10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bear ในการจดบันทึกประจำปี 2025

Bear เป็นหนึ่งในแอปเขียนข้อความแบบมาร์กดาวน์ที่มีความสง่างามที่สุด ด้วยวิธีการที่ราบรื่นในการบันทึกความคิด จดบันทึกย่อ และจัดระเบียบข้อมูล โครงสร้างการจัดระเบียบที่น่าประทับใจและความสามารถในการซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้แอปนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ Apple
อย่างไรก็ตาม มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทางเลือกอื่นแทน Bear แล้วถ้าคุณต้องการเปลี่ยนบรรยากาศดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณล่ะ?
จากชุดคุณสมบัติที่เต็มไปด้วยพลังของ ClickUp ไปจนถึงเสน่ห์เรียบง่ายของ SimpleNote วงการจดบันทึกดิจิทัลนั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและหลากหลายสำหรับทุกคนที่มีโครงการเขียนค้างคาอยู่ในใจ
ดำดิ่งไปพร้อมกับเราในการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bear ในการจดบันทึก!
คุณควรค้นหาอะไรในแอปพลิเคชันทางเลือกของ Bear App?
หลายปัจจัยกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเจาะลึกเข้าไปในโลกกว้างของแอปจดบันทึก
ก่อนอื่น คุณต้องมีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลายชนิด. ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงความคิด ไอเดีย และโครงการเขียนของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ตาม.
ต่อไป ให้มองหาฟังก์ชันการลดราคาที่รองรับข้อความแบบ rich text และการเน้นไวยากรณ์ที่ละเอียดอ่อน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างและสไตล์ของบันทึกของคุณ
อย่าลืมเลือกแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่ายของ Bear คือจุดเด่นของมัน ดังนั้นทางเลือกของคุณควรยังคงใช้งานง่ายและจัดการได้ คุณควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบันทึกไอเดีย แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหาหน้าจอที่ซับซ้อน
เป็นโบนัสเพิ่มเติม แอปจดบันทึกที่มีฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงจะช่วยให้คุณดึงบันทึกที่หายากที่สุดออกมาได้ภายในไม่กี่วินาที สำหรับการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการแชร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิดและปรับปรุงแนวคิดร่วมกันได้
และในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ความปลอดภัยต้องได้รับการพิจารณา การเข้ารหัสและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
สุดท้าย ความสามารถในการผสานรวมกับแอปอื่น ๆคือเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณผสานแอปจดบันทึกของคุณเข้ากับผืนผ้าแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพที่กว้างขวางยิ่งขึ้นของคุณ
10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bear ที่คุณควรใช้
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ Android หรือแค่ต้องการแอปอื่นสำหรับการจดบันทึก นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับแอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bear App
1.คลิกอัพ
ที่จุดตัดระหว่างประสิทธิภาพและความหลากหลาย ClickUp คือแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจดบันทึกแบบดั้งเดิม ความอัจฉริยะของมันอยู่ที่แนวทางแบบบูรณาการ ซึ่งผสานงานต่าง ๆ เอกสาร การแจ้งเตือน และเป้าหมายเข้าด้วยกันเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่แอปอื่น ๆ เพียงแค่อนุรักษ์บันทึกไว้ ClickUp กลับเสริมพลังให้กับการลงมือทำ เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง
ความหลากหลายของแพลตฟอร์มนี้ถูกแสดงให้เห็นผ่านมุมมองที่ฝังตัว,ClickUp Docs ที่สามารถปรับแต่งได้, และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการเขียนโดยเฉพาะ โครงสร้างที่กว้างขวางนี้เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างแอปรายการ สิ่งที่ต้องทำกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างราบรื่น ทำให้ทุกแรงบันดาลใจที่เขียนบนโน้ตดิจิทัลได้รับการดูแลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
สำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนจาก Bear, ClickUp มอบความคุ้นเคยที่อบอุ่นในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ พร้อมไปกับการนำเสนอชุดคุณสมบัติที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับClickUp Notepad
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โหมดโฟกัสมอบประสบการณ์การเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
- การรองรับข้อความแบบสมบูรณ์ การเน้นไวยากรณ์ และการเขียนแบบมาร์กดาวน์ ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการสร้างบันทึก
- เครื่องมือ AI ของ ClickUp ทำให้แพลตฟอร์มของเราเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก
- ฝังตัวเลือกการแสดงผลเพื่อประสบการณ์บันทึกแบบไดนามิก
- ClickUp Notepad เป็นแอปจดบันทึกที่ยืดหยุ่นสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและฉับพลัน
- โครงสร้างลำดับชั้นสำหรับการจัดหมวดหมู่แนวคิดอย่างเป็นระบบและการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อการระดมความคิดและการแบ่งปันข้อมูลของทีม
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมายช่วยให้ระบบนิเวศเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังพร้อมตัวเลือกการกรองเพื่อการเรียกคืนบันทึกที่ง่ายดาย
- เครื่องมือติดตามเวลาในตัวทำให้แอปนี้เป็นหนึ่งในแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดในตลาด
- รองรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
- ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. เพิ่มบันทึก
Boost Note โดดเด่นในฐานะแอปจดบันทึกที่มีความยืดหยุ่น โดยมุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีเป็นหลัก มอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในการจดบันทึก
การออกแบบที่เน้นการลดทอนของมันรองรับการเน้นไวยากรณ์และบล็อกโค้ดเป็นแกนหลัก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับนักเขียนโค้ดเท่านั้น แม้ว่าการเขียนโค้ดจะไม่ใช่ภารกิจประจำวัน หลายคนก็ยังพบว่าแอปนี้มีคุณสมบัติและเครื่องมือในการจัดระเบียบที่น่าดึงดูดใจ
ในฐานะเครื่องมือโอเพนซอร์ส Boost Note มีชุดคุณสมบัติที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขับเคลื่อนและเสริมสร้างโดยชุมชนผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น
การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มยังคงทันสมัยและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์หมายความว่าผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเขียนที่มุ่งเน้นควบคู่กับความสามารถในการจดบันทึกไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา ฟีเจอร์สแนปเพ็ตของแพลตฟอร์มช่วยให้การจัดหมวดหมู่โค้ดเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ Boost Note
- ความสามารถในการทำเครื่องหมายเอกสารช่วยให้การจัดโครงสร้างบันทึกเป็นไปอย่างละเอียด
- รองรับบล็อกโค้ด เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
- การสนับสนุนแบบออฟไลน์ช่วยให้สามารถเข้าถึงบันทึกได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ระบบแท็กสำหรับการจัดหมวดหมู่บันทึกอย่างเป็นระเบียบ
- ธีมที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับแต่งความสวยงาม
- ลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน
- คุณสมบัติบันทึกข้อความสั้นสำหรับเก็บชิ้นส่วนโค้ด
ข้อจำกัดของบันทึกย่อ
- อาจทำให้รู้สึกกลัวสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยี
- การขาดแคลนแอปพลิเคชันมือถือที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
เพิ่มราคาโน้ต
- ฟรี
- มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เพิ่มคะแนนและรีวิวโน้ต
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 3. 0/5 (1 รีวิว)
3. Google Keep
โดยแก่นแท้แล้ว Google Keep คือแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อลดสิ่งรบกวน มอบความเรียบง่ายอย่างแท้จริง ทำให้การจดบันทึกกลายเป็นงานที่แทบจะเกิดขึ้นได้ทันที
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายรองรับการบันทึกโน้ต การเตือนความจำ และการสร้างรายการที่หลากหลาย ในฐานะอัญมณีในอีโคซิสเต็มของ Google มันสัญญาว่าจะซิงค์ได้อย่างไร้ที่ติในทุกอุปกรณ์ โน้ตติดหน้าจอที่มีรหัสสี บันทึกเสียง และตัวเลือกในการแนบรูปภาพเพิ่มความหลากหลายให้กับแอป
ระบบจดจำอักขระด้วยภาพของมันโดดเด่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อความจากภาพได้อย่างง่ายดาย สำหรับผู้ที่ต้องสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์บ่อยครั้ง ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มของ Google Keep ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใด
นอกจากนี้ การแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึกยังช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยสำหรับงานส่วนตัวและงานของทีม
เนื่องจาก Google Keep เป็นเครื่องมือฟรี อาจมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพียงบางส่วนเท่านั้นที่คุณกำลังมองหาในแอปบันทึกข้อความ. หากเป็นเช่นนั้น เรามีทางเลือกมากมายสำหรับGoogle Keepที่เราขอแนะนำ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- แอปการเขียนที่ดีที่สุดสำหรับผู้จดบันทึกที่ฝังอยู่ในระบบนิเวศของ Google
- การออกแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายช่วยให้จดบันทึกได้ทันที
- การซิงค์ข้อมูลกับบัญชี Google อย่างไร้รอยต่อเพื่อการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกที่มีรหัสสีเพื่อการจัดระเบียบด้วยภาพ
- สร้างบันทึกเสียง
- ไฟล์แนบรูปภาพที่มีความสามารถในการจดจำตัวอักษร
- ตัวเลือกการแบ่งปันแบบร่วมมือเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
- การแจ้งเตือนแบบบูรณาการพร้อมการซิงค์กับ Google Calendar
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่มีฟีเจอร์มากกว่า
- มันไม่มีตัวแก้ไขการลดราคาของตัวเอง
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบ Google Keep กับ OneNote!
4. Evernote
Evernote เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวงการการจดบันทึก ได้รับการยกย่องในด้านความหลากหลายของฟีเจอร์และสภาพแวดล้อมการเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน ไม่ใช่แค่การจดบันทึกความคิดเท่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถคลิปโพสต์บล็อก เก็บเอกสารทั้งหมด และอื่นๆ อีกมากมาย จุดแข็งที่แท้จริงของมันคือการรองรับบันทึกหลายรูปแบบ ตั้งแต่การร่างอย่างรวดเร็วไปจนถึงหน้าเว็บที่ซับซ้อน
Evernote รับประกันว่าทุกอย่างจะถูกจัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แม้กระทั่งจากบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
ด้วยเครื่องมือและความยืดหยุ่นทั้งหมดที่สามารถผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ได้ Evernote มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ครบวงจรอย่างแท้จริง ผู้ที่เจาะลึกเข้าไปในฟีเจอร์ต่าง ๆ มักจะค้นพบฟังก์ชันการทำงานที่ซ่อนอยู่หลายชั้นซึ่งช่วยยกระดับการจดบันทึกของพวกเขาไปอีกขั้น อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน คุณอาจสนใจที่จะสำรวจทางเลือกอื่นๆ ของ Evernote ด้วยเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- เว็บคลิปเปอร์เพื่อบันทึกหน้าเว็บทั้งหมด
- การสแกนเอกสารด้วยกล้อง
- แม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- สมุดบันทึกและแท็กสำหรับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
- การทำงานร่วมกันด้วยสมุดบันทึกและบันทึกที่แชร์ร่วมกัน
- เครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF และรูปภาพ
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Evernote
- ตัวเลือกพรีเมียมที่มีราคาสูง
- UI อาจใช้งานยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (1,950+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
5. Microsoft OneNote
Microsoft OneNote ทำงานเป็นกระดานดิจิทัลที่จำลองความรู้สึกสัมผัสของกระดาษ แต่เพิ่มความสามารถทางดิจิทัลที่ทรงพลัง ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bear
ซ่อนตัวอยู่ภายในชุดโปรแกรม Microsoft Office ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Microsoft นั้นไม่มีใครเทียบได้
ผู้ใช้เพลิดเพลินกับขนาดบันทึกที่ไม่จำกัดของแพลตฟอร์ม รองรับบันทึกทุกขอบเขตและขนาด ตั้งแต่รายการซื้อของไปจนถึงไอเดียบล็อกโพสต์
เครื่องมือวาดและร่างภาพช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน ทำให้ดึงดูดทั้งผู้ที่คิดแบบใช้ข้อความและผู้ที่คิดแบบใช้ภาพ โน้ตบุ๊ก ส่วนต่างๆ และลำดับชั้นของหน้าช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
การซิงโครไนซ์บนคลาวด์ทำให้บันทึกของคุณพร้อมใช้งานในทุกอุปกรณ์ ช่วยให้การทำงานและกระบวนการคิดของคุณต่อเนื่องไม่ขาดตอน ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการผสานรวมกับเครื่องมือทั้งหมดในระบบนิเวศของ Microsoft ทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจร
หากคุณยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft มีทางเลือกมากมายสำหรับOneNoteให้เลือกใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- ผืนผ้าดิจิทัลสำหรับการจดบันทึกแบบอิสระ
- การผสานรวมกับชุดโปรแกรม Office 365
- การรู้จำอักขระด้วยแสงสำหรับข้อความในภาพ
- บันทึกเสียงพร้อมคุณสมบัติการเล่นซ้ำ
- ส่วนและหน้าสำหรับการจัดระเบียบบันทึกอย่างละเอียด
- สติกเกอร์และเอฟเฟกต์หมึกสำหรับบันทึกส่วนตัว
- การทำงานร่วมกันผ่านสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- อาจรู้สึกเทอะทะสำหรับงานจดบันทึกง่ายๆ
- มีรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราว
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. วันแรก
Day One ไม่ใช่แค่แอปจดบันทึกอีกแอปหนึ่ง แต่เป็นภาชนะสำหรับเก็บทุกช่วงเวลาอันหลากหลายของชีวิต
มากกว่าทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเพียงหนึ่งเดียวสำหรับ Bear โปรแกรมนี้มอบสภาพแวดล้อมการเขียนที่เงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งเอื้อต่อการไตร่ตรองและสร้างสรรค์ไอเดีย โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงาม การเขียนบน Day One จึงให้ความรู้สึกเหมือนการหลีกหนีจากความวุ่นวาย—เป็นสถานที่สำหรับผ่อนคลายและปลดปล่อยความคิด
การรองรับสื่อหลากหลายรูปแบบหมายความว่าข้อมูลที่ป้อนไม่จำกัดเฉพาะข้อความเท่านั้น; สามารถรวมรูปภาพ, วิดีโอ, และเสียงได้อย่างง่ายดาย
การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของแอปรับประกันว่าความคิดส่วนตัวจะยังคงเป็นความลับ ด้วยตัวเลือกในการย้อนกลับไปดูความทรงจำผ่านฟีเจอร์ 'วันนี้เมื่อปีก่อน' ทำให้แอปกลายเป็นแคปซูลเวลาอันล้ำค่าสำหรับผู้ใช้
สำหรับผู้ที่ตระหนักถึงประโยชน์ด้านการบำบัดและการจัดระเบียบของการเขียนบันทึก Day One คือทางเลือกที่รอคุณอยู่
คุณสมบัติเด่นของวันแรก
- อินเทอร์เฟซการบันทึกประจำวันที่สวยงามและใช้งานง่าย
- ภาพถ่าย, วิดีโอ, และเสียง
- การติดแท็กสภาพอากาศและสถานที่
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางรับประกันความเป็นส่วนตัว
- ฟีเจอร์ "วันนี้ในอดีต" สำหรับความทรงจำ
- แม่แบบสำหรับการบันทึกประจำวันแบบมีโครงสร้าง
- การติดตามอารมณ์และข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดในวันแรก
- รูปแบบการสมัครสมาชิกอาจมีราคาสูง
ราคาวันแรก
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 92/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิววันแรก
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. โอสซิเดียน
Obsidian นำเสนอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการเขียนบันทึกของเรา โดยเน้นการสร้างเขาวงกตของแนวคิดที่เชื่อมโยงกัน
มันไม่ใช่แค่การจับความคิดเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจและมองเห็นภาพว่าความคิดเหล่านั้นเชื่อมโยงกันอย่างไร
หัวใจสำคัญของการออกแบบคือการสร้างบันทึกการลดราคาที่คงทน มอบมุมมองแบบพาโนรามาของภูมิปัญญาที่รวบรวมไว้ให้กับผู้ใช้
มุมมองกราฟของมัน—การแสดงผลเชิงภาพที่แสดงให้เห็นว่าบันทึกต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร—เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักคิดเชิงภาพที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Bear เมื่อผู้ใช้ขยายคลังบันทึกของตน Obsidian ก็จะพัฒนาไปพร้อมกับพวกเขา กลายเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีคุณค่ามากขึ้นในทุกโครงการเขียน
Obsidian เป็นขุมทรัพย์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำดิ่งลึกและเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลแบบเน้นท้องถิ่นก่อนยังช่วยให้บันทึกของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเพียงผู้เดียว หากสิ่งนี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เรามีทางเลือกอื่นๆ ของObsidianให้คุณลองพิจารณาเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ฐานความรู้พร้อมลิงก์สองทิศทาง
- การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อนช่วยให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- ปรับแต่งได้ด้วยปลั๊กอินและธีม
- มุมมองกราฟสำหรับแสดงการเชื่อมต่อของโน้ต
- โปรแกรมแก้ไขมาร์กดาวน์พร้อมแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์
- การจัดระเบียบที่ยืดหยุ่นด้วยโฟลเดอร์และแท็ก
- บัตรลิงก์ภายนอกเพื่อบริบทที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า
ราคาของโอปอล
- ส่วนตัว: ฟรี
- ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 9/5 (14 รีวิว)
8. อินคดรอป
Inkdrop ผสมผสานความงามทางสุนทรียศาสตร์เข้ากับฟังก์ชันการจดบันทึกที่ทรงพลัง โดยมุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาเป็นหลักผ่านการรองรับโค้ดสแนปช็อตในตัว
ตัวแก้ไข Markdown ของมันช่วยให้การจดบันทึกและการจัดรูปแบบโน้ตเป็นไปอย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ แอปนี้โดดเด่นด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร ซึ่งเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของข้อมูล
การออกแบบแบบสี่หน้าต่างช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น รองรับการจัดทำรายการบันทึก พร้อมด้วยตัวแก้ไขมาร์กดาวน์ หน้าต่างตัวอย่าง และหน้าต่างหนังสือ รองรับการแก้ไขและแสดงตัวอย่างแบบซิงโครไนซ์ ทำให้การสร้างบันทึกเป็นกระบวนการที่ราบรื่น
สำหรับผู้ที่สลับไปมาระหว่างการเขียนโค้ดและการจดบันทึกบ่อยๆ การผสมผสานที่ไร้รอยต่อระหว่างสองโลกนี้ของ Inkdrop ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การรองรับปลั๊กอินของแพลตฟอร์มยังช่วยเพิ่มความสามารถให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้
คุณสมบัติเด่นของ Inkdrop
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบมาร์กดาวน์ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนา
- สมุดบันทึกที่มีสมุดบันทึกย่อยซ้อนกัน
- ธีมและปลั๊กอินสำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล
- ติดแท็กบันทึกเพื่อจัดหมวดหมู่ได้ดีขึ้น
- การซิงค์ที่ไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์
- การเน้นไวยากรณ์โค้ดสำหรับหลายภาษา
- ค้นหาข้อความเต็มเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Inkdrop
- เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญทางเทคโนโลยีมากกว่า
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของ Inkdrop
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Inkdrop
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. แอมเพิลโน้ต
Amplenote คือจุดที่การจดบันทึกมาบรรจบกับการจัดการงานและการจัดตารางเวลาส่งเสริมระบบนิเวศแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมทุกด้าน
มันเกี่ยวกับการจับความคิดและทำให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง หมายเหตุท้ายหน้าที่มีรายละเอียดครบถ้วน ลิงก์สองทิศทาง และความสามารถในการมอบหมายงาน ทำให้มันเหนือกว่าแอปจดบันทึกทั่วไป
Amplenote ยึดมั่นในความเชื่อว่าบันทึกไม่ควรหยุดนิ่ง แต่ควรพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือทำ
คุณสมบัติคะแนนงาน ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของงานตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเร่งด่วนและความสำคัญ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การผสานบันทึกของคุณเข้ากับปฏิทินช่วยให้ไอเดียต่างๆ กลายเป็น行动ได้ในเวลาจริง
ด้วย Amplenote การเดินทางจากความคิดเริ่มต้นสู่การบรรลุผลเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Amplenote
- การเชื่อมโยงสองทิศทางสำหรับโน้ตที่เชื่อมต่อกัน
- การจัดการงานจากภายในบันทึก
- เชิงอรรถที่สมบูรณ์สำหรับข้อมูลโดยละเอียด
- การผสานปฏิทินสำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้
- สามโหมด: เขียน, วางแผน, และจดบันทึก
- คีย์ลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Amplenote
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Amplenote
- ส่วนตัว: ฟรี
- ข้อดี: $5. 84/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้ก่อตั้ง: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Amplenote
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Simplenote
Simplenote มอบพื้นที่ที่เรียบง่าย ปราศจากความวุ่นวายและสิ่งรบกวน สำหรับการระดมความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือที่ตรงไปตรงมา โดยรับประกันว่าฟังก์ชันการใช้งานจะไม่ถูกลดทอน การออกแบบที่เรียบง่ายไร้สิ่งฟุ่มเฟือยช่วยให้บันทึกข้อความได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ไอเดียถูกจดบันทึกไว้ทันทีที่ผุดขึ้นมา
คุณสมบัติประวัติเวอร์ชันของแพลตฟอร์มมีความสะดวก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกลับไปดูเวอร์ชันก่อนหน้าของบันทึกของตนได้ การแก้ไขร่วมกันช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยสำหรับงานทีม ทำให้การคิดค้นร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยความเรียบง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง Simplenote สามารถสร้างความสมดุลที่สอดคล้องกับผู้ใช้หลายคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- การซิงโครไนซ์ข้ามทุกอุปกรณ์
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์สำหรับการจัดรูปแบบ
- การแบ่งปันบันทึกแบบร่วมมือ
- การค้นหาทันทีและแท็ก
- ประวัติเวอร์ชันสำหรับบันทึก
- ธีมสีสว่างและสีเข้มสำหรับความชอบของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่มีในเครื่องมืออื่น ๆ
- ห้ามจัดรูปแบบข้อความ (นอกเหนือจากมาร์กดาวน์)
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: 4. 2/5 (38 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (13 รีวิว)
สุดยอดวิธีจดบันทึก: ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น
การเลือกแอปจดบันทึกที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของคุณได้อย่างมาก สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นเหนือใครอย่างแท้จริงคือความครอบคลุมในทุกด้าน ลองจินตนาการถึงแพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้างบันทึก จากนั้นเปลี่ยนไปสู่การทำงานในรายการงาน โครงการ หรือแม้แต่กิจกรรมที่มีกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วย ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่จดบันทึกไอเดีย แต่กำลังเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
การผสานรวมอย่างราบรื่นของการบันทึกเวลา การจัดการงาน และโครงการ พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนทุกการขีดเขียนหรือความคิดให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือจัดการทีมขนาดเล็ก วิธีการของ ClickUp ในการจัดการโน้ต เอกสาร และงานทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างได้ตามต้องการอย่างสมบูรณ์ สำรวจฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp อย่างลึกซึ้ง แล้วคุณจะพบว่ามันไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Bear App เท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นสู่ประสิทธิภาพและความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ในทุกภารกิจ
แล้วทำไมต้องพอใจกับแอปจดบันทึกเมื่อคุณสามารถมีระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดได้ด้วย ClickUp? เริ่มใช้งาน Workspace ฟรีวันนี้และสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์ม ClickUp!