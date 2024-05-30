5 แม่แบบโน้ต Cornell ใน Google Docs, Word และ ClickUp

เมื่อคุณต้องจดบันทึกอย่างละเอียดและนำไปใช้ได้จริง ไม่มีอะไรดีไปกว่าวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนล รูปแบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลมีประโยชน์สำหรับนักเรียนและมืออาชีพเนื่องจากให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความสามารถในการช่วยในการจดจำ แม่แบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้การเรียนรู้และการจดจำง่ายยิ่งขึ้น
การค้นหาเทมเพลตโน้ต Cornell ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและสรุปเนื้อหาของคุณสิ้นสุดลงที่นี่ เราได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว
อะไรคือเทมเพลตบันทึกคอร์เนลล์?
✨เกร็ดความรู้: ศาสตราจารย์วอลเตอร์ พอก แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ได้คิดค้นวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ในปี 1940 วิธีการจดบันทึกนี้มีความเรียบง่ายและมีโครงสร้างชัดเจน เหมาะสำหรับการจดบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลระหว่างการบรรยายหรือขณะอ่านเอกสาร
คุณสามารถใช้ระบบบันทึกโน้ตแบบคอร์เนลเพื่อสรุปเนื้อหาการบรรยายหรือบันทึกการประชุม ติดตามวาระการประชุม และแม้กระทั่งทบทวนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
แม่แบบบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็นรูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งปฏิบัติตามระบบบันทึกแบบคอร์เนลล์ มี สามส่วน ได้แก่:
- คอลัมน์ซ้าย (คำชี้แนะ): รายการคำถามและคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชุมหรือการบรรยายที่นี่
- คอลัมน์ (หมายเหตุ): จดบันทึกข้อสังเกตหลัก ประเด็นการอภิปราย และความคิดสำคัญที่นี่
- ส่วนสรุป (สรุป): นี่คือที่ที่คุณจะเขียนสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และสั้น ๆ โดยอาศัยแนวคิดหลักของเซสชั่นในหนึ่งหรือสองประโยค
ตัวอย่างแม่แบบบันทึกแบบคอร์เนลล์ทั่วไปมีลักษณะดังนี้
5 แบบฟอร์มโน้ต Cornell ฟรีสำหรับใช้งาน
แม้ว่าจะมีเทมเพลตฟรีมากมายสำหรับบันทึกแบบ Cornell แต่ต่อไปนี้คือห้าแบบที่เราคัดสรรมาดีที่สุด:
1. แม่แบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลโดย ClickUp
เทมเพลตบันทึกคอร์เนล ClickUpสำหรับผู้เริ่มต้น ติดอันดับหนึ่งในรายการเทมเพลตบันทึกคอร์เนลของเรา
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกในรูปแบบที่เป็นระบบ คุณสามารถสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเรียกคืนข้อมูลสำคัญ เช่น แนวคิดหลักและข้อเท็จจริง
แปลงแต่ละบันทึกจากเทมเพลต Docs นี้ให้เป็นงานใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและคุณลักษณะ เช่น วันที่ หัวข้อ ฯลฯ ให้กับแต่ละงานเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
สร้างเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณด้วยเทมเพลตนี้และเข้าถึงมุมมองที่กำหนดเอง เช่น แผนงาน Gantt ปฏิทิน และรายการ ด้านล่างส่วนสรุป ให้เพิ่มคำเตือน เช่น คำสำคัญ วลี หรือแผนภาพ เพื่อเข้าถึงแง่มุมสำคัญจากบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังทดลองใช้ระบบการจดบันทึกแบบ Cornell เป็นครั้งแรก
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แชร์บันทึกเหล่านี้กับผู้อื่นได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยสร้างลิงก์ที่ปลอดภัยในClickUp Docs พวกเขาสามารถเพิ่มประเด็นและทำงานในเอกสารร่วมกับคุณได้อีกด้วย
2. แม่แบบบันทึกคอร์เนลล์สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
เทมเพลตบันทึกคอร์เนลล์ ClickUpสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ออกแบบตามรูปแบบการบันทึกคอร์เนลล์ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ดาวน์โหลดเป็นเอกสารในรูปแบบ doc ใน ClickUp Docs, เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรูปแบบตารางง่าย ๆ สำหรับการบันทึกคำค้นหา, คำถาม, บันทึก, และสรุปโดยตรง
แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันอย่างรวดเร็วและการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ ผู้จัดการโครงการมืออาชีพและผู้นำทีมใช้แม่แบบเอกสาร Cornell นี้ในการวางแผนรายการดำเนินการสำหรับสมาชิกในทีม
เพื่อประหยัดเวลา ให้จัดทำรายการวาระการประชุมและประเด็นการหารือไว้ล่วงหน้า และแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ให้บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและต้องได้รับการแก้ไขไว้ ต่อมา ให้เพิ่มการบันทึกการประชุม ภารกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าของประเด็นที่ต้องดำเนินการ
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการรวมการจดบันทึกในระหว่างการประชุมกับการจัดการงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและกลยุทธ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ในระหว่างการประชุมออนไลน์ จากนั้นใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปบันทึกสำคัญ ดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
3. แม่แบบบันทึกแบบคอร์เนลล์ใน Google Docs
เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลล์ของ Google Docs ช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงคัดลอกหรือดาวน์โหลดเพื่อเริ่มใช้งาน
เทมเพลตที่เรียบง่ายนี้ ออกแบบมาสำหรับนักเรียนและนักวิชาชีพ สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ และแชร์กับใครก็ได้ในทีมของคุณ ส่วนต่าง ๆ และคอลัมน์มาพร้อมกับตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้ดีขึ้น
แยกคอลัมน์บันทึกออกเป็นสี่หมวดหมู่: บันทึก, ท่องจำ, สะท้อนคิด, และทบทวน
- ในหมวดหมู่บันทึก ให้เขียนข้อเท็จจริงที่สำคัญและแนวคิดหลักด้วยคำพูดของคุณเองโดยใช้ประโยคสั้นกระชับ
- ในหมวดการท่องจำ ให้ตอบคำถามจากคอลัมน์คำใบ้
- วัตถุประสงค์ของหมวดสะท้อนคือการเจาะลึกถึงความสำคัญของหมวดหมู่สองหมวดแรก
- ส่วนการทบทวนมีไว้เพื่อเก็บรักษาบันทึกทั้งหมดของคุณให้อยู่ในมุมมองเดียว
เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังมองหาเทมเพลต Google Docs ที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่: ประโยคแบบเทเลกราฟ (Telegraphic sentences) คือประโยคสั้น ๆ ที่ระบุข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องใช้คำนำหน้าหรือคำเพิ่มเติมอื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการจดบันทึก
4. แม่แบบโน้ต Cornell สำหรับ Microsoft Word โดย Template.net
แม่แบบบันทึกคอร์เนลล์สำหรับ Microsoft Word นี้อยู่ในรายการของเราเนื่องจากดีไซน์ที่เรียบง่ายและโครงสร้างที่เข้าใจง่าย—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่เพิ่งเริ่มต้นใช้บันทึกคอร์เนลล์
เทมเพลต Word นี้สามารถปรับแต่งได้และครอบคลุมทุกด้านของระบบการจดบันทึกแบบ Cornell ในรูปแบบการออกแบบที่ทันสมัย
มันช่วยให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย และช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาสำหรับนักเรียนและนักวิชาการ คุณสามารถดาวน์โหลดมันเป็นเอกสาร Microsoft Word แก้ไขได้ และอัปโหลดไปยัง Sharepoint หรือระบบแชร์ไฟล์ที่คุณใช้เป็นประจำเพื่อแชร์กับเพื่อนร่วมชั้นหรือสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการเทมเพลต Word ที่สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับการสร้างและแบ่งปันบันทึก
5. แม่แบบบันทึกแบบคอร์เนลล์ใน Google Docs โดย DocHub
เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลล์ใน Google Docs โดย DocHub เหมาะสำหรับการจดบันทึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
คุณสามารถเข้าถึงมันทางออนไลน์และแก้ไขข้อความให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นอกเหนือจากการแก้ไขข้อความแล้ว เทมเพลต Google Docs นี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มรูปภาพ, ไฮไลท์ส่วนต่าง ๆ, และเพิ่มความคิดเห็นและคำแนะนำสำหรับสมาชิกในทีมได้
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้ดาวน์โหลดไฟล์นั้น แปลงเป็น PDF และจัดเก็บไว้ใน Google Drive เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการเทมเพลตสำหรับจดบันทึกที่สามารถแก้ไขได้ทางออนไลน์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกคอร์เนลล์ดี?
คุณจะเลือกเทมเพลตบันทึกแบบ Cornell ที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างไร?เทมเพลตการจดบันทึกที่ดีตามวิธี Cornell ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- โครงสร้างการจัดวาง: คอลัมน์ซ้ายควรมีขนาดไม่เกิน 30% ของเทมเพลต ขณะที่คอลัมน์ขวาหรือส่วนหลักของเทมเพลตควรมีขนาดไม่เกิน 70% ที่เหลือ
- ปรับแต่งได้: แม่แบบโน้ต Cornell ควรปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ควรพร้อมสำหรับการแก้ไขและการทำงานร่วมกัน
- แชร์ได้: เนื่องจากบันทึกอาจถูกเข้าถึงโดยหลายคน ดังนั้นเทมเพลตต้องมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การแชร์เพียงคลิกเดียว การแก้ไขเป็นกลุ่ม ประวัติเวอร์ชัน และการเพิ่มความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- ใช้งานง่าย: เทมเพลตการจดบันทึกควรใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะใช้งานผ่านอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม
- การผสานรวม AI:เครื่องมือบันทึกโน้ตด้วย AIที่ผสานรวมกับเทมเพลตช่วยให้คุณสามารถดึงสรุปการประชุมออกมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนทุกคำที่พูดคุยกันด้วยตนเอง คุณลักษณะนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยเขียน AI ของคุณที่ช่วยร่างบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและครอบคลุมสาระสำคัญของการประชุม
ทำให้การจดบันทึกมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตโน้ตแบบคอร์เนลล์
การจดบันทึกไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ คุณไม่จำเป็นต้องจดบันทึกด้วยมือหรือเสียเวลาค้นหาข้อมูลสำคัญจากหน้าเอกสาร
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้เทมเพลตจากรายการเทมเพลตบันทึกคอร์เนลของเราเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จากการประชุมหรือการเรียนการสอน เทมเพลตใด ๆ จากรายการนี้จะเปลี่ยนการบันทึกของคุณจากกิจกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงานให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกและสามารถแปลงบันทึกเหล่านี้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ คุณไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp