13 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Loom ในปี 2025

คุณเคยประสบปัญหาในการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนผ่านอีเมลหรือไม่? หรือเคยต้องการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรเจกต์โดยไม่ต้องนัดประชุมอีกครั้งหรือเปล่า? Loom เครื่องมือส่งข้อความวิดีโอที่ได้รับความนิยม ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะเหมาะสมกับทุกทีม บางธุรกิจอาจต้องการคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง การผสานรวมที่ดีขึ้น หรือตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณมากกว่า ในขณะที่บางธุรกิจอาจกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของแผนฟรีของ Loom หรือความเหมาะสมสำหรับทีมขนาดใหญ่
ในความเป็นจริง ด้วยพนักงานที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันถึง1,200 ครั้งต่อวัน(เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความหงุดหงิดได้อย่างมาก
บทความบล็อกนี้จะพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีสำหรับ Loom ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Loom—ตั้งแต่โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการส่งข้อความวิดีโอ ไปจนถึงเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพพร้อมการบันทึกหน้าจอในตัว)
- Vidyard (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์วิดีโอระดับมืออาชีพและการวิเคราะห์)
- Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพและใส่คำอธิบายประกอบในหน้าจอและวิดีโอ)
- Wistia (ดีที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย)
- Tella (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
- Usersnap (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้)
- Jumpshare (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขตั๋วสนับสนุนลูกค้าด้วยวิดีโอและ GIF)
- Zight (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งวิดีโอและการจับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติ)
- Camtasia (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง)
- สคริบ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการ)
- Sendspark (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความวิดีโอแบบส่วนตัว)
- Veed.io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอวตาร AI สำหรับลูกค้า)
- OBS Studio (แพลตฟอร์มฟรีและโอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายทอดสดและการบันทึกวิดีโอ)
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Loom?
📮ClickUp Insight: 17% ของพนักงานที่มีความรู้เป็น "ผู้เชื่อมต่อระดับสูง" จัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงานมากกว่า 15 ครั้งต่อวัน.
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่า ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่รักษาการสื่อสารกับผู้ติดต่อหลักประมาณ 6 คนในที่ทำงานโดยเฉลี่ย แต่ประมาณหนึ่งในหกของบุคคลจำเป็นต้องจัดการการสนทนามากกว่านั้น สิ่งนี้อาจทำให้พลังงานและความสามารถในการทำงานที่มุ่งเน้นลดลงอย่างมาก สำหรับการป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มและการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น นำการสนทนาและงานมารวมกันในClickUp แอปสำหรับทุกการทำงาน
การเลือกเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสะดวกเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของทีมคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เวลาไปกับงานที่มีความหมายมากขึ้น
นี่คือปัจจัยที่คุณควรพิจารณาก่อนเลือกเครื่องมือบันทึกวิดีโอ:
- คุณสมบัติหลัก: พิจารณาความสามารถที่จำเป็น เช่น การบันทึกหน้าจอ, การผสานกล้องเว็บแคม, และความสามารถในการเพิ่มคำอธิบายหรือคำบรรยายลงในบันทึกของคุณเพื่อความชัดเจน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มองหาคุณสมบัติที่ทำให้ง่ายต่อการแชร์วิดีโอ, รวบรวมความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมและความเข้ากันได้ของกระบวนการทำงาน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เช่น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการหรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- ความสามารถในการปรับขนาดและการกำหนดราคา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณและมีแผนการบริการที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมกับการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของทีมคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความเข้าใจง่าย ช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถบันทึกและแบ่งปันวิดีโอได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AIเพื่อสร้างเวลาและสรุปเนื้อหาของวิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ชมสามารถนำทางไปยังจุดสำคัญได้รวดเร็วขึ้น
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องทอผ้าแบบห่วง
ด้วยการทำงานทางไกลและการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น การหาเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอที่เหมาะสมสามารถทำให้ประสิทธิภาพของทีมดีขึ้นหรือแย่ลงได้ นี่คือ 13 ทางเลือกของ Loom ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและปรับปรุงการสื่อสารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นพร้อมการบันทึกหน้าจอในตัว)
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวบรวมการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้น
ClickUp Clipsช่วยให้สามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้สำหรับให้ข้อเสนอแนะหรืออธิบายข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งฟีเจอร์ถอดความด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มความเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการสร้างถอดความวิดีโอที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและลดช่องว่างในการสื่อสาร
เนื่องจาก Clips เป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อบันทึกวิดีโอและแชร์หน้าจอ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ภายในพื้นที่ทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถฝัง Clips ลงในงาน ความคิดเห็นหรือเอกสารภายใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกในบริบทที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ยังทำงานร่วมกับเนื้อหาวิดีโอที่คุณสร้างขึ้นได้อีกด้วย โดยจะถอดเสียงวิดีโอเป็นข้อความ ช่วยให้ทีมสามารถอ้างอิงและจัดระเบียบเนื้อหาวิดีโอได้อย่างง่ายดายสำหรับการจัดการโครงการ การจดบันทึก หรือการทำงานสร้างเนื้อหา
การจับงาน [ใน ClickUp] นั้นง่ายมาก การกระจายงานในภายหลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ที่สำคัญ: ฟีเจอร์ Clip[s] เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่ากับการสมัครสมาชิกแล้ว
การจับงาน [ใน ClickUp] นั้นง่ายมาก การกระจายงานในภายหลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เหนือสิ่งอื่นใด: ฟีเจอร์ Clip[s] เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่ากับการสมัครสมาชิกแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อวิเคราะห์และดึงข้อมูลเชิงลึกจากเนื้อหาที่บันทึกไว้ ทำให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้ทันที
- สร้างวิดีโอสรุปและบทถอดความที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติจากคลิปของคุณ
- บันทึกโดยไม่จำกัดเวลาหรือลายน้ำบนการบันทึกหน้าจอของคุณ (ในแผนชำระเงิน)
- รวมศูนย์ความคิดเห็นโดยอนุญาตให้ตอบกลับได้โดยตรงภายในคลิปวิดีโอ
- กำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นและ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้แม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อชี้แจงความคาดหวังในการสื่อสารช่องทาง และความรับผิดชอบต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในแม่แบบ
2. Vidyard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขาย)
ในขณะที่ Loom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อความวิดีโอสั้น ๆและการสื่อสารภายในองค์กร Vidyard ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง: การขับเคลื่อนยอดขายและการปิดดีลผ่านเนื้อหาวิดีโอระดับมืออาชีพ นี่คือแพลตฟอร์มสำหรับการโฮสต์ สร้าง และวิเคราะห์วิดีโอเชิงลึก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับฟีเจอร์การบันทึกหน้าจอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาด การขาย และการสนับสนุนลูกค้า ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูง ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม และผสานการทำงานกับระบบ CRM และระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เกือบ60% ของผู้บริหารบัญชีใช้ข้อความวิดีโอในกระบวนการขายของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard
- ใช้ AI อวตารเพื่อสร้างวิดีโอการขายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับใหญ่สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
- บันทึกวิดีโอโดยใช้เว็บแคมหรือหน้าจอของคุณผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันมือถือของ Vidyard
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิดีโอด้วยเมตริกที่ละเอียด เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ชมและอัตราการออกก่อนจบ
- ปรับแต่งวิดีโอด้วยแบรนด์ โลโก้ และภาพหน้าปกที่ออกแบบเฉพาะ
- ปกป้องวิดีโอด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การจำกัดการเข้าถึง และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Vidyard
- แพลตฟอร์มอาจดูไม่ทันสมัยและยากต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางคน
- ขาดคำอธิบายประกอบเมื่อบันทึกหน้าจอทั้งหมด
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- บวก: $89/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพและใส่คำอธิบายประกอบในหน้าจอและวิดีโอ)
เคยพยายามจับภาพหน้าเว็บทั้งหมด แต่สุดท้ายกลับได้ภาพหน้าจอที่ดูแปลกๆ หลายภาพที่ต้องมาต่อกันเองไหม? Snagit แก้ปัญหานี้ด้วยฟีเจอร์จับภาพแบบเลื่อนต่อเนื่อง ช่วยให้คุณจับภาพทั้งหน้าเว็บได้ในครั้งเดียวอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังรองรับการบันทึกหน้าจอและเว็บแคมโดยไม่มีข้อจำกัดเวลาที่น่ารำคาญซึ่งทำให้คุณต้องรอ นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์การบันทึกของคุณไปยัง Google Drive, OneDrive และบริการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถสร้างค่ากำหนดล่วงหน้าและปุ่มลัดสำหรับบันทึกที่คุณใช้บ่อยที่สุด ทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วขึ้นอีก
คุณสมบัติเด่นของ Snagit
- เพิ่มประสิทธิภาพเอกสาร บทเรียน และงานนำเสนอของคุณด้วยทรัพยากรปลอดค่าลิขสิทธิ์นับพันรายการ
- ติดแท็กภาพและวิดีโอ และบันทึกเป็นรายการโปรด
- กรองและจัดเรียงตามวันที่, ประเภทไฟล์วิดีโอ, และแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ Snagit
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง
ราคาของ Snagit
- บุคคลและธุรกิจ: $62.99/ต่อผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
- การศึกษา: $37.99/ต่อผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
- รัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: $53. 99/ต่อผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
(แหล่งที่มา: Capterra)
คะแนนและรีวิว Snagit
- G2: 4. 7/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (470+ รีวิว)
4. Wistia (ดีที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย)
ด้วยการควบรวมกิจการกับ Soapbox เมื่อไม่นานมานี้ Wistia ได้ขยายขีดความสามารถให้ครอบคลุมการสร้างวิดีโอที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วในด้านการโฮสต์ การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนขยาย Wistia Soapbox สำหรับ Chrome ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยใช้เว็บแคมและหน้าจอของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อกับลูกค้าและการสื่อสารภายในองค์กร
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Loom ที่มีการควบคุมด้านการสร้างแบรนด์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพวิดีโอ และการจัดการเนื้อหาในระยะยาวที่ดีกว่า Wistia อาจเป็นตัวเลือกที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia
- สร้าง แก้ไข โฮสต์ และทำการตลาดวิดีโอจากแพลตฟอร์มเดียว
- เล่นวิดีโอบนอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยโค้ดฝังแบบคัดลอกและวางที่ง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณสำหรับการค้นหาด้วย SEO สำหรับวิดีโอในตัว
- จัดเก็บและจัดหมวดหมู่วิดีโอด้วยโฟลเดอร์, แท็ก, และตัวกรอง
- ให้บริการวิดีโอในเครื่องเล่นที่สามารถปรับแต่งได้และไม่มีโฆษณา
- วัดและเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณด้วยแผนที่ความร้อนวิดีโอและการทดสอบ A/B
ข้อจำกัดของ Wistia
- มีขีดจำกัดจำนวนช่องที่คุณสามารถมีได้ภายใต้แผนบางแผน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องกับฟังก์ชันการตัดต่อวิดีโอ
ราคาของ Wistia
- ฟรี
- บวก: $24 ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Wistia
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 665+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณรู้ได้อย่างไรว่าวิดีโอของคุณประสบความสำเร็จ?28% ของนักการตลาดชอบวิเคราะห์กราฟการมีส่วนร่วมและแผนที่ความสนใจ 27% พึ่งพาแดชบอร์ดวิเคราะห์วิดีโอที่เชื่อถือได้ของพวกเขา และ 19% ให้ความสำคัญกับการติดตามว่าทราฟฟิกมาจากที่ไหน
5. Tella (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
Tella เป็นเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอที่เรียบง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก เป็นที่นิยมในหมู่ผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และธุรกิจที่ต้องผลิตเนื้อหาวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย การนำเสนอ หรือการสื่อสาร
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือมันให้คุณบันทึกวิดีโอเป็นส่วนเล็ก ๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและจัดเรียงใหม่ได้ง่ายในภายหลัง
คุณสมบัติเด่นของ Tella
- ลบคำเติมและช่วงเงียบโดยใช้การแก้ไขด้วย AI
- ตัด, ตัดแต่ง, และปรับวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ในโครงการวิดีโอ
แจ้งข้อจำกัด
- การบัฟเฟอร์อาจช้าในบางเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการแก้ไข
ราคาของ Tella
- ข้อดี: $19 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $49 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Tella
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนและรีวิวเพียงพอ
6. Usersnap (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้)
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องมีข้อมูลย้อนกลับที่สม่ำเสมอและนำไปปฏิบัติได้ Usersnap มอบแพลตฟอร์มเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง โดยรวมศูนย์การรวบรวม จัดระเบียบ และตอบสนองต่อข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการของผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มันช่วยให้คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอและการบันทึก ช่วยทีมผลิตภัณฑ์ปรับปรุงผลลัพธ์และกระบวนการทำงานของผู้ใช้ และรับรองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางตั้งแต่การค้นพบจนถึงการส่งมอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Usersnap
- จับภาพข้อมูลย้อนกลับทางภาพ รวมถึงภาพหน้าจอและข้อมูลเมตาดาตาตามบริบท เพื่อทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ได้ดีขึ้นและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างและส่งประกาศได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
- ติดป้ายหัวข้อความคิดเห็นที่คล้ายกันเพื่อดูแนวโน้มบนกระดานคำขอฟีเจอร์
ข้อจำกัดของ Usersnap
- ไม่มีฟังก์ชันการแก้ไขหลังการแปล
- มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ราคาของ Usersnap
- เริ่มต้น: €49/เดือน
- การเติบโต: €109/เดือน
- มืออาชีพ: €199/เดือน
- พรีเมียม: €389/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Usersnap
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
7. Jumpshare (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขตั๋วการสนับสนุนลูกค้าด้วยวิดีโอและ GIF)
ลูกค้าคนหนึ่งกำลังประสบปัญหากับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ แทนที่จะเขียนคำแนะนำยาวเหยียด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถบันทึกการแชร์หน้าจอพร้อมเสียงบรรยายได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นจุดแก้ไขปัญหา นี่คือพลังของ Jumpshare แพลตฟอร์มที่ผสานการแชร์ไฟล์เข้ากับการส่งข้อความวิดีโอ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มันช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาตั๋วรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปเพิ่มเติมในการตัดต่อและรวมวิดีโอ เนื่องจาก Jumpshare มีฟีเจอร์เหล่านี้ในตัวแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jumpshare
- เร่งการส่งมอบโครงการด้วยการรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้พร้อมความคิดเห็นที่มีการบันทึกเวลา
- บันทึกหน้าจอของคุณในรูปแบบวิดีโอหรือ GIF
- ปรับแต่งเครื่องเล่นวิดีโอให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Jumpshare
- อนุญาตให้อัปโหลดได้เพียง 50 รายการในแผนฟรี
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ Android
ราคาของ Jumpshare
- ฟรี
- บวก: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jumpshare
- G2: คะแนนและรีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เมื่อใช้ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอ ให้เปิดโหมด "ห้ามรบกวน" เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่อาจรบกวนระหว่างการใช้งาน
8. Zight (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งวิดีโอและการจับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติ)
Zight เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI และเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Loom ในการให้คำอธิบายที่ละเอียดและไม่เป็นไปตามเวลาจริง พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการใส่คำอธิบายประกอบและการถอดความโดย AI อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบโต้ตอบภายในวิดีโอ เช่น ลิงก์ แบบสำรวจ และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) ได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถสร้างวิดีโอพร้อมคำบรรยายและการถอดความที่ชัดเจนในกว่า 50 ภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Zight
- สร้าง GIF ที่วนซ้ำได้เพื่ออธิบายแนวคิดและให้คำแนะนำ
- บันทึกหน้าจอและกล้องของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแอป Zight สำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ และ Chrome
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Zendesk และ Jira
- จัดเก็บเนื้อหาของคุณบนคลาวด์ระดับองค์กร
ข้อจำกัดในการมองเห็น
- ไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่กว่าอาจมีข้อจำกัดในการอัปโหลดหรือประมวลผล ซึ่งอาจส่งผลให้การใช้งานไม่สะดวกสำหรับไฟล์บันทึกที่มีคุณภาพสูง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของแพลตฟอร์มมีความซับซ้อนเล็กน้อย
การกำหนดราคาของ Zight
- ฟรี (สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น)
- ข้อดี: $9.95 ต่อเดือน (สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น)
- ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zight
- G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
9. Camtasia (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง)
คุณกำลังสร้างวิดีโอการฝึกอบรมมืออาชีพ, การสาธิตผลิตภัณฑ์, หรือการบันทึกการสัมมนาออนไลน์อยู่หรือไม่? Camtasia มอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อผลิตเนื้อหาที่ดูดีและน่าสนใจ. คุณสามารถอัปโหลดและแก้ไขวิดีโอของคุณได้พร้อมคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การเปลี่ยนฉากอย่างง่ายไปจนถึงการปรับเสียงขั้นสูง.
เพิ่มข้อความ ลูกศร และเอฟเฟกต์ภาพอื่นๆ ลงในวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญบนหน้าจอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- ปรับระดับเสียงของการบันทึกของคุณ เพิ่มเพลงประกอบ และแม้กระทั่งบันทึกเสียงบรรยายเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดมากขึ้น
- เพิ่มคำอธิบายประกอบ คำบรรยาย ภาพหน้าจอ และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ลงในบันทึกของคุณ
- รวมแบบทดสอบโต้ตอบไว้ในวิดีโอของคุณ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์หรือการฝึกอบรม
- เพิ่มเอกลักษณ์ของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ เช่น บทนำ บทสรุป และองค์ประกอบที่มีแบรนด์ของคุณ
- ซ้อนทับวิดีโอหรือภาพจากเว็บแคมไว้บนหน้าจอหลักที่บันทึกอยู่ เพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพซ้อนภาพ
ข้อจำกัดของ Camtasia
- การเชี่ยวชาญ Camtasia อาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝน
- ไม่เหมาะสำหรับการจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว
ราคาของ Camtasia
- บุคคล: $179. 88/ผู้ใช้ต่อปี
- ธุรกิจ: $299.99 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- การศึกษา: $161. 03/ผู้ใช้ต่อปี
- รัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: $201. 74/ผู้ใช้ต่อปี
(แหล่งข้อมูล: Capterra)
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
10. นักเขียนบันทึก (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการ)
การสร้างคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับกระบวนการคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลามาก Scribe ช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นอัตโนมัติ โดยสร้างคู่มือที่ชัดเจนและมองเห็นได้เพียงแค่บันทึกกิจกรรมบนหน้าจอของคุณ มันจับภาพการคลิก การกดแป้นพิมพ์ และการนำทางของคุณ จากนั้นเปลี่ยนเป็นเอกสารหรือคู่มือที่เรียบร้อยและง่ายต่อการติดตามในทันที
เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง ให้อัปเดตคู่มือต้นฉบับของคุณ และทุกเวอร์ชันที่เชื่อมโยงหรือฝังไว้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- จับภาพขั้นตอนการทำงานและแก้ไขขั้นตอนที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP), คู่มือการใช้งาน หรือบทแนะนำที่ครอบคลุม
- เพิ่มประสิทธิภาพคู่มือของคุณด้วยภาพหน้าจอ, คำอธิบายประกอบ, และคำอธิบาย
- ใช้ AI เพื่อปรับแต่งคู่มือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- แชร์คู่มือผ่านลิงก์หรือฝังไว้ในฐานความรู้ วิกิ หรืออีเมล
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทีมโปร: $15/ที่นั่งต่อเดือน (เริ่มต้นที่ 5 ที่นั่ง)
- โปรเพอร์ซันนัล: $29/ที่นั่ง ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- G2: 4. 8/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนและรีวิวเพียงพอ
11. Sendspark (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความวิดีโอแบบส่วนตัว)
สำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้ชมในระดับที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น SendSpark นำเสนอแพลตฟอร์มการส่งข้อความวิดีโอที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งเนื้อหาวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย การตลาด ไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้า
คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอของคุณได้ด้วยข้อความ, คำกระตุ้นการกระทำ, ปฏิทินฝังตัว, และการสร้างแบรนด์ของบริษัทคุณ. นอกจากนี้, SendSpark ยังให้คุณปรับแต่งประสบการณ์การรับชมสำหรับแต่ละบุคคลได้ด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติ, ทำให้ข้อความของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลอยู่เสมอ แม้ในปริมาณมาก.
คุณสมบัติเด่นของ Sendspark
- ให้ผู้ชมสามารถจองการประชุมได้โดยตรงหลังจากชมวิดีโอของคุณด้วยปฏิทินที่ฝังไว้
- ปรับปรุงการปรากฏตัวของคุณในวิดีโอด้วยฉากหลังเสมือนจริง, ฟิลเตอร์, และเอฟเฟ็กต์
- ติดตามประสิทธิภาพของวิดีโอของคุณด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก
ข้อจำกัดของ Sendspark
- เวลาประมวลผลวิดีโอที่ยาวนาน
- ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ำบนแพลตฟอร์มบันทึกหน้าจอ
ราคาของ Sendspark
- เดี่ยว: 49 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- บวก: $149/ทีม ต่อเดือน
- ระดับ: $499/ทีม ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sendspark
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
12. Veed. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอวตาร AI แบบกำหนดเอง)
เมื่อคุณต้องการสร้างวิดีโอคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว VEED เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ด้วยการตัดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ราคาแพงออกไป VEED ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตวิดีโอที่ปรับแต่งได้มากกว่า 300 แบบในแนวตั้ง แนวนอน และสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อสร้างวิดีโอที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED
- ดาวน์โหลดวิดีโอได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มเช่น TikTok และ Instagram
- สร้างวิดีโอในรูปแบบที่หลากหลาย—แบ่งหน้าจอ, สลับพื้นหลัง, แทรกเว็บแคม, เป็นต้น
- ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างคำบรรยายอัตโนมัติและอวตาร AI
- สร้างและแก้ไขวิดีโอได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ
ข้อจำกัดของ VEED
- มีลายน้ำปรากฏในเวอร์ชันฟรี
- กระบวนการบันทึกวิดีโอค่อนข้างซับซ้อนและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าคุณภาพของฟีเจอร์กำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังแย่ลง
ราคาของ VEED
- ฟรี
- ไลท์: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
(แหล่งข้อมูล: G2)
คะแนนและรีวิว VEED
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 4/5 (40+ รีวิว)
13. OBS Studio (แพลตฟอร์มฟรีโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายทอดสดและการบันทึก)
เคยต้องการบันทึกหน้าจอของคุณโดยไม่มีลายน้ำน่ารำคาญและมีการควบคุมการบันทึกอย่างเต็มที่ไหม? ถ้าอย่างนั้น ขอแนะนำ OBS Studio แตกต่างจากแผนฟรีของ Loom (ซึ่งมีลายน้ำ) OBS นั้นฟรีและโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ และมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่แม้แต่สตรีมเมอร์มืออาชีพยังใช้
สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถสร้าง "ฉาก" ได้หลายฉาก เช่น การตั้งค่ากล้องที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถสลับไปมาได้ทันที แต่ละฉากสามารถมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน เช่น หน้าจอของคุณ เว็บแคม รูปภาพ ข้อความ—อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ซึ่งจะทำให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าผู้ชมของคุณจะเห็นอะไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS Studio
- สร้างเนื้อหาในระดับมืออาชีพด้วยการเปลี่ยนฉาก, ฟิลเตอร์, และการผสมเสียง
- ตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับคำสั่งต่างๆ เช่น การปิดเสียงแหล่งเสียงและการสลับหน้าจอ
- ใช้ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์กับทั้งสตรีมวิดีโอและสตรีมเสียง เช่น การลดเสียงรบกวนหรือการบีบอัด
- ดูตัวอย่างฉากและการเปลี่ยนฉากก่อนเผยแพร่
- สตรีมไปยังหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน เช่น Twitch, YouTube, Facebook Live และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ OBS Studio
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดการค้างหรือระบบล่มเมื่อหยุดและเริ่มการถ่ายทอดสดใหม่โดยไม่คาดคิด
ราคาของ OBS Studio
- ฟรี
OBS Studio คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ Loom
ต่างจากเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือบันทึกหน้าจอหรือซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอเท่านั้น แต่เป็นชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบถ้วนพร้อมเครื่องมือติดตามงานและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถระดมความคิด จัดการงาน และแม้กระทั่งอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณจะได้สัมผัสกับทุกความสามารถเหล่านี้ได้ฟรี
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดรวดเร็ว และดียิ่งขึ้น
ลองใช้ ClickUpวันนี้!