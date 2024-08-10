วิธีการเดินทางเพื่อทำงาน: 20 เคล็ดลับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อประชุมกับลูกค้าคนสำคัญหรือเป็นดิจิทัลโนแมดที่ทำงานจากระยะไกลในเมืองใหม่ ความตื่นเต้นในการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจนั้นน่าตื่นเต้นเสมอ
อย่างไรก็ตาม อาการเจ็ตแล็ก การล่าช้าของเที่ยวบิน สิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และเขตเวลาที่แตกต่างกัน อาจทำให้ความตื่นเต้นนี้ลดลง และทำให้แผนที่วางไว้อย่างดีต้องสะดุด
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และทำให้การเดินทางเพื่อธุรกิจราบรื่นและปราศจากความเครียด? ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีการเดินทางเพื่อทำงาน—และรับมือกับความท้าทายที่น่ารำคาญเหล่านั้นอย่างตรงจุด
อ่านต่อเพื่อรับชุดอุปกรณ์เอาตัวรอดสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ดีที่สุด
8 ความท้าทายทั่วไปในการเดินทางเพื่อทำงาน
นิวยอร์ก โตเกียว และลอนดอน เป็นศูนย์กลางธุรกิจและจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลก อย่างไรก็ตาม หลายคนรู้สึกกังวลเมื่อต้องเดินทางไปเมืองเหล่านี้ หรือแม้แต่เมืองอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือพบปะลูกค้า แม้ว่าการเดินทางเพื่อทำงานจะฟังดูน่าตื่นเต้น แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายบางประการ
มาทำความเข้าใจกันเถอะว่าทำไม
1. ข้อมูลการเดินทางกระจัดกระจาย
การจัดการรายละเอียดการเดินทางอาจกลายเป็นฝันร้ายเมื่อต้องเดินทางเพื่อทำงาน ข้อมูลเที่ยวบินอยู่ในแอปหนึ่ง การจองโรงแรมอยู่ในอีกแอปหนึ่ง และการประชุมอยู่ในปฏิทินหรืออีเมลของคุณ—เป็นเรื่องง่ายที่จะพลาดรายละเอียดสำคัญ ทำให้เกิดความล่าช้าและความเครียดที่ไม่จำเป็น
2. ปัญหาด้านโลจิสติกส์
การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและการค้นหาหลายเว็บไซต์เพื่อหาช่วงเวลาและราคาที่ดีที่สุดอาจใช้เวลามากและเครียด เมื่อคุณมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว การหาเส้นทางและตัวเลือกการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการใช้ความคิด โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การประชุมหรือการสัมมนาที่คุณเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่แรก คืนวันศุกร์
3. การปรับตัวกับความแตกต่างของเขตเวลา
ในขณะที่คุณกำลังผ่อนคลายในคืนวันศุกร์ที่ซิดนีย์ ทีมของคุณที่ซานฟรานซิสโกอาจกำลังอยู่ในช่วงวงจรการนอนหลับลึก REM หลังจากวันพฤหัสบดีที่ยาวนาน ความแตกต่างของเขตเวลาทำให้การนัดหมายประชุม การติดตามเรื่องเร่งด่วน การแบ่งปันข้อมูลสำคัญ และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องยุ่งยาก นอกจากนี้ อาการเจ็ตแล็กยังอาจทำให้คุณไม่สามารถมีสมาธิและมีประสิทธิภาพในการทำงานข้ามทวีปในช่วงไม่กี่วันแรกของการเดินทางเพื่อทำงานได้อีกด้วย
4. การปฏิบัติตามนโยบายการเดินทางของบริษัท
การอ่านเอกสารนโยบายการเดินทางของบริษัทอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนโยบายเหล่านั้นเจาะจงตามภูมิภาคหรือคุณจำเป็นต้องแปลงค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นสกุลเงินอื่น เอกสารนโยบายมักมีความยาว ซับซ้อน และเต็มไปด้วยศัพท์กฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้คุณอยากโยนมันทิ้งไปเสียเลย
5. ความกังวลด้านความปลอดภัย
การเดินทางเพื่อธุรกิจมาพร้อมกับความไม่แน่นอนบางประการ เช่น ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เหตุฉุกเฉิน และภัยคุกคามด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การทำความเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นและการค้นหาบริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ยังสามารถเพิ่มความเครียดได้อีกด้วย
ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นสำหรับผู้หญิง โดย71% ของนักเดินทางธุรกิจหญิงต้องเผชิญกับความกังวลด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
6. การวางแผนต้นทุนและงบประมาณ
เที่ยวบิน, โรงแรม, อาหาร, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สะสมอย่างรวดเร็ว. นอกจากนี้ การติดตามใบเสร็จและตรวจสอบว่าอะไรที่บริษัทคุ้มครองอาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ. ใบเสร็จที่สูญหาย, ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกนโยบาย, หรือเส้นตายการส่งเอกสารที่หมดอายุอาจทำให้แผนการเงินของคุณเสียหายได้.
7. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ทุกประเทศมีความคาดหวังที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพ สิ่งที่ถือว่าสุภาพและให้เกียรติอาจแตกต่างกันอย่างมากจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง การทักทายแบบไม่เป็นทางการในที่หนึ่งอาจถูกมองว่าหยาบคายหรือสนิทสนมเกินไปในที่อื่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่เข้าที่เข้าทางหากคุณไม่เตรียมตัวหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ
8. กระบวนการขอคืนเงินที่ยุ่งยาก
ลองนึกภาพว่าคุณใช้เงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากไปกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจ แต่กลับต้องเผชิญกับกระบวนการเบิกเงินที่ล่าช้า เต็มไปด้วยเอกสารที่สับสนและกำหนดเวลาที่เคร่งครัด ความล่าช้าในการเบิกเงินคืนอาจเกิดขึ้นได้แม้จะมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม ส่งผลให้งบประมาณของคุณเสียไป ความหงุดหงิดเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
ดังที่เราเห็นข้างต้น การเดินทางเพื่อธุรกิจอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้ ข่าวดีก็คือมีวิธีที่จะจัดการกับความวุ่นวายนี้ได้
20 เคล็ดลับในการเดินทางเพื่อทำงาน
1. ทำการค้นคว้า
แม้ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการเดินทางสั้น ๆ ก็ตาม ก็เป็นเรื่องดีที่จะ ค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น, ประเพณี, และมารยาททางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การนำของขวัญไปมอบให้ในระหว่างการประชุมกับลูกค้าอาจถือเป็นการสุภาพในบางประเทศ ขณะที่การแลกเปลี่ยนนามบัตรด้วยสองมืออาจเหมาะสมในบางประเทศ
เรียนรู้คำทักทายเช่น "สวัสดี," "ขอบคุณ," และ "ขอโทษ" ในภาษาท้องถิ่นเพื่อเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรมและช่วยให้การสื่อสารราบรื่นขึ้น ทำการค้นคว้าเส้นทางที่ดีที่สุดและวิธีการเดินทาง เช่น ระบบรถไฟใต้ดินที่กว้างขวางของโตเกียวหรือบริการแท็กซี่ของลอนดอน เพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทางหรือล่าช้าในการเดินทางไปยังการประชุมที่สำคัญ
แทนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้จากสมุดบันทึกดิจิทัลและกระดาษโน้ตต่างๆ การจัดเก็บไว้ในClickUp Docsจะช่วยให้คุณเข้าถึงทุกอย่างได้ในที่เดียวแบบรวมศูนย์ ทุกเมื่อที่ต้องการ
สร้างเอกสารสำหรับการเดินทางของคุณ ใช้หัวข้อ หัวข้อย่อย หน้าย่อย แบนเนอร์สีสันสดใส และข้อความเน้นเพื่อจัดระเบียบข้อมูล เช่น:
- รายละเอียดเที่ยวบิน
- การจองที่พัก
- กำหนดการเดินทางรายวัน
- แผนการขนส่ง
- แผนที่และเส้นทาง
- คำแนะนำร้านอาหาร
เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, ไฟล์, และรายการตรวจสอบลงในรายการของคุณเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในที่เดียว
2. สร้างแผนการเดินทางอย่างละเอียด
การวางแผนสำหรับการเดินทางไปทำงานในขณะที่ต้องรับผิดชอบงานประจำเต็มเวลาอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนคุณสามารถสร้างกำหนดการโดยละเอียด ซึ่งรวมถึง:
- กำหนดการประชุม สถานที่ และสิ่งที่ต้องเตรียม
- เวลาเดินทางระหว่างสถานที่ทำงานต่างๆ—วิธีการที่คุณจะเดินทางไปที่นั่นและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
- กิจกรรมส่วนตัว เช่น งานสร้างเครือข่ายหรือการพบปะเพื่อน
- เวลาว่างสำหรับการท่องเที่ยวและสำรวจสถานที่ใหม่ ๆ
การวางแผนล่วงหน้าสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความเครียดและการล่าช้าในนาทีสุดท้ายได้ คุณสามารถใช้แอปจดบันทึกดิจิทัลหรือแอปปฏิทินเพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์แม่แบบ ClickUp Travel Plannerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และแชร์ตารางเวลาของคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างถูกบันทึกไว้และทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ เครื่องมือวางแผนการเดินทางด้วย AI เพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งช่วยรองรับการท่องเที่ยวชมสถานที่และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมในทริปทำงานของคุณ
3. จองที่พักอย่างชาญฉลาด
ด้วยตารางเวลาที่แน่นและหลายการประชุม การเลือกที่พักที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความเครียดได้ การจองที่พักใกล้กับสำนักงานของลูกค้าหรือศูนย์การประชุมของคุณ หมายถึงการกังวลเรื่องการจราจรหรือความล่าช้าในการเดินทางน้อยลง และความสงบที่เกิดจากการรู้ว่าคุณจะเข้าร่วมประชุมตรงเวลาและรู้สึกสดชื่น
นอกจากนี้ ควรพิจารณาโรงแรมที่เน้นธุรกิจพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Wi-Fi ฟรี ห้องประชุม และอาหารเช้าแบบเช้าตรู่ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์การเดินทางโดยรวมของคุณได้
4. จัดกระเป๋าอย่างมีประสิทธิภาพ
การลืมของสำคัญในการเดินทางเพื่อทำงานอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ควรจัดทำรายการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องเตรียม ซึ่งควรรวมถึงเอกสารงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน และของใช้ส่วนตัว
แนะนำให้จัดเสื้อผ้าให้น้อยแต่หลากหลาย หรือที่เรียกว่าแคปซูลวอร์ดrobe เพื่อสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ชุดได้หลากหลายและลดน้ำหนักกระเป๋า อย่าลืมนำที่ชาร์จแบบพกพาและอะแดปเตอร์สำหรับประเทศที่คุณจะไปเยือนไปด้วย
นอกจากนี้ ควรพิจารณาสภาพอากาศและระเบียบการแต่งกายเพื่อดูเป็นมืออาชีพและหลีกเลี่ยงการช้อปปิ้งในนาทีสุดท้าย คุณยังสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อ สร้างและจัดการรายการของที่ต้องแพ็ค ทำให้คุณสามารถตรวจสอบรายการที่เตรียมแล้วได้ทีละรายการ
สร้างรายการบรรจุภัณฑ์โดยใช้ ClickUp Tasks:
- สร้างรายการใหม่ชื่อ "รายการจัดกระเป๋า"
- แต่ละสิ่งที่คุณต้องแพ็คกลายเป็นงานแยกต่างหาก
- ใช้ subtasks สำหรับหมวดหมู่รายการบรรจุภัณฑ์ เช่น "เสื้อผ้า," "ของใช้ส่วนตัว," "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์," เป็นต้น
- กำหนดวันครบกำหนดหรือระดับความสำคัญให้กับรายการต่างๆ ตามความสำคัญ
- ขณะที่คุณจัดเก็บสิ่งของแต่ละชิ้น ให้ทำเครื่องหมายว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์
สำหรับการจัดระเบียบแบบภาพ ให้ใช้มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่รายการเป็น "ต้องแพ็ก," "แพ็กแล้ว," หรือ "ต้องซื้อ." วิธีการนี้ช่วยให้กระบวนการแพ็กของเป็นระบบและครอบคลุม ลดความเสี่ยงของการลืมสิ่งของที่จำเป็น.
5. ใช้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับองค์กร
ต้องการอัตราค่าเดินทางสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดและการช่วยเหลือด้านการเดินทางจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่? บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับองค์กรสามารถช่วยคุณได้
หน่วยงานเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับสายการบิน โรงแรม และผู้ให้บริการอื่นๆ และเจรจาต่อรองอัตราที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีกว่าสำหรับคุณและบริษัทของคุณ พวกเขายัง รับประกันว่าการจองของคุณเป็นไปตามนโยบายการเดินทางของบริษัท ช่วยประหยัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในกรณีที่มีการขัดข้องในการเดินทาง เช่น การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หน่วยงานเหล่านี้จะดูแลการจองเที่ยวบินใหม่และจัดหาที่พักทางเลือกให้ ด้วยการใช้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับองค์กรในการจัดการความต้องการในการเดินทางของคุณ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของการเดินทางเพื่อทำงานของคุณแทนที่จะกังวลเรื่องโลจิสติกส์
6. พกทั้งเงินสดและบัตร
หนึ่งในเคล็ดลับการเดินทางเพื่อทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการ กระจายตัวเลือกการชำระเงินของคุณ เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
แม้ว่าบัตรเครดิตจะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายสถานที่และให้ความปลอดภัย แต่การมีเงินสกุลท้องถิ่นติดตัวไว้บ้างก็มีประโยชน์สำหรับการซื้อของเล็กๆ น้อยๆ การให้ทิป หรือในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
นอกจากนี้ แจ้งธนาคารของคุณเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ดของคุณถูกทำเครื่องหมายว่ามีการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยในบัญชีธนาคารของคุณ. นอกจากนี้ เลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับการเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย.
7. ใช้ประโยชน์จากรางวัลการเดินทาง
การเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนหรือโปรแกรมสมาชิกของสายการบินและโรงแรมจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณอย่างมาก โดยมอบโอกาสในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับการอัปเกรดห้องพัก การเข้าพักฟรี หรือตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ การเลือกใช้บริการสายการบินหรือเครือโรงแรมเดิม สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณ จะทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการพิเศษที่หาได้ยาก
โปรแกรมบางแห่งยังมีสิทธิพิเศษ เช่น การขึ้นเครื่องก่อนหรือการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบินฟรี เพื่อทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
8. ติดตามค่าใช้จ่าย
การคืนเงินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการติดตามค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
ดังนั้น ให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการบันทึกค่าใช้จ่ายขณะเดินทางและสแกนใบเสร็จเพื่อความสะดวกในการเก็บบันทึก บางแอปยังสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีของบริษัทคุณ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นเรื่องง่าย ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายค่าใช้จ่ายของบริษัทคุณให้ชัดเจนเพื่อให้การเรียกร้องค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ยุ่งยาก
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ที่นี่ เป็นเครื่องมือการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณบันทึกและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย กำหนดขีดจำกัดงบประมาณ และวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายผ่านรายงานที่ครอบคลุม
มันสามารถช่วยคุณ:
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรูปแบบมาตรฐาน
- หลีกเลี่ยงการติดตามค่าใช้จ่ายด้วยตนเองโดยการเพิ่มสำเนาสแกนลงในรายการของคุณ
- ทบทวนรูปแบบการใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดการเดินทางและปรับปรุงสำหรับครั้งต่อไป
9. ใช้แอปพลิเคชันจัดการการเดินทาง
แอปจัดการการเดินทางรวบรวมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมอัปเดตสถานะเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงประตูขึ้นเครื่อง และสภาพอากาศในท้องถิ่นแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงแผนการเดินทางแบบออฟไลน์ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีค่าอย่างยิ่ง ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดแม้ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี
แอปเหล่านี้ยังช่วยจัดเก็บเอกสารสำคัญในรูปแบบดิจิทัล เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า และรายละเอียดประกันภัย เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับการเดินทางของคุณ
คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อ วางแผนแต่ละวันของการเดินทางของคุณได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เที่ยวบินไปจนถึงการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีกำหนดการเดินทางที่เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่นเพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมและกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ ใช้ClickUp Remindersเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันเดินทางของคุณ รวมถึงเวลาเช็คอิน การแจ้งเตือนการออกเดินทาง และการประชุมที่กำลังจะมาถึง
อ่านเพิ่มเติม: 15 เครื่องมือจัดการเวลาที่ดีที่สุดในปี 2024
10. เช็คอินล่วงหน้า
คิวที่ยาวที่เคาน์เตอร์เช็คอินในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจทำให้ตารางเวลาและการประชุมของคุณถูกรบกวนได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบ สายการบินส่วนใหญ่จึงมีบริการ เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพวกเขา ทำให้คุณสามารถไปยังจุดตรวจความปลอดภัยได้โดยตรงพร้อมบัตรขึ้นเครื่องดิจิทัลของคุณ
สายการบินบางแห่งยังให้บริการขึ้นเครื่องก่อนแก่ผู้ที่เช็คอินล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมง เพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11. ทำความเข้าใจนโยบายการเดินทางขององค์กร
การทบทวนและปฏิบัติตามนโยบายการเดินทางของบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง วิธีการจำกัดค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการปฏิบัติตามความคาดหวัง จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อทำงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัดเวลา และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขอเบิกค่าใช้จ่าย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถเก็บรายละเอียดของนโยบายไว้ในเทมเพลต ClickUp Travel Planner หรือใน ClickUp Docs เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงขณะเดินทาง หากมีส่วนใดของนโยบายที่ไม่ชัดเจน อย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนกการเดินทางของคุณเพื่อขอคำชี้แจงและวางแผนได้อย่างราบรื่น
12. มีความยืดหยุ่น
แม้จะมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ความล่าช้าของเที่ยวบินที่ไม่คาดคิดหรือการยกเลิกการประชุมกะทันหันอาจทำให้การเดินทางเพื่อธุรกิจเกิดความวุ่นวายได้
ดังนั้น เตรียมแผนสำรอง ไว้ให้พร้อม เช่น เส้นทางเดินทางสำรองหรือติดต่อผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่ เก็บตารางเวลาของคุณให้ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการล่าช้าของการจราจรหรือสภาพอากาศที่ไม่ดี
นอกจากนี้ การจองการเดินทางในช่วงเช้าตรู่หรือเที่ยวบินตรงยังช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่เกิดจากตารางการเดินทางที่เชื่อมโยงกันอีกด้วย และอย่าลืม แจ้งเพื่อนร่วมงาน และลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางของคุณ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ) และปรับการประชุมให้เหมาะสมตามความจำเป็น
13. รักษาความปลอดภัยขณะเดินทาง
การดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลและดิจิทัลของคุณช่วยให้การเดินทางของคุณปราศจากความเครียดและน่าเพลิดเพลิน
เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดคิด ให้เก็บสิ่งของของคุณไว้ใกล้ตัวและระวังตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสถานที่ที่พลุกพล่านหรือไม่คุ้นเคย เมื่อใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ ซึ่งมักไม่มีการรักษาความปลอดภัย ให้พยายามใช้ VPN (Virtual Private Network) เพื่อ ปกป้องข้อมูลของคุณ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลบริษัทหรือลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลทางการเงิน
นอกจากนี้ ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สำหรับเดินทางหรือเข็มขัดเก็บเงินเพื่อเก็บเอกสารสำคัญและของมีค่าของคุณให้ปลอดภัย
14. เอาชนะอาการเจ็ตแล็ก
พยายามมาถึงจุดหมายปลายทางก่อนวันประชุมหรือกิจกรรมสำคัญหนึ่งวันหรือสองวัน เพื่อปรับตัวและลดความเครียดจากอาการเจ็ตแล็ก ใช้เวลาสักพักในการปรับตัว กับสภาพแวดล้อมและเขตเวลาใหม่
แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยปรับนาฬิกาชีวิตของคุณให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวสำหรับการประชุมทางธุรกิจของคุณ
15. กำหนดขอบเขต
การเดินทางไปทำงานอาจรู้สึกเหมือนการทรงตัวบนเชือกเส้นเล็ก แต่การกำหนดขอบเขตสามารถช่วยให้การเดินทางเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและสมดุลได้
มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถช่วยคุณ กำหนดเวลาทำงานและแชร์เวลาว่างของคุณ กับเพื่อนร่วมงานได้ นอกจากนี้ การปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและการแยกอุปกรณ์ทำงานและส่วนตัวออกจากกันยังช่วยให้คุณมีสมาธิและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างดี
คุณยังสามารถกำหนดพื้นที่ทำงานเฉพาะเพื่อสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการทำงานและการพักผ่อนได้อีกด้วย เมื่อคุณออกจากพื้นที่ทำงานนั้นแล้ว พยายามตัดเรื่องงานออกไปและใช้เวลาทำกิจกรรมที่ให้ความสงบและความเพลิดเพลินแก่คุณ
สุดท้าย อย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกาย และพักผ่อนเป็นระยะเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า
16. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการเดินทาง
ก่อนออกเดินทาง ให้ระบุงานสำคัญที่ต้องทำและวางแผนจัดการงานเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการเดินทางทำงาน อย่าลืมนำของจำเป็น เช่น แล็ปท็อป ที่ชาร์จพกพา และฮอตสปอต Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ ใช้เวลาเดินทาง เช่น การบินหรือการนั่งรถไฟ เพื่อติดตามอีเมล ทบทวนเอกสาร หรือวางแผนขั้นตอนต่อไปของคุณ พิจารณาใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
อ่านเพิ่มเติม: 15 เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
17. รักษาสุขภาพให้ดี
การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงระหว่างการเดินทางเพื่อทำงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ยึดมั่นในอาหารที่สมดุล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ และเตรียมชุดปฐมพยาบาลที่มียาจำเป็น วิตามิน และยากันยุง ติดตัวไว้ ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ และรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอิ่มท้องที่สนามบินและโรงแรม
พยายามอย่าข้ามมื้ออาหารแม้ว่าคุณจะมีตารางงานที่ยุ่ง และหากคุณมีกระเพาะอาหารที่บอบบาง ควรรับประทานอาหารที่คุ้นเคยในระหว่างการเดินทางธุรกิจ
คุณยังสามารถใช้ห้องออกกำลังกายของโรงแรม เดินเร็วระหว่างประชุม หรือออกกำลังกายเบาๆ ในห้องพักเพื่อรักษาความกระฉับกระเฉงได้เช่นกัน
18. ติดต่อกันอยู่เสมอ
การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าในขณะที่คุณอยู่ห่างจากสำนักงานที่บ้านนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ใช้เครื่องมือเช่น Slack, Zoom หรือ Microsoft Teams สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การโทรผ่านวิดีโอ และการแชร์ไฟล์เพื่อให้คุณอยู่ในวงข้อมูลแม้จะอยู่ห่างไกล
นอกจากนี้ โปรดคำนึงถึงเขตเวลาที่แตกต่างกันเมื่อกำหนดเวลาประชุม ส่งการอัปเดตความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความโปร่งใส และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ที่ทำงาน ให้ใช้ClickUp Chat Viewสำหรับการสื่อสารที่สม่ำเสมอ มันรวมการหารือเกี่ยวกับโครงการและการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันไว้ที่เดียว ทำให้การประสานงานข้ามเขตเวลาง่ายขึ้น และทำให้ทีมระยะไกลของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
19. จัดสรรเวลาสำหรับความสนุกสนาน
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการไปเยือนสถานที่สวยงามแล้วได้เห็นแค่ภายในห้องประชุม
แทนที่จะทำเช่นนั้น ลองใช้ช่วงเวลาว่างของคุณเพื่อ สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ลองชิมอาหารท้องถิ่น หรือเดินเล่นผ่อนคลายในสวนสาธารณะใกล้เคียงหรือตลาดที่คึกคัก ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีเรื่องพูดคุยที่ดีสำหรับการพบปะกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน
วางแผนกิจกรรมเหล่านี้ตามจำนวนวันหยุดที่คุณมี หรือใช้ประโยชน์จากวันหยุดยาวเพื่อให้ไม่กระทบกับหน้าที่การงานของคุณ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากต้องการค้นหาข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมสนุกๆ ในสถานที่ใหม่ คุณสามารถใช้แอปต่างๆ เช่น Tripadvisor, GetYourGuide, Klook เป็นต้น คุณสามารถค้นหาทัวร์และประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสม ตารางกิจกรรม และเทศกาลท้องถิ่นหรือการพบปะสังสรรค์ในช่วงวันหยุดของคุณได้
20. บันทึกประสบการณ์ของคุณ
เบื่อกับการเจออุปสรรคเดิมๆ ในทุกการเดินทางธุรกิจหรือไม่? เริ่มบันทึกการเดินทางของคุณและเปลี่ยนช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นให้กลายเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์สำหรับครั้งต่อไป
จดบันทึกการเดินทาง เพื่อติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุม ปัญหาด้านโลจิสติกส์ เคล็ดลับท้องถิ่น และผู้ติดต่อสำคัญ บันทึกสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผล—ไม่ว่าจะเป็นรายการของใช้ที่เตรียมมาอย่างครบถ้วนหรือโรงแรมที่คุณจะหลีกเลี่ยงในครั้งหน้า คุณยังสามารถแบ่งปันคู่มือนี้กับสมาชิกใหม่ในทีมหรือผู้เดินทางธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์ได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมรายละเอียดการเดินทางของคุณไว้ในที่เดียว เพิ่มข้อมูลที่คุณค้นพบเป็นบันทึกการเดินทางหรือรายการแบบหัวข้อย่อย และจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์การเดินทางเฉพาะทริปนั้นๆ
ทำให้การเดินทางธุรกิจของคุณยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าในรัฐอื่น หรือทำงานจากระยะไกลในเมืองใหม่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางเพื่อทำงานและค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทางได้
มันช่วยให้กระบวนการเดินทางของคุณเป็นระเบียบ ตั้งแต่การสร้างแผนการเดินทางอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตแผนการเดินทาง ไปจนถึงการติดตามค่าใช้จ่ายด้วยเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ มุมมองปฏิทินของ ClickUp จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบถึงสถานะความพร้อมของคุณ และ ClickUp Docs และ Tasks จะช่วยจัดระเบียบและรวมข้อมูลสำคัญไว้ที่เดียว เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอนในการทำงาน
ต้องการควบคุมการวางแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีวันนี้