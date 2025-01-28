30 เครื่องมือการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในปี 2025

เราทราบดีว่าการปรับตัวเข้ากับการทำงานระยะไกลอาจรู้สึกเหมือนการล่องเรือในน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคย แม้ว่าจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็ตาม
มีความท้าทายมากมาย รวมถึงความผันผวนของประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการเชื่อมโยง ช่องว่างในการสื่อสาร และความยากลำบากในการหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ลงตัว
แต่ด้วยเครื่องมือระยะไกลที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้กลายเป็นความกลมกลืน และเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นการทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าคุณต้องการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน จัดการทีมดิจิทัลโนแมด หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน การสร้างชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนความท้าทายของการทำงานระยะไกลให้กลายเป็นโอกาส
แต่คุณจะคัดกรองเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างไรเพื่อหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?
การเลือกแอปที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลก็เหมือนกับการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ
คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการเลือกเครื่องมือทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมนี้จะช่วยให้คุณเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสม—หรืออาจจะเป็นเพียงแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง
พร้อมที่จะสำรวจเครื่องมือชั้นนำที่ทำให้การทำงานระยะไกลรู้สึกไม่ไกลอีกต่อไปหรือไม่?
มาเริ่มกันเลย
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือทำงานทางไกล?
เมื่อเลือกเครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่เหมาะสม คุณต้องพิจารณาสองแง่มุม: สิ่งที่ทำให้วันทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และทำให้ทีมของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรคำนึงถึง:
- คุณสมบัติการสื่อสารที่ครอบคลุม: เครื่องมือที่มีคุณสมบัติการสื่อสารหลากหลาย เช่น การโทรผ่านวิดีโอและการส่งข้อความทันที ช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในสำนักงานจริงและทำให้ทุกคนเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาการมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม ทีม
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานระยะไกลที่สามารถผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และช่วยให้สามารถมุ่งเน้นในการทำงานให้สำเร็จส่งเสริมนิสัยการทำงานที่ดีขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ ปรับตัวตามความต้องการของคุณเมื่อทีมของคุณขยายตัว
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: การรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในโลกที่การรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูลของทีมคุณให้ปลอดภัยในระหว่างการทำงานทางไกล
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: เครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และจัดการงานต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตแผนงานที่เรียบง่าย
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันจากระยะไกล: เครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติเช่นปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกัน ซึ่งสามารถช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานเหมือนอยู่ข้างกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์
- ความสะดวกในการใช้งานและอินเทอร์เฟซผู้ใช้: มองหาอินเทอร์เฟซที่คุณและทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่วันแรก เพื่อให้การเริ่มต้นและการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมคือการปรับปรุงทุกวันทำงาน ไม่ใช่แค่การเพิ่มเครื่องมือในคลังเทคโนโลยีของคุณ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งจำเป็นเหล่านี้ คุณกำลังเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบจากที่ใดก็ตาม
10 เครื่องมือการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความท้าทายในการทำงานระยะไกลให้กลายเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น มาเจาะลึกเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้การจัดการและการทำงานร่วมกันจากระยะไกลรู้สึกแทบไม่ต้องออกแรงกันเลย
เครื่องมือการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดโดยรวม
1. ClickUp – ศูนย์บัญชาการการทำงานทางไกลที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ในตัว!
มันสามารถกลายเป็นศูนย์บัญชาการของทีมคุณสำหรับการจัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน—ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยคุณสมบัติทีมระยะไกลของ ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานระยะไกล
มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ
ClickUp ทำให้การมอบหมายงานให้กับทุกคนในทีมระยะไกลของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก คุณสามารถ:
- เพิ่มงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่สำคัญจะเสร็จสิ้นก่อน
ปรับแต่งการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัย
คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงภายใน ClickUp ได้ แบ่งปันงานและข้อความกับพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
ติดตามความก้าวหน้า
การติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองของ ClickUp เลือกจาก:
- มุมมองคณะกรรมการ, แสดงงานและโครงการในรูปแบบคัมบัง
- รายการแบบListView ซึ่งแสดงงานในรูปแบบรายการที่ติ๊กถูกได้ ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
ติดตามกิจกรรมของทีม
ด้วยมุมมองทีมของ ClickUp คุณสามารถดูได้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา มุมมองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องติดตามปริมาณงานและจัดสรรงานใหม่ตามความจำเป็น
อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
สมาชิกทีมสามารถแชร์ไฟล์, ลิงก์, และข้อมูลอื่น ๆ ได้เพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตผ่านข้อความในมุมมองแชท
นอกจากนี้ คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมและมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
ClickUp Integrationsช่วยให้คุณผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการบนแพลตฟอร์มเดียว—ไม่ว่าจะเป็น Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail และอื่น ๆ อีกมากมาย—ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือติดตามเวลาในตัว
ClickUpมีฟังก์ชันการติดตามเวลาที่สามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานต่างๆ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในภายหลังผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อระบุจุดติดขัดและช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpช่วยให้จัดระเบียบและติดตามการทำงานระยะไกลสำหรับผู้ทำงานร่วมกับทีมแบบผสมผสานหรือทีมระยะไกล
อ่านเพิ่มเติม: ลองใช้เทมเพลตสำหรับฟรีแลนซ์เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันในภารกิจกับทีมของคุณผ่านอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์
- สร้างภาพโครงการและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards
- สร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารโครงการด้วยClickUp Docs
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ รายงาน การอัปเดต และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- เข้าถึงคลังเทมเพลตอันหลากหลายกว่า 1,000 แบบเพื่อเริ่มต้นงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ซอฟต์แวร์แชทในที่ทำงาน
2. Slack—ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารของทีม
Slack มีวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งข้อความโดยตรง ช่องกลุ่ม และการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ เครื่องมือนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์ ระดมความคิด และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างช่องทางสำหรับทุกโครงการ หัวข้อ หรือทีม การตั้งค่านี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
- ผสานรวมเครื่องมืออื่น ๆ มากมายไว้ใน Slack ทำให้เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- แชร์ไฟล์, เริ่มการแชทเสียง, หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมการโทรวิดีโออย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อรักษาการสื่อสารระหว่างทีมให้ราบรื่นและรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Slack
- การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของข้อความและการแจ้งเตือนอาจทำให้สมาชิกในทีมเสียสมาธิจากงานของพวกเขา
- ราคาของ Slack อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับบริษัท
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $11.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (20,000+ รีวิว)
3. Microsoft Teams—ชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
Microsoft Teams คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคุณ หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft Office อยู่แล้ว โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถแชท แบ่งปัน และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ Office เลย ทีมใน Teams เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เพราะรวมฟีเจอร์การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การประชุม การโทร แอป Office 365 และเครื่องมือจากบุคคลที่สามไว้ในที่เดียว ช่วยให้การทำงานของทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และทำงานกับเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
- แชท, โทรเสียง, โทรวิดีโอ, และกิจกรรมสดกับผู้คนได้ถึง 10,000 คน
- สร้างช่องทางที่ปรับแต่งได้พร้อมแท็บสำหรับเอกสารและแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
- ตั้งค่าข้อความสถานะเพื่อแสดงสถานะความพร้อมและกิจกรรม เช่น 'ไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึง…' หรือ 'กำลังประชุม'
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความยุ่งเหยิงและน่ากลัว ซึ่งอาจทำให้การเรียนรู้มีความยากลำบาก
- คุณภาพการโทรผ่านวิดีโอและเสียงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
4. Google Chat—การสื่อสารที่ราบรื่นสำหรับทีม
หากคุณและทีมของคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว Google Chat จะทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่าย มันเกี่ยวกับการส่งข้อความที่ตรงไปตรงมาและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
คิดถึงมันเหมือนกับแหล่งที่คุณสามารถมาคุยและหารืออย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งอยู่ในระบบเดียวกับแอปอื่น ๆ ของ Google. เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการสื่อสารที่ง่ายและผสานรวมไว้ในที่เดียว โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากเพิ่มเติม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่าน Google Drive, Docs, Sheets, Slides และ Calendar ได้โดยตรงจากแชท
- จัดเตรียมพื้นที่สำหรับแต่ละโครงการหรือทีมเพื่อแบ่งปันไฟล์, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
- ค้นหาข้อความและไฟล์ในอดีตด้วยเครื่องมือค้นหาขั้นสูงของ Google ทำให้ทุกข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Chat
- Google Chat เหมาะสำหรับการใช้งานภายในองค์กร แต่ยังมีฟีเจอร์ไม่เพียงพอสำหรับการสื่อสารภายนอกในวงกว้าง เมื่อเทียบกับ Slack หรือ Microsoft Teams
- บางคนอาจพบว่า Google Chat ง่ายเกินไป ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการขั้นสูงและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Google
ราคาของ Google Chat
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานทางไกล
5. Otter.ai—นวัตกรรมแปลงเสียงเป็นข้อความ
Otter.ai กำลังปฏิวัติการจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยบริการถอดเสียงเป็นข้อความ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการประชุม การบรรยาย หรือการถอดเสียงเนื้อหาที่แม่นยำ Otter AI สามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และเครื่องมือการประชุมอื่น ๆ เพื่อทำให้การบันทึก การถอดเสียง และการแชร์บันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในทีมที่ทำงานแบบกระจายตัว
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถจับความละเอียดอ่อนของการสนทนาได้
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมผ่านการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoom และเครื่องมืออื่น ๆ
- แชร์, เน้น, และแสดงความคิดเห็นในบันทึกการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- Otter.ai รองรับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมที่ใช้หลายภาษาหรือบริบทระหว่างประเทศ
- การถอดเสียงการประชุมที่มีความอ่อนไหวโดยอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่มีการควบคุมผู้ใช้ที่เข้มงวด
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. Jasper AI—คู่หู AI ที่สร้างสรรค์งานเขียนโฆษณาของคุณ
Jasper AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาเขียนคุณภาพสูง ตั้งแต่ข้อความทางการตลาดไปจนถึงบล็อก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้กับทีม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการเพิ่มการผลิตเนื้อหาให้มากขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มีทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Jasper AI ที่คุณสามารถสำรวจได้เช่นกัน ลองใช้ClickUp Brainหากคุณต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสำหรับบริบททางธุรกิจและมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ผลิตเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจ ลดเวลาการเขียนลงอย่างมาก
- ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเขียนต่าง ๆ ให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ
- ระดมความคิดและพัฒนาเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือ AI ที่ทรงประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ร่างเอกสารมักต้องการการปรับแต่งด้วยมือเพื่อความเหมาะสมของน้ำเสียงและความถูกต้อง
- การฝึกฝนการเขียนหัวข้อที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต้องใช้เวลา
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)
7. ChatGPT—ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาขั้นสูง
ChatGPT ของ OpenAI เป็นเครื่องมือแชท AI แบบสนทนาที่ให้บริการฟรี มันสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ตามข้อมูลที่คุณป้อน และสามารถเข้าใจบริบท ตอบคำถาม และให้คำอธิบายได้
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล—โดยเฉพาะบุคคล—เนื่องจากสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนเอกสารซอฟต์แวร์ การสร้างแนวคิด และการแก้ไขข้อความ
ChatGPT สามารถสร้างข้อความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ข้อมูลที่จำกัดและล้าสมัย (ในเวอร์ชันฟรี) และความแม่นยำในระดับต่ำในบางบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล ข้อความโฆษณา คำอธิบายสินค้า และอื่น ๆ
- มีส่วนร่วมในการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์ เนื่องจาก ChatGPT เลียนแบบการสนทนาจริงด้วยความเข้าใจบริบทและการตอบสนอง
- สรุปและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องจากข้อความยาว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- อาจตีความคำถามที่ซับซ้อนผิดพลาดหรือให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องได้หากบริบทไม่ชัดเจน
- ต้องการการอัปเดตและปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คงความถูกต้องและเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการเรียนรู้จากการโต้ตอบ
ราคาของ ChatGPT
- แผนฟรี
- แผนพลัส: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนทีม: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
เครื่องมือแชร์หน้าจอและบันทึกหน้าจอ
8. Loom—การส่งข้อความวิดีโอที่ง่ายดายสำหรับทีม
Loom เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจออเนกประสงค์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมระยะไกลด้วยการแลกเปลี่ยนวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอโดยไม่มีลายน้ำได้บนทุกแพลตฟอร์ม ใส่คำอธิบายประกอบในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอได้แบบเรียลไทม์ และแชร์วิดีโอได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
ส่วนขยาย Chrome ของ Loom มีประโยชน์มาก มันช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอได้โดยไม่ต้องเปิดคอนโซลอื่น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มีทางเลือกมากมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Loom ซึ่งบางตัวมีคุณสมบัติขั้นสูงแม้ในแผนฟรี เช่นClickUp Clips
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกหน้าจอของคุณ, เสียงของคุณ, และตัวคุณเอง (พร้อมกล้องเว็บแคม) เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจเพื่ออธิบายความคิดที่ซับซ้อนหรือให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ทีมของคุณ
- แชร์วิดีโอของคุณโดยการสร้างลิงก์ที่สามารถส่งผ่านแชท อีเมล หรือฝังในเอกสาร
- ติดตามว่าใครได้ชมวิดีโอของคุณและรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อเข้าใจว่าวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- เวอร์ชันฟรีจำกัดเวลาการบันทึกไว้ที่ 5 นาที และจำนวนวิดีโอ 25 รายการ ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนออย่างละเอียด
- เครื่องมือแก้ไขที่เรียบง่ายของ Loom อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการการผลิตวิดีโอขั้นสูง
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/ผู้สร้างต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
9. Wistia—บริการโฮสต์วิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับธุรกิจ
Wistia เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโฮสต์วิดีโอการตลาด เพราะมันเก็บวิดีโอของคุณไว้และดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อแสดงว่าผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโออย่างไร
นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอที่ครอบคลุมแล้ว Wistia ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปรับแต่งเครื่องเล่นวิดีโอ ตัวเลือกการเข้าถึงในตัว การผสานรวมที่ราบรื่น เครื่องมือสร้างโอกาสในการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia
- โฮสต์วิดีโอด้วยเครื่องเล่นที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- ติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงแผนที่ความสนใจและอัตราการมีส่วนร่วม
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการผสานแบบฟอร์มและคำกระตุ้นการตัดสินใจเข้ากับวิดีโอโดยตรง
ข้อจำกัดของ Wistia
- การเพิ่มวิดีโอและข้อมูลวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้นสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับการตลาดเป็นหลัก ไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารภายในหรือการฝึกอบรม
ราคาของ Wistia
- ฟรี (สูงสุด 10 วิดีโอ)
- เพิ่มเติม: $24/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wistia
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. Vidyard—เครื่องมือวิดีโอทรงพลังสำหรับการขายและการตลาด
Vidyard เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม ทรัพยากรการศึกษาลูกค้า การสาธิตผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดและทีมการตลาด—สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย เร่งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
Vidyard มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อผลิต แก้ไข และเผยแพร่วิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard
- สร้างและปรับแต่งวิดีโอด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว
- จัดเก็บและแจกจ่ายวิดีโอข้ามแพลตฟอร์ม หรือแชร์วิดีโอโดยตรงกับลูกค้าผ่านอีเมล
- สกัดข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพวิดีโอเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดและเนื้อหาให้เหมาะสมที่สุด
ข้อจำกัดของ Vidyard
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือทีมขนาดเล็กที่ไม่มีทรัพยากรด้านการตลาดวิดีโอโดยเฉพาะรู้สึกสับสนได้
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ซึ่งอาจเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $89/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ
11. Zoom—เครื่องมือประชุมทางวิดีโอระดับพรีเมียร์
Zoom เป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนในเรื่องการประชุมทางวิดีโอ ด้วยชื่อเสียงด้านเสียงที่คมชัดและความน่าเชื่อถือ นอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอแล้ว Zoom ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด การแชทในกลุ่ม การบันทึกการโทรทางวิดีโอ และการถอดเสียงอัตโนมัติ
มันใช้งานง่ายมากและมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์หลายอย่าง ทำให้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทีมที่มีการประชุมทางไกลเป็นประจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ส่งมอบวิดีโอและเสียงที่คมชัดใสราวกับคริสตัล ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกับทีมระยะไกลเป็นเรื่องที่สนุกสนานและสะดวกสบาย
- จัดการความยืดหยุ่นได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การประชุมแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการประชุมใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน และผู้ชมได้สูงสุด 10,000 คน
- รักษาความปลอดภัยในการประชุมของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและการควบคุมผู้ดูแลระบบที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Zoom
- แม้จะมีการปรับปรุง แต่ Zoom ยังคงเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะวิธีที่ Zoom จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- คุณภาพการโทรผ่าน Zoom ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 6/5 (50,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
12. Google Meet—การประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่นโดย Google
Google Meet เป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งเข้ากับระบบนิเวศของ Google ได้อย่างลงตัว หากคุณกำลังใช้ Google Workspace อยู่แล้ว การเข้าร่วมและเริ่มการประชุมก็ทำได้ง่าย
Google Meet เป็นที่ชื่นชอบด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นบนอุปกรณ์ต่างๆ และการตรวจสอบคุณภาพวิดีโอและเสียงก่อนการประชุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมจาก Google Calendar และแชร์ลิงก์การประชุมข้ามอุปกรณ์
- รับภาพและเสียงที่ชัดเจน แม้ในขณะเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่ช้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมเสมือน
- ใช้คำบรรยายแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมโดยใช้การจดจำเสียงของ Google ซึ่งเป็นคุณสมบัติการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยม
- แชร์แท็บ Chrome, หน้าต่าง หรือหน้าจอทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Meet
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในเครื่องมือเฉพาะทางมากขึ้น
- ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดภายในบริการของ Google โดยจำกัดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google
ราคาของ Google Meet
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
13. GoToMeeting—โซลูชันการประชุมออนไลน์ระดับมืออาชีพ
ทางเลือก Zoomที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางธุรกิจโดยเฉพาะ GoToMeeting เป็นแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงการประชุมวิดีโอความละเอียดสูง การแชร์หน้าจอ ความสามารถในการบันทึก และการจัดห้องประชุมย่อย
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของมันมีความสำคัญเป็นพิเศษ: การเข้ารหัส AES-256 บิตและการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA ทำให้เหมาะสำหรับการประชุม, การประชุมทีม, และสถานการณ์การทำงานทางไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToMeeting
- ใช้ประโยชน์จากการแชร์หน้าจอขั้นสูง กระดานไวท์บอร์ด และการแก้ไขเอกสารร่วมกันเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสนทนาที่ปลอดภัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสและการล็อคการประชุม เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
- โอนการควบคุมแป้นพิมพ์และเมาส์ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ GoToMeeting
- ไม่มีความเข้าใจง่ายเท่ากับเครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้เป็นไปได้ยาก
- มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคา GoToMeeting
- มืออาชีพ: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GoToMeeting
- G2: 4. 2/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
เครื่องมือไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
14. Miro—กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Miro เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือและฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด การทำแผนผังความคิด และการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอ ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
จุดเด่นของ Miro คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับเมื่อทีมต้องการระดมความคิด วางแผน หรือเพียงแค่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดนี้เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสร้างโครงร่างเว็บไซต์ได้
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Asana และ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการทำงานของคุณ
- สร้างภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยโน้ตแบบติดผนัง เครื่องมือวาดภาพ และเทมเพลต เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน
- โฮสต์ผู้ใช้ได้ไม่จำกัด เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และโครงการที่ซับซ้อน
- ใช้ตัวจับเวลาในตัว, ฟังก์ชันการโหวต, แชทวิดีโอ และแอปการประมาณการเพื่อดำเนินการประชุมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าจำนวนคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- บอร์ดที่มีเนื้อหาจำนวนมากอาจประสบปัญหาความล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ในทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
15. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง—ความร่วมมือทางภาพสำหรับทีมนวัตกรรม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่สร้างขึ้นรอบกระดานไวท์บอร์ดที่มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่นเดียวกับทางเลือกอื่นอย่าง Miro
เครื่องมือนี้เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ ช่วยให้ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์และทีมอื่นๆ สามารถสร้างสรรค์และดำเนินการแนวคิดต่างๆ ร่วมกันได้ การเพิ่มความคิดเห็น โน้ตติดหน้าจอ และไอคอนต่างๆ ช่วยในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างสมาชิกในทีม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการจัดเวิร์กช็อปและการออกแบบแบบเร่งรัด
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือลงคะแนนเสียง ตัวจับเวลา และเครื่องมือเฉลิมฉลอง
- เข้าถึงเทมเพลตและกรอบการทำงานที่หลากหลายซึ่งรองรับวิธีการต่างๆ เช่น อไจล์, การคิดเชิงออกแบบ และการวางแผนสปรินต์
- เชิญผู้ร่วมงานภายนอก (เช่น ลูกค้าและผู้ให้บริการ) ให้ทำงานในโครงการโดยไม่ต้องมอบสิทธิ์สมาชิกเต็มรูปแบบ
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบจำนวนมาก
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังอาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $12/สมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 17.99 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
16. Lucidchart—การสร้างแผนภาพขั้นสูงและการสื่อสารด้วยภาพ
Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพทางเทคนิคที่ซับซ้อน แผนผังงาน แผนผังกระบวนการ และโครงร่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีมต่างๆ
เครื่องมือนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสด้วยเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่าง: การเขียนร่วมกันแบบเรียลไทม์, กล่องแชทในตัวแก้ไข, เคอร์เซอร์แบบร่วมมือ, ความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- สร้างแผนผังที่ซับซ้อนโดยใช้เทมเพลตและรูปร่างที่หลากหลาย
- แก้ไขแผนผังร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ พร้อมแชทและแสดงความคิดเห็นในตัว
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Microsoft Office และ Jira
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแผนภาพเฉพาะทาง
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถืออาจไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป ส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานขณะเดินทาง
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $7. 95/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม (3 ใบอนุญาตทีม): $27/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ชุดสำนักงานออนไลน์
17. Google Workspace—ชุดโปรแกรมที่ผสานการทำงานอย่างครบวงจรเพื่อการร่วมมือที่ไร้รอยต่อ
Google Workspace ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ G Suite ผสานรวมเครื่องมือบนคลาวด์ยอดนิยมทั้งหมดของ Google ไว้ในแพ็กเกจเดียวที่ใช้งานสะดวก ทีมต่างๆ พบว่า Google Workspace มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือบนคลาวด์ที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet และอื่นๆ อีกมากมาย
ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร้รอยต่อ และจัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับ Clickup ชุดเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ดีทั้งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และทีมขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- สลับระหว่างการส่งอีเมล แก้ไข และกำหนดเวลาด้วยเครื่องมือ Google ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ทำงานร่วมกันบนเอกสารด้วยการบันทึกบนคลาวด์ทันที
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ระบบนิเวศของ Google อาจมีข้อจำกัดสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการส่วนใหญ่
- แอปของ Google ขาดฟังก์ชันขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งที่พบในซอฟต์แวร์เฉพาะทางบางประเภท
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: $21.60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
18. Zoho Workplace—เครื่องมือครบวงจรสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
Zoho Workplace รวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อเชื่อมต่อ, ผลิตภาพ, และจัดระเบียบ—อีเมล, การจัดการไฟล์, การสร้างเอกสารและจัดเก็บ, การจัดการงาน, การโฮสต์อีเมล, และการประชุมทางวิดีโอ—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย
Zoho Workplace ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการ เช่น การติดตามงาน แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
แม้ว่าจะมีขีดจำกัดในความสามารถด้านการจัดการโครงการ แต่ Zoho Workplace ก็ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วยการผสมผสานระหว่างความคุ้มค่าและฟังก์ชันการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Workplace
- รวมอีเมล การส่งข้อความทันที และการประชุมทางวิดีโอไว้ในที่เดียวเพื่อการเชื่อมต่อและการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากชุดโปรแกรมสำนักงานที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำหรับการประมวลผลคำ สเปรดชีต และการนำเสนอ ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Office ได้
- ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจเติบโต เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่สามารถปรับแต่งและขยายได้ตามต้องการ
ข้อจำกัดของ Zoho Workplace
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับชุดโปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ
- แม้ว่าจะยอดเยี่ยมภายในระบบนิเวศของมันเอง แต่การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการภายนอกอาจถูกจำกัดในบางครั้ง
ราคาของ Zoho Workplace
- มาตรฐาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Workplace คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
19. Microsoft Office 365—เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับที่ทำงานยุคใหม่
Microsoft Office 365 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 แล้ว รวมแอป Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint เข้ากับบริการคลาวด์ที่ทรงพลัง เช่น OneDrive และ Microsoft Teams
ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์ สื่อสาร และร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
แม้ว่าจะเป็นทางเลือกของ Google Workspace ที่มีความสามารถ แต่ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Office 365
- เข้าถึงชุดแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม รวมถึงแอปพลิเคชันมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Outlook พร้อมฟีเจอร์ที่อัปเดตอยู่เสมอ
- ซิงค์การอัปโหลดไฟล์โดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive เพื่อให้เข้าถึงและทำงานร่วมกันได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ ทุกที่
- รับประกันการปกป้องข้อมูลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ข้อจำกัดของ Microsoft Office 365
- แพงกว่าคู่แข่ง
- คุณสมบัติและการตั้งค่าที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือทีมงานขนาดเล็กที่ขาดการสนับสนุนด้านไอทีโดยเฉพาะรู้สึกสับสนหรือรับมือได้ยาก
ราคาของ Microsoft Office 365
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: 8.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Office 365
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
เครื่องมือปฏิทินสำหรับทีมระยะไกล
20. Calendly—การนัดหมายที่ราบรื่นสำหรับมืออาชีพ
Calendly ช่วยลดความยุ่งยากในการนัดหมายด้วยการให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาได้ตามเวลาที่คุณสะดวก ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความเรียบง่ายและช่วยเพิ่มความมืออาชีพในการจัดการนัดหมาย
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์, เอเจนซี, ผู้ให้บริการมืออาชีพ, และผู้สรรหาบุคลากร
เคล็ดลับมืออาชีพ:โดยการผสาน Calendly เข้ากับ ClickUp Workspace ของคุณ คุณจะได้รับชุดเครื่องมือที่ครบครันสำหรับการจัดการตารางเวลาและโครงการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ขจัดความยุ่งยากในการหาช่วงเวลาประชุมที่เหมาะสมด้วยการให้ทีมของคุณเลือกช่วงเวลาว่างจากปฏิทินของคุณได้โดยตรง
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับปฏิทินของคุณ (Google, Outlook, Office 365) และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Salesforce และ Slack
- ตั้งค่าข้อความยืนยันที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือน, และการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสบการณ์การประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
ข้อจำกัดของ Calendly
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติที่จำกัดอยู่บ้าง และผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
- เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อจัดการและเข้าถึงการจอง
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: $20/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
21. Microsoft Outlook – เครื่องมืออีเมลและปฏิทินที่ครอบคลุม
Microsoft Outlook เป็นมากกว่าแค่โปรแกรมอีเมล มันคือโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับอีเมล ปฏิทิน รายชื่อผู้ติดต่อ และงานต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและมืออาชีพ
การทำให้กล่องจดหมายว่างเปล่ากลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือเช่น Outlook และ ClickUp ซึ่งช่วยในการจัดการอีเมล, การจัดตารางเวลา, และการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook
- จัดการอีเมล งาน และนัดหมายของคุณจากแอปพลิเคชันเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดระเบียบ
- ใช้เครื่องมือทรงพลังในการจัดการอีเมล เช่น หมวดหมู่, การทำเครื่องหมาย, และกฎ ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษากล่องขาเข้าให้สะอาดและเป็นระเบียบ
- ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์และกับบริการอีเมลหลากหลายรูปแบบ มอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะใช้งานที่ใด
ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติและตัวเลือกการตั้งค่าที่หลากหลายในตอนแรก
- อาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับปริมาณอีเมลจำนวนมากหรือการผสานรวมหลายบัญชี
ราคาของ Microsoft Outlook
- รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
22. Google Calendar—เครื่องมือจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
Google Calendar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace มอบวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาสำหรับการจัดการตารางเวลาของทีมคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างไม่มีปัญหา
คุณสามารถสมัครรับปฏิทินของทีมคุณ ค้นหาช่วงเวลาที่ว่างสำหรับการนัดหมาย และสร้างลิงก์ Google Meet ได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยการผสาน Google Calendar เข้ากับ ClickUp คุณยังสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ทำให้การจัดการนัดหมายและตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือโดยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอื่น ๆ ของ Google
- เข้าถึงปฏิทินของคุณได้จากทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- แม้จะมีประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา แต่ก็ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทาง
- การจัดการงานของ Google Calendar มีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง ทำให้การติดตามงานที่ซับซ้อนและการจัดการโครงการเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Google Calendar
- ฟรี ใช้ได้กับบัญชี Google ใดก็ได้
- รวมอยู่ใน Google Workspace การสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
แอปพลิเคชันจัดการการเสียสมาธิและเพิ่มสมาธิ
23. Focus Bear—ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดิจิทัล
โฟกัสแบร์ เป็นเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีสมาธิและจัดการกับสิ่งรบกวนได้ การทำงานทางไกลมักมาพร้อมกับสิ่งรบกวนที่ทำให้เสียสมาธิและลดประสิทธิภาพการทำงาน และแอปพลิเคชันเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น
แอปนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพและนักเรียนที่ต้องการเพิ่มสมาธิในช่วงเวลาทำงานหรือเรียน
คุณสมบัติเด่นของ Focus Bear
- บล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ
- กำหนดช่วงเวลาโฟกัสที่มีกำหนดเวลาเพื่อส่งเสริมช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งตามด้วยการพักสั้น ๆ ส่งเสริมจังหวะการทำงานและการพักผ่อนที่ดีต่อสุขภาพ
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของโฟกัสแบร์
- มีจำนวนจำกัดในทุกอุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม
- แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ฟีเจอร์เหล่านี้อาจพื้นฐานเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น
ราคาของโฟกัสแบร์
- 4. 99 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิว Focus Bear
- ไม่มีให้บริการ
24. ป่า—มีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน
Forest เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิในการทำงานโดยเปลี่ยนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิให้กลายเป็นเกม พร้อมเสริมแรงจูงใจในเชิงบวก
คุณจะได้ปลูกต้นไม้เสมือนจริงโดยการทำงานอย่างตั้งใจในช่วงเวลาที่กำหนด และต้นไม้จะเริ่มเหี่ยวเฉาหากผู้ใช้ออกจากแอปเพื่อไปตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปอื่น
คุณสมบัติเด่นของป่า
- รักษาสมาธิด้วยเครื่องมือที่เล่นเหมือนเกมซึ่งปลูกต้นไม้เสมือนจริงที่แสดงระยะเวลาของสมาธิ ยิ่งมีสมาธิมาก ต้นไม้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมมือกับองค์กรที่ปลูกต้นไม้จริง—ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลก
- ใช้ประโยชน์จากการรองรับหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของป่า
- ลักษณะที่ผสมผสานเกมเข้ากับแอปอาจไม่ดึงดูดผู้ใช้ที่ชอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมมากกว่า โดยไม่ต้องการแรงจูงใจจากภายนอก
- เน้นหลักในการบริหารเวลาและขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
การกำหนดราคาป่าไม้
- แอปพลิเคชันมือถือ: $3. 99 สำหรับการซื้อครั้งเดียวบนแพลตฟอร์มมือถือ
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์: ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้
- Google Play store: 4. 7/5 (669,000+ รีวิว)
25. Taskade—รายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดการงานแบบร่วมมือ
Taskade เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน จัดการโครงการ และระดมความคิดในเวิร์กสเปซที่ซิงโครไนซ์
ด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และระบบอัตโนมัติด้วย AI, ผู้จัดการทีมระยะไกลสามารถทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น, มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างไร้รอยต่อ.
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แก้ไขและอัปเดตงานพร้อมกันได้จากทุกที่
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับโครงการและกระบวนการทำงานประเภทต่างๆ
- สลับระหว่างตัวเลือกการดูต่างๆ เช่น รายการงาน แผนผังความคิด และแผนผังองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Taskade
- ในฐานะที่เป็นผู้เข้ามาใหม่ในวงการ อาจยังไม่มีศักยภาพในการบูรณาการในระดับเดียวกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์มากกว่า
- แม้ว่าจะมีการผสานรวมขั้นพื้นฐาน แต่ยังไม่รองรับแอปและบริการจากบุคคลที่สามที่หลากหลายเท่ากับเครื่องมืออื่นๆ
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Taskade สำหรับทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
เครื่องมือแปลงเวลาสำหรับทีมระยะไกล
26. WorldTimeBuddy—การจัดการเขตเวลาที่ง่ายขึ้น
WorldTimeBuddy คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องจัดการตารางเวลาในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับมืออาชีพที่ต้องจัดตารางประชุมและทำงานร่วมกับทีมทั่วโลก
ปรับแต่งวิธีการดูเวลาของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การเน้นวันหยุดสุดสัปดาห์, การแจ้งเตือนเวลาฤดูร้อน, และรูปแบบเวลาแบบผสม 12/24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณไม่พลาดตารางเวลาของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ WorldTimeBuddy
- เลือกและปรับช่วงเวลาง่าย ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและคลิก สร้างหน้าอีเวนต์ที่แชร์ได้ และผสานเวลาการประชุมเข้ากับปฏิทินหรือแอปพลิเคชันเว็บของคุณโดยตรง
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและจัดตารางเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ WorldTimeBuddy
- การจัดการหลายเขตเวลาอาจทำให้สับสนและยุ่งเหยิงได้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เช่น รูปแบบชั่วโมงแบบผสมและการเน้นวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ WorldTimeBuddy
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ WorldTimeBuddy
- ไม่มีให้บริการ
27. แอป Miranda—ตัวแปลงเขตเวลาที่ใช้งานง่าย
มิแรนด้าทำให้การจัดการเวลาต่างเขตเวลาเป็นเรื่องง่าย ตัวแปลงเขตเวลาถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาการประชุมและการโทรระหว่างประเทศในเขตเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างสะดวก
เหมาะอย่างยิ่งหากคุณและทีมของคุณต้องการติดตามหลายเขตเวลา: แผนที่โลกแบบโต้ตอบและวงล้อปรับเวลาช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมได้โดยตรงผ่านแอปโดยใช้อีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป Miranda
- แสดงโซนเวลาด้วยมุมมองแผนที่โลกที่สวยงาม ดึงดูดสายตา พร้อมแสดงเวลากลางวันและกลางคืนแบบเรียลไทม์ในแต่ละเขตเวลา
- ใช้ประโยชน์จากวิดเจ็ตเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลเขตเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแอป
- ปรับแต่งเขตเวลาที่จะแสดงและวิธีการปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Miranda App
- ออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์ใช้สอยสำหรับผู้ใช้ที่ชอบใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับการทำงาน
- มันมุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่าย ซึ่งหมายความว่ามันอาจไม่มีความลึกของฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับความต้องการการจัดตารางที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Miranda App
- ฟรี
คะแนนและรีวิวแอป Miranda
- ไม่มีให้บริการ
28. ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com
ทีมระยะไกลสามารถใช้ Time Zone Converter โดย Timeanddate.com เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการแปลงเขตเวลาที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะจัดการตารางเวลาข้ามพรมแดนเพื่อการทำงาน การเดินทาง หรือเหตุผลส่วนตัว เครื่องมือนี้จะช่วยคุณจัดการทุกรายละเอียดที่คุณต้องการ
ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเขตเวลา รวมถึงการปรับเวลาออมแสงและความแตกต่างของเวลาท้องถิ่น
- วางแผนกิจกรรมและการประชุมกับผู้เข้าร่วมจากนานาชาติโดยค้นหาเวลาที่สะดวกที่สุดข้ามเขตเวลา
ข้อจำกัดของตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com
- แม้ว่าจะมีข้อมูลครบถ้วน แต่เว็บอินเทอร์เฟซอาจไม่สะดวกเท่าแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com ราคา
- ฟรี
ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com บทวิจารณ์และคะแนน
- ไม่มีให้บริการ
เครื่องมือรักษาความปลอดภัยสำหรับทีมระยะไกล
29. 1Password—การจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
1Password เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่ทรงพลังซึ่งเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, และข้อมูลสำคัญไว้ในตู้เซฟเสมือนจริง รหัสผ่านหลักเพียงหนึ่งเดียวจะช่วยให้คุณเข้าถึงได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดมีความปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสชั้นนำของอุตสาหกรรม
- ใช้เครื่องมือนี้ได้บนหลายอุปกรณ์ใน Windows, macOS, iOS, Android และผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์
- กรอกรหัสผ่านในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมซ้ำ
ข้อจำกัดของ 1Password
- ไม่เหมือนกับตัวจัดการรหัสผ่านบางตัวที่เสนอการซื้อครั้งเดียว 1Password ต้องการการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายปี
- ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการตั้งค่าอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านรู้สึกสับสนได้
ราคาของ 1Password
- บุคคล: $2. 99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ครอบครัว: $4.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $19.95/เดือน
- ธุรกิจ: 7.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เครื่องมือส่งข้อความและโทร
30. Signal – การส่งข้อความและการโทรแบบส่วนตัว
Signal ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของทีมคุณอย่างจริงจัง โดยมอบวิธีการแชทและโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ปลอดภัย เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวทั่วโลก
คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ
- ให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่สื่อสารกันเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อความและการโทรที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยการเก็บข้อมูลน้อยที่สุดและไม่จัดเก็บข้อมูลเมตาดาตาของข้อความหรือบันทึกการสื่อสาร
ข้อจำกัดของสัญญาณ
- ฐานผู้ใช้ของ Signal ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแอปอย่าง WhatsApp หรือ Facebook Messenger อาจจำกัดการสื่อสารกับเครือข่ายที่กว้างขวางกว่า
- อินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของแอปอาจดูไม่ประณีตหรือใช้งานได้ไม่ดีเท่าแอปเชิงพาณิชย์
การกำหนดราคาสัญญาณ
- ฟรี
การให้คะแนนสัญญาณและบทวิจารณ์
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การคัดกรองเครื่องมือมากมายที่มีให้สำหรับการทำงานทางไกล, การร่วมมือ, และการรักษาความปลอดภัยอาจรู้สึกท่วมท้น. ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้การสื่อสารราบรื่น, เพิ่มประสิทธิภาพ, หรือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างในวิธีที่ทีมของคุณทำงานและเติบโตในสภาพแวดล้อมดิจิทัล.
เมื่อประเมินเครื่องมือเหล่านี้ ให้พิจารณาว่าสามารถนำไปผสานรวมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
โปรดจำไว้ว่าการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำเครื่องมืออย่าง ClickUp มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณจะช่วยให้งานบริหารจัดการง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณประสานงานกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ใดก็ตาม
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ ใช้เทคนิคฟรีแลนซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอิสระของคุณ ในขณะที่คุณสำรวจคุณสมบัติการทำงานระยะไกลของ ClickUp สำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้เพื่อสัมผัสประโยชน์ของแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร—เปลี่ยนโฮมออฟฟิศของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพการทำงาน