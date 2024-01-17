วิธีจัดการประชุมระดับ 10 อย่างมีประสิทธิภาพ

หลายคนมองว่าการประชุมทีมผู้นำเป็นการเสียเวลาอย่างมาก นั่นเป็นเพราะว่าการประชุมส่วนใหญ่กระจัดกระจายและมักจะถูกเบี่ยงเบนโดยพลวัตเชิงลบของทีม
การประชุมที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ และสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นต่อไป. เข้าสู่การประชุมระดับ 10.
มาสำรวจกันว่า การประชุมระดับ 10 คืออะไร และทำไมมันถึงได้ผลดีขนาดนี้ จากนั้นเราจะมาดูโครงสร้างของการประชุม และเรียนรู้วิธีที่จะนำทีมผู้นำของคุณไปสู่ระดับต่อไป คุณจะไม่มีการประชุมเหมือนเดิมอีกต่อไป ✨
การประชุมระดับ 10 คืออะไร?
รูปแบบการประชุมระดับ 10 (L10) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทีมผู้นำ และสตาร์ทอัพในการระบุ พูดคุย และแก้ไขปัญหาต่างๆ การประชุมนี้ใช้เวลา 90 นาที และมีทีมผู้นำทั้งหมดเข้าร่วมทุกสัปดาห์
ในขณะที่การประชุมแบบยืนเน้น ที่งานประจำวันและการประชุมกับลูกค้ามักเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์และการรวบรวมข้อมูล การประชุม L10 จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการแก้ปัญหาเป็นหลัก การประชุมเหล่านี้ส่งเสริมความชัดเจน ความสอดคล้อง และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างความร่วมมือภายในทีมผู้นำ 👪
การประชุม L10 รายสัปดาห์เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือและหลักการที่ประกอบกันเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Operating System® หรือ EOS) ซึ่งก่อตั้งโดย Gino Wickman โดย EOS มีพื้นฐานอยู่บนองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่:
- วิสัยทัศน์
- ผู้คน
- ข้อมูล
- ปัญหา
- กระบวนการ
- แรงยึดเกาะ
แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จะถูกกล่าวถึงในระหว่างการประชุม L10 โดยส่วนใหญ่ของเวลาจะใช้เวลาในการจัดการกับปัญหาที่สำคัญที่สุดสามข้อในวาระการประชุม
ข้อดีของการประชุมระดับ10
การประชุม L10 มีประสิทธิภาพสูงมาก และมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เป็นเช่นนั้น
พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน
เป้าหมายทางธุรกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นหัวข้อหลักที่อยู่ในความสนใจตลอดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตัวชี้วัดในสกอร์การ์ดของตน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมว่าธุรกิจกำลังดำเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานให้สอดคล้องกันและเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย 🎯
พวกเขาแก้ปัญหา
หกสิบนาทีจากทั้งหมดเก้าสิบนาทีของการประชุมประจำสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เวลาในการประชุมถูกใช้ไปอย่างดีในการจัดการกับสาเหตุที่แท้จริงและค้นหาวิธีแก้ไขในระดับกลยุทธ์ รูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในอนาคต
พวกเขามีสมาธิอย่างมากและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ทุกหัวข้อในวาระการประชุมมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (ส่วนใหญ่เป็นระยะเวลาสั้น) ดังนั้นจึงไม่มีเวลาสูญเปล่ารายการที่ต้องดำเนินการได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจน รายงานผล และดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้น ย้ายไปดำเนินการในวาระต่อไป หรือยกเป็นประเด็นปัญหาต่อไป ✅
พวกเขามีโครงสร้างที่ชัดเจน
การประชุม L10 จะจัดขึ้นในเวลาเดียวกันของทุกวันในสัปดาห์ และจะดำเนินตามกระบวนการมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังและสามารถเตรียมตัวได้
ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าการจัดการประชุมประเภทนี้ต้องการการอำนวยความสะดวกที่แข็งแกร่งและผู้บันทึก/ผู้ดูแลระบบที่ละเอียดรอบคอบ—ควรเป็นบุคคลเดียวกันทุกสัปดาห์เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกคือการให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามวาระการประชุมและบังคับใช้มารยาทในการประชุมเช่น การเตรียมตัวให้พร้อมและการปฏิบัติตามกรอบเวลาของวาระการประชุม ผู้ดูแลระบบจะจดบันทึกการประชุม อัปเดตรายการสิ่งที่ต้องทำ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุม) และแจ้งให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
เมื่อมีบุคลากรที่เหมาะสม กระบวนการที่ถูกต้อง และเครื่องมือที่เหมาะสม การประชุม L10 จะคุ้มค่ากับความพยายาม
โครงสร้างการประชุมระดับ 10
หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จที่นี่คือ การประชุม L10 ส่วนใหญ่มีวาระการประชุมที่เหมือนกัน. มาดูกันว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง ขั้นตอนต่อขั้นตอน.
เปลี่ยนเรื่อง
เวลา: 5 นาที
การประชุมเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเรื่อง—หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เช็คอิน" สมาชิกแต่ละคนจะแบ่งปันข่าวดีส่วนตัวหรือข่าวดีในสายงาน เช่น ความสำเร็จหรือช่วงเวลาที่เกิดความคิดใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การทำเช่นนี้ช่วยให้ทุกคนมีสมาธิและพร้อมสำหรับการประชุม สร้างความเชื่อมโยงภายในทีมผู้นำ และเริ่มต้นการประชุมด้วยบรรยากาศเชิงบวก 😊
สกอร์การ์ด
เวลา: 5 นาที
ส่วนนี้ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจ เจ้าของตัวชี้วัดหลักแต่ละคนเพียงแค่รายงานว่าตัวชี้วัดของตนอยู่ในสถานะ "เป็นไปตามแผน" หรือ "ไม่เป็นไปตามแผน" โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมในขณะนี้ หากไม่เป็นไปตามแผน จะถูกย้ายไปยังรายการปัญหา ซึ่งจะหารือในภายหลังของการประชุม
รีวิวเพลงร็อก
เวลา: 5 นาที
หินเป็นเป้าหมายรายไตรมาส และสมาชิกแต่ละทีมมักรับผิดชอบหินสามถึงห้าชิ้น การอัปเดตหินประกอบด้วยการตอบกลับเพียงว่า "อยู่ในเส้นทาง" หรือ "ออกนอกเส้นทาง" เท่านั้น โดยปัญหาใด ๆ จะถูกย้ายไปยังรายการปัญหา 🪨
หัวข้อสำหรับลูกค้าและพนักงาน
เวลา: 5 นาที
ในที่นี้ผู้เข้าร่วมจะแบ่งปันข่าวดีหรือข่าวร้ายเกี่ยวกับพนักงานหรือลูกค้า ข่าวดีจะได้รับการเฉลิมฉลอง ส่วนข่าวร้ายจะถูกส่งต่อไปยังรายการปัญหาโดยตรง
รายการสิ่งที่ต้องทำ
เวลา: 5 นาที
รายการสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ดังนั้น หลายรายการที่ได้มีการหารือในการประชุมครั้งก่อนจึงควรได้รับการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกาศสถานะของแต่ละรายการว่าเป็น "เสร็จแล้ว" หรือ "ยังไม่เสร็จ" "รายการใดที่อยู่ในหมวดหมู่หลังสามารถเลื่อนไปยังสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป หรือหากกลายเป็นปัญหาแล้ว สามารถย้ายไปยังรายการปัญหาของสัปดาห์นี้ได้"
รายการปัญหา
เวลา: 60 นาที
หรือที่รู้จักกันในชื่อ Identify, Discuss, Solve (IDS®) ส่วนนี้ของการประชุมจะเน้นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ไข หลังจากสรุปประเด็นปัญหาจากรายการในสัปดาห์ที่แล้วอย่างรวดเร็ว รวมถึงประเด็นที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะลงคะแนนเสียงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา จากนั้นจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาสามอันดับแรก โดยเริ่มจากปัญหาที่สำคัญที่สุด ขั้นตอนต่อไปใด ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการที่ต้องทำ หากปัญหาในรายการไม่ได้รับการแก้ไขภายในไม่กี่สัปดาห์ จะถูกย้ายไปยังรายการระยะยาวเพื่อหารือในระหว่างการประชุมไตรมาสต่อไป
สรุป
เวลา: 5 นาที
ในนาทีสุดท้าย จะใช้เวลาในการทบทวนรายการที่ต้องทำ (To-Do List) และขั้นตอนต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมยังตัดสินใจเกี่ยวกับข้อความที่ต้องส่งต่อให้ส่วนอื่น ๆ ขององค์กรด้วย ท้ายที่สุด พวกเขาจะให้คะแนนการประชุมเป็นคะแนนเต็ม 10 และหากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 8 พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้แตกต่างออกไปในครั้งต่อไป
ด้วยเทมเพลต L10 ที่ชัดเจนเช่นนี้ หัวข้อที่สำคัญที่สุดจะถูกครอบคลุมเสมอ และคุณจะสามารถทำงานเสร็จตรงเวลาทุกครั้ง ⏱️
10 เคล็ดลับในการปรับปรุงการประชุมระดับ 10 ของคุณ
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร มาดูกันว่าเราจะยกระดับการประชุมเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร—และประหยัดเวลาและความพยายามของทุกคน
1. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการประชุมให้เต็มที่
เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง—และซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งนี้
ยกตัวอย่างเช่นClickUp Meetings แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์นี้มอบรายการตรวจสอบการวางแผน, แม่แบบการประชุม, เครื่องมือจดบันทึก, การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม และอีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเริ่มต้นด้วยแม่แบบการประชุม ClickUp Level 10และพัฒนาต่อจากตรงนั้น
สิ่งที่คุณควรรู้:แม่แบบของ ClickUpครอบคลุมทุกสถานการณ์ ตั้งแต่แม่แบบเริ่มต้นโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ ไปจนถึงแม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อจัดการทีมของคุณ คุณจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกต่อไป
2. กำหนดตารางเวลาอย่างมีกลยุทธ์
เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของประชุม L10 ของคุณ ให้จัดขึ้นในเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์ เมื่อมีการกำหนดไว้ในปฏิทินเสมอ ผู้เข้าร่วมจะคุ้นเคยกับการเตรียมตัวสำหรับการประชุม และทีมของพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะจัดตารางประชุมอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน 🗓️
การจัดตารางการประชุมเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพียงตั้งค่าการประชุมประจำและเชิญผู้เข้าร่วมที่จำเป็นทั้งหมด จากนั้นเชื่อมต่อเอกสารการประชุมทั้งหมดเข้ากับการประชุมนั้น เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นหาได้
3. จัดเตรียมวาระการประชุมล่วงหน้า
ยิ่งคุณส่งวาระการประชุม L10 ออกไปเร็วเท่าไร ทุกคนก็จะมีเวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุม วาระการประชุมยังช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ทำให้ทุกคนมีสมาธิและมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญ
ใช้ClickUp Docs และเทมเพลต ClickUp Agendaเพื่อจัดทำวาระการประชุมประจำสัปดาห์ เขียนวาระการประชุมด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับทีมทั้งหมด โดยผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับการระบุด้วยรหัสสีของตนเองในระบบ เครื่องมือจัดรูปแบบในตัวช่วยให้สร้างเอกสารสุดท้ายที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
4. ยึดเวลาการประชุม
ส่วนหนึ่งของความลับของการประชุม L10 คือการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด ซึ่งเริ่มต้นจากการเริ่มตรงเวลา—ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ทุกคนมาถึงก่อนเวลาอย่างน้อยห้านาทีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
ให้ทุกคนอยู่ในกำหนดการด้วยClickUp Reminders ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเตือนผู้เข้าร่วมให้เตรียมตัวสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ใครต้องรีบเร่งในนาทีสุดท้ายจนทำให้การประชุมล่าช้า จากนั้นตั้งการแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อแจ้งให้พวกเขารู้ว่าการประชุมกำลังจะเริ่มขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าสู่ระบบและพร้อมที่จะเริ่มในเวลาที่เหมาะสม 🔔
5. ใช้เครื่องมือภาพเพื่อความชัดเจน
การจัดลำดับความสำคัญของรายการในรายการปัญหาของคุณเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในระยะ IDS ของการประชุม—และไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้หากคุณไม่รู้ว่ากำลังจัดลำดับความสำคัญของอะไร สร้างรายการที่ชัดเจนให้ทุกคนเห็น เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้ดี
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้ClickUp Whiteboard ผู้จดบันทึกของคุณสามารถโอนปัญหาที่มีอยู่ในรายการปัญหาไปยังกระดานไวท์บอร์ดได้ตั้งแต่เริ่มต้นเซสชัน เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนสามารถบันทึกปัญหาที่กำลังหยิบยกขึ้นมาได้ทันทีที่เกิดปัญหา ทำให้คุณมีรายการปัญหาที่ครบถ้วนสำหรับการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาของการประชุม จากนั้นเพียงทำเครื่องหมายถูกที่รายการเมื่อคุณจัดการกับปัญหาเสร็จแล้ว
6. จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียด
การสร้างบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง รายงานการประชุมเป็นพื้นฐานสำหรับการประชุมในอนาคต ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นคำตัดสินสุดท้ายเมื่อความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีสร้างความแตกต่างอย่างมากในที่นี้ คุณอาจเริ่มต้นด้วยการใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกในระหว่างการประชุม จากนั้นให้ClickUp AI Writing Assistantสรุปบันทึกเหล่านั้นให้คุณและเปลี่ยนเป็นบันทึกการประชุมเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpมีโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอของบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ 📝
7. บันทึกวิดีโอที่สำคัญ
ผู้เข้าร่วมมักจะแบ่งปันสไลด์หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างการประชุม L10 ภาพเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของบันทึกการประชุมและมักจะถูกส่งต่อเป็นเอกสารแยกต่างหากก่อนหรือหลังการประชุม
แต่มีวิธีที่ง่ายกว่าคลิกอัพ คลิปบันทึกคลิปวิดีโอจากหน้าจอ แท็บเบราว์เซอร์ หรือหน้าต่างแอปพลิเคชันของคุณ—รวมถึงการบันทึกเสียงหากคุณต้องการ—เพื่อให้บริบทสำหรับการสนทนา คุณสามารถบันทึกคลิปเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุมและแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะที่เล่นได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ
8. รวมแชทของคุณไว้ที่เดียว
ผู้เข้าร่วมอาจมีคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า หรือต้องการเพิ่มเติมความคิดเห็นภายหลัง คุณอาจใช้ทางอีเมลเพื่อรักษาการสนทนาเหล่านี้ไว้ แต่การติดตามการสื่อสารผ่านอีเมลอาจไม่ง่ายเสมอไป และอาจไม่เชื่อมโยงกับการประชุมเอง
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้สร้างช่องทางเฉพาะด้วยมุมมอง ClickUp Chat เพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวและเชื่อมโยงกันบนแพลตฟอร์มเดียว ใช้ช่องทางแชทเพื่อแชร์การอัปเดตหรือทรัพยากรต่างๆ และสนทนาแบบเรียลไทม์ คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงช่องทางแชทของคุณ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อความใหม่ และดูแชทของคุณควบคู่ไปกับงานของคุณใน ClickUp ขณะที่คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุม 💬
9. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
การประชุม L10 ส่วนใหญ่จะสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการ—แต่บ่อยครั้งก็ไม่ได้รับการดำเนินการ เคล็ดลับในการทำให้งานเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์คือการนำงานเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยเร็วที่สุด และติดตามจนเสร็จสิ้น
ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความจากเอกสาร ClickUp Doc หรือ Whiteboard ใด ๆ ให้กลายเป็นงานใน ClickUpได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว—ไม่ต้องคัดลอกและวางอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการที่ต้องดำเนินการหรือมอบหมายงานได้โดยตรงจาก ClickUp Notepad, Doc, Whiteboard, Chat หรือเอกสารที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น รายงานการประชุม
จากนั้นฟังก์ชันการจัดการโครงการของ ClickUpจะเข้ามาดูแลงานนั้นแทนคุณ โดยช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและจัดวางงานได้อย่างราบรื่นในกระบวนการทำงานของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังคุณเมื่อใกล้ถึงกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้ตามกำหนดเวลา
10. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของคุณ
แทนที่จะลงทุนในเครื่องมือใหม่สำหรับการประชุม L10 ของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากทีมผู้นำของคุณชอบใช้ Zoom หรือ Microsoft Teams หรือพวกเขาคุ้นเคยกับ Google Calendars ให้ใช้ตามนั้นเท่าที่เป็นไปได้
ClickUp นำเสนอการผสานรวมมากมาย รวมถึง Microsoft Teams และZoom รวมถึง Apple, Outlook และGoogle Calendar เริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงาน หรือซิงค์งานจาก ClickUp กับปฏิทินที่คุณเลือก และอื่นๆ อีกมากมาย
จัดการประชุมระดับ 10 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การประชุม L10 ได้รับการพัฒนาโดย EOS Worldwide เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการประชุม. การประชุมเหล่านี้จัดขึ้นในเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์ ตามแบบแผนที่กำหนดไว้ และมีผู้นำทีมทุกคนเข้าร่วม. 💯
การประชุมประเภทนี้มุ่งเน้นอย่างมากในการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เริ่มต้นด้วยการเช็คอินสั้น ๆ และทบทวนความคืบหน้าตามตัวชี้วัดของสกอร์การ์ด เป้าหมายรายไตรมาส และรายการที่ต้องทำรายสัปดาห์อย่างรวดเร็ว จากนั้นเวลาส่วนใหญ่ของการประชุมจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ในขณะที่การประชุม L10 นั้นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการประชุมส่วนใหญ่แล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงได้อีกเครื่องมือการประชุมออนไลน์อย่างClickUp ช่วยทำให้ทุกแง่มุมของการประชุม L10 ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและความพยายามในทุกขั้นตอน
สมัครฟรีกับ ClickUp วันนี้เพื่อทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ทุกวัน 🙌