บล็อก ClickUp

15 โปรแกรมทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Snagit (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
12 พฤษภาคม 2568

Snagit เป็นเครื่องมือจับภาพหน้าจอและบันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างเนื้อหา. มันมีความเป็นธรรมชาติ ใช้งานง่าย และมีความหลากหลายพอสมควร ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือตัดต่อที่ดีที่สุดสำหรับ Mac และ Windows.

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอ บันทึกวิดีโอหน้าจอคุณภาพสูง และเพิ่มคำอธิบายประกอบเพื่อสื่อสารขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อความต้องการในการตัดต่อวิดีโอของคุณเพิ่มขึ้น เครื่องมือนี้อาจไม่เพียงพอ แม้ว่า Snagit จะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่การสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำโปรเจกต์เดียวให้เสร็จอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ และหากข้อจำกัดนั้นยังไม่เพียงพอ Snagit ก็ไม่มีแผนการใช้งานฟรีด้วย 😑

ในฐานะผู้ที่เคยประสบกับความผิดหวังเหล่านี้มาก่อน ขอให้ฉันช่วยคุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Snagit ที่มีอยู่ในขณะนี้

จากเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังไปจนถึงซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอฟรี มีบางสิ่งสำหรับทุกคน มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Snagit?

ขณะที่กำลังค้นหาทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับ Snagit ฉันได้พิจารณาคุณสมบัติบางประการเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ความสามารถในการแก้ไข: เลือกใช้เครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมีฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูง เช่น การเพิ่มการเปลี่ยนฉาก การทำให้ข้อความเคลื่อนไหว และการแก้ไขเสียง Snagit ขาดฟีเจอร์เหล่านี้ ดังนั้นทางเลือกที่ครอบคลุมมากกว่าจะเป็นประโยชน์
  • ความเข้ากันได้: มองหาเครื่องมือแก้ไขที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ Snagit ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Windows และ Mac ดังนั้น เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ควรเลือกใช้เครื่องมือที่รองรับผู้ใช้ Linux ด้วย
  • ค่าใช้จ่าย: เลือกเครื่องมือแก้ไขที่มีแผนฟรีหรือมีราคาสมเหตุสมผลสำหรับฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อบริหารงบประมาณของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือที่ต้องการการเรียนรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องเรียนรู้เลย จะทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสม่ำเสมอ

จากการประเมินเครื่องมือตามปัจจัยเหล่านี้ ฉันได้พบทางเลือก Snagit ที่ดีที่สุด 15 รายการเพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทางเลือก Snagit 15 อันดับแรกสำหรับการจับภาพหน้าจอและแก้ไขอย่างง่ายดาย

นี่คือ 15 เครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Snagit:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพพร้อมการบันทึกหน้าจอในตัว)

ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างการบันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณได้อย่างง่ายดาย
เริ่มบันทึกด้วยคลิป ClickUp
ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างการบันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณได้อย่างง่ายดาย

ClickUp เป็นชุดเครื่องมือจัดการงานที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Snagit ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง จึงเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ดีที่สุดของฉันสำหรับการจับภาพและแก้ไข ภาพหน้าจอและวิดีโอหน้าจอ

ด้วยClickUp Clips ฉันสามารถจับภาพหน้าจอทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนและแชร์กับทีมของฉันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉัน เปลี่ยนการบันทึกหน้าจอให้เป็นงาน ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถใช้มันในการมอบหมายงานและแบ่งปันไอเดียที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวาจา

หากนั่นยังไม่เพียงพอClickUp Brainก็พร้อมยกระดับไปอีกขั้น โดยช่วยให้ฉันสามารถ ถอดความเนื้อหา จากวิดีโอหน้าจอที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าเนื้อหาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันจะเป็นอะไรก็ตาม ฉันก็สามารถสร้างถอดความที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมระบุเวลาและข้อความสำคัญแต่ละช่วง และแชร์กับทีมของฉันเพื่อ ลดโอกาสความเข้าใจผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปหัวข้อเป็น GIF ใน ClickUp AI
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถถอดเสียงการบันทึกหน้าจอทั้งหมดของคุณได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที—ด้วยพลังของ AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บันทึกทั้งหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกันเพื่อสร้างบทเรียนและงานนำเสนอที่น่าสนใจ
  • เพิ่มความคิดเห็นหรือคำแนะนำไปยังการบันทึกของคุณและแชร์ได้ทันทีผ่านลิงก์เพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
  • บันทึกการบันทึกไว้ในคลาวด์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากอุปกรณ์ใด ๆ
  • ฝังคลิปโดยตรงลงในClickUp Docsเพื่อการบันทึกข้อมูลโครงการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
  • เปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการแชร์คลิปสำหรับทีมตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบกับการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Icecream Screen Recorder (เหมาะสำหรับการบันทึกและแก้ไขหน้าจอขั้นพื้นฐาน)

ไอซ์ครีม สกรีน รีคอร์เดอร์
ผ่านทาง Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Windows, Mac และ Android

สำหรับผม อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของเครื่องมือนี้เป็นจุดเด่นที่สุด หากคุณเป็นมือใหม่ คุณจะพบว่ามันครอบคลุมมากเช่นกัน

Icecream Screen Recorder มีฟีเจอร์เกือบทุกอย่างที่คุณต้องการในการสร้างเนื้อหาภาพหน้าจอพื้นฐาน นอกจากนี้ยังให้คุณบันทึกเสียงและเพิ่มมุมมองจากเว็บแคมของคุณลงในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Icecream Screen Recorder

  • ใช้คุณสมบัติการแก้ไขภาพหน้าจอพื้นฐาน เช่น การใส่คำอธิบายประกอบ รูปร่าง และข้อความ
  • ตัดต่อวิดีโอหน้าจอได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการ
  • จัดการภาพหน้าจอและวิดีโอที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายภายในแอป
  • ส่งออกเนื้อหาที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง MP4 และ JPEG

ข้อจำกัดของ Icecream Screen Recorder

  • คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ
  • เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำบนการบันทึก

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดโดยไม่มีลายน้ำ

ราคาของ Icecream Screen Recorder

  • ฟรีตลอดไป
  • ใบอนุญาต 1 ปี: $29.95 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ใบอนุญาตตลอดชีพ: $79. 93 (ครั้งเดียว)
  • แพ็กเกจ PRO วิดีโอ: $217 (ครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของ Icecream Screen Recorder

  • G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

3. Greenshot (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็วและใส่คำอธิบายประกอบ)

Greenshot โปรแกรมทางเลือกฟรีสำหรับ Snagit
ผ่าน Greenshot

Greenshot เป็นเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอโดยเฉพาะ ที่สามารถใช้จับภาพหน้าจอแบบเต็มหน้าจอ ภาพเว็บแบบเลื่อนได้ และเลือกส่วนที่ต้องการจากหน้าเว็บ รวมถึงสามารถใส่คำอธิบาย ไฮไลท์ และเบลอภาพได้อีกด้วย

เครื่องมือนี้มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย ฉันชอบเป็นพิเศษที่มันตอบสนองอย่างรวดเร็ว—ทำให้การจับภาพหน้าจอวิดีโอเป็นเรื่องง่ายมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Greenshot

  • ถ่ายภาพหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยคีย์ลัดที่ปรับแต่งได้
  • ใส่คำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอด้วยตัวเลือกหลากหลาย รวมถึงลูกศร กล่องข้อความ และการเน้นข้อความ
  • บันทึกภาพที่จับไว้ไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อวางลงในแอปพลิเคชันอื่นได้อย่างรวดเร็ว
  • แก้ไขภาพหน้าจอทันทีผ่านโปรแกรมแก้ไขภาพในตัว

ข้อจำกัดของ Greenshot

  • คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการแก้ไขภาพหน้าจอ
  • ไม่มีฟังก์ชันบันทึกวิดีโอ

ราคาของ Greenshot

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของ Greenshot

  • G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. ShareX (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและแชร์ภาพหน้าจอขั้นสูง)

ShareX ทางเลือกของ Snagit
ผ่านทาง ShareX

หากฉันต้องแนะนำเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่ใช้งานได้ดีเพียงหนึ่งเดียวสำหรับ Windows ShareX จะเป็นตัวเลือกนั้น มันมีความหลากหลายและมาพร้อมกับฟีเจอร์การแก้ไขที่เพียงพอ

มันช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอแบบเต็มหน้าจอ, ภาพจากพื้นที่ที่กำหนดเอง, หน้าต่างที่กำลังใช้งาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงหน้าจอและ GIF ด้วย สำหรับการแก้ไข, ShareX ให้คุณทำได้มากกว่าการใส่คำอธิบายประกอบ—คุณสามารถทำให้ภาพเป็นพิกเซล, ตัดภาพ, และเพิ่มสติกเกอร์ให้กับภาพหน้าจอของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareX

  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการแก้ไขภาพขั้นสูง รวมถึงเอฟเฟกต์และการปรับแต่งความสวยงาม
  • บันทึกวิดีโอคุณภาพสูงและจับภาพหน้าจอในรูปแบบต่างๆ
  • ดึงข้อความจากภาพหน้าจอโดยใช้ OCR ในตัว
  • แชร์เนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มและบริการออนไลน์ต่างๆ ได้โดยตรง

ข้อจำกัดของ ShareX

  • หน้าจอผู้ใช้ที่รก
  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคา ShareX

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของ ShareX

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: NA

5. Screenpresso (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนที่มีรายละเอียดพร้อมภาพหน้าจอ)

Screenpresso ทางเลือกของ snagit
ผ่านทาง Screenpresso

ถัดไปในรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Snagit คือ Screenpresso เครื่องมือจับภาพหน้าจอที่สามารถใช้เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอได้อีกด้วย

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายและมีตัวแก้ไขในตัว คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปเพื่อสร้างบทแนะนำพร้อมภาพหน้าจอ

Screenpresso ช่วยให้คุณเผยแพร่ผลงานของคุณไปยัง Google Drive, Dropbox, OneDrive, เป็นต้น เพื่อแบ่งปันกับทีมของคุณโดยตรง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในความเห็นของฉัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Screenpresso

  • สร้างบทเรียนพร้อมคำอธิบายประกอบและเสียงบรรยาย
  • ใช้ตัวแก้ไขในตัวที่แข็งแกร่งสำหรับการบันทึกและปรับปรุงภาพที่จับได้
  • แชร์การจับภาพได้อย่างรวดเร็วผ่านลิงก์ URL ง่ายๆ
  • การบันทึกข้อมูลสำรองไปยังพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึง

ข้อจำกัดของ Screenpresso

  • ระยะเวลาการบันทึกวิดีโอสั้นในเวอร์ชันฟรี
  • รองรับรูปแบบไฟล์สำหรับการส่งออกอย่างจำกัด

ราคาของ Screenpresso

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ (ครั้งเดียว)
  • องค์กร: 438 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของ Screenpresso

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: NA

6. Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแชร์ภาพหน้าจอวิดีโอ)

ทอเป็นทางเลือกแทน Snagit
ผ่านทาง Loom

Loom เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอระดับมืออาชีพที่ได้รับความนิยม พร้อมความสามารถในการแก้ไขขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

มันช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความวิดีโอคุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแก้ไข, แชร์, และฝังไว้เพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสรุปวิดีโอหน้าจอได้ด้วย AI

พวกเขาเพิ่งเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ของแผนฟรีเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นหากคุณต้องการแก้ไขวิดีโอใน Loom คุณจะต้องใช้แผนแบบชำระเงิน

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • บันทึกหน้าจอของคุณพร้อมกับการบันทึกภาพจากเว็บแคม
  • บันทึกทั้งการกระทำบนหน้าจอและเสียง รวมถึงการป้อนข้อมูลจากไมโครโฟน
  • สร้างบันทึกการถอดเสียงสำหรับการบันทึกหน้าจอทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนวิดีโอเพื่อการอภิปรายร่วมกัน

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่มีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น

การกำหนดราคาของ Loom

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $12.5/เดือน ต่อผู้สร้างเนื้อหา
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,060 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล

7. Lightshot (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและแชร์ภาพหน้าจอ)

ไลท์ช็อต ทางเลือกของสแนกิต
ผ่านทาง Lightshot

ทางเลือกอื่นของ Snagit ที่คุณต้องพิจารณาคือ Lightshot. มันคือเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมใช้งานสำหรับ Windows, Mac, Google Chrome, Firefox, IE, และ Opera.

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ฉันชอบตัวเลือกการค้นหาภาพเป็นพิเศษ—มันทำให้การค้นหาและแชร์ภาพหน้าจอเป็นเรื่องง่ายมาก

คุณสมบัติเด่นของ Lightshot

  • ทำการบันทึกข้อความอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน เช่น ข้อความ ลูกศร และรูปร่าง
  • ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการค้นหาในตัวเพื่อค้นหาภาพที่คล้ายกันทางออนไลน์
  • อัปโหลดภาพที่บันทึกไว้ไปยังคลาวด์ทันทีเพื่อสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
  • พิมพ์ภาพที่จับได้โดยตรงจากแอป

ข้อจำกัดของ Lightshot

  • จำกัดเฉพาะฟังก์ชันการจับภาพหน้าจอ ไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้
  • ขาดความสามารถในการแก้ไขขั้นสูง

ราคาของ Lightshot

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและความคิดเห็นของ Lightshot

  • G2: 4. 7/5 (130 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. PicPick (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอและการแก้ไข)

PicPick ทางเลือกแทน snagit
ผ่าน PicPick

PicPick เป็นเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่ครอบคลุมและโปรแกรมบันทึกหน้าจอพื้นฐาน มันช่วยให้คุณสามารถจับภาพ แก้ไข ปรับปรุง และแม้กระทั่งแชร์ภาพหน้าจอได้

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ PicPick คือความสามารถในการแก้ไขภาพที่ล้ำสมัยของมัน มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวเลือกสีในตัว, พาเลตสี, และกระดานไวท์บอร์ดเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งการจับภาพได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PicPick

  • แก้ไขรูปภาพได้อย่างง่ายดายด้วยเอฟเฟกต์ ฟิลเตอร์ และตัวเลือกข้อความหลากหลาย
  • เลือกจากโหมดการจับภาพต่างๆ รวมถึงเต็มหน้าจอ หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ และพื้นที่เฉพาะ
  • เพิ่มรูปทรง เส้น และข้อความลงในภาพหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ส่งออกภาพที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PNG, JPG และ BMP

ข้อจำกัดของ PicPick

  • อาจไม่รองรับกับทุกระบบปฏิบัติการ
  • คุณสมบัติการบันทึกวิดีโอที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องในฟีเจอร์บางอย่าง

ราคาของ PicPick

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนเดี่ยว: $30
  • แผนทีม: $120

คะแนนและรีวิวของ PicPick

  • G2: ไม่ระบุ
  • Capterra: NA

9. Zight (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและแชร์ภาพหน้าจอออนไลน์)

Zight ทางเลือกแทน Snagit
ผ่านทาง Zight

Zight (เดิมชื่อ CloudApp) เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือจับภาพหน้าจอ เครื่องมือทางเลือกของ Snagit ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ยังสามารถสร้างวิดีโอที่น่าสนใจได้อีกด้วย

สำหรับเริ่มต้น มันช่วยให้คุณสามารถสร้างบันทึกการพูด สรุปเนื้อหาเพิ่มคำบรรยาย และแม้กระทั่งแปลข้อความบนหน้าจอได้ นอกจากนี้ Zight ยังช่วยสร้าง GIF และใส่คำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอได้เหมือนกับซอฟต์แวร์จับภาพหน้าจอทั่วไป

คุณสมบัติเด่นของ Zight

  • ลากและวางไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพื่ออัปโหลดไปยังคลาวด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพภาพหน้าจอด้วยข้อความ ลูกศร และการเน้นข้อความโดยใช้เครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบที่เรียบง่าย
  • บันทึกภาพที่คุณจับได้ลงในคลาวด์โดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
  • ร่วมมือกับทีมของคุณและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาภาพ

ข้อจำกัดในการมองเห็น

  • เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล

การกำหนดราคาของ Zight

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $7.95/เดือน
  • ทีม: $8/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zight

  • G2: 4. 6/5 (1,220+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ใช้งานง่ายสำหรับการศึกษา, การเพิ่มทักษะ, และการเปลี่ยนทักษะ

10. Monosnap (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอและใส่คำอธิบายประกอบที่ยืดหยุ่น)

Monosnap ทางเลือกฟรีสำหรับ Snagit
ผ่านทางMonosnap

หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอและองค์ประกอบเฉพาะบนหน้าจอ Monosnap เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Snagit มีให้ใช้งานทั้งบน Windows และ Mac

เครื่องมือนี้มีฟังก์ชันการบันทึกหน้าจอและการแก้ไขขั้นพื้นฐาน สำหรับฉันแล้ว จุดเด่นที่สุดของ Monosnap คือรายการการผสานรวมที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Monosnap

  • จับภาพเต็มหน้าจอ, บางส่วนของหน้าจอ, หรือหน้าต่างที่เลื่อนได้
  • เพิ่มข้อความ, หมายเหตุ, และรูปร่างลงในภาพหน้าจอ
  • ผสานการทำงานกับบริการคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox สำหรับการจัดเก็บและแบ่งปัน
  • ถ่ายภาพหน้าจอได้ทันทีด้วยปุ่มลัดที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Monosnap

  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ที่มีสเปกต่ำ

ราคาของ Monosnap

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่ใช้เพื่อการค้า: $3/เดือน
  • เชิงพาณิชย์: $10/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Monosnap

  • G2: ไม่ระบุ
  • Capterra: NA

11. OBS Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกภาพหน้าจอวิดีโอคุณภาพสูง)

OBS Studio ทางเลือกแทน Snagit
ผ่านทาง OBS Studio

ทางเลือกอื่นของ Snagit ที่ผมขอแนะนำอย่างยิ่งคือ OBS Studioซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่มีความหลากหลาย

ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติที่นวัตกรรมมากมาย คุณสามารถผสมวิดีโอและเสียง, ตั้งค่าฉาก, จัดเรียงรูปแบบวิดีโอ, และอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับระบบปฏิบัติการทุกระบบ—Windows, MacOS, และ Linux

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS Studio

  • บันทึกหน้าจอในความละเอียดสูงถึง 4K
  • สร้างการเปลี่ยนฉากที่ซับซ้อนด้วยแหล่งข้อมูลหลายแหล่งสำหรับการบันทึก
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่บันทึกไว้ด้วยฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์วิดีโอ
  • ผสมเสียงด้วยตัวเลือกขั้นสูงสำหรับเพลงพื้นหลังและอินพุตไมโครโฟน
  • ถ่ายทอดสดโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube และ Twitch

ข้อจำกัดของ OBS Studio

  • เน้นการบันทึกวิดีโอเป็นหลัก ไม่ใช่การจับภาพหน้าจอ
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ OBS Studio

  • ฟรีตลอดไป

OBS Studio คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (120 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,050 รีวิว)

12. Droplr (เหมาะที่สุดสำหรับภาพหน้าจอที่แก้ไขได้ง่าย)

Droplr ทางเลือกของ Snagit
ผ่านทาง Droplr

Droplr เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Snagit ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย

ด้วย Droplr คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอหน้าจอและอัปโหลดและบันทึกโดยใช้แอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ใดก็ได้ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังสร้างลิงก์เพื่อแชร์การบันทึกกับทีมของคุณได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Droplr

  • บันทึกวิดีโอพร้อมกับการจับภาพหน้าจอ
  • จัดเก็บการจับภาพในคลาวด์เพื่อการเข้าถึงและการจัดการ
  • ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้ลิงก์ที่แชร์และความคิดเห็น
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชัน เพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆเช่น Slack, Google Docs และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Droplr

  • เครื่องมือแก้ไขพื้นฐานสำหรับภาพหน้าจอ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการเชื่อมต่อ

ราคาของ Droplr

  • โปรพลัส: 8 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Droplr

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)

13. Shottr (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอพื้นฐานบน Mac)

ช็อตเตอร์ ทางเลือกของสแนกิต
ผ่านทาง Shottr

Shottr เป็นเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ MacOS มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณถ่ายภาพหน้าจอ (ทั้งแบบเต็มหน้าจอและแบบเลื่อน) แก้ไขภาพ เพิ่มพื้นหลัง ลบวัตถุ รวมภาพสองภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shottr

  • แก้ไขภาพหน้าจอด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การครอบตัด การใส่คำอธิบายประกอบ การซ้อนทับ การปรับขนาด ฯลฯ
  • จัดระเบียบและค้นหาประวัติภาพหน้าจอที่คุณบันทึกไว้
  • ปรับแต่งปุ่มลัดคีย์บอร์ดเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Shottr

  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น Windows และ Linux

ราคาของ Shottr

  • ฟรีตลอดไป
  • ระดับพื้นฐาน: 8 ดอลลาร์
  • คลับเพื่อน: 25 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิวของ Shottr

  • G2: ไม่ระบุ
  • Capterra: NA

14. FastStone Capture (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอและแก้ไขแบบเบา)

FastStone Capture
ผ่านทาง FastStone Capture

FastStone Capture เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่ทรงพลังซึ่งผมเคยใช้และชื่นชอบ มันช่วยให้การจับภาพหน้าจอและการใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าเว็บ วัตถุบนหน้าจอ เมนู และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การบันทึกหน้าจอที่ช่วยให้คุณจับภาพกิจกรรมบนหน้าจอได้อีกด้วย

FastStone มีให้ใช้เป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่างๆ—และนั่นเป็นข้อดีที่สำคัญสำหรับฉัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FastStone Capture

  • จับภาพหน้าจอโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการวาดด้วยมือและหน้าต่างแบบเลื่อน
  • เพิ่มคำอธิบายและปรับปรุงภาพที่บันทึกด้วยโปรแกรมแก้ไขในตัวที่ทรงพลัง
  • แชร์ได้อย่างง่ายดายผ่านอีเมลและบริการคลาวด์ เช่น OneNote, Word, Excel เป็นต้น
  • ใช้เวอร์ชันพกพาของเครื่องมือเพื่อการเข้าถึงขณะเดินทางโดยไม่ต้องติดตั้ง

ข้อจำกัดของ FastStone Capture

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
  • ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน

ราคา FastStone Capture

  • ใบอนุญาตตลอดชีพ: $19. 95 (ครั้งเดียว)
  • ใบอนุญาตสำหรับครอบครัว: $49.95 (ครั้งเดียว)

FastStone Capture คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (27 รีวิว)
  • Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบและแชร์ภาพหน้าจอ)

MangoApps Recorder
ผ่านทาง MangoApps Recorder

MangoApps เป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานที่มอบชุดฟีเจอร์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือบันทึกวิดีโอของแพลตฟอร์มนี้โดดเด่นสำหรับฉัน

MangoApps Recorder (เดิมชื่อ TinyTake) ช่วยให้คุณสร้าง ใส่คำอธิบายประกอบ และแชร์ภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก เครื่องมือนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ MangoApps Recorder

  • เพิ่มความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบลงในภาพที่บันทึกของคุณ
  • อัปโหลดภาพที่บันทึกไว้ไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • ร่วมมือโดยใช้ลิงก์ที่แชร์และความคิดเห็นบนภาพที่บันทึก

ข้อจำกัดของ MangoApps Recorder

  • ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินมีราคาค่อนข้างสูง
  • อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบนอุปกรณ์รุ่นเก่า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องและปัญหาขัดข้อง

ราคาของ MangoApps Recorder

  • พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 149 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

MangoApps Recorder คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

จับภาพและแก้ไขภาพหน้าจอด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Snagit—ClickUp

ภาพหน้าจอและวิดีโอหน้าจออาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน การทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้มีคุณภาพสูงสุดและได้รับการปรับให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

แม้ว่า Snagit จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็มีข้อเสียหลายประการที่ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันของฉัน ประเมินทางเลือกต่างๆ ของ Snagit ในบริบทของความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

หากคุณไม่สามารถเลือกได้ ก็แค่ไปข้างหน้าและเลือก ClickUp

เครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรนี้ใช้ AI เพื่อช่วยคุณบันทึกและแก้ไขการบันทึกหน้าจอ ทำให้คุณสามารถสร้าง สื่อสาร และร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่หลากหลายอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดังนั้นอย่ารอช้า—สมัครใช้ClickUp วันนี้