10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Keep ที่ดีที่สุดในปี 2025

เราทุกคนต่างชื่นชอบแอปจดบันทึกที่มีฟีเจอร์ครบครัน แต่บางครั้ง แม้แต่เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Google Keep ก็อาจรู้สึกจำกัดได้
สำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบ Google Keep อาศัยการใช้ป้ายกำกับสีและบันทึกที่ปักหมุดเป็นหลัก ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ให้ความลึกซึ้งหรือความยืดหยุ่นที่ผู้ใช้บางคนต้องการ หากคุณเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบบันทึกในรูปแบบที่มีโครงสร้างและละเอียดมากขึ้น (เช่น ตามโครงการ หมวดหมู่ หรือความสำคัญ) คุณจำเป็นต้องหาทางเลือกอื่นสำหรับ Google Keep
หากคุณเคยปรารถนาที่จะมีประสบการณ์การจดบันทึกที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากกว่าที่ Google Keep มอบให้ คุณมาถูกที่แล้ว มีทางเลือกอื่น ๆ มากมายที่พร้อมจะนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนวิธีการจัดการบันทึกของคุณไปอย่างสิ้นเชิง
ในรายการนี้ เราจะเข้าใจว่าทำไมแอปเหล่านี้อาจเป็นตัวเลือกที่ฉลาดกว่าสำหรับวิธีการทำงานของคุณ
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Google Keep
ในขณะที่ Google Keep ทำหน้าที่ได้ดีสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีเหตุผลมากมายที่คุณอาจต้องการสำรวจทางเลือกอื่น ๆ บางเหตุผลได้แก่ 👇
- คุณสมบัติขององค์กรที่ถูกจำกัด: ระบบแท็กและการติดป้ายกำกับที่จำกัดของ Google Keep อาจทำให้การจัดการบันทึกจำนวนมากเป็นเรื่องยาก ทางเลือกอื่น ๆ มีตัวเลือกการจัดหมวดหมู่ขั้นสูง เช่น สมุดบันทึก, โฟลเดอร์, หรือแท็กซ้อน
- การขาดการผสานรวมการจัดการงาน: หากคุณต้องการมากกว่าแค่ที่จดบันทึกความคิด คุณอาจต้องการเครื่องมือจดบันทึกที่ผสานรวมกับระบบการจัดการงาน ทางเลือกอื่นนอกจาก Google Keep มักมีรายการสิ่งที่ต้องทำในตัว, การเตือนความจำ, และคุณสมบัติการติดตามโครงการที่ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายของคุณได้
- การปรับแต่งที่จำกัด: หากคุณต้องการปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกของคุณ Google Keep อาจไม่ตอบโจทย์ เครื่องมือการจดบันทึกขั้นสูงมักมีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการปรับแต่งรูปแบบ, ธีม, และแม้กระทั่งลักษณะของบันทึก
- ฟังก์ชันการค้นหาพื้นฐาน: แม้ว่า Google Keep จะมีฟีเจอร์การค้นหาพื้นฐาน แต่ทางเลือกบางตัวมีความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังกว่า เช่น การค้นหาภายในแท็กเฉพาะ การกรองตามประเภทของเนื้อหา (รูปภาพ, เสียง, ลิงก์) หรือแม้กระทั่งการอนุญาตให้ค้นหาแบบบูลีนที่ซับซ้อน
⚡ ไฟล์แม่แบบ:แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Google Keep ในพริบตา
|คลิกอัพ
|Notepad, เอกสารร่วมกัน, การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, การฝังสื่อ, ประวัติเวอร์ชัน, การแชร์อย่างปลอดภัย, ผู้ช่วย AI
|บุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรที่ต้องการโซลูชันการบันทึกข้อมูลและการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและผสานรวม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|เอเวอร์โน้ต
|การค้นหาด้วย OCR, สมุดบันทึกและแท็ก, เครื่องสแกนเอกสาร, เครื่องมือแก้ไขด้วย AI
|ทีมที่จัดการบันทึกงานวิจัยที่มีเนื้อหามากพร้อมมัลติมีเดีย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|พื้นที่บันทึกแบบอิสระ, บันทึกที่เชื่อมโยง, ตัวอ่านแบบเต็มหน้าจอ, AI Copilot, ค้นหาภายในเสียง/วิดีโอ
|ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ต้องการการแชร์บันทึกอย่างราบรื่น
|ฟรีเมื่อสมัครแผน Microsoft 365
|บันทึกของ Apple
|บันทึกพร้อมการถอดความ, บันทึกเชื่อมโยง, การเข้ารหัส AES-GCM พร้อมปลดล็อกด้วย Face ID/รหัสผ่าน, แท็ก, โฟลเดอร์อัจฉริยะ, บทสคริปต์อัจฉริยะ
|บุคคลที่ชอบการจดบันทึกที่ปลอดภัยบนอุปกรณ์ Apple
|ฟรี
|หมายเหตุมาตรฐาน
|บันทึกแบบโอเพนซอร์สที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร, ข้อความแบบริชเท็กซ์, มาร์กดาวน์, รายการตรวจสอบแบบไดนามิก, สำรองข้อมูลที่เข้ารหัส, มุมมองอัจฉริยะ
|ทีมที่อยู่ห่างไกลและกระจายตัวที่ต้องการการบันทึกโน้ตที่เข้ารหัสและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $63 ต่อปี
|จ็อปลิน
|โอเพนซอร์ส, การจดบันทึกแบบออฟไลน์, เว็บคลิปเปอร์, รองรับ Markdown เต็มรูปแบบ, คณิตศาสตร์ LaTeX, รองรับแผนผัง, การปรับแต่งสไตล์ CSS เอง, สมุดบันทึกย่อย, วาด/ร่างในบันทึก
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์
|ฟรี (โอเพนซอร์ส); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.5/เดือน
|หมี
|มาร์กดาวน์, การจัดสไตล์แบบอินไลน์, กล่องทำเครื่องหมายรายการที่ต้องทำ, แท็กซ้อน, บล็อกโค้ดพร้อมการเน้นไวยากรณ์สำหรับมากกว่า 150 ภาษา, โหมดโฟกัส, การค้นหาขั้นสูง
|บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และนักเขียนที่ต้องการการจดบันทึกอย่างมีสไตล์พร้อมความโดดเด่นทางความคิดสร้างสรรค์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99 ต่อเดือน
|Nimbus Note (ฐานฟิวส์)
|เอกสารรูปแบบหลากหลาย 'Super Documents' การค้นหาด้วย OCR ในรูปภาพ/ไฟล์สแกน ส่งอีเมลเป็นบันทึก พอร์ทัลสาธารณะที่ปลอดภัยพร้อมแบรนด์ของคุณเอง การเชื่อมต่อ IFTTT ฐานข้อมูลฝังตัว
|ทีมการตลาดที่ดูแลพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์และศูนย์ความรู้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน
|โน้ตบุ๊ก Zoho
|บันทึกข้ามแพลตฟอร์ม, บัตรอัจฉริยะ, สมุดบันทึกพร้อมปก, แท็ก, และการจัดกลุ่ม, กระดานบันทึก, การถอดเสียง, การจดจำภาพร่างด้วย AI
|ผู้ใช้ Zoho ที่ผสานรวมบันทึกกับเครื่องมือทางธุรกิจ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.99 ต่อเดือน
|ซิมเพิลโน้ต
|การจดบันทึกข้อความแบบเรียบง่าย/Markdown, แท็กซ้อน, รายการตรวจสอบ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การเผยแพร่, วิดเจ็ตมือถือ, การนำเข้าจำนวนมาก
|บุคคลที่กำลังมองหาการจดบันทึกแบบเรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อปี
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Keep ที่ควรใช้
มาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างละเอียดกันเถอะ 👇
1. ClickUp (เครื่องมือที่ดีที่สุดแบบครบวงจรที่รวมการจดบันทึกกับการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน)
ในยุคที่ความคิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและโครงการต่างๆ ต้องการบริบทอย่างต่อเนื่อง การจดบันทึกได้ก้าวไปไกลกว่าการขีดเขียนอย่างรวดเร็ว มันกลายเป็นแกนหลักของวิธีที่เราบันทึกความคิด ปรับปรุง และเปลี่ยนให้เป็น action นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ให้การจดบันทึกเป็นส่วนที่มีชีวิตของงานของคุณ
สำหรับบันทึกส่วนตัว รายการด่วน หรือไอเดียที่คุณยังไม่พร้อมจะสรุปเป็นทางการClickUp Notepadมอบพื้นที่ส่วนตัวภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถจดบันทึกความคิด สร้างรายการตรวจสอบ และแนบไฟล์ได้โดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อความยืดหยุ่น ด้วยแถบเครื่องมือข้อความและบล็อกเนื้อหา คุณสามารถจัดชั้นบันทึกของคุณด้วยแบนเนอร์, หัวข้อ, ข้อเน้น, สคริปต์โค้ด, คำคม, และตัวแบ่ง
คุณยังสามารถแนบรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ต่างๆ ด้วย คำสั่งเครื่องหมายทับ ง่ายๆ ได้อีกด้วย ฝังรายการตรวจสอบเพื่อติดตามงานส่วนตัว และจัดเรียงบล็อกใหม่เพื่อปรับแต่งความคิดของคุณ
การจัดการบันทึกก็รู้สึกเป็นธรรมชาติเช่นกัน เปลี่ยนชื่อบันทึกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ แปลงเป็นงาน หรือจัดเรียงตามวันที่ล่าสุดเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
และหาก Notepad คือที่ที่ความคิดเกิดขึ้นClickUp Docsก็คือที่ที่ความคิดเหล่านั้นเติบโตเป็นโครงการที่สมบูรณ์ เมื่อความคิดหนึ่งเติบโตเกินกว่าการบันทึกอย่างรวดเร็ว คุณสามารถแปลงมันจากบันทึกเป็นเอกสารได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้ Docs ยังรองรับวิกิความรู้แบบเต็มรูปแบบ โดยมีหน้าและหน้าย่อยที่มีลำดับชั้น ซึ่งคุณสามารถลาก จัดกลุ่มซ้อน และจัดลำดับใหม่ได้ เพื่อสร้างการนำทางที่ชัดเจน
ภาพหน้าปก, ไอคอนหน้า, และ การจัดรูปแบบตามความต้องการ ให้แต่ละส่วนมีลักษณะเฉพาะทางสายตา ขณะที่ Docs Hub ที่รวมศูนย์ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็วในทั้งพื้นที่ทำงานขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
ClickUp Docs ยังรองรับการนำเข้าจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ, ส่งออกเป็น PDF, HTML หรือ Markdown, และประวัติเวอร์ชันเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
หากคุณกำลังมองหาพันธมิตร AI เพื่อสรุปการสนทนาในที่ประชุมและระบุรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกของคุณClickUp Brainคือระบบปัญญาประดิษฐ์ในตัวที่ทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเมื่อคุณต้องการ
ขอให้มันค้นหาครั้งสุดท้ายที่คุณเขียนเกี่ยวกับโครงการเฉพาะ และมันจะดึงส่วนที่ถูกต้องขึ้นมาทันที มอบร่างการประชุมที่ยาวและยุ่งเหยิงให้มัน และมันจะกลั่นกรองออกมาเป็นรายการการดำเนินการที่ชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใน ClickUp Docs ให้ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการปรับปรุง จากนั้นใช้แถบเครื่องมือข้อความเพื่อเรียกใช้ ClickUp Brain ทันที มันจะช่วยแก้ไขไวยากรณ์ ย่อหรือขยายข้อความ และแม้แต่ปรับสำนวนให้เข้าใจง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเก็บความรู้แบบรวมศูนย์: สร้างศูนย์กลางข้อมูลที่สามารถค้นหาได้สำหรับเอกสารและวิกิ โดยใช้ClickUp Knowledge Management พร้อมด้วยแท็ก หน้าเชื่อมโยง และเนื้อหาที่ฝังไว้
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ: ขจัดงานที่ทำซ้ำด้วยClickUp Autopilot Agentsที่มอบหมายงาน, ย้ายรายการ, ส่งการอัปเดต, และสร้างสรุปตามการกระตุ้นหรือเหตุการณ์สำคัญ
- พื้นที่การทำงานร่วมกันแบบภาพ: วางแผนกระบวนการและแนวคิดใน ClickUp Whiteboards โดยใช้โน้ตติด, แผนผัง, และการฝังงานแบบเรียลไทม์
- บันทึกเมื่อคุณต้องการ: เพิ่มบันทึกและเอกสารให้กับงาน, แชท, หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในปฏิทินของคุณ และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือ ClickUp
- การประชุมที่มีการหารือที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ และแบ่งปันสรุปและข้อสรุปสำคัญภายหลังการประชุมผ่าน AI Notetaker
- แม่แบบการจดบันทึก: ประหยัดเวลาและความพยายามด้วยแม่แบบการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้ เช่นแม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp
- การจัดการงานขั้นสูง: แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ClickUp Tasksพร้อมด้วยงานย่อย, การพึ่งพา, ตารางเวลาที่เกิดซ้ำ, และฟิลด์ที่กำหนดเอง, พร้อมกับการสลับมุมมองระหว่างรายการ, กระดาน, หรือไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณคุณสมบัติมากมายใน ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบมากที่มันเป็นทั้งแอปจดบันทึกและแอปจัดการโครงการในที่เดียว คุณสมบัติและการตั้งค่าทำให้ง่ายต่อการติดตามหลายโครงการรวมถึงการดูแดชบอร์ดสำหรับงานทั้งหมด
ฉันชอบมากที่มันเป็นทั้งแอปจดบันทึกและแอปจัดการโครงการในที่เดียว คุณสมบัติและการตั้งค่าทำให้ง่ายต่อการติดตามหลายโครงการรวมถึงดูแดชบอร์ดสำหรับงานทั้งหมด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่มีเวลาจดบันทึก? แค่พูด! พูดบันทึกของคุณไปยัง ClickUp Brain MAX ด้วยฟีเจอร์Talk to Textแบบสัมผัสเดียว และบันทึกข้อความจะถูกบันทึกไว้ตรงที่คุณต้องการ!
ทีมที่ใช้ Talk to Text สามารถเขียนได้มากขึ้นถึง 400% โดยไม่ต้องพิมพ์ และประหยัดเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงทุกวัน
2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบันทึกงานวิจัยที่มีเนื้อหามากพร้อมมัลติมีเดีย)
Evernote, แอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, รวบรวมบันทึก, ไฟล์, และความคิดของคุณไว้ในที่เดียว และทำให้ค้นหาได้ง่ายในภายหลัง. คุณสามารถเก็บข้อความที่พิมพ์, รูปภาพ, PDF, เอกสารที่สแกน, เสียง, และหน้าเขียนด้วยลายมือ, โดยทุกอย่างสามารถค้นหาได้และจัดระเบียบด้วยสมุดบันทึกและแท็ก.
มันดีพอๆ กันในการจัดโครงสร้างความคิดของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ ฝังไฟล์ แทรกภาพถ่าย หรือเชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง เครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
นอกจากนี้ เครื่องสแกนเอกสาร ที่ติดตั้งมาในตัวยังเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือบันทึกแบบพกพาสำหรับใบเสร็จ, สัญญา, และกระดานไวท์บอร์ดได้ ขณะที่การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ทำให้ข้อความภายในรูปภาพสามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- สรุป, เขียนใหม่, หรือแปลงบันทึกของคุณเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ทันทีด้วยเครื่องมือ AI Edit ของ Evernote
- บันทึกหน้าเว็บ บทความ และภาพหน้าจอโดยใช้ Web Clipper
- ค้นหาภายในกระดานไวท์บอร์ดที่สแกน, ไฟล์ PDF และไฟล์ Office ด้วยการจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่ล้ำลึกและการจัดทำดัชนีไฟล์แนบ
- เชื่อมโยงโน้ตเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ที่เชื่อมโยงกัน และสร้างสารบัญที่สามารถคลิกได้อัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณเพื่อซิงค์บันทึกกับกิจกรรมในปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแนบไฟล์ การส่งออก และการค้นหาที่ทำงานได้ไม่ดี ซึ่งทำให้ผลลัพธ์เฉพาะโน้ตและผลลัพธ์ทั้งหมดเบลอ
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
Evernote Teams เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมบันทึกและทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ฉันชอบเป็นพิเศษที่สามารถเขียนสมุดบันทึก บันทึก และงานต่าง ๆ จัดระเบียบด้วยแท็กและติดป้ายกำกับด้วยสมุดบันทึกได้ ดังนั้นตัวเลือกในการจดบันทึกจึงค่อนข้างดี ฉันได้รับการจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพฟรี รวมถึงคลิปเสียงด้วย
Evernote Teams เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมบันทึกและทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ฉันชอบเป็นพิเศษที่สามารถเขียนสมุดบันทึก บันทึก และงานต่าง ๆ จัดระเบียบด้วยแท็กและติดป้ายกำกับด้วยสมุดบันทึกได้ ดังนั้นตัวเลือกในการจดบันทึกจึงค่อนข้างดี ฉันได้รับการจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพฟรี รวมถึงคลิปเสียงด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? เลโอนาร์โด ดา วินชี เขียนบันทึกหลายฉบับของเขาแบบกลับด้าน (การเขียนแบบกระจกเงา) อาจเพื่อป้องกันการเลอะเทอะ เนื่องจากเขาถนัดมือซ้าย หรือเพื่อเก็บความคิดไว้เป็นความลับ
📚 อ่านเพิ่มเติม: Google Keep vs. Evernote: รีวิว (คุณสมบัติ, ราคา)
3. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์โน้ตอย่างไร้รอยต่อในระบบนิเวศของ Microsoft)
OneNote คือสมุดบันทึกดิจิทัลของ Microsoft ที่ปรับให้เข้ากับโครงการ งานเรียน หรือฐานความรู้ส่วนตัวของคุณได้ ผืนผ้าใบแบบอิสระ ช่วยให้คุณวางข้อความ ภาพร่าง เสียง และรูปภาพได้ทุกที่บนหน้า ทำให้บันทึกของคุณสอดคล้องกับรูปแบบความคิดของคุณ
เมื่อทำการค้นคว้าหรือวางแผนจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง บันทึกที่เชื่อมโยง จะช่วยยึดโยงงานเขียนของคุณกับสไลด์ หน้าเว็บ หรือเอกสารที่สัมพันธ์กันได้อย่างแม่นยำ สำหรับผู้ที่ใช้ปากกา stylus มุมมองเน้นปากกา จะช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องมือหมึกแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การร่างไอเดียหรือการใส่คำอธิบายประกอบสไลด์การบรรยายสะดวกสบายไม่แพ้กัน
นอกเหนือจากนั้น การทบทวนและกลับไปดูเนื้อหาจะง่ายขึ้นด้วย Immersive Reader ซึ่งสามารถอ่านบันทึกออกเสียง แปลข้อความ ไฮไลต์โครงสร้างไวยากรณ์ และเน้นมุมมองของคุณทีละบรรทัด
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ OneNoteที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขั้นสูง ประสบการณ์การเขียนร่วมกันของ OneNote อาจรู้สึกจำกัดเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- จับภาพ, ใส่คำอธิบายประกอบ, และแชร์เนื้อหาเว็บจากทุกที่โดยใช้ Web Clipper
- ค้นหาคำพูดภายในไฟล์เสียงและวิดีโอ จากนั้นนำทางด้วยทางลัดการเล่นกลับอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการช่วงเวลาที่แน่นอน
- เล่นซ้ำการลากหมึกเพื่อดูแผนภาพหรือกระบวนการระดมความคิดที่ค่อย ๆ ปรากฏขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการย้อนกลับไปดูว่าทางออกของปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร
- ขอให้ Copilot สรุปหน้าเอกสาร, แยกประเด็นที่ต้องดำเนินการ, ถอดเสียงบันทึกเสียง หรือร่างโครงร่างจากบันทึกของคุณเมื่อคุณมีเวลาจำกัด
- แชร์บันทึกและทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าในการซิงค์เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าบันทึกเวอร์ชันใดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรีเมื่อสมัครแผน Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,900+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
OneNote ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรของเราสำหรับการติดตามงานและข้อมูลต่างๆ มันช่วยให้เราสามารถเปิดสมุดบันทึกหลายเล่มเพื่อจดบันทึกและจัดกลุ่มบันทึกได้ นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์บันทึกที่จดระหว่างการประชุมไปยังปฏิทินและรายการที่ต้องทำกับ Outlook ได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถแชร์สมุดบันทึกเฉพาะกับผู้อื่นได้
OneNote ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรของเราสำหรับการติดตามงานและข้อมูลต่างๆ มันช่วยให้เราสามารถเปิดสมุดบันทึกหลายเล่มเพื่อจดบันทึกและจัดกลุ่มบันทึกได้ นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์บันทึกที่จดไว้ระหว่างการประชุมไปยังปฏิทินและรายการที่ต้องทำผ่าน Outlook ได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถแชร์สมุดบันทึกเฉพาะกับผู้อื่นได้อีกด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1968นักวิทยาศาสตร์ของ 3M ชื่อ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ได้สร้างกาวที่ติดแทบจะไม่ได้โดยบังเอิญ—เป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง… จนกระทั่งหลายปีต่อมา มันได้กลายเป็น Post-it Note ที่เปลี่ยนแปลงโลก
4. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตอย่างปลอดภัยบนอุปกรณ์ Apple)
Apple Notes คือแอปจดบันทึกที่ติดตั้งมาในตัวจาก Apple สามารถใช้งานได้บน iPhone, iPad และ Mac ออกแบบมาเพื่อการบันทึกอย่างรวดเร็วและการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระเบียบ
ภายใน Notes คุณสามารถทำได้มากกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน และ เพิ่มการบันทึกเสียง พร้อมกับการถอดความได้ และหากคุณเป็นนักเรียนที่กำลังทำคณิตศาสตร์ การแก้สมการขณะเดินทางก็ง่ายมากเช่นกัน เพียงพิมพ์ 'x = 10' ในบรรทัดหนึ่ง และ '4 * x = ' ในบรรทัดถัดไป Notes จะคำนวณให้คุณ
คุณสามารถ เชื่อมโยงระหว่างโน้ต โดยใช้ '>>' เพื่อสร้างเครือข่ายส่วนตัวของความคิดที่เกี่ยวข้อง โน้ตทั้งหมดได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัส AES-256 และคุณยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่านโน้ตที่คุณตั้งเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- จัดระเบียบบันทึกด้วยแท็ก, โฟลเดอร์อัจฉริยะ และการเชื่อมโยงบันทึกภายในอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มตาราง, รายการตรวจสอบ, รูปภาพ, ลิงก์ และอื่น ๆ ลงในบันทึกของคุณ
- บันทึก โน้ตของคุณด้วยเสียงพูดผ่านผู้ช่วย AI ของ Siri และให้ปรากฏในแอปโน้ตทันที
- ใช้ Smart Script บน iPad เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแบบเรียลไทม์
- อ่านออกเสียงหรือแปลบันทึกและเน้นไวยากรณ์ด้วย Immersive Reader
- เข้าถึงบันทึกของคุณบนอุปกรณ์ Apple ของคุณได้ทุกเครื่อง
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบันทึกที่พวกเขาบันทึกหายไปโดยไม่มีการกู้คืนแม้ว่าจะมีการซิงค์กับ iCloud แล้วก็ตาม
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรีตลอดไปกับอุปกรณ์ Apple
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Apple Notes อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Quoraกล่าวว่า
ฉันไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับ Notes จนกระทั่งฉันเริ่มใช้มันเพื่อเก็บบทความที่น่าสนใจ, ไทม์ไลน์เมื่อเราซื้อบ้านเมื่อเร็ว ๆ นี้ และแม้กระทั่งบันทึกพิเศษสำหรับภรรยาของฉันที่ระบุทุกสิ่งที่เธอต้องรู้หากฉันจากไป Notes กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และสามารถแชร์ได้, ฯลฯ มันยังสามารถเก็บวิดีโอ, รูปภาพ และสื่อเสียงได้ด้วย
ฉันไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับ Notes จนกระทั่งฉันเริ่มใช้มันเพื่อเก็บบทความที่น่าสนใจ, ไทม์ไลน์เมื่อเราซื้อบ้านเมื่อเร็ว ๆ นี้ และแม้กระทั่งบันทึกพิเศษสำหรับภรรยาของฉันที่ระบุทุกสิ่งที่เธอต้องรู้หากฉันจากไป Notes กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และสามารถแชร์ได้, ฯลฯ มันยังสามารถเก็บวิดีโอ, รูปภาพ และสื่อเสียงได้ด้วย
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 90% ของผู้คนตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือการเติบโตในอาชีพ แต่โครงการที่มาจากความหลงใหลและงานอดิเรกมักถูกละเลย.
แต่ไอเดียสนุก ๆ ก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกัน จดบันทึกไว้บนClickUp Notepadหรือร่างแบบไว้บน ClickUp Whiteboards และลงมือทำโปรเจกต์สร้างสรรค์ที่คุณตั้งใจจะทำมาหลายเดือนให้เสร็จเสียที สิ่งที่คุณต้องมีก็คือแผนการเท่านั้น 🤓
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง:ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10%—รวมถึงงานที่สนุกด้วย—ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือนี้
5. Standard Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการเข้ารหัส)
Standard Notes เป็นแอปจดบันทึกที่มีลักษณะคล้ายกับตู้เซฟ สร้างขึ้นบนหลักการที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก และมีความยืดหยุ่นสูง แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส นี้ช่วยให้คุณเขียนได้ทั้งข้อความธรรมดา ข้อความแบบจัดรูปแบบ ตาราง Markdown และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนึ่งในคุณสมบัติเด่นคือบันทึกของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสแบบ ปลายทางถึงปลายทาง ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งหมายความว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่ถือกุญแจ
สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าคำพูด, 'Super Notes' จะปลดล็อกบล็อกขั้นสูงเช่นข้อความที่จัดรูปแบบ, ไฟล์ฝัง, รายการตรวจสอบแบบไดนามิก, และแม้กระทั่งภาพฝัง
การสำรองข้อมูลเข้ารหัสประจำวันจะถูกส่งถึงกล่องจดหมายของคุณ และประวัติการแก้ไขระยะยาวทำงานเหมือนการยกเลิกการกระทำแบบไม่จำกัดจำนวน ฟีเจอร์ Moments เพิ่มมิติใหม่ที่ทำให้คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายเข้ารหัสที่เชื่อมโยงกับบันทึกเฉพาะสำหรับการจดบันทึกแบบ ภาพ หรือบริบท
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- บันทึกประจำวันพร้อมบันทึกที่สร้างโดยอัตโนมัติและบันทึกช่วงเวลาพร้อมรูปภาพที่เข้ารหัสแบบเลือกได้
- จัดระเบียบข้อมูลและบันทึกทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย มุมมองอัจฉริยะ สำหรับตัวกรองแบบไดนามิกตามแท็ก เนื้อหา หรือช่วงวันที่
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซด้วยธีมหรือใส่ CSS แบบกำหนดเองเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นส่วนตัว
- ปกป้องบันทึกของคุณด้วยรหัสผ่านและระบบไบโอเมตริกบนมือถือ
ข้อจำกัดของ Standard Notes
- เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนข้อความ, ไม่มีระบบการทำงานร่วมกัน, และแสดงบั๊กบนระบบปฏิบัติการ Linux พร้อมหน้าตาผู้ใช้ที่ล้าสมัย
ราคาของ Standard Notes
- มาตรฐาน: ฟรี
- ประสิทธิภาพการทำงาน: 63 ดอลลาร์/ปี
- มืออาชีพ: $84/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Standard Notes อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบที่พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยช่องทางการซิงค์ข้อมูลและบันทึกที่ปลอดภัยสูงและเข้ารหัสจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง และฉันชอบที่พวกเขามีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาด้วย
ฉันชอบที่พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยช่องทางการซิงค์ข้อมูลและบันทึกที่ปลอดภัยสูงและเข้ารหัสจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง และฉันชอบมากที่พวกเขามีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เริ่มต้นการจดบันทึกในแต่ละการประชุมด้วยการเขียนวันที่และผลลัพธ์สำคัญสามข้อที่คุณต้องการจากการประชุมไว้ด้านบน วิธีนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณมุ่งเน้นไปที่การจับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายเฉพาะเหล่านั้น แทนที่จะจดทุกอย่างที่พูด
6. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สพร้อมรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์)
Joplin เป็นแอปจดบันทึกและจัดการงานแบบ โอเพนซอร์ส ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญทั้งการควบคุมและความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา
มันทำงานได้อย่างราบรื่นบนเดสก์ท็อป, มือถือ, และแม้กระทั่งบรรทัดคำสั่ง, พร้อมตัวเลือกในการซิงค์ผ่านบริการเช่น Dropbox, OneDrive, หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง.
สิ่งที่ทำให้ Joplin โดดเด่นคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บทั้งหมด ตัดตอนบทความ หรือจับภาพหน้าจอได้โดยตรงลงในสมุดบันทึกที่มีโครงสร้างด้วย Web Clipper.
สำหรับผู้ที่ชอบปรับแต่งพื้นที่ทำงานของตนเอง Joplin มี ชั้นการปรับแต่ง หลายระดับให้เลือก คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของ Markdown ที่ถูกแปลงแล้วได้โดยการเพิ่มไฟล์ userstyle.css ในไดเรกทอรีโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมทั้งรูปลักษณ์บนหน้าจอและแบบที่พิมพ์ของบันทึกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบอินเทอร์เฟซทั้งหมดใหม่ได้ด้วยไฟล์ userchrome.css
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ทำงานใน Markdown พร้อมการแก้ไขแบบ WYSIWYG รองรับการสร้างแผนผัง คณิตศาสตร์ LaTeX และตัวเลือกการปรับแต่งสไตล์ตามต้องการ
- จัดระเบียบสมุดบันทึกให้เป็นสมุดบันทึกย่อยเพื่อสร้าง ลำดับชั้นแบบต้นไม้ ที่ชัดเจนสำหรับโครงการ งาน หรือหมวดหมู่ส่วนตัว
- แทรกและแก้ไขภาพวาดได้โดยตรงในบันทึก—วาดด้วยปากกาสไตลัสหรือหน้าจอสัมผัส, ซูมเข้าเพื่อดูรายละเอียด, และฝังภาพร่างหลายภาพ
- บันทึกและแนบไฟล์เสียงและรูปภาพไปยังบันทึกของคุณได้โดยตรง
- แชร์และสร้างบันทึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
ข้อจำกัดของ Joplin
- ผู้ใช้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือนี้ไม่มีฟังก์ชัน OCR สำหรับไฟล์ PDF ทำให้ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกสำหรับการค้นหาในเอกสารที่สแกน
- ผู้รีวิวบางรายได้รายงานว่ามีความยากลำบากในการแก้ไขบันทึกบนแอปพลิเคชันมือถือ
การกำหนดราคาของ Joplin
- โอเพนซอร์ส: ฟรี
- Joplin Cloud Basic: $3.5/เดือน
- Joplin Cloud Pro: 7 ดอลลาร์/เดือน
- ทีมคลาวด์ Joplin: $9.5/เดือน
แปลงจากราคาเป็นยูโร*
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Joplin อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบโครงสร้างการจัดระเบียบของบันทึกมาก ที่คุณสามารถมีสมุดบันทึกและบันทึกย่อยต่าง ๆ ภายในได้ ฉันยังชอบที่บันทึกถูกเก็บในรูปแบบ Markdown ซึ่งช่วยให้อ่านได้ง่ายด้วยหน้าต่างตัวอย่าง และยังทำให้ขนาดของบันทึกเล็กมาก เพราะมันไม่เก็บขยะที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก
ฉันชอบโครงสร้างการจัดระเบียบของบันทึกมาก ที่คุณสามารถมีสมุดบันทึกและบันทึกย่อยต่าง ๆ ภายในได้ ฉันยังชอบที่บันทึกถูกเก็บในรูปแบบ Markdown ซึ่งช่วยให้อ่านได้ง่ายด้วยหน้าต่างตัวอย่าง และยังทำให้ขนาดของบันทึกเล็กมาก เพราะมันไม่เก็บขยะที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก
🌟 โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับไฟล์และแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ ทั้งแบบท้องถิ่นและบนคลาวด์
ClickUp Brain MAXเข้าใจงาน เอกสาร การประชุม และพลวัตของทีมของคุณ มอบข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องตามบริบท สิ่งนี้ทำให้บันทึกของคุณไม่ใช่แค่การป้อนข้อความเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับงานและวัตถุประสงค์ที่กำลังดำเนินอยู่
7. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างมีสไตล์พร้อมความคิดสร้างสรรค์)
พร้อมใช้งานบน iPhone, iPad และ Mac Bear ผสมผสานพื้นที่การเขียนที่สะอาดตาเข้ากับระบบแท็กที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสร้างลำดับชั้นแบบซ้อนกัน โดยใช้แฮชแท็ก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดกลุ่มบันทึกเป็นหมวดหมู่หลายระดับได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโฟลเดอร์ที่ตายตัว
แนวทางที่เน้นการเขียนแบบมาร์กดาวน์เป็นหลัก ช่วยให้การจัดรูปแบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเบาสบาย ในขณะที่การสไตล์แบบอินไลน์, กล่องทำเครื่องหมายสำหรับรายการที่ต้องทำ, และการรองรับรูปภาพ, ภาพร่าง, และไฟล์แนบ ให้คุณมีความยืดหยุ่นในการบันทึกความคิดของคุณได้ ตัวแก้ไขยังรองรับบล็อกโค้ดพร้อมการไฮไลต์ไวยากรณ์ สำหรับภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า 150 ภาษา
ในแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการบูลีน ตัวกรองแท็ก และแม้กระทั่งการค้นหาภายในไฟล์แนบเฉพาะได้ โหมด 'โฟกัส' จะซ่อนทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่คุณกำลังเขียนอยู่ ในขณะที่ธีมที่กำหนดเองและการตั้งค่าการจัดรูปแบบตัวอักษรช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- ใช้แท็กเช่น #project/2025/phase1 เพื่อสร้างลำดับชั้นที่เข้าใจง่าย และเพิ่ม TagCons (ไอคอนที่กำหนดเอง) สำหรับการนำทางด้วยภาพอย่างรวดเร็ว
- เชื่อมโยงหมายเหตุหรือหัวข้อเฉพาะโดยใช้ [[note title]] หรือ [[/Heading]] จากนั้นใช้ชื่อแทนเพื่อรักษาข้อความลิงก์ให้ชัดเจนและมีความหมาย
- สร้าง 'แดชบอร์ด' ที่เชื่อมโยงแบบไดนามิกไปยังบันทึกทั้งหมดภายใต้แท็กที่กำหนดโดยใช้ทางลัด
- แชร์และส่งออกบันทึกของคุณในรูปแบบต่างๆ และยังสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันได้อีกด้วย
ข้อจำกัดเรื่องหมี
- การขาดการสนับสนุนแอปสำหรับ Windows หรือ Android จำกัดการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
การตั้งราคาแบบหมี
- ฟรี
- ข้อดี: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
Bear text editor เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและความสวยงามในซอฟต์แวร์การเขียนของตน มันรวดเร็วและอินเทอร์เฟซสวยงาม ด้วยการออกแบบที่เรียบหรูและมินิมอล หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Bear คือความสามารถในการค้นหาและเรียกคืนข้อมูล การค้นหาบันทึกเก่าหรือข้อความเฉพาะทำได้รวดเร็ว แม้จะมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และการรองรับ Markdown ก็ยอดเยี่ยม
Bear text editor เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและความสวยงามในซอฟต์แวร์การเขียนของตน มันรวดเร็วและอินเทอร์เฟซสวยงาม ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและมินิมอล หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Bear คือความสามารถในการค้นหาและเรียกคืนข้อมูล การค้นหาบันทึกเก่าหรือข้อความเฉพาะทำได้รวดเร็ว แม้จะมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และการรองรับ Markdown ก็ยอดเยี่ยม
📑 ดูสิ่งนี้สิ: แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอป Bear สำหรับการจดบันทึก
8. Nimbus Note (เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์และศูนย์ความรู้)
Nimbus Note ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Fuse Base เป็นพื้นที่ทำงานแบบหลายรูปแบบที่เปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นเว็บไซต์ความรู้ขนาดเล็ก
คุณสามารถสร้าง 'เอกสารสุดยอด' ที่ผสมผสานข้อความ ตาราง PDF รูปภาพ วิดีโอ และการจับภาพเว็บไว้ในที่เดียว จากนั้นค้นหาทุกอย่างได้อีกครั้งด้วย OCR ที่สามารถค้นหาภายในรูปภาพและเอกสารที่สแกนได้ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมและงานลูกค้า โดยมีพื้นที่ทำงานที่แยกและจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
คุณยังสามารถส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่อีเมลส่วนตัวของ Nimbus เพื่อเปลี่ยนการสนทนาและไฟล์แนบให้กลายเป็นบันทึกได้อีกด้วย
การแบ่งปันกับทีมและเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่ายบนแพลตฟอร์มนี้ เผยแพร่บันทึก หรือทั้งโฟลเดอร์เป็นหน้าสาธารณะพร้อมแบรนด์ของคุณและโดเมนย่อยที่กำหนดเอง เพิ่มรหัสผ่านเมื่อจำเป็น และยังสามารถฝังวิดเจ็ต HTML หรือ JS ที่กำหนดเองสำหรับเอกสารแบบโต้ตอบหรือพอร์ทัลลูกค้าได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Nimbus Note
- จับภาพบริบทควบคู่กับตัวเตือนโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ภายในบันทึกใดก็ได้ และเลือกว่าจะให้แจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณหรือส่งทางอีเมล
- ใช้ IFTTT เพื่อดึงเนื้อหาหรือทริกเกอร์บันทึกจากบริการมากกว่า 900 รายการ
- คัดสรรแดชบอร์ดแบบไดนามิกโดยใช้ตารางและฐานข้อมูลแบบฝัง ('TablesDBs') ที่ทำงานอยู่ภายในโน้ต
- จัดการผู้ใช้หลายคนและพื้นที่ทำงานสำหรับองค์กรของคุณด้วยคอนโซลองค์กรแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Nimbus Note
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสูญเสียการส่งออก JSON จำกัดตัวเลือกการย้ายข้อมูลของพวกเขา
ราคาของ Nimbus Note
- เดี่ยว: $39/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $332/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Nimbus Note
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nimbus Note อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
FuseBase มีตัวแก้ไขเอกสารที่ทรงพลังรวมกับพอร์ทัลที่คล้ายกับเว็บไซต์ เป็นตัวเลือกที่ดีในการลดเวลาการเริ่มต้นของลูกค้าเนื่องจากเราได้รวมการฝึกอบรมและคู่มือของเราไว้ที่ศูนย์กลางแล้ว จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างดี—การแจ้งเตือนงานอัตโนมัติและตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบทีละขั้นตอนเป็นที่โปรดปรานของฉันในตอนนี้
FuseBase มีตัวแก้ไขเอกสารที่ทรงพลังรวมกับพอร์ทัลที่คล้ายกับเว็บไซต์ เป็นตัวเลือกที่ดีในการลดเวลาการเริ่มต้นของลูกค้าเนื่องจากเราได้รวมการฝึกอบรมและคู่มือไว้ที่ศูนย์กลางแล้ว จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างดี—การแจ้งเตือนงานอัตโนมัติและตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเป็นที่โปรดปรานของฉันในตอนนี้
🎯 เคล็ดลับการประชุม: เมื่อคุณอยู่ในที่ประชุม ลองใช้คำกระตุ้นที่เป็นคีย์เวิร์ดเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อการสนทนาโดยอัตโนมัติในขณะที่กำลังถอดความ ตัวอย่างเช่นตั้งค่าซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมของคุณให้แท็กการกล่าวถึง 'งบประมาณ', 'กำหนดเวลา' หรือ 'รายการที่ต้องดำเนินการ' เพื่อให้คุณสามารถข้ามไปยังประเภทการสนทนาเฉพาะได้ทันทีเมื่อทบทวนภายหลัง
9. Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho ที่ต้องการผสานบันทึกเข้ากับเครื่องมือทางธุรกิจ)
Zoho Notebook คือแอปจดบันทึกข้ามแพลตฟอร์มของ Zoho Corporation ที่มีให้ใช้งานบน iOS, Android, Mac, Windows, Linux และเว็บ ถูกออกแบบมาเพื่อจับความคิดในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง รายการตรวจสอบ ภาพร่าง และไฟล์
ภายใน Notebook แต่ละ 'บัตรบันทึก' จะปรับให้เข้ากับเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น บัตรข้อความ ให้พื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนสำหรับการเขียน ในขณะที่ บัตรรายการตรวจสอบ ช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือจัดระเบียบรายการต่างๆ ในรายการที่เป็นระเบียบ
เพื่อการจัดระเบียบ ให้ลากโน้ตเข้าไปในสมุดบันทึกที่มีหน้าปกปรับแต่งได้ จัดกลุ่มด้วยแท็ก หรือวางโน้ตที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเพื่อการนำทางที่รวดเร็ว
และหากคุณทำงานด้วยภาพ กระดานบันทึก (กระดานสไตล์คัมบัง) ช่วยให้คุณจัดเรียงเนื้อหาเป็นบัตรที่สามารถย้ายไปมาได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook
- บันทึก บันทึกเสียง เป็นบัตรเสียงที่แปลงเป็นข้อความค้นหาได้โดยอัตโนมัติและเน้นการเล่นเสียงให้ตรงกับบันทึก
- สแกนเอกสารด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณ และบันทึกหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF
- สร้าง การ์ดวิดีโอ ที่ให้คุณบันทึกหน้าจอและตัวเองพร้อมกันได้ รวมถึงการทำเครื่องหมายบทและการแชร์ลิงก์สาธารณะได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ การจดจำภาพร่างด้วย AI ใน Sketch Cards เพื่อเปลี่ยนวงกลม สี่เหลี่ยม และลูกศรที่ร่างไว้อย่างคร่าวๆ ให้เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนผังและแผนผังความคิดที่ดูสะอาดตา
- รับ Notebook AI เพื่อช่วยในการเขียนอย่างรวดเร็วและแนะนำไวยากรณ์
ข้อจำกัดของ Zoho Notebook
- ผู้ใช้เน้นปัญหา เช่น การจัดรูปแบบการคัดลอกและวางที่แปลกประหลาด ย่อหน้าหายไป และการไม่รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
ราคาของ Zoho Notebook
- สิ่งจำเป็นสำหรับโน้ตบุ๊ก: ฟรี
- โน้ตบุ๊กโปร: $1. 99/เดือน
- โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจ: $4.99/ผู้ใช้/เดือน
Zoho Notebook คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Notebook อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและทำหน้าที่บันทึกโน้ตและฟังก์ชันอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน คุณสมบัติบางอย่างมีประโยชน์มากสำหรับงานประจำวัน เช่น การแจ้งเตือน
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและทำหน้าที่บันทึกโน้ตและฟังก์ชันอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน คุณสมบัติบางอย่างมีประโยชน์มากสำหรับงานประจำวัน เช่น การแจ้งเตือน
👀 คุณรู้หรือไม่? Zettelkasten('กล่องบันทึก') เป็นวิธีการเชื่อมโยงบันทึกเล็กๆ เข้าด้วยกันที่มีมาหลายศตวรรษจากเยอรมนี—Niklas Luhmann ใช้มันในการเขียนหนังสือมากกว่า 70 เล่ม 😱
10. Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบเรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน)
Simplenote เป็นโซลูชันการจดบันทึกที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน สร้างขึ้นโดยใช้ข้อความธรรมดาและ Markdown นั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ใช้งานง่ายแต่สามารถปรับใช้ได้กับทุกสิ่งตั้งแต่รายการสั้นๆ ไปจนถึงการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
ระบบแท็กของมันไปไกลกว่าการติดป้ายกำกับพื้นฐาน โดยอนุญาตให้มี โครงสร้างแท็กแบบซ้อน ซึ่งมอบความยืดหยุ่นในการจัดหมวดหมู่บันทึกโดยไม่ต้องล็อกไว้ในโฟลเดอร์ที่ตายตัว สำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้แก้ไขบันทึกแบบเรียลไทม์ หรือเผยแพร่เป็นหน้าเว็บที่อ่านอย่างเดียวได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
บนมือถือ วิดเจ็ตให้คุณเริ่มบันทึกใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอป ผู้ใช้เดสก์ท็อปยังสามารถนำเข้าข้อมูลจำนวนมากจาก Evernote, Markdown หรือไฟล์ข้อความธรรมดาเพื่อรวมบันทึกทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- ใช้ ลิงก์ภายใน เพื่อเชื่อมต่อบันทึกกับอ้างอิง [[ชื่อบันทึก]] ได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายการตรวจสอบแบบซ้อนกันโดยใช้ไวยากรณ์ Markdown แบบ GitHub
- เปิดใช้งาน โหมดโฟกัส เพื่อเขียนโดยปราศจากสิ่งรบกวน ด้วยเพียงผืนผ้าใบว่างเปล่าและเคอร์เซอร์
- เรียงลำดับบันทึกตามวันที่สร้าง วันที่แก้ไข และตามลำดับตัวอักษร
- สร้างบันทึกได้โดยตรงผ่านผู้ช่วย Siri ในอุปกรณ์ iOS
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ผู้ใช้สังเกตเห็นการขาดการจัดระเบียบ รูปแบบ แท็ก และฟีเจอร์ขั้นสูง
- คุณไม่สามารถเพิ่มอะไรลงในบันทึกได้นอกจากข้อความ
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
- พรีเมียม: $10 ต่อปี
การให้คะแนนและรีวิว Simplenote
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplenote อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
มีบางสิ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับ Simplenote อย่างแรกคือมันเป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก มันไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากมาย ซึ่งฉันชอบมากจริงๆ อย่างที่สองคือมันซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของฉันได้ ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้ทุกที่ทุกเวลา และสุดท้าย มันมีฟีเจอร์การค้นหาที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้ฉันหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายมาก
มีบางสิ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับ Simplenote อย่างแรกคือมันเป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก มันไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากมาย ซึ่งฉันชอบมากจริงๆ อย่างที่สองคือมันซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของฉันได้ ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้ทุกที่ทุกเวลา และสุดท้าย มันมีฟีเจอร์การค้นหาที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้การค้นหาสิ่งที่ฉันต้องการเป็นเรื่องง่าย
📑 ดูสิ่งนี้สิ: แอปและเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด
พัฒนาบันทึกและโครงการของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย ClickUp
Google Keep เหมาะสำหรับการจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อความคิดของคุณเริ่มเพิ่มมากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่สามารถขยายตามความคิดเหล่านั้นได้
ClickUp มอบสิ่งนั้นให้คุณ (และมากกว่านั้น) นี่คือพื้นที่ทำงานที่มีชีวิต ซึ่งทุกบันทึกสามารถกลายเป็นงาน โครงการ หรือส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ได้
เอกสารที่เชื่อมต่อกัน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือ AI หมายความว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายในทะเลของไฟล์ที่กระจัดกระจาย แต่จะถูกจัดระเบียบ สามารถค้นหาได้ และพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ
ClickUp เชื่อมช่องว่างระหว่างการจับความคิดและการดำเนินการให้เป็นจริง เป็นแพลตฟอร์มที่ก้าวทันเมื่อการทำงานเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ปรับตัวตามสไตล์ของคุณเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยน และช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมโดยไม่สูญเสียรายละเอียด
