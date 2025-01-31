10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

แอปจดบันทึกสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปเหล่านี้ช่วยปรับปรุงงานที่น่าเบื่อของการจดบันทึก ทำให้คุณสามารถจดบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุม บันทึกไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลงบนกระดาษ และติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย
แต่ไม่ใช่แอปจดบันทึกทุกตัวที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ คุณต้องการแอปจดบันทึกสำหรับ MacOS เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ (ลองนึกถึงปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดและการผสานการทำงานที่มีประโยชน์มากมาย!)
ที่นี่ เราจะพูดถึงแอปจดบันทึกสำหรับ Mac และองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผย 10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac พร้อมรายละเอียดว่าอะไรทำให้แอปเหล่านี้ยอดเยี่ยม
แอปจดบันทึกสำหรับ Mac คืออะไร?
แอปจดบันทึกสำหรับ Mac เป็นแอปที่ติดตั้งมาในตัวระบบปฏิบัติการ Mac ซึ่งหมายความว่าแอปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Mac โดยเฉพาะเช่นเดียวกับแอปเขียนสำหรับ Mac แอปจดบันทึกเหล่านี้จะแตกต่างจากเครื่องมือที่ต้องเปิดผ่านหน้าต่างเบราว์เซอร์ โดยจะซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Apple ทุกรุ่น ทำงานบนระบบคลาวด์ และถูกสร้างมาเพื่อผสานการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Mac อย่างสมบูรณ์
แอปจดบันทึกเหล่านี้เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า เพราะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ของ Mac นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณ นอกจากนี้ การค้นหาบันทึกของคุณก็ทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์และเสียสมาธิ
มีแอปจดบันทึกหลายประเภทสำหรับ Mac ตั้งแต่เครื่องมือจดบันทึกแบบง่าย ๆ ที่ใช้จดไอเดียสั้น ๆ ไปจนถึงระบบซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ทำงานเป็นศูนย์กลางการจัดการโครงการ
คุณควรค้นหาอะไรในแอปจดบันทึกสำหรับ Mac?
มีแอปจดบันทึกหลากหลายรูปแบบสำหรับ Mac มากมายให้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการความคลาสสิกหรือเครื่องมือทรงพลังที่จัดการทุกอย่างได้ มีแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแน่นอน ?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปจดบันทึกสำหรับ Mac:
- การจัดระเบียบอย่างไร้รอยต่อ: การหลงอยู่ในความคิดของตัวเองนั้นเป็นเรื่องง่าย—และยิ่งง่ายกว่าที่จะสูญเสียความคิดเหล่านั้นไปหากจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ไร้ระเบียบ มองหาแอปจดบันทึกที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบในแบบที่คุณเข้าใจได้ง่าย
- การค้นหาที่มีประโยชน์: การจดบันทึกจะไม่มีประโยชน์เลยหากคุณไม่สามารถค้นหาบันทึกเหล่านั้นได้ในภายหลัง เลือกแอปจดบันทึกที่มีเครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพ
- รวดเร็วในการใช้งาน: เลือกแอปจดบันทึกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- เวลาโหลดที่รวดเร็ว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณโหลดได้อย่างรวดเร็วและให้คุณจดบันทึกได้อย่างรวดเร็ว—คะแนนพิเศษสำหรับคีย์ลัดและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น
10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่ควรใช้
นี่คือแอปที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกบน Mac ตั้งแต่แอปง่ายๆ ที่มีเครื่องมือแก้ไขข้อความสำหรับจดบันทึกไปจนถึงเครื่องมือจัดการซอฟต์แวร์ มีแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ ✨
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบน Mac และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ มันเหนือกว่าด้วยฟังก์ชันการทำงานสำหรับการอัตโนมัติงาน สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง และสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา และคุณสมบัติของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการจดบันทึกของคุณ ?
ClickUp's Notepadเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ใช้เพื่อใส่คำอธิบายในข้อเสนอโครงการ เขียนรายการตรวจสอบ หรือจดบันทึกอย่างรวดเร็วหลังการประชุม มีคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์และเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย
เพิ่มหัวข้อเพื่อแบ่งบันทึกที่ยาวออกเป็นส่วน ๆ และใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นงานที่ต้องทำพร้อมกำหนดวันครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบได้ และด้วยส่วนขยาย Chrome ที่ติดตั้งไว้ในตัว, แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันบนมือถือ คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้จากทุกที่
ClickUp Docsมอบวิธีการจดบันทึกอีกแบบหนึ่ง ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น หน้าย่อยในตัว ตารางที่ฝังไว้ และเครื่องมือจัดรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกอย่างง่าย ๆ ไปสู่ระดับใหม่ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในบันทึกของคุณแบบเรียลไทม์ และค้นหาบันทึกเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายในภายหลังด้วยการค้นหาที่ใช้งานง่าย
ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบันทึกหรือไม่?ClickUp AIมีข้อเสนอแนะ แก้ไขงานของคุณ และประหยัดเวลาด้วยการสรุปทันทีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนนี้ยังสร้างรายการที่ต้องดำเนินการและปรับปรุงการจัดรูปแบบให้ง่ายขึ้นเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แม่แบบหลายพันรายการ รวมถึงคู่มือการใช้งาน Docs, แม่แบบสำหรับองค์กร และแม่แบบสำหรับกระบวนการทำงานช่วยประหยัดเวลาในการจัดการกับรายการที่ต้องทำของคุณ
- ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นด้วยวิกิ, แดชบอร์ด, และตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อค้นหาทุกสิ่งได้ในไม่กี่วินาที
- ใช้แอปเดสก์ท็อปบนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ รวมถึง iPad, iPhone, Mac เดสก์ท็อป และ Macbook
- ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อแก้ไขบันทึกหรือผสานรวมเข้ากับระบบการจัดการงานที่ใหญ่ขึ้นได้
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายทำให้การจดบันทึกและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก
- เครื่องมือที่ค้นหาได้ง่ายช่วยให้คุณค้นหาบันทึกและไอเดียของคุณได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะในแอปเดสก์ท็อปเท่านั้น แต่การเปิดตัวบนมือถือกำลังจะมาเร็วๆ นี้
- แม้ว่าจะเข้าใจคุณสมบัติการจดบันทึกได้ง่าย แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
📮ClickUp Insight: 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้ถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์
ในขณะเดียวกัน การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งพบว่า 35% ของผู้คนใช้เวลา 30 นาทีหรือมากกว่าในการสรุปการประชุม แบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการ และแจ้งให้ทีมทราบ 👀 ClickUp AI Notetakerช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการนี้! ให้ AI บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบุและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ—ไม่ต้องจดบันทึกด้วยมือหรือติดตามงานซ้ำอีกต่อไป! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 30% ด้วยสรุปการประชุมทันทีจาก ClickUp งานอัตโนมัติ และระบบการทำงานแบบศูนย์กลาง
2. โน้ต iCloud ของ Apple
อะไรจะดีไปกว่าเครื่องมือจดบันทึกที่ออกแบบโดย Apple สำหรับ Mac? Apple Notes ที่มีให้ดาวน์โหลดใน App Store เป็นแอปพื้นฐานของ Mac ที่ช่วยให้การจดบันทึกการประชุมและจดบันทึกประเด็นสำคัญเป็นเรื่องง่าย
ที่ดีที่สุดคือ บันทึกของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ นั่นหมายความว่าคุณจะเห็นเวอร์ชันล่าสุดของความคิดของคุณบนโทรศัพท์ของคุณ แม้ว่าคุณจะเขียนไว้บนเดสก์ท็อป Mac ของคุณก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple iCloud
- โฟลเดอร์ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือโครงสร้างใดก็ตามที่เหมาะกับคุณ
- ฟีเจอร์การแชร์ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งานบันทึกของคุณ
- ใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อติดตามไอเดียและบันทึก ไม่ว่าคุณจะบันทึกไว้เมื่อเช้านี้หรือเมื่อสองปีที่แล้ว
- กู้คืนบันทึกที่ถูกลบภายใน 30 วัน ด้วยเพียงสองขั้นตอนง่ายๆ
- ใช้แฮชแท็กเพื่อติดแท็กโน้ตเพื่อการจัดระเบียบและการค้นหาที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Apple iCloud
- แอป Apple Notes ไม่สามารถเข้าถึงบันทึกที่เก็บไว้ในแอปอื่น เช่น Google หรือ Yahoo และไม่มีการรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
- แอปนี้ไม่ซิงค์กับ Windows หรือ Android ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Apple iOS เท่านั้น
ราคาของ Apple iCloud
- ฟรี
Apple iCloud รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
ลองดูเทมเพลต Apple Notes เหล่านี้!
3. Evernote
Evernoteเป็นแอปข้ามแพลตฟอร์มยอดนิยมที่เข้ามาปฏิวัติวงการจดบันทึก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ใช้จดบันทึกในชั้นเรียน มืออาชีพที่ใช้ในการจัดการทีม หรือผู้ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบชีวิตส่วนตัว Evernote ก็เหนือกว่าการจดบันทึกแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- สร้างและมอบหมายงานในบันทึกของคุณได้ทันทีเพื่อขับเคลื่อนงานไปตามขั้นตอน
- ใช้เครื่องมือตัดเว็บเพื่อจับภาพหน้าจอของเว็บเพจและจดบันทึกโดยตรงบนหน้าเว็บนั้น
- สแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและเอกสารสำคัญเข้าสู่แอปจดบันทึกเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
- การผสานรวมกับ Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้ตลอดเวลา และแนบโน้ตของคุณไว้กับการประชุม ทำให้คุณทราบสถานะของงานอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด และแผนการชำระเงินอาจแพงสำหรับบุคคลที่ต้องการเพียงเครื่องมือบันทึกข้อความอย่างง่าย
- คุณสามารถแชร์บันทึกได้ แต่ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- สำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,100 รายการ)
4. Microsoft OneNote
OneNote จาก Microsoftเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนการจดบันทึกธรรมดาให้ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถแชร์บันทึกและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดายในระบบนิเวศเดียว เครื่องมือการจัดระเบียบและการค้นหาช่วยให้คุณมีระเบียบและค้นหาไอเดียของคุณได้ง่ายกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- เครื่องมือนี้มอบความรู้สึกเหมือนกระดาษ ดึงดูดใจผู้ที่ชื่นชอบแบบดั้งเดิมซึ่งโหยหาวันเวลาของปากกาและกระดาษ
- การสมัครสมาชิกจะรวมฟีเจอร์การจดบันทึกเข้ากับเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, PowerPoint, Word และ Outline
- จัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นหัวข้อและหน้าต่างๆ เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียแนวคิดสำคัญอีกต่อไป
- เครื่องมือเช่นการไฮไลต์, การบันทึกข้อความ, และการวาดภาพช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับความคิดของคุณได้
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- ไม่มีการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์อย่างเดียว—หมายความว่าคุณไม่สามารถซิงค์บันทึกที่คุณทำไว้แบบออฟไลน์ได้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—และหากคุณปิดบันทึกก่อนหน้านั้น คุณจะสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้
- เครื่องมือนี้ไม่มีตัวเลือกการส่งออก ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นจะหมายถึงการถ่ายโอนบันทึกของคุณด้วยตนเอง
ราคาของ Microsoft OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: $6.00/เดือน
- Microsoft 365 Personal: $6. 99/เดือน
- Microsoft 365 แอปสำหรับธุรกิจ: $8. 25/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9. 99/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/เดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $22.00/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
5. สไลต์
Slite เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิกิของบริษัท บันทึกการประชุมทีม หรือกระบวนการและคู่มือการปฐมนิเทศ AI จะแปล แก้ไข และจัดรูปแบบงานของคุณ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้เรียบง่าย สรุป และย่อเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- พิมพ์คำถามลงในฟีเจอร์ค้นหาและรับคำตอบจากบันทึกและเอกสารของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เน้นบันทึกที่ต้องตรวจสอบ อัปเดต หรือเก็บถาวร เพื่อให้บันทึกของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- รวมบันทึกอย่างรวดเร็วและลบรายการที่ซ้ำกัน
- นำเข้าเอกสารเกือบทุกประเภทจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Evernote และแอปจดบันทึกอื่นๆ ด้วยระบบจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดที่จำกัด
- ตัวเลือกการส่งออกและนำเข้าที่จำกัดทำให้การย้ายโน้ตจากเครื่องมืออื่นทำได้ยากขึ้น
- มันไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้ดีนัก ดังนั้นอาจจะมีข้อจำกัดมากเกินไปสำหรับองค์กรที่มีเครื่องมือการทำงานที่หลากหลาย
การกำหนดราคาแบบสไลต์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $15/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
6. โน้ตบุ๊กสำหรับ Mac
โน้ตบุ๊กสำหรับ Mac เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่เรียบง่ายซึ่งเพิ่มโครงสร้างและการจัดระเบียบให้กับความคิดที่เขียนของคุณ จัดเก็บโน้ตของคุณเป็นหนังสือที่ซ้อนกันและสร้างส่วนต่างๆ เพื่อติดตามเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโน้ตบุ๊กสำหรับ Mac
- อินเตอร์เฟซแบบภาพทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องสนุก
- รองรับการนำเข้าไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์, HTML และข้อความธรรมดา
- บันทึกถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ HTML ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและทำให้เครื่องมือโหลดได้เร็วขึ้น
- การซิงค์ที่ตรงไปตรงมาช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของสมุดบันทึกสำหรับ Mac
- ผู้ใช้บางรายสังเกตว่าแอปค้างขณะโหลด โดยเฉพาะหากคุณมีบันทึกจำนวนมาก
- แอปพลิเคชัน Dropbox ใหม่อาจทำให้ฟังก์ชันการค้นหาไม่ทำงาน แต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ในไม่กี่ขั้นตอนที่ทีมสนับสนุนได้จัดเตรียมไว้
ราคาของโน้ตบุ๊กสำหรับ Mac
- ทดลองใช้ฟรี
- การสมัครสมาชิก: $43.99
การจัดอันดับและรีวิวโน้ตบุ๊กสำหรับ Mac
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. หมี
Bearเป็นแอปจดบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ออกแบบมาสำหรับ Apple Mac, iPhone และ iPad ใช้แอปที่ได้รับรางวัลนี้เพื่อจดบันทึก เพิ่มตาราง แทรกภาพถ่าย และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ และแชร์บันทึกของคุณตามที่คุณต้องการ
- อินเตอร์เฟซที่สวยงามได้รับรางวัล Apple Design Award และใช้งานง่ายอย่างธรรมชาติ
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น บันทึกที่เข้ารหัส ช่วยปกป้องข้อมูลและความคิดของคุณให้ปลอดภัย
- ฟังก์ชันการค้นหา OCR ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ PDF และรูปภาพได้
ข้อจำกัดของหมี
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจะต้องชำระเงินเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
- ไม่มีการผสานรวมกับบุคคลที่สาม หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้เฉพาะภายในแอปเท่านั้น
การตั้งราคาแบบหมี
- ทดลองใช้ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- Bear Pro: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
8. โอสซิเดียน
Obsidianเป็นแอปจดบันทึกที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเข้าถึงความคิดของคุณได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ มาพร้อมกับปลั๊กอินและธีมมากมาย สมุดบันทึก จดบันทึก และสร้างฐานความรู้ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ใช้แอปที่ปรับแต่งได้สูงนี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวขนาดเล็กที่รู้ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างแม่นยำ
- เชื่อมโยงบันทึกได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและโครงการต่างๆ
- สร้างแผนภาพที่เชื่อมโยงความคิดและบันทึกของคุณในรูปแบบกราฟที่น่าสนใจทางสายตา เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีคิดของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์ Canvas เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทดลองไอเดียต่าง ๆ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- คุณต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การซิงค์ข้อมูล ซึ่งในเครื่องมืออื่น ๆ ได้รวมอยู่ในราคาเรียบร้อยแล้ว
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัว, ซึ่งจำกัดทีมธุรกิจ
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้/ปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)
9. UPDF
UPDF เป็นโปรแกรมแก้ไข PDF ออนไลน์ที่รองรับฟีเจอร์ AI อัปโหลดไฟล์ PDF แล้วทำการใส่คำอธิบายประกอบ แก้ไข และสรุปข้อมูลเป็นโน้ตที่เข้าใจง่ายได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ UPDF
- รองรับรูปแบบไฟล์หลายสิบประเภท รวมถึง HTML, XML และ PDF ทำให้คุณสามารถอัปโหลดเอกสารหลากหลายประเภทเพื่อแปลงเป็นบันทึกได้
- ใช้ฟังก์ชัน OCR เพื่อค้นหาข้อความในไฟล์ PDF
- ระบบ AI ในตัวช่วยให้การสรุป, การเน้นจุดสำคัญ, และการจดบันทึกทำได้รวดเร็วกว่าที่เคย
- เครื่องมือทำเครื่องหมายที่หลากหลาย เช่น ตัวเน้นข้อความ รูปร่าง และกล่องข้อความ เปลี่ยนบันทึกแต่ละรายการให้กลายเป็นผลงานศิลปะ
ข้อจำกัดของ UPDF
- ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้บางครั้งมีข้อบกพร่อง ทำให้กระบวนการคิดช้าลง
- เครื่องมือลายเซ็นแทร็กแพดไม่ใช้งานง่ายและอาจใช้งานยาก
ราคาของ UPDF
- แผนรายปี UPDF Pro: $59.99 คิดค่าบริการรายปี
- แผน UPDF Pro Perpetual: ชำระครั้งเดียว $109.99 เข้าใช้งานได้ตลอดชีวิต
- UPDF AI Add-On: $12/เดือน
- แผนธุรกิจ UPDF: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $109
คะแนนและรีวิวของ UPDF
- G2: 4.8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 3. 8/5 (5+ รีวิว)
10. จอปลิน
Joplin เป็นแอปจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่ให้คุณเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ เครื่องมือนี้รองรับข้อความ รูปภาพ และไฟล์เสียง ยกระดับการจดบันทึกของคุณไปสู่อีกระดับและรูปแบบใหม่
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ใช้คุณสมบัติการร่วมมือและการแบ่งปันเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนบนไอเดียใหม่
- ส่วนขยาย Clipper ของ Firefox และ Chrome เปลี่ยนหน้าเว็บให้กลายเป็นบันทึกที่แก้ไขได้
- ปลั๊กอินและธีมช่วยให้คุณปรับแต่งแอปได้
- คุณสมบัติการเข้ารหัสช่วยให้บันทึกของคุณปลอดภัยและปกป้องความคิดของคุณจากคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ Joplin
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันใช้งานได้เฉพาะบน Joplin Cloud เท่านั้น
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่น OCR หรือการสแกนผ่านมือถือ
การกำหนดราคาของ Joplin
- พื้นฐาน: $2. 99/เดือน
- ข้อดี: $5.99/เดือน
- ทีม: $7. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp
เลือกแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac หนึ่งในนี้และเริ่มปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและจดบันทึกได้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแชร์ที่ง่ายดาย และความปลอดภัย คุณจะได้ทั้งทีมเข้ามามีส่วนร่วมและเอาชนะคู่แข่งเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้คุณง่ายต่อการทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณเรียบง่ายหรือเพิ่มการจัดระเบียบให้กับความคิดของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณ สร้างงาน เพิ่มผู้รับผิดชอบ และทำเครื่องหมายความสำคัญได้โดยตรงในบันทึกของคุณ หรือสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและสร้างฐานความรู้ได้ในไม่กี่วินาที—ไม่ใช่หลายชั่วโมง—ด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณพร้อมที่จะสร้างสรรค์ไอเดียที่ดีขึ้น แบ่งปันกับทีมของคุณ และลงมือทำ ?