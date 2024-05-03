วิธีการใช้เทคนิคการจดบันทึกแบบคอร์เนล (พร้อมเทมเพลต!)

ในความร้อนแรงของการระดมความคิด การประชุมที่เข้มข้น หรือการบรรยายที่รวดเร็ว การอ่าน การเข้าใจ และการจดจำรายละเอียดที่สำคัญอาจรู้สึกเหมือนการพยายามจับควัน
กลยุทธ์การจดบันทึกที่ช่วยในการเข้าใจและจดจำอาจเป็นทางออกของคุณได้ หนึ่งในวิธีดังกล่าวคือระบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ซึ่งเป็นระบบที่มีประสบการณ์ยาวนานและสัญญาว่าจะช่วยเพิ่มความชัดเจน การสะท้อนคิด และการจัดระเบียบ
พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1950 โดยศาสตราจารย์วอลเตอร์ พอก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ วิธีการจดบันทึกนี้แบ่งบันทึกของคุณออกเป็นประเด็นสำคัญ การขยายความ และสรุป
บทความนี้จะมุ่งเน้นและแนะนำคุณผ่านแนวทางที่โดดเด่นของมัน ก่อนที่จะสำรวจวิธีการปรับใช้โดยใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือดิจิทัล
วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์คืออะไร?
วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบในการบันทึก จัดระเบียบ และสรุปข้อมูลสำคัญจากการประชุมหรือการประชุมให้ข้อมูลอื่น ๆ ด้วยคำพูดของคุณเอง
เดิมทีพัฒนาขึ้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย วิธีการนี้สามารถขยายการใช้งานไปยังกรณีส่วนบุคคลหรือทางวิชาชีพใด ๆ ที่ต้องการบันทึกและเรียกคืนข้อมูลสำคัญ
เทคนิคการจดบันทึกนี้ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาหรือบันทึกของคุณออกเป็นสามส่วน: ส่วนหลักสำหรับจดบันทึกความคิดและข้อสังเกต ส่วนคอลัมน์ด้านซ้ายสำหรับคำเตือนหรือจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และส่วนล่างสำหรับสรุปประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
โครงสร้างนี้มอบประโยชน์หลายประการ:
- การสรุป: ช่วยกลั่นกรองข้อมูลสำคัญให้เป็นประเด็นหลักและสรุปอย่างกระชับ ทำให้บันทึกของคุณง่ายต่อการทบทวน
- รายการที่ต้องดำเนินการ: คุณสามารถระบุงานหลักหรือรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบ
- การจัดระเบียบอย่างมีเหตุผล: โดยการแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน คุณจะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมการระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการฟังบรรยาย ระบบคอร์เนลล์ได้พิสูจน์คุณค่าของมันมาหลายทศวรรษแล้ว แล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไร?
วิธีจดบันทึกโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
เพิ่มการเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้นโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด:
1. แบ่งสมุดบันทึกของคุณ
แบ่งกระดาษหรือสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณออกเป็นสามส่วน โดยจะมีสองคอลัมน์ที่เรียกว่า 'คอลัมน์บันทึก' และ 'คอลัมน์คำเตือน' อยู่ทางขวามือและซ้ายมือตามลำดับ ส่วนล่างสุดจะเป็นแถว
2. จัดสรรข้อมูลให้กับแต่ละส่วน
คอลัมน์ทางขวามือ คือ 'คอลัมน์บันทึก' ที่คุณใช้จดบันทึกความคิดหลัก ประเด็นสำคัญ หรือคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมหรือการระดมสมอง
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุมวางแผนสำหรับแคมเปญการตลาด คุณอาจจดบันทึกจุดสำคัญหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในส่วนนี้
คอลัมน์ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเรียกว่า 'คอลัมน์คำเตือน' จะเก็บคำสำคัญหรือคำถามที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการทบทวนบันทึกของคุณในภายหลัง
โดยใช้ตัวอย่างแคมเปญการตลาด ตัวชี้วัดอาจรวมถึงคำถามเช่น 'กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร?' หรือคำสำคัญเช่น 'กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย'
สุดท้าย ใช้ส่วนล่างเพื่อสรุปเนื้อหาของแต่ละหน้าอย่างกระชับ พื้นที่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับประเด็นสำคัญของบันทึกของคุณ เช่น สรุปภาพรวมของแนวคิดหลักในแผนการตลาด
3. ทำความเข้าใจว่าเลย์เอาต์นี้ส่งเสริมความเข้าใจอย่างไร
การแบ่งส่วนอย่างเป็นระบบนี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับบันทึกของคุณอย่างกระตือรือร้นระหว่างการทบทวน 'คอลัมน์คำเตือน' จะกระตุ้นการเรียกคืนรายละเอียดที่บันทึกไว้ในส่วนที่ใหญ่กว่า ช่วยเสริมสร้างความจำ
ส่วนสรุปท้ายช่วยเสริมความคิดหลักและสร้างจุดอ้างอิงที่ง่ายต่อการทบทวนบันทึกของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้การแบ่งปันแนวคิดที่สำคัญจากสรุปเหล่านี้กับสมาชิกทีมที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมแต่ต้องการภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่น
เมื่อใช้ระบบบันทึกแบบคอร์เนลล์อย่างเชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณจัดระเบียบประเด็นสำคัญจากการสนทนาได้อย่างชัดเจน จดจำรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
เรามีเทมเพลตไม่กี่แบบที่สามารถช่วยให้การเปลี่ยนมาใช้ระบบการจดบันทึกแบบ Cornell ของคุณราบรื่นขึ้น
แม่แบบการจดบันทึกแบบคอร์เนล
แม่แบบสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้จริงๆ เมื่อพูดถึงการจดบันทึก
พวกเขาเร่งกระบวนการ ทำให้การจัดรูปแบบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และทำให้บันทึกของคุณง่ายต่อการทบทวนในภายหลัง นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระทางความคิดในการจัดระเบียบข้อมูล ทำให้มีพลังงานทางความคิดเหลือสำหรับการทำความเข้าใจ
ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งเลียนแบบโครงสร้างของ Cornell Notes เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างเลย์เอาต์ใหม่ทุกครั้ง
ClickUp มีแม่แบบ Cornell Noteสองแบบที่ครอบคลุมซึ่งนำหลักการของวิธีการ Cornell มาใช้ในรูปแบบดิจิทัล แม่แบบที่พร้อมใช้งานเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยในการจัดการงาน
1. แม่แบบบันทึกคอร์เนลล์ ClickUp
เทมเพลตแรก,เทมเพลตบันทึกคอร์เนลของ ClickUp, ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจดบันทึกความคิด, เพิ่มคำเตือน, และสรุปจุดสำคัญ.
มันสอดคล้องกับโครงสร้างแบบดั้งเดิมของ Cornell Notes: ส่วนบันทึกขนาดใหญ่ทางด้านขวา คอลัมน์คำแนะนำขนาดเล็กทางด้านซ้ายสำหรับเขียนคำถาม และส่วนสรุปที่ด้านล่าง ใน ClickUp คุณสามารถทำเช่นนี้ด้วยตารางพื้นฐานนี้หรือบันทึกบนงานและฝังรายการงานเข้าไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จับประเด็นสำคัญ: จดบันทึกประเด็นสำคัญในขณะนั้นระหว่างการประชุมหรือการเรียนของคุณ
- รายการคำบอก: เพิ่มคำถามหรือคำสำคัญในคอลัมน์คำบอกที่จะกระตุ้นการระลึกถึงแนวคิดที่ซับซ้อน
- สรุป: เขียนสรุปของบันทึกหลังจากเซสชั่นเพื่อรวบรวมความเข้าใจของคุณ
2. แม่แบบบันทึกโน้ต ClickUp Cornell
เทมเพลตที่สอง,เทมเพลตบันทึกคอร์เนลของ ClickUp, ผสานการบันทึกข้อมูลอย่างง่ายกับการจัดการงาน.
ใช้มุมมองบอร์ดใน ClickUp เพื่อสร้างภาพแสดงของ Cornell Note Template แบ่งบอร์ดของคุณออกเป็นสี่ส่วน: คำเตือน, บันทึก, สรุป, และทบทวน ตอนนี้คุณสามารถบันทึกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลในหมวดหมู่ที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายระหว่างการบรรยายและ/หรือการประชุม
เมื่อจดบันทึกเสร็จแล้ว ให้สรุปประเด็นสำคัญในส่วนสรุป เพื่อช่วยเตือนความจำ ให้สร้างคำหรือวลีที่เป็นคำสำคัญ
คุณยังสามารถสร้างงานเพื่อติดตามบันทึกของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ตั้งการแจ้งเตือนด้วยClickUp Automationsหรือใช้การตั้งงานซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทบทวนบันทึกที่คุณได้จดไว้เป็นประจำ
นี่คือคำแนะนำเพื่อใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อจัดการบันทึกของคุณ
- ร่วมมือ: แบ่งปันบันทึกของคุณกับเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน
- ติดตามความคืบหน้า: ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีอยู่ในเทมเพลตเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงาน
ทั้งสองเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ พวกเขายังมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับการประชุมทีมที่มีผู้คนหลายคนบันทึกข้อมูลพร้อมกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องการบันทึกการบรรยายที่ซับซ้อนหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการกับการประชุมหลายครั้ง เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลของ ClickUp สามารถช่วยจัดโครงสร้างความคิดและความรับผิดชอบของคุณได้ ส่งเสริมความชัดเจนและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
เครื่องมือสำหรับวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนล
การค้นพบเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิธีการจดบันทึกแบบ Cornell สามารถช่วยปรับปรุงกิจวัตรการเรียนของคุณได้อย่างมาก มาสำรวจแอปจดบันทึกบนClickUp ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของคุณกันเถอะ
1. คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเป็นสวรรค์สำหรับการประมวลผลคำที่มีพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการจดบันทึก จัดรูปแบบเอกสารของคุณตามรูปแบบ Cornell ที่มีส่วนเฉพาะสำหรับ คำเตือน (คำสำคัญ/คำถาม), บันทึก (เนื้อหาการบรรยาย), สรุป (ประเด็นหลัก), และ ทบทวน (งานที่ทำซ้ำ) หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น หัวข้อ, วันที่, เป็นต้น) เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
ด้วยการแก้ไขแบบร่วมมือกัน ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสาร ClickUp เดียวกันพร้อมกันได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึก ร่วมกันระหว่างการประชุมและการระดมความคิด เห็นการแก้ไขที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้อื่นพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากบันทึกของคุณภายในเอกสาร และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้
ใช้คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝากข้อความและคำแนะนำเมื่อมอบหมายงานหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติมตามบันทึกของคุณ
2. คลิกอัพโน้ตแพด
ClickUp Notepadเป็นผู้ช่วยที่ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบในระหว่างการประชุมหรือการบรรยาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถ:
- จดบันทึกประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านตัวเลือกที่ซับซ้อน
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ
- กำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของบันทึกของคุณเป็นงานสำหรับตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมทีม และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากบันทึกของคุณ
- โอนบันทึกจาก Notepad ไปยังเอกสาร ClickUp Doc ที่กำหนดไว้เพื่อจัดระเบียบอย่างเป็นระบบมากขึ้นในภายหลังได้อย่างง่ายดาย
3. ClickUp Brain
ClickUp Brainเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าทึ่งซึ่งเสริมระบบการจดบันทึกแบบ Cornell ด้วยการนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น AI Writer สำหรับการทำงาน, AI Knowledge Manager และ AI Project Manager
คุณสามารถใช้ AI Writer for Work เพื่อ ตรวจทานบันทึกของคุณ ให้ถูกต้องตามหลักสะกดและไวยากรณ์ และปรับแต่งน้ำเสียงและโทนเสียงของคุณให้เหมาะสม ขอให้ AI อธิบายประเด็นสำคัญเพิ่มเติม แล้วมันจะสร้างคำอธิบายเชิงบริบทโดยละเอียดให้คุณ
คุณต้องการย่อประเด็นสำคัญหรือไม่? มันยังสามารถวิเคราะห์บันทึกของคุณและ สร้างสรุปที่กระชับ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มตารางลงในบันทึกของคุณเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น
AI Knowledge Manager ให้คำตอบทันทีตามบริบท จากภายใน ClickUp
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังระดมความคิดในระหว่างการประชุมและต้องการข้อมูลจากโครงการหรือภารกิจที่ผ่านมา ผู้จัดการความรู้ AI สามารถดึงข้อมูลนี้ได้ทันที—ลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาด้วยตนเอง
ผู้จัดการโครงการ AI อัตโนมัติการอัปเดตโครงการและงาน ให้การอัปเดตสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ แก่นคุณ โดยสรุป ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการให้บริการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบันทึกข้อมูลและการจัดการงาน
ด้วยการผสานโครงสร้างที่ชัดเจนของ ClickUp Docs กับคุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือ, ความยืดหยุ่นของ ClickUp Notepad, และพลังของ ClickUp Brain คุณสามารถสร้างระบบการจดบันทึกแบบ Cornell ที่ครอบคลุมซึ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม, กระตุ้นการเรียนรู้ และปรับปรุงการจดจำข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณที่คอร์เนลด้วยเครื่องมือเพิ่มเติม
เรามีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติมที่สามารถช่วยให้การจดบันทึกของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุม ไม่จำกัดแค่เพียงเทมเพลตและเครื่องมือจดบันทึกเพียงไม่กี่อย่าง แต่ยังสามารถแทนที่แอปอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย
สำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยจดจำ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและคำเตือนต่างๆ ในรูปแบบที่เชื่อมโยงกันและมองเห็นได้ชัดเจน
ใช้เพื่อเชื่อมโยงความคิด, ระบุรูปแบบและความสัมพันธ์, และจัดโครงสร้างบันทึกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ตัวอย่างเช่น, คุณอาจเชื่อมโยงความคิดหลักกับจุดย่อยต่าง ๆ หรือเชื่อมโยงสองความคิดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่มีหัวข้อร่วมกัน.
เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งคือWhiteboards ของ ClickUp ซึ่งมอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คอลัมน์ด้านซ้ายของบันทึก Cornell ของคุณ ซึ่งใช้สำหรับจดบันทึกประเด็นสำคัญหรือจุดที่น่าสนใจ สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้โน้ตดิจิทัลแบบติดได้หรือแผนภาพที่วาดด้วยมือบนไวท์บอร์ด โน้ตเหล่านี้สามารถกำหนดสีและจัดหมวดหมู่ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการได้ ทำให้คุณระบุและติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังร่างไทม์ไลน์ของโครงการหรือวาดขั้นตอนการทำงานข้างๆ บันทึกของคุณ—ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการของคุณจะปรากฏอยู่ในที่เดียว
หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นและต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากบันทึกแบบ Cornell ของคุณเครื่องมือ AIต่างๆสำหรับบันทึกการประชุมก็สามารถช่วยให้คุณบันทึกและสรุปการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
เครื่องมือเหล่านี้สามารถถอดเสียงการสนทนา, แยกประเด็นสำคัญ, และสร้างรายการการดำเนินการได้—วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการประชุม
คุณยังสามารถใช้แอปบันทึกดิจิทัลเพื่อสรุป'ส่วนสรุป' ใน Cornell Notes ได้อีกด้วย แอปเหล่านี้ช่วยรวบรวมประเด็นสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนและดึงข้อมูลสำคัญออกมาใช้ในภายหลัง
|เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นบนอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบลองสำรวจแอปจดบันทึกสำหรับ Android หรือแอปจดบันทึกสำหรับ Mac
การใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ClickUp ร่วมกับระบบบันทึกโน้ตแบบ Cornell สามารถทำให้กระบวนการจดบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้น
จำไว้ว่ากุญแจสำคัญคือการปรับแต่ง—เลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดและปรับเครื่องมือให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
การนำวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลมาใช้เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์สามารถเป็นกลยุทธ์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง ด้วยโครงสร้างสองคอลัมน์และส่วนสรุป วิธีการนี้ช่วยให้คุณจับรายละเอียดสำคัญ การดำเนินการ และข้อคิดจากการประชุมหรือการระดมสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณจดบันทึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุสิ่งที่ต้องพึ่งพา และกำหนดกรอบเวลาในการประชุมเริ่มต้นโครงการ คอลัมน์ซ้ายของบันทึกจะเน้นข้อมูลสำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนซึ่งต้องการความสนใจทันที ส่วนล่างจะทำหน้าที่เป็นสรุปประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยและตัดสินใจในระหว่างการประชุม
การนำวิธีการของคอร์เนลล์มาใช้ใน การจัดการโครงการ ช่วยเริ่มต้นความชัดเจนและส่งเสริมการสะท้อนคิด ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยสำคัญของการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จคือแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพซึ่งรองรับวิธีการนี้โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีเช่นClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ทำให้บันทึกของคุณทำงานเพื่อคุณด้วย ClickUp
วิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิมมักทำให้คุณมีข้อมูลที่สับสนและยุ่งเหยิง วิธีจดบันทึกแบบคอร์เนลล์นำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างในการจับประเด็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจำลองวิธีนี้ด้วยปากกาและกระดาษอาจมีข้อจำกัด
การนำแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากวิธีการนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ ClickUp Docs, ClickUp Brain และ ClickUp Notepad คุณสามารถสร้าง Cornell Notes ที่มีการจัดระเบียบ มีปฏิสัมพันธ์ และเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ ลองใช้เทมเพลตการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp พวกเขามอบกรอบการทำงานที่ง่ายสำหรับคุณในการเริ่มใช้วิธีนี้ทันทีบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
การเชี่ยวชาญระบบใหม่ใด ๆ ต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทน ดังนั้นอย่าลังเลที่จะทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้