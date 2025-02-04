10 แอปบันทึกดิจิทัลสำหรับการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลในปี 2025

การเขียนบันทึกประจำวันมักเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกสิ่งที่คุณสังเกตเห็น เข้าใจจุดแข็งของคุณ และวัดความก้าวหน้าของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความช่วยเหลือของแอปบันทึกประจำวันดิจิทัล การสร้างและปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกแบบดิจิทัล (หรือบูโจ) ของคุณให้สมบูรณ์แบบนั้นง่ายกว่าที่เคย
มีแอปบันทึกประจำวันและแอปไดอารี่ให้เลือกมากมายไม่รู้จบสำหรับทุกความต้องการของคุณ แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแอปไหนเหมาะกับคุณ?
ด้วยคู่มือนี้ เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนจากการจดบันทึกด้วยกระดาษไปสู่แอปจดบันทึกดิจิทัล
มาค้นหาแอปจดบันทึกแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณกันเถอะ ?️
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบร่วมมือ)
- วันที่หนึ่ง (เหมาะสำหรับการทบทวนประจำวัน)
- ไดอารี่ (ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)
- Reflectly (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์)
- Five Minute Journal (เหมาะสำหรับการบันทึกประจำวันอย่างรวดเร็ว)
- Notion (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบบันทึกที่ปรับแต่งได้)
- Momento (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับสื่อสังคมออนไลน์)
- Daylio (ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรม)
- ไดอารี่ (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมัลติมีเดีย)
- สมุดบันทึกตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบภาพ)
คุณควรค้นหาอะไรในแอปบันทึกประจำวันดิจิทัล?
การเริ่มบันทึกประจำวันในแอปจดบันทึกใด ๆ ก็ทำได้ง่าย—สิ่งที่คุณต้องการคือหน้าว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม แอปบันทึกประจำวันมีฟังก์ชันการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน การติดตามผลในระยะยาว และการปรับแต่งตามความต้องการ
เมื่อคุณเปรียบเทียบแอปบันทึกประจำวันที่ดีที่สุด โปรดพิจารณา:
- สไตล์: สไตล์ของแอปนี้ดึงดูดใจฉันหรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อบันทึกประจำวันหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนอุปกรณ์หลายเครื่องหรือไม่?
- คุณสมบัติ: แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลนี้มีคุณสมบัติฟรีหรือพรีเมียมทั้งหมดที่ฉันต้องการหรือไม่?
- ราคา: มีเวอร์ชันฟรีหรือไม่ และมีทุกอย่างที่ฉันต้องการหรือไม่
- การปรับแต่ง: ฉันสามารถปรับแต่งการออกแบบสมุดบันทึกของฉันได้หรือไม่? ฉันสามารถใช้สี, GIF, หรือสติกเกอร์เพื่อทำให้ประสบการณ์สนุกขึ้นได้หรือไม่?
- ความเข้ากันได้: เป็นแอปสำหรับ Mac หรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android ได้หรือไม่? สามารถใช้แอป iOS บนอุปกรณ์มือถือ (iPhone หรือ iPad) ได้หรือไม่? มีให้ใช้งานเฉพาะใน Apple App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นหรือไม่? มีเวอร์ชันเว็บหรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปด้วยหรือไม่?
- ความเป็นส่วนตัว: แอปมีการป้องกันด้วย Touch ID หรือรหัสผ่านหรือไม่?
ทุกคนกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างกันในแอปบันทึกดิจิทัลของพวกเขา คุณอาจต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งรบกวน ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นชอบตัวเลือกการปรับแต่ง สี สติกเกอร์ดิจิทัลและโน้ตติดหน้าจอ
ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีไหน ก็มีแอปบันทึกประจำวันสำหรับคุณ
10 แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์การบันทึกประจำวันดิจิทัลของคุณหรือยัง? นี่คือรายชื่อแอปที่ดีที่สุดที่พร้อมให้บริการในปัจจุบัน
แต่ละอันให้คุณมีที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงในการเขียนบันทึกประจำวันของคุณ ดังนั้นควรมองหาคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการในการเขียนบันทึกของคุณ
1.คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกแบบร่วมมือกัน
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการโครงการและการบันทึกเอกสารโครงการ และมันยังเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับบันทึกประจำวันดิจิทัลของคุณอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การสร้างเอกสารและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย มันจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นแอปวางแผนดิจิทัล
ใช้คุณสมบัติของClickUp Docsเช่น การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, การฝังรูปภาพ, หน้าซ้อน, และบุ๊กมาร์ก เพื่อสร้างระบบการวางแผนดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิธีการเขียนของคุณ และช่วยให้คุณบันทึกทุกช่วงเวลาของวันได้
ใช้ClickUp AIใน Docs เป็นผู้ช่วยเขียนเพื่อสร้างหรือสรุปบันทึกในสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากการเขียนแล้ว ClickUp AI ยังสามารถใช้สร้างรายการดำเนินการและงานย่อยได้ทันทีตามบริบทของงานและเอกสารของคุณ
จัดระเบียบบันทึกประจำวันแต่ละรายการ ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ และสร้างคลังข้อมูลของบันทึกประจำวันหรือบันทึกประจำสัปดาห์สะสมไว้ตามเวลา ตัดสินใจว่าจะแชร์บันทึกของคุณหรือเก็บเป็นส่วนตัว พร้อมตัวเลือกความเป็นส่วนตัวและการแชร์ต่อหน้า
หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะที่คุณเขียนบันทึกโดยเปิดโหมดโฟกัสที่มีในตัว หรือใช้ตัวติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่คุณเขียนบันทึกเป็นเทคนิคการจัดการเวลา
เมื่อคุณต้องการเพิ่มบันทึกสั้น ๆ หรือสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือรายการตรวจสอบควบคู่กับบันทึกประจำวันของคุณ ให้ใช้ClickUp Notes บันทึกของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ดังนั้นคุณจะไม่มีวันสูญเสียบันทึกติดผนังหรือบันทึกในสมุดบันทึกอีกต่อไป
บันทึกใน Notepad สามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้พร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้ในพริบตา—เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองลงมือทำ หรือจัดการลำดับความสำคัญของคุณ
ClickUp ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับบันทึกส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานอีกด้วย คุณสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเอกสารกระบวนการทำงานเพื่อเก็บบันทึกSOP และคู่มือวิธีการต่างๆ
ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างเดินทาง คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์ใน ClickUp Docs
- ปรับแต่งบันทึกประจำวันของคุณด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบและการจัดรูปแบบข้อความ
- จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยหัวข้อ, บุ๊คมาร์ค, และแท็ก
- ค้นหาผ่านแท็กเพื่อค้นหาบันทึกประจำวันก่อนหน้า
- เพิ่มบันทึกในสมุดบันทึกของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp
- รวมคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นClickUp GoalsและClickUp Tasksเพื่อเปลี่ยนบันทึกดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจใช้เวลาสักพักในการปรับแต่งสมุดบันทึกของตนให้ตรงตามที่ต้องการอย่างสมบูรณ์
- ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งวิธีการจดบันทึกของตนเอง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกที่พร้อมใช้งานทันที อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. วันแรก
เหมาะที่สุดสำหรับการทบทวนประจำวัน
Day One อธิบายตัวเองว่าเป็น "แอปบันทึกประจำวันอันดับ 1" แอปนี้ภูมิใจในดีไซน์ที่ทันสมัยและเรียบง่ายซึ่งได้รับรางวัล ผู้ใช้ได้รับการสนับสนุนให้บันทึกประจำวันทุกวันและใช้แอปนี้เป็นเครื่องมือในการทบทวนอดีตที่คุณสามารถกลับมาดูเพื่อสะท้อนถึงวันก่อนๆ ได้ ✏️
คุณสมบัติเด่นของวันแรก
- เพิ่มรูปภาพ, ภาพวาด, เสียง, และวิดีโอลงในบันทึกประจำวัน
- สร้างบันทึกหลายเล่มภายในแอปสำหรับแต่ละด้านของชีวิตคุณ
- มุ่งเน้นความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน, ระบบความปลอดภัยทางชีวมิติ, และการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติพร้อมโอกาสในการส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ
ข้อจำกัดในวันแรก
- แอปนี้ออกแบบมาสำหรับการบันทึกประจำวัน ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการติดตามเป้าหมายหรือพฤติกรรมจะต้องค้นหาที่อื่น
- วันแรกเป็นแอปสำหรับ iOS และ Android เป็นหลัก ดังนั้นเวอร์ชันเว็บจึงยังอยู่ในช่วงเบต้า
ราคาวันแรก
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 92/เดือน
คะแนนและรีวิววันแรก
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. ไดอารอ
ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
Diaro เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่เรียบง่ายซึ่งส่งเสริมนิสัยการเขียนบันทึกประจำวัน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึก จัดระเบียบโน้ต ค้นหาบันทึกที่ผ่านมา และสร้างคลังหน้าบันทึกได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Diaro
- จัดระเบียบบันทึกประจำวันหรือไดอารี่ด้วยโฟลเดอร์และแท็ก
- เพิ่มรูปภาพและสถานที่ในบันทึกประจำวัน
- รองรับมากกว่า 30 ภาษา
- ซิงค์ระหว่างแอป Diaro บน iOS หรือ Android กับเวอร์ชันเว็บผ่าน Dropbox
ข้อจำกัดของไดอารี่
- การจัดรูปแบบข้อความไม่สามารถใช้ได้ใน Diaro ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้เพื่อปรับแต่งหรือเน้นข้อความในบันทึกของคุณได้
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณไม่สามารถมีบันทึกประจำวันมากกว่าหนึ่งเล่มในแอปได้
ราคาของ Diaro
- ฟรี
- Diaro Pro: เริ่มต้นที่ $8. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Diaro
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. สะท้อนความคิด
ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์
Reflectly อธิบายตัวเองว่าเป็น "วารสารอัจฉริยะแห่งแรกของโลก" เนื่องจากเน้นที่การมีสติ สุขภาพจิต และการติดตามอารมณ์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำแนะนำในการเขียนบันทึกประจำวัน การติดตามความก้าวหน้า คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และความท้าทายประจำวัน
และหากคุณวางแผนที่จะแนะนำแอปบันทึกประจำวันแบบดิจิทัลในที่ทำงาน Reflectly for Work กำลังจะมาเร็วๆ นี้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reflectly
- ตอบคำถามประจำวันเกี่ยวกับอารมณ์และความเป็นอยู่ของคุณ
- ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนด้วยหัวข้อบันทึกประจำวัน
- อ่านและไตร่ตรองบันทึกประจำวันก่อนหน้านี้
- ติดตามอารมณ์และนิสัยของคุณตลอดเวลา
ข้อจำกัดในการสะท้อน
- แอปนี้มุ่งเน้นไปที่การมีสติเป็นอย่างมาก ดังนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปบันทึกประจำวันแบบดิจิทัลแบบดั้งเดิม
- Reflectly มีให้บริการเฉพาะใน App Store และ Google Play Store เท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันเว็บหรือเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาอย่างรอบคอบ
- ฟรี
- Reflectly Premium: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวที่สะท้อนความคิด
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
5. บันทึกประจำวัน 5 นาที
เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกอย่างรวดเร็ว
แอป Five Minute Journal นำเสนอเวอร์ชันดิจิทัลของสมุดบันทึกยอดนิยมในรูปแบบสิ่งพิมพ์ แนวคิดคือการใช้เวลาเพียงห้านาทีในการเขียนบันทึกและจดบันทึกความคิดของคุณในแต่ละวัน
แอปนี้ทำให้การบันทึกสั้นๆ เหล่านี้เป็นเรื่องง่ายด้วยคำแนะนำการเขียนบันทึกแบบมีแนวทาง การแจ้งเตือนรายวัน คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และความท้าทายรายสัปดาห์ที่จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ ?
คุณสมบัติเด่นของ Five Minute Journal
- ใช้กระบวนการแนะนำเพื่อทำให้ประสบการณ์การบันทึกประจำวันง่ายขึ้น
- นำทางด้วยมุมมองไทม์ไลน์หรือปฏิทิน
- ติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบของคุณ
- Five Minute Journal เป็นแอปบันทึกประจำวันส่วนตัวที่มีรหัสผ่านที่ปลอดภัย, Touch ID หรือ Face ID
ข้อจำกัดของ Five Minute Journal
- แอป Five Minute Journal ไม่มีเวอร์ชันเว็บหรือเดสก์ท็อป ดังนั้นผู้ใช้จะต้องใช้ iOS หรืออุปกรณ์ Android เพื่อจดบันทึก
- แม้ว่าจะมีเวอร์ชันฟรี แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีแผนชำระเงินเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงในหัวข้อบันทึกประจำวัน
ราคาของ Five Minute Journal
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Five Minute Journal
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ความคิด
ดีที่สุดสำหรับแม่แบบบันทึกประจำวันแบบปรับแต่งได้
Notionเป็นแอปพื้นที่ทำงานดิจิทัลและแอปวางแผนที่มีเทมเพลตสมุดบันทึกและตัวติดตามนิสัยหลากหลายรูปแบบ ทำให้การสร้างสมุดบันทึกแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดและความรู้สึกหรือแนวคิดสำคัญ แอปสมุดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ใช้ระบบแบบข้อความที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถสร้างสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าของบันทึกหรืองานต่างๆ ของคุณตลอดเวลา ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าหรือใช้เทมเพลตสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทเพื่อจัดเตรียมสมุดบันทึกของคุณ
- ปรับแต่งการบันทึกประจำวันของคุณด้วยสีสัน รูปภาพ หัวข้อ ฐานข้อมูล และการฝังฟีเจอร์ต่างๆ
- จัดระเบียบรูปภาพ วิดีโอ และสิ่งเตือนความจำอื่น ๆ จากชีวิตประจำวันและวันหยุดพักผ่อนของคุณ
- สร้างบันทึกหลายเล่มภายในพื้นที่ทำงานเดียว
- ความสามารถของ AI ในการช่วยสรุปบันทึกประจำวันของคุณ ให้คำแนะนำ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- Notion ดูและให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องมือประมวลผลคำมากกว่าแอปบันทึกประจำวัน ซึ่งอาจไม่ดึงดูดสายตาสำหรับผู้บันทึกประจำวันส่วนตัว
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Notion มีมากจนทำให้รู้สึกสับสนในตอนแรก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
7. โมเมนโต
ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์
Momento เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลสำหรับ iOS เท่านั้น ที่ส่งเสริมการเขียนบันทึกประจำวันและรวบรวมเนื้อหาจากแอปโซเชียลมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติ Momento ใช้ฟีดเพื่อดึงเนื้อหาจากแอปต่างๆ เช่น Instagram, Spotify หรือ Goodreads เพื่อช่วยให้คุณวาดภาพชีวิตของคุณในช่วงเวลาต่างๆ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Momento
- จัดระเบียบบันทึกประจำวันและความทรงจำทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- รับมุมมองที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นในแต่ละวันด้วยการผสานข้อมูลฟีดจากโซเชียลเน็ตเวิร์กและแอปความบันเทิง
- เลือกที่จะแบ่งปันช่วงเวลาเฉพาะกับผู้อื่น
- ค้นหาและทบทวนบันทึกประจำวันก่อนหน้านี้
ข้อจำกัดของโมเมนโต้
- Momento มีเฉพาะบน iOS เท่านั้น จึงไม่มีให้บริการบน Android, เว็บ หรือเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เช่น รหัสผ่านหรือ Touch ID เป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงินกับ Momento
ราคาของ Momento
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Momento
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Daylio
ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรม
Daylio โปรโมตตัวเองว่าเป็นแอปดิจิทัลสำหรับบันทึกดูแลตนเองในรูปแบบบูเล็ทเจอร์นัล โดยเน้นการติดตามอารมณ์ ความสุข และการตั้งเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้เลือกอารมณ์ของตนเอง บรรยายวันของพวกเขา และตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้เมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Daylio
- ดูแลตัวเองและฝึกสติขณะเขียนบันทึกด้วยตัวติดตามอารมณ์ในตัว
- มองเห็นอารมณ์และความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลาผ่านมุมมองปฏิทินที่น่าสนใจ
- รับสถิติขั้นสูงและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณตลอดเวลา
- ปรับแต่งประสบการณ์ด้วยธีมสีต่างๆ
ข้อจำกัดของ Daylio
- แอปไดอารี่นี้ออกแบบมาเพื่อความตระหนักรู้และการดูแลตนเองเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาแอปจดบันทึกแบบดิจิทัลทั่วไป
- Daylio ไม่มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปหรือเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่อง iOS หรือ Android
ราคาของ Daylio
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Daylio
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ไดอารีัม
เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมัลติมีเดีย
Diarium เป็นแอปบันทึกประจำวันในรูปแบบดิจิทัลที่มีสไตล์แบบดั้งเดิมมากขึ้น เป็นแอปที่สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นและดำเนินการบันทึกประจำวันของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา แทรกภาพถ่าย วิดีโอ และบันทึกเสียง รวมถึงใช้การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์เพื่อปรับแต่งบันทึกของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว ?
คุณสมบัติเด่นของ Diarium
- เขียนบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์ และเลื่อนดูบันทึกที่ผ่านมา
- เพิ่มสถานที่และแท็กเพื่อดูว่าคุณเคยไปที่ไหนมาแล้วในมุมมองแผนที่
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำในวันนี้เมื่อปีที่แล้ว
- ปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณด้วยสี, แบบอักษร, แท็ก และการผสานรวมอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของไดอารี
- Diarium ให้ความรู้สึกเหมือนสมุดบันทึกแบบดั้งเดิมมากกว่าตัวเลือกที่ทันสมัยและเรียบง่ายอื่นๆ
- ไม่มีระบบติดตามนิสัยหรือเป้าหมายในตัว คุณอาจต้องการแอปอื่นสำหรับสิ่งนี้
ราคาของไดอาริอัม
- ฟรี
- Lifetime Pro: $7. 99
คะแนนและรีวิวของ Diarium
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. สมุดบันทึกตาราง
เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันด้วยภาพ
Grid Diary เป็นวิธีสมัยใหม่และเรียบง่ายในการเริ่มต้นการเขียนบันทึก แอปนี้ใช้คำถามสะท้อนความคิดและเทมเพลตบันทึกประจำวันเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบตารางที่เป็นเอกลักษณ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณพิจารณาแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grid Diary
- ผ่านพ้นภาวะตันทางความคิดด้วยการเขียนที่มีคำแนะนำ
- เริ่มบันทึกหลายเล่มในแอปเดียว
- ใช้คำแนะนำที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมความกตัญญู การไตร่ตรอง และความก้าวหน้า
- ปรับแต่งสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณด้วยสติกเกอร์ รูปภาพในบรรทัด และการจัดรูปแบบข้อความ
ข้อจำกัดของ Grid Diary
- ผู้ใช้บางรายอาจชอบวิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิมมากกว่าระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน
- ไม่มีเวอร์ชันเว็บ ดังนั้นคุณจะต้องใช้แอปบนอุปกรณ์ Android หรือ iOS หรือบน Mac
ราคาของ Grid Diary
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $2.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Grid Diary
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
จัดระเบียบชีวิตด้วยแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่ดีที่สุด
การบันทึกประจำวันในรูปแบบดิจิทัลง่ายกว่าที่เคย และมีแอปพลิเคชันมากมายที่พร้อมจะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้คุณบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นที่การมีสติ การเขียนไดอารี่ หรือการติดตามพฤติกรรมต่างๆ ในรายการนี้ก็มีแอปที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ
ยกระดับบันทึกออนไลน์ของคุณไปอีกขั้นด้วยระบบเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลที่ปรับแต่งเฉพาะตัว เมื่อคุณลองใช้ ClickUp ฟรี
คุณจะได้รับพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนและมีฟีเจอร์ครบครันสำหรับบันทึกความคิดและความรู้สึกในแต่ละวันของคุณ พร้อมพลังในการเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็น action ✨