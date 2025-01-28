บล็อก ClickUp

30 เครื่องมือการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
28 มกราคม 2568

เราทราบดีว่าการปรับตัวเข้ากับการทำงานระยะไกลอาจรู้สึกเหมือนการล่องเรือในน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคย แม้ว่าจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็ตาม

มีความท้าทายมากมาย รวมถึงความผันผวนของประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการเชื่อมโยง ช่องว่างในการสื่อสาร และความยากลำบากในการหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ลงตัว

แต่ด้วยเครื่องมือระยะไกลที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้กลายเป็นความกลมกลืน และเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นการทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าคุณต้องการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน จัดการทีมดิจิทัลโนแมด หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน การสร้างชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนความท้าทายของการทำงานระยะไกลให้กลายเป็นโอกาส

แต่คุณจะคัดกรองเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างไรเพื่อหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?

การเลือกแอปที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลก็เหมือนกับการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ

คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการเลือกเครื่องมือทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมนี้จะช่วยให้คุณเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสม—หรืออาจจะเป็นเพียงแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง

พร้อมที่จะสำรวจเครื่องมือชั้นนำที่ทำให้การทำงานระยะไกลรู้สึกไม่ไกลอีกต่อไปหรือไม่?

มาเริ่มกันเลย

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือทำงานทางไกล?

เมื่อเลือกเครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่เหมาะสม คุณต้องพิจารณาสองแง่มุม: สิ่งที่ทำให้วันทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และทำให้ทีมของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรคำนึงถึง:

  • คุณสมบัติการสื่อสารที่ครอบคลุม: เครื่องมือที่มีคุณสมบัติการสื่อสารหลากหลาย เช่น การโทรผ่านวิดีโอและการส่งข้อความทันที ช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในสำนักงานจริงและทำให้ทุกคนเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาการมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม ทีม
  • ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานระยะไกลที่สามารถผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และช่วยให้สามารถมุ่งเน้นในการทำงานให้สำเร็จส่งเสริมนิสัยการทำงานที่ดีขึ้น
  • ความสามารถในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ ปรับตัวตามความต้องการของคุณเมื่อทีมของคุณขยายตัว
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย: การรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในโลกที่การรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูลของทีมคุณให้ปลอดภัยในระหว่างการทำงานทางไกล
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: เครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และจัดการงานต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตแผนงานที่เรียบง่าย
  • การสนับสนุนการทำงานร่วมกันจากระยะไกล: เครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติเช่นปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกัน ซึ่งสามารถช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานเหมือนอยู่ข้างกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์
  • ความสะดวกในการใช้งานและอินเทอร์เฟซผู้ใช้: มองหาอินเทอร์เฟซที่คุณและทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่วันแรก เพื่อให้การเริ่มต้นและการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมคือการปรับปรุงทุกวันทำงาน ไม่ใช่แค่การเพิ่มเครื่องมือในคลังเทคโนโลยีของคุณ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งจำเป็นเหล่านี้ คุณกำลังเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบจากที่ใดก็ตาม

10 เครื่องมือการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดที่ควรใช้

การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความท้าทายในการทำงานระยะไกลให้กลายเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น มาเจาะลึกเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้การจัดการและการทำงานร่วมกันจากระยะไกลรู้สึกแทบไม่ต้องออกแรงกันเลย

เครื่องมือการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดโดยรวม

1. ClickUp – ศูนย์บัญชาการการทำงานทางไกลที่ดีที่สุด

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ในตัว!

มันสามารถกลายเป็นศูนย์บัญชาการของทีมคุณสำหรับการจัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน—ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

ทำให้การสื่อสารของทีมคุณง่ายขึ้น และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย ClickUp Remote Work Project Management
ทำให้การสื่อสารของทีมคุณง่ายขึ้น และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย ClickUp Remote Work Project Management

ด้วยคุณสมบัติทีมระยะไกลของ ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานระยะไกล

คลิป ClickUp
บันทึกหน้าจอและแชร์วิดีโอกับทีมของคุณด้วย ClickUp Clips

มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ

งานใน ClickUp
จัดระเบียบโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกขั้นตอนได้รับการติดตามและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

ClickUp ทำให้การมอบหมายงานให้กับทุกคนในทีมระยะไกลของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก คุณสามารถ:

  • เพิ่มงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
  • แบ่งงานออกเป็นงานย่อยเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่สำคัญจะเสร็จสิ้นก่อน

ปรับแต่งการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัย

คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงภายใน ClickUp ได้ แบ่งปันงานและข้อความกับพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย

ติดตามความก้าวหน้า

มุมมองของ ClickUp
มองเห็นความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทุกทีมด้วยมุมมองของ ClickUp

การติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองของ ClickUp เลือกจาก:

  • มุมมองคณะกรรมการ, แสดงงานและโครงการในรูปแบบคัมบัง
  • รายการแบบListView ซึ่งแสดงงานในรูปแบบรายการที่ติ๊กถูกได้ ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย

ติดตามกิจกรรมของทีม

ด้วยมุมมองทีมของ ClickUp คุณสามารถดูได้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา มุมมองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องติดตามปริมาณงานและจัดสรรงานใหม่ตามความจำเป็น

อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

สมาชิกทีมสามารถแชร์ไฟล์, ลิงก์, และข้อมูลอื่น ๆ ได้เพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตผ่านข้อความในมุมมองแชท

นอกจากนี้ คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมและมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ

การผสานการทำงานของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เชื่อมต่อเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

ClickUp Integrationsช่วยให้คุณผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการบนแพลตฟอร์มเดียว—ไม่ว่าจะเป็น Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail และอื่น ๆ อีกมากมาย—ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือติดตามเวลาในตัว

ClickUpมีฟังก์ชันการติดตามเวลาที่สามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานต่างๆ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในภายหลังผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อระบุจุดติดขัดและช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เริ่มต้นการดำเนินงานระยะไกลของคุณและปรับปรุงการทำงานของทีมให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นการดำเนินงานระยะไกลของคุณและปรับปรุงการทำงานของทีมให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp

เทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpช่วยให้จัดระเบียบและติดตามการทำงานระยะไกลสำหรับผู้ทำงานร่วมกับทีมแบบผสมผสานหรือทีมระยะไกล

อ่านเพิ่มเติม: ลองใช้เทมเพลตสำหรับฟรีแลนซ์เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำงานร่วมกันในภารกิจกับทีมของคุณผ่านอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์
  • สร้างภาพโครงการและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards
  • สร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารโครงการด้วยClickUp Docs
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ รายงาน การอัปเดต และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงผ่านแดชบอร์ด ClickUp
  • เข้าถึงคลังเทมเพลตอันหลากหลายกว่า 1,000 แบบเพื่อเริ่มต้นงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ซอฟต์แวร์แชทในที่ทำงาน

2. Slack—ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารของทีม

Slack
ผ่านทางSlack

Slack มีวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งข้อความโดยตรง ช่องกลุ่ม และการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ เครื่องมือนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์ ระดมความคิด และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • สร้างช่องทางสำหรับทุกโครงการ หัวข้อ หรือทีม การตั้งค่านี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
  • ผสานรวมเครื่องมืออื่น ๆ มากมายไว้ใน Slack ทำให้เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • แชร์ไฟล์, เริ่มการแชทเสียง, หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมการโทรวิดีโออย่างรวดเร็ว
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อรักษาการสื่อสารระหว่างทีมให้ราบรื่นและรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Slack

  • การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของข้อความและการแจ้งเตือนอาจทำให้สมาชิกในทีมเสียสมาธิจากงานของพวกเขา
  • ราคาของ Slack อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับบริษัท

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ+: $11.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (20,000+ รีวิว)

3. Microsoft Teams—ชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร

ไมโครซอฟต์ ทีมส์
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teams คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคุณ หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft Office อยู่แล้ว โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถแชท แบ่งปัน และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ Office เลย ทีมใน Teams เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เพราะรวมฟีเจอร์การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การประชุม การโทร แอป Office 365 และเครื่องมือจากบุคคลที่สามไว้ในที่เดียว ช่วยให้การทำงานของทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และทำงานกับเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
  • แชท, โทรเสียง, โทรวิดีโอ, และกิจกรรมสดกับผู้คนได้ถึง 10,000 คน
  • สร้างช่องทางที่ปรับแต่งได้พร้อมแท็บสำหรับเอกสารและแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
  • ตั้งค่าข้อความสถานะเพื่อแสดงสถานะความพร้อมและกิจกรรม เช่น 'ไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึง…' หรือ 'กำลังประชุม'

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความยุ่งเหยิงและน่ากลัว ซึ่งอาจทำให้การเรียนรู้มีความยากลำบาก
  • คุณภาพการโทรผ่านวิดีโอและเสียงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: $4. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)

4. Google Chat—การสื่อสารที่ราบรื่นสำหรับทีม

Google Chat
ผ่านทางGoogle Chat

หากคุณและทีมของคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว Google Chat จะทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่าย มันเกี่ยวกับการส่งข้อความที่ตรงไปตรงมาและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

คิดถึงมันเหมือนกับแหล่งที่คุณสามารถมาคุยและหารืออย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งอยู่ในระบบเดียวกับแอปอื่น ๆ ของ Google. เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการสื่อสารที่ง่ายและผสานรวมไว้ในที่เดียว โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากเพิ่มเติม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat

  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่าน Google Drive, Docs, Sheets, Slides และ Calendar ได้โดยตรงจากแชท
  • จัดเตรียมพื้นที่สำหรับแต่ละโครงการหรือทีมเพื่อแบ่งปันไฟล์, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
  • ค้นหาข้อความและไฟล์ในอดีตด้วยเครื่องมือค้นหาขั้นสูงของ Google ทำให้ทุกข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Chat

  • Google Chat เหมาะสำหรับการใช้งานภายในองค์กร แต่ยังมีฟีเจอร์ไม่เพียงพอสำหรับการสื่อสารภายนอกในวงกว้าง เมื่อเทียบกับ Slack หรือ Microsoft Teams
  • บางคนอาจพบว่า Google Chat ง่ายเกินไป ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการขั้นสูงและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Google

ราคาของ Google Chat

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานทางไกล

5. Otter.ai—นวัตกรรมแปลงเสียงเป็นข้อความ

Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai กำลังปฏิวัติการจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยบริการถอดเสียงเป็นข้อความ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการประชุม การบรรยาย หรือการถอดเสียงเนื้อหาที่แม่นยำ Otter AI สามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และเครื่องมือการประชุมอื่น ๆ เพื่อทำให้การบันทึก การถอดเสียง และการแชร์บันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในทีมที่ทำงานแบบกระจายตัว

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถจับความละเอียดอ่อนของการสนทนาได้
  • บันทึกและถอดเสียงการประชุมผ่านการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoom และเครื่องมืออื่น ๆ
  • แชร์, เน้น, และแสดงความคิดเห็นในบันทึกการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • Otter.ai รองรับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมที่ใช้หลายภาษาหรือบริบทระหว่างประเทศ
  • การถอดเสียงการประชุมที่มีความอ่อนไหวโดยอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่มีการควบคุมผู้ใช้ที่เข้มงวด

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

6. Jasper AI—คู่หู AI ที่สร้างสรรค์งานเขียนโฆษณาของคุณ

Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาเขียนคุณภาพสูง ตั้งแต่ข้อความทางการตลาดไปจนถึงบล็อก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้กับทีม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการเพิ่มการผลิตเนื้อหาให้มากขึ้น

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มีทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Jasper AI ที่คุณสามารถสำรวจได้เช่นกัน ลองใช้ClickUp Brainหากคุณต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสำหรับบริบททางธุรกิจและมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ผลิตเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจ ลดเวลาการเขียนลงอย่างมาก
  • ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเขียนต่าง ๆ ให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ
  • ระดมความคิดและพัฒนาเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือ AI ที่ทรงประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ร่างเอกสารมักต้องการการปรับแต่งด้วยมือเพื่อความเหมาะสมของน้ำเสียงและความถูกต้อง
  • การฝึกฝนการเขียนหัวข้อที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต้องใช้เวลา

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)

7. ChatGPT—ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาขั้นสูง

แชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ของ OpenAI เป็นเครื่องมือแชท AI แบบสนทนาที่ให้บริการฟรี มันสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ตามข้อมูลที่คุณป้อน และสามารถเข้าใจบริบท ตอบคำถาม และให้คำอธิบายได้

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล—โดยเฉพาะบุคคล—เนื่องจากสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนเอกสารซอฟต์แวร์ การสร้างแนวคิด และการแก้ไขข้อความ

ChatGPT สามารถสร้างข้อความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ข้อมูลที่จำกัดและล้าสมัย (ในเวอร์ชันฟรี) และความแม่นยำในระดับต่ำในบางบริบท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล ข้อความโฆษณา คำอธิบายสินค้า และอื่น ๆ
  • มีส่วนร่วมในการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์ เนื่องจาก ChatGPT เลียนแบบการสนทนาจริงด้วยความเข้าใจบริบทและการตอบสนอง
  • สรุปและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องจากข้อความยาว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • อาจตีความคำถามที่ซับซ้อนผิดพลาดหรือให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องได้หากบริบทไม่ชัดเจน
  • ต้องการการอัปเดตและปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คงความถูกต้องและเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการเรียนรู้จากการโต้ตอบ

ราคาของ ChatGPT

  • แผนฟรี
  • แผนพลัส: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนทีม: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

เครื่องมือแชร์หน้าจอและบันทึกหน้าจอ

8. Loom—การส่งข้อความวิดีโอที่ง่ายดายสำหรับทีม

เครื่องทอผ้า
ผ่านทางLoom

Loom เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจออเนกประสงค์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมระยะไกลด้วยการแลกเปลี่ยนวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย

คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอโดยไม่มีลายน้ำได้บนทุกแพลตฟอร์ม ใส่คำอธิบายประกอบในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอได้แบบเรียลไทม์ และแชร์วิดีโอได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด

ส่วนขยาย Chrome ของ Loom มีประโยชน์มาก มันช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอได้โดยไม่ต้องเปิดคอนโซลอื่น

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มีทางเลือกมากมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Loom ซึ่งบางตัวมีคุณสมบัติขั้นสูงแม้ในแผนฟรี เช่นClickUp Clips

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • บันทึกหน้าจอของคุณ, เสียงของคุณ, และตัวคุณเอง (พร้อมกล้องเว็บแคม) เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจเพื่ออธิบายความคิดที่ซับซ้อนหรือให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ทีมของคุณ
  • แชร์วิดีโอของคุณโดยการสร้างลิงก์ที่สามารถส่งผ่านแชท อีเมล หรือฝังในเอกสาร
  • ติดตามว่าใครได้ชมวิดีโอของคุณและรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อเข้าใจว่าวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดเวลาการบันทึกไว้ที่ 5 นาที และจำนวนวิดีโอ 25 รายการ ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนออย่างละเอียด
  • เครื่องมือแก้ไขที่เรียบง่ายของ Loom อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการการผลิตวิดีโอขั้นสูง

การกำหนดราคาของ Loom

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $12.50/ผู้สร้างต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

9. Wistia—บริการโฮสต์วิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับธุรกิจ

วิสเทีย
ผ่านทางWistia

Wistia เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโฮสต์วิดีโอการตลาด เพราะมันเก็บวิดีโอของคุณไว้และดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อแสดงว่าผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโออย่างไร

นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอที่ครอบคลุมแล้ว Wistia ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปรับแต่งเครื่องเล่นวิดีโอ ตัวเลือกการเข้าถึงในตัว การผสานรวมที่ราบรื่น เครื่องมือสร้างโอกาสในการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia

  • โฮสต์วิดีโอด้วยเครื่องเล่นที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
  • ติดตามและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงแผนที่ความสนใจและอัตราการมีส่วนร่วม
  • ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการผสานแบบฟอร์มและคำกระตุ้นการตัดสินใจเข้ากับวิดีโอโดยตรง

ข้อจำกัดของ Wistia

  • การเพิ่มวิดีโอและข้อมูลวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้นสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว
  • เหมาะสำหรับการตลาดเป็นหลัก ไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารภายในหรือการฝึกอบรม

ราคาของ Wistia

  • ฟรี (สูงสุด 10 วิดีโอ)
  • เพิ่มเติม: $24/เดือน
  • ข้อดี: $99/เดือน
  • ขั้นสูง: $399/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Wistia

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

10. Vidyard—เครื่องมือวิดีโอทรงพลังสำหรับการขายและการตลาด

วิดยาร์ด
ผ่านทางVidyard

Vidyard เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม ทรัพยากรการศึกษาลูกค้า การสาธิตผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดและทีมการตลาด—สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย เร่งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

Vidyard มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อผลิต แก้ไข และเผยแพร่วิดีโอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard

  • สร้างและปรับแต่งวิดีโอด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว
  • จัดเก็บและแจกจ่ายวิดีโอข้ามแพลตฟอร์ม หรือแชร์วิดีโอโดยตรงกับลูกค้าผ่านอีเมล
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพวิดีโอเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดและเนื้อหาให้เหมาะสมที่สุด

ข้อจำกัดของ Vidyard

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือทีมขนาดเล็กที่ไม่มีทรัพยากรด้านการตลาดวิดีโอโดยเฉพาะรู้สึกสับสนได้
  • การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ซึ่งอาจเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Vidyard

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • เพิ่มเติม: $89/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Vidyard

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ

11. Zoom—เครื่องมือประชุมทางวิดีโอระดับพรีเมียร์

ซูม
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนในเรื่องการประชุมทางวิดีโอ ด้วยชื่อเสียงด้านเสียงที่คมชัดและความน่าเชื่อถือ นอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอแล้ว Zoom ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด การแชทในกลุ่ม การบันทึกการโทรทางวิดีโอ และการถอดเสียงอัตโนมัติ

มันใช้งานง่ายมากและมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์หลายอย่าง ทำให้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทีมที่มีการประชุมทางไกลเป็นประจำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • ส่งมอบวิดีโอและเสียงที่คมชัดใสราวกับคริสตัล ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกับทีมระยะไกลเป็นเรื่องที่สนุกสนานและสะดวกสบาย
  • จัดการความยืดหยุ่นได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การประชุมแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการประชุมใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน และผู้ชมได้สูงสุด 10,000 คน
  • รักษาความปลอดภัยในการประชุมของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและการควบคุมผู้ดูแลระบบที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Zoom

  • แม้จะมีการปรับปรุง แต่ Zoom ยังคงเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะวิธีที่ Zoom จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • คุณภาพการโทรผ่าน Zoom ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 6/5 (50,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

12. Google Meet—การประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่นโดย Google

Google Meet
ผ่านGoogle Meet

Google Meet เป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งเข้ากับระบบนิเวศของ Google ได้อย่างลงตัว หากคุณกำลังใช้ Google Workspace อยู่แล้ว การเข้าร่วมและเริ่มการประชุมก็ทำได้ง่าย

Google Meet เป็นที่ชื่นชอบด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นบนอุปกรณ์ต่างๆ และการตรวจสอบคุณภาพวิดีโอและเสียงก่อนการประชุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมจาก Google Calendar และแชร์ลิงก์การประชุมข้ามอุปกรณ์
  • รับภาพและเสียงที่ชัดเจน แม้ในขณะเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่ช้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมเสมือน
  • ใช้คำบรรยายแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมโดยใช้การจดจำเสียงของ Google ซึ่งเป็นคุณสมบัติการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยม
  • แชร์แท็บ Chrome, หน้าต่าง หรือหน้าจอทั้งหมดของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในเครื่องมือเฉพาะทางมากขึ้น
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดภายในบริการของ Google โดยจำกัดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google

ราคาของ Google Meet

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)

13. GoToMeeting—โซลูชันการประชุมออนไลน์ระดับมืออาชีพ

โกทูมีตติ้ง
ผ่านทางGoToMeeting

ทางเลือก Zoomที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางธุรกิจโดยเฉพาะ GoToMeeting เป็นแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงการประชุมวิดีโอความละเอียดสูง การแชร์หน้าจอ ความสามารถในการบันทึก และการจัดห้องประชุมย่อย

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของมันมีความสำคัญเป็นพิเศษ: การเข้ารหัส AES-256 บิตและการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA ทำให้เหมาะสำหรับการประชุม, การประชุมทีม, และสถานการณ์การทำงานทางไกล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToMeeting

  • ใช้ประโยชน์จากการแชร์หน้าจอขั้นสูง กระดานไวท์บอร์ด และการแก้ไขเอกสารร่วมกันเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสนทนาที่ปลอดภัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสและการล็อคการประชุม เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
  • โอนการควบคุมแป้นพิมพ์และเมาส์ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ GoToMeeting

  • ไม่มีความเข้าใจง่ายเท่ากับเครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้เป็นไปได้ยาก
  • มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง

ราคา GoToMeeting

  • มืออาชีพ: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว GoToMeeting

  • G2: 4. 2/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

เครื่องมือไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด

14. Miro—กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

มิโร
ผ่านทางMiro

Miro เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือและฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด การทำแผนผังความคิด และการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอ ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของ Miro คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับเมื่อทีมต้องการระดมความคิด วางแผน หรือเพียงแค่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดนี้เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสร้างโครงร่างเว็บไซต์ได้

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Asana และ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการทำงานของคุณ
  • สร้างภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยโน้ตแบบติดผนัง เครื่องมือวาดภาพ และเทมเพลต เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน
  • โฮสต์ผู้ใช้ได้ไม่จำกัด เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และโครงการที่ซับซ้อน
  • ใช้ตัวจับเวลาในตัว, ฟังก์ชันการโหวต, แชทวิดีโอ และแอปการประมาณการเพื่อดำเนินการประชุมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Miro

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าจำนวนคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • บอร์ดที่มีเนื้อหาจำนวนมากอาจประสบปัญหาความล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ในทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)

15. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง—ความร่วมมือทางภาพสำหรับทีมนวัตกรรม

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่สร้างขึ้นรอบกระดานไวท์บอร์ดที่มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่นเดียวกับทางเลือกอื่นอย่าง Miro

เครื่องมือนี้เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ ช่วยให้ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์และทีมอื่นๆ สามารถสร้างสรรค์และดำเนินการแนวคิดต่างๆ ร่วมกันได้ การเพิ่มความคิดเห็น โน้ตติดหน้าจอ และไอคอนต่างๆ ช่วยในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างสมาชิกในทีม

ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการจัดเวิร์กช็อปและการออกแบบแบบเร่งรัด

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือลงคะแนนเสียง ตัวจับเวลา และเครื่องมือเฉลิมฉลอง
  • เข้าถึงเทมเพลตและกรอบการทำงานที่หลากหลายซึ่งรองรับวิธีการต่างๆ เช่น อไจล์, การคิดเชิงออกแบบ และการวางแผนสปรินต์
  • เชิญผู้ร่วมงานภายนอก (เช่น ลูกค้าและผู้ให้บริการ) ให้ทำงานในโครงการโดยไม่ต้องมอบสิทธิ์สมาชิกเต็มรูปแบบ

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบจำนวนมาก
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังอาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: $12/สมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 17.99 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

16. Lucidchart—การสร้างแผนภาพขั้นสูงและการสื่อสารด้วยภาพ

Lucidchart
ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพทางเทคนิคที่ซับซ้อน แผนผังงาน แผนผังกระบวนการ และโครงร่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีมต่างๆ

เครื่องมือนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสด้วยเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่าง: การเขียนร่วมกันแบบเรียลไทม์, กล่องแชทในตัวแก้ไข, เคอร์เซอร์แบบร่วมมือ, ความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • สร้างแผนผังที่ซับซ้อนโดยใช้เทมเพลตและรูปร่างที่หลากหลาย
  • แก้ไขแผนผังร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ พร้อมแชทและแสดงความคิดเห็นในตัว
  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Microsoft Office และ Jira

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแผนภาพเฉพาะทาง
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถืออาจไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป ส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานขณะเดินทาง

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $7. 95/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม (3 ใบอนุญาตทีม): $27/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ชุดสำนักงานออนไลน์

17. Google Workspace—ชุดโปรแกรมที่ผสานการทำงานอย่างครบวงจรเพื่อการร่วมมือที่ไร้รอยต่อ

Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ G Suite ผสานรวมเครื่องมือบนคลาวด์ยอดนิยมทั้งหมดของ Google ไว้ในแพ็กเกจเดียวที่ใช้งานสะดวก ทีมต่างๆ พบว่า Google Workspace มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือบนคลาวด์ที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet และอื่นๆ อีกมากมาย

ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร้รอยต่อ และจัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดาย

เช่นเดียวกับ Clickup ชุดเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ดีทั้งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และทีมขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • สลับระหว่างการส่งอีเมล แก้ไข และกำหนดเวลาด้วยเครื่องมือ Google ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • ทำงานร่วมกันบนเอกสารด้วยการบันทึกบนคลาวด์ทันที
  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • ระบบนิเวศของ Google อาจมีข้อจำกัดสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการส่วนใหญ่
  • แอปของ Google ขาดฟังก์ชันขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งที่พบในซอฟต์แวร์เฉพาะทางบางประเภท

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสซิเนส พลัส: $21.60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)

18. Zoho Workplace—เครื่องมือครบวงจรสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

Zoho Workplace
ผ่านทางZoho Workplace

Zoho Workplace รวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อเชื่อมต่อ, ผลิตภาพ, และจัดระเบียบ—อีเมล, การจัดการไฟล์, การสร้างเอกสารและจัดเก็บ, การจัดการงาน, การโฮสต์อีเมล, และการประชุมทางวิดีโอ—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย

Zoho Workplace ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการ เช่น การติดตามงาน แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน

แม้ว่าจะมีขีดจำกัดในความสามารถด้านการจัดการโครงการ แต่ Zoho Workplace ก็ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วยการผสมผสานระหว่างความคุ้มค่าและฟังก์ชันการใช้งาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Workplace

  • รวมอีเมล การส่งข้อความทันที และการประชุมทางวิดีโอไว้ในที่เดียวเพื่อการเชื่อมต่อและการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากชุดโปรแกรมสำนักงานที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำหรับการประมวลผลคำ สเปรดชีต และการนำเสนอ ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Office ได้
  • ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจเติบโต เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่สามารถปรับแต่งและขยายได้ตามต้องการ

ข้อจำกัดของ Zoho Workplace

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับชุดโปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ
  • แม้ว่าจะยอดเยี่ยมภายในระบบนิเวศของมันเอง แต่การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการภายนอกอาจถูกจำกัดในบางครั้ง

ราคาของ Zoho Workplace

  • มาตรฐาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

Zoho Workplace คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)

19. Microsoft Office 365—เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับที่ทำงานยุคใหม่

ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ 365
ผ่านทางMicrosoft Office 365

Microsoft Office 365 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 แล้ว รวมแอป Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint เข้ากับบริการคลาวด์ที่ทรงพลัง เช่น OneDrive และ Microsoft Teams

ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์ สื่อสาร และร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

แม้ว่าจะเป็นทางเลือกของ Google Workspace ที่มีความสามารถ แต่ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Office 365

  • เข้าถึงชุดแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม รวมถึงแอปพลิเคชันมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Outlook พร้อมฟีเจอร์ที่อัปเดตอยู่เสมอ
  • ซิงค์การอัปโหลดไฟล์โดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive เพื่อให้เข้าถึงและทำงานร่วมกันได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ ทุกที่
  • รับประกันการปกป้องข้อมูลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข้อจำกัดของ Microsoft Office 365

  • แพงกว่าคู่แข่ง
  • คุณสมบัติและการตั้งค่าที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือทีมงานขนาดเล็กที่ขาดการสนับสนุนด้านไอทีโดยเฉพาะรู้สึกสับสนหรือรับมือได้ยาก

ราคาของ Microsoft Office 365

  • Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Apps for Business: 8.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Office 365

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

เครื่องมือปฏิทินสำหรับทีมระยะไกล

20. Calendly—การนัดหมายที่ราบรื่นสำหรับมืออาชีพ

Calendly
ผ่านCalendly

Calendly ช่วยลดความยุ่งยากในการนัดหมายด้วยการให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาได้ตามเวลาที่คุณสะดวก ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความเรียบง่ายและช่วยเพิ่มความมืออาชีพในการจัดการนัดหมาย

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์, เอเจนซี, ผู้ให้บริการมืออาชีพ, และผู้สรรหาบุคลากร

เคล็ดลับมืออาชีพ:โดยการผสาน Calendly เข้ากับ ClickUp Workspace ของคุณ คุณจะได้รับชุดเครื่องมือที่ครบครันสำหรับการจัดการตารางเวลาและโครงการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • ขจัดความยุ่งยากในการหาช่วงเวลาประชุมที่เหมาะสมด้วยการให้ทีมของคุณเลือกช่วงเวลาว่างจากปฏิทินของคุณได้โดยตรง
  • ซิงค์อย่างราบรื่นกับปฏิทินของคุณ (Google, Outlook, Office 365) และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Salesforce และ Slack
  • ตั้งค่าข้อความยืนยันที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือน, และการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสบการณ์การประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

ข้อจำกัดของ Calendly

  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติที่จำกัดอยู่บ้าง และผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
  • เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อจัดการและเข้าถึงการจอง

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • ทีม: $20/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

21. Microsoft Outlook – เครื่องมืออีเมลและปฏิทินที่ครอบคลุม

ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค
ผ่านทางMicrosoft Outlook

Microsoft Outlook เป็นมากกว่าแค่โปรแกรมอีเมล มันคือโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับอีเมล ปฏิทิน รายชื่อผู้ติดต่อ และงานต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและมืออาชีพ

การทำให้กล่องจดหมายว่างเปล่ากลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือเช่น Outlook และ ClickUp ซึ่งช่วยในการจัดการอีเมล, การจัดตารางเวลา, และการทำงานอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook

  • จัดการอีเมล งาน และนัดหมายของคุณจากแอปพลิเคชันเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดระเบียบ
  • ใช้เครื่องมือทรงพลังในการจัดการอีเมล เช่น หมวดหมู่, การทำเครื่องหมาย, และกฎ ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษากล่องขาเข้าให้สะอาดและเป็นระเบียบ
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์และกับบริการอีเมลหลากหลายรูปแบบ มอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะใช้งานที่ใด

ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติและตัวเลือกการตั้งค่าที่หลากหลายในตอนแรก
  • อาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับปริมาณอีเมลจำนวนมากหรือการผสานรวมหลายบัญชี

ราคาของ Microsoft Outlook

  • รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

22. Google Calendar—เครื่องมือจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ

Google ปฏิทิน
ผ่านGoogle ปฏิทิน

Google Calendar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace มอบวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาสำหรับการจัดการตารางเวลาของทีมคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างไม่มีปัญหา

คุณสามารถสมัครรับปฏิทินของทีมคุณ ค้นหาช่วงเวลาที่ว่างสำหรับการนัดหมาย และสร้างลิงก์ Google Meet ได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยการผสาน Google Calendar เข้ากับ ClickUp คุณยังสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • ทำให้การจัดการนัดหมายและตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือโดยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอื่น ๆ ของ Google
  • เข้าถึงปฏิทินของคุณได้จากทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • แม้จะมีประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา แต่ก็ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทาง
  • การจัดการงานของ Google Calendar มีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง ทำให้การติดตามงานที่ซับซ้อนและการจัดการโครงการเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Google Calendar

  • ฟรี ใช้ได้กับบัญชี Google ใดก็ได้
  • รวมอยู่ใน Google Workspace การสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจ

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

แอปพลิเคชันจัดการการเสียสมาธิและเพิ่มสมาธิ

23. Focus Bear—ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดิจิทัล

โฟกัสแบร์
ผ่านทางFocus Bear

โฟกัสแบร์ เป็นเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีสมาธิและจัดการกับสิ่งรบกวนได้ การทำงานทางไกลมักมาพร้อมกับสิ่งรบกวนที่ทำให้เสียสมาธิและลดประสิทธิภาพการทำงาน และแอปพลิเคชันเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น

แอปนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพและนักเรียนที่ต้องการเพิ่มสมาธิในช่วงเวลาทำงานหรือเรียน

คุณสมบัติเด่นของ Focus Bear

  • บล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ
  • กำหนดช่วงเวลาโฟกัสที่มีกำหนดเวลาเพื่อส่งเสริมช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งตามด้วยการพักสั้น ๆ ส่งเสริมจังหวะการทำงานและการพักผ่อนที่ดีต่อสุขภาพ
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของโฟกัสแบร์

  • มีจำนวนจำกัดในทุกอุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม
  • แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ฟีเจอร์เหล่านี้อาจพื้นฐานเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น

ราคาของโฟกัสแบร์

  • 4. 99 ดอลลาร์/เดือน

การจัดอันดับและรีวิว Focus Bear

  • ไม่มีให้บริการ

24. ป่า—มีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน

ป่า
ผ่านทางป่า

Forest เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิในการทำงานโดยเปลี่ยนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิให้กลายเป็นเกม พร้อมเสริมแรงจูงใจในเชิงบวก

คุณจะได้ปลูกต้นไม้เสมือนจริงโดยการทำงานอย่างตั้งใจในช่วงเวลาที่กำหนด และต้นไม้จะเริ่มเหี่ยวเฉาหากผู้ใช้ออกจากแอปเพื่อไปตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปอื่น

คุณสมบัติเด่นของป่า

  • รักษาสมาธิด้วยเครื่องมือที่เล่นเหมือนเกมซึ่งปลูกต้นไม้เสมือนจริงที่แสดงระยะเวลาของสมาธิ ยิ่งมีสมาธิมาก ต้นไม้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น
  • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมมือกับองค์กรที่ปลูกต้นไม้จริง—ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลก
  • ใช้ประโยชน์จากการรองรับหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของป่า

  • ลักษณะที่ผสมผสานเกมเข้ากับแอปอาจไม่ดึงดูดผู้ใช้ที่ชอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมมากกว่า โดยไม่ต้องการแรงจูงใจจากภายนอก
  • เน้นหลักในการบริหารเวลาและขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม

การกำหนดราคาป่าไม้

  • แอปพลิเคชันมือถือ: $3. 99 สำหรับการซื้อครั้งเดียวบนแพลตฟอร์มมือถือ
  • ส่วนขยายเบราว์เซอร์: ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้

  • Google Play store: 4. 7/5 (669,000+ รีวิว)

25. Taskade—รายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดการงานแบบร่วมมือ

Taskade
ผ่านทางTaskade

Taskade เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน จัดการโครงการ และระดมความคิดในเวิร์กสเปซที่ซิงโครไนซ์

ด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และระบบอัตโนมัติด้วย AI, ผู้จัดการทีมระยะไกลสามารถทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น, มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างไร้รอยต่อ.

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แก้ไขและอัปเดตงานพร้อมกันได้จากทุกที่
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับโครงการและกระบวนการทำงานประเภทต่างๆ
  • สลับระหว่างตัวเลือกการดูต่างๆ เช่น รายการงาน แผนผังความคิด และแผนผังองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Taskade

  • ในฐานะที่เป็นผู้เข้ามาใหม่ในวงการ อาจยังไม่มีศักยภาพในการบูรณาการในระดับเดียวกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์มากกว่า
  • แม้ว่าจะมีการผสานรวมขั้นพื้นฐาน แต่ยังไม่รองรับแอปและบริการจากบุคคลที่สามที่หลากหลายเท่ากับเครื่องมืออื่นๆ

ราคาของ Taskade

  • ฟรี
  • Taskade Pro: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Taskade สำหรับทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)

เครื่องมือแปลงเวลาสำหรับทีมระยะไกล

26. WorldTimeBuddy—การจัดการเขตเวลาที่ง่ายขึ้น

เวิลด์ไทม์บัดดี้
ผ่านทางWorldTimeBuddy

WorldTimeBuddy คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องจัดการตารางเวลาในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับมืออาชีพที่ต้องจัดตารางประชุมและทำงานร่วมกับทีมทั่วโลก

ปรับแต่งวิธีการดูเวลาของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การเน้นวันหยุดสุดสัปดาห์, การแจ้งเตือนเวลาฤดูร้อน, และรูปแบบเวลาแบบผสม 12/24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณไม่พลาดตารางเวลาของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานอย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ WorldTimeBuddy

  • เลือกและปรับช่วงเวลาง่าย ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและคลิก สร้างหน้าอีเวนต์ที่แชร์ได้ และผสานเวลาการประชุมเข้ากับปฏิทินหรือแอปพลิเคชันเว็บของคุณโดยตรง
  • ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและจัดตารางเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ WorldTimeBuddy

  • การจัดการหลายเขตเวลาอาจทำให้สับสนและยุ่งเหยิงได้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เช่น รูปแบบชั่วโมงแบบผสมและการเน้นวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ WorldTimeBuddy

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ WorldTimeBuddy

  • ไม่มีให้บริการ

27. แอป Miranda—ตัวแปลงเขตเวลาที่ใช้งานง่าย

มิแรนดา
ผ่านแอป Miranda

มิแรนด้าทำให้การจัดการเวลาต่างเขตเวลาเป็นเรื่องง่าย ตัวแปลงเขตเวลาถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาการประชุมและการโทรระหว่างประเทศในเขตเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างสะดวก

เหมาะอย่างยิ่งหากคุณและทีมของคุณต้องการติดตามหลายเขตเวลา: แผนที่โลกแบบโต้ตอบและวงล้อปรับเวลาช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมได้โดยตรงผ่านแอปโดยใช้อีเมล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป Miranda

  • แสดงโซนเวลาด้วยมุมมองแผนที่โลกที่สวยงาม ดึงดูดสายตา พร้อมแสดงเวลากลางวันและกลางคืนแบบเรียลไทม์ในแต่ละเขตเวลา
  • ใช้ประโยชน์จากวิดเจ็ตเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลเขตเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแอป
  • ปรับแต่งเขตเวลาที่จะแสดงและวิธีการปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ข้อจำกัดของ Miranda App

  • ออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์ใช้สอยสำหรับผู้ใช้ที่ชอบใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับการทำงาน
  • มันมุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่าย ซึ่งหมายความว่ามันอาจไม่มีความลึกของฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับความต้องการการจัดตารางที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Miranda App

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวแอป Miranda

  • ไม่มีให้บริการ

28. ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com

เวลาและวันที่
ผ่านทางTimeanddate.com

ทีมระยะไกลสามารถใช้ Time Zone Converter โดย Timeanddate.com เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการแปลงเขตเวลาที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะจัดการตารางเวลาข้ามพรมแดนเพื่อการทำงาน การเดินทาง หรือเหตุผลส่วนตัว เครื่องมือนี้จะช่วยคุณจัดการทุกรายละเอียดที่คุณต้องการ

ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเขตเวลา รวมถึงการปรับเวลาออมแสงและความแตกต่างของเวลาท้องถิ่น
  • วางแผนกิจกรรมและการประชุมกับผู้เข้าร่วมจากนานาชาติโดยค้นหาเวลาที่สะดวกที่สุดข้ามเขตเวลา

ข้อจำกัดของตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com

  • แม้ว่าจะมีข้อมูลครบถ้วน แต่เว็บอินเทอร์เฟซอาจไม่สะดวกเท่าแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง

ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com ราคา

  • ฟรี

ตัวแปลงเขตเวลาโดย Timeanddate.com บทวิจารณ์และคะแนน

  • ไม่มีให้บริการ

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยสำหรับทีมระยะไกล

29. 1Password—การจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

1Password เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่ทรงพลังซึ่งเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, และข้อมูลสำคัญไว้ในตู้เซฟเสมือนจริง รหัสผ่านหลักเพียงหนึ่งเดียวจะช่วยให้คุณเข้าถึงได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและทางธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดมีความปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสชั้นนำของอุตสาหกรรม
  • ใช้เครื่องมือนี้ได้บนหลายอุปกรณ์ใน Windows, macOS, iOS, Android และผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์
  • กรอกรหัสผ่านในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมซ้ำ

ข้อจำกัดของ 1Password

  • ไม่เหมือนกับตัวจัดการรหัสผ่านบางตัวที่เสนอการซื้อครั้งเดียว 1Password ต้องการการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายปี
  • ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการตั้งค่าอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านรู้สึกสับสนได้

ราคาของ 1Password

  • บุคคล: $2. 99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ครอบครัว: $4.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $19.95/เดือน
  • ธุรกิจ: 7.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

เครื่องมือส่งข้อความและโทร

30. Signal – การส่งข้อความและการโทรแบบส่วนตัว

สัญญาณ
ผ่านทางSignal

Signal ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของทีมคุณอย่างจริงจัง โดยมอบวิธีการแชทและโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ปลอดภัย เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ

  • ให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่สื่อสารกันเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อความและการโทรที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
  • เพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยการเก็บข้อมูลน้อยที่สุดและไม่จัดเก็บข้อมูลเมตาดาตาของข้อความหรือบันทึกการสื่อสาร

ข้อจำกัดของสัญญาณ

  • ฐานผู้ใช้ของ Signal ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแอปอย่าง WhatsApp หรือ Facebook Messenger อาจจำกัดการสื่อสารกับเครือข่ายที่กว้างขวางกว่า
  • อินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของแอปอาจดูไม่ประณีตหรือใช้งานได้ไม่ดีเท่าแอปเชิงพาณิชย์

การกำหนดราคาสัญญาณ

  • ฟรี

การให้คะแนนสัญญาณและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

การคัดกรองเครื่องมือมากมายที่มีให้สำหรับการทำงานทางไกล, การร่วมมือ, และการรักษาความปลอดภัยอาจรู้สึกท่วมท้น. ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้การสื่อสารราบรื่น, เพิ่มประสิทธิภาพ, หรือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างในวิธีที่ทีมของคุณทำงานและเติบโตในสภาพแวดล้อมดิจิทัล.

เมื่อประเมินเครื่องมือเหล่านี้ ให้พิจารณาว่าสามารถนำไปผสานรวมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

โปรดจำไว้ว่าการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำเครื่องมืออย่าง ClickUp มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณจะช่วยให้งานบริหารจัดการง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณประสานงานกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ใดก็ตาม

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ ใช้เทคนิคฟรีแลนซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอิสระของคุณ ในขณะที่คุณสำรวจคุณสมบัติการทำงานระยะไกลของ ClickUp สำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้เพื่อสัมผัสประโยชน์ของแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร—เปลี่ยนโฮมออฟฟิศของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพการทำงาน