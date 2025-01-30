บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับทำบันทึกประกอบที่ดีที่สุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 มกราคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นบรรณาธิการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ซีอีโอ คุณก็มักจะพบเอกสารหลายฉบับทุกวันที่ต้องการความคิดเห็นจากคุณ อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ข้อเสนอแนะใน Google Docs อาจมีข้อจำกัดในบางครั้ง

บางครั้งคุณอาจรู้สึกต้องการที่จะเขียนบางสิ่งลงหรือวาดบางสิ่งเพื่ออธิบายความคิดของคุณได้ดีขึ้น สีสันเล็กน้อยบนเอกสารขาวดำหรือป้ายกำกับที่สะดวกใช้เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์สำหรับการใส่คำอธิบายประกอบเข้ามามีบทบาท 📝

เครื่องมือทำเครื่องหมายที่เหมาะสมมีคุณสมบัติหลักหลายประการ เช่น การไฮไลต์ การทำเครื่องหมาย และการติดป้ายกำกับ เพื่อทำให้การแก้ไขมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและละเอียดมากขึ้น มีเครื่องมือทำเครื่องหมายหลายตัวในตลาด และฉันไม่ต้องการให้คุณใช้เวลาหลายวันในการตรวจสอบแต่ละตัวเพื่อเลือกตัวที่เหมาะสม

ในบล็อกนี้ ฉันได้พยายามรวบรวมซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบที่ดีที่สุด 10 อันดับที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาสำรวจเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบประเภทต่างๆ และค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ประเภทของเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูล

เช่นเดียวกับที่คุณมีไวท์บอร์ดในสำนักงานของคุณ เครื่องมือการบันทึกข้อมูลดิจิทัลทำหน้าที่เป็นไวท์บอร์ดดิจิทัล

เครื่องมือทำเครื่องหมายข้อมูลที่ดีที่สุดช่วยให้คุณขีดเขียนไอเดียหลายอย่างสำหรับงานบนกระดานไวท์บอร์ดและช่วยคุณแก้ไขรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกัน มาดูประเภทของเครื่องมือทำเครื่องหมายที่มีอยู่ในตลาดกัน:

  1. เครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมายข้อความ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเน้นข้อความ, แสดงความคิดเห็น, และทำเครื่องหมายบนเอกสารข้อความได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อตรวจสอบบทความ, สัญญา, และเอกสารเขียนอื่น ๆ
  2. เครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายภาพ: เครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายภาพช่วยให้คุณสามารถติดป้ายกำกับและทำเครื่องหมายบนภาพเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโมเดลสำหรับการตรวจจับวัตถุและการจำแนกประเภทภาพ เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้เป็นหลักในงานการเรียนรู้ของเครื่อง
  3. เครื่องมือสำหรับการใส่คำอธิบายในวิดีโอ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณใส่คำอธิบายในเนื้อหาวิดีโอได้ คุณสามารถแท็ก, ติดป้ายกำกับ, และแสดงความคิดเห็นในเฟรมหรือลำดับเฉพาะ
  4. เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF: เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใส่คำอธิบายประกอบในเอกสาร PDF โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การไฮไลท์ข้อความ การเพิ่มบันทึก และการวาดภาพ
  5. เครื่องมือสำหรับเขียนบนไวท์บอร์ด:ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนไวท์บอร์ดดิจิทัลได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการนำเสนอแบบโต้ตอบ

อ่านเพิ่มเติม:14 ไอเดียไวท์บอร์ดสำหรับที่ทำงาน

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการบันทึกข้อมูล?

เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทำบันทึก (annotation) จำเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการการจัดการข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการและทีมของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือสำหรับการทำบันทึกควรมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถทำบันทึกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพวกเขา
  2. คุณสมบัติของเครื่องมือการบันทึกข้อความ: ค้นหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการบันทึกข้อความหลากหลาย เช่น ความคิดเห็นข้อความ, การไฮไลต์, รูปร่าง, และการวาดภาพด้วยมือ, เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
  3. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบควรอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใส่คำอธิบายประกอบและให้ข้อเสนอแนะในเวลาเดียวกัน เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันในที่ทำงานง่ายขึ้น
  4. การผสานรวมและความเข้ากันได้: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่ได้อย่างดี
  5. ความปลอดภัย: บางครั้งคุณอาจทำงานกับเอกสารที่มีความอ่อนไหว ดังนั้น เครื่องมือควรมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

เครื่องมือการบันทึกคำอธิบายที่ดีที่สุด 10 อันดับ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน)

ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน gif
เพิ่มคำอธิบายให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางภาพรวมที่รวมทุกความคิดของทีมให้กลายเป็นแผนการดำเนินงานที่ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบแบบครบวงจรที่โดดเด่นด้านการทำงานร่วมกัน มีแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถโต้ตอบกันแบบเรียลไทม์ กระดานไวท์บอร์ดมีประโยชน์มากสำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนโครงการ และการแก้ไขเอกสารหรือไฟล์ PDF ได้อย่างชัดเจน

ClickUp's Whiteboardsมอบพื้นที่แบบโต้ตอบที่ ผู้ใช้สามารถวาด เขียน และเชื่อมโยงไอเดียต่างๆ ได้ ฟีเจอร์นี้รองรับการใส่คำอธิบายประกอบหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโน้ตแบบติดไว้ ภาพวาดด้วยมือ และข้อความ นอกจากนี้ คุณยังสามารถย้ายวัตถุบน Whiteboard เข้าออกซูม และดูได้ว่าใครกำลังทำงานร่วมกับคุณแบบเรียลไทม์

ฉันใช้แม่แบบ Impact Effort Matrix ของ ClickUpเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานแก้ไขของฉัน

แม่แบบเมทริกซ์ความพยายามและผลกระทบของ ClickUp อัปเดตแล้ว
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
การใช้เมทริกซ์ความพยายามเชิงผลกระทบช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละฟีเจอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทรัพยากรได้ดีขึ้น

เทมเพลตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคุณประเมินผลกระทบและความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการใดควรดำเนินการก่อน เทมเพลตนี้ได้สร้างแผนปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการของฉัน และฉันสามารถสรุปการแก้ไขที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะมัวแต่คิดอยู่กับเอกสารเปล่า

สิ่งที่ทำให้ ClickUp Whiteboards โดดเด่นยิ่งขึ้นคือความสามารถในการเปลี่ยนรายการใด ๆ บนกระดานของคุณให้เป็นงาน (Task) ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ฉันสามารถเปลี่ยนโน้ตติดบนกระดานให้เป็นงานหรือเอกสาร (Docs) และแก้ไข เพิ่มหมายเหตุ เชื่อมโยง หรือคัดลอกได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานบนกระดาน

ฝังบัตร Doc ลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
ฝังเอกสาร ClickUp Docs แบบสดลงในกระดานไวท์บอร์ดโดยตรง เพื่อเข้าถึงเอกสารโครงการที่สำคัญ งานวิจัย และบริบทต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากกระดานของคุณ

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว มาดูไฮไลท์สำคัญเพิ่มเติมอีกไม่กี่ข้อของการใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การตรวจทานและการอนุมัติ: ด้วยฟีเจอร์การตรวจทานของ ClickUpฉันสามารถให้ข้อเสนอแนะทางภาพโดยตรงบนรูปภาพ, PDF และวิดีโอได้ ซึ่งทำให้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การอนุมัติงานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรวบรวมข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาทางภาพ
  • การสนทนาแบบมีหัวข้อ: ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนงานและเอกสาร สร้างเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจน คุณสมบัตินี้รองรับข้อความแบบ Rich Text ไฟล์แนบ และแม้แต่การฝังเนื้อหา ทำให้การอภิปรายส่วนต่างๆ ของโครงการเป็นเรื่องง่าย
  • มุมมองที่กำหนดเองพร้อมคำอธิบายประกอบแบบฝัง: ด้วยมุมมอง ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ ฉันสามารถฝังคำอธิบายประกอบลงในเวิร์กโฟลว์ของฉันได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นในแผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง หรือปฏิทิน
  • การบันทึกหน้าจอและการใส่คำอธิบายประกอบคลิป: ClickUp มีเครื่องมือตัดต่อในตัวที่เรียกว่า ClickUp Clipsสำหรับบันทึกและแชร์วิดีโอการบันทึกหน้าจอ ด้วย Clips ฉันสามารถบันทึกหน้าจอและใส่ความคิดเห็นตอบกลับได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถใส่คำอธิบายประกอบได้ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือสาธิตกระบวนการต่างๆ
  • ค้นหาบันทึกการถอดความ: นอกจากนี้ ฉันสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อถอดความคลิปต่าง ๆ แล้วค้นหาข้อความที่ถอดความแล้วสำหรับคำถามใด ๆ ที่ฉันพบเจอ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า42% ของการขัดจังหวะในการทำงาน เกิดจากการ สลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถขจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

2. Filestage (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ)

Filestage Dashboard ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับใส่คำอธิบายประกอบ
ผ่านทางFilestage

​​Filestage เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือการใส่คำอธิบายใน Filestage ช่วยให้ฉันสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่ วิดีโอ ภาพถ่าย ไปจนถึงไฟล์ PDF และเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage

  • การใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์: ด้วย Filestage ฉันสามารถใส่คำอธิบายประกอบได้โดยตรงบนไฟล์ต่างๆ รวมถึงวิดีโอ ภาพถ่าย PDF และอื่นๆ อีกมากมายแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมของฉันยังสามารถไฮไลต์พื้นที่เฉพาะของเอกสารหรือเฟรมและแนะนำการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย ทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามาก
  • การจัดการข้อเสนอแนะแบบรวมศูนย์: ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบทั้งหมดถูกรวมไว้ที่ Filestage เพื่อให้ทีมของฉันสามารถติดตามความคิดเห็นและการแก้ไขได้ในที่เดียว ซึ่งยอดเยี่ยมมากเพราะไม่มีข้อเสนอแนะใดสูญหายในกระบวนการตรวจสอบ
  • การควบคุมเวอร์ชัน: Filestage ให้บริการการควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งแต่ละเวอร์ชันของไฟล์จะบันทึกการบันทึกข้อความหรือการแก้ไขก่อนหน้าไว้ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคำแนะนำได้รับการนำไปใช้แล้ว
  • การอัตโนมัติของงาน: แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ตรวจสอบ หรือการย้ายไฟล์ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามคำอธิบายประกอบ
  • การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก: คุณสามารถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ตรวจสอบและบันทึกความคิดเห็นในไฟล์ได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีแยกต่างหาก ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถร่วมมือกับฟรีแลนซ์หรือขอคำแนะนำจากผู้จัดการของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Filestage

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซอาจให้ความช่วยเหลือได้มากขึ้นในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่บนแพลตฟอร์มนี้
  • ในบางกรณี รูปภาพที่มีขนาดไฟล์ใหญ่จะถูกบีบอัดจนถึงจุดที่สีในภาพเปลี่ยนไป

ราคาของ Filestage

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $109/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • มืออาชีพ: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage

  • G2: 4. 6/5 (238 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (102 รีวิว)

3. PDF Annotator (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขไฟล์ PDF)

แดชบอร์ด PDF Annotator
ผ่านทางPDF Annotator

PDF Annotator เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใส่คำอธิบายประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการแก้ไขเอกสาร PDF ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักวิชาชีพ หรือครูผู้สอน ก็มีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการทำเครื่องหมายใน PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ PDF Annotator

  • ลายเซ็นดิจิทัล: ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในเอกสารได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่ต้องการลงนามและแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
  • ตราประทับและสัญลักษณ์ที่กำหนดเอง: ซอฟต์แวร์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและใช้ตราประทับที่กำหนดเองได้ ตราประทับเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใส่คำอธิบายซ้ำๆ เช่น ตราประทับอนุมัติ/ปฏิเสธ หรือสัญลักษณ์ทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ
  • การจัดการคำอธิบายประกอบ: PDF Annotator มีคุณสมบัติหลายอย่างสำหรับการค้นหาคำอธิบายประกอบ คุณสามารถดูคำอธิบายประกอบในรายการหรือกระโดดไปยังคำอธิบายประกอบเฉพาะและกรองตามประเภท
  • การสร้าง PDF ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว: ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้จากศูนย์หรือจากเอกสารประเภทอื่น ๆ เมื่อคุณสร้างไฟล์ PDF แล้ว คุณสามารถทำการบันทึกข้อความหรือแก้ไขเอกสารได้โดยตรงภายในซอฟต์แวร์
  • การผสานรวมกับ Microsoft Office: ซอฟต์แวร์การบันทึกคำอธิบายประกอบผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Microsoft Office ดังนั้นคุณสามารถบันทึกคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ที่สร้างจาก Word, Excel และ PowerPoint ได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ PDF Annotator

ข้อจำกัดของ PDF Annotator

  • ใช้ได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
  • ไม่สามารถ "ผูก" หรือรวมไฟล์ PDF ผ่านเมนูบริบทของ Explorer ได้ เช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำได้ในเวอร์ชันเต็มของ Acrobat

ราคาของ PDF Annotator

  • ใบอนุญาตสำหรับนักเรียน: $44.95 ต่อผู้ใช้
  • ใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้เดียว: $79.95 ต่อผู้ใช้ (ชำระครั้งเดียว)

การให้คะแนนและรีวิวของ PDF Annotator

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF (คู่มือปี 2024)

4. Ink2Go (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกคำอธิบายประกอบในการนำเสนอแบบเรียลไทม์)

แดชบอร์ด Ink2Go
ผ่านทางInk2Go

Ink2Go เป็นหนึ่งในเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลเพียงไม่กี่ตัวที่ ให้คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบขณะบันทึกได้ คุณสามารถวาด เขียน และไฮไลท์ได้โดยตรงบนหน้าจอของคุณแบบเรียลไทม์ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับครู ผู้ฝึกอบรม และมืออาชีพที่ต้องการมีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วยการใส่คำอธิบายประกอบแบบสด

คุณสมบัติเด่นของ Ink2Go

  • การใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอแบบสด: Ink2Go ช่วยให้คุณใส่คำอธิบายประกอบได้โดยตรงบนหน้าจอของคุณระหว่างการนำเสนอสด ทำให้เป็นเครื่องมือใส่คำอธิบายประกอบในวิดีโอที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ ดึงดูดความสนใจไปยังพื้นที่เฉพาะ หรืออธิบายแนวคิดได้ทันที
  • การบันทึกหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบ: คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณพร้อมคำอธิบายประกอบเพื่อสร้างวิดีโอสอน, บทเรียน, หรือเอกสารการฝึกอบรม ซึ่งทำให้ Ink2Go เป็นเครื่องมือคำอธิบายประกอบวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
  • เครื่องมือปากกาและไฮไลท์: Ink2Go มีเครื่องมือปากกาและไฮไลท์หลากหลายรูปแบบพร้อมสีและความหนาที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการบันทึกของคุณให้เหมาะกับความต้องการและสไตล์ของคุณ
  • โหมดไวท์บอร์ด: นอกเหนือจากการใส่คำอธิบายประกอบบนเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว Ink2Go ยังมีโหมดไวท์บอร์ดให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ข้อจำกัดของ Ink2Go

  • เครื่องมือนี้ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบที่ครอบคลุมมากกว่า ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

ราคาของ Ink2Go

  • ใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้เดียว: $19.9 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิว Ink2Go

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. โครงการ Drawboard (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการ AEC และไฟล์ PDF)

แดชบอร์ดโครงการ Drawboard
ผ่านทางDrawboard Projects

Drawboard Projects เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, และการก่อสร้าง (AEC). มันยังรองรับการทำเครื่องหมายสำหรับไฟล์ PDF ด้วย แต่จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์คือคุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับภาพวาดและเอกสารที่ซับซ้อน เช่น แผนผัง, ไฟล์ CAD, และเอกสารทางเทคนิคอื่น ๆ.

คุณสมบัติเด่นของ Drawboard Projects

  • เครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรม: นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือทำเครื่องหมายเพียงไม่กี่ตัวที่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม AEC โดยเฉพาะ มีเครื่องมือวัดที่แม่นยำ การปรับเทียบ และเลเยอร์สำหรับการทำเครื่องหมายที่ละเอียดบนแผนผังสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
  • เครื่องมือแก้ไขและทำเครื่องหมายข้อมูลในไฟล์ PDF: ฉันพบชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการแก้ไขและทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF พร้อมฟีเจอร์สำหรับเน้นข้อความ เพิ่มความคิดเห็น วาดภาพด้วยมือ ใส่รูปร่าง และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การควบคุมเวอร์ชันเอกสาร: ซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบนี้ช่วยติดตามทุกเวอร์ชันของเอกสารเพื่อให้คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลาและมั่นใจได้ว่าไม่มีการสูญเสียคำอธิบายประกอบหรือการแก้ไขใดๆ ในระหว่างวงจรชีวิตของโครงการ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์: คุณสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการบันทึกข้อความหรือแก้ไขแบบออฟไลน์ และซิงค์การเปลี่ยนแปลงเมื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานภาคสนามที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัด
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ AEC ยอดนิยม: เครื่องมือการบันทึกข้อมูลสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม AEC เช่น Autodesk ทำให้คุณไม่ต้องโอนไฟล์ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของโครงการ Drawboard

  • เวอร์ชันพื้นฐานฟรีไม่อนุญาตให้เข้าถึงแอป Android และขาดการสนับสนุนสำหรับบันทึกเสียง การอัปโหลดอีเมล ภาพถ่ายหน้าจอ และการลบข้อมูล

ราคาของโครงการ Drawboard

  • ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวโครงการ Drawboard

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. Prodigy (เหมาะที่สุดสำหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง)

แดชบอร์ด Prodigy
ผ่านทางProdigy

Prodigy เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลที่มีความหลากหลายและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง. เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง, และนักวิจัย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prodigy

  • การบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก: Prodigy ใช้การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ความสำคัญกับตัวอย่างข้อมูลที่ให้ข้อมูลมากที่สุดและแนะนำคำอธิบายประกอบที่มีแนวโน้มจะปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของคุณได้มากที่สุด
  • เวิร์กโฟลว์การใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์การใส่คำอธิบายประกอบที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของตน ไม่ว่าคุณจะทำงานกับข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ คุณจะได้รับกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อออกแบบกระบวนการใส่คำอธิบายประกอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
  • การฝึกอบรมแบบเรียลไทม์: หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Prodigy คือความสามารถในการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณทำการบันทึกข้อมูล ซึ่งวงจรการตอบกลับทันทีนี้ช่วยให้ผู้ใช้เห็นผลกระทบของการบันทึกข้อมูลต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง
  • การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ: เครื่องมือนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูลหลายล้านจุดได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: Prodigy ผสานรวมกับไลบรารีการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับความนิยม เช่น spaCy, TensorFlow และ PyTorch ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถนำการใส่คำอธิบายประกอบเข้าไปในกระบวนการฝึกอบรมได้โดยตรง

ข้อจำกัดของพรสวรรค์

  • Prodigy ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคเป็นหลัก ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายทั่วไป

การตั้งราคาแบบ Prodigy

  • ส่วนบุคคล: $390/ใบอนุญาตตลอดชีพ
  • บริษัท: $490/ที่นั่ง, แพ็ค 5 ที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ Prodigy

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. SuperAnnotate (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายภาพและวิดีโอ)

ซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบ SuperAnnotate Dashboard
ผ่านทางSuperAnnotate

SuperAnnotate เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายภาพที่ได้รับความนิยมในหมู่ทีม AI และการเรียนรู้ของเครื่อง ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการการทำเครื่องหมายภาพขนาดใหญ่ สามารถสร้างข้อมูลการฝึกอบรมคุณภาพสูงสำหรับแบบจำลองการมองเห็นของคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเด่นของ SuperAnnotate

  • เครื่องมือการกำกับข้อมูลขั้นสูง: SuperAnnotate นำเสนอเครื่องมือการกำกับข้อมูลสำหรับวิดีโอและภาพที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือการกำกับข้อมูลแบบหลายเหลี่ยม, กล่องล้อมรอบ, ลูกบาศก์, จุดสำคัญ, และการแบ่งส่วนเชิงความหมายที่สามารถสร้างการกำกับข้อมูลที่แม่นยำซึ่งจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • การร่วมมือและการจัดการกระบวนการทำงาน: เครื่องมือการให้คำอธิบายข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน ระบบควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
  • การระบุข้อมูลเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์: ความสามารถในการระบุข้อมูลเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้สามารถสร้างข้อมูลเบื้องต้นได้ ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมในภายหลัง
  • เครื่องมือประกันคุณภาพ: SuperAnnotate มีเครื่องมือประกันคุณภาพในตัวเพื่อตรวจสอบและยืนยันคำอธิบายประกอบก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ SuperAnnotate

  • การประมาณเวลาสำหรับการแล้วเสร็จของโครงการอาจไม่ถูกต้อง
  • คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคไม่มากนัก

ราคาของ SuperAnnotate

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ SuperAnnotate

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Labelbox (เครื่องมือการระบุข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับทีม AI ขององค์กร)

แดชบอร์ด Labelbox สำหรับซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบ
ผ่านทางLabelbox

Labelbox เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับโครงการการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ มัน ช่วยในการทำเครื่องหมายข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานด้าน AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Labelbox

  • เครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลที่หลากหลาย: Labelbox รองรับข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อความ มีเครื่องมือการทำเครื่องหมายข้อมูลหลากหลาย เช่น กล่องขอบเขต รูปหลายเหลี่ยม การแบ่งส่วนเชิงความหมาย และจุดสำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้อมูลสำหรับงานการเรียนรู้ของเครื่องที่แตกต่างกันได้
  • การอัตโนมัติด้วยการติดฉลากแบบมีโมเดลช่วย: Labelbox มีฟีเจอร์การติดฉลากแบบมีโมเดลช่วยที่สามารถผสานรวมเข้ากับชุดข้อมูลของคุณได้ ช่วยลดความพยายามที่ต้องใช้ในกระบวนการติดฉลากด้วยตนเอง
  • การร่วมมือและการจัดการกระบวนการทำงาน: คุณยังได้รับเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานที่ช่วยให้คุณมอบหมายงาน, ตรวจสอบคำอธิบายประกอบ, และจัดการโครงการภายในแพลตฟอร์ม
  • เครื่องมือการประกันคุณภาพ: คุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ในตัว เช่น การให้คะแนนตามฉันทามติ, กระบวนการตรวจสอบ, และการตรวจจับความผิดปกติ ช่วยให้การบันทึกคำอธิบายมีความถูกต้องและสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ Labelbox

  • ไม่สามารถจัดการกับภาพหลายช่องทางที่พบได้ยากในวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่พบได้ทั่วไปในภาพทางวิทยาศาสตร์

ราคาของ Labelbox

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $0. 10 ต่อ LBU
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Labelbox

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Adobe Acrobat (เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF)

แผงควบคุม Adobe Acrobat
ผ่านทางAdobe Acrobat

Adobe Acrobat ถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึง การสร้าง แก้ไข และใส่คำอธิบายประกอบในเอกสาร PDF มีชุดเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบเพื่อทำเครื่องหมายในเอกสารสำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Acrobat

  • เครื่องมือการบันทึกคำอธิบายอย่างครอบคลุม: Adobe Acrobat มีคุณสมบัติการไฮไลต์, โน้ตติด, ความคิดเห็นข้อความ, การขีดฆ่า, และการวาดภาพอิสระที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • การแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน: Acrobat อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในไฟล์ PDF ได้ คุณสามารถติดตามความคิดเห็นเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบยังให้เส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนของคำอธิบายประกอบทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะได้
  • ความปลอดภัยของเอกสาร: มีคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงการป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัส คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดู พิมพ์ หรือใส่คำอธิบายประกอบในเอกสารได้
  • การผสานรวมกับ Adobe Creative Cloud: Adobe Acrobat สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Adobe Creative Cloud ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างเครื่องมือและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับมืออาชีพด้านสร้างสรรค์ที่ต้องทำงานข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Adobe

ข้อจำกัดของ Adobe Acrobat

  • บางครั้งอาจแสดงข้อผิดพลาดขณะแก้ไขไฟล์ PDF ที่มีฟอนต์ที่ไม่ใช่ตัวอักษรละติน
  • การเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ต่างๆ นั้นไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น

ราคาของ Adobe Acrobat

  • Acrobat Reader: ฟรี
  • Acrobat Standard: $12.99/เดือน
  • Acrobat Pro: $19.99/เดือน
  • Acrobat Standard สำหรับทีม: $14.99/เดือน
  • Acrobat Pro สำหรับทีม: $23.99/เดือน
  • Acrobat Pro สำหรับทีม แพ็ค 5 คน: $22. 19/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Adobe Acrobat

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

10. RectLabel (เครื่องมือทำเครื่องหมายภาพที่ดีที่สุด)

แดชบอร์ด RectLabel
ผ่านRectLabel

RectLabel เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลแบบออฟไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อ ทำเครื่องหมายภาพสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของเครื่อง โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับการสร้างกรอบสี่เหลี่ยมและป้ายกำกับสำหรับการแบ่งส่วนเพื่อฝึกโมเดลใน การตรวจจับวัตถุ, การจำแนกประเภทภาพ, และงานการจดจำภาพอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ RectLabel

  • คำอธิบายประกอบกล่องขอบเขต: ด้วย RectLabel คุณสามารถวาดและแก้ไขกล่องขอบเขตรอบวัตถุในภาพเพื่อฝึกโมเดลการตรวจจับวัตถุได้ คุณมีการควบคุมที่แม่นยำเกี่ยวกับขนาดของกล่อง ทำให้ได้คำอธิบายประกอบคุณภาพสูง
  • หน้ากากแบ่งส่วน: RectLabel รองรับหน้ากากแบ่งส่วนแบบหลายเหลี่ยมที่คุณสามารถวาดโดยการกำหนดเส้นขอบของรูปร่างที่แน่นอนของวัตถุได้ คุณลักษณะนี้ให้ความแม่นยำในระดับพิกเซลแก่คำอธิบายประกอบของคุณ
  • การใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลจุดสำคัญ: ด้วยการใส่คำอธิบายประกอบจุดสำคัญ คุณสามารถทำเครื่องหมายจุดเฉพาะบนวัตถุ เช่น จุดสังเกตบนใบหน้าหรือข้อต่อในร่างกายมนุษย์ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณฝึกโมเดลในการประมาณท่าทางและงานที่เกี่ยวข้อง
  • การประมวลผลแบบกลุ่ม: RectLabel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่คำอธิบายประกอบในภาพหลายภาพพร้อมกัน เพื่อเร่งกระบวนการใส่คำอธิบายประกอบ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ RectLabel

  • เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง และอาจไม่เหมาะสำหรับงานการใส่คำอธิบายทั่วไป เช่น การแก้ไขไฟล์ PDF

ราคา RectLabel

  • ป้ายกำกับแนวนอน: ฟรี
  • RectLabel Pro: $19.99

เร็กต์เลเบล เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เลือกซอฟต์แวร์การบันทึกคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

เครื่องมือทำเครื่องหมายที่ใช้งานง่ายสามารถช่วยคุณแก้ไขเอกสาร, คิดค้นไอเดีย, และเขียนความคิดสร้างสรรค์บนกระดาษดิจิตอลได้. เปลี่ยนเอกสารที่น่าเบื่อให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีสีสันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกทีมทุกคน.

แม้ว่าเครื่องมือสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบทั้งหมดในรายการนี้จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ฉันก็มีตัวโปรดอย่างชัดเจน—ClickUp ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Whiteboard, Clips, Views, Brain และฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp ทำให้มันเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการในการใส่คำอธิบายประกอบของคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับไฟล์ PDF, รูปภาพ, หรือวิดีโอ, คุณสมบัติการบันทึกคำอธิบายของ ClickUp ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ. สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเริ่มใช้ได้ฟรี, คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันที.

ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน