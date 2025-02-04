13 ตัวเลือกที่ดีที่สุดแทนโอปอลในปี 2025

Obsidian ได้รับชื่อเสียงในฐานะเครื่องมือจดบันทึกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียน นักวิชาชีพ และผู้ทำงานด้านความรู้
ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่นและระบบเชื่อมโยงที่ทรงพลัง Obsidian ทำให้การจัดระเบียบความคิดและการสร้างเครือข่ายของแนวคิดที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องง่าย
แต่มีข้อแม้อยู่: Obsidian ไม่มี AI ในตัว หากคุณต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้งานต่างๆ เป็นระบบ คุณจะต้องพึ่งพาปลั๊กอินหรือการผสานรวมจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
ข่าวดีคืออะไร? 🤔
ทางเลือกหลายอย่างของ Obsidian นำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันและผสานรวม AI เพื่อทำให้การจดบันทึกและการจัดการงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 13 อันดับแรกสำหรับ Obsidian ที่ผสมผสานการใช้งานที่ง่าย ฟีเจอร์ที่ทรงพลัง และความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาเริ่มกันเลย! 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและรวบรวมเอกสารของทีมไว้ในที่เดียว
- Joplin: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานต่างๆ ในหลายโครงการ
- Apple Notes: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกไอเดียและซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ iOS
- Logseq: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- AnyType: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโน้ต
- Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคิดและรายการตรวจสอบ
- OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึกดิจิทัลและจัดระเบียบโน้ต
- Roam Research: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันและงานวิจัยที่ซับซ้อน
- บทส่งท้าย: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยภาพแสดงผล
- สะท้อน: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกและสร้างเนื้อหา
- Mem. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลและจัดกลุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้อง
คุณควรมองหาอะไรในตัวเลือกแทนโอปซิเดียน?
เมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการบันทึก จัดหมวดหมู่ และอ้างอิงบันทึกของคุณสำหรับฐานความรู้ส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การจัดการความรู้ของคุณ
นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา:
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: เลือกเครื่องมือจดบันทึกที่รวบรวมบันทึก รายการ งาน และโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบการจัดการความรู้: มองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่นกราฟความรู้และบันทึกที่เชื่อมโยงเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบความคิดของคุณเพื่อการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น
- บันทึกเสียงและบันทึกเสียง: เลือกแอปบันทึกที่ให้คุณบันทึกเสียงหรือแนบไฟล์เสียงเพื่อจับความคิดระหว่างการประชุมหรือขณะเดินทาง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ให้ความสำคัญกับแอปที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมและช่วยให้คุณสามารถแชร์ แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในบันทึกกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์
- การผสานรวมและการแนบไฟล์: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Drive และ Dropbox Paper และอนุญาตให้คุณแนบไฟล์ รูปภาพ และโค้ดสแนปช็อตได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการเก็บถาวรและการค้นหา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสามารถให้คุณเก็บถาวรบันทึกและค้นหาได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ โดยรักษาฐานความรู้ภายในให้เป็นระเบียบ
13 ตัวเลือกที่ดีที่สุดแทนโอปอลที่คุณควรค้นหา
สำรวจ 13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Obsidian ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกส่วนตัว การจัดการความรู้ การสรุปบันทึก การจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร)
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวบรวมทีมงานเข้าด้วยกันเพื่อวางแผนโครงการ จัดระเบียบข้อมูล และทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมงานทุกขนาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้น
ต่างจาก Obsidian,ClickUp Docsอนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสบนบันทึกและเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วหรือสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียด ClickUp Docs จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับงานและโครงการของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผิดชอบ
นี่คือเครื่องมือจัดการเอกสารและบันทึกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ต้องการจัดการโครงการ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และรักษาเอกสารให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจดบันทึกไอเดียที่กระจัดกระจายอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบด้วยรายการตรวจสอบ และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การแก้ไขที่หลากหลาย ช่วยให้คุณจัดรูปแบบบันทึกด้วยสี หัวข้อ และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อให้บันทึกของคุณเป็นระเบียบและดูน่าสนใจ
นอกจากนี้ClickUp Brainยังช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันช่วยปรับปรุงการสร้างเนื้อหาและทำให้การอัปเดตงาน สรุปการประชุม และอื่นๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก
สามารถถอดเสียงการสนทนาในวิดีโอระหว่างการประชุมแบบอะซิงโครนัสได้ โดยแปลงเป็นบันทึกที่เข้าถึงได้และค้นหาได้ผ่านClickUp Clips ซึ่งทำให้การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
ดูว่ามันง่ายแค่ไหนในการถอดเสียงคลิปโดยใช้ ClickUp Brain—คุณสามารถถามคำถามกับวิดีโอ แล้วให้มันตอบกลับได้!
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณติดตามบทสนทนาที่พลาดไปได้ สร้างการประชุมประจำวันหรือรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติ และสรุปหัวข้อสนทนาและเอกสารเพื่อให้เข้าใจบริบทได้อย่างครบถ้วน
ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณจับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การประชุมของคุณเป็นระเบียบและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ในทางกลับกันแม่แบบ Cornell Notes ของ ClickUp มอบรูปแบบการจดบันทึกที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วยให้คุณจดจำและทบทวนข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แม่แบบฐานความรู้ ClickUpยังมอบกรอบการทำงานสำหรับทีมในการสร้างและจัดระเบียบคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และทรัพยากรสำคัญ ช่วยให้การแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างง่ายดายทั่วทั้งทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึงประวัติเวอร์ชันและย้อนกลับเอกสารไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
- สร้างและจัดการรายการตรวจสอบ จดบันทึกไอเดีย และเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับภายหลังภายใน ClickUp Notepad
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Slack และอื่น ๆ ด้วยClickUp Integrations
- เขียนบล็อกและจดหมายข่าว สร้างไอเดียสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
- ค้นหาเนื้อหา ความคิดเห็น การสนทนา และงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อผ่าน การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp
- สร้างภาพแนวคิดและระดมสมองร่วมกับทีมของคุณด้วยClickUp Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าแอปพลิเคชันมือถือจะมีคุณสมบัติหลัก แต่ฟังก์ชันการทำงานอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ความหลากหลายของฟีเจอร์ในเครื่องมือนี้อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไม่มากนัก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและรวบรวมเอกสารของทีมไว้ในที่เดียว)
Notion มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดระเบียบโน้ต งานเอกสาร และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ด้วยการสร้างเลย์เอาต์ ฐานข้อมูล และแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
ฟีเจอร์ AI ของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการแนะนำการแก้ไขเนื้อหาและสร้างไอเดียใหม่ๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอันมีค่าของคุณ สิ่งนี้ทำให้ Notion เป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่ทรงพลังและผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดการงาน โครงการ และข้อมูลในที่เดียว
- รับความช่วยเหลือในการเขียนจาก AI สร้างข้อมูลเชิงลึกด้วย AI และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
- ใช้กระดานคัมบัง ปฏิทิน และไทม์ไลน์เพื่อจัดโครงสร้างการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในการสร้างและรักษาไว้สำหรับการใช้งานในระยะยาว
- ฟังก์ชันการค้นหาและการนำทางไม่ตรงตามที่คุณคาดหวัง
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล)
Joplin เป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลังและโอเพนซอร์สซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความยืดหยุ่นและคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง ต่างจาก Obsidian ตรงที่มันรองรับทั้งการจัดการความรู้ส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ผู้ใช้สามารถใช้กลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพโดยการสร้างบันทึกที่เชื่อมโยงกัน, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และเอกสารข้อความที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งผสานรวมมัลติมีเดียเช่นบันทึกเสียงและรูปภาพ
ความสามารถด้าน AI ของมันรวมถึงการสรุปบันทึกและการถอดเสียงอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบความรู้และการจัดการงาน คุณสมบัติเหล่านี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้รายบุคคลและทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาความเป็นระเบียบ
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- จดบันทึกส่วนลดด้วยการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์สำหรับการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด
- คลิปเว็บเพจเพื่อบันทึกการค้นคว้าไว้โดยตรงในระบบบันทึกของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมเพื่อการจัดการโครงการร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Joplin
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกอื่น ๆ
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าอินเทอร์เฟซของมันดูไม่เรียบร้อยเท่าเมื่อเทียบกับ Notion
การกำหนดราคาของ Joplin
- พื้นฐาน: $3. 14 (หรือ €2. 99) ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $6. 29 (หรือ €5. 99) ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $8. 39 (หรือ €7. 99) ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ต้องใช้อย่างน้อยสองผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่ระบุ (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
🎨 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การจดบันทึกด้วยสีต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มความจำและความเข้าใจของคุณได้
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงสีต่าง ๆ กับหัวข้อเฉพาะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้การจดจำข้อมูลง่ายขึ้น 🧠
4. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานข้ามโครงการ)
Evernote เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดระเบียบความคิด ติดตามงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันช่วยให้การจัดการความรู้ส่วนบุคคล การประสานงานโครงการ และการวิจัยเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ต่างจาก Obsidian, Evernote มอบคุณสมบัติทรงพลังเช่นการถอดเสียงด้วย AI, ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง, และการซิงค์อุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ. ฟังก์ชัน AI Edit ของมันช่วยคุณเขียน, สรุปเนื้อหา, แปลข้อความ, และแม้กระทั่งตรวจสอบการสะกดคำ, ทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์และเข้าถึงบันทึกทั้งหมดของคุณบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือเว็บได้อย่างง่ายดาย
- แปลงรูปภาพ, เสียง, หรือวิดีโอเป็นข้อความที่แก้ไขได้เพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- จัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วยหัวข้อ ข้อเน้น และรายการเพื่อความชัดเจน
ข้อจำกัดของ Evernote
- จำกัดการใช้งานเพียงหนึ่งอุปกรณ์ในเวอร์ชันฟรี
- รองรับการลดราคาแบบจำกัดและมุมมองกราฟสำหรับการคิดเชิงเครือข่าย
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สงสัยว่าจะจดบันทึกจากวิดีโอให้เหมือนมืออาชีพได้อย่างไร?
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่ควรปฏิบัติตาม:
- มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจมากกว่าการจดคำเพียงอย่างเดียว 📖
- ทำเครื่องหมายเวลาเพื่อกลับมาดูส่วนสำคัญได้อย่างง่ายดาย 🕒
- จัดหมวดหมู่บันทึกให้เป็นส่วนที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็ว 📂
- ใช้สัญลักษณ์หรือสีเพื่อเน้นความคิดหลักและคำพูด 🎨
- เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดความแนวคิด ✍️
5. Apple Notes (เหมาะสำหรับการจดบันทึกไอเดียและซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ iOS)
Apple Notes เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้งานง่ายซึ่งมีเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และจัดการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ Mac ของคุณ
คุณสมบัติของมันประกอบด้วยการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์, เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือที่รองรับ Apple Pencil, และการซิงค์ผ่าน iCloud อย่างราบรื่นที่ให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้บนทุกอุปกรณ์ของคุณ
การค้นหาด้วยระบบ AI ช่วยให้คุณค้นหาบันทึกหรือเนื้อหาเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ Apple Notes เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- ซิงค์โน้ตอัตโนมัติระหว่าง iOS, iPadOS และ macOS โดยใช้ iCloud
- เพิ่มภาพร่าง, รูปถ่าย, เอกสารที่สแกนแล้ว, และลิงก์เพื่อเสริมบันทึกของคุณ
- แชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การรองรับมาร์กดาวน์
- มันขาดความสามารถในการจัดการงาน
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรีตลอดไป
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบภาพ)
เช่นเดียวกับแอปจดบันทึกส่วนใหญ่ Logseq ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการความรู้ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือ AI นี้แตกต่างคือโครงสร้างที่อิงตามโครงร่างและการอ้างอิงที่เชื่อมโยงซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างลิงก์ภายในระหว่างบันทึกได้อย่างมีพลวัต ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับงานในโครงการเพื่อการติดตามที่ราบรื่น คุณสมบัติของ Logseq นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกราฟความรู้ส่วนบุคคล การแสดงภาพความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด และการจัดโครงสร้างงานหรือโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq
- สรุปบันทึก จัดระเบียบฐานความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ AI
- จัดระเบียบบันทึกด้วยมุมมองกราฟเพื่อความเข้าใจบริบทที่ดีขึ้น
- จัดการงานได้โดยตรงภายในบันทึกด้วยแอปจดบันทึกแบบมาร์กดาวน์นี้
ข้อจำกัดของ Logseq
- ไม่เหมาะสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานเป็นทีม
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าฟีเจอร์การซิงค์ในตัวไม่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Logseq
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. AnyType (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโน้ต)
AnyType เป็นเครื่องมือจดบันทึกและจัดการโครงการที่ใช้งานได้หลากหลายและเน้นการทำงานแบบออฟไลน์เป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด งาน และโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองกราฟ แม่แบบ และ "ประเภท" ที่กำหนดเอง (เช่น งาน หนังสือ รายชื่อติดต่อ) เพื่อสร้างฐานความรู้ที่มีความยืดหยุ่น
คุณสมบัติ AI ของ AnyType เช่น การเชื่อมโยงงานอัตโนมัติและการสร้างกราฟความรู้ ช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Obsidian
คุณสมบัติเด่นของ AnyType
- สร้างเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันสำหรับฐานความรู้สมองที่สอง
- ใช้โหมดออฟไลน์ก่อนเพื่อเข้าถึงและแก้ไขบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา
- ปรับแต่งเทมเพลตการจดบันทึกสำหรับงานหรือขั้นตอนการทำงานเฉพาะ ไม่เหมือนกับแอปอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ AnyType
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายเพียง 1 GB ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ใช้บางท่าน
- ไม่เหมือนกับคู่แข่งบางราย มันมุ่งเน้นเฉพาะการจดบันทึกเท่านั้นและไม่มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร
ราคาของ AnyType
- นักสำรวจ: ฟรี
- ผู้สร้าง: $99/ต่อปี
- ผู้ร่วมสร้าง: $299 (สำหรับสามปี)
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
AnyType รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคิดและรายการตรวจสอบ)
Google Keep เป็นแอปที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการงาน บันทึก และรายการตรวจสอบได้บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เหมาะสำหรับการจัดระเบียบความคิดอย่างรวดเร็วและติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Google Keep คือเครื่องมือ "ช่วยฉันสร้างรายการ" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้ Gemini AI ของ Google เพื่อสร้างรายการที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น "รายการซื้อของสำหรับครอบครัวมังสวิรัติ" หรือ "รายการของที่ต้องเตรียมสำหรับปิกนิก" คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณจับและจัดระเบียบความคิดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- สร้างบันทึกเสียงที่ถอดข้อความโดยอัตโนมัติเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
- จัดระเบียบความคิดด้วยการใช้สีและป้ายกำกับที่แบ่งหมวดหมู่
- เพิ่มการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับงานต่างๆ เช่น การซื้อของหรือทำธุระ
ข้อจำกัดของ Google Keep
- เครื่องมือนี้ไม่มีการจัดรูปแบบขั้นสูงสำหรับการแก้ไขข้อความธรรมดาหรือการจัดวางที่ซับซ้อน
- มันไม่ได้มีฟีเจอร์การจดบันทึกขั้นสูงและการจัดการโครงการสำหรับการขยายงาน
ราคาของ Google Keep
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สงสัยว่าจะใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมได้อย่างไร?
นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถทำตามได้:
✍🏼 ใช้ AI เพื่อถอดเสียงการสนทนาในการประชุมโดยอัตโนมัติ
📝 ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเน้นรายการดำเนินการที่สำคัญและการตัดสินใจ
✅ ใช้สรุปข้อมูลด้วย AI เพื่อทบทวนผลลัพธ์ของการประชุมอย่างรวดเร็ว
📂 ใช้ AI เพื่อจัดระเบียบบันทึกให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
9. วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึกดิจิทัลและจัดระเบียบบันทึก)
OneNote เป็นเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลที่ครอบคลุมจาก Microsoft เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการบันทึก งาน และโครงการต่างๆ คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกหลายเล่ม จัดระเบียบเป็นหัวข้อ และจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณเป็นลำดับชั้นได้
ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, แม่แบบ, และคุณสมบัติเช่นการบันทึกเสียงและการติดแท็ก, OneNote เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการคิดค้น, การจัดการงาน, และการวางแผนโครงการ. ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขสมุดบันทึกได้พร้อมกัน, ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Obsidian สำหรับการทำงานเป็นทีม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote
- ใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อค้นหาข้อความภายในรูปภาพ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมบนสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน
- คลิปหน้าเว็บไปยังสมุดบันทึกของคุณเพื่อการวิจัย
ข้อจำกัดของ OneNote
- เวอร์ชันฟรีของเครื่องมือนี้มีพื้นที่จัดเก็บจำกัดที่ 5GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้บางราย
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น การพึ่งพาหรือแผนภูมิแกนต์
ราคาของ OneNote
- ฟรีตลอดไป
- Microsoft 365 Personal: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน OneNote
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
10. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดที่เกี่ยวข้องกันและงานวิจัยที่ซับซ้อน)
ด้วย Roam Research คุณสามารถสร้างบันทึกที่เชื่อมโยงกันซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักวิจัย นักเขียน และสมาชิกทีมที่จัดการงานที่ซับซ้อน ส่งเสริมการคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง
Roam ยังผสานรวม AI เพื่อช่วยสรุปบันทึกและสร้างข้อมูลเชิงลึก ทำให้ผู้ใช้มือถือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น บันทึกประจำวันสำหรับการเขียนบันทึกประจำวันและการอ้างอิงบล็อกเพื่อนำข้อความเฉพาะกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research
- จัดระเบียบการวิจัยได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แท็กและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
- การอ้างอิงการบล็อกการเข้าถึงเพื่อใช้ซ้ำหรืออ้างอิงข้อความในโครงการต่างๆ
- สร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างจากบันทึกในตัวแก้ไขข้อความธรรมดา
ข้อจำกัดของ Roam Research
- ไม่มีแผนฟรี ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ส่วนตัว
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่ามันขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายสำหรับการปรับแต่ง
ราคาของ Roam Research
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ผู้เชื่อ: $500/ต่อผู้ใช้ (สำหรับห้าปี)
Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
11. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยภาพ)
Coda นำความเรียบง่ายของโปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดาพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงมาช่วยให้บุคคลและทีมจัดการงาน โครงการ และเอกสารได้อย่างราบรื่น
ความสามารถพิเศษในการรวมข้อความ ตาราง และการผสานข้อมูลเข้าด้วยกันในบันทึกเดียว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานต่างๆ เช่น การติดตามโครงการ การสร้างภาพแสดงข้อมูล และการจัดการกิจกรรมของทีม
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Coda เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการสรุปข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- สร้างเอกสารที่กำหนดเอง โดยใช้บล็อกการสร้างเช่นตารางและภาพเพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack หรือ Jira ได้อย่างราบรื่น
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างการอัปเดตและการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
ข้อจำกัดของโคดา
- คุณสมบัติการจัดรูปแบบและการปรับแต่งส่วนบุคคลอาจรู้สึกจำกัด
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าบางคุณสมบัติไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์มือถือ
ราคาโคด้า
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคดา
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
12. สะท้อน (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกและสร้างเนื้อหา)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจดบันทึกที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นสองเท่า Reflect เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแก่การสำรวจ มันมีการซิงโครไนซ์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และผสานรวม AI เพื่อเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ด้วยคุณสมบัติเช่นการสรุป, การปรับปรุงไวยากรณ์, การปรับเปลี่ยนเนื้อหา, การแปลบันทึก, และการสร้างโครงร่าง, คุณสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน, นักธุรกิจ, และนักคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการให้บันทึกของพวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สรุปบันทึกเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็วและประเด็นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- จัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดายด้วยโน้ตที่เชื่อมโยงและแท็ก
- ปรับคำและเรียบเรียงการเขียนให้กระชับเพื่อเพิ่มความชัดเจน
สะท้อนข้อจำกัด
- ไม่มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูงสำหรับทีม
สะท้อนราคา
- รายเดือน: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
สะท้อนคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
13. Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลและการจัดกลุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้อง)
Mem. ai เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบความคิดและงานต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสมบัติ AI ขั้นสูงของมันช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้องและแนะนำการเชื่อมโยงได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการส่วนตัวหรือทำงานร่วมกับทีม Mem. ai ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การจัดหมวดหมู่และการเรียกดูบันทึก
Mem. ai ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหาที่ง่ายดาย ช่วยให้คุณเข้าถึงบันทึกได้ทันทีด้วย Smart Search แม้จะไม่ได้จำคำสำคัญเฉพาะก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Mem. ai
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Google Calendar, Slack และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- สร้างข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายด้วย Mem Chat ซึ่งช่วยในการระดมความคิดและการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Mem. ai
- ไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก AI ของระบบได้รับการปรับให้เหมาะสมกับภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ไม่มีแผนฟรี; ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกตัวเลือกแบบเสียค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพง
ราคาของ Mem. ai
- เมม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเมม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
บันทึก. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp
การจดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดระเบียบ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม แม้ว่า Obsidian จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบความเรียบง่าย แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันในทีม
สำหรับโซลูชันขั้นสูงยิ่งขึ้น ClickUp มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน ช่วยให้คุณสามารถระดมความคิด จัดระเบียบไอเดีย และบริหารจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย พร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น!