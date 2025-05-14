10 แอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะพยายามเขียนหรือทำการตลาดเนื้อหาประเภทใดก็ตาม มีแอปเขียนสำหรับ Mac ที่เหมาะสำหรับสิ่งนั้น!
บางทีคุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโครงร่าง หรือกำลังมองหาโปรแกรมประมวลผลคำที่ดีกว่า คุณอาจต้องการโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ หรือซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับโครงการเขียนของคุณ
มีปัญหาเพียงอย่างเดียว: มีตัวเลือกมากมายให้เลือกจนการเลือกแอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับ macOS อาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือจุดที่เราต้องการช่วยเหลือคุณ
หากคุณใช้ระบบนิเวศของ Apple เป็นแพลตฟอร์มการทำงานหลักของคุณ คุณโชคดีแล้ว! ให้คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้เกี่ยวกับแอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2024 เป็นของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของคุณ:
- ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการเขียนแบบร่วมมือ
- ความโดดเด่น – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก, การใส่คำอธิบายประกอบ, และเนื้อหาสื่อผสม
- Journey – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกประจำวันพร้อมติดตามอารมณ์และซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์
- Bear – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนแบบมินิมอลที่รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
- Ulysses – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนงานยาวที่ต้องการความไม่มีสิ่งรบกวน
- ร่าง – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการผสานรวมกับแอปได้อย่างราบรื่น
- iA Writer – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนที่ต้องการความมีสมาธิ พร้อมการเน้นไวยากรณ์
- Scrivener – เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนและนักเขียนบทที่ต้องการการจัดระเบียบอย่างลึกซึ้ง
- LightPaper – เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขแบบมาร์กดาวน์พร้อมแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์
- ProWritingAid – เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขไวยากรณ์, รูปแบบ, และความอ่านง่าย.
คุณควรค้นหาอะไรในแอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับ Mac?
แอปการเขียนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ใช้ Mac หรือระบบอื่น ๆ ต้องทำให้ซอฟต์แวร์การเขียนง่ายขึ้นการช่วยเหลือในการสร้าง เนื้อหาหรือการเขียนเชิงเทคนิคอาจเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากพื้นฐานแล้ว แอปสำหรับนักเขียนที่ดีที่สุดบน Mac มักจะมีลักษณะร่วมกันดังต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณเขียนและปรับแต่งงานเขียนของคุณในรูปแบบที่คุณรู้สึกสบายใจ
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้แม้ไม่มีประสบการณ์หรือการฝึกอบรม
- ต้นทุนต่ำ. อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์การเขียนที่ดีที่สุดช่วยปรับปรุงการทำงานประจำวันของคุณอย่างละเอียด และคุณไม่ควรต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับมัน
- การผสานรวมกับแอปเขียนอื่น ๆ ของคุณ เช่น Google Docs หรือ Microsoft Word
คุณอาจต้องการค้นหาคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมด้วย ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยการเขียนได้รวมเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณและเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาให้รวดเร็วขึ้น
อย่าประเมินความสำคัญของเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดต่ำเกินไป หากคุณไม่สามารถตัดสินใจระหว่างสองตัวเลือกหรือมากกว่านั้นได้ ให้ทดสอบแต่ละตัวเพื่อดูว่าแอปการเขียนใดที่เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการของคุณมากที่สุด
10 แอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการเขียนในปี 2024
มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ แต่เราคัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น โปรดพิจารณาว่านี่คือรายชื่อแอปเขียนที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ของเรา แอปเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาและจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.คลิกอัพ
การพูดถึงเครื่องมือการเขียน โดยเฉพาะเครื่องมือการเขียนที่ใช้ AI เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่กล่าวถึง ClickUp หากงานเขียนของคุณเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ภายในองค์กรของคุณ เครื่องมือการเขียนในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่มีใครเทียบได้
มีเหตุผลที่ ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่ระบบจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับเครื่องมือจดบันทึกที่มีชื่อเสียงอย่าง Notability ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การสร้างเอกสารบนคลาวด์และกระดานไวท์บอร์ด เครื่องมือนี้จึงอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในฐานะแอปเขียนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp AIเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่สามารถสรุปบันทึกการประชุม เขียนอีเมลและบทความบล็อก รวมถึงแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความของคุณ
- ClickUp Docsเป็นเครื่องมือเอกสารที่มีความยืดหยุ่นสูง ให้บริการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดการไฟล์ และการสร้างวิกิ
- มีประวัติเวอร์ชันในตัว ดังนั้นคุณสามารถปรับให้สอดคล้องหรือย้อนกลับจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้องได้เสมอ
- การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความพยายามในการเขียนของคุณกับโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนบันทึกการประชุมและสรุปให้กลายเป็นรายการปฏิบัติที่ง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันไม่ใช่เครื่องมือการเขียนที่บริสุทธิ์ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น และทำให้การใช้งานยากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงความช่วยเหลือในการเขียน
- มีฟังก์ชันการใช้งานบนแอปมือถือที่จำกัด โดยเก็บฟีเจอร์การเขียนที่ดีที่สุดไว้สำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป Mac
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
2. ความมีชื่อเสียง
หมดยุคของการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำธรรมดาสำหรับการจดบันทึกของคุณแล้ว Notability เป็นแอปสำหรับการเขียนที่ช่วยให้คุณจดบันทึก เพิ่มการบันทึกเสียง ใส่คำอธิบายประกอบในบันทึก และนำเสนอผลงานของคุณให้ผู้อื่นในองค์กรของคุณได้
คุณสมบัติเด่นที่น่าสังเกต
- คุณสามารถรวมการจดบันทึกและการวาดภาพแบบอิสระเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของเนื้อหาและแนวคิดที่คุณต้องการบันทึก
- การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เรียนรู้ได้ง่าย และเหมาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ของ Apple
- มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างหลายหน้าจอ รวมถึง iPhone, iPad และคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายโอนบันทึกและภาพวาดของโครงการ
- มีการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างประเภทของบันทึกต่างๆ รวมถึงบันทึกที่พิมพ์ บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ บันทึกเสียง และอื่นๆ
ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง
- การคัดลอกข้อความที่เขียนด้วยลายมือลงในบันทึกดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำในบางครั้ง
- เวอร์ชันจำกัดมาพร้อมกับข้อจำกัดในการแก้ไขที่เข้มงวด ซึ่งอาจทำให้แอป Mac ดั้งเดิมใช้งานได้ยากขึ้นเมื่อใช้งานเต็มเวลา
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง
- เริ่มต้นความโดดเด่น: ฟรี
- ความโดดเด่นพิเศษ: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและความคิดเห็นเกี่ยวกับความโดดเด่น
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. การเดินทาง
การเขียนบันทึกสามารถเป็นการบำบัดหรือกระตุ้นความคิดได้ ทั้งในเชิงวิชาชีพและส่วนตัว ด้วย Journey คุณสามารถมั่นใจได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันจะง่ายและเป็นธรรมชาติ หมายความว่าคุณสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ทั้งหมดได้ หลังจากทั้งหมดนี้ นี่คือแอปบันทึกประจำวันและไดอารี่ที่ออกแบบมาเพื่อจับความคิดทั้งหมดของคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของการเดินทาง
- สร้างบันทึกในรูปแบบภาพถ่าย วิดีโอ เสียง หรือข้อความเขียน ตามความชอบและเนื้อหาที่ต้องการ
- มันให้มุมมองตามปฏิทิน ทำให้คุณสามารถเรียกดูบันทึกประจำวันในอดีตได้บนทุกอุปกรณ์ของคุณ
- ฟังก์ชัน Atlas ช่วยให้คุณแท็กตำแหน่งของคุณในแต่ละรายการเพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานที่ทางกายภาพในชีวิตและการเดินทางในการเขียนงานของคุณได้
- ฟังก์ชันติดตามอารมณ์จะบันทึกและวิเคราะห์ความรู้สึกของคุณในแต่ละบันทึกประจำวัน
ข้อจำกัดในการเดินทาง
- มันมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว ทำให้ยากที่จะใช้แอป Mac เดียวกันสำหรับหัวข้อต่าง ๆ มากมายหรือการบันทึกข้อมูลที่ซับซ้อนอื่น ๆ
- การบันทึกครั้งแรกในสมุดบันทึกอาจใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจการตั้งค่าเริ่มต้นของสมุดบันทึกของคุณ
ราคาการเดินทาง
- ฟรีตลอดไป
- การเป็นสมาชิก: $4. 17/เดือน
คะแนนและรีวิวการเดินทาง
- G2: 4. 9/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
4. หมี
ไม่มีรายการเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดที่จะสมบูรณ์ได้หากไม่กล่าวถึง Bear ซอฟต์แวร์การเขียนนี้ได้รับความนิยมมากจนทำให้ทางเลือกอื่น ๆ ของ Bearหลายตัวพยายามเลียนแบบชุดคุณสมบัติของมัน
คุณสมบัติเด่นของหมี
- นี่คือแอปเขียนแบบมินิมอลที่มีคีย์ลัดสำหรับการจัดรูปแบบโน้ตอย่างง่ายดาย
- การเข้ารหัสแบบเนทีฟช่วยให้บันทึกและข้อมูลทั้งหมดของคุณเป็นความลับ
- มีการผสานการทำงานข้ามอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ Mac รวมถึง iPhone, iPad และ Apple Watch
- มีตัวเลือกการส่งออกบันทึกอย่างละเอียดสำหรับไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึง PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของหมี
- การคัดลอกและวางลงในแอปอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบได้บางครั้ง
- หมายเหตุสามารถใช้งานได้ผ่านแอปเท่านั้น ไม่มีการผสานรวมกับเว็บเบราว์เซอร์
ราคาหมี
- ฟรีตลอดไป
- Bear Pro: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
5. ยูลิซิส
Ulysses โดดเด่นในรายชื่อนี้ในฐานะแอปเขียนที่ออกแบบมาเฉพาะ (และเฉพาะ) สำหรับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น มากกว่าแอปจดบันทึก แพลตฟอร์มของมันมุ่งเน้นที่จะช่วยในทุกประเภทของโครงการเขียน เช่น บทความบล็อกและนวนิยาย
คุณสมบัติเด่นของยูลิสซิส
- มีโปรแกรมตรวจทานและช่วยแก้ไขในตัวสำหรับร่างสุดท้ายของคุณ ซึ่งทำงานได้ 20 ภาษาและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานและความอ่านง่ายขั้นสูงได้
- ตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบและแปลงข้อความของคุณเป็นไฟล์ PDF, รูปแบบ eBook, โพสต์บล็อกสำหรับระบบจัดการเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย
- แท็ก, กลุ่ม, และการจัดหมวดหมู่สามารถสร้างห้องสมุดและคลังเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับโครงการเขียนทั้งหมดของคุณ
- กำหนดเวลาและเป้าหมายรายวันช่วยให้คุณติดตามกระบวนการเขียนและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของยูลิซิส
- การโอนย้ายเอกสารอาจทำให้ข้อมูลสูญหายสำหรับผู้ใช้บางราย
- ขณะนี้ยังไม่มีระบบ AI ที่ผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา
ราคาของ Ulysses
- แผนรายบุคคล: $5.99/เดือน
- ธุรกิจและองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Ulysses
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
6. ร่าง
ในขณะที่แอปเขียนส่วนใหญ่พยายามช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการของคุณ Drafts กลับพลิกกระบวนการด้วยปรัชญา "เขียนก่อน จัดระเบียบทีหลัง" กระบวนการนี้ทำงานได้อย่างน่าประหลาดใจ ช่วยให้คุณสามารถจับข้อความได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะจัดรูปแบบ จัดระเบียบ และเผยแพร่อย่างไรผ่านการผสานรวมที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของร่าง
- คุณสมบัติการพิมพ์ตามคำบอกที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถผสานการทำงานกับ Siri และจดบันทึกแบบไม่ต้องใช้มือได้
- มันช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถติดแท็กบันทึกใหม่ในกล่องขาเข้าและจัดระเบียบไว้ในไลบรารีของคุณได้
- ชุมชนนักเขียนที่กระตือรือร้นของเรามอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปให้สูงสุด
- การผสานแอปต่าง ๆ เช่น Twitter และ Google ช่วยให้คุณสามารถย้ายบันทึกของคุณจากร่างไปสู่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้
ข้อจำกัดของร่าง
- ไม่มีคุณสมบัติการแก้ไขข้อความขั้นสูง
- แม้ว่าจะสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ Mac ทุกชนิด แต่จะมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่เดสก์ท็อป
ร่างราคา
- ฟรีตลอดไป
- Drafts Pro: $1. 99/เดือน
ร่างคะแนนและบทวิจารณ์
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
7. iA Writer
จินตนาการถึงโปรแกรมแก้ไขคำที่ถูกตัดทอนจนเหลือเพียงสิ่งพื้นฐานที่สุด จนคุณไม่สามารถละสายตาจากข้อความได้ นั่นคือแนวคิดของแอปการเขียนนี้ แพลตฟอร์มบน Mac ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเขียนและการแก้ไขของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ iA Writer
- ฟีเจอร์โหมดโฟกัสจะเน้นส่วนที่กำลังใช้งานของประโยคของคุณเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวน
- คุณสมบัติการเน้นไวยากรณ์จะเน้นคำกริยาที่อ่อนแอ คำเติม และสิ่งรบกวนอื่น ๆ ที่อาจทำให้การเขียนของคุณอ่อนแอลง
- คุณสามารถเชื่อมต่อบันทึกและเอกสารของคุณผ่านโครงสร้างวิกิที่เรียบง่ายและผสานรวม
- ไลบรารีเทมเพลตช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือ บท และบทความที่สวยงาม
ข้อจำกัดของ iA Writer
- การเขียนโค้ดสำหรับการลดราคาอาจเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมแก้ไขแบบ "เห็นผลตามที่ได้เห็น" แบบดั้งเดิมมากกว่า
- ตัวเลือกการส่งออกที่แตกต่างกันอาจเปลี่ยนรูปแบบได้ เอกสารที่ส่งออกเป็น PDF อาจดูแตกต่างจากเอกสารที่ส่งออกผ่าน Microsoft Word
ราคา iA Writer
- Mac: $49.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- iPad และ iPhone: $49.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- Windows: $29.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- แอนดรอยด์: $0. 99/เดือน
iA Writer รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
8. สคริฟเฟอร์
Scrivener อาจเป็นแอปการเขียนที่ครอบคลุมที่สุดในรายการนี้ พร้อมที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย รวมถึงการวางแผนเนื้อหา การวิจัย และกระบวนการเขียน มีให้ใช้งานทั้งบน Mac และ PC และอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการแอปการเขียนหนังสือที่ครอบคลุมที่สุด นักวิชาการ นักข่าว นักเรียน และนักเขียนทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแอปนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener
- การจัดระเบียบที่ไม่เป็นเส้นตรงช่วยให้คุณสามารถทบทวนและจัดระเบียบย่อหน้าต่างๆ ได้โดยไม่สูญเสียการมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างที่ใหญ่กว่า
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นและการบันทึกคำอธิบายช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบงานของคุณและผู้อื่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อความที่เขียนไว้
- เครื่องมือวิจัยที่ผสานรวมช่วยให้คุณสามารถค้นหาเอกสารสนับสนุนได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องออกจากแอป
- มันให้มุมมองแบบกระดานไม้ก๊อกเพื่อช่วยคุณวางแผนและสร้างแนวคิดสำหรับโครงการเขียนของคุณด้วยรูปแบบโพสต์-อิทเสมือนจริง
ข้อจำกัดของ Scrivener
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่อาจมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคุณสมบัติการเขียน, การวางแผน, การจัดทำโครงร่าง, และการเผยแพร่ของมัน
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบของมันอาจเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าแอปเขียนอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Scrivener
- Mac: $49 (ซื้อครั้งเดียว)
- iOS: $19.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- Windows: $29.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- ชุดรวม Mac/Windows: $80 (ซื้อครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิว Scrivener
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
9. LightPaper
LightPaper ทำให้การจดบันทึกและเขียนข้อความบน Mac ของคุณเป็นเรื่องง่าย ตามชื่อของมัน แอปนี้ถูกออกแบบมาให้เบา—รักษาความเรียบง่ายในโครงสร้างโฟลเดอร์เชิงเส้น เพื่อช่วยให้คุณบันทึก ค้นหา และดำเนินการจากบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ LightPaper
- การนำทางแบบแท็บช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างบันทึกและโปรเจกต์การเขียนต่างๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่พลาดข้อมูล
- มุมมองเค้าโครงของบรรณาธิการช่วยให้คุณข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสารขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องอ่านข้อความทั้งหมด
- มีตัวเลือกการลดระดับที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความคุ้นเคยของคุณกับประเภทการแก้ไข
- คุณสมบัติการเปิดอย่างรวดเร็วค้นหาและเปิดเอกสารเก่า ๆ ได้เมื่อคุณจำชื่อไม่ได้
ข้อจำกัดของ LightPaper
- มีความสามารถในการส่งออกที่จำกัดสำหรับบทความบล็อกและเว็บไซต์ โดยมักจะจำกัดเฉพาะตัวเลือกที่ใช้บนเว็บเท่านั้น
- การรองรับการแสดงผลอาจขัดข้องเป็นครั้งคราวสำหรับเอกสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ LightPaper
- 14.99 บาท (ซื้อครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิว LightPaper
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
10. ProWritingAid
ProWritingAid เป็นเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับกระบวนการเขียนทั้งหมด ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงฉบับสุดท้าย ไม่ว่าคุณจะเขียนอีเมลหรือหน้าเว็บ ซอฟต์แวร์การเขียนนี้จะให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีทำให้เนื้อหาของคุณมีความกระตือรือร้น น่าสนใจ และลื่นไหลมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันแนะนำการปรับปรุงการเขียนอย่างครอบคลุมแบบเรียลไทม์
- มีการให้คะแนนความสามารถในการอ่านแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- มันผสานการทำงานโดยตรงกับแหล่งเขียนเนื้อหาส่วนใหญ่ รวมถึงเบราว์เซอร์, Microsoft Word, Google Docs, โปรแกรมอีเมล, โซเชียลมีเดีย, Salesforce และอื่น ๆ
- มันให้คำแนะนำจากมนุษย์แบบบูรณาการ รวมถึงคำแนะนำและมาสเตอร์คลาส เพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- คำแนะนำอัตโนมัติบางครั้งอาจไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงต้องให้มนุษย์ตรวจสอบงานของคุณ
- มีข้อจำกัดในการทดลองใช้ 500 คำในเวอร์ชันฟรี ซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการแก้ไขงานเขียนของคุณอย่างต่อเนื่อง
ราคา ProWritingAid
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
ใช้ ClickUp บนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ
แม้ว่าคุณจะรักการเขียน โอกาสที่คุณจะไม่มีเวลาหรือพื้นที่ในการทำให้ทุกชิ้นงาน เนื้อหา อีเมล หรือคำแนะนำทางเทคนิคที่คุณเผยแพร่สมบูรณ์แบบนั้นก็มีอยู่ การทำให้ทุกชิ้นงานถูกต้องอาจยิ่งยากขึ้นหากคุณไม่รักการเขียน
โชคดีที่คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แอปที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความรำคาญเรื่องเวลาที่มีอยู่หรือกระบวนการเขียน
แอปการเขียนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ด้วยความสามารถในการเขียนด้วย AI ขั้นสูงและการสร้างและจัดการเอกสารที่ใช้งานได้ง่ายและทำงานร่วมกันได้ สร้างบัญชี ClickUp ฟรีและใช้ฟีเจอร์ Docs และ Notepad สำหรับโปรเจกต์การเขียนครั้งต่อไปของคุณ!