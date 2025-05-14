บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notability ปี 2025

14 พฤษภาคม 2568

ในยุคดิจิทัล แอปจดบันทึกที่ทรงพลังไม่ใช่แค่สิ่งฟุ่มเฟือย—แต่เป็นความจำเป็น มันคืออาวุธลับที่ช่วยให้เราเป็นระเบียบ มีสมาธิ และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุม ห้องเรียน หรือความสะดวกสบายของสำนักงานที่บ้าน

สำหรับหลายๆ คน แอปที่เลือกใช้คือNotability ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการผสานรวมที่ราบรื่นและคุณสมบัติที่น่าประทับใจ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างล่ะ?

บางทีคุณอาจต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ก้าวหน้ามากขึ้น หรือคุณอาจต้องการเครื่องมือจดบันทึกที่เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างลงตัว หรือคุณอาจเป็นเพียงนักสำรวจที่ไม่หยุดนิ่ง คอยมองหาโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด คุณมาที่นี่เพื่อหาทางเลือกแทน Notability ซึ่งเป็นคู่แข่งที่กำลังท้าทายแอปยอดนิยมนี้ ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะเปิดเผยเบื้องหลังของคู่แข่งระดับแนวหน้าที่กำลังเขย่าตลาด Notability ในปัจจุบัน

เราจะแยกแยะคุณสมบัติเด่นของพวกเขา ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณเพื่อตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ โปรดติดตามต่อไป

สรุป 60 วินาที

กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกยอดนิยมที่ควรพิจารณา:

  1. ClickUp Docs – เครื่องมือครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันในทีม
  2. GoodNotes – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือพร้อมประสบการณ์ปากกาดิจิทัลที่ลื่นไหล
  3. NoteLedge – เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการการจดบันทึกที่อุดมไปด้วยมัลติมีเดีย
  4. Simplenote – เหมาะที่สุดสำหรับผู้รักความเรียบง่ายที่ชื่นชอบการจดบันทึกแบบไม่มีสิ่งรบกวนและรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
  5. หมึกปลาหมึก – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Android ที่ชอบจดบันทึกด้วยลายมือและการทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF
  6. Microsoft OneNote – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบอย่างละเอียดและผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft
  7. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการการค้นหาและการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
  8. Zoho Notebook – เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การจดบันทึกที่ออกแบบอย่างสวยงามและฟรี
  9. โนชั่น – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจดบันทึกกับฐานข้อมูลและการจัดการโครงการ
  10. Google Keep – เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความแบบโน้ตสีสันสดใสอย่างรวดเร็ว พร้อมการผสานการทำงานกับ Google อย่างไร้รอยต่อ

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Notability?

เมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรคำนึงถึง การพิจารณาประเด็นสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบแอปจดบันทึกที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและรูปแบบการทำงานของคุณ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นสิ่ง จำเป็นในแอปจดบันทึก คุณต้องการเครื่องมือที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด
  • การเข้าถึงหลายแพลตฟอร์ม: แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดควรสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลายประเภท – รวมถึง iOS, Android, Windows และ macOS – เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
  • เครื่องมือการเขียนและสเก็ตช์ที่ทรงพลัง: ชุดคุณสมบัติการเขียนและสเก็ตช์ที่หลากหลาย เช่น ประเภทปากกา สี และความหนา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจดบันทึกการประชุมอย่างละเอียด การวาดแผนภาพ หรือการสเก็ตช์ไอเดีย
  • ความสามารถในการผสานรวม: แอปจดบันทึกใหม่ของคุณควรทำงานร่วมกับแอปอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น ความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Slack และอื่น ๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณสมบัติที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน – เช่น บันทึกที่แชร์ได้, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, และส่วนแสดงความคิดเห็น – สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก
  • การจัดระเบียบขั้นสูง: ความสามารถในการสร้างโฟลเดอร์, ติดแท็กโน้ต, และค้นหาเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโน้ตให้เป็นระเบียบ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability ที่ควรใช้

การค้นหาเครื่องมือจดบันทึกและวาดภาพที่สมบูรณ์แบบเปรียบเสมือนการค้นหาเข็มในมหาสมุทรดิจิทัล มันเป็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกุญแจสำคัญคือการหาเครื่องมือที่ก้าวทันความต้องการของคุณ ในส่วนนี้ เราจะเปิดเผยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability ในตลาด แต่ละแอปเป็นดาวเด่นในแบบของตัวเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังจดบันทึกอย่างรวดเร็ว, ฟรีแลนซ์ที่กำลังร่างโครงการ, หรือมืออาชีพที่กำลังจัดการกับงานที่ซับซ้อน, หนึ่งในตัวเลือกของ Notability เหล่านี้อาจกลายเป็นเพื่อนคู่ใจใหม่ของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1.คลิกอัพ

จัดระเบียบความคิดของคุณได้ทันทีด้วยการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ใน Notepad ของ ClickUp
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Notepad
จัดระเบียบความคิดของคุณได้ทันทีด้วยการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ใน Notepad ของ ClickUp

ลองนึกภาพว่าคุณมีสมุดบันทึกส่วนตัวอยู่ปลายนิ้ว พร้อมฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมาย เช่น การขยายบันทึก การย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่ง /Slash ClickUp มอบทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้นในฐานะหนึ่งในแอปจดบันทึกและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ครบวงจร ClickUp ช่วยให้ทุกทีมสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและจัดการโครงการทั้งหมดในที่เดียว

ฟีเจอร์เอกสาร, โน้ต, แผนผังความคิด และไวท์บอร์ด คือจุดเด่นเมื่อพูดถึงทางเลือกแทน Notability ที่จะตอบสนองทุกความต้องการในการจดบันทึกของคุณในทุกขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระบบบันทึกที่นวัตกรรมและขยายได้ซึ่งทำให้การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานง่ายขึ้น
  • ประวัติเวอร์ชันในตัวช่วยให้คุณย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับบันทึกได้อย่างง่ายดาย
  • คำสั่ง /Slash ให้ประสบการณ์การแก้ไขที่สมบูรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบบันทึกของคุณหรือการดำเนินการคำสั่ง
  • ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาพ
  • ClickUp Docsนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเอกสารโครงการที่ครอบคลุม วิกิ บันทึกการประชุม รายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย (ลองดูเทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของเราเพื่อสัมผัสกับฟังก์ชันการทำงานนี้!) เอกสารเหล่านี้สามารถแชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกันได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ทำงานเป็นทีม
  • ClickUp AI: ใช้ AI เพื่อสรุปบันทึกของคุณและสร้างเนื้อหา AI ได้เร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่มี ClickUp อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้มือใหม่ที่ต้องการเพียงแอปจดบันทึกง่ายๆ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. กู๊ดโน้ตส์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ goodnotes
ผ่านGoodNotes

แอปจดบันทึกถัดไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังต้องการความรู้สึกของการเขียนด้วยมือพร้อมความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มดิจิทัล

GoodNotes เป็นแอปจดบันทึกชั้นนำที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ลายมือที่เป็นเอกลักษณ์ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบลงในไฟล์ PDF โดยตรง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเขียนบนกระดาษจริง

เครื่องมือนี้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลือกการเขียนที่หลากหลาย ทำให้ประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ความสามารถในการค้นหาเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งหลักของทางเลือก Notability นี้ มันรองรับการค้นหาภายในบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ข้อความที่พิมพ์ และแม้กระทั่งในข้อความของไฟล์ PDF ฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes

  • ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกด้วยลายมือดิจิทัลบนไฟล์ PDF พร้อมตัวเลือกการเขียนหลากหลาย
  • เทคโนโลยีการจดจำลายมือสำหรับการจดบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการจดบันทึกทั่วไป
  • ให้คุณสแกนเอกสารและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
  • เทมเพลต Goodnotesพร้อมใช้เพื่อเริ่มต้นการจดบันทึกของคุณ

ข้อจำกัดของ GoodNotes

  • ไม่มีรูปทรงสำเร็จรูปในเครื่องมือสร้างรูปทรง
  • ไม่สามารถใช้ได้บน Windows หรือ Android
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแอปทำงานช้าลงเมื่อมีการเพิ่มรูปภาพมากเกินไป

ราคาของ GoodNotes

  • ฟรี สำหรับสมุดบันทึกสามเล่มแรก
  • เวอร์ชันเต็ม: $8. 99 ชำระครั้งเดียว

คะแนนและรีวิวของ GoodNotes

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

3. NoteLedge

ผ่านทาง NoteLedge
ผ่านทางNoteLedge

ผสานการบันทึกวิดีโอและเสียงเข้ากับบันทึกของคุณได้โดยตรงผ่าน NoteLedge แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ ซึ่งทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและครอบคลุมมากขึ้น

คุณสามารถแทรกไฟล์มีเดียลงในบันทึกมาตรฐานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เพิ่มชั้นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับบันทึกของคุณ

เครื่องมือนี้ยังมีการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย โน้ตเลจ์ดมีรูปแบบการจัดเรียงที่เป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการจัดการงานและจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ โน้ตที่ต้องการความระมัดระวัง และโครงการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก

คุณสมบัติเด่นของ NoteLedge

  • สร้างบันทึกแบบโต้ตอบพร้อมการผสานรวมสื่อ
  • การซิงค์ที่ดีระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับแอปจดบันทึก
  • การจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ NoteLedge

  • ผู้ใช้ได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้งานครั้งแรกอาจมีความท้าทายเนื่องจากขาดคำแนะนำเบื้องต้น
  • ขาดเครื่องมือมืออาชีพสำหรับการปรับแต่งภาพและเอฟเฟกต์

หมายเหตุเกี่ยวกับราคาของ NoteLedge

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $2. 49/เดือน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 365: $4. 99/เดือน

NoteLedge คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

4. ซิมเพิลโน้ต

ภาพหน้าจอของ simplenote
ผ่านทางSimplenote

ตามชื่อที่บ่งบอก Simplenote เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ปราศจากความซับซ้อน และใช้งานง่าย ซึ่งรองรับหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS, Android, Mac, Windows และ Linux

Simplenote ยังรองรับการเขียน, การดูตัวอย่าง, และการเผยแพร่บันทึกในรูปแบบ Markdown ซึ่งเป็นภาษาเครื่องหมายที่มีไวยากรณ์การจัดรูปแบบข้อความธรรมดา คุณสมบัตินี้ทำให้ประสบการณ์การเขียนสะอาด, มีสมาธิ, และปราศจากสิ่งรบกวน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote

  • มีรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณได้
  • หมายเหตุ ประวัติช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่เก็บถาวรได้ง่าย
  • ประวัติเวอร์ชันช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของบันทึกของคุณได้

ข้อจำกัดของ Simplenote

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในทีมและการแบ่งปัน
  • บันทึกที่จัดระเบียบโดยการติดแท็กเท่านั้น โดยไม่มีการจัดลำดับชั้นหรือการจัดเก็บถาวร
  • ความสามารถในการปรับแต่งได้จำกัดและรองรับเฉพาะบันทึกข้อความเท่านั้น

ราคาของ Simplenote

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote

  • G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

5. ปลาหมึก

ผ่านทาง Squid
ผ่านทางSquid

มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพ แต่ผู้จดบันทึกสามารถใช้ Squid เพื่อจับภาพลายมือจริงได้เหมือนกับใช้สมุดบันทึกแบบดั้งเดิม คุณสามารถทำงานร่วมกับยางลบเส้นและกระดาษประเภทและขนาดต่างๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของปลาหมึก

  • อวดกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่สามารถปรับขนาดภาพขึ้นหรือลงได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ
  • ใช้ปากกาแบบแอคทีฟเพื่อเขียนแบบเก่า ๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหมึกเปื้อนมือ!
  • จดบันทึกและข้อคิดของคุณอย่างรวดเร็วบนไฟล์ PDF หรือรูปภาพ

ข้อจำกัดของปลาหมึก

  • คุณสมบัติพรีเมียมไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS และ Mac
  • ขาดคุณสมบัติพื้นฐานในการจดบันทึก เช่น เส้นขอบรอบกล่องข้อความ
  • บางคนพบว่าความสามารถในการซิงค์ผ่านคลาวด์ยังไม่เพียงพอ

การกำหนดราคาปลาหมึก

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $1/เดือน หรือ $10/ปี

คะแนนและรีวิวหมึก

  • ไม่มีรีวิวบน G2 หรือ Capterra

6. Microsoft OneNote

ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft OneNote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลฟรีอย่างสมบูรณ์ที่คุณสามารถจัดเก็บ, แชร์ และสร้างบันทึกได้ แผ่นงานแบบอิสระของ OneNote ที่คุณสามารถพิมพ์, เขียน หรือวาดได้ทุกที่ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน

ผู้ใช้เรียกระบบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของ OneNote ซึ่งใช้สมุดบันทึก, ส่วน, และหน้าในการจัดเก็บบันทึก ว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก

เปรียบเทียบOneNote กับ Notability!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • ยอดเยี่ยมสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
  • ให้บริการทั้งการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดและการวาดภาพในแอปเดียว
  • ซิงค์บันทึกไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเนื้อหาอาจสูญเสียการจัดรูปแบบเมื่อวางลงใน OneNote
  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่าปัญหาการซิงค์อาจนำไปสู่การสูญเสียบันทึก
  • ไม่มีฟีเจอร์บันทึกข้อความด้วยลายมือดิจิทัล

ราคาของ Microsoft OneNote

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,350 รายการ)

7. Evernote

แอปโน้ตเอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นทางเลือกที่รู้จักกันดีสำหรับ Notability และติดอันดับในหลายรายการของแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจับภาพความคิด รูปภาพ และบันทึกเสียงได้ นอกจากนี้ เครื่องมือจดบันทึกนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบของ Evernote ที่รองรับตัวเลือกการจัดรูปแบบหลากหลาย รวมถึงตัวหนา ตัวเอียง ใต้เส้น ตัดเส้นเน้นข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย

หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ Evernote คือฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง คุณสามารถค้นหาบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะถูกเก็บไว้ในรูปภาพหรือไฟล์ PDF ก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • รองรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
  • เชื่อมโยงบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทิน
  • บันทึกเสียงบันทึก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกแบบร่วมมือกัน

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์และการโหลดที่ช้า
  • กระบวนการที่ซับซ้อนในการเพิ่มบันทึกในสมุดบันทึก

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: 17.99 ดอลลาร์/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

8. Zoho Notebook

ผ่านทางZoho Notebook

สำหรับประสบการณ์แบบมารี คอนโดที่แท้จริง ลองใช้ Zoho Notebook ดูสิ ผู้ใช้ชื่นชอบระบบการจัดระเบียบที่ล้ำสมัยของแอปนี้มาก มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่บันทึกของตนลงในสมุดโน้ตต่างๆ โดยแต่ละเล่มสามารถปรับแต่งปกได้ตามต้องการ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มมิติทางสายตาให้กับกระบวนการจัดระเบียบ ทำให้ค้นหาบันทึกที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติการซิงค์บันทึกของ Zoho Notebook ทำให้บันทึกของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่สลับอุปกรณ์บ่อยครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook

  • อนุญาตให้จัดระเบียบบันทึกเป็นสมุดบันทึกต่าง ๆ พร้อมปกที่สามารถปรับแต่งได้
  • คุณสมบัติการซิงค์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างอุปกรณ์
  • รองรับการเพิ่มมัลติมีเดียลงในบันทึก

ข้อจำกัดของ Zoho Notebook

  • ไม่มีคุณสมบัติการจดจำลายมือ
  • ไม่รองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ราคาของ Zoho Notebook

  • สิ่งจำเป็นสำหรับโน้ตบุ๊ก: $0
  • โน้ตบุ๊กโปร: $1. 99/เดือน

Zoho Notebook คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

9. ความคิด

สรุปประเด็นการดำเนินการและข้อสรุปสำคัญด้วย Notion AI
ผ่านทางNotion

เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น การปรับแต่ง และหน้าเว็บที่ดูเรียบหรู Notion สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสร้างบอร์ดอารมณ์สร้างวิกิส่วนตัว จัดการโครงการ หรือเพียงแค่จดบันทึก คุณสามารถทำทุกอย่างได้ในพื้นที่ทำงานเดียว

หนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอปนี้อยู่ที่ความหลากหลายของมัน ด้วยทางเลือกแทน Notability นี้ คุณสามารถตั้งค่าหน้าสำหรับงานเกือบทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว และสร้างระบบเฉพาะตัวของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น

Notion รองรับเนื้อหาทุกประเภท ตั้งแต่รูปภาพไปจนถึงการฝังแอป ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • มีเทมเพลตที่สร้างโดยชุมชนมากกว่า 1,000 แบบสำหรับการจดบันทึก
  • รวมความสามารถในการจัดการงานเข้ากับบันทึก
  • รองรับการฝังและตัวเลือกการผสานรวมสื่อหลากหลายรูปแบบ

ข้อจำกัดของ Notion

  • อาจต้องการการดูแลรักษาสูงสำหรับการใช้งานระยะยาว
  • โหมดออฟไลน์แบบจำกัด
  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอาจใช้งานได้ยาก

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ:15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,6000+ รีวิว)

10. Google Keep

ตัวอย่าง Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keep เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและเน้นความรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานอย่างสะดวกและไม่ต้องยุ่งยาก เป็นทางเลือกฟรีที่ไม่เพียงแต่ใช้แทน Notability ได้เท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ Android ที่กำลังมองหาแอปคล้ายกับแอปโน้ตของ Apple อีกด้วย

ในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Suite มันผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว

ประสบการณ์การจดบันทึกของ Keep นั้นเรียบง่ายและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และแชร์บันทึก รวมถึงเนื้อหาเว็บได้อย่างรวดเร็ว รองรับการกำหนดรหัสสีและป้ายกำกับเพื่อการจัดระเบียบ และยังสามารถปักหมุดบันทึกไว้ด้านบนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • ผสานการทำงานกับ Google Suite ได้อย่างราบรื่น
  • รองรับการจับภาพข้อความจากภาพหน้าจอ
  • ค้นหาบันทึกได้ตามสี, รายการ, รูปภาพ, บันทึกเสียง, การเตือนความจำ, หรือบันทึกที่แชร์

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดรูปแบบข้อความหรือการใช้เครื่องหมายมาร์กดาวน์ทำได้ยาก
  • ความสามารถในการประมวลผลคำที่จำกัด
  • ไม่จัดเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ซึ่งอาจทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรก

ราคาของ Google Keep

  • แผนฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ปฏิวัติการทำงานของคุณด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp

มีจักรวาลอันกว้างใหญ่ของแอปพลิเคชันจดบันทึกที่หลากหลายให้เลือกใช้ แต่ละแอปมีจุดเด่นเฉพาะตัว แต่ถ้าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจดบันทึก การวาดภาพ และการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือใคร

จินตนาการถึงการสร้างสรรค์เอกสารที่ละเอียดลึกซึ้ง, การวาดภาพความคิดของคุณให้เห็นภาพ, และการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว – ทั้งหมดในที่เดียว

การทำงานร่วมกันกลายเป็นเรื่องง่าย ไอเดียไหลลื่น และกระบวนการทำงานของคุณยังคงเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ในโลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานยุคใหม่ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง—แต่เป็นศูนย์กลางพลังแห่งประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณที่มีฟีเจอร์ครบครันตามที่คุณต้องการ

ดังนั้น เมื่อเราสรุปการทัวร์ของคู่แข่ง Notability ของเราแล้ว เราขอเชิญคุณให้ ก้าวไปข้างหน้าด้วย ClickUp. มาสร้างสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ไปด้วยกัน!