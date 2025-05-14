บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก TeamViewer ที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกลในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
14 พฤษภาคม 2568

ทีมที่อยู่ห่างไกลต้องการวิธีการที่เสถียรในการเข้าถึงไฟล์, รักษาการเชื่อมต่อ, และทำงานร่วมกัน. เครื่องมือการเชื่อมต่อทางไกลเช่น TeamViewer ทำให้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปได้ แต่ยังเป็นกระบวนการที่ราบรื่น.

TeamViewer ได้รับการจัดอันดับสูง แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลเพียงตัวเดียวที่มีอยู่

ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และรีวิวของเครื่องมือเดสก์ท็อประยะไกลที่แข่งขันกัน 10 รายการ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน TeamViewer ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือมีงบประมาณเท่าใด เราพร้อมช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมของคุณสามารถสื่อสารระหว่างหลายหน้าจอและทำงานได้อย่างราบรื่น ?

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TeamViewer สำหรับการร่วมมืออย่างง่ายบนเอกสาร, งาน, โครงการ, และอื่น ๆ:

  • ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันทางไกลแบบครบวงจร)
  • AnyDesk (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกลที่รวดเร็วและมีความหน่วงต่ำ)
  • Remmina (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Linux ที่ต้องการรองรับหลายโปรโตคอล)
  • Chrome Remote Desktop (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกลผ่านเบราว์เซอร์ที่ง่ายและฟรี)
  • NoMachine (เหมาะที่สุดสำหรับการสตรีมวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง)
  • Zoho Assist (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนระยะไกลที่ปลอดภัยผ่านเว็บ)
  • RemotePC (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกลแบบขยายได้พร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกัน)
  • LogMeIn Pro (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และการรองรับหลายหน้าจอ)
  • GoToMyPC (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าเดสก์ท็อประยะไกลที่รวดเร็วและง่ายดาย)
  • Splashtop (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกลที่คุ้มค่าพร้อมการสตรีมมิ่งแบบ HD)

TeamViewer คืออะไรและทำงานอย่างไร?

TeamViewer เป็นซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลที่ช่วยให้ผู้คนสามารถใช้เครื่องระยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงไฟล์ แอปพลิเคชัน และข้อมูลจากอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ VPN

นอกจากการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกลแล้ว TeamViewer ยังใช้สำหรับการสนับสนุนทางไกลสำหรับทีมไอที ทีมสนับสนุนใช้ TeamViewer เพื่อควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และติดตั้งแอปพลิเคชันและอัปเดตโปรแกรม

คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันทำให้ TeamViewer เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่เน้นการทำงานระยะไกลเป็นหลัก ซึ่งมีสมาชิกทีมกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลก ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การเชื่อมต่อ การทำงานเป็นทีมและการรักษาความมีส่วนร่วมของทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกอื่นแทน TeamViewer

TeamViewer เป็นโซลูชันการเข้าถึงระยะไกลที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ต้องการเข้าถึงไฟล์ของตนได้ทุกที่ แต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีมหรือไม่? เราจะให้คำตอบนั้นแก่คุณ! ติดตามเพื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณแทน TeamViewer ที่มีให้บริการในวันนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และใช้ ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานทุกประเภท
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และใช้ ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานทุกประเภท

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamViewer นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:

  • วัตถุประสงค์: คุณต้องการแอปสำหรับการสนับสนุนด้านไอทีหรือเทคนิคจากระยะไกล การเข้าถึงจากระยะไกล หรือการร่วมมือกันในทีมหรือไม่?
  • คุณสมบัติ: มีคุณสมบัติที่คุณต้องการหรือไม่ เช่น เสียงคุณภาพสูง, การถ่ายโอนข้อมูล, การเข้าถึงแบบไม่ต้องดูแล, หรือการพิมพ์จากระยะไกล?
  • ขนาด: ผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือสามารถขยายการใช้งานสำหรับทั้งทีมของคุณได้หรือไม่?
  • การสร้างแบรนด์: คุณสามารถปรับแต่งการสร้างแบรนด์ให้รู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์แบบไม่มีตราสินค้าได้หรือไม่?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายหรือไม่? ผู้ใช้งานทุกคนจะสามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างมั่นใจหรือไม่?
  • การสนับสนุนลูกค้า: คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้เมื่อคุณต้องการหรือไม่? มีศูนย์ช่วยเหลือหรือตัวเลือกแชทสดหรือไม่?

เครื่องมือเดสก์ท็อประยะไกลบางตัวถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง ในขณะที่บางตัวทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณและใช้คู่มือนี้เพื่อสร้างรายการตัวเลือกสั้น ๆ สำหรับความต้องการของคุณ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamViewer

แม้ว่าคุณสามารถใช้ TeamViewer เพื่อให้บริการสนับสนุนระยะไกลได้ แต่คู่มือนี้จะเน้นที่การทำงานเป็นทีมและการเข้าถึงระยะไกลของซอฟต์แวร์เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamViewer ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากทุกที่

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ TeamViewer: มุมมองงานใน ClickUp
มุมมอง Workload ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามทีมของคุณและความคืบหน้าของแต่ละบุคคลได้

โอเค เราทราบดีว่า ClickUp อาจไม่ใช่เครื่องมือแรกที่คุณนึกถึงเมื่อกำลังมองหาทางเลือกแทน TeamViewer แต่ถึงแม้ว่าเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันระยะไกลนี้จะไม่สามารถเข้าถึงเดสก์ท็อประยะไกลได้ แต่ก็สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีมในรูปแบบที่น่าตื่นเต้น (และมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ) ในด้านอื่นๆ ได้

ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานระยะไกลและมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น—ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และเนื่องจาก ClickUp เป็นระบบคลาวด์ ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ได้จากทุกอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงเดสก์ท็อปจากระยะไกลหรือกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระยะไกลที่ไม่น่าเชื่อถือ ✨

ทางเลือกของ TeamViewer: ลากและวางงานบนตาราง ClickUp
ลากและวางงานบนตาราง ClickUp ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางเดียวกับสมาชิกในทีม

ใช้การจัดการงานใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานส่วนตัวและงานของทีม รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านั้น ร่วมมือกันในClickUp Docsสำหรับเนื้อหา รายงาน วิกิ และอื่น ๆ อีกมากมาย รับภาพรวมของความคืบหน้าของคุณและทีมผ่านClickUp Dashboards จากนั้นใช้หนึ่งในมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อปรับแต่งวิธีการทำงานของคุณให้เหมาะสม

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งที่สุดของ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างสูง นั่นหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทีม แผนก หรือกรณีการใช้งานใด ๆ ได้ตามต้องการ ใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือทางเนื้อหาสำหรับทีมการตลาดของคุณเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีมโครงการของคุณหรือเป็นซอฟต์แวร์การติดตามการทำงานของพนักงานสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลหรือทีมการจัดการของคุณ

ทางเลือกของ TeamViewer: มุมมองตาราง, รายการ, แผนงานกานท์ และกระดานของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณสนใจที่จะทราบว่าคุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับการทำงานทางไกลและการร่วมมือได้อย่างไรหรือไม่? ชมวิดีโอเพื่อดูวิธีการใช้ ClickUp สำหรับการทำงานทางไกล. ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างระบบนิเวศครบวงจรสำหรับการบริหารโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์
  • ติดตามความคืบหน้าของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Goals
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านการประชุมทางวิดีโอหรือแชร์หน้าจอของคุณระหว่างการประชุมออนไลน์ด้วยการผสานการทำงานกับZoom
  • เชื่อมต่อกับทีมของคุณจากระยะไกลและทำงานร่วมกันด้วยClickUp Whiteboards
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วด้วยการผสานการทำงานกับClickUpกว่า1,000 รายการรวมถึงเครื่องมือประชุมออนไลน์
  • แผนหลากหลายและตัวเลือกราคาที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติแม้กระทั่งในเวอร์ชันฟรีของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการเป็นหลัก มากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. AnyDesk

ทางเลือกของ TeamViewer: ภาพหน้าจอของหน้าข่าวสารของ AnyDesk
ผ่านทางAnyDesk

AnyDesk เป็นซอฟต์แวร์เดสก์ท็อประยะไกลที่ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมและถ่ายโอนไฟล์ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกลของสมาชิกทีมทุกคนผ่านรหัสผ่าน เปิดใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภัยเช่นโหมดความเป็นส่วนตัว และจัดการอุปกรณ์มือถือในระดับใหญ่ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลนี้?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AnyDesk

  • ติดตั้งบนสถานที่ของคุณเองหรือใช้โซลูชันคลาวด์ของ AnyDesk
  • อนุญาตให้สมาชิกในทีมควบคุมหรือเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกลได้จากทุกที่
  • ปรับแต่งประสบการณ์ด้วยแบรนด์ของคุณเอง
  • ได้รับประโยชน์จากระบบเข้ารหัสระดับทหารและการเข้าถึงที่ปลอดภัย

ข้อจำกัดของ AnyDesk

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าความปลอดภัยอาจสร้างความสับสนและรู้สึกซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่เรียบง่ายเหมือนกับคู่แข่งรายอื่น

ราคาของ AnyDesk

  • ฟรี
  • โซโล: $14.90/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • มาตรฐาน: $29.90/เดือน สำหรับผู้ใช้ 20 คน
  • ขั้นสูง: $79.90/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว AnyDesk

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

3. Remmina

ทางเลือกของ TeamViewer: ภาพหน้าจอของมุมมองการแชร์หน้าจอของ Remmina
ผ่านRemmina

Remmina เป็นซอฟต์แวร์เข้าถึงระยะไกลฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการแชร์หน้าจอและแชร์ไฟล์ สามารถเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปของคุณจากอุปกรณ์อื่นได้ เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายนี้สำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป Linux ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเป็นหลัก ?

คุณสมบัติเด่นของ Remmina

  • เข้าถึงเดสก์ท็อป Linux ของคุณจากระยะไกลได้จากทุกที่
  • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยตัวเลือกการแสดงผลและการกำหนดปุ่มลัด
  • ใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างทางเลือกของคุณเอง
  • มีให้บริการในกว่า 60 ภาษา และครอบคลุมกว่า 50 ระบบปฏิบัติการ

ข้อจำกัดของ Remmina

  • Remmina ทำงานได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์เท่านั้น
  • ทางเลือกฟรีนี้สำหรับ TeamViewer เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ทำงานคนเดียวมากกว่าทีมมือใหม่

ราคาของ Remmina

  • ฟรี

เรตติ้งและรีวิวของ Remmina

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. Chrome Remote Desktop

ทางเลือกของ TeamViewer: การตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกลของ Chrome Remote Desktop
ผ่านChrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าถึงเดสก์ท็อประยะไกลอย่างรวดเร็วและการแชร์หน้าจอระหว่างหลายจอภาพ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นในฐานะซอฟต์แวร์จัดการโครงการ ให้การสนับสนุนการควบคุมระยะไกล หรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกลของคุณขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ห่างจากที่ทำงาน ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chrome Remote Desktop

  • สิ่งที่คุณต้องการคือคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์ Android หรือ iOS
  • ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยของ Google
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าแบบเรียลไทม์จากเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณ
  • ควบคุมเดสก์ท็อประยะไกล, โอนย้ายไฟล์, ใช้การแชร์หน้าจอ, และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ใด ๆ

ข้อจำกัดของ Chrome Remote Desktop

  • ผู้ใช้รายงานว่าประสบการณ์การใช้งานนั้นง่ายอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับตัวเลือกซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าแอปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการใช้งานในเชิงธุรกิจ

ราคาของ Chrome Remote Desktop

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Chrome Remote Desktop

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

5. NoMachine

การตั้งค่าผู้เล่นของ NoMachine
ผ่านทางNoMachine

NoMachine เป็นเครื่องมือเดสก์ท็อประยะไกลที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปของตนได้จากทุกที่ ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การทำงานขณะเดินทางเพื่อธุรกิจหรือทำงานจากพื้นที่ทำงานร่วมเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงไฟล์และโปรแกรมต่างๆ และแก้ไขหรือพิมพ์ได้ทุกที่ที่คุณอยู่ ?️

คุณสมบัติเด่นของ NoMachine

  • เข้าถึงหรือถ่ายโอนไฟล์จากทุกที่
  • ให้บริการการเข้าถึงเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับสมาชิกทีมของคุณ
  • ควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือการสนับสนุนด้านไอทีจากระยะไกล
  • เปิดตัวซอฟต์แวร์ในระดับใหญ่เพื่อรองรับการทำงานระยะไกลสำหรับทั้งบริษัท

ข้อจำกัดของ NoMachine

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าซอฟต์แวร์อาจใช้งานยากหากคุณมีการเชื่อมต่อที่ช้า
  • ปัญหาการเชื่อมต่อได้เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ NoMachine

  • ฟรี

NoMachine คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (3 รีวิว)

6. โซโฮ แอสซิสต์

หน้าการเข้าถึงแบบไม่ต้องเฝ้าดูแลของ Zoho Assist
ผ่านทางZoho Assist

Zoho Assist เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านไอทีระยะไกลที่ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหา ติดตั้งการแก้ไข และให้การสนับสนุนผู้อื่นได้ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทีมไอทีที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้อื่นเป็นหลัก แต่ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้คุณเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณเองจากระยะไกลได้อีกด้วย ⚒️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Assist

  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงเดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเซิร์ฟเวอร์
  • ให้บริการสนับสนุนระยะไกลตามความต้องการโดยไม่ต้องติดตั้งล่วงหน้า
  • ให้บริการสนับสนุนและเข้าถึงจากระยะไกล และแชร์หน้าจอของคุณ
  • ได้รับการสนับสนุนโดยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร

ข้อจำกัดของ Zoho Assist

  • ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนระยะไกล ดังนั้นทางเลือกอื่นอาจดีกว่าหากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงเดสก์ท็อประยะไกลของคุณเองหรือสำหรับการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าซอฟต์แวร์นี้อาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก โดยเฉพาะบนอุปกรณ์รุ่นเก่า

ราคาของ Zoho Assist

  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho Assist คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)

7. RemotePC

มุมมองการเข้าถึงระยะไกลของ RemotePC
ผ่านทางRemotePC

RemotePC เป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าถึงเดสก์ท็อประยะไกลที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคและทีมมืออาชีพที่ต้องการเข้าถึงอุปกรณ์หลักหรือเดสก์ท็อปของตนได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากทุกที่ เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกของ TeamViewer ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ พิมพ์งาน และทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายคนได้จากระยะไกล ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RemotePC

  • เชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันในการนำเสนอหรือแก้ไขปัญหา
  • บันทึกและบันทึกเซสชันระยะไกลและเข้าถึงบันทึกการติดตาม
  • เพลิดเพลินกับการรองรับข้ามแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์ PC, Mac, Linux, iOS และ Android
  • เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ RemotePC

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ค้างขณะใช้งาน
  • เวอร์ชันมือถือจะได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดเพื่อเพิ่มความเร็วและฟังก์ชันการทำงาน ตามที่ผู้ใช้บางรายแนะนำ

ราคาของ RemotePC

  • ผู้บริโภค: เริ่มต้นที่ $18. 38/ปี สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • SOHO: เริ่มต้นที่ $7.95/เดือน หรือ $59.62/ปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $29.95/เดือน หรือ $224.62/ปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $59.95/เดือน $449.62/ปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ RemotePC

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

8. LogMeIn Pro

มุมมองการเข้าถึงระยะไกลของ LogMeIn
ผ่านทางLogMeIn

LogMeIn Pro เป็นทางเลือกแทน TeamViewer ที่มอบวิธีการให้บุคคลและทีมสามารถเชื่อมต่อกับไฟล์และกันเองได้จากทุกอุปกรณ์ ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อเข้าถึงไฟล์, แอปพลิเคชัน, และบุ๊กมาร์กบนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogMeIn Pro

  • ควบคุมเดสก์ท็อปของคุณจากระยะไกล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
  • พิมพ์จากสถานที่ใกล้คุณด้วยการพิมพ์ระยะไกล
  • ควบคุมเดสก์ท็อปของคุณขณะเดินทางจาก iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ
  • เพลิดเพลินกับตัวเลือกการแสดงผลหลายหน้าจอ

ข้อจำกัดของ LogMeIn Pro

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าราคาไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
  • การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อาจช้าในบางครั้ง

ราคา LogMeIn Pro

  • บุคคล: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
  • ผู้ใช้ระดับสูง: $70/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

LogMeIn Pro คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. GoToMyPC

มุมมองคอมพิวเตอร์ของเควินใน GoToMyPC
ผ่านทางGoToMyPC

GoToMyPC เป็นซอฟต์แวร์เดสก์ท็อประยะไกลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับไฟล์, แอปพลิเคชัน, และข้อมูลได้ขณะที่พวกเขาอยู่ระหว่างการเดินทาง. คุณสมบัติเช่นการพิมพ์ระยะไกลและการลากและวางไฟล์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทำงานหลักได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToMyPC

  • ดูเดสก์ท็อปของคุณได้อย่างรวดเร็วจากพีซี, แมค, iOS และแอนดรอยด์
  • ได้รับประโยชน์จากความปลอดภัยระดับธนาคารและการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน
  • ใช้ผู้ชมการแชร์หน้าจอเพื่อร่วมมือกับสมาชิกทีมในเวลาจริง
  • ผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่คุณมีอยู่

ข้อจำกัดของ GoToMyPC

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณอาจพบปัญหาหากพยายามใช้แอปบนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า
  • บางคนพบความล่าช้าระหว่างการเลื่อนเคอร์เซอร์และการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏบนหน้าจอ

ราคา GoToMyPC

  • ส่วนตัว: $44/เดือน ต่อคอมพิวเตอร์
  • ข้อดี: $41.50 ต่อเดือนต่อคอมพิวเตอร์
  • องค์กร: $28/เดือน ต่อคอมพิวเตอร์

คะแนนและรีวิว GoToMyPC

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

10. สแปลชท็อป

หน้าคอมพิวเตอร์ของ Splashtop
ผ่านทางSplashtop

Splashtop เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการเข้าถึงระยะไกลและการสนับสนุนทางไกลที่ช่วยให้สมาชิกในทีมเชื่อมต่อกับไฟล์และกันและกันอยู่เสมอ เครื่องมือทางเลือกของ TeamViewer นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของตนได้จากทุกที่ พร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การพิมพ์ระยะไกล การถ่ายโอนไฟล์ และการบันทึกเซสชัน ?️

คุณสมบัติเด่นของ Splashtop

  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึง iOS, Android, Microsoft Windows, Mac และ Linux
  • ตั้งค่าการควบคุมเพื่อกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ใดได้บ้าง
  • จัดเตรียมระบบในพื้นที่ของคุณให้เหมือนกับเดสก์ท็อปหลักของคุณ โดยรองรับการใช้งานหลายหน้าจอ
  • เสียบคอนโทรลเลอร์ USB และใช้งานเหมือนกับว่าเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณโดยตรงผ่านการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ USB

ข้อจำกัดของ Splashtop

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความหลากหลายของฟังก์ชันที่มีให้นั้นน่าตื่นเต้นน้อยกว่าคู่แข่งรายอื่น
  • ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ติดตั้งบน Mac ได้ง่ายเท่ากับบน Windows, ผู้ใช้บางคนแนะนำ

ราคา Splashtop

  • Business Access Solo: $5/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • Business Access Pro: 8.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ประสิทธิภาพการเข้าถึงทางธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Splashtop

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องด้วยทางเลือกแทน TeamViewer

TeamViewer ยังคงเป็นหนึ่งในบริการเดสก์ท็อประยะไกลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่รายชื่อทางเลือกสั้น ๆ นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาจมีโซลูชันการเข้าถึงระยะไกลที่ดีกว่าสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ ?

หากคุณพร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการทำงานทางไกลของคุณลองใช้ ClickUp ฟรี แอปพลิเคชันครบวงจรของเราออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันบนเอกสาร งาน โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย