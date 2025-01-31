บล็อก ClickUp

10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

31 มกราคม 2568

แอปจดบันทึกสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปเหล่านี้ช่วยปรับปรุงงานที่น่าเบื่อของการจดบันทึก ทำให้คุณสามารถจดบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุม บันทึกไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลงบนกระดาษ และติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย

แต่ไม่ใช่แอปจดบันทึกทุกตัวที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ คุณต้องการแอปจดบันทึกสำหรับ MacOS เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ (ลองนึกถึงปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดและการผสานการทำงานที่มีประโยชน์มากมาย!)

ที่นี่ เราจะพูดถึงแอปจดบันทึกสำหรับ Mac และองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผย 10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac พร้อมรายละเอียดว่าอะไรทำให้แอปเหล่านี้ยอดเยี่ยม

แอปจดบันทึกสำหรับ Mac คืออะไร?

แอปจดบันทึกสำหรับ Mac เป็นแอปที่ติดตั้งมาในตัวระบบปฏิบัติการ Mac ซึ่งหมายความว่าแอปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Mac โดยเฉพาะเช่นเดียวกับแอปเขียนสำหรับ Mac แอปจดบันทึกเหล่านี้จะแตกต่างจากเครื่องมือที่ต้องเปิดผ่านหน้าต่างเบราว์เซอร์ โดยจะซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Apple ทุกรุ่น ทำงานบนระบบคลาวด์ และถูกสร้างมาเพื่อผสานการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Mac อย่างสมบูรณ์

แอปจดบันทึกเหล่านี้เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า เพราะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ของ Mac นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณ นอกจากนี้ การค้นหาบันทึกของคุณก็ทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์และเสียสมาธิ

มีแอปจดบันทึกหลายประเภทสำหรับ Mac ตั้งแต่เครื่องมือจดบันทึกแบบง่าย ๆ ที่ใช้จดไอเดียสั้น ๆ ไปจนถึงระบบซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ทำงานเป็นศูนย์กลางการจัดการโครงการ

คุณควรค้นหาอะไรในแอปจดบันทึกสำหรับ Mac?

มีแอปจดบันทึกหลากหลายรูปแบบสำหรับ Mac มากมายให้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการความคลาสสิกหรือเครื่องมือทรงพลังที่จัดการทุกอย่างได้ มีแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแน่นอน ?

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปจดบันทึกสำหรับ Mac:

  • การจัดระเบียบอย่างไร้รอยต่อ: การหลงอยู่ในความคิดของตัวเองนั้นเป็นเรื่องง่าย—และยิ่งง่ายกว่าที่จะสูญเสียความคิดเหล่านั้นไปหากจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ไร้ระเบียบ มองหาแอปจดบันทึกที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบในแบบที่คุณเข้าใจได้ง่าย
  • การค้นหาที่มีประโยชน์: การจดบันทึกจะไม่มีประโยชน์เลยหากคุณไม่สามารถค้นหาบันทึกเหล่านั้นได้ในภายหลัง เลือกแอปจดบันทึกที่มีเครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพ
  • รวดเร็วในการใช้งาน: เลือกแอปจดบันทึกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • เวลาโหลดที่รวดเร็ว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณโหลดได้อย่างรวดเร็วและให้คุณจดบันทึกได้อย่างรวดเร็ว—คะแนนพิเศษสำหรับคีย์ลัดและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น

10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่ควรใช้

นี่คือแอปที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกบน Mac ตั้งแต่แอปง่ายๆ ที่มีเครื่องมือแก้ไขข้อความสำหรับจดบันทึกไปจนถึงเครื่องมือจัดการซอฟต์แวร์ มีแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ ✨

1.คลิกอัพ

ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบน Mac และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ มันเหนือกว่าด้วยฟังก์ชันการทำงานสำหรับการอัตโนมัติงาน สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง และสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา และคุณสมบัติของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการจดบันทึกของคุณ ?

ClickUp's Notepadเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ใช้เพื่อใส่คำอธิบายในข้อเสนอโครงการ เขียนรายการตรวจสอบ หรือจดบันทึกอย่างรวดเร็วหลังการประชุม มีคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์และเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย

เพิ่มหัวข้อเพื่อแบ่งบันทึกที่ยาวออกเป็นส่วน ๆ และใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นงานที่ต้องทำพร้อมกำหนดวันครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบได้ และด้วยส่วนขยาย Chrome ที่ติดตั้งไว้ในตัว, แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันบนมือถือ คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้จากทุกที่

ClickUp Docsมอบวิธีการจดบันทึกอีกแบบหนึ่ง ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น หน้าย่อยในตัว ตารางที่ฝังไว้ และเครื่องมือจัดรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกอย่างง่าย ๆ ไปสู่ระดับใหม่ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในบันทึกของคุณแบบเรียลไทม์ และค้นหาบันทึกเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายในภายหลังด้วยการค้นหาที่ใช้งานง่าย

ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบันทึกหรือไม่?ClickUp AIมีข้อเสนอแนะ แก้ไขงานของคุณ และประหยัดเวลาด้วยการสรุปทันทีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนนี้ยังสร้างรายการที่ต้องดำเนินการและปรับปรุงการจัดรูปแบบให้ง่ายขึ้นเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แม่แบบหลายพันรายการ รวมถึงคู่มือการใช้งาน Docs, แม่แบบสำหรับองค์กร และแม่แบบสำหรับกระบวนการทำงานช่วยประหยัดเวลาในการจัดการกับรายการที่ต้องทำของคุณ
  • ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นด้วยวิกิ, แดชบอร์ด, และตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อค้นหาทุกสิ่งได้ในไม่กี่วินาที
  • ใช้แอปเดสก์ท็อปบนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ รวมถึง iPad, iPhone, Mac เดสก์ท็อป และ Macbook
  • ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อแก้ไขบันทึกหรือผสานรวมเข้ากับระบบการจัดการงานที่ใหญ่ขึ้นได้
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายทำให้การจดบันทึกและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก
  • เครื่องมือที่ค้นหาได้ง่ายช่วยให้คุณค้นหาบันทึกและไอเดียของคุณได้ในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะในแอปเดสก์ท็อปเท่านั้น แต่การเปิดตัวบนมือถือกำลังจะมาเร็วๆ นี้
  • แม้ว่าจะเข้าใจคุณสมบัติการจดบันทึกได้ง่าย แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

📮ClickUp Insight: 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้ถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์

ในขณะเดียวกัน การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งพบว่า 35% ของผู้คนใช้เวลา 30 นาทีหรือมากกว่าในการสรุปการประชุม แบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการ และแจ้งให้ทีมทราบ 👀 ClickUp AI Notetakerช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการนี้! ให้ AI บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบุและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ—ไม่ต้องจดบันทึกด้วยมือหรือติดตามงานซ้ำอีกต่อไป! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 30% ด้วยสรุปการประชุมทันทีจาก ClickUp งานอัตโนมัติ และระบบการทำงานแบบศูนย์กลาง

2. โน้ต iCloud ของ Apple

แอปจดบันทึกสำหรับ Mac: ภาพหน้าจอของโน้ต iCloud
ผ่านApple iCloud Notes

อะไรจะดีไปกว่าเครื่องมือจดบันทึกที่ออกแบบโดย Apple สำหรับ Mac? Apple Notes ที่มีให้ดาวน์โหลดใน App Store เป็นแอปพื้นฐานของ Mac ที่ช่วยให้การจดบันทึกการประชุมและจดบันทึกประเด็นสำคัญเป็นเรื่องง่าย

ที่ดีที่สุดคือ บันทึกของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ นั่นหมายความว่าคุณจะเห็นเวอร์ชันล่าสุดของความคิดของคุณบนโทรศัพท์ของคุณ แม้ว่าคุณจะเขียนไว้บนเดสก์ท็อป Mac ของคุณก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple iCloud

  • โฟลเดอร์ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือโครงสร้างใดก็ตามที่เหมาะกับคุณ
  • ฟีเจอร์การแชร์ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งานบันทึกของคุณ
  • ใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อติดตามไอเดียและบันทึก ไม่ว่าคุณจะบันทึกไว้เมื่อเช้านี้หรือเมื่อสองปีที่แล้ว
  • กู้คืนบันทึกที่ถูกลบภายใน 30 วัน ด้วยเพียงสองขั้นตอนง่ายๆ
  • ใช้แฮชแท็กเพื่อติดแท็กโน้ตเพื่อการจัดระเบียบและการค้นหาที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Apple iCloud

  • แอป Apple Notes ไม่สามารถเข้าถึงบันทึกที่เก็บไว้ในแอปอื่น เช่น Google หรือ Yahoo และไม่มีการรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
  • แอปนี้ไม่ซิงค์กับ Windows หรือ Android ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Apple iOS เท่านั้น

ราคาของ Apple iCloud

  • ฟรี

Apple iCloud รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

ลองดูเทมเพลต Apple Notes เหล่านี้!

3. Evernote

แอปจดบันทึกสำหรับ Mac: หน้าแรก Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernoteเป็นแอปข้ามแพลตฟอร์มยอดนิยมที่เข้ามาปฏิวัติวงการจดบันทึก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ใช้จดบันทึกในชั้นเรียน มืออาชีพที่ใช้ในการจัดการทีม หรือผู้ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบชีวิตส่วนตัว Evernote ก็เหนือกว่าการจดบันทึกแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ✍️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • สร้างและมอบหมายงานในบันทึกของคุณได้ทันทีเพื่อขับเคลื่อนงานไปตามขั้นตอน
  • ใช้เครื่องมือตัดเว็บเพื่อจับภาพหน้าจอของเว็บเพจและจดบันทึกโดยตรงบนหน้าเว็บนั้น
  • สแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและเอกสารสำคัญเข้าสู่แอปจดบันทึกเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
  • การผสานรวมกับ Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้ตลอดเวลา และแนบโน้ตของคุณไว้กับการประชุม ทำให้คุณทราบสถานะของงานอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Evernote

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด และแผนการชำระเงินอาจแพงสำหรับบุคคลที่ต้องการเพียงเครื่องมือบันทึกข้อความอย่างง่าย
  • คุณสามารถแชร์บันทึกได้ แต่ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน
  • สำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,100 รายการ)

4. Microsoft OneNote

แอปจดบันทึกสำหรับ Mac: รายการส่วนประกอบของจักรยานใน Microsoft OneNote
ผ่านทางMicrosoft OneNote

OneNote จาก Microsoftเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนการจดบันทึกธรรมดาให้ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถแชร์บันทึกและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดายในระบบนิเวศเดียว เครื่องมือการจัดระเบียบและการค้นหาช่วยให้คุณมีระเบียบและค้นหาไอเดียของคุณได้ง่ายกว่าที่เคย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • เครื่องมือนี้มอบความรู้สึกเหมือนกระดาษ ดึงดูดใจผู้ที่ชื่นชอบแบบดั้งเดิมซึ่งโหยหาวันเวลาของปากกาและกระดาษ
  • การสมัครสมาชิกจะรวมฟีเจอร์การจดบันทึกเข้ากับเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, PowerPoint, Word และ Outline
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นหัวข้อและหน้าต่างๆ เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียแนวคิดสำคัญอีกต่อไป
  • เครื่องมือเช่นการไฮไลต์, การบันทึกข้อความ, และการวาดภาพช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับความคิดของคุณได้

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • ไม่มีการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์อย่างเดียว—หมายความว่าคุณไม่สามารถซิงค์บันทึกที่คุณทำไว้แบบออฟไลน์ได้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—และหากคุณปิดบันทึกก่อนหน้านั้น คุณจะสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้
  • เครื่องมือนี้ไม่มีตัวเลือกการส่งออก ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นจะหมายถึงการถ่ายโอนบันทึกของคุณด้วยตนเอง

ราคาของ Microsoft OneNote

  • Microsoft 365 Business Basic: $6.00/เดือน
  • Microsoft 365 Personal: $6. 99/เดือน
  • Microsoft 365 แอปสำหรับธุรกิจ: $8. 25/เดือน
  • Microsoft 365 Family: $9. 99/เดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/เดือน
  • Microsoft 365 Business Premium: $22.00/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)

5. สไลต์

แอปจดบันทึกสำหรับ Mac: บันทึกต้อนรับการเริ่มต้นใช้งานใน Slite
ผ่านทางSlite

Slite เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิกิของบริษัท บันทึกการประชุมทีม หรือกระบวนการและคู่มือการปฐมนิเทศ AI จะแปล แก้ไข และจัดรูปแบบงานของคุณ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้เรียบง่าย สรุป และย่อเนื้อหา

คุณสมบัติเด่นของ Slite

  • พิมพ์คำถามลงในฟีเจอร์ค้นหาและรับคำตอบจากบันทึกและเอกสารของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เน้นบันทึกที่ต้องตรวจสอบ อัปเดต หรือเก็บถาวร เพื่อให้บันทึกของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • รวมบันทึกอย่างรวดเร็วและลบรายการที่ซ้ำกัน
  • นำเข้าเอกสารเกือบทุกประเภทจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Evernote และแอปจดบันทึกอื่นๆ ด้วยระบบจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่ติดตั้งไว้ในตัว

ข้อจำกัดที่จำกัด

  • ตัวเลือกการส่งออกและนำเข้าที่จำกัดทำให้การย้ายโน้ตจากเครื่องมืออื่นทำได้ยากขึ้น
  • มันไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้ดีนัก ดังนั้นอาจจะมีข้อจำกัดมากเกินไปสำหรับองค์กรที่มีเครื่องมือการทำงานที่หลากหลาย

การกำหนดราคาแบบสไลต์

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $15/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Slite

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

6. โน้ตบุ๊กสำหรับ Mac

คำอธิบายแอปสมุดบันทึก
ผ่านNotebooks สำหรับ Mac

โน้ตบุ๊กสำหรับ Mac เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่เรียบง่ายซึ่งเพิ่มโครงสร้างและการจัดระเบียบให้กับความคิดที่เขียนของคุณ จัดเก็บโน้ตของคุณเป็นหนังสือที่ซ้อนกันและสร้างส่วนต่างๆ เพื่อติดตามเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโน้ตบุ๊กสำหรับ Mac

  • อินเตอร์เฟซแบบภาพทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องสนุก
  • รองรับการนำเข้าไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์, HTML และข้อความธรรมดา
  • บันทึกถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ HTML ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและทำให้เครื่องมือโหลดได้เร็วขึ้น
  • การซิงค์ที่ตรงไปตรงมาช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของสมุดบันทึกสำหรับ Mac

  • ผู้ใช้บางรายสังเกตว่าแอปค้างขณะโหลด โดยเฉพาะหากคุณมีบันทึกจำนวนมาก
  • แอปพลิเคชัน Dropbox ใหม่อาจทำให้ฟังก์ชันการค้นหาไม่ทำงาน แต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ในไม่กี่ขั้นตอนที่ทีมสนับสนุนได้จัดเตรียมไว้

ราคาของโน้ตบุ๊กสำหรับ Mac

  • ทดลองใช้ฟรี
  • การสมัครสมาชิก: $43.99

การจัดอันดับและรีวิวโน้ตบุ๊กสำหรับ Mac

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. หมี

บันทึกต่างๆ ในแอป Bear
ผ่านทางหมี

Bearเป็นแอปจดบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ออกแบบมาสำหรับ Apple Mac, iPhone และ iPad ใช้แอปที่ได้รับรางวัลนี้เพื่อจดบันทึก เพิ่มตาราง แทรกภาพถ่าย และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Bear

  • ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ และแชร์บันทึกของคุณตามที่คุณต้องการ
  • อินเตอร์เฟซที่สวยงามได้รับรางวัล Apple Design Award และใช้งานง่ายอย่างธรรมชาติ
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น บันทึกที่เข้ารหัส ช่วยปกป้องข้อมูลและความคิดของคุณให้ปลอดภัย
  • ฟังก์ชันการค้นหา OCR ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ PDF และรูปภาพได้

ข้อจำกัดของหมี

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจะต้องชำระเงินเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
  • ไม่มีการผสานรวมกับบุคคลที่สาม หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้เฉพาะภายในแอปเท่านั้น

การตั้งราคาแบบหมี

  • ทดลองใช้ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
  • Bear Pro: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)

8. โอสซิเดียน

ผ่านทางObsidian

Obsidianเป็นแอปจดบันทึกที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเข้าถึงความคิดของคุณได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ มาพร้อมกับปลั๊กอินและธีมมากมาย สมุดบันทึก จดบันทึก และสร้างฐานความรู้ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • ใช้แอปที่ปรับแต่งได้สูงนี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวขนาดเล็กที่รู้ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างแม่นยำ
  • เชื่อมโยงบันทึกได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและโครงการต่างๆ
  • สร้างแผนภาพที่เชื่อมโยงความคิดและบันทึกของคุณในรูปแบบกราฟที่น่าสนใจทางสายตา เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีคิดของคุณ
  • ใช้ฟีเจอร์ Canvas เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทดลองไอเดียต่าง ๆ

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • คุณต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การซิงค์ข้อมูล ซึ่งในเครื่องมืออื่น ๆ ได้รวมอยู่ในราคาเรียบร้อยแล้ว
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัว, ซึ่งจำกัดทีมธุรกิจ

ราคาของโอปอล

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้/ปี

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)

9. UPDF

ตัวอย่างของไฟล์ PDF ใน UPDF
ผ่านทางUPDF

UPDF เป็นโปรแกรมแก้ไข PDF ออนไลน์ที่รองรับฟีเจอร์ AI อัปโหลดไฟล์ PDF แล้วทำการใส่คำอธิบายประกอบ แก้ไข และสรุปข้อมูลเป็นโน้ตที่เข้าใจง่ายได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ UPDF

  • รองรับรูปแบบไฟล์หลายสิบประเภท รวมถึง HTML, XML และ PDF ทำให้คุณสามารถอัปโหลดเอกสารหลากหลายประเภทเพื่อแปลงเป็นบันทึกได้
  • ใช้ฟังก์ชัน OCR เพื่อค้นหาข้อความในไฟล์ PDF
  • ระบบ AI ในตัวช่วยให้การสรุป, การเน้นจุดสำคัญ, และการจดบันทึกทำได้รวดเร็วกว่าที่เคย
  • เครื่องมือทำเครื่องหมายที่หลากหลาย เช่น ตัวเน้นข้อความ รูปร่าง และกล่องข้อความ เปลี่ยนบันทึกแต่ละรายการให้กลายเป็นผลงานศิลปะ

ข้อจำกัดของ UPDF

  • ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้บางครั้งมีข้อบกพร่อง ทำให้กระบวนการคิดช้าลง
  • เครื่องมือลายเซ็นแทร็กแพดไม่ใช้งานง่ายและอาจใช้งานยาก

ราคาของ UPDF

  • แผนรายปี UPDF Pro: $59.99 คิดค่าบริการรายปี
  • แผน UPDF Pro Perpetual: ชำระครั้งเดียว $109.99 เข้าใช้งานได้ตลอดชีวิต
  • UPDF AI Add-On: $12/เดือน
  • แผนธุรกิจ UPDF: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $109

คะแนนและรีวิวของ UPDF

  • G2: 4.8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: 3. 8/5 (5+ รีวิว)

10. จอปลิน

ตัวอย่างบันทึกในแอป Joplin
ผ่านทางโจปลิน

Joplin เป็นแอปจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่ให้คุณเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ เครื่องมือนี้รองรับข้อความ รูปภาพ และไฟล์เสียง ยกระดับการจดบันทึกของคุณไปสู่อีกระดับและรูปแบบใหม่

จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin

  • ใช้คุณสมบัติการร่วมมือและการแบ่งปันเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนบนไอเดียใหม่
  • ส่วนขยาย Clipper ของ Firefox และ Chrome เปลี่ยนหน้าเว็บให้กลายเป็นบันทึกที่แก้ไขได้
  • ปลั๊กอินและธีมช่วยให้คุณปรับแต่งแอปได้
  • คุณสมบัติการเข้ารหัสช่วยให้บันทึกของคุณปลอดภัยและปกป้องความคิดของคุณจากคู่แข่ง

ข้อจำกัดของ Joplin

  • ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันใช้งานได้เฉพาะบน Joplin Cloud เท่านั้น
  • ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่น OCR หรือการสแกนผ่านมือถือ

การกำหนดราคาของ Joplin

  • พื้นฐาน: $2. 99/เดือน
  • ข้อดี: $5.99/เดือน
  • ทีม: $7. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Joplin

  • G2: 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp

เลือกแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac หนึ่งในนี้และเริ่มปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและจดบันทึกได้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแชร์ที่ง่ายดาย และความปลอดภัย คุณจะได้ทั้งทีมเข้ามามีส่วนร่วมและเอาชนะคู่แข่งเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้คุณง่ายต่อการทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณเรียบง่ายหรือเพิ่มการจัดระเบียบให้กับความคิดของคุณ

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณ สร้างงาน เพิ่มผู้รับผิดชอบ และทำเครื่องหมายความสำคัญได้โดยตรงในบันทึกของคุณ หรือสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและสร้างฐานความรู้ได้ในไม่กี่วินาที—ไม่ใช่หลายชั่วโมง—ด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณพร้อมที่จะสร้างสรรค์ไอเดียที่ดีขึ้น แบ่งปันกับทีมของคุณ และลงมือทำ ?