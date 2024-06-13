10 โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025: คู่มือสำหรับมืออาชีพ

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การใช้ชีวิต และการเล่นของเรา จึงไม่น่าแปลกใจที่ AI กำลังเป็นพลังขับเคลื่อนโซลูชันเทคโนโลยีมากมาย ทำให้เครื่องมือไฮเทคอย่างโปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี
เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้กำลังปฏิวัติการสร้างเนื้อหาในทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างคมชัด ราบรื่น ทั้งในการนำเสนอ สุนทรพจน์ และบทเรียนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องบันทึกเหล่านี้เป็นตัวเปลี่ยนเกม ด้วยคุณสมบัติ AI ขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มคุณภาพวิดีโอและเสียง ทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การแบ่งปันง่ายขึ้น
มาสำรวจกันว่าอะไรคือคุณสมบัติที่ทำให้โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI ยอดเยี่ยม และค้นพบเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดที่กำลังเป็นผู้นำในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมบันทึกหน้าจอ AI?
การเลือกโปรแกรมบันทึกหน้าจอ AI ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจับภาพเนื้อหาและเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของเนื้อหาเหล่านั้น
พิจารณาแง่มุมสำคัญเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่ทรงพลัง:
- คุณภาพของการบันทึก: เลือกการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพของคุณน่าสนใจไม่แพ้เนื้อหาของคุณ
- คุณสมบัติของ AI: มองหาคุณสมบัติขั้นสูงที่สามารถปรับปรุงคุณภาพวิดีโอและลดเวลาในการตัดต่อ เช่น การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การตัดต่ออัจฉริยะ และการเน้นจุดสำคัญโดยอัตโนมัติ
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องบันทึกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการบันทึกเป็นเรื่องง่าย ประหยัดทั้งเวลาและแรง
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบันทึกสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
- ความน่าเชื่อถือ: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงในด้านความเสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักระหว่างการบันทึกที่สำคัญ เพื่อให้คำแนะนำทีละขั้นตอน
- การสนับสนุน: ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือพร้อมเสมอเมื่อคุณพบปัญหา
เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดและรวบรวมรายการเครื่องมือ 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอในปี 2024 แต่ละเครื่องมือมีความยอดเยี่ยมในแบบของตัวเอง และคุณเพียงแค่ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
10 โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ด้วยรายการโปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI 10 รายการนี้ คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบทเรียนที่มีรายละเอียด การบันทึกการประชุม หรือการให้การสนับสนุนด้าน IT อย่างปลอดภัย
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแหล่งพลังแห่งประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่เหนือกว่าการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าขั้นพื้นฐาน แพลตฟอร์มนี้มอบชุดเครื่องมือที่ครบวงจรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันด้วย AI สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและทีมโครงการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่มีความเคลื่อนไหวคือClickUp Clips.
เหมาะอย่างยิ่งเมื่อข้อความไม่เพียงพอ คลิปส์สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนผ่านคำแนะนำทางภาพหรือการอัปเดตอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสแกนไฮไลท์ของคลิป คลิกที่เวลาเพื่อกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ของวิดีโอ และคัดลอกส่วนที่ต้องการไปใช้ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
นอกจากการบันทึกวิดีโอหน้าจอคุณภาพสูงแล้ว นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม:
แชร์ทันที: ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอได้ทันที โดยไม่ต้องสลับแอปหรือดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์
เพิ่มบริบท: การทำงานร่วมกับทีมของคุณในสภาพแวดล้อมระยะไกลหรือแบบผสมผสานอาจมีความท้าทาย แต่ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถแบ่งปันความคิดของคุณ นำเสนอผ่านสเปรดชีต แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลงมือทำ: เปลี่ยนคลิปใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในแพลตฟอร์มโดยไม่สูญเสียบริบท มีเพียงไม่กี่เครื่องมือบันทึกหน้าจอ AI เท่านั้นที่มีฟีเจอร์นี้
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI:ด้วยเวทมนตร์ AI ของ ClickUp Brain คุณจะได้รับไฟล์บันทึกหน้าจอพร้อมถอดความอย่างครบถ้วนทันที สแกนจุดสำคัญ ข้ามไปยังส่วนที่ต้องการ ดึงข้อความสั้น ๆ ได้ทันที—ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
รักษาความเป็นระเบียบ: Clips Hub ช่วยให้คุณติดตามการบันทึกหน้าจอทั้งหมดของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา จัดเรียง และจัดการวิดีโอของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังชี้แจงรายละเอียดโครงการ สาธิตขั้นตอน หรือให้ข้อเสนอแนะ Clips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะถูกมองเห็นและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับกันไปมาเหมือนวิธีการสื่อสารแบบเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การบันทึกหน้าจอแบบเรียลไทม์และการแชร์ภายในงาน
- ฝังคลิปได้อย่างง่ายดายในภารกิจ, ความคิดเห็น, และเอกสาร
- แก้ไขวิดีโอได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาเฉพาะในคลิปเพื่อการอภิปรายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึก
- ถอดเสียงการบันทึกหน้าจอโดยอัตโนมัติและทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่จะต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเสียง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Zoom
Zoomเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางวิดีโอและการแชร์หน้าจอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ยังมีฟีเจอร์การบันทึกหน้าจอขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เรียกว่า Smart Recording
เครื่องมือนี้นำ Zoom AI Companion มาสู่การบันทึกบนคลาวด์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการจัดระเบียบการบันทึกเป็นบทอัจฉริยะและสรุปประเด็นสำคัญพร้อมไฮไลท์และรายการดำเนินการ
ฟีเจอร์การบันทึกอัจฉริยะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบันทึกที่ยาวนาน เช่น การบรรยายหรือการประชุมทั่วทั้งบริษัท ช่วยแบ่งส่วนและทำให้กระบวนการทบทวนง่ายขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจและดำเนินการกับเนื้อหาที่สำคัญได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของการประชุม เช่น ความเร็วในการพูด อัตราส่วนการพูด-ฟัง และการใช้คำเติม
- ถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วยระบบบันทึกอัจฉริยะด้วย AI
- บันทึกเสียงแยกแทร็กสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน
ข้อจำกัดของ Zoom
- เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดเวลาการประชุม 40 นาที
- มันใช้ทรัพยากรระบบมากในระหว่างการบันทึก
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom:
- G2: 4. 6/5 (50,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)
3. Camtasia
Camtasia ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ มักถูกใช้เพื่อสร้างวิดีโอการสอนสำหรับการมีส่วนร่วมและการศึกษา โปรแกรมบันทึกหน้าจอตัวนี้จะช่วยคุณในงานที่คล้ายกัน
เสริมด้วย AI Assistant, Camtasia Rev มอบคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การลดเสียงรบกวน การปรับระดับเสียง และการแนะนำการแก้ไขอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอ
นอกจากนี้ Camtasia ยังรองรับองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบและลิงก์ที่คลิกได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตเนื้อหาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- ปรับปรุงวิดีโอของคุณด้วยชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ครบครัน
- จัดการทุกแง่มุมของการผลิตวิดีโอ—ตั้งแต่การตัดต่อและเชื่อมต่อไปจนถึงการเพิ่มการเปลี่ยนฉากและคำอธิบาย—ได้ภายในเครื่องมือเดียว
- ใช้ไทม์ไลน์แบบหลายแทร็กสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Camtasia
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางอย่าง
- อาจใช้ทรัพยากรมากบนระบบเก่า
ราคาของ Camtasia
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $179. 88 (ต่อปี)
- ใบอนุญาตถาวร: $299.99
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. ทีมวิวเวอร์
TeamViewer, เครื่องมือสำหรับการเข้าถึงและสนับสนุนทางไกล, มีเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านไอทีและการดำเนินงาน. คุณยังสามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรมได้.
เนื่องจากเครื่องมือนี้บันทึกทั้งเซสชันและหน้าจอทั้งหมด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกกระบวนการและสร้างบันทึกการสนับสนุนโดยละเอียดที่ช่วยในการวินิจฉัยปัญหาและฝึกอบรมพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- บันทึกเซสชันที่ควบคุมจากระยะไกลเพื่อการแก้ไขปัญหาและการฝึกอบรม
- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสูงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนด้านไอทีเป็นหลัก น้อยกว่าสำหรับการใช้งานทั่วไป
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่จำกัดสำหรับการบันทึกหน้าจอ
ราคา TeamViewer
- ผู้ใช้รายเดียว: $50. 90/เดือน
- หลายผู้ใช้: $102.90/เดือน
- ทีม: $206. 90/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. วิดยาร์ด
Vidyard ให้บริการเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่หลากหลายและฟรีโดยไม่มีลายน้ำ เหมาะสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและการสร้างเนื้อหา
ด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอตัวนี้ ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบันทึกเสียงจากลำโพงที่แสดงบนหน้าจอ และปรับแต่งวิดีโอให้กระชับยิ่งขึ้นด้วยการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
Vidyard ยังให้บริการเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพวิดีโอ เช่น จำนวนการรับชมและการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้รับชมวิดีโอของคุณ ซึ่งมีคุณค่าสำหรับกลยุทธ์การตลาดและการขาย
ล่าสุด Vidyard ได้เปิดตัว AI Avatars และ AI-generated sales pitches ซึ่งเป็นสองฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างข้อความวิดีโอได้ในปริมาณมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard
- บันทึกภาพจากทุกที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทเรียน สาธิต และงานนำเสนอ
- รับการถอดเสียงและคำบรรยายวิดีโออัตโนมัติ
- ตัดต่อวิดีโอเข้าด้วยกัน—รวมหลายเทคให้เป็นวิดีโอเดียวที่ราบรื่น
- ผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Vidyard
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่ทีมการตลาดและการขายมากกว่าการใช้งานทั่วไป
- ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Vidyard หลายตัว คุณสมบัติของ AI มีให้ใช้ได้เฉพาะกับเนื้อหาที่มุ่งเน้นการขายเท่านั้น
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- บวก: $89/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. Veed. io
ด้วย Veed. io ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีแสดงภาพจากกล้องของตนได้ทั้งแบบแสดงคู่ขนานกับเนื้อหาบนหน้าจอ หรือบันทึกเป็นภาพซ้อนทับบนหน้าจอ
คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องมือ Magic Cut ที่สามารถตัดต่อคลิปโดยอัตโนมัติเพื่อเน้นส่วนสำคัญของการบันทึก; ตัวติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาผ่านเว็บแคมสำหรับการแก้ไขการเคลื่อนไหวของดวงตา; เครื่องมือลบฉากหลังเพื่อทำให้พื้นที่ภาพดูสะอาดตาสำหรับการเริ่มบันทึก; และเครื่องมือทำความสะอาดเสียงที่ช่วยลบคำเติมเพื่อเพิ่มความชัดเจนของการนำเสนอ
Veed. io ยังถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในทีมอีกด้วย ผู้ใช้สามารถบันทึกและแบ่งปันเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น ข้อความ คำอธิบาย และงานนำเสนอ ซึ่งอาจช่วยลดความจำเป็นในการประชุมแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์มรองรับฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบวิดีโอร่วมกันทางออนไลน์ได้ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของทีมได้
Veed. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เลือกเลย์เอาต์ที่แตกต่างกันสำหรับการบันทึก รองรับตัวเลือกสำหรับวิดีโอเท่านั้น เสียงเท่านั้น หรือทั้งสองอย่าง
- แก้ไขวิดีโอด้วยฟีเจอร์การตัดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร
- แชร์วิดีโอและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ไข
ข้อจำกัดของ Veed. io
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
Veed. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 59 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Veed. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 4/5 (50+ รีวิว)
7. คาลิปิโอ
Calipio นำเสนอโปรแกรมบันทึกหน้าจอ AI ที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งที่ไม่จำเป็น เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ Calipio ยังมีตัวเลือกการแชร์ที่ราบรื่น ผู้ใช้สามารถแชร์การบันทึกของตนได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้ทันทีบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงอุปกรณ์มือถือ
บริการนี้ยังรวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ดังนั้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์วิดีโอของตนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Calipio
- เข้าถึงเครื่องมือได้จากแทบทุกอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ Calipio ที่ไม่ต้องติดตั้ง
- รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Calipio
- เครื่องมือแก้ไขที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- พึ่งพาคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมาก
- ฟีเจอร์ AI สำหรับผู้สร้างที่มีจำกัด
ราคาของ Calipio
- เริ่มต้น: €5/เดือน
- มืออาชีพ: €10/เดือน
- ธุรกิจ: €20/เดือน
คะแนนและรีวิว Calipio:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Snagit
Snagit เป็นซอฟต์แวร์จับภาพหน้าจอที่มีคุณสมบัติออกแบบมาเพื่อช่วยมืออาชีพในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมถึงพื้นที่ที่ต้องเลื่อนดู
Snagit มีฟีเจอร์ Smart Move ที่สามารถจดจำและปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพหน้าจอได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจดจำข้อความที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความภายในภาพได้ พร้อมทั้งปรับแต่งแบบอักษร ขนาด และสีได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Snagit
- แปลงภาพหน้าจอที่มีรายละเอียดเป็นกราฟิกที่เรียบง่ายได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เข้าถึงฟังก์ชันห้องสมุดที่ช่วยจัดระเบียบเนื้อหาที่บันทึกไว้ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
- ใช้ตัวกรองและฟังก์ชันการจัดเรียงเพื่อค้นหาภาพและวิดีโอตามวันที่ ประเภทไฟล์ และแอปพลิเคชัน
- รักษาห้องสมุดวิดีโอให้เป็นระเบียบด้วย UI ที่ชาญฉลาดและแท็กที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Snagit
- ขาดคุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางประการเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- รูปแบบการซื้อครั้งเดียวอาจขาดการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ Snagit
- ใบอนุญาตมาตรฐาน: $45.99 (ซื้อครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Snagit:
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
9. ลูม
Loom เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจออเนกประสงค์ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลาย รวมถึง macOS, Windows, iOS และ Android
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายหลายประการ เช่น การแก้ไขในเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันมือถือ ความสามารถในการฝังวิดีโอเพื่อเพิ่มการมองเห็น และการใส่คำบรรยายเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
Loom ยังมีตัวเลือกการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอและปรับขนาดตามต้องการสำหรับการจับภาพหน้าจอ พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับวาดภาพและใส่คำอธิบายประกอบเพื่อเน้นจุดสำคัญระหว่างการนำเสนอ
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกทั้งหน้าจอและเสียง ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับความต้องการในการบันทึกและทำซับไตเติลที่หลากหลาย
- แชร์การบันทึกผ่านลิงก์ทันที ช่วยให้การแจกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- รับคุณภาพวิดีโอสูงสุดถึง 720p พร้อมตัวเลือกในการอัปเกรดสำหรับการบันทึกที่มีความละเอียดสูงขึ้น
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- เหมาะกับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันมากกว่าการนำเสนอแบบสด
- ความสามารถในการแก้ไขขั้นพื้นฐาน
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า:
- G2: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
10. Otter. ai
Otter.ai เป็นเครื่องมือบันทึกเสียงและถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียง นำเข้าไฟล์ และสร้างบทถอดเสียงพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างคำสำคัญและการระบุผู้พูด
มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอป,ส่วนขยายของ Chrome, และแอปมือถือ, Otter.ai สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams.
Otter.ai ให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์ พร้อมระบุผู้พูดระหว่างการสนทนา ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
แม้ว่าการถอดเสียงจะมีความน่าเชื่อถือโดยทั่วไป แต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยด้านเสียงต่างๆ อย่างไรก็ตาม AI จะพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- รับความแม่นยำในการถอดเสียงที่เหนือกว่า
- ถอดเสียงการบันทึกแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- เน้นการถอดเสียงมากกว่าการบันทึกหน้าจอ
- ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Otter.ai, มันมีคุณสมบัติการแก้ไขวิดีโอที่จำกัด
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ปลดล็อกศักยภาพทางอาชีพของคุณด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI
โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI คือพันธมิตรระดับถัดไปของคุณในยุคดิจิทัล ไม่ว่าคุณต้องการประหยัดเวลา สร้างไอเดีย หรืออัปโหลดไปยัง YouTube อย่างราบรื่น เพียงกดปุ่มสีแดงแล้วปล่อยให้เวทมนตร์เกิดขึ้น
ตัวเลือกอันดับต้นของปีนี้ ClickUp มีคุณสมบัติอัจฉริยะ รวมถึงเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนงานประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์การสื่อสารที่ทรงพลัง
นอกเหนือจากการบันทึกและแก้ไขแล้ว ClickUp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและยกระดับงานของคุณในทุกการนำเสนอและโครงการ
ยอมรับนวัตกรรมเหล่านี้และเฝ้าดูขณะที่พวกมันยกระดับการทำงานของคุณ ทำให้การร่วมมือกันเป็นไปอย่างราบรื่น และมอบอำนาจให้คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นในโลกที่มีการแข่งขันสูง
ให้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ AI กำหนดนิยามใหม่ให้กับเรื่องราวทางอาชีพของคุณในปี 2024 พร้อมที่จะเห็นความแตกต่างหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!