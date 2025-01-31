10 ซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

การเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย คุณต้องคอยดูแลสเปรดชีต รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจากพนักงาน ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูล และอนุมัติการเบิกคืน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย
ทำไมต้องยุ่งยากกับข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ ในเมื่อคุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยซอฟต์แวร์ จัดการการเดินทางและ ค่าใช้จ่าย?
แทนที่จะต้องเก็บบันทึกใบเสร็จรับเงินจำนวนมากและรายการค่าใช้จ่ายของพนักงานเป็นแถวๆ คุณสามารถสแกนใบเสร็จเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายและทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติผ่านขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้การจัดการการเดินทางขององค์กรเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
มาสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อสนับสนุนความต้องการการเดินทางทางธุรกิจของคุณ พร้อมคุณสมบัติหลักและราคา
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่าย?
ซอฟต์แวร์สำหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายควรช่วยให้การจอง การออกใบแจ้งหนี้ และการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างง่ายดาย ต่อไปนี้คือความสามารถบางประการที่ช่วยให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น:
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาส่งรายงานค่าใช้จ่ายดิจิทัล มองหาการดูข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้, การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน, และการติดตามแบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ควรกรอกรายละเอียดธุรกรรมจากบัตรองค์กรโดยอัตโนมัติและคำนวณการคืนเงินค่าใช้จ่าย
- การจับภาพใบเสร็จดิจิทัล: ควรสามารถดึงข้อมูลจากใบเสร็จดิจิทัลและกรอกข้อมูลลงในช่องค่าใช้จ่ายได้ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดมีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์และจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ความคุ้มค่า: ซอฟต์แวร์ควรมีการกำหนดราคาที่ปรับแต่งได้และสมเหตุสมผลตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดที่สามารถจัดการความต้องการการเดินทางทางธุรกิจของคุณได้ครบวงจร ตั้งแต่การจองการเดินทาง การจัดการค่าใช้จ่าย การติดตามงบประมาณ และการจัดการใบเสร็จ
1. ทราเวลเพิร์ค
TravelPerk เป็นแพลตฟอร์มที่ให้การจัดการการเดินทางและการรายงานค่าใช้จ่ายอย่างไร้รอยต่อ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การจองการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับการประชุมนอกสถานที่ การจัดการการเดินทาง การจัดการค่าใช้จ่าย และการออกใบแจ้งหนี้แบบรวมศูนย์
ด้วยระบบติดตามการเดินทางที่ติดตั้งไว้ในตัว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามการเดินทางของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ และตรวจสอบว่าพวกเขากำลังปฏิบัติตามนโยบายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อยู่หรือไม่
คุณสมบัติเด่นของ TravelPerk
- ควบคุมงบประมาณการเดินทางของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแดชบอร์ด TravelPerk แบบโต้ตอบ
- เพิ่มการผสานการทำงานที่ทรงพลังได้ในคลิกเดียวเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจากที่เดียว
- ปรับเปลี่ยนการจองของคุณได้ทุกเมื่อด้วย Flexi Perk โซลูชันเพียงหนึ่งแตะเพื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมในอัตราใดก็ได้และยกเลิกได้ทุกเวลา
- ดูสถานะการเดินทางแบบเรียลไทม์พร้อมแผนที่แบบโต้ตอบ
- รับข้อมูลเชิงลึกชั้นนำเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนจากการเดินทางเพื่อแนะนำโซลูชันการเดินทางที่ยั่งยืน
ข้อจำกัดของ TravelPerk
- มีตัวเลือกการจองการเดินทางที่จำกัด
- ต้องการปรับปรุง UI ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการจองการเดินทาง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถค้นหาโรงแรมได้โดยตรง และจะต้องเลื่อนดูรายการทั้งหมด
ราคาของ TravelPerk
- เริ่มต้น: ฟรี
- พรีเมียม: $99/เดือน+3% ต่อการจอง
- ข้อดี: $299/เดือน+3% จากการจอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TravelPerk
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (404 รีวิว)
2. ไฟล์
Fyle เป็นโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้กระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกคืนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการกระทบยอดค่าใช้จ่ายจากบัตรองค์กรและการดำเนินการเบิกคืนค่าใช้จ่ายของพนักงาน เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โครงการ และแผนกต่างๆ
คุณสามารถผสานการทำงานของ Fyle กับ NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR และ QuickBooks ได้ แม้ว่า Fyle จะไม่มีฟีเจอร์การจัดการการเดินทาง แต่สามารถผสานการทำงานกับ TravelPerk เพื่อวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Fyle
- ใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสนทนาเพื่อรวบรวมรายงานค่าใช้จ่ายดิจิทัลและจับคู่กับรายการธุรกรรมบัตรเครดิต
- ระบบอัตโนมัติการกรอกแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย, การส่งรายงาน, และการซิงค์ค่าใช้จ่ายไปยังระบบบัญชีของคุณ เช่น Quickbooks, Sage, และ Xero
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเกี่ยวกับข้อมูลการใช้จ่ายของคุณผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและทันสมัย
ข้อจำกัดของไฟล์
- หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่จำกัดของ Fyle ทำให้ยากต่อการบันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทอย่างถูกต้อง
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
การกำหนดราคาของ Fyle
- มาตรฐาน: $6. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $11.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Fyle
- G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (146 รีวิว)
3. WeGoPro (เดิมชื่อ Travelstop)
WeGoPro เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจองและจัดการการเดินทาง รวมถึงการติดตามค่าใช้จ่าย มีสายการบินมากกว่า 800 สายและโรงแรมกว่า 600,000 แห่งให้เลือก เพื่อให้การจองและการควบคุมการเดินทางสำหรับธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วย WeGoPro คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายทั่วทั้งบริษัทบนแดชบอร์ดเดียวแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเก็บบันทึกนโยบายการเดินทางบ่อยครั้งและผู้ละเมิดการปฏิบัติตามนโยบายได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeGoPro
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำเอกสารด้วยตนเองและเร่งการเบิกจ่ายคืนด้วยระบบรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
- จัดการค่าใช้จ่ายหลายสกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันที เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั่วโลกโดยไม่ล่าช้า
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านมุมมองที่รวมรวมการใช้จ่ายของคุณตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหรือแผนกในที่เดียว
- ติดตามข้อมูลนักเดินทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ และรับประกันความปลอดภัยพร้อมการสนับสนุนทันทีผ่านแผนที่แบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ WeGoPro
- มีตัวเลือกที่พักจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการการเดินทางอื่น ๆ
- ราคาต่อครั้งการจองที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณการเดินทาง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ WeGoPro
- มาตรฐาน: $10/การจอง
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ค่าใช้จ่าย: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว WeGoPro
- G2: 4. 4 /5 (12 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/ 5 (18 รีวิว)
4. Expensify
Expensify เป็นแอปจัดการค่าใช้จ่ายที่มีการติดตามใบเสร็จรับเงินไม่จำกัด ฟีเจอร์ SmartScan ของแอปจะสแกนใบเสร็จทั้งหมดในคลิกเดียวและอัปโหลดไปยังแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถซิงค์ Expensify กับซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจ, HR, และการเดินทางเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการตรวจสอบทางการเงินง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Expensify
- บันทึกใบเสร็จทั้งหมดในคลิกเดียวด้วย SmartScan เพื่อนำเข้าค่าใช้จ่ายของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว
- รับเงินคืนสูงสุด 2% สำหรับบัตร Expensify เมื่อใช้จ่ายเกิน $250,000
- สร้างกฎค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหมวดหมู่การชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Expensify
- การส่งรายงานค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับบัตรส่วนตัวและบัตรธุรกิจอาจทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจได้
- ปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งในกระบวนการสแกนใบเสร็จต้องใช้ความพยายามในการกรอกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย
ราคาของ Expensify
- เก็บรวบรวม: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ควบคุม: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Expensify
- G2: 4. 5/5 (5100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)
5. นาวาน
Navan เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายที่รวบรวมรายละเอียดการใช้จ่ายทางธุรกิจจากใบเสร็จรับเงินของพนักงานและค่าใช้จ่ายจากการ์ดธุรกิจ ธุรกิจสามารถจำกัดการใช้บัตรเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินโดยพนักงาน
คุณสามารถใช้ Navan เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเดินทางธุรกิจใน 45 ประเทศและ 25 สกุลเงิน นอกจากนี้ Navan Rewards ยังช่วยให้พนักงานได้รับรางวัลจากการเดินทางของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของนาวาน
- ติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานด้วยการรายงานและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขั้นสูง
- รับข้อมูลการปล่อยคาร์บอนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามเป้าหมายการเดินทางอย่างยั่งยืนของคุณ
ข้อจำกัดของนาแวน
- ทีมสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลาตอบคำขอของคุณนานกว่าปกติ
- การขาดการรองรับ GPS แบบออฟไลน์ทำให้ยากต่อการบันทึกการเดินทางเมื่อพนักงานเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่มีซิมการ์ดระหว่างประเทศ
ราคาของนาวาน
- การเติบโต: ฟรี
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนาวาน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (176 รีวิว)
6. แฮปปี้
Happay เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่าย มีโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายที่หลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องมือจองการเดินทางด้วยตนเอง (SBT) สำหรับการจองตั๋วเดินทางและโรงแรมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ Xpendite สำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายจากแหล่งที่มาต่างๆ กว่า 6 แหล่งโดยอัตโนมัติ
โซลูชันการตรวจสอบอัจฉริยะของมันช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุและแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายการเดินทางของพนักงานได้ ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะของ Happay มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายของพนักงาน ช่วยให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายของธุรกิจได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบบัญชีทำให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Happay
- บรรลุการรายงานค่าใช้จ่ายที่แม่นยำ 100% จากแหล่งข้อมูล 6+ แหล่งด้วย Happay Xpendite
- ตรวจจับใบเสร็จซ้ำและการละเมิดนโยบายโดยใช้ SmartAudit เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- จัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ Happay พร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดบนเว็บ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ด้วย DeepAnalyze เพื่อการตัดสินใจที่รอบรู้
ข้อจำกัดของ Happay
- อาจใช้เวลานานและนำไปสู่รายงานที่ผิดพลาด
- การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลายประเภท โครงการ และสกุลเงินหลายสกุลอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาที่คุ้มค่า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Happay
- G2: 4. 5/5 (305 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (829 รีวิว)
7. อนุมัติการเบิกจ่าย
Emburse เป็นซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้าง, ส่ง, และอนุมัติค่าใช้จ่าย. นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้การวางแผนการเดินทาง, การปฏิบัติตามนโยบาย, การบันทึกค่าใช้จ่าย, และการรวบรวมข้อมูลวีซ่าและสุขภาพของผู้เดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณสามารถตั้งค่าการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่นการส่งรายงานค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จรับเงินที่เป็นเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ Emburse Certify
- กำหนดเวลาการสร้างรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติด้วย ReportExecutive เพื่อหลีกเลี่ยงงานที่น่าเบื่อของการรายงานด้วยตนเอง
- ตรวจจับการละเมิดและการซ้ำซ้อนโดยใช้ Embrace Audit เพื่อกระบวนการจัดการการเบิกจ่ายและค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส
- ขจัดปัญหาคอขวดของกระแสเงินสดด้วยการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับโปรแกรมการเดินทาง
- ปรับปรุงการตัดสินใจทางการเงินโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรูปแบบการใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Emburse Certify
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนทำให้ผู้ใช้ใช้งานแอปได้ยาก
- มันมีคุณสมบัติการผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Emburse Certify
- รับรองตอนนี้: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
ยอมรับการจัดอันดับและรีวิวจาก Certify
- G2: 4. 5/5 (2035 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1279 รีวิว)
8. SAP Concur
SAP Concur นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย การเดินทาง และใบแจ้งหนี้ โดยเชื่อมต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการออกใบแจ้งหนี้ของพนักงานเข้าไว้ในระบบเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบธุรกรรมและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Concur
- ระบบจัดการการใช้จ่ายอัตโนมัติด้วย Concur expense และดำเนินการคืนเงินได้รวดเร็วขึ้น
- วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและระยะเวลาการเคลียร์ใบแจ้งหนี้ด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
- ทำให้รายละเอียดการเดินทางธุรกิจเป็นระเบียบด้วยการเชื่อมต่อการเดินทาง, ผู้เดินทาง, และกำหนดการเดินทางไว้ในที่เดียวด้วย Concur Travel
- ระบบอัตโนมัติการประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ SAP Concur
- ไม่สามารถแสดงรายงานค่าใช้จ่ายที่มีอายุเกิน 90 วัน
- มีเวลาการตอบสนองต่อคำขอสนับสนุนที่นาน
ราคาของ SAP Concur
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP Concur
- G2: 4. 0/5 (6000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2030 รีวิว)
9. ทราเวลแบงก์
TravelBank เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการบัตร การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดการการเดินทาง คุณสามารถส่งรายงานค่าใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัล อนุมัติโดยอัตโนมัติ ปรับการใช้จ่ายในการเดินทางให้เหมาะสมที่สุด กระทบยอดธุรกรรมบัตรองค์กร และรับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย TravelBank
คุณสมบัติเด่นของ TravelBank
- ติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายของเงินทุนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
- คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตและวางแผนงบประมาณการเดินทางให้เหมาะสม
- ผสานรวมบัตรเดินทางเสมือนจริงขององค์กรทั้งหมด และทำการซิงค์รายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติเข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่าย TravelBank
ข้อจำกัดของ TravelBank
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขการจองของคุณ
- เครื่องมือสแกนจับข้อมูลผิดพลาดจากการอัปโหลดใบเสร็จบางครั้ง
ราคาของ TravelBank
- การเดินทาง: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าใช้จ่าย: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเดินทางและค่าใช้จ่าย: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ TravelBank
- G2: 4. 5/5 (333 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (226 รีวิว)
10. Zoho Expense
Zoho Expense เป็นเครื่องมือจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจที่ช่วยให้การรายงานค่าใช้จ่ายเป็นอัตโนมัติและทำให้การจองการเดินทางทางธุรกิจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสแกนธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรองค์กรโดยอัตโนมัติพร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อการกระทบยอดที่ดีขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานในภูมิภาคต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Expense
- รับมุมมองที่ครอบคลุมของคำขอการเดินทางของพนักงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ทันทีและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ระบบติดตามระยะทางอัตโนมัติโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยของข้อมูล
- เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการควบคุมการทุจริต เพื่อที่คุณจะไม่ต้องตรวจสอบทุกธุรกรรมด้วยตนเอง
- ทำให้การติดตามใบเสร็จรับเงินธุรกิจง่ายขึ้นด้วยการสแกนอัตโนมัติขั้นสูงในมากกว่า 14 ภาษา
ข้อจำกัดของ Zoho Expense
- ความไม่สอดคล้องเล็กน้อยในฟีเจอร์การรับรู้ใบเสร็จส่งผลให้การรายงานค่าใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการผสานการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Zoho Expense
- ฟรี
- มาตรฐาน: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
Zoho Expense's ratings and reviews
- G2: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
เครื่องมือการจัดการการเดินทางอื่น ๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายสามารถช่วยคุณติดตามการใช้จ่ายเกินงบประมาณและการละเมิดนโยบายได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน คุณจำเป็นต้องมีการวางแผนการเดินทางอย่างมีกลยุทธ์ ลองใช้ ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ชาญฉลาด
คลิกอัพ
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างแผนการเดินทางส่วนตัวหรือธุรกิจได้อย่างละเอียดในราคาประหยัด เป็นเครื่องมือการเดินทางแบบครบวงจรสำหรับผู้จัดการการเดินทางและบุคคลทั่วไป เริ่มต้นด้วยการวางแผนงบประมาณ สำหรับสิ่งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้Docs ของ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกับทีมการเดินทาง หารือเกี่ยวกับงบประมาณ และสร้างกำหนดการเดินทาง
ด้วยClickUp สำหรับการเงิน คุณสามารถและทีมการเงินของคุณติดตามเป้าหมายทางการเงินขององค์กรและตั้งงบประมาณการเดินทางตามนั้น
ต่อไป คุณต้องการเทมเพลตแผนการเดินทางเพื่อวางแผนการเดินทางธุรกิจที่ราบรื่น
ClickUp มีเทมเพลตแผนการเดินทางหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเดินทางที่แตกต่างกันของคุณเทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในแผนการเดินทางแบบกะทันหันได้อย่างราบรื่น
คุณยังสามารถทำให้การวางแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือส่วนตัวง่ายขึ้นได้ด้วยเทมเพลต Travel Planner ของ ClickUpเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณติดตามเที่ยวบินและการจองโรงแรม รวมถึงแชร์แผนการเดินทางกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานได้
ตอนนี้คุณได้วางแผนการเดินทางและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาสร้างตารางเวลาสำหรับโปรแกรมการเดินทางของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถวางแผนกิจกรรมทั้งหมดในการเดินทาง รวมถึงวันพักผ่อนและเวลาเดินทางได้
ทำให้การวางแผนและการจัดการการเดินทางเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด, รักษาสภาพคล่องทางการเงิน, และดำเนินการคืนเงินได้อย่างรวดเร็ว.
อย่างไรก็ตาม พวกเขามักขาดคุณสมบัติการวางแผนการเดินทางและมีตัวเลือกการจองที่มีราคาแพง
ClickUp คือโซลูชันที่ดีที่สุดในการเชื่อมช่องว่างนี้ รวมกระบวนการจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของคุณเข้ากับ ClickUp เพื่อทำให้การวางแผนและการดำเนินการเดินทางธุรกิจง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจัดการค่าใช้จ่ายดีขึ้น
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อจัดระเบียบแผนการเดินทางและติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย!