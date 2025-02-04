บล็อก ClickUp

10 แอปบันทึกดิจิทัลสำหรับการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลในปี 2025

4 กุมภาพันธ์ 2568

การเขียนบันทึกประจำวันมักเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกสิ่งที่คุณสังเกตเห็น เข้าใจจุดแข็งของคุณ และวัดความก้าวหน้าของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความช่วยเหลือของแอปบันทึกประจำวันดิจิทัล การสร้างและปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกแบบดิจิทัล (หรือบูโจ) ของคุณให้สมบูรณ์แบบนั้นง่ายกว่าที่เคย

มีแอปบันทึกประจำวันและแอปไดอารี่ให้เลือกมากมายไม่รู้จบสำหรับทุกความต้องการของคุณ แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแอปไหนเหมาะกับคุณ?

ด้วยคู่มือนี้ เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนจากการจดบันทึกด้วยกระดาษไปสู่แอปจดบันทึกดิจิทัล

มาค้นหาแอปจดบันทึกแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณกันเถอะ ?️

⏰ สรุป 60 วินาที

  • ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบร่วมมือ)
  • วันที่หนึ่ง (เหมาะสำหรับการทบทวนประจำวัน)
  • ไดอารี่ (ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)
  • Reflectly (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์)
  • Five Minute Journal (เหมาะสำหรับการบันทึกประจำวันอย่างรวดเร็ว)
  • Notion (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบบันทึกที่ปรับแต่งได้)
  • Momento (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับสื่อสังคมออนไลน์)
  • Daylio (ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรม)
  • ไดอารี่ (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมัลติมีเดีย)
  • สมุดบันทึกตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบภาพ)

คุณควรค้นหาอะไรในแอปบันทึกประจำวันดิจิทัล?

การเริ่มบันทึกประจำวันในแอปจดบันทึกใด ๆ ก็ทำได้ง่าย—สิ่งที่คุณต้องการคือหน้าว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม แอปบันทึกประจำวันมีฟังก์ชันการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน การติดตามผลในระยะยาว และการปรับแต่งตามความต้องการ

เมื่อคุณเปรียบเทียบแอปบันทึกประจำวันที่ดีที่สุด โปรดพิจารณา:

  • สไตล์: สไตล์ของแอปนี้ดึงดูดใจฉันหรือไม่?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อบันทึกประจำวันหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนอุปกรณ์หลายเครื่องหรือไม่?
  • คุณสมบัติ: แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลนี้มีคุณสมบัติฟรีหรือพรีเมียมทั้งหมดที่ฉันต้องการหรือไม่?
  • ราคา: มีเวอร์ชันฟรีหรือไม่ และมีทุกอย่างที่ฉันต้องการหรือไม่
  • การปรับแต่ง: ฉันสามารถปรับแต่งการออกแบบสมุดบันทึกของฉันได้หรือไม่? ฉันสามารถใช้สี, GIF, หรือสติกเกอร์เพื่อทำให้ประสบการณ์สนุกขึ้นได้หรือไม่?
  • ความเข้ากันได้: เป็นแอปสำหรับ Mac หรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android ได้หรือไม่? สามารถใช้แอป iOS บนอุปกรณ์มือถือ (iPhone หรือ iPad) ได้หรือไม่? มีให้ใช้งานเฉพาะใน Apple App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นหรือไม่? มีเวอร์ชันเว็บหรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปด้วยหรือไม่?
  • ความเป็นส่วนตัว: แอปมีการป้องกันด้วย Touch ID หรือรหัสผ่านหรือไม่?

ทุกคนกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างกันในแอปบันทึกดิจิทัลของพวกเขา คุณอาจต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งรบกวน ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นชอบตัวเลือกการปรับแต่ง สี สติกเกอร์ดิจิทัลและโน้ตติดหน้าจอ

ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีไหน ก็มีแอปบันทึกประจำวันสำหรับคุณ

10 แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ควรใช้

พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์การบันทึกประจำวันดิจิทัลของคุณหรือยัง? นี่คือรายชื่อแอปที่ดีที่สุดที่พร้อมให้บริการในปัจจุบัน

แต่ละอันให้คุณมีที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงในการเขียนบันทึกประจำวันของคุณ ดังนั้นควรมองหาคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการในการเขียนบันทึกของคุณ

1.คลิกอัพ

เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกแบบร่วมมือกัน

ใช้คำสั่ง Slash และแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อจัดระเบียบโน้ตของคุณอย่างรวดเร็วใน ClickUp Docs
เริ่มต้นการบันทึกประจำวันให้ดีขึ้นด้วย ClickUp Docs
ใช้คำสั่ง Slash และแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อจัดระเบียบโน้ตของคุณอย่างรวดเร็วใน ClickUp Docs

ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการโครงการและการบันทึกเอกสารโครงการ และมันยังเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับบันทึกประจำวันดิจิทัลของคุณอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การสร้างเอกสารและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย มันจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นแอปวางแผนดิจิทัล

ใช้คุณสมบัติของClickUp Docsเช่น การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, การฝังรูปภาพ, หน้าซ้อน, และบุ๊กมาร์ก เพื่อสร้างระบบการวางแผนดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิธีการเขียนของคุณ และช่วยให้คุณบันทึกทุกช่วงเวลาของวันได้

ใช้ClickUp AIใน Docs เป็นผู้ช่วยเขียนเพื่อสร้างหรือสรุปบันทึกในสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณ นอกเหนือจากการเขียนแล้ว ClickUp AI ยังสามารถใช้สร้างรายการดำเนินการและงานย่อยได้ทันทีตามบริบทของงานและเอกสารของคุณ

ขอให้ ClickUp Brain สรุปบันทึกประจำวันของคุณ

จัดระเบียบบันทึกประจำวันแต่ละรายการ ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ และสร้างคลังข้อมูลของบันทึกประจำวันหรือบันทึกประจำสัปดาห์สะสมไว้ตามเวลา ตัดสินใจว่าจะแชร์บันทึกของคุณหรือเก็บเป็นส่วนตัว พร้อมตัวเลือกความเป็นส่วนตัวและการแชร์ต่อหน้า

หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะที่คุณเขียนบันทึกโดยเปิดโหมดโฟกัสที่มีในตัว หรือใช้ตัวติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่คุณเขียนบันทึกเป็นเทคนิคการจัดการเวลา

เมื่อคุณต้องการเพิ่มบันทึกสั้น ๆ หรือสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือรายการตรวจสอบควบคู่กับบันทึกประจำวันของคุณ ให้ใช้ClickUp Notes บันทึกของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ดังนั้นคุณจะไม่มีวันสูญเสียบันทึกติดผนังหรือบันทึกในสมุดบันทึกอีกต่อไป

ฟีเจอร์ ClickUp Notepad เพื่อบันทึกไอเดีย
บันทึกโน้ตได้อย่างง่ายดาย แก้ไขด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และแปลงเป็นงานที่ติดตามได้ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกที่ใน ClickUp Notepad

บันทึกใน Notepad สามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้พร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้ในพริบตา—เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองลงมือทำ หรือจัดการลำดับความสำคัญของคุณ

ClickUp ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับบันทึกส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานอีกด้วย คุณสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเอกสารกระบวนการทำงานเพื่อเก็บบันทึกSOP และคู่มือวิธีการต่างๆ

ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างเดินทาง คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp. ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์ใน ClickUp Docs
  • ปรับแต่งบันทึกประจำวันของคุณด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบและการจัดรูปแบบข้อความ
  • จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยหัวข้อ, บุ๊คมาร์ค, และแท็ก
  • ค้นหาผ่านแท็กเพื่อค้นหาบันทึกประจำวันก่อนหน้า
  • เพิ่มบันทึกในสมุดบันทึกของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp
  • รวมคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นClickUp GoalsและClickUp Tasksเพื่อเปลี่ยนบันทึกดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจใช้เวลาสักพักในการปรับแต่งสมุดบันทึกของตนให้ตรงตามที่ต้องการอย่างสมบูรณ์
  • ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งวิธีการจดบันทึกของตนเอง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกที่พร้อมใช้งานทันที อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. วันแรก

เหมาะที่สุดสำหรับการทบทวนประจำวัน

แดชบอร์ดวันแรก
ผ่านทางวันแรก

Day One อธิบายตัวเองว่าเป็น "แอปบันทึกประจำวันอันดับ 1" แอปนี้ภูมิใจในดีไซน์ที่ทันสมัยและเรียบง่ายซึ่งได้รับรางวัล ผู้ใช้ได้รับการสนับสนุนให้บันทึกประจำวันทุกวันและใช้แอปนี้เป็นเครื่องมือในการทบทวนอดีตที่คุณสามารถกลับมาดูเพื่อสะท้อนถึงวันก่อนๆ ได้ ✏️

คุณสมบัติเด่นของวันแรก

  • เพิ่มรูปภาพ, ภาพวาด, เสียง, และวิดีโอลงในบันทึกประจำวัน
  • สร้างบันทึกหลายเล่มภายในแอปสำหรับแต่ละด้านของชีวิตคุณ
  • มุ่งเน้นความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน, ระบบความปลอดภัยทางชีวมิติ, และการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
  • สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติพร้อมโอกาสในการส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ

ข้อจำกัดในวันแรก

  • แอปนี้ออกแบบมาสำหรับการบันทึกประจำวัน ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการติดตามเป้าหมายหรือพฤติกรรมจะต้องค้นหาที่อื่น
  • วันแรกเป็นแอปสำหรับ iOS และ Android เป็นหลัก ดังนั้นเวอร์ชันเว็บจึงยังอยู่ในช่วงเบต้า

ราคาวันแรก

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $2. 92/เดือน

คะแนนและรีวิววันแรก

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. ไดอารอ

ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

แอปบันทึกประจำวันดิจิทัล: Diaro ในมุมมองเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ
ผ่านทางDiaro

Diaro เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่เรียบง่ายซึ่งส่งเสริมนิสัยการเขียนบันทึกประจำวัน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึก จัดระเบียบโน้ต ค้นหาบันทึกที่ผ่านมา และสร้างคลังหน้าบันทึกได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Diaro

  • จัดระเบียบบันทึกประจำวันหรือไดอารี่ด้วยโฟลเดอร์และแท็ก
  • เพิ่มรูปภาพและสถานที่ในบันทึกประจำวัน
  • รองรับมากกว่า 30 ภาษา
  • ซิงค์ระหว่างแอป Diaro บน iOS หรือ Android กับเวอร์ชันเว็บผ่าน Dropbox

ข้อจำกัดของไดอารี่

  • การจัดรูปแบบข้อความไม่สามารถใช้ได้ใน Diaro ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้เพื่อปรับแต่งหรือเน้นข้อความในบันทึกของคุณได้
  • ผู้ใช้รายงานว่าคุณไม่สามารถมีบันทึกประจำวันมากกว่าหนึ่งเล่มในแอปได้

ราคาของ Diaro

  • ฟรี
  • Diaro Pro: เริ่มต้นที่ $8. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Diaro

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. สะท้อนความคิด

ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์

มุมมองแอปมือถือแบบสะท้อน
ผ่านทางReflectly

Reflectly อธิบายตัวเองว่าเป็น "วารสารอัจฉริยะแห่งแรกของโลก" เนื่องจากเน้นที่การมีสติ สุขภาพจิต และการติดตามอารมณ์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำแนะนำในการเขียนบันทึกประจำวัน การติดตามความก้าวหน้า คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และความท้าทายประจำวัน

และหากคุณวางแผนที่จะแนะนำแอปบันทึกประจำวันแบบดิจิทัลในที่ทำงาน Reflectly for Work กำลังจะมาเร็วๆ นี้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reflectly

  • ตอบคำถามประจำวันเกี่ยวกับอารมณ์และความเป็นอยู่ของคุณ
  • ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนด้วยหัวข้อบันทึกประจำวัน
  • อ่านและไตร่ตรองบันทึกประจำวันก่อนหน้านี้
  • ติดตามอารมณ์และนิสัยของคุณตลอดเวลา

ข้อจำกัดในการสะท้อน

  • แอปนี้มุ่งเน้นไปที่การมีสติเป็นอย่างมาก ดังนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปบันทึกประจำวันแบบดิจิทัลแบบดั้งเดิม
  • Reflectly มีให้บริการเฉพาะใน App Store และ Google Play Store เท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันเว็บหรือเดสก์ท็อป

การกำหนดราคาอย่างรอบคอบ

  • ฟรี
  • Reflectly Premium: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวที่สะท้อนความคิด

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน

5. บันทึกประจำวัน 5 นาที

เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกอย่างรวดเร็ว

แอปบันทึกประจำวันดิจิทัล: ตัวอย่างการบันทึกใน Five Minute Journal
ผ่านทางFive Minute Journal

แอป Five Minute Journal นำเสนอเวอร์ชันดิจิทัลของสมุดบันทึกยอดนิยมในรูปแบบสิ่งพิมพ์ แนวคิดคือการใช้เวลาเพียงห้านาทีในการเขียนบันทึกและจดบันทึกความคิดของคุณในแต่ละวัน

แอปนี้ทำให้การบันทึกสั้นๆ เหล่านี้เป็นเรื่องง่ายด้วยคำแนะนำการเขียนบันทึกแบบมีแนวทาง การแจ้งเตือนรายวัน คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และความท้าทายรายสัปดาห์ที่จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ ?

คุณสมบัติเด่นของ Five Minute Journal

  • ใช้กระบวนการแนะนำเพื่อทำให้ประสบการณ์การบันทึกประจำวันง่ายขึ้น
  • นำทางด้วยมุมมองไทม์ไลน์หรือปฏิทิน
  • ติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบของคุณ
  • Five Minute Journal เป็นแอปบันทึกประจำวันส่วนตัวที่มีรหัสผ่านที่ปลอดภัย, Touch ID หรือ Face ID

ข้อจำกัดของ Five Minute Journal

  • แอป Five Minute Journal ไม่มีเวอร์ชันเว็บหรือเดสก์ท็อป ดังนั้นผู้ใช้จะต้องใช้ iOS หรืออุปกรณ์ Android เพื่อจดบันทึก
  • แม้ว่าจะมีเวอร์ชันฟรี แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีแผนชำระเงินเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงในหัวข้อบันทึกประจำวัน

ราคาของ Five Minute Journal

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Five Minute Journal

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. ความคิด

ดีที่สุดสำหรับแม่แบบบันทึกประจำวันแบบปรับแต่งได้

สรุปประเด็นการดำเนินการและข้อสรุปสำคัญด้วย Notion AI
ผ่านทางNotion

Notionเป็นแอปพื้นที่ทำงานดิจิทัลและแอปวางแผนที่มีเทมเพลตสมุดบันทึกและตัวติดตามนิสัยหลากหลายรูปแบบ ทำให้การสร้างสมุดบันทึกแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดและความรู้สึกหรือแนวคิดสำคัญ แอปสมุดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ใช้ระบบแบบข้อความที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถสร้างสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าของบันทึกหรืองานต่างๆ ของคุณตลอดเวลา ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • เริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าหรือใช้เทมเพลตสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทเพื่อจัดเตรียมสมุดบันทึกของคุณ
  • ปรับแต่งการบันทึกประจำวันของคุณด้วยสีสัน รูปภาพ หัวข้อ ฐานข้อมูล และการฝังฟีเจอร์ต่างๆ
  • จัดระเบียบรูปภาพ วิดีโอ และสิ่งเตือนความจำอื่น ๆ จากชีวิตประจำวันและวันหยุดพักผ่อนของคุณ
  • สร้างบันทึกหลายเล่มภายในพื้นที่ทำงานเดียว
  • ความสามารถของ AI ในการช่วยสรุปบันทึกประจำวันของคุณ ให้คำแนะนำ และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Notion

  • Notion ดูและให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องมือประมวลผลคำมากกว่าแอปบันทึกประจำวัน ซึ่งอาจไม่ดึงดูดสายตาสำหรับผู้บันทึกประจำวันส่วนตัว
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Notion มีมากจนทำให้รู้สึกสับสนในตอนแรก

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)

7. โมเมนโต

ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์

แอปบันทึกประจำวันดิจิทัล: มุมมองแอปมือถือ Momento
ผ่านทางMomento

Momento เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลสำหรับ iOS เท่านั้น ที่ส่งเสริมการเขียนบันทึกประจำวันและรวบรวมเนื้อหาจากแอปโซเชียลมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติ Momento ใช้ฟีดเพื่อดึงเนื้อหาจากแอปต่างๆ เช่น Instagram, Spotify หรือ Goodreads เพื่อช่วยให้คุณวาดภาพชีวิตของคุณในช่วงเวลาต่างๆ ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Momento

  • จัดระเบียบบันทึกประจำวันและความทรงจำทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • รับมุมมองที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นในแต่ละวันด้วยการผสานข้อมูลฟีดจากโซเชียลเน็ตเวิร์กและแอปความบันเทิง
  • เลือกที่จะแบ่งปันช่วงเวลาเฉพาะกับผู้อื่น
  • ค้นหาและทบทวนบันทึกประจำวันก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดของโมเมนโต้

  • Momento มีเฉพาะบน iOS เท่านั้น จึงไม่มีให้บริการบน Android, เว็บ หรือเดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เช่น รหัสผ่านหรือ Touch ID เป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงินกับ Momento

ราคาของ Momento

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Momento

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Daylio

ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรม

แอปบันทึกประจำวันดิจิทัล: วิธีพิมพ์บันทึกในแอป Daylio บนมือถือ
ผ่านทางDaylio

Daylio โปรโมตตัวเองว่าเป็นแอปดิจิทัลสำหรับบันทึกดูแลตนเองในรูปแบบบูเล็ทเจอร์นัล โดยเน้นการติดตามอารมณ์ ความสุข และการตั้งเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้เลือกอารมณ์ของตนเอง บรรยายวันของพวกเขา และตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้เมื่อเวลาผ่านไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Daylio

  • ดูแลตัวเองและฝึกสติขณะเขียนบันทึกด้วยตัวติดตามอารมณ์ในตัว
  • มองเห็นอารมณ์และความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลาผ่านมุมมองปฏิทินที่น่าสนใจ
  • รับสถิติขั้นสูงและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณตลอดเวลา
  • ปรับแต่งประสบการณ์ด้วยธีมสีต่างๆ

ข้อจำกัดของ Daylio

  • แอปไดอารี่นี้ออกแบบมาเพื่อความตระหนักรู้และการดูแลตนเองเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาแอปจดบันทึกแบบดิจิทัลทั่วไป
  • Daylio ไม่มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปหรือเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่อง iOS หรือ Android

ราคาของ Daylio

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Daylio

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. ไดอารีัม

เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมัลติมีเดีย

แอปบันทึกประจำวันดิจิทัล: มุมมองแท็บเล็ตและมือถือของ Diarium
ผ่านทางไดอารี่

Diarium เป็นแอปบันทึกประจำวันในรูปแบบดิจิทัลที่มีสไตล์แบบดั้งเดิมมากขึ้น เป็นแอปที่สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นและดำเนินการบันทึกประจำวันของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา แทรกภาพถ่าย วิดีโอ และบันทึกเสียง รวมถึงใช้การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์เพื่อปรับแต่งบันทึกของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว ?

คุณสมบัติเด่นของ Diarium

  • เขียนบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์ และเลื่อนดูบันทึกที่ผ่านมา
  • เพิ่มสถานที่และแท็กเพื่อดูว่าคุณเคยไปที่ไหนมาแล้วในมุมมองแผนที่
  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำในวันนี้เมื่อปีที่แล้ว
  • ปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณด้วยสี, แบบอักษร, แท็ก และการผสานรวมอัจฉริยะ

ข้อจำกัดของไดอารี

  • Diarium ให้ความรู้สึกเหมือนสมุดบันทึกแบบดั้งเดิมมากกว่าตัวเลือกที่ทันสมัยและเรียบง่ายอื่นๆ
  • ไม่มีระบบติดตามนิสัยหรือเป้าหมายในตัว คุณอาจต้องการแอปอื่นสำหรับสิ่งนี้

ราคาของไดอาริอัม

  • ฟรี
  • Lifetime Pro: $7. 99

คะแนนและรีวิวของ Diarium

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. สมุดบันทึกตาราง

เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันด้วยภาพ

มุมมองบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือของ Grid Diary
ผ่านทางGrid Diary

Grid Diary เป็นวิธีสมัยใหม่และเรียบง่ายในการเริ่มต้นการเขียนบันทึก แอปนี้ใช้คำถามสะท้อนความคิดและเทมเพลตบันทึกประจำวันเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบตารางที่เป็นเอกลักษณ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณพิจารณาแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของคุณ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grid Diary

  • ผ่านพ้นภาวะตันทางความคิดด้วยการเขียนที่มีคำแนะนำ
  • เริ่มบันทึกหลายเล่มในแอปเดียว
  • ใช้คำแนะนำที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมความกตัญญู การไตร่ตรอง และความก้าวหน้า
  • ปรับแต่งสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณด้วยสติกเกอร์ รูปภาพในบรรทัด และการจัดรูปแบบข้อความ

ข้อจำกัดของ Grid Diary

  • ผู้ใช้บางรายอาจชอบวิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิมมากกว่าระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน
  • ไม่มีเวอร์ชันเว็บ ดังนั้นคุณจะต้องใช้แอปบนอุปกรณ์ Android หรือ iOS หรือบน Mac

ราคาของ Grid Diary

  • ฟรี
  • ชำระเงินแล้ว: $2.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Grid Diary

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

จัดระเบียบชีวิตด้วยแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่ดีที่สุด

การบันทึกประจำวันในรูปแบบดิจิทัลง่ายกว่าที่เคย และมีแอปพลิเคชันมากมายที่พร้อมจะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้คุณบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นที่การมีสติ การเขียนไดอารี่ หรือการติดตามพฤติกรรมต่างๆ ในรายการนี้ก็มีแอปที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ

ยกระดับบันทึกออนไลน์ของคุณไปอีกขั้นด้วยระบบเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลที่ปรับแต่งเฉพาะตัว เมื่อคุณลองใช้ ClickUp ฟรี

คุณจะได้รับพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนและมีฟีเจอร์ครบครันสำหรับบันทึกความคิดและความรู้สึกในแต่ละวันของคุณ พร้อมพลังในการเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็น action ✨