอดคล้องกับลำดับเนื้อหาของวิดีโออย่างเป็นระบบ
ClickUp Brain ช่วยให้คุณถอดเสียงคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติพร้อมเวลาที่ระบุไว้ หลังจากนั้นคุณสามารถค้นหาและจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายตามช่วงเวลาสำคัญ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยแท็กและป้ายกำกับ
ใน ClickUp Docs คุณสามารถเพิ่มแท็กหรือป้ายกำกับให้กับส่วนต่างๆ ของบันทึกของคุณได้ ใช้แท็กเช่น "สำคัญ," "ทบทวนภายหลัง," หรือ "แนวคิดหลัก" เพื่อจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีนี้ช่วยให้คุณกลับไปดูส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
แนวคิดที่เหมาะสมในการจดบันทึก
เคล็ดลับที่เราได้พูดคุยกันจนถึงตอนนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในการจดบันทึก
เพื่อเริ่มต้น, จงจำไว้เสมอว่าบันทึกของคุณคือบันทึกส่วนตัวของคุณเองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ชมมา. บันทึกเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยคุณทบทวนและจดจำ. บันทึกเหล่านี้ไม่ใช่การถอดความ!
นี่คือวิธีที่คุณควรใช้ในการจดบันทึก:
- มุ่งเน้นที่แนวคิดหลัก ไม่ใช่ทุกรายละเอียดเล็กน้อย
- ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือแผนผังความคิด
- รวมการกระตุ้นความทรงจำ
- ทำให้บันทึกของคุณเป็นส่วนตัว
- สร้างบันทึกที่เป็นประโยชน์ (และเข้าใจได้) ในอีกหลายเดือนข้างหน้า
หลังจากใช้กลยุทธ์เหล่านี้แล้ว คุณต้องทบทวนและปรับปรุงบันทึกของคุณ
วิธีทบทวนและปรับปรุงบันทึกของคุณ
การทบทวนบันทึกของคุณเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการจดบันทึก (ยกเว้นการดูวิดีโอ/เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น)
สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุช่องว่าง ข้อมูลที่ผิดตำแหน่ง หรือพื้นที่ที่ต้องการความชัดเจน
นี่คือขั้นตอนที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงบันทึกของคุณจากวิดีโอและเก็บรักษาข้อมูลนี้ได้ดี:
1. แก้ไขและตรวจสอบบันทึกของคุณ
ตรวจสอบบันทึกทั้งหมดที่คุณได้ทำจากวิดีโอ ตรวจสอบ:
- ข้อมูลที่ขาดหาย
- ประเด็นที่คุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
- แนวคิดหลักและคำสำคัญที่คุณควรขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์
- สิ่งที่ควรเปลี่ยนเป็นข้อ ๆ
- หัวข้อที่ต้องแยกไว้ในส่วนต่างหากเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
- ข้อมูลใด ๆ ที่คุณพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น
- การหยุดชะงักในการไหลของข้อมูล
ตามที่เราได้แนะนำไว้ข้างต้น ลองใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงบันทึกของคุณโดยการสร้างสรุปเนื้อหาวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วย AI
🏷️ ตัวอย่าง: ลองนึกภาพผู้จัดการโครงการกำลังตรวจสอบการประชุมทีมที่บันทึกไว้ โดยใช้ ClickUp Brain พวกเขาจะถอดเสียงและสรุปการสนทนา พร้อมทั้งเน้นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการและข้อตัดสินใจที่เกิดขึ้น วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงบันทึกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เขียน (หรือพิมพ์) ข้อมูลใหม่อีกครั้งเพื่อจดจำได้ดีขึ้น
ใช่ คุณได้ยินถูกต้องแล้ว การทบทวนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ด้วยคำพูดของคุณเองสามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกด้วยกระดาษหรือแบบดิจิทัล ให้เขียนสรุปเนื้อหาเหล่านั้นด้วยคำพูดของคุณเองเพื่อเสริมความเข้าใจในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
หากมีแนวคิดที่ซับซ้อนในข้อมูล ให้ลองสร้างแผนผังความคิดเพื่อเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆ เข้าด้วยกัน
นี่คือแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการจดบันทึกให้ดีขึ้น:
คลาสออนไลน์หรือการประชุม? นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ
แม้ว่าการจดบันทึกที่ดีจะเป็นทักษะที่เราทุกคนต้องมี แต่บางครั้งคุณก็อยากฟังสิ่งที่ถูกแบ่งปันโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก
เอาล่ะ ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว!
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของ ClickUpรับประกันว่าทุกประเด็นจากการสนทนาจะถูกบันทึกและแปลงเป็นบันทึกที่สามารถดำเนินการได้และรายการสิ่งที่ต้องทำ
เพียงเพิ่มผู้จดบันทึกเข้าไปในการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณ คุณจะได้รับสรุปและถอดความหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ไม่ต้องกังวล!
นอกจากนี้ บันทึกจะถูกเก็บไว้ใน ClickUp คุณสามารถใช้ AI ค้นหาผ่านบันทึกและตอบคำถามของคุณได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลายสัปดาห์ต่อมา
และนั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของบันทึกให้เป็นงานใน ClickUp ด้วยการใช้ AI และด้วยการคลิกอีกครั้ง คุณสามารถแชร์ไปยังช่องแชทเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการข้อมูลได้รับข้อมูลนั้น
ClickUp ช่วยให้คุณจดบันทึกได้ดีขึ้น
ไม่มีการโต้แย้ง. การจดบันทึกสามารถช่วยให้เราทุกคนเป็นนักเรียนที่ดีขึ้นได้. แต่การจดบันทึกไม่ใช่การเขียนทุกอย่างที่คุณได้ยินในวิดีโอ. มันคือทักษะที่หากใช้ได้ดี สามารถเป็นเครื่องมือช่วยจำที่ยอดเยี่ยมและช่วยประหยัดเวลาสำหรับการทบทวนในอนาคต.
ClickUp สามารถทำให้การเดินทางของคุณสู่การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเรื่องง่าย ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปวิดีโอที่มีอยู่ด้วย AI, ClickUp Clips เพื่อสร้างคลิปวิดีโอสำหรับบันทึกที่ละเอียด, ClickUp Docs เพื่อฝังคลิปวิดีโอและจัดรูปแบบบันทึก, และ ClickUp Whiteboards เพื่อแสดงแนวคิดในรูปแบบภาพ หรือเพียงแค่เพิ่ม ClickUp AI Notetaker ในการโทรและรับบันทึกพร้อมใช้งานได้ทันที
พร้อมที่จะสำรวจคุณสมบัติเหล่านี้แบบสด ๆ หรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรี และสัมผัสประสบการณ์การจดบันทึกที่ดีขึ้น! ✏️