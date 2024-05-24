วิธีใช้เทคนิคจดบันทึกประโยค (พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่าง)

การจดบันทึกในระหว่างการประชุมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อาจเป็นเรื่องยากที่จะบันทึกข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดโดยไม่หลงในรายละเอียด
แนวคิดอาจสูญหายได้ง่ายระหว่างการแปล และข้อมูลสำคัญอาจหลุดรอดไปได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ วิธีการจดบันทึกที่เป็นที่นิยมและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคือวิธีการจดบันทึกประโยค
วิธีนี้ไม่ใช้สัญลักษณ์ลูกศรหรือวลีสั้น ๆ แต่จะเน้นการเขียนประโยคที่สมบูรณ์ สัมผัสถึงการหารือในอดีตอย่างสั้น ๆ และอ้างอิงถึงการประชุมและงานในอนาคต
การบาลานซ์ระหว่างการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและการหลีกเลี่ยงการเพิ่มรายละเอียดมากเกินไปในบันทึกของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. อุปสรรคที่พบบ่อยคือการบาลานซ์ระหว่างความต้องการในการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดกับการรักษาความชัดเจน.
ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงในการเชี่ยวชาญวิธีการเขียนประโยค และมอบเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างชัดเจน กระชับ และมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุมและการสนทนา
วิธีการจดบันทึกประโยคคืออะไร?
วิธีการสรุปด้วยประโยคเป็นวิธีที่กระชับในการสรุปข้อมูลระหว่างการประชุม ชั้นเรียน หรือการพูดคุย โดยใช้ประโยคสั้นๆ
วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเขียนจุดสำคัญและรายละเอียดต่างๆ โดยเน้นความชัดเจนและกระชับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนประกอบด้วยการจับประเด็นสำคัญหรือแนวคิด การใช้ประโยคสั้น ๆ การจัดระเบียบข้อมูล และการทบทวนและแก้ไขบันทึกให้ถูกต้อง
วิธีนี้สามารถเป็นประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพในการประชุมทีมที่พยายามจดบันทึกประเด็นสำคัญ นักเรียนที่พยายามติดตามเนื้อหาการบรรยาย หรือนักวิจัยที่กำลังรวบรวมข้อมูล
เมื่อใดควรใช้วิธีการจดบันทึกแบบประโยค
วิธีการใช้ประโยคมีประสิทธิภาพมากที่สุดในสถานการณ์เหล่านี้:
- สรุปการประชุม: ในระหว่างการประชุมทีม ให้ใช้วิธีการเขียนประโยคเพื่อบันทึกและสรุปประเด็นหลัก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับปรุงวิธีการนี้ได้โดยใช้แอปพลิเคชันบันทึกการประชุมสำหรับ Android ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นการจัดระเบียบ, การค้นหา, และการเข้าถึงได้
- การจัดการโครงการ: ไม่ว่าคุณจะกำลังให้ข้อมูลอัปเดตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, คิดค้นไอเดียกับทีมของคุณ, หรือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ, วิธีการใช้ประโยคช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้และเข้าใจง่าย
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน: ใช้วิธีการเขียนเป็นประโยคเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของพนักงาน โดยการบันทึกข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยคสั้น ๆ คุณจะสร้างบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะได้ง่ายและดำเนินการที่จำเป็นเมื่อจำเป็น
นอกเหนือจากสถานการณ์เหล่านี้แล้ว คุณสามารถใช้วิธีการประโยคในชั้นเรียนที่มีจังหวะเร็ว เมื่อบทเรียนขาดโครงสร้าง และเมื่อคุณต้องการทบทวนข้อมูลอย่างรวดเร็วก่อนการประชุมหรือการสอบ
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกในชั้นเรียนทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ ชั้นเรียนที่มีโครงสร้าง หรือชั้นเรียนที่มีสื่อการสอนแบบภาพ แทนที่จะใช้วิธีนี้คุณสามารถใช้กลยุทธ์หรือวิธีการจดบันทึกอื่น ๆเช่น การทำแผนภูมิ การจดบันทึกแบบ Cornell การทำแผนที่ความคิด หรือการเขียนโครงร่าง
วิธีการจดบันทึกโดยใช้วิธีประโยค
วิธีการเขียนเป็นประโยคคือการสร้างเรื่องราวจากข้อมูลที่นำเสนอ วิธีนี้มีประสิทธิภาพเมื่อต้องถ่ายทอดคำอธิบายที่ละเอียด ข้อมูลที่ครบถ้วน หรือแนวคิดที่ครอบคลุมให้ชัดเจนและเป็นระบบ
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกโดยใช้วิธีประโยค: 👇
ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบของคุณ
- การตัดสินใจ: เลือกใช้ระหว่างกระดาษหรือแอปจดบันทึกเช่น ClickUp, Google Docs เป็นต้น เครื่องมือดิจิทัลมีข้อดีคือสามารถแก้ไข จัดรูปแบบ และแชร์บันทึกได้อย่างง่ายดาย พิจารณาใช้เทมเพลตที่มีรูปแบบสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ฟังอย่างตั้งใจ
- โปรดใส่ใจ: ให้ความสนใจกับผู้พูดและฟังคำสำคัญหรือวลีที่บ่งชี้ถึงประเด็นหรือแนวคิดที่สำคัญ
- หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน: ให้ความสนใจกับการสนทนาหรือการนำเสนออย่างเต็มที่ และลดสิ่งรบกวนโดยปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 3: เขียนประโยคให้สมบูรณ์
- แสดงออกอย่างชัดเจน: เขียนประเด็นสำคัญหรือแนวคิดแต่ละข้อเป็นประโยคที่สมบูรณ์เพื่อให้บันทึกของคุณชัดเจนและเข้าใจง่าย ควรใช้ประโยคสั้นและตรงประเด็น แต่ต้องแน่ใจว่ามีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน
- หลีกเลี่ยงการแยกส่วน: หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์แสดงรายการหรือวลีสั้น ๆ แทนที่จะใช้คำเชื่อมเช่น 'และ,' 'แต่,' และ 'หรือ' เพื่อเชื่อมโยงความคิดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4: ทำตามลำดับ
- รักษาความเป็นระเบียบ: เขียนประโยคของคุณตามลำดับเดียวกับที่นำเสนอหรืออ่านเพื่อรักษาความต่อเนื่องของข้อมูล
- ใช้เครื่องหมาย: ให้หมายเลขประโยคของคุณหรือใช้การเว้นวรรคเพื่อแสดงลำดับชั้นของความคิดหลักและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ใช้ตัวย่อเพื่อเขียนได้รวดเร็วและกระชับ
ขั้นตอนที่ 5: สร้างการขึ้นบรรทัดใหม่
- จัดระเบียบความคิด: จัดกลุ่มความคิดที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน และแยกออกจากความคิดหรือแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้การขึ้นบรรทัดใหม่ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการไหลของประชุม การขึ้นบรรทัดใหม่และการย่อหน้าทำให้บันทึกของคุณดูน่าสนใจและอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนและแก้ไข
- ตรวจสอบข้อผิดพลาด: ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในบันทึกของคุณทันทีหลังการประชุม และแก้ไขตามความจำเป็น
- ชี้แจงและแก้ไข: แก้ไขบันทึกของคุณและชี้แจงประโยคหรือประเด็นที่ไม่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น หากมีรายละเอียดใดที่คุณพลาดไปในระหว่างกระบวนการบันทึกครั้งแรก ให้เพิ่มเข้ามาตอนนี้ก่อนที่คุณจะลืมและสูญเสียลำดับความคิด
ตัวอย่างของบันทึกที่ใช้เทคนิคประโยค
นี่คือตัวอย่างของบันทึกที่จัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการบันทึกแบบประโยค:
วันประชุม: 25 เมษายน 2567
ชื่อการประชุม: การระดมความคิดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
วาระการประชุม:
- คุณสมบัติของสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
- กลยุทธ์การเปิดตัวและช่องทางการตลาด
- การทดสอบเบต้าและการรวบรวมข้อเสนอแนะ
- รายการที่ต้องดำเนินการและติดตามผล
บันทึกการประชุม:
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้หารือและกลุ่มเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ (ผู้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี อายุ 24-40 ปี)
- กลยุทธ์การเปิดตัว – การเปิดตัวแบบเป็นขั้นตอน เริ่มต้นด้วยผู้ใช้เบต้า
- ช่องทางการตลาดที่เสนอ – โซเชียลมีเดีย, บล็อกเทคโนโลยี, จดหมายข่าวทางอีเมล
- รายการที่ต้องดำเนินการ: ซาร่าห์ต้องจัดทำแผนการตลาดและปฏิทินเนื้อหาภายในวันศุกร์หน้า
- รายการที่ต้องดำเนินการ: เดวิดติดต่อผู้มีอิทธิพลทางเทคโนโลยีเพื่อความร่วมมือ
- หารือเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบเบต้าและการรวบรวมข้อมูล
- รายการที่ต้องดำเนินการ: เอมิลี่จัดตั้งโปรแกรมทดสอบเบต้าและระบบรวบรวมข้อเสนอแนะ
ตามที่คุณเห็น บันทึกเหล่านี้สามารถจับประเด็นการหารือหลักและรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในการติดตามงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทคโนโลยี
เครื่องมือวิธีการจดบันทึกประโยค
วิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิมด้วยปากกาและกระดาษอาจรู้สึกเชยและไม่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณอยู่ในที่ประชุมที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่การจดบันทึกบนกระดาษอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด แต่ก็ยังมีข้อเสีย ตั้งแต่ความเสี่ยงในการทำบันทึกหาย ไปจนถึงความยุ่งยากในการพกพาสมุดบันทึกที่เทอะทะ
นี่คือที่ที่ ClickUpซอฟต์แวร์จัดการผลิตภัณฑ์ฟรี นำเสนอโซลูชันการจดบันทึกที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกเหนือจากเทมเพลตการจดบันทึก, คุณสมบัติการติดตามเวลา, และเป้าหมาย, ClickUp ยังมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจับ, จัดระเบียบ, และเข้าถึงบันทึกของคุณได้อย่างราบรื่น
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจคือClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ผสานเอกสารและกระบวนการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการข้อมูลที่สำคัญง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มทักษะการจดบันทึกของคุณได้ คุณสามารถสร้างบันทึกการประชุม ฐานความรู้บันทึกดิจิทัล และอื่น ๆ ได้ทั้งหมดในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
นี่คือวิธีที่มีประโยชน์ในการจดบันทึก:
- คุณสมบัติการแก้ไขที่หลากหลาย: บันทึกอย่างรวดเร็วและจัดรูปแบบด้วยตัวเลือกการแก้ไขที่หลากหลาย เพิ่มหัวข้อ, ตัวเลข, สี, และอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งบันทึกของคุณตามที่คุณต้องการ
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงาน: เปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ทันทีด้วย ClickUp เพิ่มวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ
- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา: เชื่อมต่อกับบันทึกของคุณด้วยส่วนขยาย Chrome และแอปมือถือของ ClickUp ไม่ว่าคุณจะอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือกำลังเดินทาง คุณจะเข้าถึงบันทึกสำคัญและแนวคิดหลักของคุณได้เสมอ
ClickUp Brainเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกอย่างสิ้นเชิงด้วยการมอบผู้ช่วยเขียนที่ช่วยระดมความคิด สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ สรุปบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย
แอปจดบันทึกนี้สำหรับ Macยังช่วยคุณในเรื่อง:
- คำถามและคำตอบตามบริบท: รับคำตอบทันทีสำหรับทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้ มันให้คำตอบที่ถูกต้องตามบริบทจากงานใด ๆ ภายในและที่เชื่อมต่อกับ ClickUp รวมถึงงาน เอกสาร และผู้คน
- การจัดการโครงการอัตโนมัติ: อัตโนมัติการสรุปโครงการและบันทึก, การอัปเดตความคืบหน้า, และการประชุมสั้น ๆ ช่วยคุณประหยัดเวลาจากงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก
- การผสานรวม: ผสานข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้ากับ ClickUp Docs และ ClickUp Notepad ได้อย่างราบรื่น และเปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ภายในไม่กี่คลิก
- การแก้ไขที่ไร้รอยต่อ: ทำให้งานเขียนของคุณสมบูรณ์แบบด้วยระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัว, คำตอบด่วนด้วย AI, การสร้างตาราง และการสร้างเทมเพลต เพื่อให้บันทึกของคุณมีโครงสร้างที่ดีและครอบคลุม
นี่คือวิธีอื่น ๆ ที่เครื่องมือดิจิทัลนี้ช่วยได้:
- โซลูชันครบวงจร: ClickUp Docs รวมเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการจัดทำเอกสารและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
- การรองรับไฟล์แนบ: ฝังไฟล์, รูปภาพ, วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ ลงในบันทึกของคุณโดยตรง เพื่อประสบการณ์การจดบันทึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- การปรับแต่งและการจัดโครงสร้าง: สร้างหน้าย่อยและใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง เช่น การจัดรูปแบบตัวอักษร การเน้นสี และแบนเนอร์ เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างที่คุณต้องการ
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล: ใช้ClickUp Whiteboardsเป็นโน้ตติดออนไลน์ส่วนตัวของคุณสำหรับการระดมความคิด จัดระเบียบ และแสดงแนวคิด ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนกระดานเดียวกันได้ ทำให้การแชร์และอภิปรายโน้ตเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp Notepadคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจดบันทึก การจัดระเบียบรายการตรวจสอบ และการจัดการงาน
จดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
วิธีการเขียนประโยคช่วยให้สามารถบันทึกประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่จำเป็นได้อย่างกระชับและเป็นระบบระหว่างการประชุม การบรรยาย หรือการอภิปราย
การมุ่งเน้นการเขียนประโยคที่สมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถยกระดับกระบวนการจดบันทึกของคุณได้มากยิ่งขึ้น ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp จะผสานการทำงานเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสามารถบันทึก จัดระเบียบ และเข้าถึงบันทึกต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
จัดระเบียบด้วย ClickUp Docs และเข้าถึงบันทึกของคุณด้วย ClickUp Notepad
ลองใช้ ClickUpตอนนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!