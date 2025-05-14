10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notability ปี 2025

ในยุคดิจิทัล แอปจดบันทึกที่ทรงพลังไม่ใช่แค่สิ่งฟุ่มเฟือย—แต่เป็นความจำเป็น มันคืออาวุธลับที่ช่วยให้เราเป็นระเบียบ มีสมาธิ และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุม ห้องเรียน หรือความสะดวกสบายของสำนักงานที่บ้าน
สำหรับหลายๆ คน แอปที่เลือกใช้คือNotability ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการผสานรวมที่ราบรื่นและคุณสมบัติที่น่าประทับใจ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างล่ะ?
บางทีคุณอาจต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ก้าวหน้ามากขึ้น หรือคุณอาจต้องการเครื่องมือจดบันทึกที่เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างลงตัว หรือคุณอาจเป็นเพียงนักสำรวจที่ไม่หยุดนิ่ง คอยมองหาโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด คุณมาที่นี่เพื่อหาทางเลือกแทน Notability ซึ่งเป็นคู่แข่งที่กำลังท้าทายแอปยอดนิยมนี้ ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะเปิดเผยเบื้องหลังของคู่แข่งระดับแนวหน้าที่กำลังเขย่าตลาด Notability ในปัจจุบัน
เราจะแยกแยะคุณสมบัติเด่นของพวกเขา ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณเพื่อตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ โปรดติดตามต่อไป
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกยอดนิยมที่ควรพิจารณา:
- ClickUp Docs – เครื่องมือครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันในทีม
- GoodNotes – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือพร้อมประสบการณ์ปากกาดิจิทัลที่ลื่นไหล
- NoteLedge – เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการการจดบันทึกที่อุดมไปด้วยมัลติมีเดีย
- Simplenote – เหมาะที่สุดสำหรับผู้รักความเรียบง่ายที่ชื่นชอบการจดบันทึกแบบไม่มีสิ่งรบกวนและรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
- หมึกปลาหมึก – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Android ที่ชอบจดบันทึกด้วยลายมือและการทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF
- Microsoft OneNote – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบอย่างละเอียดและผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft
- Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการการค้นหาและการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
- Zoho Notebook – เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การจดบันทึกที่ออกแบบอย่างสวยงามและฟรี
- โนชั่น – เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจดบันทึกกับฐานข้อมูลและการจัดการโครงการ
- Google Keep – เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความแบบโน้ตสีสันสดใสอย่างรวดเร็ว พร้อมการผสานการทำงานกับ Google อย่างไร้รอยต่อ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Notability?
เมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรคำนึงถึง การพิจารณาประเด็นสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบแอปจดบันทึกที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและรูปแบบการทำงานของคุณ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นสิ่ง จำเป็นในแอปจดบันทึก คุณต้องการเครื่องมือที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด
- การเข้าถึงหลายแพลตฟอร์ม: แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดควรสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลายประเภท – รวมถึง iOS, Android, Windows และ macOS – เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
- เครื่องมือการเขียนและสเก็ตช์ที่ทรงพลัง: ชุดคุณสมบัติการเขียนและสเก็ตช์ที่หลากหลาย เช่น ประเภทปากกา สี และความหนา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจดบันทึกการประชุมอย่างละเอียด การวาดแผนภาพ หรือการสเก็ตช์ไอเดีย
- ความสามารถในการผสานรวม: แอปจดบันทึกใหม่ของคุณควรทำงานร่วมกับแอปอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น ความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Slack และอื่น ๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณสมบัติที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน – เช่น บันทึกที่แชร์ได้, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, และส่วนแสดงความคิดเห็น – สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก
- การจัดระเบียบขั้นสูง: ความสามารถในการสร้างโฟลเดอร์, ติดแท็กโน้ต, และค้นหาเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโน้ตให้เป็นระเบียบ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability ที่ควรใช้
การค้นหาเครื่องมือจดบันทึกและวาดภาพที่สมบูรณ์แบบเปรียบเสมือนการค้นหาเข็มในมหาสมุทรดิจิทัล มันเป็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกุญแจสำคัญคือการหาเครื่องมือที่ก้าวทันความต้องการของคุณ ในส่วนนี้ เราจะเปิดเผยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notability ในตลาด แต่ละแอปเป็นดาวเด่นในแบบของตัวเอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังจดบันทึกอย่างรวดเร็ว, ฟรีแลนซ์ที่กำลังร่างโครงการ, หรือมืออาชีพที่กำลังจัดการกับงานที่ซับซ้อน, หนึ่งในตัวเลือกของ Notability เหล่านี้อาจกลายเป็นเพื่อนคู่ใจใหม่ของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1.คลิกอัพ
ลองนึกภาพว่าคุณมีสมุดบันทึกส่วนตัวอยู่ปลายนิ้ว พร้อมฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมาย เช่น การขยายบันทึก การย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่ง /Slash ClickUp มอบทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้นในฐานะหนึ่งในแอปจดบันทึกและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ครบวงจร ClickUp ช่วยให้ทุกทีมสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและจัดการโครงการทั้งหมดในที่เดียว
ฟีเจอร์เอกสาร, โน้ต, แผนผังความคิด และไวท์บอร์ด คือจุดเด่นเมื่อพูดถึงทางเลือกแทน Notability ที่จะตอบสนองทุกความต้องการในการจดบันทึกของคุณในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบบันทึกที่นวัตกรรมและขยายได้ซึ่งทำให้การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานง่ายขึ้น
- ประวัติเวอร์ชันในตัวช่วยให้คุณย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับบันทึกได้อย่างง่ายดาย
- คำสั่ง /Slash ให้ประสบการณ์การแก้ไขที่สมบูรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบบันทึกของคุณหรือการดำเนินการคำสั่ง
- ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาพ
- ClickUp Docsนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเอกสารโครงการที่ครอบคลุม วิกิ บันทึกการประชุม รายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย (ลองดูเทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของเราเพื่อสัมผัสกับฟังก์ชันการทำงานนี้!) เอกสารเหล่านี้สามารถแชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกันได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ทำงานเป็นทีม
- ClickUp AI: ใช้ AI เพื่อสรุปบันทึกของคุณและสร้างเนื้อหา AI ได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่มี ClickUp อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้มือใหม่ที่ต้องการเพียงแอปจดบันทึกง่ายๆ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. กู๊ดโน้ตส์
แอปจดบันทึกถัดไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังต้องการความรู้สึกของการเขียนด้วยมือพร้อมความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มดิจิทัล
GoodNotes เป็นแอปจดบันทึกชั้นนำที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ลายมือที่เป็นเอกลักษณ์ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบลงในไฟล์ PDF โดยตรง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเขียนบนกระดาษจริง
เครื่องมือนี้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลือกการเขียนที่หลากหลาย ทำให้ประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ความสามารถในการค้นหาเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งหลักของทางเลือก Notability นี้ มันรองรับการค้นหาภายในบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ข้อความที่พิมพ์ และแม้กระทั่งในข้อความของไฟล์ PDF ฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes
- ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกด้วยลายมือดิจิทัลบนไฟล์ PDF พร้อมตัวเลือกการเขียนหลากหลาย
- เทคโนโลยีการจดจำลายมือสำหรับการจดบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการจดบันทึกทั่วไป
- ให้คุณสแกนเอกสารและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
- เทมเพลต Goodnotesพร้อมใช้เพื่อเริ่มต้นการจดบันทึกของคุณ
ข้อจำกัดของ GoodNotes
- ไม่มีรูปทรงสำเร็จรูปในเครื่องมือสร้างรูปทรง
- ไม่สามารถใช้ได้บน Windows หรือ Android
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแอปทำงานช้าลงเมื่อมีการเพิ่มรูปภาพมากเกินไป
ราคาของ GoodNotes
- ฟรี สำหรับสมุดบันทึกสามเล่มแรก
- เวอร์ชันเต็ม: $8. 99 ชำระครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของ GoodNotes
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
3. NoteLedge
ผสานการบันทึกวิดีโอและเสียงเข้ากับบันทึกของคุณได้โดยตรงผ่าน NoteLedge แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ ซึ่งทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและครอบคลุมมากขึ้น
คุณสามารถแทรกไฟล์มีเดียลงในบันทึกมาตรฐานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เพิ่มชั้นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับบันทึกของคุณ
เครื่องมือนี้ยังมีการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย โน้ตเลจ์ดมีรูปแบบการจัดเรียงที่เป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการจัดการงานและจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ โน้ตที่ต้องการความระมัดระวัง และโครงการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก
คุณสมบัติเด่นของ NoteLedge
- สร้างบันทึกแบบโต้ตอบพร้อมการผสานรวมสื่อ
- การซิงค์ที่ดีระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับแอปจดบันทึก
- การจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ NoteLedge
- ผู้ใช้ได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้งานครั้งแรกอาจมีความท้าทายเนื่องจากขาดคำแนะนำเบื้องต้น
- ขาดเครื่องมือมืออาชีพสำหรับการปรับแต่งภาพและเอฟเฟกต์
หมายเหตุเกี่ยวกับราคาของ NoteLedge
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $2. 49/เดือน
- ความคิดสร้างสรรค์ 365: $4. 99/เดือน
NoteLedge คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
4. ซิมเพิลโน้ต
ตามชื่อที่บ่งบอก Simplenote เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ปราศจากความซับซ้อน และใช้งานง่าย ซึ่งรองรับหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS, Android, Mac, Windows และ Linux
Simplenote ยังรองรับการเขียน, การดูตัวอย่าง, และการเผยแพร่บันทึกในรูปแบบ Markdown ซึ่งเป็นภาษาเครื่องหมายที่มีไวยากรณ์การจัดรูปแบบข้อความธรรมดา คุณสมบัตินี้ทำให้ประสบการณ์การเขียนสะอาด, มีสมาธิ, และปราศจากสิ่งรบกวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- มีรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณได้
- หมายเหตุ ประวัติช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่เก็บถาวรได้ง่าย
- ประวัติเวอร์ชันช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของบันทึกของคุณได้
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในทีมและการแบ่งปัน
- บันทึกที่จัดระเบียบโดยการติดแท็กเท่านั้น โดยไม่มีการจัดลำดับชั้นหรือการจัดเก็บถาวร
- ความสามารถในการปรับแต่งได้จำกัดและรองรับเฉพาะบันทึกข้อความเท่านั้น
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
5. ปลาหมึก
มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพ แต่ผู้จดบันทึกสามารถใช้ Squid เพื่อจับภาพลายมือจริงได้เหมือนกับใช้สมุดบันทึกแบบดั้งเดิม คุณสามารถทำงานร่วมกับยางลบเส้นและกระดาษประเภทและขนาดต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของปลาหมึก
- อวดกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่สามารถปรับขนาดภาพขึ้นหรือลงได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ
- ใช้ปากกาแบบแอคทีฟเพื่อเขียนแบบเก่า ๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหมึกเปื้อนมือ!
- จดบันทึกและข้อคิดของคุณอย่างรวดเร็วบนไฟล์ PDF หรือรูปภาพ
ข้อจำกัดของปลาหมึก
- คุณสมบัติพรีเมียมไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS และ Mac
- ขาดคุณสมบัติพื้นฐานในการจดบันทึก เช่น เส้นขอบรอบกล่องข้อความ
- บางคนพบว่าความสามารถในการซิงค์ผ่านคลาวด์ยังไม่เพียงพอ
การกำหนดราคาปลาหมึก
- ฟรี
- พรีเมียม: $1/เดือน หรือ $10/ปี
คะแนนและรีวิวหมึก
- ไม่มีรีวิวบน G2 หรือ Capterra
6. Microsoft OneNote
Microsoft OneNote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลฟรีอย่างสมบูรณ์ที่คุณสามารถจัดเก็บ, แชร์ และสร้างบันทึกได้ แผ่นงานแบบอิสระของ OneNote ที่คุณสามารถพิมพ์, เขียน หรือวาดได้ทุกที่ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน
ผู้ใช้เรียกระบบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของ OneNote ซึ่งใช้สมุดบันทึก, ส่วน, และหน้าในการจัดเก็บบันทึก ว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก
เปรียบเทียบOneNote กับ Notability!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- ยอดเยี่ยมสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
- ให้บริการทั้งการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดและการวาดภาพในแอปเดียว
- ซิงค์บันทึกไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเนื้อหาอาจสูญเสียการจัดรูปแบบเมื่อวางลงใน OneNote
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าปัญหาการซิงค์อาจนำไปสู่การสูญเสียบันทึก
- ไม่มีฟีเจอร์บันทึกข้อความด้วยลายมือดิจิทัล
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,350 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ OneNote เหล่านี้!
7. Evernote
Evernote เป็นทางเลือกที่รู้จักกันดีสำหรับ Notability และติดอันดับในหลายรายการของแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจับภาพความคิด รูปภาพ และบันทึกเสียงได้ นอกจากนี้ เครื่องมือจดบันทึกนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบของ Evernote ที่รองรับตัวเลือกการจัดรูปแบบหลากหลาย รวมถึงตัวหนา ตัวเอียง ใต้เส้น ตัดเส้นเน้นข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ Evernote คือฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง คุณสามารถค้นหาบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะถูกเก็บไว้ในรูปภาพหรือไฟล์ PDF ก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- รองรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
- เชื่อมโยงบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทิน
- บันทึกเสียงบันทึก
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกแบบร่วมมือกัน
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์และการโหลดที่ช้า
- กระบวนการที่ซับซ้อนในการเพิ่มบันทึกในสมุดบันทึก
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: 17.99 ดอลลาร์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Evernote เหล่านี้!
8. Zoho Notebook
สำหรับประสบการณ์แบบมารี คอนโดที่แท้จริง ลองใช้ Zoho Notebook ดูสิ ผู้ใช้ชื่นชอบระบบการจัดระเบียบที่ล้ำสมัยของแอปนี้มาก มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่บันทึกของตนลงในสมุดโน้ตต่างๆ โดยแต่ละเล่มสามารถปรับแต่งปกได้ตามต้องการ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มมิติทางสายตาให้กับกระบวนการจัดระเบียบ ทำให้ค้นหาบันทึกที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติการซิงค์บันทึกของ Zoho Notebook ทำให้บันทึกของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่สลับอุปกรณ์บ่อยครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook
- อนุญาตให้จัดระเบียบบันทึกเป็นสมุดบันทึกต่าง ๆ พร้อมปกที่สามารถปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการซิงค์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างอุปกรณ์
- รองรับการเพิ่มมัลติมีเดียลงในบันทึก
ข้อจำกัดของ Zoho Notebook
- ไม่มีคุณสมบัติการจดจำลายมือ
- ไม่รองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์
ราคาของ Zoho Notebook
- สิ่งจำเป็นสำหรับโน้ตบุ๊ก: $0
- โน้ตบุ๊กโปร: $1. 99/เดือน
Zoho Notebook คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
9. ความคิด
เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น การปรับแต่ง และหน้าเว็บที่ดูเรียบหรู Notion สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสร้างบอร์ดอารมณ์สร้างวิกิส่วนตัว จัดการโครงการ หรือเพียงแค่จดบันทึก คุณสามารถทำทุกอย่างได้ในพื้นที่ทำงานเดียว
หนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอปนี้อยู่ที่ความหลากหลายของมัน ด้วยทางเลือกแทน Notability นี้ คุณสามารถตั้งค่าหน้าสำหรับงานเกือบทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว และสร้างระบบเฉพาะตัวของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น
Notion รองรับเนื้อหาทุกประเภท ตั้งแต่รูปภาพไปจนถึงการฝังแอป ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- มีเทมเพลตที่สร้างโดยชุมชนมากกว่า 1,000 แบบสำหรับการจดบันทึก
- รวมความสามารถในการจัดการงานเข้ากับบันทึก
- รองรับการฝังและตัวเลือกการผสานรวมสื่อหลากหลายรูปแบบ
ข้อจำกัดของ Notion
- อาจต้องการการดูแลรักษาสูงสำหรับการใช้งานระยะยาว
- โหมดออฟไลน์แบบจำกัด
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอาจใช้งานได้ยาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ:15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,6000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion เหล่านี้!
10. Google Keep
Google Keep เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและเน้นความรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานอย่างสะดวกและไม่ต้องยุ่งยาก เป็นทางเลือกฟรีที่ไม่เพียงแต่ใช้แทน Notability ได้เท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ Android ที่กำลังมองหาแอปคล้ายกับแอปโน้ตของ Apple อีกด้วย
ในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Suite มันผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว
ประสบการณ์การจดบันทึกของ Keep นั้นเรียบง่ายและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และแชร์บันทึก รวมถึงเนื้อหาเว็บได้อย่างรวดเร็ว รองรับการกำหนดรหัสสีและป้ายกำกับเพื่อการจัดระเบียบ และยังสามารถปักหมุดบันทึกไว้ด้านบนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
เปรียบเทียบ OneNote กับ Google Keep!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ผสานการทำงานกับ Google Suite ได้อย่างราบรื่น
- รองรับการจับภาพข้อความจากภาพหน้าจอ
- ค้นหาบันทึกได้ตามสี, รายการ, รูปภาพ, บันทึกเสียง, การเตือนความจำ, หรือบันทึกที่แชร์
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดรูปแบบข้อความหรือการใช้เครื่องหมายมาร์กดาวน์ทำได้ยาก
- ความสามารถในการประมวลผลคำที่จำกัด
- ไม่จัดเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ซึ่งอาจทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรก
ราคาของ Google Keep
- แผนฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Keep เหล่านี้!
ปฏิวัติการทำงานของคุณด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp
มีจักรวาลอันกว้างใหญ่ของแอปพลิเคชันจดบันทึกที่หลากหลายให้เลือกใช้ แต่ละแอปมีจุดเด่นเฉพาะตัว แต่ถ้าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจดบันทึก การวาดภาพ และการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือใคร
จินตนาการถึงการสร้างสรรค์เอกสารที่ละเอียดลึกซึ้ง, การวาดภาพความคิดของคุณให้เห็นภาพ, และการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว – ทั้งหมดในที่เดียว
การทำงานร่วมกันกลายเป็นเรื่องง่าย ไอเดียไหลลื่น และกระบวนการทำงานของคุณยังคงเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ในโลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานยุคใหม่ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง—แต่เป็นศูนย์กลางพลังแห่งประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณที่มีฟีเจอร์ครบครันตามที่คุณต้องการ
ดังนั้น เมื่อเราสรุปการทัวร์ของคู่แข่ง Notability ของเราแล้ว เราขอเชิญคุณให้ ก้าวไปข้างหน้าด้วย ClickUp. มาสร้างสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ไปด้วยกัน!