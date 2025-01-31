บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

การเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย คุณต้องคอยดูแลสเปรดชีต รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจากพนักงาน ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูล และอนุมัติการเบิกคืน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย

ทำไมต้องยุ่งยากกับข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ ในเมื่อคุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยซอฟต์แวร์ จัดการการเดินทางและ ค่าใช้จ่าย?

แทนที่จะต้องเก็บบันทึกใบเสร็จรับเงินจำนวนมากและรายการค่าใช้จ่ายของพนักงานเป็นแถวๆ คุณสามารถสแกนใบเสร็จเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายและทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติผ่านขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้การจัดการการเดินทางขององค์กรเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

มาสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อสนับสนุนความต้องการการเดินทางทางธุรกิจของคุณ พร้อมคุณสมบัติหลักและราคา

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่าย?

ซอฟต์แวร์สำหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายควรช่วยให้การจอง การออกใบแจ้งหนี้ และการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างง่ายดาย ต่อไปนี้คือความสามารถบางประการที่ช่วยให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น:

  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาส่งรายงานค่าใช้จ่ายดิจิทัล มองหาการดูข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้, การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน, และการติดตามแบบเรียลไทม์
  • ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ควรกรอกรายละเอียดธุรกรรมจากบัตรองค์กรโดยอัตโนมัติและคำนวณการคืนเงินค่าใช้จ่าย
  • การจับภาพใบเสร็จดิจิทัล: ควรสามารถดึงข้อมูลจากใบเสร็จดิจิทัลและกรอกข้อมูลลงในช่องค่าใช้จ่ายได้ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • การวิเคราะห์ขั้นสูง: แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดมีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์และจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ความคุ้มค่า: ซอฟต์แวร์ควรมีการกำหนดราคาที่ปรับแต่งได้และสมเหตุสมผลตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดที่สามารถจัดการความต้องการการเดินทางทางธุรกิจของคุณได้ครบวงจร ตั้งแต่การจองการเดินทาง การจัดการค่าใช้จ่าย การติดตามงบประมาณ และการจัดการใบเสร็จ

1. ทราเวลเพิร์ค

TravelPerk
ผ่านทาง TravelP erk

TravelPerk เป็นแพลตฟอร์มที่ให้การจัดการการเดินทางและการรายงานค่าใช้จ่ายอย่างไร้รอยต่อ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การจองการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับการประชุมนอกสถานที่ การจัดการการเดินทาง การจัดการค่าใช้จ่าย และการออกใบแจ้งหนี้แบบรวมศูนย์

ด้วยระบบติดตามการเดินทางที่ติดตั้งไว้ในตัว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามการเดินทางของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ และตรวจสอบว่าพวกเขากำลังปฏิบัติตามนโยบายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อยู่หรือไม่

คุณสมบัติเด่นของ TravelPerk

  • ควบคุมงบประมาณการเดินทางของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแดชบอร์ด TravelPerk แบบโต้ตอบ
  • เพิ่มการผสานการทำงานที่ทรงพลังได้ในคลิกเดียวเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจากที่เดียว
  • ปรับเปลี่ยนการจองของคุณได้ทุกเมื่อด้วย Flexi Perk โซลูชันเพียงหนึ่งแตะเพื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมในอัตราใดก็ได้และยกเลิกได้ทุกเวลา
  • ดูสถานะการเดินทางแบบเรียลไทม์พร้อมแผนที่แบบโต้ตอบ
  • รับข้อมูลเชิงลึกชั้นนำเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนจากการเดินทางเพื่อแนะนำโซลูชันการเดินทางที่ยั่งยืน

ข้อจำกัดของ TravelPerk

  • มีตัวเลือกการจองการเดินทางที่จำกัด
  • ต้องการปรับปรุง UI ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการจองการเดินทาง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถค้นหาโรงแรมได้โดยตรง และจะต้องเลื่อนดูรายการทั้งหมด

ราคาของ TravelPerk

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • พรีเมียม: $99/เดือน+3% ต่อการจอง
  • ข้อดี: $299/เดือน+3% จากการจอง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TravelPerk

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (404 รีวิว)

2. ไฟล์

ไฟล์
ผ่านทาง Fyle

Fyle เป็นโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้กระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกคืนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการกระทบยอดค่าใช้จ่ายจากบัตรองค์กรและการดำเนินการเบิกคืนค่าใช้จ่ายของพนักงาน เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โครงการ และแผนกต่างๆ

คุณสามารถผสานการทำงานของ Fyle กับ NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR และ QuickBooks ได้ แม้ว่า Fyle จะไม่มีฟีเจอร์การจัดการการเดินทาง แต่สามารถผสานการทำงานกับ TravelPerk เพื่อวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงานได้

คุณสมบัติเด่นของ Fyle

  • ใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสนทนาเพื่อรวบรวมรายงานค่าใช้จ่ายดิจิทัลและจับคู่กับรายการธุรกรรมบัตรเครดิต
  • ระบบอัตโนมัติการกรอกแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย, การส่งรายงาน, และการซิงค์ค่าใช้จ่ายไปยังระบบบัญชีของคุณ เช่น Quickbooks, Sage, และ Xero
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเกี่ยวกับข้อมูลการใช้จ่ายของคุณผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและทันสมัย

ข้อจำกัดของไฟล์

  • หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่จำกัดของ Fyle ทำให้ยากต่อการบันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทอย่างถูกต้อง
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

การกำหนดราคาของ Fyle

  • มาตรฐาน: $6. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $11.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Fyle

  • G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (146 รีวิว)

3. WeGoPro (เดิมชื่อ Travelstop)

WeGoPro (เดิมชื่อ Travelstop)
ผ่านทาง WeGoPro (เดิมชื่อ Travelstop)

WeGoPro เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจองและจัดการการเดินทาง รวมถึงการติดตามค่าใช้จ่าย มีสายการบินมากกว่า 800 สายและโรงแรมกว่า 600,000 แห่งให้เลือก เพื่อให้การจองและการควบคุมการเดินทางสำหรับธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ด้วย WeGoPro คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายทั่วทั้งบริษัทบนแดชบอร์ดเดียวแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเก็บบันทึกนโยบายการเดินทางบ่อยครั้งและผู้ละเมิดการปฏิบัติตามนโยบายได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeGoPro

  • ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำเอกสารด้วยตนเองและเร่งการเบิกจ่ายคืนด้วยระบบรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
  • จัดการค่าใช้จ่ายหลายสกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันที เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั่วโลกโดยไม่ล่าช้า
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านมุมมองที่รวมรวมการใช้จ่ายของคุณตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหรือแผนกในที่เดียว
  • ติดตามข้อมูลนักเดินทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ และรับประกันความปลอดภัยพร้อมการสนับสนุนทันทีผ่านแผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ WeGoPro

  • มีตัวเลือกที่พักจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการการเดินทางอื่น ๆ
  • ราคาต่อครั้งการจองที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณการเดินทาง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ WeGoPro

  • มาตรฐาน: $10/การจอง
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ค่าใช้จ่าย: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว WeGoPro

  • G2: 4. 4 /5 (12 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/ 5 (18 รีวิว)

4. Expensify

ผ่านทาง Expensify

Expensify เป็นแอปจัดการค่าใช้จ่ายที่มีการติดตามใบเสร็จรับเงินไม่จำกัด ฟีเจอร์ SmartScan ของแอปจะสแกนใบเสร็จทั้งหมดในคลิกเดียวและอัปโหลดไปยังแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถซิงค์ Expensify กับซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจ, HR, และการเดินทางเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการตรวจสอบทางการเงินง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Expensify

  • บันทึกใบเสร็จทั้งหมดในคลิกเดียวด้วย SmartScan เพื่อนำเข้าค่าใช้จ่ายของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว
  • รับเงินคืนสูงสุด 2% สำหรับบัตร Expensify เมื่อใช้จ่ายเกิน $250,000
  • สร้างกฎค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหมวดหมู่การชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Expensify

  • การส่งรายงานค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับบัตรส่วนตัวและบัตรธุรกิจอาจทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจได้
  • ปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งในกระบวนการสแกนใบเสร็จต้องใช้ความพยายามในการกรอกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย

ราคาของ Expensify

  • เก็บรวบรวม: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ควบคุม: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวใน Expensify

  • G2: 4. 5/5 (5100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)

5. นาวาน

นาวาน
ผ่านทาง Navan

Navan เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายที่รวบรวมรายละเอียดการใช้จ่ายทางธุรกิจจากใบเสร็จรับเงินของพนักงานและค่าใช้จ่ายจากการ์ดธุรกิจ ธุรกิจสามารถจำกัดการใช้บัตรเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินโดยพนักงาน

คุณสามารถใช้ Navan เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเดินทางธุรกิจใน 45 ประเทศและ 25 สกุลเงิน นอกจากนี้ Navan Rewards ยังช่วยให้พนักงานได้รับรางวัลจากการเดินทางของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของนาวาน

  • ติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานด้วยการรายงานและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขั้นสูง
  • รับข้อมูลการปล่อยคาร์บอนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามเป้าหมายการเดินทางอย่างยั่งยืนของคุณ

ข้อจำกัดของนาแวน

  • ทีมสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลาตอบคำขอของคุณนานกว่าปกติ
  • การขาดการรองรับ GPS แบบออฟไลน์ทำให้ยากต่อการบันทึกการเดินทางเมื่อพนักงานเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่มีซิมการ์ดระหว่างประเทศ

ราคาของนาวาน

  • การเติบโต: ฟรี
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของนาวาน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (176 รีวิว)

6. แฮปปี้

ผ่านทางHappay

Happay เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่าย มีโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายที่หลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องมือจองการเดินทางด้วยตนเอง (SBT) สำหรับการจองตั๋วเดินทางและโรงแรมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ Xpendite สำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายจากแหล่งที่มาต่างๆ กว่า 6 แหล่งโดยอัตโนมัติ

โซลูชันการตรวจสอบอัจฉริยะของมันช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุและแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายการเดินทางของพนักงานได้ ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะของ Happay มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายของพนักงาน ช่วยให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายของธุรกิจได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบบัญชีทำให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Happay

  • บรรลุการรายงานค่าใช้จ่ายที่แม่นยำ 100% จากแหล่งข้อมูล 6+ แหล่งด้วย Happay Xpendite
  • ตรวจจับใบเสร็จซ้ำและการละเมิดนโยบายโดยใช้ SmartAudit เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • จัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ Happay พร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดบนเว็บ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ด้วย DeepAnalyze เพื่อการตัดสินใจที่รอบรู้

ข้อจำกัดของ Happay

  • อาจใช้เวลานานและนำไปสู่รายงานที่ผิดพลาด
  • การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลายประเภท โครงการ และสกุลเงินหลายสกุลอาจเป็นเรื่องยาก

ราคาที่คุ้มค่า

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Happay

  • G2: 4. 5/5 (305 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (829 รีวิว)

7. อนุมัติการเบิกจ่าย

อนุมัติการเบิกจ่าย
ผ่านทาง Emทุนการศึกษา รับรอง

Emburse เป็นซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้าง, ส่ง, และอนุมัติค่าใช้จ่าย. นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้การวางแผนการเดินทาง, การปฏิบัติตามนโยบาย, การบันทึกค่าใช้จ่าย, และการรวบรวมข้อมูลวีซ่าและสุขภาพของผู้เดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น.

คุณสามารถตั้งค่าการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่นการส่งรายงานค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จรับเงินที่เป็นเอกสาร

คุณสมบัติเด่นของ Emburse Certify

  • กำหนดเวลาการสร้างรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติด้วย ReportExecutive เพื่อหลีกเลี่ยงงานที่น่าเบื่อของการรายงานด้วยตนเอง
  • ตรวจจับการละเมิดและการซ้ำซ้อนโดยใช้ Embrace Audit เพื่อกระบวนการจัดการการเบิกจ่ายและค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส
  • ขจัดปัญหาคอขวดของกระแสเงินสดด้วยการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับโปรแกรมการเดินทาง
  • ปรับปรุงการตัดสินใจทางการเงินโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรูปแบบการใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ Emburse Certify

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนทำให้ผู้ใช้ใช้งานแอปได้ยาก
  • มันมีคุณสมบัติการผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ Emburse Certify

  • รับรองตอนนี้: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ

ยอมรับการจัดอันดับและรีวิวจาก Certify

  • G2: 4. 5/5 (2035 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1279 รีวิว)

8. SAP Concur

SAP Concur
ผ่านทางSAP Concur

SAP Concur นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย การเดินทาง และใบแจ้งหนี้ โดยเชื่อมต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการออกใบแจ้งหนี้ของพนักงานเข้าไว้ในระบบเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบธุรกรรมและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Concur

  • ระบบจัดการการใช้จ่ายอัตโนมัติด้วย Concur expense และดำเนินการคืนเงินได้รวดเร็วขึ้น
  • วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและระยะเวลาการเคลียร์ใบแจ้งหนี้ด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
  • ทำให้รายละเอียดการเดินทางธุรกิจเป็นระเบียบด้วยการเชื่อมต่อการเดินทาง, ผู้เดินทาง, และกำหนดการเดินทางไว้ในที่เดียวด้วย Concur Travel
  • ระบบอัตโนมัติการประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของ SAP Concur

  • ไม่สามารถแสดงรายงานค่าใช้จ่ายที่มีอายุเกิน 90 วัน
  • มีเวลาการตอบสนองต่อคำขอสนับสนุนที่นาน

ราคาของ SAP Concur

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SAP Concur

  • G2: 4. 0/5 (6000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (2030 รีวิว)

9. ทราเวลแบงก์

ทราเวลแบงค์
ผ่านทาง TravelBank

TravelBank เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการบัตร การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดการการเดินทาง คุณสามารถส่งรายงานค่าใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัล อนุมัติโดยอัตโนมัติ ปรับการใช้จ่ายในการเดินทางให้เหมาะสมที่สุด กระทบยอดธุรกรรมบัตรองค์กร และรับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย TravelBank

คุณสมบัติเด่นของ TravelBank

  • ติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายของเงินทุนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
  • คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตและวางแผนงบประมาณการเดินทางให้เหมาะสม
  • ผสานรวมบัตรเดินทางเสมือนจริงขององค์กรทั้งหมด และทำการซิงค์รายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติเข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่าย TravelBank

ข้อจำกัดของ TravelBank

  • อาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขการจองของคุณ
  • เครื่องมือสแกนจับข้อมูลผิดพลาดจากการอัปโหลดใบเสร็จบางครั้ง

ราคาของ TravelBank

  • การเดินทาง: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าใช้จ่าย: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเดินทางและค่าใช้จ่าย: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ TravelBank

  • G2: 4. 5/5 (333 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (226 รีวิว)

10. Zoho Expense

Zoho Expense
ผ่านทาง Zoho Expense

Zoho Expense เป็นเครื่องมือจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจที่ช่วยให้การรายงานค่าใช้จ่ายเป็นอัตโนมัติและทำให้การจองการเดินทางทางธุรกิจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสแกนธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรองค์กรโดยอัตโนมัติพร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อการกระทบยอดที่ดีขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานในภูมิภาคต่างๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Expense

  • รับมุมมองที่ครอบคลุมของคำขอการเดินทางของพนักงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ทันทีและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
  • ระบบติดตามระยะทางอัตโนมัติโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยของข้อมูล
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการควบคุมการทุจริต เพื่อที่คุณจะไม่ต้องตรวจสอบทุกธุรกรรมด้วยตนเอง
  • ทำให้การติดตามใบเสร็จรับเงินธุรกิจง่ายขึ้นด้วยการสแกนอัตโนมัติขั้นสูงในมากกว่า 14 ภาษา

ข้อจำกัดของ Zoho Expense

  • ความไม่สอดคล้องเล็กน้อยในฟีเจอร์การรับรู้ใบเสร็จส่งผลให้การรายงานค่าใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพ
  • มีการผสานการทำงานที่จำกัด

ราคาของ Zoho Expense

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

Zoho Expense's ratings and reviews

  • G2: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

