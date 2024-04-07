Google Keep vs Evernote: รีวิวปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

ยอมรับเถอะ เราทุกคนต้องการบันทึก 📝
ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรามี รายการของชำที่เราเขียนไว้ หรือแม้แต่ลิสต์ซีรีส์ใน Netflix ที่อยากดูรวดเดียวจบ พวกเราทุกคนต่างก็รักและพบว่าโน้ตต่าง ๆ มีประโยชน์เสมอ
อย่างไรก็ตาม เราควรติดตามทั้งหมดนี้อย่างไรและที่ไหน?
บางคนกล่าวว่า Google Keepเป็นกระดานข่าวดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจดบันทึก ในขณะที่บางคนยืนยันว่า Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่ครอบคลุมมากกว่าพร้อมฟีเจอร์การจัดการงานที่เรียบง่าย
แต่เมื่อคุณทำการเปรียบเทียบ Evernote กับ Google Keep อย่างละเอียด คุณจะพบว่าทั้งสองแอปจดบันทึกนี้ต่างก็แข่งขันกันอย่างสูสี
แล้วตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออะไร?
ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกสิ่งที่ถูกต้องอาจยากพอๆ กับการเลือกข้างระหว่างไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกา 🙆
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Google Keep กับ Evernote อย่างละเอียด พร้อมแนะนำทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสองแอป
มาดูกันว่าแอปไหนจะช่วยให้คุณเล่นโน้ตได้ถูกต้อง!
Google Keep คืออะไร?
Google Keep เชื่อในการรักษาสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบง่าย ตรงไปตรงมา และน้อยแต่มากเหมือนกับกระดาษโน้ตติดผนัง มันช่วยให้คุณบันทึกข้อความได้ทันที ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้บนหน้าจอหลักของโทรศัพท์โดยการเพิ่มวิดเจ็ต
เคยมีไอเดียเจ๋ง ๆ โผล่ขึ้นมาในหัวแล้วหายไปตอนถึงโต๊ะทำงานบ้างไหม? ไม่ต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไป!
ด้วย Google Keep คุณสามารถบันทึกเสียงโน้ตในแอป Android หรือแอป iOS ของคุณ และเข้าถึงโน้ตที่ถูกถอดเสียงในภายหลังบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อแก้ไขได้
1. บันทึกที่มีรหัสสี
ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Keep คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงและคงไว้ซึ่งสีสัน!
บันทึกที่มีรหัสสีของ Google Keep ช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับรายการที่ต้องทำของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สีแดงสำหรับแผนวันอาทิตย์และสีน้ำเงินสำหรับงานวันจันทร์ #MondayBlues.
2. การแจ้งเตือน
Google Keepยังช่วยให้คุณเพิ่มการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ iOS หรือ Android ของคุณได้ด้วย เพื่อไม่ให้วันของคุณพังเพราะความจำสั้นเหมือนปลาทอง
นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากสถานที่ที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนว่า 'ตื่นตัวสำหรับการประชุมเวลา 10 โมงเช้า' เมื่อมาถึงที่ทำงาน และ 'ซื้ออาหารสุนัข' ระหว่างทางกลับบ้าน
3. ความสะดวกในการใช้งาน
หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐาน Keep คือแอปที่เหมาะสำหรับคุณ
บันทึกใด ๆ ที่คุณทำในแอปมือถือของคุณ (อุปกรณ์ Android และ Apple) จะได้รับการอัปเดตทันทีในแอปเดสก์ท็อปของคุณ (Windows, Linus, Mac) ด้วยเช่นกัน และเนื่องจาก Google Keep ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Google อื่น ๆ ทั้งหมด คุณจึงสามารถดูบันทึก Google Keep ของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก Gmail
4. ตัวเลือกการจดบันทึกที่หลากหลาย
ชอบวาดเล่นหรือร่างภาพระหว่างประชุมยาว ๆ ที่น่าเบื่อไหม?
Google Keep สามารถเปลี่ยนความหลงใหลของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มากขึ้นได้
ระบบ AI ของมันสามารถช่วยให้การวาดรูปของคุณค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณวาดสนามแบดมินตันและลูกขนไก่ คุณสามารถค้นหาภาพวาดของคุณได้โดยการพิมพ์คำค้นหาเหล่านี้ลงในแถบค้นหา
นอกจากนี้ยังสามารถถอดความบันทึกของคุณจากกระดาษเป็นบันทึกดิจิทัลได้อีกด้วย คุณเพียงแค่ถ่ายรูปบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแล้วรอให้ระบบจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ของ Keep สแกนรูปภาพเพื่อค้นหาคำ
Evernote คืออะไร?
Evernote ช่วยให้คุณเขียนบันทึกอย่างละเอียดและบันทึกมัลติมีเดียหลายประเภทได้
จากไฟล์ PDF ไปจนถึงการนำเสนอออนไลน์ และเอกสารความต้องการหลายแผ่นสำหรับงานเดียว แอปเว็บ Evernote สามารถจัดการได้เกือบทุกอย่างที่งานของคุณโยนใส่คุณ!
ไม่แปลกใจเลยที่มันถูกเปรียบเทียบกับแอปเปิลเพจส์และไมโครซอฟต์เวิร์ด
และหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถืออยู่กับตัว คุณสามารถเข้าถึง Evernote ได้เช่นกันผ่านแอป Chrome หรือผ่าน iPad ของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้ด้วยฟีเจอร์สแกนเอกสารของเครื่องนี้ วิธีนี้ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบเชียบเหมือนตัว "G" ในลาซานญา และแอบถ่ายสูตรลาซานญาสุดลับของเพื่อนร่วมงานที่คุณรู้ว่าพวกเขาไม่ยอมบอกใครได้อย่างแนบเนียน
1. การจัดรูปแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เราทุกคนไม่ชอบที่จะทำให้เอกสารของเราดูน่าสนใจด้วยสีสัน (โดยเฉพาะเมื่อมันขาดบริบท) ใช่ไหม?
ด้วย Evernote คุณสามารถทำได้เช่นนั้น
โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ทรงพลังของ Evernote ช่วยให้คุณสามารถเน้นจุดสำคัญที่ต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณได้ และคุณสามารถใช้ฟอนต์ที่สวยงามเพื่อให้คำขวัญของคุณโดดเด่นได้
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มตารางและรับตัวเลือกการขึ้นต้นและลงท้ายได้ ที่จริงแล้ว คุณสมบัตินี้ทำให้ Evernote เป็นคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมของ Apple Notes
2. เว็บคลิปเปอร์
เครื่องมือขยายเว็บคลิปเปอร์ใน Evernote ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณสะดวกสบายมากขึ้น และให้คุณบันทึกข้อความทั้งหมด, รูปภาพ, และไฟล์ PDF ได้เพียงคลิกเดียว
เหมาะมากสำหรับการจับภาพหน้าจอจากคอลัมน์ธุรกิจเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง และนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ในประโยคเปิดของงานนำเสนอของคุณ หรือเมื่อคุณได้รับรางวัล 'พนักงานยอดเยี่ยมประจำเดือน'
ปส์ส... คลิปดิจิทัลเหล่านี้ดีกว่าการพลิกหน้าสมุดโน้ตเพื่อหาคำที่คุณเรียนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วมาก
3. ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
Evernote ถูกจัดเรียงเหมือนโฟลเดอร์ของบันทึก คุณสามารถกรองบันทึกทั้งหมดของคุณตามแท็กเฉพาะเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกของคุณตามวันที่เริ่มต้นหรือตามลำดับตัวอักษรได้
4. คีย์ลัด
คีย์ลัดของ Evernote สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการใช้เมาส์ที่ต้องคลิกซ้ำๆ ทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง 😅
ด้วยการใช้คีย์บอร์ดชอร์ตคัต คุณสามารถเข้าถึงทุกประเภทของโน้ตและสมุดบันทึกได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีเวลาว่างในสมองสำหรับงานอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบการอัปเดตงานล่าสุด (หรืออัปเดตสตอรี่ในอินสตาแกรม)
กำลังสงสัยว่า Evernote ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณอยู่หรือไม่?
ดูรีวิว Evernote นี้พร้อมทางเลือกอื่น ๆเช่นOneNote, Dropbox และอื่น ๆ อีกมากมาย!
Google Keep เทียบกับ Evernote
ทั้ง Google Keep และ Evernote เป็นแอปจดบันทึกยอดนิยมที่สามารถช่วยให้ชีวิตของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น
ตั้งแต่การให้คุณบันทึกหน้าเว็บที่เลือกด้วยเว็บคลิปเปอร์ ไปจนถึงการเสนอส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับบันทึกภาพหรือบทความ ทั้งสองมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันมากมาย!
แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคืออะไร?
คุณจะเห็น 👀
นี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Evernote กับ Google Keep โดยเน้นที่ความแตกต่างที่สำคัญ
1. การบันทึกข้อมูล
จากการรวบรวมบันทึกการประชุมกับลูกค้าไปจนถึงการจดรายการของใช้ในครัว การจดบันทึกเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ
แต่แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำเหล่านี้สามารถช่วยประหยัดเวลา (และสุขภาพจิต) ของคุณได้ นี่คือวิธีการ:
Google Keep
ด้วย Google Keep คุณสามารถเริ่มรายการใหม่ เพิ่มรูปภาพใหม่ และบันทึกเสียงโน้ตได้ (เมื่อคุณขี้เกียจพิมพ์)
คุณยังสามารถเพิ่มแท็กที่กำหนดเองลงในบันทึกของคุณ และเก็บถาวรหรือลบบันทึกเก่าได้
มันก้าวไปอีกขั้นโดยให้คุณจัดเรียงรายการที่ต้องทำของคุณเป็นสองประเภท: บันทึกและตัวเตือน
อย่างไรก็ตาม แอปนี้ไม่รองรับการจัดรูปแบบข้อความ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้ฟอนต์เริ่มต้นของพวกเขาเท่านั้น
ปัญหาคืออะไร?
แม้แต่ไอเดียที่ดีที่สุดของคุณก็อาจไม่ได้รับความสนใจ เพราะคุณถูกจำกัดอยู่แค่ฟอนต์ที่น่าเบื่อและการจัดรูปแบบพื้นฐาน 😑
โบนัส:แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Apple
เอเวอร์โน้ต
Evernote มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจดบันทึก: ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF, แนบวิดีโอจาก YouTube หรือบันทึกเสียง และปรับแต่งบันทึกของคุณด้วยการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบภายในสมุดบันทึก และคุณสามารถรวมบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้ แอปนี้ยังให้คุณจัดระเบียบบันทึกของคุณตามวันที่ ชื่อเรื่อง หรือแท็กได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บางครั้งฟีเจอร์ที่มากขึ้นก็หมายถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น
เราหมายถึงอะไร?
บางครั้งการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำหรือเพิ่มบันทึกสั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้สมุดบันทึก กองบันทึก หรือแท็กมากมาย การมีฟีเจอร์มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน และพวกเขาอาจต้องเพิ่มบันทึก "เรียนรู้วิธีใช้ Evernote" ลงในรายการสิ่งที่ต้องทำนั้นอีก
2. การร่วมมือ
แอปจดบันทึกแบบร่วมมือกันสามารถช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
ด้วยวิธีนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต้องทำ ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถทราบได้ในเวลาเดียวกัน
Google Keep
การแชร์บันทึกใน Google Keep นั้นง่ายมาก
คุณสามารถแชร์โน้ตใหม่กับใครก็ได้เพียงแค่ป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มันขาดการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามสามารถแก้ไขหรือลบโน้ตของคุณได้
อย่างไรก็ตาม มีวิธีแก้ไขปัญหานี้
ในการเพิ่มการควบคุมสิทธิ์ คุณจะต้องคัดลอกและวางบันทึกของคุณลงในGoogle Docก่อน จากนั้นจึงแชร์ Google Doc โดยใช้การควบคุมสิทธิ์ของ Google Docs
เอเวอร์โน้ต
Evernote ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้โดยการสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
ด้วยวิธีนี้ ผู้ร่วมงานสามารถดูและแก้ไขบันทึกได้
ก่อนที่คุณจะดำเนินการสร้างบัญชี Evernote คุณควรทราบว่าไม่สามารถติดตามประวัติเวอร์ชันหรือกู้คืนบันทึกไปยังเวอร์ชันเก่าได้ในแผนฟรี
นั่นหมายความว่าหากคุณเลือกแผนนี้ จะไม่มีบันทึกของไอเดียดีๆ ที่คุณเคยจดไว้เลย 😭
3. การผสานระบบ
การผสานรวมก็เหมือนกับชามมักกะโรนีชีสที่ดี ยิ่งได้มากก็ยิ่งอร่อย!
ทำไม?
การมีการเข้าถึงการผสานรวมที่หลากหลายหมายความว่าคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้มากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสารในทีมไปจนถึงการจัดการโครงการ
นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณจัดการกับสิ่งที่ต้องทำในลำดับที่ถูกต้องด้วยคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน และคุณสามารถทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยงานที่ทำซ้ำได้.
มาดูกันว่า Google Keep และ Evernote จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเหมือนกับแมคแอนด์ชีสได้หรือไม่
Google Keep
ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google, Keep สามารถผสานการทำงานกับระบบนิเวศของแอป Google ทั้งหมด รวมถึง Google Docs, Drive, Calendar, เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การผสานการทำงานของ Keep จำกัดเฉพาะ Google Apps ทั้งหมดของคุณเท่านั้น
คุณคงต้องบอกลาแอปโปรดที่ไม่ใช่ของ Google ทั้งหมดแล้วล่ะ
ยังรู้สึกว่าเป็นของที่ต้องเก็บไว้อยู่ไหม?
เอเวอร์โน้ต
ความแตกต่างหลักระหว่าง Google Keep และ Evernote คือ Evernote มีการผสานการทำงานอย่างกว้างขวางกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Drive, Slack, Microsoft Teams และ Outlook ในขณะที่ Google Keep สามารถผสานการทำงานได้เฉพาะกับแอปของ Google เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ได้อีกหลายพันแอปผ่าน Zapier
4. การกำหนดราคา
แม้ว่าการมีแอปจดบันทึกที่มีฟีเจอร์มากมายจะยอดเยี่ยม แต่การต้องพยายามเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์เหล่านั้นได้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก!
มันเหมือนกับการค้นหาร้านไอศกรีมที่ดีที่สุดในเมือง แต่กลับพบว่ามันอยู่ไกลจากย่านของคุณมากเกินไป
มาดูกันว่า Google Keep และ Evernote ตรงกับแผนงบประมาณของคุณหรือไม่:
Google Keep
หากคุณมีบัญชี Google แล้ว Google Keep สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีที่คุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลหมด ซึ่งพื้นที่เก็บข้อมูลมีจำกัดที่ 15GB
เอเวอร์โน้ต
แผนฟรีของ Evernote มีคำว่า "ข้อจำกัดมากเกินไป" เขียนอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง
ตัวอย่างเช่น มีขีดจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล 60MB/เดือน และจำกัดการใช้งานเพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น
นอกจากนี้ แผนฟรีไม่มีเทมเพลตที่กำหนดเอง, การจัดการงาน, และการเข้าถึงแบบออฟไลน์บนอุปกรณ์มือถือหรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
นี่คือตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบที่ Evernote นำเสนอ:
- Evernote ฟรี: แท็ก คลิปเว็บ ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์
- แท็ก
- เว็บคลิปเปอร์
- ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์
- Evernote ส่วนบุคคล (8.99 ดอลลาร์/เดือน): ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF บันทึกแบบออฟไลน์สร้างแม่แบบ Evernoteแบบกำหนดเอง
- คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
- บันทึกแบบออฟไลน์
- สร้างแม่แบบ Evernoteแบบกำหนดเอง
- Evernote Professional (10.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): อัปโหลดข้อมูลได้ 20 GB ต่อเดือน การจัดการงาน ส่งออกสมุดบันทึกเป็นไฟล์ PDF
- อัปโหลด 20 GB ต่อเดือน
- การจัดการงาน
- ส่งออกสมุดบันทึกเป็นไฟล์ PDF
- แท็ก
- เว็บคลิปเปอร์
- ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์
- คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
- บันทึกแบบออฟไลน์
- สร้างแม่แบบ Evernoteแบบกำหนดเอง
- อัปโหลด 20 GB ต่อเดือน
- การจัดการงาน
- ส่งออกสมุดบันทึกเป็นไฟล์ PDF
ดูสิ เราเข้าใจ มันยากที่จะเลือกข้างเมื่อพูดถึง Google Keep และ Evernote
แต่อย่ากังวลไป เรามาดูคุณสมบัติเด่นของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจกันดีกว่า
Google Keep เทียบกับ Evernote บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Google Keep กับ Evernote เมื่อคุณค้นหาGoogle Keep กับ Evernote บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าเครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน:
"อย่างที่คนอื่นได้กล่าวไว้ พวกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Evernote เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับ OneNote มากกว่า ส่วน Keep เป็นรูปแบบของกระดาษโน้ตติดหน้าจอ"
กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกแล้วใช่ไหม?
แต่เดี๋ยวก่อน! เรามีทางออกให้คุณ
ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Google Keep กับ Evernote? ขอแนะนำ ClickUp
แอปจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบช่วยให้คุณทำรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหากการจดบันทึกคือพลังวิเศษClickUp ก็คืออาวุธลับของคุณ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจดบันทึกที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ตั้งแต่การพิมพ์รายการงานทั้งหมดไปจนถึงการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ คุณสมบัติที่ทรงพลังของ ClickUp นั้นเหนือกว่า Google Keep และ Evernote อย่างมาก
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp คือแอปจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด:
1. จดบันทึกไอเดียลงในสมุดบันทึกออนไลน์
ใช้ Notepad ของ ClickUp เพื่อเขียนไอเดียใหม่ๆ, รายการงานที่ต้องทำ, เพิ่มการแจ้งเตือน, สร้างรายการตรวจสอบ, และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลฟรีที่คุณสามารถเก็บไอเดียได้ไม่จำกัดและใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อให้รายการที่ต้องทำสำคัญโดดเด่น
นอกจากนี้ส่วนขยาย Google Chrome ของ ClickUpยังช่วยให้คุณบันทึกโน้ตภายใน Chrome ได้อีกด้วย Notepad ของคุณจะปรากฏที่มุมหน้าจอของคุณในทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม และคุณสามารถปิดการใช้งานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
และเพื่อแปลงบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ คุณเพียงแค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- คลิกที่ + ภายในบันทึกหรือที่ตัวเลือกของบันทึก
- เลือก รายการ เพื่อทำการปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานใน ClickUp
และนี่ไง! บันทึกของคุณได้ถูกแปลงเป็นงานให้คุณทำแล้ว
2. คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ClickUp Docsเพื่อจดบันทึกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความจุในการจัดเก็บหรือข้อจำกัดของจำนวนหน้า สร้างหน้าย่อยในเอกสารเพื่อการจัดระเบียบและไม่ต้องกังวลว่าจะหาบันทึกไม่เจออีกต่อไป
ด้วย ClickUp Docs คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของแอปเอกสารเฉพาะทาง พร้อมความสะดวกสบายเหมือนใช้สมุดบันทึก:
- ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อสร้างเอกสารที่มีรายละเอียด
- จัดวางหน้าภายในเอกสารเพื่อสร้างไฟล์ที่ครอบคลุมและมีหลายส่วน
- สร้างความสัมพันธ์ในเอกสารของคุณเพื่อเชื่อมโยงงาน โครงการ และเอกสารอื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงการอัปเดตโครงการให้มีประสิทธิภาพและเก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ส่งออกบันทึกโดยการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF หรือ HTML
การจดบันทึกและเลือกตัวเลือกแบบอักษรใน ClickUp Docs
เริ่มต้นวันทำงานของคุณด้วยจังหวะที่ดี!
ทั้ง Google Keep และ Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม พวกมันมีข้อจำกัดของตัวเอง ซึ่งอาจทำให้ความก้าวหน้าในการทำงานของคุณลดลง
ในด้านหนึ่ง Google Keep ไม่ให้คุณจัดระเบียบโน้ตเป็นโครงสร้างโฟลเดอร์แบบลำดับชั้น และคุณไม่ได้รับตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบ rich text ในทางกลับกัน Evernote มีฟีเจอร์การจดบันทึกและการจัดรูปแบบมากมาย แต่ทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายในราคาพรีเมียม
ดูเหมือนว่าคุณจะเสียเงินหรือฟีเจอร์ไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 🤷♂️
เว้นแต่ว่าคุณจะเลือก ClickUp ซึ่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ!
นี่คือเครื่องมือจดบันทึกที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยคุณในฐานะผู้จดบันทึก, ผู้ติดตามงาน, ผู้จัดการเอกสาร, ผู้เตือนความจำดิจิทัล, และอื่น ๆ อีกมากมาย
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ เพื่อมอบพลังซูเปอร์โน้ตติ้งที่แท้จริงให้กับทีมของคุณ ⚡️