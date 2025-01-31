บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกลในปี 2025

PMO Team
PMO Team
31 มกราคม 2568

เราทุกคนทราบดีว่าการทำงานทางไกลจะอยู่กับเราไปอีกนาน แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่การประชุมกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของคุณต้องทนกับการประชุมทางวิดีโอที่กระตุก หน้าจอสะดุด และสไลด์ที่แตกเป็นพิกเซล

ด้วยบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาการสนับสนุนการทำงานระยะไกลอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณด้วยหน้าจอที่คมชัดราวกับคริสตัล และการทำงานร่วมกันที่ใกล้ชิดและไม่ขาดตอน เตรียมตัวให้พร้อมที่จะยกระดับการประชุมทางไกลของคุณ!

ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอมากมาย แต่ละตัวต่างก็สัญญาว่าจะให้การเชื่อมต่อที่ราบรื่นและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แล้วคุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?

เราได้ทำการค้นหาอย่างละเอียดในโลกดิจิทัลเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับการประชุมทางไกลในปี 2024 ให้กับคุณ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ฟรีไปจนถึงเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ เราได้รวบรวมไว้เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอ?

ความล่าช้าเป็นศัตรูตัวฉกาจอย่างไม่ต้องสงสัย แต่สิ่งใดที่ทำให้เครื่องมือแชร์หน้าจอเป็นที่ชื่นชอบ? เราต้องการเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วราวสายฟ้าเพื่อรองรับการนำเสนอที่เข้มข้นที่สุด

นี่คือชีทสรุป:

  • ความชัดเจนระดับคริสตัล: การนำเสนอควรโดดเด่น! ค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีการแชร์หน้าจอคุณภาพสูงที่รักษาภาพให้คมชัดและไอเดียให้เปล่งประกาย
  • ผู้นำด้านการร่วมมือ: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในตัว เช่น การบันทึกข้อความ, การแชร์ไฟล์, และการดูหน้าจอร่วมกัน. มันเหมือนมีกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงให้ทุกคนได้คิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน
  • ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณมีคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง—การเข้ารหัส, การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, และการควบคุมการเข้าถึงจากระยะไกลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากสายตาที่ไม่พึงประสงค์
  • ใช้งานง่าย: การแชร์หน้าจอของคุณไม่ควรต้องโทรหาทีมช่วยเหลือด้านไอที มองหาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและทำให้ทุกคนพร้อมใช้งานได้ในไม่กี่วินาที
  • ประหยัดงบประมาณ: ระวังกระเป๋าของคุณ! คุณสามารถมีตัวเลือกการแชร์หน้าจอที่ยอดเยี่ยมและส่วนขยายการบันทึกหน้าจอวิดีโอสำหรับทุกงบประมาณ ตั้งแต่แผนฟรีไปจนถึงโซลูชันระดับองค์กร ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับกระเป๋าเงินของคุณ

นอกเหนือจากพื้นฐานแล้ว ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประชุมทางวิดีโอตัวเลือกการบันทึกหน้าจอ ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือ และการจดบันทึกและสรุปโดยใช้ AI ฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยยกระดับการโต้ตอบกับลูกค้าและโครงการของคุณรวมถึงการประชุมระดับ 10!

10 ซอฟต์แวร์และแอปแชร์หน้าจอที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ถึงเวลาบอกลาปัญหาเทคโนโลยีขัดข้องและต้อนรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ! มาเจาะลึกกับซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุด 10 อันดับประจำปี 2024 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

1. Screenleap

ผ่านทางScreenleap

Screenleap ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอหรือกล้องของคุณได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปของเครื่องมือนี้ได้โดยตรง

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือโหมดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในโหมดนี้ คุณสามารถแชร์หน้าจอทั้งหมด หน้าต่างเฉพาะ หรือแม้แต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดเองได้ โดยยังคงซ่อนข้อมูลที่เป็นความลับไว้

คุณยังสามารถใส่โลโก้และชุดสีของคุณในหน้าของผู้ชมได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของบริษัทคุณให้กับผู้ชมได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Screenleap

  • แชร์หน้าจอของคุณได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง
  • ให้ผู้ชมสามารถแชร์หน้าจอของตนได้ ทำให้การร่วมมือเป็นสองทาง
  • ทำเครื่องหมายบนหน้าจอที่แชร์, แชร์ไฟล์, และท่องเว็บพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ Screenleap

  • ราคาสูงกว่าทางเลือกส่วนใหญ่
  • เวอร์ชันแชร์หน้าจอฟรี จำกัดการใช้งานเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อวัน
  • อาจไม่ง่ายที่จะผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ

ราคาของ Screenleap

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $19 ถึง $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Screenleap

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

2. Google Meet (เดิมเรียกว่า Google Hangouts)

Google Meet
ผ่านGoogle Meet

Google Meet เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งทำให้การผสานรวมกับเครื่องมือ Google อื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้โดยตรงจาก Google Drive ของคุณ แชร์คำเชิญประชุมและบันทึกผ่าน Gmail และซิงค์ทุกอย่างในปฏิทิน Google ของคุณ

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องมือสำหรับการประชุมอย่างเป็นทางการ Google ยังให้คำมั่นว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการสนทนาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • ทำเครื่องหมายบนหน้าจอที่แชร์, แชร์ไฟล์, และแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • จัดการประชุมกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี
  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายทั้งสำหรับอุปกรณ์และผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถแชร์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณได้จากระยะไกล

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • อนุญาตให้แชร์ได้เพียงหน้าจอหรือหน้าต่างเดียวในแต่ละครั้ง ซึ่งจำกัดความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันของคุณ
  • การใช้ CPU และ RAM สูงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
  • คุณภาพของวิดีโอและเสียงอาจไม่ดีที่สุดในการโทรที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คน

ราคาของ Google Meet

  • ทดลองใช้ฟรี
  • Google Workspace – แพ็กเกจเริ่มต้นสำหรับธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Google Workspace – มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Google Workspace – Business Plus: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Google Meet เหล่านี้!

3. ความขัดแย้ง

ความขัดแย้ง
ผ่านทางDiscord

Discord เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเข้าร่วมหรือสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับชุมชนทุกประเภท—ชมรมหนังสือ คลาสเต้น กลุ่มเรียน เพื่อน—ที่คุณต้องการใช้เวลาด้วย มันเหมือนกับสำนักงานระยะไกลเสมือนจริงแต่เจ๋งกว่า

การแชร์หน้าจอใน Discord เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความรู้สึกของชุมชน. มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูวิดีโอการเรียนรู้หรือร่วมมือกันในโครงการทางไกลได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • สร้างเซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับทีมของคุณ พร้อมช่องเสียงและแชทข้อความ
  • ปรับแต่งประสบการณ์ด้วยบอทที่สามารถทำงานอัตโนมัติ เล่นเพลง และแม้กระทั่งดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • จัดระเบียบการสนทนาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแท็บข้อความและเซิร์ฟเวอร์แยกสำหรับ DM และการแชทในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Discord

  • อินเทอร์เฟซอาจดูไม่เป็นทางการสำหรับการนำเสนอที่เป็นทางการ เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของDiscord
  • ขีดจำกัดผู้ชมสูงสุด 50 คนเมื่อแชร์หน้าจอ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ชมจำนวนมาก
  • ฟีเจอร์การแชร์หน้าจออาจไม่สามารถรวมเข้ากับเครื่องมือของบุคคลที่สามสำหรับการบันทึกเซสชันได้

ราคา Discord

  • Discord ฟรี
  • Discord Nitro Classic: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Discord Nitro: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวใน Discord

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

4. Skype

สไกป์
ผ่านทางสไกป์

Skype เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดในวงการนี้ และมีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยกับผู้ใช้ทั่วโลก

เช่นเดียวกับ Google และ Meet, Skype ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft อย่างราบรื่น เช่น Office 365 ทำให้การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype

  • บันทึกการแชร์หน้าจอของคุณเพื่อใช้อ้างอิงภายหลังหรือใช้เป็นสื่อการฝึกอบรม จับภาพไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านั้นไว้ก่อนที่มันจะหายไป
  • การโทรผ่านวิดีโอพื้นฐาน, ฟังก์ชันการแชร์หน้าจอ, และการส่งข้อความทันที ทั้งหมดนี้ฟรี
  • คุณสมบัติการแชร์หน้าจอที่ใช้งานง่ายและสะดวก ทำให้การโทรและการประชุมเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Skype

  • มันไม่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น ClickUp และ Slack
  • อาจประสบปัญหาการกระตุกบ่อยครั้ง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการแชร์หน้าจอระยะไกลและขัดจังหวะการประชุมของคุณ
  • ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว

ราคาของ Skype

  • Skype ถึง Skype: ฟรี
  • Skype ไปยังโทรศัพท์: ไม่จำกัดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: $2.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • Skype ไปยังโทรศัพท์: โทรไม่จำกัดในอเมริกาเหนือ: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Skype ไปยังโทรศัพท์: แพ็กเกจไม่จำกัดทั่วโลก: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype

  • G2: 4. 3/5 (23,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)

5. Zoom

ซูม
ผ่านทางZoom

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซูมได้กลายเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อทางสังคมที่สำคัญ ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับผู้ทำงานทางไกล การศึกษาทางไกล และแม้กระทั่งกิจกรรมบันเทิงออนไลน์

ฟีเจอร์ Immersive View ใหม่ของ Zoom เป็นวิธีที่สนุกสำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังสัญญาว่าจะมีเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และเสริมทักษะของคุณ คุณสามารถใช้ AI Companion เพื่อร่างอีเมลและข้อความส่วนตัว สรุปการประชุม และระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • การแชร์หน้าจอหลายหน้าจอพร้อมกันระหว่างการประชุม
  • คุณสมบัติพื้นหลังเสมือนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นหลังของตนได้ระหว่างการแชร์หน้าจอ
  • เครื่องมือการบันทึกคำอธิบายและการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถโต้ตอบกับเนื้อหาที่แชร์ได้แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Zoom

  • แผนฟรีขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การบันทึก การจัดตารางเวลา และห้องย่อย
  • แผนชำระเงินอาจมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ กับงบประมาณของคุณก่อนอัปเกรด
  • การแชร์หน้าจอผ่านมือถืออาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่ากับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 6/5 (54,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Zoom เหล่านี้!

6. AnyDesk

AnyDesk
ผ่านทางAnyDesk

AnyDesk เป็นซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลที่มีโซลูชันคลาวด์ในตัว คุณสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานและบริการของบริษัทได้โดยตรง หรือจะติดตั้งเครื่องมือนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองและทำงานได้อย่างอิสระ

AnyDesk ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มและอิสระจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ

ส่งคำขอเข้าถึงหนึ่งครั้ง หากอีกฝ่ายยอมรับคำเชิญเข้าร่วมเซสชันของคุณ การเข้าถึงระยะไกลไปยังอุปกรณ์ของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการเชื่อมต่อขาเข้าของพวกเขาอีกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AnyDesk

  • มาตรฐานการเข้ารหัสระดับทหารช่วยให้การแชร์หน้าจอปลอดภัยและได้รับการปกป้อง
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ รวมถึง Windows, Mac, Linux, iOS และ Android โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์
  • การควบคุมเดสก์ท็อประยะไกลที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น การออกแบบกราฟิกหรือการตัดต่อวิดีโอ

ข้อจำกัดของ AnyDesk

  • จำกัดเฉพาะการแชร์หน้าจอระยะไกลเท่านั้น และไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การสนทนาผ่านวิดีโอหรือเสียง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ทำให้ยากต่อการปรับแต่งประสบการณ์การแชร์หน้าจอให้เหมาะกับผู้ใช้
  • อินเทอร์เฟซมีความเป็นเทคนิคมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกการแชร์หน้าจอที่ใช้งานง่ายอื่นๆ

ราคาของ AnyDesk

  • โซโล: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $29.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $79.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว AnyDesk

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1650+ รีวิว)

7. TeamViewer

ทีมวิวเวอร์
ผ่านทางTeamViewer

TeamViewer ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ รวมถึง Windows, Mac, Linux, Android และ iOS ทำให้เป็นฮีโร่ที่แท้จริงซึ่งไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใด ๆ รองรับอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดในองค์กรของคุณ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าทั่วโลกได้จากอุปกรณ์ของคุณ

TeamViewer มีสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง. เครื่องมือนี้รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อของคุณด้วยการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข, 2FA, และ SSO.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer

  • อนุญาตให้บันทึกเซสชัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและเซฟเซสชันการแชร์หน้าจอระยะไกลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  • ปรับแต่งพื้นที่หน้าจอของคุณผ่านตัวเลือกการสร้างแบรนด์, เครื่องมือจัดการซอฟต์แวร์เดสก์ท็อประยะไกล, และการผสานรวม
  • เปิดใช้งานการควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้ทันที มอบการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการประชุมร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ TeamViewer

  • แผนฟรีจำกัดการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์
  • จำกัดเฉพาะการแชร์หน้าจอระยะไกลเท่านั้น และไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การสนทนาผ่านวิดีโอหรือเสียง
  • มันไม่มีคุณสมบัติเช่นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือหรือฉากหลังเสมือน

ราคา TeamViewer

  • การเข้าถึงระยะไกล: เริ่มต้นที่ $24.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $50. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $112.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 229. 80 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ TeamViewer

  • G2: 4. 4/5 (3. 200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,300+ รีวิว)

ที่เกี่ยวข้อง:10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TeamViewer สำหรับการเข้าถึงระยะไกล

8. ไดอัลแพด

ไดอัลแพด
ผ่านทางDialpad

Dialpad เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจและแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่นำเสนอโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าครบวงจรพร้อมการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ในขณะที่ Dialpad มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปทั้ง Windows และ Mac คุณสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้หากคุณไม่ต้องการติดตั้งแอป นั่นหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขณะที่คุณกำลังแชร์หน้าจอ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนที่มุมขวาบนซึ่งแสดงถึงการแชร์หน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่ จากนั้นมันจะทำงานเหมือนศูนย์กลางการสื่อสารของทีมมากขึ้น โดยมีช่องแชทคล้ายกับ Slack และสามารถเปิดการแชทเสียงกับผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือมากกว่าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • รวมการโทรด้วยเสียง, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความ, และการแชร์หน้าจอระยะไกลในแอปเดียว
  • ผู้ช่วย AI ในตัวที่ช่วยในการจดบันทึก สรุปการสนทนา และแม้กระทั่งการถอดเสียง ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัสและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลได้

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแชร์หน้าจอที่ง่ายกว่า
  • มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารทางธุรกิจเป็นหลัก ดังนั้นคุณสมบัติการแชร์หน้าจออาจไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • การผสานระบบอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับคู่แข่งบางราย

ราคาของ Dialpad สำหรับการประชุมด้วย AI

  • ฟรี: ฟรี
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Dialpad

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

9. แอป Webex

แอป Webex
ผ่านทางWebex

Cisco's Webex เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่รวมคุณสมบัติของแพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บและแอปสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีอยู่เข้าด้วยกัน

แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้สามารถจัดการประชุมออนไลน์, การส่งข้อความในกลุ่มทีม, และการแชร์ไฟล์ได้ และออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในกลุ่มเล็กสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และการประชุมในกลุ่มใหญ่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาผ่านวิดีโอได้โดยใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปหรือมือถือ นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันเว็บให้บริการ แต่มีคุณสมบัติน้อยกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป Webex

  • การประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้ถึง 250 คน (แผนชำระเงิน)
  • ผู้ช่วย AI ที่ทุ่มเทเพื่อถอดเสียงการประชุมวิดีโอ, จดบันทึก, และแม้กระทั่งตั้งการเตือน
  • อนุญาตให้ใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอที่แชร์จากระยะไกล, การแชร์ไฟล์, และการแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของแอป Webex

  • แผนฟรีอนุญาตให้มีการประชุมวิดีโอแบบตัวต่อตัวเท่านั้น และไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการบันทึกและการใส่คำอธิบายประกอบ
  • อินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแชร์หน้าจอที่เรียบง่ายกว่า
  • ไม่รองรับการแสดงผลหรือการแชร์ไวท์บอร์ดระหว่างช่วงการแบ่งกลุ่ม

ราคาของแอป Webex

  • Webex ฟรี: ฟรี
  • Webex Meet: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวแอป Webex

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

10. CoScreen

CoScreen
ผ่านทางCoScreen

CoScreen ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแชร์และโต้ตอบกับหน้าจอของกันและกันได้พร้อมกัน—เร็วกว่า Zoom มาก

เทอร์มินัลร่วมของ CoScreen ให้คุณสามารถรันคำสั่ง, ทำการดีบั๊ก, และเขียนโค้ดได้ร่วมกันอย่างปลอดภัยพร้อมกับความหน่วงต่ำเกือบเป็นศูนย์

มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา เนื่องจาก CoScreen สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs) ส่วนใหญ่ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขโค้ดได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในระหว่างการดีบั๊กหรือโครงการเขียนโค้ดร่วมกัน

คุณสมบัติเด่นของ CoScreen

  • แชร์หน้าต่างหรือหน้าจอแอปพลิเคชันโดยการลากและวางลงบนหน้าต่าง CoScreen ลดความยุ่งยากในการจัดการในขณะประชุม
  • สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง CoScreen รับประกันว่าข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาของคุณจะยังคงปลอดภัยระหว่างการส่งข้อมูล
  • ใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น—ไม่ว่าคุณจะใช้ Mac, Windows หรือ Linux CoScreen ก็พร้อมรองรับคุณ

ข้อจำกัดของ CoScreen

  • อินเทอร์เฟซที่มีคุณสมบัติหลากหลายและโต้ตอบได้อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • คุณสมบัติขั้นสูงและการแชร์หน้าจอพร้อมกันอาจใช้ทรัพยากรระบบมาก และฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพลดลง
  • ในขณะที่ CoScreen มีแผนให้บริการฟรี แต่มีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติและการใช้งาน และธุรกิจส่วนใหญ่อาจจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อรับประโยชน์สูงสุด

ราคา CoScreen

  • CoScreen Standard: ฟรี
  • CoScreen Enterprise: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว CoScreen

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

เครื่องมือบันทึกหน้าจออื่น ๆ

ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือแชร์หน้าจอเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่คุณใช้อยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ ยกระดับการประชุมวิดีโอระยะไกลของคุณไปอีกขั้น

มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ปฏิวัติการสื่อสารและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอระยะไกล การบันทึกหน้าจอ การจดบันทึก และการสรุปการประชุม เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของความสามารถทั้งหมดเท่านั้น

คลิป ClickUp
เริ่มบันทึกด้วยคลิป
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม, ทำให้สามารถส่งข้อความวิดีโอแบบละเอียดเพื่อการร่วมมือแบบไม่พร้อมกันได้ด้วย ClickUp Clips

แม้ว่า ClickUp จะไม่ได้ให้บริการแชร์หน้าจอโดยตรงบนแพลตฟอร์มของตนเอง แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้

สร้างเอกสารแบบร่วมมือกันภายใน ClickUp และแชร์หน้าจอของคุณระหว่างการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยตรงจากแพลตฟอร์ม ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพพร้อมคำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้เทมเพลต ไวท์บอร์ด และเทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับการวางแผนโครงการของคุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ

นอกจากนี้ จับภาพช่วงเวลาสำคัญของการแชร์หน้าจอของคุณด้วยClickUp Clip บันทึกหน้าต่างเฉพาะ เพิ่มคำบรรยายเสียง และแชร์คลิปโดยตรงจากแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงและการอ้างอิงระยะไกลที่ง่ายดาย

คลิป ClickUp
บันทึกการบันทึกของคุณด้วย ClickUp Clip และส่งให้ใครก็ได้ผ่านลิงก์สาธารณะ

ในที่สุด คุณก็มีClickUp Brainที่จะช่วยทำงานหนักให้คุณ! ClickUp จะถอดเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างสรุปที่ชาญฉลาด พร้อมเน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ

ตัวอย่างฟีเจอร์การถอดเสียงด้วย AI ของ ClickUp Clips

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยคุณสมบัติอัตโนมัติ เช่น การถอดเสียงด้วย AI และการสร้างบันทึก
  • เปลี่ยนสรุปและบันทึกจาก ClickUp Brain ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบขั้นตอนถัดไปของตนเอง
  • เก็บการบันทึกหน้าจอ, บันทึก, และสรุปการประชุมของคุณไว้ในที่เดียวภายใน ClickUp—ไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือต่าง ๆ หรืออีเมลอีกต่อไป

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติการรายงานที่ทรงพลังต้องการแผนระดับสูงกว่า ซึ่งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • คุณสมบัติบางอย่างในแอปมือถืออาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
  • การเรียนรู้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับทุกแผนการชำระเงิน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

ClickUp + การแชร์หน้าจอ: ทีมในฝันสำหรับการประชุมทางไกล

ด้วยการนำความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp มาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่คุณเลือก คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมทางไกลได้ ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้รับข้อมูล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่ได้มีไว้เพียงแก้ปัญหาเท่านั้น—แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ อีกด้วย ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเปิดรับการทำงานร่วมกันด้วยพลังของ AI คุณไม่ได้มีแค่โซลูชันแชร์หน้าจอเท่านั้น แต่ยังสามารถปลดล็อกศักยภาพใหม่ของทีมเวิร์ก ประสิทธิภาพ และความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยสมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อสำรวจความเป็นไปได้เหล่านั้น!