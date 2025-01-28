10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android ในปี 2025

มีสถานการณ์มากมายนับไม่ถ้วนที่การจดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญในงานประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกการประชุม จดไอเดียระหว่างการระดมความคิด หรือเพียงแค่จดบันทึกแรงบันดาลใจล่าสุดของคุณ หรือบางทีคุณอาจเพิ่งพบข่าวออนไลน์ที่น่าสนใจซึ่งคุณต้องการเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบบันทึกข้อมูลด้วยลายมือที่ไม่น่าเชื่อถือและไร้ระเบียบ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณควรเลือกใช้แอปจดบันทึกที่ช่วยให้การเขียนบันทึกเป็นเรื่องง่าย จัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
หากคุณเป็นผู้ใช้ Android แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดบางแอปสำหรับ Android มีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะสำหรับ Android ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณ
แอปจดบันทึกคืออะไร?
แอปจดบันทึกเป็นวิธีการดิจิทัลในการเขียน จัดเก็บ และจัดระเบียบบันทึกสำคัญทั้งหมดของคุณ ในบางกรณี แอปนี้ยังสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้ด้วย ด้วยความสามารถในการสแกนเอกสารเพื่อเพิ่มเข้าสู่ระบบการจัดเก็บของคุณ
แอปจดบันทึกส่วนใหญ่บน Android ไม่ได้เป็นเพียงตัวแก้ไขข้อความธรรมดาที่มีระบบโฟลเดอร์เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น:
- จัดระเบียบบันทึกเป็นกลุ่มตามวัตถุประสงค์และแหล่งที่มา
- จัดเก็บวิดีโอ, เสียง, และบันทึกข้อความ
- แชร์บันทึกข้ามอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถจดบันทึกบนโทรศัพท์ของคุณและทบทวนในภายหลังบนแท็บเล็ตของคุณ
- ผสานรูปภาพหรือบันทึกเสียง และแนบไฟล์ไปยังบันทึกของคุณเพื่อบริบท
แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android ยังมีฟังก์ชันขั้นสูงที่มากกว่าคุณสมบัติพื้นฐานที่ระบุไว้ที่นี่ เช่นความสามารถในการสร้างโน้ตติดสำหรับกิจกรรมระดมความคิดอย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลักของแอปเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิม: แอปจดบันทึกช่วยให้กระบวนการจดบันทึกความคิดหรือข้อมูลต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมายิ่งขึ้น
สิ่งที่ควรพิจารณาในแอปจดบันทึกสำหรับ Android
แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมาย แต่แอปจดบันทึกที่ดีทั้งหมดมักจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด โปรดใส่ใจในคุณสมบัติด้านล่างนี้เมื่อคุณยกระดับกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณด้วยแอป Android
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ยิ่งง่ายต่อการเขียนบันทึก จัดการบันทึก และแชร์บันทึกกับอุปกรณ์หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ก็ยิ่งดี
- ฟรีหรือราคาถูก: คุณอาจพบกับการซื้อในแอปหรือระดับพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด แต่แอปจดบันทึกที่ดีควรมีเวอร์ชันฟรีที่ให้คุณสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วและรายการสิ่งที่ต้องทำได้
- การจัดระเบียบที่ชัดเจน: ไม่ใช่แค่ความสามารถในการเข้าถึงบันทึกเท่านั้น แต่แอปของคุณควรทำให้การจัดระเบียบบันทึกตามหัวข้อหรือหมวดหมู่ง่ายขึ้น
- การค้นหาที่เข้าใจง่าย: ยิ่งสามารถค้นหาไฟล์บันทึกที่เพิ่งใช้ล่าสุดหรือแม้แต่ข้อความภายในบันทึกเหล่านั้นได้ง่ายเท่าไร แอปก็จะยิ่งใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการทำงานขององค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้นตามกาลเวลา
- คุณสมบัติขั้นสูง: ตัวอย่างเช่นแอปบันทึกโน้ตมีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือไม่? คุณสามารถส่งออกโน้ตไปยังแอปอื่นได้หรือไม่ และแอปนี้ทำงานร่วมกับบริการอื่นๆ ของ Google อย่างไร?
10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android
เมื่อคำนึงถึงความแตกต่างเหล่านี้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมาดูรายการกัน มาค้นหาแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android ที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดระเบียบและความจำของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือจดบันทึก เช่น ClickUp Notepad และ Docs ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย จึงกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ Google Keepในตลาด
ClickUp Notepadสามารถแข่งขันกับแอปจดบันทึกอื่น ๆ ในรายการนี้ได้อย่างสบาย ฟีเจอร์ClickUp Docsจัดเก็บงานของคุณด้วยตัวแก้ไขข้อความที่สมบูรณ์และอนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณได้ และฟังก์ชันกระดานไวท์บอร์ดก็เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบทำงานกับโน้ตแบบติดผนัง
แต่สิ่งที่โดดเด่นจริง ๆ คือฟังก์ชันขั้นสูงที่อยู่รอบ ๆ คุณสมบัติทั้งสองนี้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ช่วย AI สามารถสรุปบันทึกของคุณและเปลี่ยนเป็นงานที่ต้องทำได้แบบไดนามิกจะเป็นอย่างไร? หรือหากงานเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะส่งงานตามกำหนดเวลาของโครงการทุกครั้ง ClickUp พร้อมตอบโจทย์คุณ!
ด้วยแอป ClickUp สำหรับทุกอุปกรณ์ รวมถึง Android คุณสามารถแชร์บันทึกล่าสุดของคุณได้อย่างง่ายดายระหว่างพีซี โทรศัพท์ และแท็บเล็ต เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนที่ไม่ได้มองหาแค่แอปบันทึกโดยเฉพาะ แต่กำลังมองหาชุดแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบถ้วนรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- Notepad: วิธีง่าย ๆ ในการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว เพิ่มรูปภาพ และเปลี่ยนข้อความพื้นฐานให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้และรายการที่ต้องทำ
- เอกสาร: เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดหมวดหมู่และทำงานร่วมกันในบันทึกข้อมูลที่มากกว่าบันทึกข้อความธรรมดา ซึ่งใช้แทน Google Docs และโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ
- ClickUp AI Assistant: ผู้ช่วย AI ที่สร้างสรุปการประชุมและบันทึกภายในไม่กี่นาที เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และจัดรูปแบบหรือแก้ไขบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อการแบ่งปันและการเผยแพร่ที่ดีขึ้น
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึง Google Calendar, Outlook และ Dropbox
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การใช้งาน ClickUp อย่างเต็มรูปแบบผ่านแอป Android
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. วันโน้ต
Microsoft's OneNote เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุด ด้วยความเรียบง่ายและการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแอปต่าง ๆ เช่น Microsoft Outlook, Excel และ Word แต่ยังสามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Apple, Windows และแน่นอน Android
นี่คือมาตรฐานการจดบันทึกบนอุปกรณ์ Windows ในหลายๆ ด้าน และหลายคนมองว่าคู่แข่งในประเภทเดียวกันเป็นทางเลือกของ OneNote
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote
- ตัวเลือกในการตัดคลิปโน้ตและภาพหน้าจอจากเว็บเพจภายนอกและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มโน้ตพื้นฐานและภาพวาดของคุณเอง
- รองรับมัลติมีเดียสำหรับรูปภาพ, ไฟล์เสียง, และบันทึกด้วยลายมือ
- เครื่องสแกนแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มแผ่นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือหรือเอกสารอื่น ๆ ไปยังรายการที่ต้องทำของคุณและประเภทบันทึกอื่น ๆ
- โปรดสังเกตการจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ ซึ่งสามารถช่วยให้ค้นหาและพบสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ OneNote
- บันทึกจะถูกบันทึกไว้ใน Microsoft OneDrive โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ทางเลือกอื่นในการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- การผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับแอปอื่น ๆในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพของMicrosoft จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft Office 365
ราคาของ OneNote
- ฟรี
- คุณสมบัติพรีเมียมบางประการที่รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft Office 365
การให้คะแนนและรีวิวใน OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
3. Evernote
คู่แข่งที่ได้รับความนิยมของ Google Keep, Evernote เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android ด้วยความหลากหลายในการใช้งาน มีตัวแก้ไขข้อความที่แข็งแกร่ง, เทมเพลตมากมาย, และการซิงโครไนซ์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้แอปนี้แตกต่างจากแอปจดบันทึกอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต Evernoteตั้งแต่การวางแผนการประชุมไปจนถึงบันทึกการบรรยายและบันทึกประจำวัน
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกเสียง, คลิปเว็บ, และเนื้อหาอื่น ๆ ภายในแอปได้อย่างง่ายดาย
- คีย์ลัด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างหรือล็อกโน้ต, แชร์โน้ต, หรือจัดรูปแบบโน้ตตามที่ต้องการ
- รองรับการใช้งานสไตลัสสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยให้สามารถจดบันทึกได้อย่างอิสระ
ข้อจำกัดของ Evernote
- ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกอื่น ๆ บางแอป เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดบางประการ รวมถึงพื้นที่จัดเก็บขนาดเล็ก ไม่มีเทมเพลตที่กำหนดเอง และไม่มีตัวเลือกการจัดการงาน
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเวลาในการโหลดบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันเว็บช้าเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $10. 83/เดือน
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
4. ปลาหมึก
หากคุณไม่ต้องการเลิกใช้บันทึกที่เขียนด้วยลายมือโดยสิ้นเชิง Squid—ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Papyrus และได้เปลี่ยนแบรนด์ในปี 2015—อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ แตกต่างจากแอปของ Google อื่น ๆ ประสบการณ์การใช้งานจะเน้นไปที่การใช้ปลายนิ้วหรือปากกา stylus เพื่อจดบันทึกความคิดของคุณโดยตรงบนอินเทอร์เฟซ
คุณสมบัติเด่นของปลาหมึก
- โปรแกรมแก้ไขกระดาษไม่จำกัด, ช่วยให้คุณสร้างบันทึกได้มากเท่าที่คุณต้องการบนหน้าจอเดียว
- การปรับลายมือเขียนแบบไดนามิก ช่วยปรับปรุงความชัดเจนของบันทึกของคุณบนหน้าจอ
- ฟังก์ชันนำเข้า PDF ช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารขนาดใหญ่ได้ด้วยตนเอง
- ตัวเลือกพื้นหลังที่หลากหลายและความสามารถในการแทรกภาพและแชร์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์เมื่อสร้างบันทึกเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่น
ข้อจำกัดของปลาหมึก
- ระบบการยื่นเอกสารและการจัดระเบียบไม่สะดวกต่อผู้ใช้เท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบพิมพ์บันทึกหรือสร้างบันทึกเสียง
การกำหนดราคาปลาหมึก
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวหมึก
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
5. Google Keep
Google Keep เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Evernote แต่มีมากกว่านั้นมาก มันเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Android ส่วนใหญ่เป็นเพราะชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างบันทึกย่ออย่างรวดเร็วไปจนถึงการสร้างเอกสารและบันทึกการประชุมที่มีมัลติมีเดียอย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่คุณสามารถตั้งค่าให้เกิดขึ้นซ้ำได้ เพื่อไม่ให้คุณลืมสร้างบันทึกอีกต่อไป
- ความสามารถในการเพิ่มรูปภาพลงในบันทึกใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการผสานรวมโดยตรงจากม้วนกล้องของคุณเข้าสู่แอป
- รายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมช่องทำเครื่องหมายที่สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้โดยอัตโนมัติ
- ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากทุกฟีเจอร์พร้อมใช้งานฟรี
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่มีสิทธิ์ในการล็อกบันทึกของคุณ; ผู้รับสามารถแก้ไขบันทึกใด ๆ ที่คุณแชร์ผ่านแอปได้
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกฟรีอื่นๆ บางแอปในรายการนี้
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
6. ColorNote สมุดบันทึกโน้ต
ColorNote อาจเป็นแอปจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน Google Play Store ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน โดยมีคะแนน 4.9 จากรีวิวมากกว่า 3 ล้านรายการ แอปนี้ชนะใจผู้ใช้ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการสร้างบันทึกได้ทั้งในรูปแบบรายการตรวจสอบหรือข้อความธรรมดา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ColorNote
- การแจ้งเตือนและคำเตือนช่วยให้คุณจัดการงานพื้นฐานในรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติวิดเจ็ตช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและสร้างบันทึกข้อมูลบนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณได้
- ฟังก์ชันการค้นหาช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกได้ผ่านการค้นหาด้วยข้อความหรือการค้นหาด้วยเสียง
- การป้องกันด้วยรหัสผ่านช่วยให้คุณสามารถเก็บโน้ตของคุณไว้เป็นความลับ
ข้อจำกัดของ ColorNote
- มีให้เฉพาะบน Android เท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถแชร์หรือสร้างบันทึกบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปได้
- ระบบการจัดเก็บแบบจำกัดอาจประสบปัญหาในการรักษาความเป็นระเบียบเมื่อจำนวนไฟล์เพิ่มขึ้น
ราคาของ ColorNote
- ฟรี
ColorNote คะแนนและรีวิว
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
7. Simplenote
หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกที่เน้นความเรียบง่าย Simplenote คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ มันตัดแต่งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป เน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด: การจัดระเบียบความคิดของคุณในรูปแบบที่เรียบง่าย (และเป็นดิจิทัล)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ข้ามทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงความสามารถในการใช้งานได้มากกว่า Android
- คุณสมบัติการติดแท็กคำค้นหาและการปักหมุดทำให้การค้นหาและจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ฟีเจอร์การแชร์สาธารณะ, อนุญาตให้ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถดูบันทึกของคุณได้
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์ ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบบันทึกของคุณได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขแบบเห็นผลตามจริง
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ไม่รองรับภาพ, เสียง, หรือภาพวาด
- ไม่มีฟีเจอร์ย้อนกลับ ซึ่งอาจทำให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้ยาก
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
- แผนผู้สนับสนุน: $19.99/เดือน ซึ่งบริษัทจัดเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
8. Nimbus Note
ด้วย Nimbus Note คุณสามารถสร้างสิ่งที่ผู้สร้างเรียกว่า "โน้ตสุดยอด" ได้—เสียง, วิดีโอ, ข้อความ, รายการตรวจสอบแบบโต้ตอบ, ตารางคำนวณ, และตาราง—ทั้งหมดในแอปเดียว. เพิ่มคลิปเว็บที่มีคำอธิบายประกอบ และคุณอาจได้ตัวเลือกที่ทันสมัยที่สุดในรายการนี้.
คุณสมบัติเด่นของ Nimbus Note
- เครื่องมือตัดเว็บขั้นสูงสำหรับไฟล์ PDF และหน้าเว็บแต่ละหน้า พร้อมตัวเลือกการบันทึกคำอธิบายประกอบ
- การสนับสนุนมัลติมีเดียที่ล้ำสมัยที่สุดในบรรดาแอปทั้งหมดในรายการนี้
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ค้นหาได้ง่ายและใช้งานง่ายซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- แม่แบบสำหรับประเภทบันทึกทั่วไปที่ช่วยลดเวลาในการเตรียมการสำหรับการจดบันทึก
ข้อจำกัดของ Nimbus Note
- ชุดคุณสมบัติที่จำกัดมากในเวอร์ชันฟรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดลองใช้สำหรับแผนชำระเงิน
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับสเปรดชีตและตารางเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น เช่น Microsoft Excel และ Google Sheets
ราคาของ Nimbus Note
- ฟรี
- บวก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Nimbus Note
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
9. บันทึกที่รวมกัน
ตามชื่อของมัน Bundled Notes คือการจัดการหมวดหมู่บันทึกที่คุณจดในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวแก้ไขจะต้องซ่อนอยู่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทันสมัยทำให้การจดบันทึกความคิดของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของบันเดิลโน้ต
- จัดเรียงบันทึกให้เป็นบอร์ดสไตล์คัมบังเพื่อการเชื่อมโยงทางสายตาที่ดียิ่งขึ้น
- จัดกลุ่มและติดแท็กบันทึกเพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่และค้นหาในภายหลัง
- จัดชุดสิ่งของในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล ด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของบันทึกที่รวมกัน
- ไม่มีตัวเลือกในการแชร์บันทึกกับผู้อื่นที่อาจได้รับประโยชน์จากบันทึกเหล่านั้น
- บันทึกไม่จำกัดและการสนับสนุนสำหรับเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นที่มีให้ผ่านแผนการสมัครสมาชิก
การกำหนดราคาบันเดิลโน้ต
- ฟรี
- บันเดิลโปร: $1. 89/เดือน
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Bundled Notes
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
10. บันทึกมาตรฐาน
Standard Notes เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้ มันสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณโดยธรรมชาติ แต่ยังคงสามารถพึ่งพาชุดคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่มีอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- การเข้ารหัสแบบครบวงจรขั้นสูงและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนช่วยให้บันทึกส่วนตัวของคุณยังคงเป็นความลับ
- กระบวนการย้ายบันทึกจากแพลตฟอร์มอื่นเข้าสู่ Standard Notes เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ทำให้การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นเรื่องง่าย
- การซิงค์บันทึกแบบเรียลไทม์พร้อมแถบสถานะที่ชัดเจนช่วยให้คุณทราบสถานะการซิงค์และกระบวนการอัปโหลด/ดาวน์โหลด
- การซิงค์ไม่จำกัดบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และอุปกรณ์เดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- จำกัดเฉพาะบันทึกข้อความธรรมดาโดยไม่มีการสมัครสมาชิก
- การซิงค์และเข้ารหัสบันทึกอาจช้า โดยเฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi
ราคาของ Standard Notes
- ฟรี
- ผลิตภาพ: $15/เดือน
- มืออาชีพ: $18/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
ยกระดับการจดบันทึกบนแอนดรอยด์ของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
การค้นหาแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เมื่อพิจารณาถึงบริบทที่กว้างขึ้นและการผสานรวมต่าง ๆ แล้ว ClickUp ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
คุณสามารถสร้างบันทึกได้มากเท่าที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สมุดบันทึก เอกสาร และสรุปการประชุมด้วย AI เชื่อมโยงการจดบันทึกของคุณโดยตรงกับการจัดการงานเพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ที่ดีที่สุดคือ มันฟรีทั้งหมด ทำให้คุณสามารถทดสอบความสามารถของมันเป็นแอปแอนดรอยด์ได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้คุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สร้างบัญชีฟรีวันนี้!