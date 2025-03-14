11 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่รองรับปากกา Stylus

คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังอยู่กลางเรื่องสำคัญ แล้วจู่ ๆ ความคิดที่ยอดเยี่ยมก็ผุดขึ้นมาในหัว? คุณกำลังจมอยู่กับงานมากมาย และอยู่ดี ๆ ทางออกที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณตามหามาตลอดก็โผล่ขึ้นมาในหัวคุณทันที
แน่นอนว่าคุณไม่ต้องการสูญเสียความคิดนั้นไป แต่เราสามารถจัดการได้เพียงเท่าที่อยู่ในหัวของเรา
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่บันทึกความคิดของคุณได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังให้คุณวาดภาพ ใส่คำอธิบาย และจัดระเบียบบันทึกได้อย่างง่ายดายอีกด้วย?
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, เขียนบันทึกอย่างรวดเร็ว, หรือแม้กระทั่งสร้างแผนภาพที่ละเอียด,แอปบันทึกที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ Android ของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังได้
เพื่อช่วยคุณ ทีมของฉันและฉันได้รวบรวมรายชื่อแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Android ที่รองรับการใช้งานกับปากกา stylus ตั้งแต่แอปจดบันทึกฟรีไปจนถึงโซลูชันพรีเมียมที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ เราได้คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
มาดูกัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
อย่าเสียไอเดียล้ำค่าของคุณอีกต่อไป ลองใช้แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่รองรับปากกา Stylus:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจรด้วยระบบ AI)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและจัดการบันทึกจำนวนมาก)
- โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการจดบันทึกแบบร่วมมือ)
- Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความอย่างรวดเร็วและการผสานรวมกับ Google Workspace อย่างราบรื่น)
- ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือและการซิงค์บนคลาวด์)
- Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบโครงร่างและการจัดการงาน)
- บันทึกหนึ่ง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกอย่างเป็นระบบ)
- หมี (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุน Markdown และการจัดรูปแบบบันทึกให้สวยงาม)
- Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบมินิมอลพร้อมการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม)
- Goodnotes (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วยลายมือดิจิทัลและการจดบันทึกทางวิชาการ)
- หมึกปลาหมึก (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกเชิงวิชาการและงานโรงเรียน)
คุณควรค้นหาอะไรในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดพร้อมสไตลัส?
เมื่อเลือกแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดพร้อมสไตลัสสำหรับ Android ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคุณและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความไวของสไตลัส: แอปควรให้การเขียนที่ราบรื่นและไม่มีสะดุด เพื่อให้การเคลื่อนไหวของสไตลัสของคุณถูกจับได้อย่างแม่นยำในเวลาจริง
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ค้นหาแอปบันทึกที่ให้คุณปรับแต่งรูปแบบปากกา สี และความหนาได้ เพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งลักษณะและความรู้สึกของบันทึกของคุณ
- การจดจำลายมือ: แอปที่ดีที่สุดสามารถแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณเป็นข้อความ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดระเบียบบันทึกของคุณในภายหลัง
- การซิงค์ข้อมูลหลายอุปกรณ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปนี้รองรับการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
- เครื่องมือจัดการ: ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น โฟลเดอร์, แท็ก,โน้ตออนไลน์, และสมุดบันทึกที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย
- ตัวเลือกการส่งออกและการแชร์: แอปควรให้คุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณในรูปแบบต่าง ๆ (PDF, รูปภาพ, เป็นต้น) และแชร์กับผู้อื่นได้
- การผสานรวมกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: การผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Apps หรือ Dropbox มีความสำคัญสำหรับการสำรองข้อมูลบันทึกดิจิทัลของคุณ และช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในอุปกรณ์
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: ความสามารถในการเข้าถึงและแก้ไขบันทึกการประชุมของคุณแบบออฟไลน์เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณต้องเดินทางเพื่อทำงาน ซึ่งมักมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัด
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มองหาแอปที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของบันทึกของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบันทึกนั้นมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน: ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้แอปใช้งานได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถจดจ่อกับบันทึกของคุณได้โดยไม่ถูกรบกวนจากเมนูที่ซับซ้อน
11 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดพร้อมปากกา Stylus
เราได้รวบรวมแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Androidที่เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงมืออาชีพ และอื่น ๆ
มาเริ่มกันที่แอปจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดที่เราชอบใช้ภายในองค์กร—ClickUp!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจรด้วย AI)
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจดบันทึกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และด้วยเหตุผลที่ดี มันเต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่ทำให้มันมากกว่าแค่ทางเลือกของ Google Keep
ClickUp Docsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกไอเดีย สร้างรายการงาน และแม้กระทั่งการสร้างวิกิ การตั้งค่านี้ช่วยให้การมอบหมายงานและการทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบRich Text เช่น รายการหัวข้อย่อย รายการตรวจสอบ แบนเนอร์ และบล็อกโค้ด ช่วยให้จัดระเบียบบันทึกได้อย่างเป็นระเบียบ ดูสวยงาม และง่ายต่อการนำทาง โดยเฉพาะเมื่อใช้ปากกาสไตลัสบนอุปกรณ์ Android
อีกแง่มุมที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp คือความสามารถในการฝังองค์ประกอบมัลติมีเดียโดยตรงลงในเอกสาร ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อเสริมบันทึก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โดดเด่นจริงๆ คือการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางภายในงานของ ClickUp ซึ่งช่วยเชื่อมต่องานที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมของทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ClickUp Brainได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉันและกลายเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์การจดบันทึกของฉัน มันมีประโยชน์มากในการ สรุปบันทึกยาว ๆ สร้างตารางที่ถูกต้อง และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีเวลาจำกัด ฉันยังใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการสนทนาและความคิดเห็นที่ยาว ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการอ่านความคิดเห็นหลายร้อยความคิดเห็น
ClickUp Notepadเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์หรือเดสก์ท็อป ทีมของฉันและฉันมักจะร่างความคิดเริ่มต้นที่นี่ โดยใช้การจัดรูปแบบที่เรียบง่ายก่อนที่จะย้ายไปยังเอกสารที่สมบูรณ์มากขึ้น
ClickUp AI Notetakerก้าวข้ามขีดจำกัดของการจดบันทึกแบบดั้งเดิมด้วยการเข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ ถอดความการสนทนาแบบเรียลไทม์ และสรุปประเด็นสำคัญได้ทันที ระบบยังเน้นรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และรายละเอียดสำคัญ เพื่อให้คุณไม่ต้องฟังซ้ำหรือค้นหาในบันทึกอีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายขาย ประชุมทีม หรือเรียนออนไลน์ ClickUp AI Notetaker จะซิงค์กับงานและเอกสารโดยตรง เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ต้องทำโดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่ม
โบนัส: ชมวิดีโอนี้เพื่อดูเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการใช้ AI เพื่อจดบันทึกการประชุม ให้ความสำคัญกับการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการในขณะที่ AI บันทึกทุกคำพูด!
ClickUp Clipsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ แชร์วิดีโอหน้าจอโดยตรงในบันทึก เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบที่แอปจดบันทึกหลายแอปไม่มี นอกจากนี้ ด้วย การถอดเสียงด้วย AI ทุกคำที่พูดในคลิปสามารถค้นหาได้ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลสำคัญในภายหลัง และคุณสามารถเข้าถึงคลิปทั้งหมดของคุณได้จากศูนย์กลางใน Clips Hub
ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ รวมถึง Android พร้อมรองรับการใช้งานปากกาได้อย่างราบรื่น ทำให้การเข้าถึงและแชร์โน้ตระหว่างพีซี โทรศัพท์ และแท็บเล็ตเป็นเรื่องง่าย มันไม่ใช่แค่แอปจดบันทึกเท่านั้นแต่เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน รวบรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Notepad เพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็ว เพิ่มรูปภาพ และแปลงบันทึกข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้และรายการที่ต้องทำ
- จัดหมวดหมู่และทำงานร่วมกันในบันทึกที่ละเอียดโดยใช้ ClickUp Docs
- สร้างสรุป, แปลงบันทึกเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ, และจัดรูปแบบด้วย ClickUp Brain
- ผสานการทำงานอย่างครอบคลุมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Google Calendar, Outlook และ Dropbox
- เปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย ClickUp Tasks
- ใช้ ClickUp Whiteboards หรือ ClickUp Mind Maps หากคุณต้องการสร้างเครือข่ายบันทึกที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและจัดการบันทึกจำนวนมาก)
Evernote เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายรวมถึงเทมเพลตการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้ ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกประเภทต่างๆ ได้ เช่น รายการข้อความ บันทึกเสียง สรุปการประชุม และรายการสิ่งที่ต้องทำ
แอปบันทึกช่วยจำรองรับการใช้งานปากกาได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชอบเขียนด้วยลายมือ ช่วยให้สามารถใช้หมึกดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือนี้ ช่วยให้สลับระหว่างบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและพิมพ์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปแบบและสีของปากกา รวมถึงปรับความหนาของเส้นได้ เทคโนโลยีการจดจำลายมือจะแปลงบันทึกที่เขียนเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ ทำให้การค้นหาและจัดระเบียบเนื้อหาง่ายขึ้น
ด้วยการผสานรวมกับระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ บันทึกที่เขียนด้วยปากกาทุกฉบับจะถูกซิงค์ข้ามอุปกรณ์ในเวลาจริง โดยคงรูปแบบและคำอธิบายไว้ครบถ้วน Evernote ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ClickUp, Google Calendar, Slack และ Microsoft Teams ซึ่งมีความเป็นประโยชน์อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จับภาพส่วนหนึ่งของเว็บลงในบันทึกโดยตรงโดยใช้ Web Clipper
- ใช้กล้องโทรศัพท์ของคุณเพื่อสแกน, ดิจิทัล, และจัดระเบียบเอกสารกระดาษ
- แก้ไขบันทึกและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วมทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด มักจะนำผู้ใช้ไปสู่การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม สำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า การสำรวจทางเลือกอื่นของ Evernoteอาจคุ้มค่า
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)
3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการจดบันทึกแบบร่วมมือกัน)
Notion ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวหรือแชร์ได้ ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ในพื้นที่ทำงานเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มบล็อกที่ซิงค์ได้หลากหลายและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ข้อความสั้นๆ และบุ๊กมาร์ก ไปจนถึงรูปภาพ ลิงก์สลับไฟล์ โค้ดสั้นๆ และส่วนการสนทนา
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Notion คือคุณสามารถย้ายบล็อกเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถลากและวางพวกมันไปที่ใดก็ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้เอกสารทั้งหมดยุ่งเหยิง พวกมันอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงและซิงโครไนซ์เนื้อหาข้ามหลายหน้าภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ เวอร์ชันฟรีของ Notion อนุญาตให้คุณบันทึกและซิงโครไนซ์บล็อกเนื้อหาได้ถึง 1,000 บล็อก
แผนการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบและการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง ขึ้นอยู่กับระดับที่เลือก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ออกแบบเทมเพลตตามความต้องการและผสานฐานข้อมูลของคุณเข้ากับบันทึกโดยตรง
- เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วผ่านแถบด้านข้าง
- ใช้ Markdown สำหรับการเขียนและจัดรูปแบบบันทึก
ข้อจำกัดของ Notion
- คุณสมบัติและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกไม่สะดวกในการใช้งานเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Notion
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- Notion AI สามารถเพิ่มในแผนของคุณได้ในราคา $10/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกในปี 2024
4. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างราบรื่น)
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Google Keep คือมันฟรีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือการสมัครสมาชิก คุณสามารถทำได้ง่าย ๆ คัดลอกและวางรูปภาพ, เพิ่มบันทึกเสียง, สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสามารถเขียนบันทึก, กำหนดสีให้, และจัดรูปแบบให้เหมือนโพสต์บล็อกได้. การค้นหาคำค้นหาเฉพาะทำได้ง่าย.
สิ่งที่ทำให้ Google Keep แตกต่างคือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ บันทึกโน้ตของคุณเป็นไฟล์ PDF ได้โดยตรงไปยัง Google Drive หรือแนบไปกับอีเมลใน Gmail ได้ ทั้งบนระบบ Android และ PC นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานกับปากกา Stylus และ S Pen ได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการบันทึกโน้ตของคุณทุกความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ตั้งการแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดให้เกิดขึ้นซ้ำได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดบันทึกสำคัญ
- เพิ่มรูปภาพลงในบันทึกได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงจากม้วนกล้องของคุณ
- ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมช่องทำเครื่องหมายที่แปลงบันทึกเป็นงานโดยอัตโนมัติ
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงทุกฟีเจอร์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่สามารถล็อกโน้ตได้
- มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกฟรีอื่นๆ
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
Google Keep รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
5. ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกด้วยลายมือและการซิงค์บนคลาวด์)
สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ iOS Notability ทำให้การแชร์และแก้ไขบันทึกของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถ ส่งออกบันทึกของคุณเป็นเอกสารที่อ่านง่ายได้อย่างง่ายดาย หรือแชร์ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Dropbox และหากคุณต้องการปรับแต่งบันทึกเหล่านั้นในภายหลัง คุณก็มีความยืดหยุ่นในการทำเช่นนั้นได้เช่นกัน
การซิงค์ผ่านคลาวด์ช่วยให้คุณซิงค์บันทึกของคุณได้บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกได้ตลอดเวลา ทุกที่ โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งไฟล์แนบทางอีเมล ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์ ทำให้บันทึกของคุณอยู่ในมือคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Notability
- รวมลายมือ การพิมพ์ และบันทึกเสียงเข้าไว้ในบันทึกเดียว เพื่อประสบการณ์การจดบันทึกที่หลากหลาย
- ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF และรูปภาพได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในเอกสาร
- ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์ด้วย iCloud เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทันสมัยอยู่เสมอ
- ใช้ปากกาสไตล์และสีที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งบันทึกของคุณและเพิ่มความชัดเจน
ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งาน
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดของแอปอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานแบบทีมอย่างกว้างขวาง
- มีรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงบันทึกที่อัปเดตแล้ว
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง
- ความโดดเด่นเบื้องต้น: ฟรี
- ความโดดเด่นเพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับความมีชื่อเสียง & บทวิจารณ์
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
6. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบโครงร่างและการจัดการงาน)
Workflowy เป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย โดยเน้นที่ความเรียบง่ายเป็นหลัก มันนำเสนอวิธีการจดบันทึกที่ไม่เหมือนใครโดยให้คุณสร้างรายการที่ซ้อนกันได้ไม่จำกัด ทำให้คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
คุณสามารถจัดหมวดหมู่และ ค้นหาบันทึกของคุณโดยใช้แฮชแท็กหรือการกล่าวถึง (@mentions) ได้ แต่ระบบกรองจะช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
การรองรับสไตลัสบนแอปสำหรับ Android เพิ่มความสามารถอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบจดบันทึกหรือร่างภาพด้วยลายมือ ด้วยการรองรับสไตลัส Workflowy จึงกลายเป็นมากกว่าแอปที่ใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว—แต่กลายเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการบันทึกไอเดียในรูปแบบต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- จัดระเบียบบันทึกและงานด้วยรายการแบบซ้อนไม่จำกัด ช่วยให้สร้างโครงสร้างลำดับชั้นได้อย่างละเอียด
- ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการค้นหาและการกรองที่ทรงประสิทธิภาพ
- ปรับมุมมองเพื่อเน้นที่ส่วนหรือภารกิจเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดระเบียบ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏให้เห็นทันทีสำหรับทุกคนที่ร่วมงาน
ข้อจำกัดของ Workflowy
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกอื่น ๆ
ราคาของ Workflowy
- พื้นฐาน: ฟรี
- Workflowy Pro: 8.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Workflowy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. โน้ตเดียว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตที่มีโครงสร้าง)
แอปจดบันทึกที่ผสานการทำงานกับ Microsoft Office ได้อย่างราบรื่น OneNote เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
ด้วย OneNote คุณสามารถ พิมพ์หรือบันทึกเสียงโน้ตของคุณและสร้างรายการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย การเพิ่มรูปภาพ, PDF, อีเมล หรือเนื้อหาเว็บลงในโน้ตของคุณโดยตรงนั้นทำได้ง่าย แอปจะ จัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยใช้ระบบสมุดบันทึก ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนและแท็ก ทำให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่และค้นหาข้อความได้อย่างรวดเร็ว
การซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ของ OneNote ช่วยให้บันทึกของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดและสามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือการทำงานร่วมกัน การรองรับ Android Wear และการผสาน TouchID ช่วยเพิ่มความหลากหลายของ OneNote
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ One Note
- สร้างแฟ้มเอกสารทางกายภาพใหม่ที่มีส่วนและหน้าแยกต่างหากในรูปแบบสมุดบันทึกดิจิทัล
- แปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความพิมพ์เพื่อแก้ไขและค้นหาได้ง่าย
- ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์และแพลตฟอร์มเพื่อรักษาความต่อเนื่องของความคิด
- เข้าถึงบันทึกแบบออฟไลน์ได้, ทำให้พร้อมใช้งานแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ One Note
- จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อเข้าถึงการใช้งานทั้งหมด; มิฉะนั้น โปรดพิจารณาทางเลือกอื่นของ OneNote
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศอื่น
ราคาของ One Note
- รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365 เริ่มต้นที่ $69.99/ปี
การให้คะแนนและรีวิว One Note
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
8. Bear (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนการลดราคาและการจัดรูปแบบบันทึกที่สวยงาม)
Bear เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้พื้นฐาน Markdown ซึ่งช่วยให้คุณจัดรูปแบบและจัดระเบียบเนื้อหาหลากหลายประเภท—ข้อความ รูปภาพ ตาราง และรายการสิ่งที่ต้องทำ—ภายในบันทึกเดียว ขณะนี้แอปมีให้บริการสำหรับผู้ใช้ iOS เท่านั้น
การอัปเกรดเป็น Bear PRO จะปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การค้นหาด้วย OCR และความสามารถในการส่งออกบันทึกในรูปแบบต่างๆ (PDF, HTML, DOCX และ JPG) คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบประสบการณ์การจดบันทึกที่มีความสมบูรณ์และหลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- จัดรูปแบบโน้ตได้อย่างง่ายดายด้วย Markdown ที่เรียบง่าย
- จัดระเบียบเนื้อหาด้วยระบบแท็กที่ยืดหยุ่น
- เน้นที่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวในแต่ละครั้งด้วยฟังก์ชันการพับ ซ่อนส่วนที่เหลือ
- ปรับแต่งแอปด้วยธีมที่สวยงามหลากหลาย
ข้อจำกัดของหมี
- เวอร์ชันฟรีของ Bear ไม่ซิงค์โน้ต ดังนั้นคุณสามารถใช้แอปได้เพียงบนอุปกรณ์เดียว
การตั้งราคาแบบหมี
- ฟรี
- Bear Pro: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบมินิมอลพร้อมการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม)
Simplenote เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งสามารถ ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Android, iOS, Mac, Windows, Linux และเว็บเบราว์เซอร์ บันทึกจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ จึงไม่จำเป็นต้องซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง
ฟีเจอร์ประวัติเวอร์ชันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณอัปเดตบันทึกที่มีรายละเอียดบ่อยครั้งด้วยเนื้อหาใหม่ แต่ต้องการเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้า Simplenote จะเก็บสำรองทุกการเปลี่ยนแปลงไว้ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูบันทึกย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นวัน สัปดาห์ หรือแม้แต่เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าหน้าตาจะคล้ายกับ Apple Notes แต่ไม่สามารถเพิ่มรูปภาพหรือภาพวาดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- จัดระเบียบบันทึกด้วยแท็กและใช้การค้นหาทันทีเพื่อเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว
- ร่วมมือกันโดยการแชร์รายการ โพสต์คำแนะนำ หรือเผยแพร่บันทึกออนไลน์
- สร้าง, ดูตัวอย่าง, และเผยแพร่บันทึกโดยใช้รูปแบบมาร์กดาวน์
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ไม่รองรับการแทรกตาราง
- รองรับเฉพาะบันทึกข้อความเท่านั้น ไม่รองรับรูปภาพหรือกราฟ
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Goodnotes (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วยลายมือดิจิทัลและการจดบันทึกทางวิชาการ)
GoodNotes ทำงานคล้ายกับ Notability แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ฟังก์ชันการออกแบบขั้นสูงช่วยให้สามารถจัดระเบียบและปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถ เลือกจากรูปแบบและเทมเพลตบันทึกที่มีอยู่ในตัว หรือนำเข้าของคุณเองได้
รองรับการพิมพ์, การเขียนด้วยปากกา, การบันทึกคำอธิบายในไฟล์ PDF, และเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ถนัดมือซ้าย. นอกจากนี้, GoodNotes ยังสามารถแปลงข้อความที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความที่พิมพ์ได้ และรองรับปากกาหลากหลายรุ่น รวมถึงตัวเลือกที่มากกว่า Apple Pencil.
เครื่องมือจดจำรูปร่างจะแก้ไขรูปร่างโดยอัตโนมัติและรับรองความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังช่วยในการขีดเส้นใต้และเน้นข้อความ ทำให้คำอธิบายประกอบสะอาดและอ่านง่าย ฟังก์ชันการทำงานหลายหน้าต่างช่วยให้คุณสามารถทำงานบนแท็บต่างๆ ได้พร้อมกันโดยใช้มุมมองแบบแบ่งหน้าจอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Goodnotes
- มอบประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดีด้วยการรองรับสไตลัสขั้นสูง
- เสนอเครื่องมือการจัดการที่แข็งแกร่ง เช่น สมุดบันทึก, แฟ้ม, และแท็ก
- เปิดใช้งานการใส่คำอธิบายประกอบและการทำเครื่องหมายในเอกสาร PDF เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขที่ง่ายดาย
- ปรับรูปทรงโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการวาดภาพเรียบร้อยและแม่นยำ
- อนุญาตให้ทำงานกับเอกสารหลายฉบับพร้อมกันได้ด้วยการรองรับหลายหน้าต่าง
ข้อจำกัดของ Goodnotes
- ไม่มีแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกันบน Windows หรือ Linux ที่อนุญาตให้คุณดูบันทึกที่บันทึกไว้บน iPad ในลักษณะที่ซิงโครไนซ์
- ฟังก์ชันการบันทึกเสียงมีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
ราคาของ Goodnotes
- ฟรี
- Apple: $9.99/ปี หรือซื้อครั้งเดียว $29.99
- Android และ Windows: $6.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ Goodnotes
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
11. หมึก (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกทางวิชาการและการทำงานในโรงเรียน)
Squid เป็นแอปจดบันทึกอเนกประสงค์ที่มอบประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่เป็นธรรมชาติ เน้นที่หมึกดิจิทัลและการจดจำลายมือ ทำให้คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF รูปภาพ และเอกสารอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถ เพิ่มบันทึก ข้อความเน้น และภาพวาดลงในไฟล์ของคุณได้โดยตรง
สำหรับการจัดระเบียบ แอปนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกและภาพวาดของคุณเป็นชั้นแยกต่างหาก ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและจัดเรียงองค์ประกอบใหม่ เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ส่งออกข้อความและภาพวาดในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, รูปภาพ และข้อความ
Squid รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
คุณสมบัติเด่นของปลาหมึก:
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อกระบวนการจดบันทึกดิจิทัลที่รวดเร็วขึ้น
- ปรับแต่งลักษณะของบันทึกและภาพวาดของคุณด้วยสีปากกา ความหนา และรูปแบบที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อนำเข้าและส่งออกบันทึกและภาพวาด
ข้อจำกัดของปลาหมึก
- แม้ว่า Squid จะมีคุณสมบัติการแก้ไขข้อความพื้นฐาน แต่อาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับแอปพลิเคชันประมวลผลคำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
การกำหนดราคาปลาหมึก
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวหมึก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
จัดระเบียบบันทึกได้อย่างง่ายดายด้วย Clickup
แอปส่วนใหญ่ที่เราทดสอบและคัดเลือกสามารถจัดการการจดบันทึกและการค้นหาพื้นฐานได้ดี; มีเพียงบางแอปเท่านั้นที่มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการงานและโครงการ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้แอปจดบันทึกหลายตัวมักทำให้พื้นที่ทำงานดิจิทัลรกและสร้างความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น กุญแจสำคัญคือการเลือกแอปที่มีความหลากหลายและสามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านี้
มันทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นเอกสาร, โน้ตแพด, และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน. ความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ของมันช่วยให้การเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น, ค้นหาบันทึกเก่า, และถอดเสียงบันทึกเสียง. เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้รายการงานเป็นระเบียบและสนับสนุนการร่วมมือกับทีมข้ามสายงาน.
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้ และเพลิดเพลินกับประสบการณ์การจดบันทึกที่ราบรื่น